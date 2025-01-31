10 nejlepších softwarů splňujících požadavky HIPAA v roce 2025

Slyšeli jste to? HIPAA Journal informoval, že největší únik zdravotních údajů v roce 2023 postihl více než 11 milionů osob. Vědomí, že moje zdravotní údaje by se mohly dostat do nesprávných rukou, je znepokojující.
S každoročně rostoucím počtem porušení bezpečnosti se ochrana údajů pacientů stává složitější než kdy dříve. Správa jejich používání, přenosu a bezpečného ukládání není jen výzvou, ale také náročným úkolem.
Nové předpisy a rostoucí množství elektronických záznamů nás vedly k otázce: Jak můžeme zajistit, aby zdravotnická zařízení zůstala v souladu s HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), a zároveň pokračovala v hladkém provozu?
Po důkladném výzkumu jsme zjistili, že odpověď může spočívat ve specializovaném softwaru.
Představili jsme deset nejlepších softwarových řešení splňujících požadavky HIPAA v roce 2024, která jsou navržena tak, aby zjednodušila zabezpečení dat a správu zdravotnických zařízení.
Než se však do toho pustíme, pojďme si nejprve vysvětlit, co byste měli hledat v softwaru kompatibilním s HIPAA.
Co byste měli hledat v softwaru kompatibilním s HIPAA?
HIPAA je federální zákon, který stanoví národní standardy pro ochranu citlivých informací o zdraví pacientů. Americká vláda jej přijala, aby chránila práva pacientů a zajistila důvěrnost, integritu a dostupnost jejich zdravotních informací.
Dodržování předpisů HIPAA je pro poskytovatele zdravotní péče nezbytné, protože jejich porušení může mít vážné důsledky, včetně vysokých pokut a poškození reputace. Vyhledávání softwarových řešení, která splňují tyto předpisy, však může být velmi náročné.
Zde je můj přehled klíčových funkcí, které vám mohou pomoci zúžit vaše hledání:
- Bezpečnost: Hledejte silné šifrování dat v klidu i při přenosu. Výhodou je také vícefaktorové ověřování, při kterém se pomocí dalších kroků ověřuje identita uživatele.
- Ovládání přístupu: HIPAA vyžaduje omezení přístupu k údajům pacientů na základě pracovních rolí. Software by měl umožňovat nastavení úrovní oprávnění pro zaměstnance, aby konkrétní informace mohly prohlížet pouze oprávněné osoby.
- Auditní protokolování: Dobrý systém zaznamenává, kdo a kdy přistupoval k jakým údajům. Tento auditní protokol pomáhá udržovat soulad s předpisy a identifikovat případná porušení bezpečnosti.
- Pomoc při dodržování předpisů: Nabízí software zdroje nebo podporu, které vám pomohou porozumět předpisům HIPAA a implementovat je? To vám může ušetřit čas a zajistit, že jste na správné cestě.
- Snadné použití: I ten nejbezpečnější software selže, pokud je pro váš tým příliš složitý. Hledejte uživatelsky přívětivé rozhraní a funkce, které se snadno integrují do vašich stávajících pracovních postupů.
- Škálovatelnost: S rozvojem vaší praxe se mění i vaše softwarové potřeby. Vyberte si řešení, které se dokáže přizpůsobit vašim měnícím se potřebám, aniž by vyžadovalo kompletní přepracování.
Pokud dáte přednost těmto klíčovým funkcím, najdete řešení splňující požadavky HIPAA, která chrání údaje pacientů, zjednodušují pracovní postupy a poskytují vám klid.
10 nejlepších softwarů splňujících požadavky HIPAA
Sestavil jsem následující seznam deseti nejlepších softwarů a nástrojů pro správu projektů ve zdravotnictví, které jsou v souladu s HIPAA a které můžete použít v roce 2024:
1. ClickUp: Nejlepší nástroj pro řízení projektů ve zdravotnictví
ClickUp je platforma pro správu projektů splňující požadavky GDPR, která byla navržena tak, aby splňovala standardy HIPAA pro zdravotnické organizace.
S ClickUp mohou týmy ve zdravotnictví pracovat s jistotou a se špičkovou bezpečností. ClickUp je v souladu s SOC 2 a jeho plán Enterprise je v souladu s HIPAA.
Soulad s HIPAA vyžaduje omezení přístupu k údajům pacientů na základě pracovních rolí. Používáme software ClickUp pro správu projektů ve zdravotnictví, abychom získali podrobnou kontrolu nad oprávněními uživatelů a mohli přesně definovat, jaké informace může každý člen týmu vidět a upravovat.
Například mohu lékařům udělit plný přístup k kartám pacientů, zatímco recepčním omezím přístup pouze na základní údaje o schůzkách. Tento detailní přístup minimalizuje riziko neoprávněného přístupu k citlivým informacím.
Porozumění a implementace předpisů HIPAA může být složitý úkol. K orientaci v těchto požadavcích mohu využít zdroje a podporu ClickUp.
Zahrnuje to přístup k komplexní dokumentaci, často kladeným dotazům nebo dokonce přímou podporu od mého týmu. Díky snadné dostupnosti těchto zdrojů nikdy nebudete při orientaci v předpisech HIPAA sami, ušetříte drahocenný čas a zajistíte, že vaše praxe zůstane na správné cestě v souladu s HIPAA.
Pro mě je nejvýraznější funkcí bezpečnostní politika ClickUp, která je nejlepší ve své třídě. Používají šifrování podle průmyslových standardů v klidu i při přenosu, které šifruje informace o pacientech jak při ukládání na jejich serverech, tak při přenosu.
Díky tomu je zajištěno, že i kdyby někdo data zachytil, nebyl by schopen je dešifrovat. ClickUp také provádí pravidelné bezpečnostní audity a penetrační testy. Tato proaktivní opatření mi pomáhají identifikovat a řešit potenciální zranitelnosti dříve, než mohou být zneužity.
Tento software pro řízení projektů ve zdravotnictví navíc přesahuje rámec bezpečnosti a nabízí funkce jako správa úkolů a dokumentů, komunikační nástroje a reporting. Využíváním těchto funkcí může vaše zdravotnická organizace zlepšit spolupráci, zvýšit efektivitu a poskytovat lepší péči o pacienty.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uchovávejte podrobné auditní protokoly, které sledují aktivitu uživatelů, a umožňují tak správcům monitorovat, kdo a kdy přistupoval k jakým údajům, což je nezbytné pro dodržování požadavků HIPAA na protokolování.
- Podpora vícefaktorového ověřování (MFA), které vyžaduje další ověření kromě hesla, čímž zvyšuje bezpečnost a chrání před neoprávněným přístupem.
- Spolehněte se na robustní mechanismy zálohování a obnovy, které zajistí, že chráněné zdravotní informace (PHI) zůstanou přístupné i v případě ztráty nebo poškození dat.
- Nakonfigurujte zásady uchovávání dat tak, aby se zastaralé PHI automaticky mazaly nebo archivovaly.
- Používejte bezpečné komunikační kanály, včetně šifrovaných zpráv a funkcí pro sdílení souborů, které usnadňují spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky a zároveň chrání PHI.
- Získejte zdroje a podporu pro efektivní pochopení a implementaci opatření pro dodržování HIPAA, včetně dokumentace, školicích materiálů a zákaznické podpory.
Omezení ClickUp
- Ačkoli ClickUp nabízí silné bezpečnostní funkce, aby poskytovatelé zdravotní péče dosáhli plné shody s HIPAA pomocí ClickUp, je nutné přejít na plán Enterprise a podepsat smlouvu BAA .
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny získáte u obchodního zástupce.
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena a pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Sprinto: Nejlepší nástroj pro automatizaci dodržování předpisů
Skupiny poskytující zdravotní péči musí být pohotové a Sprinto jim v tom pomáhá. Během našeho testování mi pomohlo projít audity bez ztráty tempa. Tato agilita je v odvětví zdravotní péče, kde se regulační prostředí neustále mění, neocenitelná.
Díky automatizačním funkcím jsem mohl výrazně snížit manuální úsilí potřebné pro úkoly související se správou souladu. To zvýšilo efektivitu a minimalizovalo riziko lidské chyby, čímž byla zajištěna přesnost a spolehlivost při dodržování předpisů.
Integrace je jádrem filozofie společnosti Sprinto. Platforma využívá přístup „integrace na prvním místě“ a zajišťuje propojení se stávajícími systémy a pracovními postupy v rámci zdravotnických organizací. Tato integrace zjednodušuje proces dodržování předpisů, snižuje tření a zjednodušuje provoz.
Nejlepší funkce Sprinto
- Připravte svou organizaci na audity pomocí proaktivního monitorování a odborné podpory.
- Umožněte své organizaci rychle projít audity a zajistit přesnost při dodržování předpisů.
- Propojte, centralizujte a kontrolujte dodržování předpisů v oblasti řízení bezpečnostních rizik.
Omezení Sprinto
- Omezené možnosti přizpůsobení nemusí plně vyhovovat jedinečným potřebám organizace.
- Závislost na automatizovaných procesech může představovat výzvu v situacích, které vyžadují manuální zásah nebo flexibilitu.
Ceny Sprinto
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprinto
- G2: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
3. Updox: Nejlepší nástroj pro spolupráci
Updox je známá platforma pro komunikaci a dodržování předpisů v oblasti zdravotní péče. Updox vám umožňuje bezpečně chatovat s kolegy, pacienty a dalšími důležitými osobami. Je to jako mít soukromou chatovací místnost, do které se mohou připojit pouze oprávněné osoby, a citlivé informace, jako jsou lékařské záznamy, tak zůstanou pod zámkem a mimo dosah zvědavých očí.
Správa dokumentů pomocí Updox byla jako mít vlastní organizovaný kartotéčník v cloudu. Mohl jsem ukládat lékařské záznamy, souhlasy a laboratorní výsledky na jednom bezpečném místě, což mi usnadňovalo hledání potřebných informací a zajišťovalo, že vše zůstalo v souladu s HIPAA.
Nejlepší funkce Updox
- Komunikujte důvěrně pomocí šifrovaných zpráv
- Odesílejte a přijímejte faxy digitálně s bitovým šifrováním pro větší bezpečnost a zajištění souladu s HIPAA.
- Snižte počet zmeškaných schůzek pomocí automatických připomínek
- Snadno provádějte bezpečné virtuální schůzky
Omezení Updox
- Zaměstnanci si možná budou muset na nový systém chvíli zvykat, což může dočasně narušit efektivitu pracovních postupů.
Ceny Updox
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Updox
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 110 recenzí)
4. Weave: Nejlepší komunikační nástroj
Díky integraci špičkového telefonního systému s sadou komunikačních nástrojů poskytuje Weave centralizovanou platformu pro správu interakcí s pacienty, plánování schůzek a vyřizování administrativních úkolů.
Konsolidace podle mého názoru snižuje potřebu odlišných systémů a minimalizuje riziko porušení HIPAA spojené s fragmentovaným ukládáním dat.
Ať už se jedná o vyřizování dotazů pacientů, zasílání připomínek k termínům schůzek nebo sběr zpětné vazby, můžete komunikovat s jistotou, že vaše interakce jsou chráněny robustními šifrovacími protokoly v souladu s požadavky HIPAA na ochranu elektronicky chráněných zdravotních informací (ePHI).
Od provádění hodnocení rizik po správu dokumentace o zásadách a školicích iniciativách – automatizační funkce Weave zjednodušují proces dodržování předpisů, snižují administrativní zátěž vašeho zdravotnického personálu a zajišťují konzistentní dodržování předpisů HIPAA.
Weave vám poskytuje nástroje pro rychlou reakci na incidenty a komplexní reporting, což vám umožňuje zmírnit dopad porušení předpisů a zároveň splnit vaše povinnosti vyplývající z požadavků HIPAA na oznamování porušení předpisů.
Nejlepší funkce Weave
- Zjednodušte správu kliniky a rezervaci termínů
- Urychlete fakturační cykly integrací zpracování plateb do komunikační platformy.
- Usnadněte sběr recenzí pacientů pomocí automatických výzev a připomínek.
Omezení Weave
- Tradiční SMS zprávy používané službou Weave Messages nemusí být vhodné pro veškerou komunikaci kvůli nedostatečnému šifrování při přenosu.
Ceny Weave
- Základní informace: Individuální ceny
- Výhoda: Individuální ceny
- Elite: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Weave
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
5. TigerConnect: Nejlepší nástroj pro okamžité zasílání zpráv ve zdravotnictví
Jádrem každé interakce ve zdravotnictví je lidský vztah – pacient hledající péči, poskytovatel nabízející podporu a tým spolupracující na dosažení lepších výsledků. TigerConnect je nástroj, který vám pomůže zaměřit vaše postupy a procesy ve zdravotnictví více na lidi.
Při testování tohoto nástroje jsem mohl snadno sdílet zprávy, obrázky a soubory a zajistit, aby se důležité informace dostaly ve správný čas do správných rukou. Tato plynulá výměna informací urychluje rozhodování a posiluje vazby mezi pečovateli, čímž se pěstuje kultura týmové práce a podpory.
Nejlepší funkce TigerConnect
- Chraňte citlivá data pomocí komplexního šifrování a robustních bezpečnostních opatření.
- Zjednodušte komunikační pracovní postupy a podpořte plynulou týmovou spolupráci pomocí platformy Clinical Collaboration Platform.
- Načtěte omylem odeslané zprávy a bezpečně vymažte data ze ztracených zařízení.
- Propojte se s aplikacemi pro zdravotní péči a ověřujte identitu uživatelů.
- Sledujte interakce uživatelů a zajistěte soulad s předpisy a bezpečnost prostřednictvím nepřetržitého monitorování.
Omezení TigerConnect
- Může mít omezenou flexibilitu při přizpůsobování se vysoce specializovaným nebo jedinečným komunikačním potřebám v určitých zdravotnických zařízeních.
Ceny TigerConnect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TigerConnect
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 40 recenzí)
6. Jotform: Nejlepší nástroj pro online formuláře ve zdravotnictví
JotForm vám pomůže s formuláři splňujícími požadavky HIPAA. To znamená, že když vaši pacienti vyplní online formulář, jejich údaje jsou od začátku do konce v bezpečí – nemusíte se bát, že se dostanou do nesprávných rukou.
Údaje vašich zákazníků nejsou odesílány do prázdna, ale jsou bezpečně uzamčeny pomocí šifrování SSL. JotForm vám umožňuje rozhodnout, kdo má k čemu přístup.
Potřebujete propojit další nástroje pro zdravotní péči? JotForm mi pomohl hladce integrovat cloudové úložiště, platformy CRM a další nástroje, přičemž zůstaly v souladu s HIPAA. Také uchovával podrobný záznam o všech aktivitách ve formulářích, takže jsem přesně věděl, kdo, kde a kdy k datům přistupoval.
Nejlepší funkce Jotform
- Ušetřete čas díky připraveným šablonám
- Přizpůsobte formuláře tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám, a zajistěte tak hladký průběh všech procesů.
- Nastavte automatická připomenutí pro odeslání formulářů a zajistěte tak včasné odpovědi.
Omezení Jotform
- JotForm šifruje data, ale v závislosti na vašich konkrétních potřebách můžete mít další bezpečnostní požadavky.
- Funkce splňující požadavky HIPAA jsou k dispozici pouze v tarifech Gold a Enterprise.
Ceny Jotform
- Starter: Zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Zlato: 129 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1800 recenzí)
7. Google Workspace: Nejlepší nástroj pro zvýšení produktivity ve zdravotnictví
Google Workspace zahrnuje řadu nástrojů pro produktivitu a spolupráci, jako jsou Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets a Google Meet.
Tyto nástroje jsou hladce integrovány. To mi umožnilo snadno přecházet mezi úkoly.
Můžete zahájit videokonferenci přes Google Meet, abyste mohli v reálném čase diskutovat o případech pacientů, spolupracovat na léčebných plánech pomocí Google Docs a Sheets a bezpečně ukládat záznamy pacientů na Google Drive – to vše na jedné platformě.
Tato integrace zvyšuje produktivitu tím, že snižuje potřebu přepínat mezi více aplikacemi. Zajišťuje také, že citlivé zdravotní údaje a informace o pacientech zůstanou chráněny během celého procesu spolupráce.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Zajistěte šifrování dat jak při přenosu, tak při ukládání.
- Spravujte přístup k citlivým údajům pomocí robustních kontrol identity a přístupu.
- Uchovávejte podrobné auditní protokoly, které sledují aktivitu uživatelů.
- Usnadněte plynulou komunikaci mezi zdravotnickými pracovníky a zároveň zajistěte důvěrnost.
Omezení Google Workspace
- Společnost Google nepodepisuje smlouvy o obchodním partnerství (BAA) pro své spotřebitelské služby, ale nabízí smlouvy o obchodním partnerství HIPAA pro Google Workspace, čímž zajišťuje, že při správném používání splňuje požadavky HIPAA.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 6 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 12 USD/uživatel za měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
8. TrueVault: Nejlepší nástroj pro ochranu soukromí zdravotních údajů
Základem zdravotní péče je důvěra mezi pacienty a poskytovateli, důvěra v bezpečnost osobních údajů a důvěra v dodržování mlčenlivosti.
TrueVault pomáhá budovat tuto důvěru. Nabízí sadu softwaru pro dodržování ochrany osobních údajů s názvem TrueVault Polaris, která může být relevantní pro každého poskytovatele zdravotní péče.
Polaris mi pomohl automatizovat pracovní postupy a úkoly související s dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů, čímž mi ušetřil značné množství času a úsilí.
Platforma mi také pomohla dodržovat různé předpisy o ochraně osobních údajů, včetně HIPAA, CCPA a GDPR. To pro mě bylo zásadní při zvládání složitých požadavků na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce TrueVault
- Automatizujte úkoly související s dodržováním předpisů a zjednodušte pracovní postupy
- Bezpečně sdílejte data s oprávněnými stranami
- Snadno spravujte a rušte přístupová oprávnění a ověřujte uživatele pomocí vícefaktorového ověřování.
- Zajistěte integritu dat pravidelným zálohováním a opatřeními pro redundanci.
Omezení TrueVault
- Někteří uživatelé mohou považovat úroveň přizpůsobení za omezenou ve srovnání s jinými platformami.
Ceny TrueVault
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TrueVault
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
9. CareCloud: Nejlepší nástroj informačních technologií pro zdravotnictví
Během testování prokázal CareCloud přísná opatření v oblasti zabezpečení dat, což mi poskytlo klid v duši, protože jsem věděl, že informace o pacientech zůstávají chráněny před potenciálním narušením.
Intuitivní rozhraní CareCloud zjednodušuje administrativní úkoly, od bezpečného správy záznamů pacientů až po zajištění šifrování citlivých dat. Uvolní vám tak drahocenný čas, který můžete věnovat tomu, na čem opravdu záleží: poskytování výjimečné péče pacientům.
CareCloud také usnadňuje plynulou komunikaci a zároveň zajišťuje soulad s předpisy HIPAA, takže můžete efektivně spolupracovat, aniž byste ohrozili soukromí pacientů.
Nejlepší funkce CareCloud
- Přidejte další vrstvu zabezpečení pomocí vícefaktorového ověřování.
- Provádějte pravidelné bezpečnostní audity, abyste identifikovali a odstranili potenciální zranitelnosti.
- Zachovejte integritu dat pomocí robustních mechanismů zálohování a obnovy.
Omezení CareCloud
- Standardizované nabídky nemusí vždy vyhovovat jedinečným požadavkům každé organizace.
Ceny CareCloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CareCloud
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Axcient: Nejlepší nástroj pro zajištění kontinuity podnikání a zotavení po havárii
Díky komplexním řešením zálohování a obnovy po havárii od společnosti Axcient jsem mohl rychle obnovit ztracená data, zmírnit dopad útoku a zachovat kontinuitu péče o pacienty.
Závazek společnosti Axcient k dodržování HIPAA přesahuje pouhou bezpečnost dat. Díky přizpůsobení vašich postupů předpisům HIPAA společnost Axcient zajišťuje, že soukromí pacientů je chráněno v každé fázi procesu obnovy dat.
Toto odhodlání dodržovat předpisy chrání citlivé informace a podporuje důvěru mezi vámi a vašimi pacienty.
Axcient zajišťuje bezpečnost dat vaší organizace a pacientů, takže se můžete soustředit na poskytování výjimečné péče bez obav z ohrožení soukromí nebo porušení předpisů.
Nejlepší funkce Axcient
- Zaveďte přísné kontroly přístupu a zajistěte, aby k citlivým informacím o pacientech měli přístup pouze oprávnění pracovníci.
- Zjednodušte proces dodržování předpisů vytvářením komplexních zpráv, které mohou urychlit audity a usnadnit dokumentaci.
- Vypracujte přizpůsobené plány obnovy po havárii, abyste minimalizovali prostoje a zajistili kontinuitu provozu v případě narušení dat nebo havárie.
- Poskytněte zaměstnancům školení a zdroje týkající se osvědčených postupů v oblasti souladu s HIPAA a podporujte kulturu bezpečnostního povědomí v rámci organizace.
Omezení Axcient
- Nasazení a konfigurace řešení pro zálohování a obnovu po havárii od společnosti Axcient může vyžadovat značné množství času a zdrojů.
Ceny Axcient
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Axcient
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici
Zajistěte soulad s HIPAA pomocí správného softwaru
Ať už jste poskytovatel zdravotní péče, pojišťovna nebo technologický nadšenec, těchto deset nejlepších řešení nabízí spolehlivost, bezpečnost a soulad s předpisy při ochraně citlivých informací o pacientech.
Pokud však hledáte jednu platformu, která nabízí vše, moje nejvyšší doporučení – ClickUp – vyniká jako nejlepší volba.
Díky svým komplexním funkcím, včetně robustních bezpečnostních opatření, možností hladké integrace a intuitivního rozhraní, nabízí ClickUp bezkonkurenční všestrannost.
Zaregistrujte se nyní zdarma do ClickUp a zažijte efektivitu, soulad s předpisy a klid s ClickUp jako vaším důvěryhodným softwarovým řešením pro soulad s HIPAA.