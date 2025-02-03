10 nejlepších nástrojů a softwaru pro řízení dodržování předpisů v roce 2025

Pokud jste jako většina firem, pravděpodobně se snažíte držet krok s technikami zlepšování procesů souvisejících s dodržováním předpisů.
Společnosti dnes stále více investují do nástrojů pro dodržování předpisů a řízení rizik, aby splnily regulační povinnosti.
Softwarové řešení pro automatizaci dodržování předpisů pomáhá eliminovat neefektivní procesy a papírování a zároveň zajišťuje, že budete mít přehled o nejnovějších regulačních požadavcích.
Chcete-li najít nejlepší softwarové nástroje pro správu dodržování předpisů, které odpovídají vašim obchodním potřebám, postupujte podle těchto kroků:
- Začněte tím, že si uděláte přehled o dodržování předpisů a řízení rizik v bezprostředním kontextu vašeho podnikání a odvětví.
- Identifikujte relevantní požadavky v diskusích se všemi zainteresovanými stranami v podniku.
- Nakonec vytvořte optimalizovaný proces a infrastrukturu pro snižování rizik.
Dobrou zprávou je, že jsme za vás odvedli těžkou práci a vybrali jsme pro vás ty nejlepší softwarová řešení pro dodržování předpisů, ze kterých si můžete vybrat.
Pojďme se do toho pustit! ?
Co jsou nástroje pro řízení dodržování předpisů?
Nástroje pro správu dodržování předpisů pomáhají podnikům dodržovat interní politiky, požadavky odvětví a regulační a právní protokoly. Někdy se jim také říká nástroje pro správu dodržování regulačních předpisů a pomáhají podnikům automatizovat řadu úkolů v oblasti řízení rizik, provádět audity a dodržovat etické postupy.
Dodržováním průmyslových standardů pro zlepšování kvality a politiky práce může podnik chránit svou reputaci a vyhnout se riziku nesouladu s předpisy.
Škálovatelný nástroj pro řízení dodržování předpisů může výrazně zlepšit hodnocení rizik ve vaší společnosti a zajistit dodržování standardů řízení rizik.
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu dodržování předpisů?
Najít správné řešení pro správu dodržování předpisů pro vaši firmu může být náročné, protože na trhu je k dispozici mnoho možností, z nichž každá má jiné funkce a výhody.
Stejně jako u jakéhokoli jiného podnikového softwaru B2B si definujte své nekompromisní parametry, abyste našli nejlepší řešení pro řízení dodržování předpisů pro vaši organizaci. Sestavili jsme seznam nezbytných funkcí, které by měl mít každý software pro řízení dodržování předpisů:
- Funkce klasifikace dat: Ujistěte se, že vámi vybraný nástroj vám pomáhá splnit předpisy o ochraně osobních údajů, jako je GDPR. To znamená, že by měl být schopen klasifikovat vaše data podle jejich citlivosti a také aplikovat vhodná bezpečnostní opatření k jejich ochraně.
- Upozornění v reálném čase: Nechcete být zaskočeni porušením dodržování předpisů ve společnosti na základě vašich nastavených prahových hodnot. Dobrý nástroj zasílá červená upozornění v reálném čase, abyste mohli co nejdříve reagovat a věnovat se kritické události.
- Integrace s vaší technologickou infrastrukturou: Software pro dodržování předpisů, který se synchronizuje s vašimi ostatními softwarovými platformami, vám usnadní sledování všech vašich obchodních aktivit.
- Komplexní funkce pro vytváření reportů: Regulace a dodržování předpisů se často týkají drobných detailů. Proto se ujistěte, že váš nástroj dokáže připravit přizpůsobené reporty specifické pro dané odvětví, které se týkají rizikových situací, dodržování předpisů, aktivit zaměstnanců atd.
- Inteligentní správa hesel a přístupů: Nechcete riskovat, že vaše citlivá data související s dodržováním předpisů budou viditelná pro neoprávněné uživatele. Ujistěte se, že váš nástroj pro správu dodržování předpisů umožňuje přístup na základě rolí a také automaticky odstraňuje přístup pro neaktivní uživatelské účty.
- Jednoduché rozhraní: Snadno použitelný nástroj zajistí rychlejší školení v oblasti dodržování předpisů a širší přijetí vašimi týmy. Hledejte tedy nástroj s uživatelsky přívětivým designem a intuitivními funkcemi, které zjednodušují řízení dodržování předpisů.
- Odborná podpora: Ujistěte se, že váš software pro správu dodržování předpisů je vybaven přístupným a pohotovým týmem podpory, který se postará o řešení problémů a aktualizace předpisů.
10 nejlepších nástrojů pro řízení dodržování předpisů, které můžete použít
Nyní, když máte po ruce své hodnotící parametry, podívejte se na tento krátký seznam nástrojů pro správu dodržování předpisů, které mohou snížit riziko nedodržování předpisů ve vaší společnosti.
1. Resolver
Resolver je integrovaná platforma, která kombinuje různé moduly pro správu dodržování předpisů, jako je hodnocení rizik, řešení incidentů a auditní procesy. Shromažďuje všechna data o rizicích a analyzuje je na základě kontextu vašeho podnikání, čímž vám pomáhá identifikovat a zmírnit potenciální hrozby a zranitelnosti.
Resolver vyniká technickou podporou a přizpůsobeným nastavením poskytovaným během klíčové fáze implementace. Kromě toho jejich tým podpory pravidelně sdílí podněty k aktualizaci bezpečnostních opatření vaší společnosti.
Nejlepší funkce nástroje Resolver
- Snižte únavu z dodržování předpisů tím, že eliminujete opakované žádosti o informace. Plně integrovaná platforma GRC společnosti Resolver umožňuje sdílení dat a přehlednost pro vaše týmy auditu, rizik a dodržování předpisů.
- Připravte podrobnou dokumentaci, zprávy a důkazy pro regulační orgány pouhým kliknutím na tlačítko.
- Získejte praktické informace o aktuálním stavu dodržování předpisů a potenciálních rizikových oblastech díky analytickým a reportovacím funkcím platformy.
- Nakonfigurujte a přizpůsobte platformu Resolver podle specifických regulačních požadavků vaší společnosti.
- Spolupracujte a komunikujte v reálném čase se svými interními týmy, aby všichni ve vaší společnosti spolupracovali na dodržování předpisů a regulačních povinností.
Omezení řešitele
- První uživatelé mohou potřebovat školení, aby si na platformu zvykli.
Ceny nástroje Resolver
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Resolver
- G2: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
2. Predict360
Predict360 je vlajkový softwarový nástroj společnosti 360factors. Kombinuje řadu nástrojů pro dodržování předpisů v jedné platformě SaaS, která se stará o rizika a kontroly související s dodržováním předpisů, zásady a postupy, povinná školení zaměstnanců a regulační požadavky.
Predict360 se specializuje na preventivní řízení rizik a pomáhá podnikům snadno předvídat a zmírňovat provozní rizika. Kromě toho jeho řešení doplněné umělou inteligencí automatizuje úkoly a pracovní postupy nezbytné pro dodržování předpisů v celé organizaci prostřednictvím jediné cloudové platformy.
Nejlepší funkce Predict360
- Vytvořte vyčerpávající rámce a databáze otázek pro vaše průzkumy a inspekce rizik
- Nastavte prahové hodnoty pro dodržování předpisů a nechte se v reálném čase upozornit, pokud jakékoli podezřelé chování uživatele překročí prahová kritéria.
- Využijte umělou inteligenci (AI) a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k automatizaci aktualizací neustále se měnících požadavků na dodržování předpisů a regulačních požadavků.
- Vylepšete školení v oblasti dodržování předpisů a autocertifikaci pomocí integrovaného systému pro správu výuky (LMS) platformy.
Omezení Predict360
- Plné využití potenciálu a funkcí tohoto nástroje může vyžadovat čas a školení.
Ceny Predict360
- Kontakt pro
Hodnocení a recenze Predict360
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. CMW Tracker
CMW Tracker je nástroj pro správu dodržování předpisů s nízkými požadavky na programování, který je ideální pro odborníky bez technického vzdělání. Pomůže vám automatizovat vaše obchodní procesy a pracovní postupy související se správou dodržování předpisů a politik.
CMW Tracker umožňuje nastavit obchodní pravidla, bezpečně spravovat dokumentaci a komunikovat napříč obchodními funkcemi, aby byla zajištěna trvalá shoda s předpisy a sníženo organizační riziko.
Nejlepší funkce CMW Tracker
- Spravujte data a kontrolujte digitální dokumenty v centralizovaném prostoru
- Automaticky generujte auditní stopy
- Integrujte tento nástroj s softwarem pro řízení dodržování předpisů od třetích stran
Omezení nástroje CMW Tracker
- Uživatelé občas zaznamenávají pomalost a chyby.
Ceny CMW Tracker
- Udělejte si sami: Kontaktujte nás ohledně cen
- Rameno vedle ramene: Kontaktujte nás ohledně cen
- Count On Partner: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CMW Tracker
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 390 recenzí)
4. Risk Hawk
Risk Hawk nabízí předkonfigurované, přizpůsobitelné pracovní postupy pro dodržování předpisů, které automatizují vaše procesy dodržování předpisů. S Risk Hawk můžete komplexně řešit rizika, incidenty, politiky, kontroly a audity dodržování předpisů.
Můžete jej nastavit jako cloudové nebo lokální řešení. Uživatelé si Risk Hawk oblíbili díky jeho funkci anonymního nebo jmenovitého oznamovatele, díky níž se dodržování předpisů stává kolektivní odpovědností všech osob na pracovišti.
Nejlepší funkce Risk Hawk
- Spravujte posuzování dopadů na základě mediálních zpráv
- Nechte si zasílat upozornění a přijímejte opatření v případě interních a externích stížností
- Zajistěte bezpečnost údajů o dodržování předpisů a digitálních dokumentů
- Využijte nepřetržitou dostupnost podpory k vylepšení přizpůsobení na základě vašich měnících se obchodních potřeb.
Omezení nástroje Risk Hawk
- Uživatelé se někdy potýkají s počátečními problémy
- Omezená možnost přizpůsobení registru rizik
Ceny Risk Hawk
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Risk Hawk
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
5. HIPAA One
HIPAA neboli „Health Insurance Portability and Accountability Act“ (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění) je regulován Ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb (HSS) a prosazován Úřadem pro občanská práva (OCR). Dodržování HIPAA je nezbytné pro zdravotnické organizace, aby zajistily soukromí, bezpečnost a integritu údajů pacientů.
HIPAA One je automatizované řešení, které vám pomůže rychle a snadno provést posouzení bezpečnostních rizik podle HIPAA.
HIPAA One si získal důvěru svých uživatelů díky svému postupnému přístupu k analýze rizik, nápravě a dokumentaci. Vytváří také komplexní zprávy, které jsou dobře přijímány a uznávány představenstvy a regulačními orgány.
Nejlepší funkce HIPAA One
- Zlepšete znalosti zaměstnanců o zásadách HIPAA pomocí online kurzů
- Proveďte hodnocení narušení ochrany osobních údajů ve své citlivé databázi a přijměte proaktivní ochranná opatření
- Získejte systémem generovaná hodnocení rizik a doporučení k nápravě, abyste posílili dodržování předpisů.
- Spravujte a přidávejte zástupce podle potřeby. Udržujte je v obraze pomocí automatických připomínek.
- Využijte tým odborníků HIPAA One, kteří vám pomohou orientovat se ve složitých aktualizacích zásad.
Omezení HIPAA One
- Počáteční nastavení může vyžadovat určité technické znalosti.
Ceny HIPAA One
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HIPAA One
- G2: Nedostupné
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
6. Ziflow
Ziflow je online platforma pro korektury na podnikové úrovni, která zahrnuje marketingovou shodu s předpisy a kontroly připravené pro audit. Ziflow pomáhá prosazovat pracovní postupy založené na pravidlech, vést podrobné protokoly aktivit a umožňuje bezpečnou spolupráci pro vaše podnikání.
Ziflow je skvělý nástroj k eliminaci jakýchkoli rizik souvisejících s dodržováním předpisů, která se týkají vašich veřejně dostupných obsahových aktiv nebo marketingových materiálů. Používají jej především marketingové týmy a kreativní agentury k ochraně svých podniků a klientů.
Nejlepší funkce Ziflow
- Spravujte přizpůsobené a automatizované schvalovací procesy pro kreativní recenze
- Kontrolujte přístup k důvěrným a citlivým projektům
- Zajistěte odpovědnost za kreativní zpětnou vazbu pomocí kontrolních seznamů a elektronických podpisů Ziflow.
- Sledujte dodržování předpisů efektivně pomocí podrobných protokolů aktivit
Omezení Ziflow
- Vyskytly se případy delší doby načítání důkazů.
Ceny Ziflow
- Zdarma
- Standard: 249 $/měsíc pro 15 uživatelů
- Výhoda: 399 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Ziflow
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 380 recenzí)
7. Donesafe
Donesafe je cloudová platforma, která pomáhá moderním společnostem vyhnout se problémům tím, že plní povinnosti v oblasti dodržování předpisů. Prostřednictvím Donesafe můžete proaktivně kontrolovat a dodržovat předpisy týkající se rizik, vládních nařízení, bezpečnosti a pracoviště – vše pod jednou střechou.
Donesafe je nejlépe známý pro svůj komplexní integrovaný rámec, který vám pomůže dohlížet na celý cyklus řízení rizik. Můžete automaticky identifikovat rizika s dostatečným předstihem, formulovat procesy, provádět kontroly a využívat knihovny kontrol.
Nejlepší funkce Donesafe
- Zachyťte rizika prostřednictvím sběru dat v reálném čase z více zdrojů dat
- Systematicky provádějte včasné audity, kontroly a inspekce
- Udržujte a spravujte registry rizik sledováním příčin, dopadů a kontrol v porovnání s procesy dodržování předpisů a KRI (klíčovými ukazateli rizik).
- Pravidelně provádějte inventuru a identifikujte příležitosti ke zlepšení svých procesů dodržování předpisů.
Omezení Donesafe
- První nastavení a školení vyžadují čas
- Uživatelé hlásili občasné chyby
Ceny Donesafe
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Donesafe
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
8. Libryo
Platforma Libryo zahrnuje ekosystém Software as a Service (SaaS), včetně softwarových aplikací, obsahu, profesionálních služeb a integrace softwaru třetích stran. Je postavena na globálním datovém souboru regulací řízeném API.
Libryo zjednodušuje přístup ke všem typům legislativy a jejich porozumění. Identifikuje, co musíte dodržovat na základě fáze a umístění vašeho podnikání, a pomáhá vám podniknout kroky k dosažení plného souladu s předpisy.
Nejlepší funkce Libryo
- Překládejte a zjednodušujte složité právní otázky pro své globální týmy pomocí vícejazyčné funkce.
- Buďte vždy informováni o nových předpisech díky oznámením
- Využijte sledování právních předpisů specifických pro danou lokalitu od společnosti Libryo, abyste dodržovali místní politiky a požadavky na dodržování předpisů.
- Vyhledejte poradenství od právních expertů společnosti Libryo nebo kdykoli prostřednictvím živého chatu s týmem podpory.
Omezení Libryo
- Uživatelské rozhraní je poněkud složité a navigace může být obtížná.
Ceny Libryo
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Libryo
- G2: Nedostupné
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
9. Netwrix
Netwrix je řešení pro správu dodržování předpisů a auditů, které potěší vaše auditory!
Společnost Netwrix tvrdí, že zkracuje přípravu na audity až o 85 % tím, že eliminuje nutnost procházet tabulky, sestavovat zprávy a shromažďovat protokoly pro interní a externí audity.
Netwrix jde nad rámec pouhého dodržování předpisů díky svému komplexnímu bezpečnostnímu řešení. Tento nástroj vám pomůže snížit riziko narušení bezpečnosti dat a chránit vaše citlivé informace před zneužitím.
Nejlepší funkce Netwrix
- Zajistěte bezpečnost svých IT systémů pomocí nástroje Netwrix Change Tracker
- Identifikujte a snižte potenciální rizika pro vaše citlivá data pomocí řešení StealthAUDIT.
- Detekujte jakékoli neobvyklé chování nad předem nastavenými prahovými hodnotami pomocí systému upozornění v reálném čase.
- Automatizujte pracovní postupy a ulehčete svým týmům od zátěže opakujících se úkolů
Omezení Netwrix
- Možnosti přizpůsobení jsou relativně omezené
- Filtry pro vytváření reportů mohou být matoucí
Ceny Netwrix
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Netwrix
- G2: 4,4 / 5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
10. Filestage
Filestage je komplexní platforma pro kontrolu a schvalování obsahu. Pomocí Filestage můžete nastavit přizpůsobené pracovní postupy a skupiny recenzentů, čímž výrazně zrychlíte cykly schvalování obsahu.
Filestage zajišťuje dodržování předpisů FCA a pomáhá vašim marketingovým týmům publikovat jejich propagační akce a kampaně s důvěrou.
Nejlepší funkce Filestage
- Osvoboďte týmy od chaotických procesů kontroly díky automatickým systémům komentářů, značek a oznámení.
- Nasazujte připravené šablony, abyste urychlili nové projekty a revizní procesy
- Vytvořte centralizované a automatizované pracovní postupy pro kontrolu a schvalování
- Integrujte je s ostatními nástroji pro řízení projektů a spravujte všechny úkoly komplexně.
Omezení Filestage
- Uživatelé se občas setkávají s chybami
Ceny Filestage
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc
- Profesionální: 299 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Filestage
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Další nástroje pro řízení rizik
Dodržování předpisů a řízení rizik jsou pro každou společnost nezbytné, ale mohou být také náročné a nákladné.
Proto potřebujete ClickUp, platformu pro správu projektů, která nabízí komplexnější sadu funkcí založených na umělé inteligenci, které zjednodušují vaše pracovní postupy v oblasti řízení rizik a dodržování předpisů, zlepšují mezifunkční spolupráci a zvyšují produktivitu vašich týmů.
ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která vám umožní vytvářet a spravovat všechny pracovní postupy vašich projektů, včetně těch pro řízení rizik a dodržování předpisů.
S ClickUp můžete automatizovat rutinní úkoly, upřednostňovat důležité činnosti, sledovat svůj pokrok a generovat zprávy v reálném čase – to vše jsou základní ingredience pro úspěšný proces řízení rizik.
Řízení rizik s ClickUp
ClickUp lze využít jako účinný nástroj pro řízení rizik ke správě veškeré práce a projektů souvisejících s organizací nebo týmem. Pomocí řešení ClickUp Project Management můžete přizpůsobit své pracovní postupy v oblasti řízení rizik.
Nejlepší plány řízení rizik se formulují ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami. S ClickUp Whiteboard můžete vizualizovat navrhovaný proces snižování rizik se svým týmem a požádat je o jejich názory a komentáře offline nebo v reálném čase.
Jakmile budete mít plán řízení rizik připravený, můžete jej implementovat pomocí ClickUp Tasks. Svůj plán snižování rizik můžete rozdělit na menší úkoly a přidělit je odpovědným osobám. Můžete také sledovat pokrok svého týmu v plnění jednotlivých úkolů podle stanovených termínů.
Vyhněte se provozním rizikům sledováním svého plánu řízení rizik v reálném čase pomocí ClickUp Dashboard. Můžete také nastavit automatická připomenutí a značky v reálném čase, aby členové vašeho týmu byli vždy informováni a v obraze.
Pokud máte obavy o bezpečnost dat, nemusíte se bát.
ClickUp má certifikaci ISO, splňuje normy SOC 2 a PCI a nabízí komplexní šifrování dat pomocí šifrování AES-256.
Zavedení spolehlivého procesu řízení rizik může být obtížné. Abychom vám ušetřili čas a pomohli vám začít, vytvořili jsme podrobnou šablonu ClickUp pro řízení rizik, která vám může pomoci. Můžete si také prohlédnout tento podrobný plán projektu ClickUp pro dodržování předpisů, kde najdete další nápady.
Jsme přesvědčeni, že tyto nástroje výrazně zlepší vaše procesy řízení rizik a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezpečně sdílejte interní politiky, předpisy, požadavky na dodržování předpisů a informace související se správou se svými týmy
- Využijte možnosti správy projektů ClickUp k přiřazování rolí a odpovědností, stanovení časových harmonogramů a sledování pokroku ve vašem plánu řízení rizik.
- Nasazujte automatická upozornění a připomenutí, aby byl váš tým vždy informován a držel se svých cílů v oblasti řízení rizik.
- Vytvořte si pravidelný harmonogram kontrol a diskutujte o pokroku v plánech pomocí reportů v reálném čase pomocí ClickUp Views.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé možná budou potřebovat čas, aby si zvykli na řadu funkcí, které ClickUp nabízí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní oddělení
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Mějte plnou kontrolu nad svými požadavky na dodržování předpisů
Pokud jde o dodržování předpisů, není prostor pro chyby.
Efektivní řízení dodržování předpisů je zásadní pro splnění regulačních povinností a podporu etické kultury na pracovišti.
Držet krok s neustále se měnícími politikami a předpisy specifickými pro dané odvětví je nemožné, proto jsou nástroje pro řízení dodržování předpisů nezbytnou součástí technologického vybavení moderní společnosti.
Vyberte si ty nejlepší nástroje pro správu a zlepšení procesů dodržování předpisů. ClickUp je komplexní nástroj, který vám pomůže se všemi aspekty vaší práce a zároveň posílí vaše schopnosti v oblasti řízení rizik.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!