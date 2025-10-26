Top 10 Teamflow Alternatives for Virtual Collaboration

Když se váš tým poprvé přihlásí do platformy virtuální kanceláře, obvykle to probíhá jedním ze dvou způsobů:
- Všichni jsou nadšení, klikají sem a tam a přizpůsobují si pracovní stoly.
- Všichni jsou zmatení, mlčí a přemýšlejí, jestli to nebude další nástroj, na který do pátku zapomenou otevřít.
Virtuální kanceláře jako Teamflow mají za cíl spojit týmy, ale často stále nechávají kontext roztříštěný mezi chaty, dokumenty a úkoly. Výsledek? Každodenní honba za odpověďmi na otázky jako „Jaký je aktuální stav?“ nebo „Kde je soubor, který potřebuji?“ Tato ztráta kontextu a přeskakování mezi nástroji definuje rozptýlenou práci: všudypřítomnou zátěž, která snižuje produktivitu a potenciál vašeho týmu. Správná alternativa by měla váš tým spojit a udržet veškerý kontext na jednom místě. V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili 10 alternativ Teamflow, které nabízejí různé pohledy na virtuální spolupráci. Pojďme se na to podívat! 🎯
Přehled nejlepších alternativ Teamflow
Toto jsou nejlepší alternativy Teamflow v porovnání. 📄
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Správa vzdálených schůzek, aktualizací a asynchronní spolupráce na jednom místě Velikost týmu: Ideální pro hybridní, asynchronní a distribuované týmy
|ClickUp Chat, asynchronní video přes Clips, shrnutí schůzek s AI Notetaker, integrovaná projektová inteligence s ClickUp Brain a ClickUp Brain MAX.
|Navždy zdarma, přizpůsobení dostupné pro podniky
|SpatialChat
|Pořádání interaktivních vzdálených akcí a spontánních konverzací Velikost týmu: Ideální pro týmy pořádající akce a skupiny pracující především na dálku
|Prostorový zvuk, dočasné zprávy, soukromé chaty, prezentace rozdělené do zón
|Zdarma; placené tarify od 5 $/měsíc na uživatele (Virtual Office)
|Shromážděte
|Vytvoření 2D kanceláře, kde se týmy mohou přirozeně pohybovat a komunikovat Velikost týmu: Ideální pro kreativní agentury a týmy milující hry
|Nástroj pro tvorbu pixelových map, prostorový zvuk, schůzky bez předchozího domluvení, soukromé prostory
|Zdarma (až pro 10 uživatelů); placené tarify od 7 $/měsíc na uživatele
|Kumospace
|Replikace skutečných kancelářských dispozic pomocí virtuálních půdorysů a osobních stolů Velikost týmu: Ideální pro týmy, které chtějí realistické virtuální ústředí
|Navigace po patře, rezervace stolů, vizuální rezervace místností a vlastní branding
|Zdarma; placené tarify od 16 $/měsíc na uživatele
|ivCAMPUS
|Navrhování virtuálních kampusů s ohledem na akademické pracovní postupy Velikost týmu: Ideální pro univerzity, vysoké školy a školicí centra
|Virtuální úřední hodiny, interaktivní přednášky, sledování docházky, akce pro celý kampus
|Bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Sococo
|Provozování strukturovaných vzdálených pracovních postupů ve virtuální kanceláři Velikost týmu: Ideální pro týmy zaměřené na produktivitu a malé a střední podniky
|Pracovní postupy založené na místnostech, stav dostupnosti a prostory připravené k archivaci
|Cena začíná na 14,99 $/měsíc na uživatele.
|Tandem
|Okamžité hlasové chaty bez plánování schůzek Velikost týmu: Ideální pro rychle se rozvíjející týmy, které potřebují rychlou interakci
|Okamžité hlasové/videohovory, indikátory aktivity, sdílení obrazovky
|Zdarma; placené tarify od 59 $/měsíc (10 uživatelů)
|Teemyco
|Přizpůsobení digitálních pracovních prostorů s sociálními funkcemiVelikost týmu: Ideální pro týmy zaměřené na značku a interní operační týmy
|Branding místností, nástěnky, integrace Slack/kalendáře, nástroje pro přestávky na kávu
|14denní bezplatná zkušební verze; placené tarify od 8 $/měsíc na uživatele
|Slack
|Koordinace týmové komunikace zaměřené na text prostřednictvím kanálů a vláken Velikost týmu: Ideální pro vzdálené týmy, které potřebují strukturované zasílání zpráv
|Kanály, odpovědi ve vláknech, pracovní postupy botů, integrace více než 2 000 aplikací
|Zdarma; placené tarify od 8,75 $/měsíc na uživatele
|Roam
|Přetvoření virtuálních pracovních prostorů tak, aby odpovídaly měnícím se potřebám schůzek Velikost týmu: Ideální pro týmy pracující s klienty a projektové týmy
|Konfigurovatelné místnosti, externí přístup, interaktivní nástroje a archivy místností
|Cena začíná na 18,88 $/měsíc na uživatele.
Proč zvolit alternativy Teamflow?
Zde je několik důvodů, proč mnoho týmů začíná hledat alternativy k Teamflow:
- Váš pracovní postup se změnil: Hybridní nebo asynchronní týmy mohou vyžadovat menší přítomnost a větší flexibilitu.
- Chybí klíčové integrace: Pokud se nedá propojit s vašimi nástroji pro práci na dálku, spíše vám překáží, než pomáhá.
- Žádná viditelnost pro vedoucí pracovníky nebo HR: Omezené údaje ztěžují sledování využití nebo odhalování mezer.
- Působí příliš rigidně: Prostorové uspořádání nemusí vyhovovat rychle se pohybujícím nebo mezifunkčním týmům.
- Potřebujete lepší asynchronní možnosti: Týmy, které si cení soustředění a flexibility, mohou upřednostňovat nástroje vytvořené pro asynchronní týmovou komunikaci.
🧠 Zajímavost: Počet volných pracovních míst pro práci na dálku roste. FlexJobs zaznamenal 8% nárůst počtu nabídek práce výhradně na dálku. Největší poptávka je v oblasti počítačů a IT, následuje projektový management, prodej, provoz a zdravotnictví.
Nejlepší alternativy Teamflow
Toto je náš výběr nejlepších alternativ Teamflow. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro pořádání, nahrávání a realizaci schůzek v jednom pracovním prostoru)
Software ClickUp pro správu projektů vzdálených týmů poskytuje vzdáleným týmům jedno místo, kde mohou komunikovat, přidělovat práci, zaznamenávat aktualizace a sledovat výsledky bez nutnosti přepínání kontextu. ClickUp řeší rozptýlení práce tím, že všechny vaše úkoly sdružuje do jednoho jednotného pracovního prostoru využívajícího umělou inteligenci. Zde je návod, jak na to:
Komunikujte tam, kde se nacházejí vaše úkoly
ClickUp Chat udržuje konverzace propojené s vašimi úkoly, seznamy nebo projekty, takže kontext zůstává součástí diskuse.
Když tedy designér nahlásí problém při týdenní synchronizaci, můžete jej vložit do chatu úkolů, označit vývojový tým a okamžitě vytvořit následný úkol. Nemusíte problém znovu popisovat ani kopírovat a vkládat aktualizace do různých nástrojů.
A vestavěný AI asistent ClickUp Brain to ještě více usnadňuje. Pokud se například někdo připojí k diskuzi později a zeptá se, o co jde, může shrnout celou konverzaci a odkazovat na dosavadní práci.
- Okamžitě prohledává ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny vaše připojené aplikace – plus web – a rychle najde soubory, dokumenty a přílohy.
- Funkce Talk to Text umožňuje klást otázky, diktovat poznámky a spravovat práci hlasem – zcela bez použití rukou, ať jste kdekoli.
- Nahraďte desítky nesourodých nástrojů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, jednou jednotnou platformou připravenou pro podnikové použití, která spojuje všechny vaše pracovní a AI funkce.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX —super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné spousty nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
Sdílejte rychle kontext bez schůzek
Samozřejmě ne všechno funguje v textové podobě. Asynchronní video je často jednodušší, když váš tým pracuje v různých časových pásmech. ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat obrazovku a hlas přímo z platformy.
Řekněme, že produktový manažer se nemůže zúčastnit revize plánu. Použijete AI nahrávače obrazovky, abyste prošli aktualizace, sdíleli je v úkolu a nechali ClickUp Brain automaticky shrnout klíčová rozhodnutí. Tým vidí, co se mění, proč je to důležité a co je třeba sledovat. Podívejte se na toto video, abyste se dozvěděli více:
Nebo pokud chcete dohnat zpoždění v reálném životě, ClickUp SyncUps udržuje vzdálené týmy v souladu díky rychlým a strukturovaným kontrolám přímo ve vašem pracovním prostoru.
Také se vyhnete obvyklému přetahování, protože klipy zůstávají spojeny s prací, kterou vysvětlují. Kdokoli může v ClickUp odpovídat v komentářích, žádat o změny nebo vytvářet nové úkoly, aniž by musel přepínat mezi nástroji.
Plánujte práci na dálku bez chaosu
Nyní je struktura stejně důležitá jako komunikace. Šablona ClickUp Remote Work Plan Template vám pomůže ji vybudovat hned od prvního dne. Šablona také obsahuje integrované zobrazení pracovní zátěže a dashboardy.
Manažeři mohou včas odhalit přetížení, přerozdělit práci a vyhnout se překážkám bez nutnosti používat samostatný nástroj pro přidělování zdrojů. ClickUp Brain vyplňuje mezery tím, že shrnuje pokrok, navrhuje další kroky nebo zobrazuje související úkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě zaznamenávejte a rekapitulujte schůzky: Zaznamenávejte hovory pomocí AI Notetaker od ClickUp, který je součástí aplikace Meetings in ClickUp, a vytvářejte přepisy, shrnutí a úkoly, aniž byste hnuli prstem.
- Pište tam, kde se pracuje: Vytvářejte agendy, vkládejte poznámky a přiřazujte další kroky v ClickUp Docs, aby se nic neztratilo mezi nástroji.
- Synchronizujte své oblíbené nástroje: Propojte Zoom, Outlook, Google Drive a další služby s ClickUp Integrations, aby aktualizace, soubory a schůzky zůstaly na jednom místě.
- Rychlé hovory: Spusťte hlasové nebo video hovory SyncUps přímo v ClickUp Chat, abyste rychle vyřešili překážky a zachovali kontext.
- Komunikujte se svým pracovním prostorem z počítače: Pomocí ClickUp Brain MAX můžete navigovat, klást otázky a spravovat práci bez použití rukou pomocí hlasových příkazů.
- Automatické plánování týdne: Nechte ClickUp Calendar navrhnout ideální termíny pro úkoly a schůzky na základě dostupnosti a termínů vašeho týmu.
- Sjednoťte se před zahájením práce: Rychle nastavte očekávání pomocí šablon komunikačních plánů v ClickUp, které definují, co sdílet, kdy a s kým.
Omezení ClickUp
- Příliš mnoho funkcí může být pro začínající uživatele nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel na Redditu sdílel:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou úrovní, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně k psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou úrovní, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně k psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
2. SpatialChat (nejlepší pro pořádání interaktivních akcí)
Nástroj pro vzdálenou spolupráci SpatialChat vám umožní opustit nudné konverzace a přejít k zajímavějším skupinám, stejně jako byste to udělali na skutečné akci. Nejste uvězněni v mřížce plovoucích hlav; můžete se volně pohybovat a přirozeně se zapojovat do konverzací.
Prostorový zvuk znamená, že slyšíte lidi mluvit, jak se přibližujete, což vytváří ty přirozené momenty „oh, o čem se bavíte?“, díky nimž stojí za to se akcí účastnit.
Nejlepší funkce SpatialChat
- Pořádejte virtuální akce pro networking, kde se účastníci mohou rozdělit do menších kruhů a přirozeně vytvářet nové skupiny.
- Posílejte zprávy, které se po uplynutí vámi zvoleného časového intervalu smažou, což je ideální pro sdílení dočasných odkazů nebo rychlých aktualizací během živých událostí.
- Umožněte plynulé soukromé konverzace, kde se účastníci mohou odklonit od hlavní skupiny bez trapných momentů typu „můžeme si promluvit v soukromí?“.
- Streamujte prezentace do konkrétních oblastí vašeho virtuálního prostoru a zároveň umožněte lidem chatovat v určených zónách.
Omezení SpatialChat
- Tento nástroj vyžaduje určitou dobu na osvojení pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s koncepty prostorové interakce.
- Pro účastníky, kteří preferují strukturované formáty schůzek, to může být příliš náročné.
- Možnosti přizpůsobení pro značkové zážitky jsou omezené.
Ceny SpatialChat
- Zdarma
- Virtuální kancelář: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SpatialChat
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SpatialChat?
Recenze G2 říká:
SpatialChat poskytuje virtuální prostor, kde se můžete setkávat s přáteli nebo spolupracovníky. Moje oblíbená funkce je, že můžete sdílet místnost a hlasitost konverzace se zesiluje nebo zeslabuje podle toho, jak se přibližujete nebo vzdalujete. Můžete také sdílet svou obrazovku nebo video, které se bude přehrávat, jako by bylo na obrazovce.
SpatialChat poskytuje virtuální prostor, kde se můžete setkávat s přáteli nebo spolupracovníky. Moje oblíbená funkce je, že můžete sdílet místnost a hlasitost konverzace se zesiluje nebo zeslabuje podle toho, jak se přibližujete nebo vzdalujete. Můžete také sdílet svou obrazovku nebo video, které se bude přehrávat, jako by bylo na obrazovce.
🔍 Věděli jste? Pracovníci pracující výhradně na dálku trvale překonávají své kolegy v kanceláři, pokud jde o zapojení. Zpráva společnosti Gallup ukazuje, že 31 % zaměstnanců pracujících na dálku se cítí velmi zapojeno, ve srovnání s 23 % u hybridních rolí a rolí na místě, které umožňují určitou práci na dálku, a pouze 19 % u těch, které to neumožňují.
3. Gather (nejlepší pro kancelářské prostředí s pixelovou grafikou)
Vzpomínáte si, kdy se život v kanceláři podobal spíše setkávání s přáteli než práci? Gather vám tuto energii vrací prostřednictvím 2D pixelového prostředí, které připomíná hry pro Super Nintendo.
Členové vašeho týmu se zobrazují jako malé avatary, které se pohybují po přizpůsobených kancelářských prostorech vybavených zasedacími místnostmi, kávovými koutky a náhodně rozmístěnými dekorativními rostlinami.
Blízkost zvuku vytváří přirozené interakce. Můžete přejít k něčímu stolu a zahájit konverzaci, což zní obtěžující, dokud si neuvědomíte, jak moc vám chybí ty spontánní momenty typu „hej, rychlá otázka…“.
Shromážděte nejlepší funkce
- Vytvářejte propracované rozvržení kanceláří pomocí intuitivního editoru map, doplněného nábytkem, dekoracemi a interaktivními objekty, které spouštějí různé akce.
- Zažijte přirozený tok konverzace, kdy se hlasy zesilují, když se přiblížíte ke kolegům, a ztiší, když se vzdálíte, což napodobuje skutečnou prostorovou dynamiku.
- Rezervujte konferenční místnosti tím, že do nich vstoupíte a automaticky se připojíte k ostatním účastníkům, kteří již jsou v daném prostoru.
- Navrhněte soukromé kanceláře a tiché zóny, do kterých mají členové týmu přístup pouze s výslovným povolením.
Shromážděte omezení
- Pixelový styl softwaru nemusí oslovit všechny profesionální uživatele.
- Pro plynulý pohyb avatarů a kvalitní zvuk je nutné dobré připojení k internetu.
- Gather může být rušivý pro členy týmu, kteří potřebují čas na hluboké soustředění.
Zjistěte ceny
- Zdarma (pro 10 uživatelů)
- Premium: 7 $/měsíc na uživatele
Shromažďujte hodnocení a recenze
- G2: 4,9/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gather?
Můj tým jej hojně využíval pro všechny interní schůzky. Jako tým pracující výhradně na dálku jsme jej používali celý den. Byla to skvělá možnost předem signalizovat, kdy jsme k dispozici pro konverzaci. Nebylo třeba někoho obtěžovat dotazem „můžeš si popovídat?“. Tento aspekt se mi opravdu líbil.
Můj tým jej hojně využíval pro všechny interní schůzky. Jako tým pracující výhradně na dálku jsme jej používali celý den. Byla to skvělá možnost předem signalizovat, kdy jsme k dispozici pro konverzaci. Nebylo třeba někoho obtěžovat dotazem „můžeš si popovídat?“. Tento aspekt se mi opravdu líbil.
4. Kumospace (nejlepší pro vytváření realistických replik kanceláří s virtuálními místnostmi)
Kumospace nabízí fotorealistické prostředí, ve kterém můžete znovu vytvořit fyzické uspořádání vaší společnosti, včetně podivných motivačních plakátů v odpočinkové místnosti. Tato alternativa Teamflow se zaměřuje na prostorovou paměť a pomáhá vzdáleným pracovníkům udržet si mentální mapu, kterou měli, když mohli fyzicky dojít k Beckyině stolu nebo si dát kávu poblíž koutku marketingového týmu.
Získáte stejné známé rozvržení bez dojíždění a navíc možnost přizpůsobit prostory, které by v reálném životě vyžadovaly nákladné renovace.
Nejlepší funkce Kumospace
- Pohybujte se mezi různými patry a odděleními kliknutím na výtahy nebo schody, přičemž zachováte hierarchickou strukturu tradičních kancelářských budov.
- Využijte osobní stoly a pracovní stanice, které mohou kolegové navštívit, a zachovejte tak neformální setkání, ke kterým dochází v fyzických kancelářích.
- Rezervujte zasedací místnosti prostřednictvím vizuálního rozhraní, které zobrazuje obsazenost a dostupnost v reálném čase, abyste dodrželi etiketu virtuálních schůzek.
- Přizpůsobte vzhled jednotlivých pracovních prostorů a zároveň zachovejte jednotné designové standardy a brandingové prvky v celé kanceláři.
Omezení Kumospace
- Vyšší požadavky na zdroje mohou zpomalit starší počítače.
- Čas potřebný k vytvoření detailních replik kanceláří je velmi dlouhý.
- Měsíční náklady se u větších týmů mohou rychle nasčítat, což nutí uživatele hledat alternativy Kumospace.
Ceny Kumospace
- Zdarma
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kumospace
- G2: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. ivCAMPUS (nejlepší pro vzdělávací instituce)
Pravidelné přednášky přes Zoom často připomínají sledování schnoucí barvy, zejména když se snažíte zaujmout 200 studentů, kteří mají vypnuté kamery. ivCAMPUS buduje virtuální kampusy, které fungují pro akademický život.
Představte si interaktivní přednáškové sály, kde studenti mohou vizuálně zvedat ruce, studijní místnosti pro skupinové projekty a kanceláře profesorů s vhodnými systémy pro čekání na konzultační hodiny.
Tato alternativa k Teamflow rozumí akademickým pracovním postupům, místo aby se snažila vnutit vzdělávací potřeby do obecného softwaru pro schůzky.
Nejlepší funkce ivCAMPUS
- Zaveďte virtuální úřední hodiny s vizuálními systémy front, které studentům umožňují vidět jejich místo ve frontě a odhadovanou dobu čekání.
- Spouštějte interaktivní přednášky s hlasováním, diskusemi v malých skupinách a společnými tabulemi, které udržují pozornost velkých tříd po celou dobu lekce.
- Sledujte docházku a účast automaticky prostřednictvím prostorových interakcí pro pohlcující zážitek.
- Koordinujte akce v rámci celého kampusu, jako jsou orientační schůzky, veletrhy pracovních příležitostí a promoce, pomocí řízení kapacity a kontroly toku davu.
Omezení ivCAMPUS
- Je primárně navržen pro vzdělávací účely, což omezuje jeho použití v podnikové sféře.
- Vyžaduje školení pro členy fakulty, kteří nejsou obeznámeni s navigací ve virtuálním prostředí.
- Problémy s integrací do stávajících informačních systémů pro studenty
Ceny ivCAMPUS
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ivCAMPUS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 48 % zaměstnanců tvrdí, že hybridní práce je nejlepší pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Přestože 50 % zaměstnanců stále pracuje převážně v kanceláři, může být udržování souladu mezi jednotlivými pracovišti výzvou. ClickUp je však navržen pro všechny typy týmů: vzdálené, hybridní, asynchronní a vše mezi tím.
Díky ClickUp Chat & Assigned Comments mohou týmy rychle sdílet aktualizace, poskytovat zpětnou vazbu a proměnit diskuse v konkrétní akce – bez nekonečných schůzek. Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards, přiřazujte úkoly přímo z komentářů a udržujte všechny na stejné vlně, bez ohledu na to, odkud pracují!
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security zaznamenala 80% nárůst spokojenosti s týmovou prací díky nástrojům pro plynulou spolupráci ClickUp.
6. Sococo (nejlepší pro strukturované týmové pracovní postupy)
Pokud je Gather zábavný kolega, který si zdobí stůl akčními figurkami, Sococo je ten organizovaný, který si kalendář označuje barevnými kódy. Virtuální kanceláře považuje spíše za nástroje produktivity než za sociální experimenty.
Získáte vyhrazené místnosti pro různé pracovní činnosti, přehledné indikátory dostupnosti a hladkou integraci s aplikacemi, které váš tým již denně používá.
Sococo oslovuje týmy, které chtějí, aby práce na dálku byla profesionální a efektivní, nikoli novátorská a experimentální. Méně „pojďme si hrát v naší virtuální stromové chatě“ a více „pojďme pracovat v našem digitálním ústředí“.
Nejlepší funkce Sococo
- Určete konkrétní místnosti pro průběžné řízení projektů videoprodukce, kam mohou členové týmu podle potřeby vstupovat a opouštět je.
- Sledujte dostupnost týmu a stav soustředění pomocí indikátorů přítomnosti v reálném čase, které se automaticky aktualizují na základě umístění místnosti a aktivity.
- Archivujte konverzace v místnosti a sdílený obsah pro budoucí použití a udržujte tak kontinuitu projektu i v případě, že se členové týmu střídají.
Omezení Sococo
- Rozhraní působí více korporátně a méně poutavě než alternativy Teamflow ve stylu her.
- Omezené možnosti přizpůsobení rozvržení místností a designu kanceláří
- Vyžaduje předplatné i pro základní funkce, které jiné platformy nabízejí zdarma.
Ceny Sococo
- Sococo: 14,99 $/měsíc na uživatele (minimálně 10 uživatelů)
- Neomezený: 24,99 $/měsíc na uživatele (minimálně 100 uživatelů, fakturace ročně)
Hodnocení a recenze Sococo
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sococo?
Podle recenze G2:
Nejužitečnější na Sococo je to, že mi umožňuje cítit se, jako bych byl v kanceláři se svými vzdálenými kolegy, i když všichni pracujeme z různých míst. Líbí se mi, že si mohu přizpůsobit půdorysy virtuálního kancelářského prostoru a používat jej jako skutečnou kancelář s místnostmi, které slouží k různým účelům. Online stav, oznámení a nástroje pro schůzky pomáhají vytvořit pracovní den s osobnějším pocitem.
Nejužitečnější na Sococo je to, že mi umožňuje cítit se, jako bych byl v kanceláři se svými vzdálenými kolegy, i když všichni pracujeme z různých míst. Líbí se mi, že si mohu přizpůsobit půdorysy virtuálního kancelářského prostoru a používat jej jako skutečnou kancelář s místnostmi, které slouží k různým účelům. Online stav, oznámení a nástroje pro schůzky pomáhají vytvořit pracovní den s osobnějším pocitem.
🧠 Zajímavost: Přibližně 83 % zaměstnanců uvádí, že se cítí produktivnější v hybridním/vzdáleném prostředí než v kanceláři/na pracovišti. To je jasným znamením, že flexibilita se stala jednou z hlavních priorit dnešní pracovní síly.
7. Tandem (nejlepší pro okamžité hlasové spojení)
Znáte ten moment, kdy potřebujete někomu položit rychlou otázku, ale domluvit schůzku se vám zdá absurdní? Tandem tyto potíže eliminuje. Můžete kliknout na profil kteréhokoli člena týmu a okamžitě začít mluvit – bez pozvánek, čekacích místností a rituálů typu „slyšíte mě teď?“.
Platforma předpokládá, že většina konverzací na pracovišti probíhá spontánně a neměla by vyžadovat stejnou formálnost jako zasedání představenstva. Hlasové hovory se spouštějí ve výchozím nastavení, protože většina rychlých otázek nevyžaduje video, ale kdykoli můžete přejít na video.
Nejlepší funkce Tandem
- Zobrazte indikátory stavu v reálném čase, které ukazují, kdo je k dispozici pro rychlé dotazy a kdo je v režimu hlubokého soustředění a neměl by být rušen.
- Sdílejte obrazovky spontánně během jakékoli aktivní konverzace bez nutnosti instalace dalšího softwaru nebo žádostí o povolení.
- Udržujte si neustálý přehled o činnosti týmu díky nenápadným zvukovým a vizuálním signálům, které nevyžadují neustálou pozornost ani aktivní sledování.
Omezení Tandemu
- Omezené funkce nad rámec základní hlasové a video komunikace
- Žádné stálé zasedací místnosti ani vyhrazené prostory pro probíhající projekty
- Může být rušivé pro členy týmu, kteří potřebují nepřerušovaný čas na soustředění.
Ceny Tandem
- Zdarma
- Malé týmy: 59 $/měsíc (až 10 uživatelů)
- Střední týmy: 119 $/měsíc (až 50 uživatelů)
- Velké týmy: 449 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Tandem
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Teemyco (nejlepší pro značkové virtuální kanceláře)
Teemyco vám umožňuje digitálně vytvořit rozvržení vaší kanceláře, včetně barev značky, loga společnosti a inspirativních citátů na stěnách (víte, o čem mluvíme!).
Týmy mohou přizpůsobit rozložení virtuální kanceláře pomocí různých místností a začlenit prvky firemní identity, aby zachovaly firemní identitu, na jejímž vytvoření všichni tak tvrdě pracovali.
Alternativa Teamflow se zaměřuje na to, aby se práce na dálku nezdála jako série náhodných videohovorů, ale spíše jako součást soudržné kultury pracoviště.
Nejlepší funkce Teemyco
- Připněte důležité dokumenty a zdroje na virtuální nástěnky v každé místnosti a vytvořte tak vyhrazené prostory pro aktuální informace o projektech a novinky týmu.
- Integrujte kalendář a oznámení Slack přímo do svého virtuálního kancelářského prostředí, abyste zlepšili spolupráci a zajistili přístupnost všech komunikačních kanálů.
- Využijte emoji reakce, tlačítka pro přestávku na kávu a další sociální funkce k udržení týmových vazeb a oslavě úspěchů.
Omezení Teemyco
- Úplné přizpůsobení a branding vašeho virtuálního kancelářského prostoru vyžaduje hodně času na nastavení.
- Pro týmy, které preferují jednodušší, méně vizuální komunikační nástroje, to může být ohromující.
- Omezené pokročilé funkce ve srovnání se specializovanými alternativami Teamflow pro schůzky nebo projektové řízení.
Ceny Teemyco
- 14denní bezplatná zkušební verze
- 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Teemyco
- G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Teemyco?
Na základě recenze G2:
Teemyco usnadňuje spolupráci i uvnitř stejné budovy. Jediným kliknutím se mohu jednoduše připojit do kanceláře svých kolegů. Používáme to také pro naše zákazníky, kteří přicházejí přímo do naší virtuální kanceláře a jsou z toho nadšení. Už není potřeba Teams, Google Meet atd.
Teemyco usnadňuje spolupráci i uvnitř stejné budovy. Jediným kliknutím se mohu jednoduše připojit do kanceláře svých kolegů. Používáme to také pro naše zákazníky, kteří přicházejí přímo do naší virtuální kanceláře a jsou z toho nadšení. Už není potřeba Teams, Google Meet atd.
🔍 Věděli jste? Většina mladších zaměstnanců není připravena vzdát se flexibility. Ve skutečnosti 77 % generace Z a 75 % mileniálů, kteří pracují na dálku nebo v hybridních rolích, uvádí, že by zvážili odchod, pokud by byli nuceni pracovat na plný úvazek v kanceláři.
9. Slack (nejlepší pro textovou koordinaci týmu)
Zatímco všichni ostatní budují virtuální kanceláře a prostorové zvukové zážitky, Slack se drží toho, co umí nejlépe: organizovat týmovou komunikaci kolem témat a projektů spíše než fyzických prostorů.
Nesnaží se napodobit uspořádání vaší kanceláře ani vás nutit chodit po kanceláři jako digitální avatar. Místo toho poskytuje textovou infrastrukturu, na kterou se většina vzdálených týmů spoléhá při každodenní spolupráci v reálném čase. Kanály udržují konverzace organizované, zatímco integrace propojují všechny vaše nástroje.
Nejlepší funkce Slacku
- Automatizujte rutinní procesy pomocí nástroje pro tvorbu pracovních postupů a integrace botů, které zpracovávají opakující se úkoly, jako je plánování schůzek a aktualizace stavu.
- Propojte se s tisíci aplikacemi třetích stran prostřednictvím vyspělého tržiště pro spolupráci.
- Vytvářejte vlákna odpovědí na konkrétní zprávy v rušných kanálech a udržujte soudržnost i v případě, že probíhá více diskusí současně.
Omezení Slacku
- Jeho používání může být kvůli neustálým oznámením a množení kanálů velmi náročné.
- Funkce videohovorů zaostávají v porovnání s konkurencí Slacku.
- Funkce vláknování mohou fragmentovat konverzace a ztěžovat jejich sledování.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (35 375+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (24 045+ recenzí)
10. Roam (nejlepší pro flexibilní virtuální prostory)
Většina alternativ Teamflow vás nutí zavázat se k jednomu rozložení a držet se ho, jako byste podepisovali digitální smlouvu. Roam volí opačný přístup s prostory, které se přizpůsobují tomu, co právě děláte.
Potřebujete místnost pro brainstorming a kreativní sezení? Vytvořte ji. Máte dnes odpoledne prezentaci pro klienta? Překonfigurujte stejný prostor pomocí prezentačních nástrojů a profesionálního brandingu. Pro zítřejší školicí workshop jej znovu proměňte.
Tato flexibilita pracoviště je atraktivní pro poradenské firmy, agentury a všechny týmy, jejichž práce se dramaticky mění od projektu k projektu.
Nejlepší funkce Roam
- Přepínejte mezi předem uloženými konfiguracemi místností pro opakující se typy schůzek, prezentace pro klienty nebo fáze projektů, aniž byste museli pokaždé vytvářet prostory od začátku.
- Pozvěte externí spolupracovníky do konkrétních projektových prostorů a zároveň zachovejte bezpečnostní hranice, které zabraňují přístupu k jiným pracím klientů nebo interním diskusím.
- Využijte trvalé interaktivní nástroje, jako jsou kolaborativní tabule, stěny s lepícími poznámkami a sdílení dokumentů, které automaticky ukládají pokrok mezi relacemi.
- Archivujte kompletní nastavení místností, včetně veškerého sdíleného obsahu a konfigurací, pro budoucí použití nebo opětovné použití u podobných typů projektů.
Omezení Roam
- Časté změny uspořádání prostoru mohou zmást členy týmu, kteří preferují konzistenci.
- Omezený počet šablon a předvoleb ve srovnání s alternativami Teamflow, s pevnou strukturou místností.
Ceny Roam
- 2025: 18,88 $/měsíc za každého aktivního člena
- 2026: 19,88 $/měsíc za každého aktivního člena
Hodnocení a recenze Roam
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Roam?
Jak bylo sdíleno na G2:
Roam je plně virtuální kancelář, kterou používám denně již několik měsíců. Umožňuje vám vidět, kdo je online, vědět, kdo je na lince (zahájit hlasový hovor) a vidět, kdo s kým mluví. Sdílení obrazovky zobrazuje kurzory ostatních lidí, takže lidé mohou ukázat na jinou obrazovku pouhým najetím kurzorem na sdílenou obrazovku (to je opravdu užitečné). […] Chvíli trvá, než si na to zvyknete, protože to není intuitivní. Oznámení jsou nejhorší. Hovor je jen pípnutí, pokud pípnutí přeslechnete, zmeškáte hovor. Na úrovni plochy (alespoň v oznamovacím centru Macu) nejsou žádná čekající oznámení.
Roam je plně virtuální kancelář, kterou používám denně již několik měsíců. Umožňuje vám vidět, kdo je online, vědět, kdo je na lince (zahájit hlasový hovor) a vidět, kdo s kým mluví. Sdílení obrazovky zobrazuje kurzory ostatních lidí, takže lidé mohou ukázat na jinou obrazovku pouhým najetím kurzorem na sdílenou obrazovku (to je opravdu užitečné). […] Chvíli trvá, než si na to zvyknete, protože to není intuitivní. Oznámení jsou nejhorší. Hovor je jen pípnutí, pokud pípnutí přeslechnete, zmeškáte hovor. Na úrovni plochy (alespoň v oznamovacím centru Macu) nejsou žádná čekající oznámení.
🔍 Věděli jste? Světové ekonomické fórum předpovídá velký nárůst globálních digitálních pracovních míst. Do roku 2030 se očekává nárůst těchto pozic o 25 % na více než 90 milionů.
ClickUp je místo, kde vzdálené týmy pracují nejlépe
K prokázání toho, že váš tým pracuje, nepotřebujete virtuální kancelář. Potřebujete prostor, kde práce postupuje, komunikace je jasná a nikdo nemusí čekat, až se někdo objeví „online“.
Pokud se vám většina alternativ Teamflow jeví spíše jako náhradní řešení než jako skutečná řešení, je na čase vyzkoušet něco, co vám pomůže dokončit práci.
ClickUp sdružuje vaše úkoly, dokumenty, aktualizace a kontroly do jednoho propojeného prostoru, aniž by nutil kohokoli sedět v digitální místnosti.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅