10 nejlepších klinických komunikačních platforem v roce 2025

Příliš mnoho nemocnic stále spoléhá na neúplné skupinové textové zprávy, zastaralé pagery a přetékající schránky s informacemi. To zpomaluje práci všech: sestry čekají na schválení, lékaři přicházejí o aktualizace a administrátoři uvízli v roli prostředníků.
Lékařské týmy potřebují jediné místo, kde mohou komunikovat, sledovat a jednat bez zmatků způsobených nejasnou komunikací. Klinická komunikační platforma zajišťuje, že aktualizace jsou jasné, rychlé a přesně tam, kde mají být.
Zde je 10 softwarových nástrojů pro klinickou komunikaci, které jsou navrženy tak, aby zvládaly tempo, tlak a realitu klinické práce a zlepšovaly výsledky pacientů. 🩺
Přehled nejlepších softwarů pro klinickou komunikaci
Jedná se o nejlepší softwarová řešení pro správu klinik, která vám pomohou poskytovat lepší péči o pacienty. 📄
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Správa úkolů v oblasti péče, zpráv a protokolů v jednom pracovním prostoru splňujícím požadavky HIPAAVelikost týmu: Ideální pro mezioborové klinické týmy a nemocniční systémy
|Chat a Brain MAX založené na umělé inteligenci, konverzace spojené s úkoly, aktualizace v reálném čase, hlasové vyhledávání, kontrola verzí protokolů, připomenutí, přizpůsobené zobrazení, automatizace pracovních postupů připravená pro směny
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|TigerConnect
|Zabezpečení a sledovatelnost klinických zpráv díky upozorněním v reálném čase Velikost týmu: Ideální pro nemocnice, sítě lékařů a centra akutní péče
|Automatické eskalace pracovních postupů, časovače samodestrukce zpráv, běžné integrace s elektronickými zdravotními záznamy, přednastavené šablony zpráv, směrování prioritních upozornění.
|Ceny na míru
|PerfectServe
|Automatizace pohotovostních rozpisů a směrování lékařů během mimořádných situací Velikost týmu: Ideální pro nemocnice a multioborové lékařské skupiny
|Automatizované stromy volání, seznamy lékařů, analýza odpovědí a plánování dovolených.
|Ceny na míru
|Emitrr
|Provádění automatizovaných kampaní za účelem připomínání, informování a sledování pacientů Velikost týmu: Ideální pro malé kliniky a ambulantní praxe
|SMS/e-mailové/hlasové kampaně, zpracování preferencí pacientů, přehledy zapojení a průzkumy v souladu s HIPAA.
|Ceny na míru
|Symplr
|Začlenění sledování dodržování předpisů a auditů do každodenní komunikaceVelikost týmu: Ideální pro podnikové zdravotnické organizace a organizace s vysokými požadavky na dodržování předpisů
|Integrované označování zásad, auditní protokoly, regulační šablony a upozornění na rizika
|Ceny na míru
|OnPage
|Poskytování trvalých upozornění na mimořádné události a časově citlivé aktualizace Velikost týmu: Ideální pro pohotovostní týmy a nemocnice, které potřebují směrování kritických upozornění
|Eskalační řetězce, hlasité/přepínací výstrahy a integrace monitorování zařízení
|Cena začíná na 13,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
|Rocket. Chat
|Přizpůsobení zabezpečeného zasílání zpráv pro zdravotnické týmy s plnou kontrolou open-sourceVelikost týmu: Ideální pro IT týmy nemocnic a velké sítě s interní podporou vývoje
|Vlastní hosting, neomezený počet kanálů, plný přístup ke kódu, bezpečné zasílání zpráv
|Zdarma; verze Pro od 4 $/měsíc na uživatele
|Klara
|Umožňuje pacientům přímo posílat textové zprávy zdravotnickým týmům bez jakýchkoli překážekVelikost týmu: Ideální pro praxe, které upřednostňují rychlou a kompatibilní komunikaci s pacienty
|Směrování textových zpráv pacientů, chatové protokoly propojené s EHR, historie konverzací
|Ceny na míru
|Spok
|Propojení starších pagerů a moderních zabezpečených systémů zasílání zpráv Velikost týmu: Ideální pro nemocnice, které modernizují staré systémy, aniž by musely začínat od začátku
|Směrování podle kanálů, integrace volání sestry, analýza odpovědí a zasílání zpráv kompatibilní s pagery.
|Ceny na míru
|Vocera (Stryker)
|Umožňuje hands-free komunikaci s prioritou hlasu v klinickém prostředíVelikost týmu: Ideální pro chirurgické týmy a vysoce mobilní ošetřovatelské jednotky
|Nositelné hlasové odznaky, hlasem aktivované příkazy a integrace se systémy pro přivolání sestry
|Ceny na míru
Co je klinická komunikační platforma?
Klinická komunikační platforma je bezpečný nástroj pro spolupráci, který pomáhá zdravotnickým pracovníkům spravovat zasílání zpráv, upozornění, úkoly, soubory pacientů a aktualizace na jednom místě.
Nahrazuje roztříštěné kanály, jako jsou pagery, e-maily a osobní textové zprávy, systémem vytvořeným pro rychlou a jasnou komunikaci napříč směnami a odděleními.
Jak vybrat správný software pro klinickou komunikaci
Nejlepší platforma pro klinickou komunikaci je postavena na tom, jak váš tým pracuje. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Snadné rozhraní: umožňuje zaměstnancům začít pracovat bez školení nebo technické podpory.
- Mobilní přístup: Funguje hladce na jakémkoli zařízení, dokonce i během vizit.
- Soulad s HIPAA: Chrání údaje pacientů pomocí integrovaných bezpečnostních kontrol.
- Sledování úkolů: Jasně přiřazuje odpovědnosti a udržuje aktualizace viditelné pro asynchronní komunikaci.
- Reaktivní podpora: Rychlé řešení problémů prostřednictvím možností pomoci v reálném čase
- Přístup založený na rolích: Umožňuje sdílet správné informace se správnými lidmi.
- Upozornění v reálném čase: Bezodkladně a bez rušivých vlivů upozorňuje na důležité aktualizace.
- Integrace EHR: Hladké propojení s vašimi stávajícími zdravotnickými systémy
- Nástroje pro předávání směn: Zajišťují plynulý přechod díky sdílenému kontextu.
- Auditní protokoly: Sledují historii komunikace pro zajištění transparentnosti a odpovědnosti.
- Skupinové zasílání zpráv: Oslovte oddělení nebo týmy zdravotní péče najednou.
- Možnosti hlasové a video komunikace: Přidává flexibilitu pro centralizovanou komunikaci, když chat nestačí.
🔍 Věděli jste, že... Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění (HIPAA) byl přijat 21. srpna 1996. Jeho cílem bylo zlepšit efektivitu zdravotní péče a pojistné krytí. Jeho slavné pravidlo o ochraně soukromí bylo však přidáno až po tlaku v 90. letech na standardizaci způsobu přenosu elektronických zdravotních informací za účelem ochrany informací o pacientech.
Nejlepší software pro klinickou komunikaci
Projděme si náš výběr nejlepšího klinického komunikačního softwaru pro řízení projektů ve zdravotnictví. 👇
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní spolupráci a správu úkolů pro zdravotnické týmy)
Software ClickUp pro řízení projektů ve zdravotnictví je komplexní klinická komunikační platforma, která spojuje sledování úkolů, týmovou komunikaci, dokumentaci a podporu umělé inteligence do jediného centra splňujícího požadavky HIPAA.
Komunikujte plynule pomocí chatu
Když komunikace mezi zaměstnanci probíhá prostřednictvím několika aplikací a rozhovorů na chodbách, nikdo nemá úplný přehled a všichni přeskakují mezi nástroji a vlákny, aby získali kontext a dospěli k pravdivému zdroji informací. To je příklad rozptýlené práce, která snižuje produktivitu a potenciál.
ClickUp Chat vše spojuje na jednom místě, přímo ve vašich pracovních prostorech, projektech a dokonce i v jednotlivých úkolech ClickUp.
Řekněme, že vedoucí směny nahlásí chybějící předání vybavení během pooperačního převozu. Místo zasílání zpráv na straně nebo přidávání dalšího e-mailového vlákna mohou přímo v chatu úkolu označit správce inventáře. Zpráva zůstane vázána na konkrétní úkol, u kterého k problému došlo, takže nikdo nemusí později hádat, o co se jedná.
Jakoukoli zprávu můžete ručně převést na úkol nebo použít umělou inteligenci k vygenerování názvu úkolu, popisu a odkazů. Pokud například koordinátor zmíní aktualizaci protokolu propuštění, umělá inteligence může během několika sekund vytvořit předvyplněný úkol a propojit jej s původním vláknem.
Sdílejte informace v reálném čase pomocí SyncUps a Clips.
ClickUp SyncUps umožňuje zdravotnickému personálu pořádat rychlé, strukturované porady nebo denní schůzky, aby všichni byli informováni o péči o pacienty, změnách směn a naléhavých aktualizacích.
Díky automatizovaným souhrnům a akčním položkám nic neunikne a týmy se mohou soustředit na to nejdůležitější.
Pokud chcete sdílet informace asynchronně, místo dlouhých e-mailů nebo písemných poznámek můžete nahrát krátké video, ve kterém objasníte pokyny a zodpovíte naléhavé dotazy. K tomu vám pomůže ClickUp Clips . Umožňuje lékařům, sestrám a administrátorům nahrávat a sdílet videonávody, vysvětlovat složité případy nebo vizuálně demonstrovat postupy.
Získejte rychlé odpovědi od Brain
Provoz nemocnic se díky ClickUp Brain zrychluje. Brain funguje jako asistent AI na vyžádání, který rozumí vašemu pracovnímu prostoru a poskytuje odpovědi v kontextu.
Například vedoucí klinického provozu může napsat: „Jaký je nejnovější protokol pro kontrolu infekcí v projektu NICU?“ ClickUp Brain vyhledá nejnovější dokument, označí všechny související úkoly a během několika sekund zobrazí, kdo jej naposledy upravil.
Přátelská rada: Pokud potřebujete poslat připomenutí schůzek pro více oddělení současně, koordinátor plánování může požádat Brain MAX, aby vytvořil samostatné návrhy pro radiologii, kardiologii a obecné konzultace. Využívá data z vašeho pracovního prostoru a preference tónu k vytvoření propracovaných zpráv specifických pro dané oddělení, které jsou připraveny k odeslání. Nejlepší na tom je, že můžete použít funkci Talk to Text a dávat pokyny nebo si dělat poznámky i na cestách.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více:
Usnadněte správu protokolů
Zastaralé protokoly, roztříštěné soubory PDF a špatně verzované dokumenty Word zabírají drahocenný čas. ClickUp Docs pomáhá vašemu týmu vytvářet a aktualizovat živou dokumentaci, která je přímo propojena s úkoly a členy týmu.
Pokud například váš compliance officer aktualizuje zásady pro transfuzi krve, může provést úpravy ve sdíleném dokumentu, označit vedoucího lékaře a koordinátora hematologie k přezkoumání a propojit jej s kontrolním seznamem pro audit kvality, a to vše přímo v rámci platformy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Mějte přehled o následných prohlídkách: Nastavte si připomenutí ClickUp pro prohlídky pacientů, termíny dokumentace a časově náročné úkoly napříč směnami.
- Přidejte k úkolům správný kontext: Přizpůsobte každý úkol pomocí vlastních polí ClickUp pro typ pacienta, stav eskalace nebo sledování vybavení.
- Pracujte tak, jak váš tým preferuje: Přepínejte mezi zobrazeními ClickUp, jako je Ganttův diagram, tabule nebo tabulka, a spravujte plány, audity a klinické pracovní postupy.
- Plánujte chytřeji bez manuální práce: Automaticky plánujte úkoly pomocí kalendáře ClickUp na základě naléhavosti, pracovní zátěže a dostupnosti.
- Udržujte své nástroje propojené: Synchronizujte ClickUp s kalendáři, exporty EHR, úložišti souborů a komunikačními aplikacemi, abyste zefektivnili aktualizace.
- Dohánějte zameškané: Shrňte klíčové aktualizace a rozhodnutí okamžitě pomocí AI CatchUp v aplikaci pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“.
- Zvýrazněte důležité aktualizace: Zveřejňujte oznámení, změny SOP nebo aktualizace pro celý tým v chatu pomocí příspěvků, které jsou snadno viditelné.
Omezení ClickUp
- Zavedení může být časově náročné, pokud potřebujete rozsáhlé možnosti přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na Redditu říká vše:
ClickUp rozhodně stojí za to! Kromě toho, že je to nástroj pro projektové řízení, má i mnoho dalších využití. Moje absolutně nejoblíbenější funkce je však zobrazení kalendáře. Nic se nevyrovná možnosti vidět všechny své pracovní úkoly a závazky na jednom místě. Takže moje pracovní úkoly? Zaškrtnuto. Schůzka na kávu? Zaškrtnuto. Narozeniny maminky? Také zaškrtnuto! Je tu ale jedna věc, která to ještě překonává. ClickUp Brain. Lidi, stačí se ho zeptat, kdy mám volno na naplánování schůzky nebo jestli členové mého týmu mohou převzít více práce, a všechno je hned k dispozici! Úžasné, že?
ClickUp rozhodně stojí za to! Kromě toho, že je to nástroj pro projektové řízení, má i mnoho dalších využití. Moje absolutně nejoblíbenější funkce je však zobrazení kalendáře. Nic se nevyrovná možnosti vidět všechny své pracovní úkoly a závazky na jednom místě. Takže moje pracovní úkoly? Zaškrtnuto. Schůzka na kávu? Zaškrtnuto. Narozeniny maminky? Také zaškrtnuto! Je tu ale jedna věc, která to ještě překonává. ClickUp Brain. Lidi, stačí se ho zeptat, kdy mám volno na naplánování schůzky nebo jestli členové mého týmu mohou převzít více práce, a všechno je hned k dispozici! Úžasné, že?
🎥 Podívejte se: Obáváte se, že vám v denní klinické zprávě unikne nějaký důležitý detail? Podívejte se, jak používat připomenutí ClickUp.
2. TigerConnect (nejlepší pro bezpečné zasílání zpráv v týmu)
prostřednictvím TigerConnect
TigerConnect překlenuje mezery v klinické spolupráci pomocí šifrovaných zpráv, které se hladce integrují do vašich stávajících pracovních postupů. Zdravotnický personál může sdílet fotografie pacientů, laboratorní výsledky a aktualizace péče, aniž by se musel obávat porušení předpisů nebo narušení bezpečnosti.
Platforma automaticky sleduje doručení zpráv a potvrzení o přečtení. Když tedy odešlete urgentní upozornění o poklesu krevního tlaku pacienta, budete přesně vědět, kdy ho ošetřující lékař uvidí.
Vlastní šablony zpráv zefektivňují rutinní komunikaci, zatímco automatizovaná pravidla eskalace zajišťují, že nedojde k opomenutí důležitých informací.
Nejlepší funkce TigerConnect
- Naplánujte automatické mazání zpráv po uplynutí předem stanovené doby, čímž ochráníte citlivé údaje pacientů.
- Propojte se se stávajícími systémy EHR a získejte demografické údaje a anamnézu pacientů.
- Nakonfigurujte eskalační pracovní postupy, které automaticky přeposílají urgentní zprávy záložním lékařům, když primární kontakty neodpovídají.
- Sledujte stav doručení zpráv v reálném čase a ověřte koordinaci péče.
Omezení TigerConnect
- Omezené možnosti přizpůsobení oznámení pro urgentní a rutinní zprávy
- Mobilní aplikace může v rušných obdobích vykazovat zpoždění, zejména pokud ji používá více zdravotnických pracovníků současně.
Ceny TigerConnect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TigerConnect
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 45 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TigerConnect?
Někdo na G2 sdílí:
Platforma TigerConnect se osvědčila jako spolehlivý zdroj, který umožňuje obousměrnou komunikaci s jednotlivci i skupinami... Jedinou nevýhodou, která mě napadá, je skutečnost, že na tuto platformu přešlo tolik našich procesů (včetně různých týmů pro volání v rámci nemocnice), že pokud by z nějakého důvodu přestala fungovat, byli bychom vážně znevýhodněni, protože neexistuje snadný způsob, jak nastavit zálohu.
Platforma TigerConnect se osvědčila jako spolehlivý zdroj, který umožňuje obousměrnou komunikaci s jednotlivci i skupinami... Jedinou nevýhodou, která mě napadá, je skutečnost, že na tuto platformu přešlo tolik našich procesů (včetně různých týmů pro volání v rámci nemocnice), že pokud by z nějakého důvodu přestala fungovat, byli bychom vážně znevýhodněni, protože neexistuje snadný způsob, jak nastavit zálohu.
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků se domnívá, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který lze věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S pomocí AI agentů ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních dalších kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů komunikace v rámci projektu zdarma
3. PerfectServe (nejlepší pro plánování lékařských vizit)
prostřednictvím PerfectServe
Zkusili jste někdy ve 2 hodiny ráno kontaktovat kardiologa na pohotovosti? Ano, je to frustrující. PerfectServe vám usnadní život tím, že v centralizovaném systému sleduje rozvrh, specializaci a preferovaný způsob kontaktu každého lékaře.
V případě nouze klinická komunikační platforma automaticky postupuje podle vámi nastaveného stromu volání. Dokonce se učí z reakčních vzorců. Pokud tedy onkolog v pohotovosti neodpovídá na pager, ale reaguje na textové zprávy, platforma se tomu přizpůsobí.
Nejlepší funkce PerfectServe
- Vytvářejte automatizované sekvence hovorů, které postupují přes záložní lékaře, když primární kontakty nejsou k dispozici nebo nereagují.
- Vytvářejte podrobné analýzy reakčních časů lékařů a komunikačních vzorců, abyste identifikovali úzká místa v situacích vyžadujících urgentní péči.
- Přizpůsobte si sváteční rozvrhy a žádosti o volno, které se automaticky přizpůsobují pohotovostním službám.
Omezení PerfectServe
- Počáteční nastavení vyžaduje rozsáhlé zadávání dat a konfiguraci, které mohou trvat i několik týdnů, než budou správně dokončeny.
- Mobilní funkce jsou základní, což omezuje přístup lékařům, kteří pracují především s tablety nebo smartphony.
Ceny PerfectServe
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PerfectServe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Slovo „hospital“ (nemocnice) pochází z latinského slova hospes, které znamená „host“ i „hostitel“. Původně byly nemocnice místy pohostinnosti, která poskytovala útočiště a péči nejen nemocným, ale i cestovatelům.
4. Emitrr (nejlepší pro vylepšenou péči o pacienty a pracovní postupy v oblasti zapojení pacientů)
Pacienti zapomínají na schůzky, ignorují pokyny při propuštění z nemocnice a neužívají předepsané léky. Emitrr řeší tyto všeobecné výzvy ve zdravotnictví prostřednictvím strukturovaných komunikačních kampaní, které přinášejí hmatatelné a zásadní výsledky.
Představte si to jako e-mailový marketing, ale pro péči o pacienty. Na základě spouštěčů můžete nastavit automatické sekvence pro připomenutí schůzek, dotazníky po návštěvě a kontroly dodržování léčby.
Tento software, který je v souladu s normou HIPAA, sleduje, které zprávy pacienti otevírají a na které odpovídají, a poskytuje vám tak přehled o tom, komu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Kromě toho spravuje různé komunikační preference, včetně textových zpráv a hovorů.
Nejlepší funkce Emitrr
- Nasazujte automatizované sekvence připomínek prostřednictvím SMS, e-mailů a hlasových zpráv, abyste snížili
- Shromažďujte údaje o spokojenosti pacientů prostřednictvím přizpůsobitelných průzkumů, které jsou přímo integrovány do iniciativ zaměřených na zlepšování kvality.
- Sledujte metriky zapojení pacientů, včetně míry otevření zpráv, doby odezvy a komunikačních preferencí, pomocí dashboardů v reálném čase.
Omezení Emitrr
- Integrační možnosti jsou omezené u menších systémů EHR a specializovaného softwaru pro správu praxe.
- Funkce portálu pro pacienty nejsou dostatečně propracované, což omezuje zdravotnické organizace s komplexními požadavky na pracovní postupy.
Ceny Emittr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Emitrr
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Emitrr?
Recenze na Capterra uvádí:
Několik měsíců jsem hledal komunikační systém pro hromadné zasílání zpráv a e-mailů, který by byl v souladu s HIPAA a který bych mohl používat pro pacienty, klienty, přátele, známé atd. Emitrr byl první systém, který jsem našel a který byl „cenově dostupný“ jak pro malou psychoterapeutickou praxi, tak pro osobní použití... Doufám, že vyvinou nějaké videoškolení o tom, jak systém používat složitěji, abych ho mohl zapracovat do své praxe a marketingových plánů.
Několik měsíců jsem hledal komunikační systém pro hromadné zasílání zpráv a e-mailů, který by byl v souladu s HIPAA a který bych mohl používat pro pacienty, klienty, přátele, známé atd. Emitrr byl první systém, který jsem našel a který byl „cenově dostupný“ jak pro malou psychoterapeutickou praxi, tak pro osobní použití... Doufám, že vyvinou nějaké videoškolení o tom, jak systém používat složitěji, abych ho mohl zapracovat do své praxe a marketingových plánů.
5. Symplr (nejlepší pro integraci správy dodržování předpisů)
prostřednictvím Symplr
Symplr integruje monitorování dodržování předpisů přímo do vašich komunikačních pracovních postupů a zajišťuje, že každá zpráva, výstraha a konverzace je sledována. Automaticky označuje potenciální porušení zásad a vytváří auditní stopy, což umožňuje týmům pro řízení rizik identifikovat problémy dříve, než se zhorší.
Tento software pro správu dodržování předpisů je obzvláště cenný pro organizace, které se potýkají s požadavky na dokumentaci. Zachycuje komunikační data, která by jinak mohla během rušných směn uniknout.
Nejlepší funkce Symplr
- Zaveďte víceúrovňové schvalovací procesy pro citlivou komunikaci, která před odesláním vyžaduje kontrolu nadřízeným.
- Vytvářejte auditní dokumentaci s časově označenými záznamy všech komunikačních aktivit.
- Nasazujte automatická upozornění na rizika, když komunikační vzorce naznačují potenciální problémy s bezpečností pacientů.
- Získejte přístup k předkonfigurovaným šablonám pro dodržování předpisů, které jsou výslovně navrženy pro standardy Joint Commission a požadavky CMS.
Omezení Symplr
- Rozhraní může být pro klinický personál, který chce pouze odesílat jednoduché zprávy, příliš složité.
- Pro správnou integraci do stávajících zdravotnických systémů jsou často vyžadovány profesionální služby.
Ceny Symplr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Symplr
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (více než 115 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Symplr?
Na základě recenze Capterra:
Produkt je snadno použitelný, jakmile se s ním seznámíte. Integrační proces trval jeden měsíc, protože bylo nutné absolvovat intenzivní školení o systému. Zpočátku je to těžké, ale jakmile tomu porozumíte, je to snadné.
Produkt je snadno použitelný, jakmile se s ním seznámíte. Integrační proces trval jeden měsíc, protože bylo nutné absolvovat intenzivní školení o systému. Zpočátku je to těžké, ale jakmile tomu porozumíte, je to snadné.
🔍 Věděli jste, že... První nemocnice v Americe, Pennsylvania Hospital, byla založena v roce 1751 Benjaminem Franklinem a Dr. Thomasem Bondem za účelem bezplatného léčení chudých. Byla také průkopníkem v oblasti péče o duševní zdraví a později se stala součástí zdravotního systému University of Pennsylvania.
6. OnPage (nejlepší pro správu kritických výstrah)
prostřednictvím OnPage
Když někdo dostane infarkt, potřebujete upozornění, která upoutají pozornost. OnPage se specializuje na trvalá upozornění, která nepřestávají bzučet, dokud je někdo nepotvrdí.
Nemějte však obavy, klinický komunikační software rozlišuje mezi rutinními zprávami a skutečnými nouzovými situacemi pomocí různých výstražných tónů a eskalačních vzorců.
Pokud primární onkolog do deseti minut nereaguje na kritický laboratorní výsledek, systém automaticky upozorní záložního lékaře. Systém je také integrován s přístroji pro monitorování pacientů a v případě zjištění abnormálních životních funkcí okamžitě spustí výstrahu příslušnému ošetřujícímu týmu.
Nejlepší funkce OnPage
- Vytvořte automatizované eskalační řetězce, které upozorní sekundární a terciární kontakty, pokud primární příjemci neodpoví ve stanovených lhůtách.
- Integrujte je přímo do systémů monitorování pacientů a zdravotnických zařízení, abyste mohli spouštět výstrahy na základě překročení kritických prahových hodnot.
- Analyzujte podrobné metriky doby odezvy a vzorce potvrzování, abyste identifikovali mezery v komunikaci na pracovišti.
- Přizpůsobte si úrovně priority upozornění pomocí různých zvuků oznámení, vibračních vzorů a vizuálních indikátorů pro různé typy nouzových situací.
Omezení OnPage
- Únava z upozornění se stává skutečným problémem, když je příliš mnoho neurgentních zpráv klasifikováno jako kritické.
- Možnosti přizpůsobení zvuku jsou pro různé kategorie upozornění poněkud omezené.
Ceny OnPage
- OnPage: 13,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise Silver: 22,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise Gold: 28,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze OnPage
- G2: 4,3/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (65+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OnPage?
Podle recenze G2:
Jsem zdravotní sestra a lékařská ředitelka kliniky estetické medicíny a v případě nouze musím být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Líbí se mi, že mohu svým klientům a zaměstnancům dát samostatné kontaktní číslo, které není mým osobním telefonním číslem. Také se mi líbí, že aplikace překonává funkci „Nerušit“, takže pokud mám zapnutý telefon, jsem k zastižení!…Přála bych si, abych mohla změnit vyzváněcí tón pro příchozí zprávy – možná to jde, ale ještě jsem na to nepřišla.
Jsem zdravotní sestra a lékařská ředitelka kliniky estetické medicíny a v případě nouze musím být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Líbí se mi, že mohu svým klientům a zaměstnancům dát samostatné kontaktní číslo, které není mým osobním telefonním číslem. Také se mi líbí, že aplikace překonává funkci „Nerušit“, takže pokud mám zapnutý telefon, jsem k zastižení!…Přála bych si, abych mohla změnit vyzváněcí tón pro příchozí zprávy – možná to jde, ale ještě jsem na to nepřišla.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro spolupráci na dokumentech pro týmy
7. Rocket. Chat (nejlepší pro přizpůsobení open-source)
prostřednictvím Rocket.Chat
S Rocket. Chat můžete platformu přizpůsobit tak, aby odpovídala provozu vaší organizace. Jelikož se jedná o open-source, má váš IT tým přístup k kompletní kodové základně pro přizpůsobení a bezpečnostní audity.
Tato flexibilita se hodí, když potřebujete integrovat vlastní nemocniční systémy nebo vytvořit pracovní postupy, které komerční platformy nepodporují.
Vše můžete hostovat na svých vlastních serverech, což vám dává úplnou kontrolu nad citlivými údaji pacientů. Klinický komunikační software je škálovatelný od malých klinik až po rozsáhlé nemocniční sítě, aniž by vám licenční poplatky za uživatele zatěžovaly rozpočet.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Vytvářejte neomezený počet kanálů a uživatelských skupin bez opakujících se licenčních poplatků nebo omezení uživatelů.
- Vyvíjejte vlastní integrace API se stávajícími zdravotnickými systémy pomocí dokumentace pro vývojáře a podpůrných zdrojů.
- Provádějte důkladné bezpečnostní audity s plným přístupem ke zdrojovému kódu, abyste zajistili soulad s předpisy.
Omezení Rocket. Chat
- Požadavky na technické znalosti jsou značné, pokud jde o počáteční nastavení, průběžnou údržbu a projekty vývoje na míru.
- Funkce specifické pro zdravotnictví vyžadují vývoj na míru, nejsou k dispozici jako hotové řešení.
Ceny Rocket. Chat
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Rocket. Hodnocení a recenze chatu
- G2: 4,2/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 155 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rocket. Chat?
Recenze G2 uvádí:
Používání vláken pro komunikaci a možnost vytvářet diskuze, do kterých se mohou rychle a snadno zapojit lidé se zájmem o dané téma, je skvělým pomocníkem při komunikaci. […] Služba občas neposílá oznámení, také se stává, že je někdy offline, což v některých případech může být na překážku. Domnívám se, že globální vyhledávání, ačkoli je zajímavé, by také mohlo být vylepšeno, aby dokázalo najít fráze a zobrazovat konverzace v plném znění.
Používání vláken pro komunikaci a možnost vytvářet diskuze, do kterých se mohou rychle a snadno zapojit lidé se zájmem o dané téma, je skvělým pomocníkem při komunikaci. […] Služba občas neposílá oznámení, také se stává, že je někdy offline, což v některých případech může být na překážku. Domnívám se, že globální vyhledávání, ačkoli je zajímavé, by také mohlo být vylepšeno, aby dokázalo najít fráze a zobrazovat konverzace v plném znění.
🧠 Zajímavost: V 13. století se v Německu bratři Alexiáni starali o oběti černého moru. Jsou považováni za jedny z prvních záchranářů v historii.
8. Klara (nejlepší pro textové zprávy mezi pacienty a poskytovateli)
prostřednictvím Klary
Pacienti chtějí svým lékařům posílat textové zprávy stejným způsobem, jako posílají zprávy ostatním lidem, a to pomocí běžných telefonních čísel a aplikací pro zasílání zpráv. Klara to umožňuje a zároveň zajišťuje soulad se všemi požadavky HIPAA.
Pacienti mohou jednoduše poslat SMS na číslo vaší ordinace a jejich zprávy se automaticky přesměrují příslušnému členovi zdravotnického týmu. Platforma rozpoznává typy zpráv a dokáže rozlišit mezi žádostmi o schůzku a naléhavými zdravotními problémy.
Všechny konverzace jsou automaticky dokumentovány ve vašem elektronickém zdravotním záznamu (EHR), takže již nemusíte ručně vkládat důležité komunikace mezi pacienty a poskytovateli do lékařských záznamů.
Nejlepší funkce Klary
- Hladce integrujte historii textových konverzací do záznamů pacientů v elektronických zdravotních záznamech (EHR), abyste zachovali dokumentaci komunikace.
- Nasazujte automatické připomenutí schůzek a sledujte sekvence zpráv, které se spouštějí na základě typů návštěv a plánů péče o pacienty.
- Získejte přístup k úplnému kontextu pacienta a historii konverzace během každé textové interakce, abyste mohli poskytovat personalizované a informované odpovědi.
Omezení Klary
- Složitost zpráv je omezená, což je činí nevhodnými pro podrobné lékařské diskuse.
- Objem zpráv může být pro malé ordinace, které nestanovily jasné hranice dostupnosti textové komunikace, příliš velký.
Ceny Klary
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Klary
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 210 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kláře?
Zpětná vazba na G2 zní:
Klara výrazně zlepšila naši schopnost komunikovat s pacienty. Výrazně snížila počet našich odchozích hovorů. Využíváme ji také pro vlastní plánování rutinních očních vyšetření u našich optometristů... Klara musí být zařazena na seznam povolených aplikací v Mod Med. Když pacient zruší nebo požádá o změnu termínu, je odstraněn z rozvrhu, což je skvělé. Pokud však pacient před schůzkou změní názor a změní ji na Potvrzeno, vrátí se zpět do daného termínu. Někdy to vede k dvojímu rezervování, protože daný termín již mohl být obsazen.
Klara výrazně zlepšila naši schopnost komunikovat s pacienty. Výrazně snížila počet našich odchozích hovorů. Využíváme ji také pro vlastní plánování rutinních očních vyšetření u našich optometristů... Klara musí být zařazena na seznam povolených aplikací v Mod Med. Když pacient zruší nebo požádá o změnu termínu, je odstraněn z rozvrhu, což je skvělé. Pokud však pacient před schůzkou změní názor a změní ji na Potvrzeno, vrátí se zpět do daného termínu. Někdy to vede k dvojímu rezervování, protože daný termín již mohl být obsazen.
9. Spok (nejlepší pro modernizaci starších systémů)
prostřednictvím Spok
Většina zdravotnických zařízení nadále používá pagingové systémy, které spolehlivě fungují již řadu let. Spok to nepovažuje za problém, který je třeba řešit, ale za výhodu, na které lze stavět.
Platforma v podstatě funguje jako překladatel mezi stávajícími pagerovými sítěmi a moderními zabezpečenými funkcemi zasílání zpráv. To znamená, že klinický personál může i nadále používat pracovní postupy pagerů, které již zná, ale nyní má k dispozici cenné doplňky, jako je řetězení zpráv a potvrzení doručení.
Nejlepší funkce Spok
- Směřujte zprávy prostřednictvím preferovaných komunikačních kanálů na základě dostupnosti příjemce a individuálních preferencí.
- Sledujte analytické údaje o komunikaci, včetně doby odezvy, míry doručení zpráv a efektivity kanálů napříč odděleními.
- Integrujte je do systémů pro přivolání sestry a klinického monitorovacího zařízení, abyste mohli spouštět příslušná upozornění na základě změn stavu pacienta.
- Spravujte komplexní komunikační preference pro různé role zaměstnanců, oddělení a směnné rozvrhy z centralizovaných administračních panelů.
Omezení platformy Spok
- Složitost konfigurace vyžaduje značné investice do školení administrativních pracovníků odpovědných za správu systému.
- Omezené možnosti přizpůsobení zvuků upozornění a preferencí oznámení
Ceny Spok
- Zdarma
- Profesionální: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Spok
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... V roce 1992 byly elektronické zdravotní záznamy (EHR) omezeny především na akademická centra a hybridní systémy. Do roku 2015 se však rozšířily do pečovatelských domů, hospiců a dokonce i nápravných zařízení.
10. Vocera (Stryker) (nejlepší pro hlasovou komunikaci bez použití rukou)
prostřednictvím Stryker
Umyté ruce, sterilní prostředí a péče o pacienty se příliš neslučují s dotykovými zařízeními. Vocera řeší tento problém pomocí hlasem aktivované komunikace, která umožňuje klinickému personálu komunikovat bez nutnosti čehokoli se dotýkat.
Zaměstnanci mohou volat, posílat zprávy a přijímat upozornění pomocí jednoduchých hlasových příkazů, jako například „Zavolej Dr. Martineze“. Systém rozpoznává přirozené řečové vzorce a spojuje uživatele se správnými osobami na základě jejich rolí a aktuální dostupnosti.
Navíc tato lehká nositelná zařízení nijak nezasahují do klinických postupů ani protokolů pro kontrolu infekcí.
Nejlepší funkce Vocera
- Automaticky se spojte s příslušnými členy týmu pomocí inteligentního rozpoznávání hlasu, které rozumí rolím, oddělením a aktuálnímu stavu dostupnosti.
- Získejte přístup k informacím o pacientech a aktualizacím systému v reálném čase prostřednictvím hlasových dotazů, které jsou integrovány do stávajících nemocničních informačních systémů.
- Integrujte funkce hlasové komunikace do stávajících systémů volání sestry a zařízení pro monitorování pacientů.
Omezení Vocera
- Životnost baterie nositelných zařízení vyžaduje časté nabíjení, které může být během dlouhých směn rušivé.
- Problémy s bezdrátovým připojením v některých částech nemocnice mohou omezovat funkčnost a snižovat spolehlivost komunikace.
Ceny Vocera
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vocera
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Joseph Lister je známý jako otec moderní chirurgie, protože v 60. letech 19. století jako první zavedl antiseptické techniky. Předtím byla chirurgie často smrtelná kvůli infekcím; nástroje nebyly sterilizovány a nemocnice uvažovaly o úplném zákazu chirurgických zákroků. Inspirován prací Louise Pasteura o bakteriích začal Lister používat kyselinu karbolovou k čištění ran a nástrojů.
Sjednoťte zdravotnické týmy pomocí ClickUp
Klinické operace se nezhroutí, protože informace jsou roztříštěny na příliš mnoha místech.
Klinická komunikační platforma ClickUp tento problém řeší.
Na jedné platformě můžete sledovat úkoly související s pacienty, chatovat v reálném čase, dokumentovat protokoly a automatizovat následné kontroly. Je bezpečná, flexibilní a vytvořená tak, aby podporovala komunikaci zdravotnických týmů napříč odděleními a směnami.
Pokud váš tým tráví více času koordinací práce než jejím vykonáváním, ClickUp vám může pomoci to změnit. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes! ✅