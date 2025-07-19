15+ nejlepších GPT pro prodejní týmy, které pomáhají uzavřít více obchodů

Prodej není jen o přesvědčování. Je to o znalosti konkurence, porozumění trhu a poskytování hodnoty ještě předtím, než o ni potenciální zákazník požádá. Právě zde přicházejí na řadu prodejní nástroje založené na umělé inteligenci. Nejenže pomáhají, ale bez nich byste byli v nevýhodě.
Správný GPT může vylepšit prezentace, personalizovat oslovování zákazníků a předvídat jejich potřeby ještě předtím, než stisknou tlačítko „odpovědět“.
Ale které z nich skutečně stojí za váš čas? Podívejme se na nejlepší GPT pro prodej a zjistěme to.
Co jsou GPT?
Generativní předem trénované transformátory (GPT) jsou velké jazykové modely (LLM), které využívají hluboké učení k porozumění a generování textu podobného lidskému.
Tyto univerzální modely, jako jsou GPT-3 a GPT-4, disponují širokým porozuměním jazyka a světa. Jejich schopnosti pokrývají širokou škálu úkolů v oblasti zpracování přirozeného jazyka.
Představte si, že máte k dispozici zkušeného prodejního kouče, datového analytika a odborníka na copywriting v jedné osobě – k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, připraveného doladit vaše prodejní argumenty, napsat poutavé e-maily a analyzovat náladu zákazníků.
To je to, co GPT mohou udělat pro prodejní týmy.
GPT jsou trénovány na stovkách miliard slov a nejnovějších datových sadách. Jsou neuvěřitelně zdatné v odpovídání na dotazy, shrnování informací a předpovídání nejvhodnějšího dalšího kroku v prodejním rozhovoru.
Co byste měli hledat v GPT pro prodej?
K uzavření obchodu nestačí jen bezchybná prezentace – potřebujete také dokonalé načasování, personalizaci a porozumění potřebám potenciálního zákazníka. Špičkový prodejce tyto vlastnosti ztělesňuje a váš nástroj GPT by měl také.
Na co byste se tedy měli zaměřit při výběru nejlepších GPT pro prodej? Porovnání různých AI prodejních nástrojů na základě ceny nestačí. Pojďme si rozebrat požadované vlastnosti AI nástrojů pro zvýšení produktivity prodejního týmu:
- Přesnost a kontext: Hledejte GPT, které rozumí vašemu odvětví. Nástroj přizpůsobený například zdravotnictví vytvoří relevantnější a přesvědčivější obsah pro prodej lékařských produktů.
- Hladká integrace: Zajistěte, aby GPT hladce spolupracovalo s vaším stávajícím prodejním stackem a zajistilo tak plynulé pracovní postupy. Můžete také zvážit prodejní nástroje založené na umělé inteligenci s integrací CRM.
- Adaptabilita: Vyberte si nástroje, které se naučí tón, styl a strategii vašeho týmu a postupem času se přizpůsobí hlasu vaší značky.
- Automatizace: Upřednostněte GPT, které automatizují následné činnosti, zadávání dat a další opakující se úkoly, aby se váš tým mohl věnovat komunikaci s klienty.
- Hodnocení obsahu: Pokud uvažujete o prodejních nástrojích založených na umělé inteligenci pro aktivní telemarketing, sáhněte po pokročilých nástrojích, které hodnotí relevanci, tón a dokonce i sentiment, aby se zajistilo, že zprávy budou dobře přijaty.
- Konkurenční informace: Vyberte si GPT s funkcemi benchmarkingu, abyste mohli sledovat viditelnost značky a identifikovat mezery.
- Nástroje pro spolupráci: Vyberte si GPT, které vylepšují týmovou práci díky upozorněním v reálném čase, podpoře více uživatelů a přizpůsobitelným zprávám.
- Snadné použití: Nejlepší software s umělou inteligencí pro prodejní týmy nabízí intuitivní rozhraní, které minimalizuje dobu školení a maximalizuje produktivitu.
18 nejlepších GPT pro prodej na první pohled
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|Sales Guru GPT
|Začínající prodejní týmy zdokonalují prodejní argumenty
|Scénáře rolí, řešení námitek, okamžitá zpětná vazba
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Sales Cold Email Coach
|Všechny prodejní týmy, které píší/kontrolují studené e-maily
|Personalizované studené e-maily, kontrola návrhů, zpětná vazba, zaměření na řešení problémů
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|SalesGPT
|Všechny prodejní týmy plánující prodejní strategie založené na umělé inteligenci
|Odpovědi s ohledem na kontext, informace o prodeji z více kanálů (e-mail, SMS, WhatsApp)
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Obchodní zástupce
|SDR s cílem zjednodušit oslovování zákazníků a domlouvání schůzek
|Generování potenciálních zákazníků, personalizované oslovování, integrace CRM
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Pitch Perfect
|Všichni obchodní zástupci, kteří chtějí zdokonalit své prodejní argumenty
|Přesvědčivé zprávy, úprava tónu, optimalizace více kanálů
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Meeting Summarizer Pro
|Všechny prodejní týmy, které chtějí z jednání získat praktické poznatky
|Shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence, extrakce akčních položek, přehled klíčových metrik
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Sales Negotiation Coach
|Prodejní týmy, které se snaží zvládnout vyjednávání
|Řešení námitek, informace o strategii uzavírání obchodů, scénářové role-play
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Sales Mentor AI
|Jednotlivci hledající personalizované prodejní koučování
|Koučování v reálném čase, řešení námitek, hraní rolí, analýza výkonu
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Sales Content Creator Pro
|Všechny týmy vytvářející prodejní obsah
|Prodejní texty založené na umělé inteligenci, dynamické zprávy, obsah ve více formátech (e-maily, reklamy, prezentace)
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Revenue Catalyst
|Vedoucí prodeje a týmy, které chtějí zvýšit tržby z prodeje
|Prognózy tržeb, stanovení priorit potenciálních zákazníků, zprávy o výkonu
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|SalesResearcher
|Obchodníci zabývající se vyhledáváním potenciálních zákazníků a výzkumem konkurence
|Informace o potenciálních zákaznících, analýza konkurence, souhrny výzkumu konverzací
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Nemožný obchodní zástupce
|Prodejní týmy, které řeší obtížné námitky
|Řešení námitek, optimalizace prezentace, kvalifikace potenciálních zákazníků, poznatky založené na datech
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|E-mail GPT
|Všechny prodejní týmy, které vytvářejí prodejní e-maily
|Personalizované e-maily, úprava tónu, návrhy okamžitých odpovědí
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Poradce pro prodejní strategii
|Prodejní týmy, které chtějí provádět plánování prodeje na základě dat
|Prognózy prodeje, simulace scénářů, integrace CRM, přizpůsobení prezentací
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Sales Insights GPT
|Prodejní týmy a manažeři, kteří se snaží odhalit trendy v prodeji
|Optimalizace území, analýza konkurence, poradenství v oblasti prodejních metodik
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Competitor Scout
|Prodejní týmy podniků provádějící analýzu konkurence
|SWOT analýza, rozbor reklamních kampaní, analýza trendů/chování
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Sales Manager
|Vedoucí prodeje řídící prodejní týmy
|Prognózy/zprávy, správa kvót, organizace pipeline
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
|Průvodce e-mailem
|Všechny prodejní týmy automatizují e-mailovou komunikaci
|Tvorba studených e-mailů, personalizované oslovení, analýza webových stránek/životopisů
|Zdarma (omezeně); součástí ChatGPT Plus
Nejlepší GPT pro prodejní týmy a manažery
Zde je komplexní seznam některých z nejlepších GPT ideálních pro prodej:
1. Sales Guru GPT (nejlepší pro zdokonalení prodejních argumentů)
Sales Guru GPT je jako mít po ruce zkušeného mentora v oblasti prodeje. Pomáhá týmům vylepšovat prezentace, vypořádat se s námitkami a sebevědomě uzavírat obchody.
Tento nástroj vám umožní vžít se do realistických scénářů hraní rolí a zdokonalit své konverzační dovednosti v praktickém prostředí. Pokud se potýkáte s námitkami typu „Popřemýšlím o tom“, tento AI kouč vám pomůže najít ta správná slova.
Máte tým nováčků nebo profesionálů? Na tom nezáleží. Tento doplněk ChatGPT vám pomůže vylepšit vaše prodejní strategie.
Ukázkové příkazy:
- Pomozte mi napsat prodejní argumenty pro můj kalkulátor návratnosti investic.
- Jak používat prodejní metodiku Challenger?
- Toto je hlavní námitka, se kterou se při prodeji setkávám. Jak ji mohu nejlépe vyřešit?
Nejlepší funkce Sales Guru GPT
- Zapojte se do scénářů rolí, které simulují prodejní rozhovory, a zdokonalte svůj přístup.
- Získejte přizpůsobené pokyny k překonávání námitek, prezentaci produktů a jednání s obtížnými potenciálními zákazníky.
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu k prodejním strategiím, abyste mohli vylepšit komunikaci a techniky uzavírání obchodů.
- Nacvičte si předvádění produktů a prodejní prezentace, abyste je mohli předvést s větším dopadem a sebevědomím.
Omezení Sales Guru GPT
- Potřebujete ruční úpravy tónu, aby odpovědi odpovídaly hlasu značky a očekáváním zákazníků?
Ceny Sales Guru GPT
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Hodnocení a recenze Sales Guru GPT
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
👀 Věděli jste, že obchodní zástupci uvádějí, že 70 % svého času tráví úkoly nesouvisejícími s prodejem, což ztěžuje navazování kontaktů s potenciálními zákazníky?
2. Sales Cold Email Coach (nejlepší pro psaní a kontrolu studené e-mailové korespondence)
Nežádoucí e-maily jsou pro mnohé nepříjemné. Pokud jsou však správně napsané, mohou být hnací silou vašeho prodejního motoru.
Od zahájení konverzace s novými potenciálními zákazníky až po následné kroky – tento doplněk umělé inteligence dokáže vyladit vaše e-maily tak, aby se zvýšila míra odezvy.
Ukažte mu studený e-mail, který jste napsali, a GPT vám přesně ukáže, co nefunguje a jak to opravit. Položí vám chytré otázky o tom, na koho se zaměřujete a jaké problémy mají, a pomůže vám vytvořit e-maily, které budou relevantní a fundované.
Ukázkové příkazy:
- Tady je studený e-mail, který jsem napsal. Můžete ho zkontrolovat a navrhnout změny, aby byl výstižnější?
- Pomozte mi napsat scénář pro studený e-mail pro [pracovní pozice] v [odvětví] o mém produktu.
- Můžete mi pomoci vymyslet, na co se mám zeptat v e-mailu, abych odhalil slabá místa?
Nejlepší funkce Sales Cold Email Coach
- Vytvářejte personalizované studené e-maily, které jsou stručné, poutavé a přizpůsobené každému potenciálnímu zákazníkovi.
- Získejte recenze návrhů a zpětnou vazbu, abyste zlepšili srozumitelnost, relevanci a míru konverze.
- Zaměřte se na řešení problémů tím, že zdůrazníte výzvy potenciálních zákazníků namísto tradičního prodeje.
Omezení Sales Cold Email Coach
- Nabízí omezenou funkčnost, protože se zaměřuje pouze na psaní e-mailů, nikoli na širší prodejní strategie.
- Pro dosažení nejlepších výsledků a optimalizaci účinnosti e-mailů je nutné provést okamžité testování.
Ceny Sales Cold Email Coach
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Hodnocení a recenze Sales Cold Email Coach
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
3. SalesGPT (nejlepší pro prodejní strategie založené na umělé inteligenci)
Vytvoření jednoduchého scénáře nebo následného e-mailu vyžaduje mnoho přemýšlení a brainstormingu. Pro týmy, které nejsou odborníky, to může být časově náročná noční můra. SalesGPT je jako mít osobního obchodního asistenta, který vám v tomto pomáhá. Poskytuje vašemu týmu konkrétní, účinné prodejní techniky, které se automaticky přizpůsobují jakékoli situaci s zákazníkem nebo prodejem.
Vytváří poutavé prezentace, překonává námitky a pomáhá vám rychleji uzavírat obchody, čímž zvyšuje produktivitu prodeje. Tento nástroj GPT také poskytuje informace v reálném čase, které vám pomohou zvýšit konverze. Představte si ho jako virtuálního prodejního stratéga, který vám pomůže uzavřít více obchodů a to rychleji.
Ukázkové příkazy:
- Rozebrat nejlepší způsob, jak řešit námitky ohledně ceny při prodejním hovoru
- Vytvořte následnou zprávu po předvedení produktu pro podnikového klienta.
- Jaká je dobrá otázka, kterou můžete položit manažerovi maloobchodních operací?
Nejlepší funkce SalesGPT
- Rozpoznávejte kontext prodeje a generujte přizpůsobené odpovědi na základě fáze konverzace.
- Komunikujte prostřednictvím různých kanálů, včetně hlasu, e-mailu, SMS a aplikací pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp a Telegram.
- Získejte jedinečné informace o prodeji, nové strategie a triky.
Omezení SalesGPT
- Vyžaduje technické znalosti pro přizpůsobení nástroje konkrétním obchodním potřebám.
- Závisí na kvalitě dat, protože jeho výkon je přímo úměrný kvalitě zadaných dat.
Ceny SalesGPT
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Hodnocení a recenze SalesGPT
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
4. Sales Development Representative (nejlepší pro zjednodušení prodejních aktivit)
Oslovit potenciální zákazníky je obtížné. Sales Development Representative vám to usnadní. Pomáhá obchodním zástupcům (SDR) vytvářet personalizované zprávy, vypořádat se s námitkami a domluvit více schůzek. Díky poznatkům založeným na umělé inteligenci zjednodušuje oslovování zákazníků a zlepšuje míru odezvy.
Chcete využít AI pro kvalifikaci potenciálních zákazníků prodejního týmu? Tento nástroj dokáže prohledávat web, vytvářet seznamy potenciálních zákazníků, shromažďovat informace o společnostech za účelem jejich kvalifikace a prioritizace a vytvářet personalizované přístupy na základě profilů na LinkedIn.
Ukázkové příkazy:
- Najděte 10 společností SaaS v USA, které v posledních 6 měsících získaly finanční prostředky.
- Vygenerujte CSV soubor kontaktů z těchto profilů na LinkedIn.
- Ukažte mi, jak automatizovat své následné e-maily prostřednictvím Gmailu.
Nejlepší funkce pro zástupce pro rozvoj prodeje
- Automaticky generujte potenciální zákazníky identifikováním a sestavováním ideálních prospektů.
- Zvyšte zapojení zákazníků pomocí personalizovaných e-mailů a zpráv.
- Eliminujte ruční zadávání dat a ušetřete zástupcům každý týden několik hodin práce.
- Hladká integrace s CRM systémy pro zaznamenávání a sledování interakcí s potenciálními zákazníky.
Omezení zástupců pro rozvoj prodeje
- K přístupu k nástrojům jako LinkedIn Sales Navigator, Apollo.io a dalším, které slouží k generování potenciálních zákazníků a automatizaci prodeje, budete možná potřebovat předplatné.
- Vyžadují určitou dobu na osvojení, protože nejlepší funkce je třeba nastavit a přizpůsobit.
Ceny pro zástupce pro rozvoj prodeje
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Hodnocení a recenze zástupců pro rozvoj prodeje
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. Pitch Perfect (nejlepší pro zdokonalení prodejních argumentů)
Skvělá prezentace může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu obchodu. V tomto případě má smysl použít Pitch Perfect GPT. Pomůže vašim obchodním zástupcům vylepšit jejich sdělení, vytvořit přesvědčivé prezentace a přednést je s jistotou.
Podporuje celý prodejní cyklus vytvářením prezentací přizpůsobených konkrétnímu odvětví a cílovému publiku, které přinášejí výsledky.
Díky využití informací z CRM, jako jsou fáze potenciálního zákazníka, známé námitky nebo problémy kupujících, může Pitch Perfect poskytovat kontextově specifické zprávy a personalizované následné kroky. Přizpůsobuje tón a formát zpráv tak, aby odpovídaly hlasu organizace.
Ukázkové příkazy:
- Napište zprávu na LinkedIn finančnímu řediteli rostoucího startupu. Nabízíme [typ produktu] pro [typ cílové společnosti]. Udržujte neformální, ale důvěryhodný tón.
- Dejte mi scénář pro úvodní hovor s malou správcovskou společností. Nabízíme [typ softwaru]. Cílem je odhalit problematické body.
- Vytvořte poutavý scénář prodejního rozhovoru pro virtuální schůzku s [ICP]. Prodáváme [typ produktu], který pomáhá [výhody produktu].
Nejlepší funkce Pitch Perfect
- Komunikujte přesvědčivě pomocí osvědčených prodejních strategií, jako je naléhavost, challenger selling a storytelling.
- Upravte tón a styl podle publika, od formálních až po neformální prezentace.
- Optimalizujte pro více kanálů, včetně e-mailu, LinkedIn, studené akvizice a osobních schůzek.
Omezení Pitch Perfect
- Postrádá lidské emoce, vyžaduje ruční přizpůsobení
- Žádné živé koučování, protože nenahrazuje mentoring v reálném čase.
Dokonalé ceny
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Hodnocení a recenze Pitch Perfect
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Meeting Summarizer Pro (nejlepší pro shrnování obchodních schůzek)
Schůzky jsou nezbytné, ale často časově náročné. A dlouhé schůzky nemá rád nikdo. Ještě horší je to pro ty, kteří se živé schůzky nezúčastnili. Musí si poslechnout záznam nebo přečíst celý přepis. To je nuda!
Meeting Summarizer Pro vám v tom pomůže a zajistí, že vám neuniknou žádné klíčové body. Poslouchá, přepisuje a shrnuje diskuse do stručných poznámek. Už nemusíte procházet dlouhé nahrávky – během několika sekund získáte praktické informace.
Ukázkové příkazy:
- Shrňte tento přepis z naší schůzky s klienty s jasnými závěry.
- Shrňte prosím tuto čtvrtletní obchodní zprávu s jasným zdůrazněním všech finančních údajů, cílů a ukazatelů výkonnosti.
- Shrňte zápis ze včerejšího úvodního jednání k projektu, které proběhlo přes Zoom. Uveďte konkrétní úkoly podle jména a sledujte všechny zmíněné termíny a rozpočty.
Nejlepší funkce aplikace Meeting Summarizer Pro
- Vytvářejte souhrny založené na umělé inteligenci, které během několika sekund zhušťují dlouhé schůzky do praktických poznatků.
- Automaticky extrahujte akční položky, abyste zajistili, že následné kroky budou jasné a přidělené správným osobám.
- Zvýrazněte data a klíčové metriky pro snadný přístup k důležitým číslům, termínům a závazkům.
Omezení aplikace Meeting Summarizer Pro
- Postrádá subjektivitu při stanovování priorit, což ztěžuje určení, která témata jsou strategicky důležitější.
- Používá pevné formátování souhrnů, které nemusí odpovídat osobním preferencím týmu.
Ceny Meeting Summarizer Pro
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení aplikace Meeting Summarizer Pro
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
📮 ClickUp Insight: Naše průzkumy efektivity schůzek ukazují, že 25 % schůzek se účastní osm nebo více osob. Velké schůzky mohou být sice užitečné pro sladění názorů a rozhodování, často však přinášejí i problémy. Další průzkum ClickUp dokonce odhalil, že 64 % lidí má v téměř polovině schůzek potíže s nejasnými dalšími kroky. Jako univerzální aplikace pro práci řešíme tento problém komplexním řešením pro správu schůzek.
ClickUp Meetings mění způsob spolupráce týmů díky dynamickým programům, zatímco AI Notetaker zaznamenává všechny cenné informace, čímž eliminuje zmatek při následném zpracování a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně!
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
7. Sales Negotiation Coach (nejlepší pro zvládnutí vyjednávání)
Vyjednávání je srdcem prodeje. Sales Negotiation Coach vám pomůže vylepšit vaši prezentaci, zvládnout námitky a uzavřít obchody s jistotou. Funguje jako osobní mentor a nabízí strategie v reálném čase založené na osvědčených vyjednávacích technikách.
Tento nástroj vás vtáhne do živých, realistických scénářů, ve kterých hrajete roli poskytovatele služeb snažícího se uzavřít obchod, zatímco vám předkládá očekávané námitky a obavy potenciálního zákazníka. Získáte okamžitou zpětnou vazbu, která vám řekne, co fungovalo, co nefungovalo a jak se zlepšit.
Ukázkové příkazy:
- Jsem [vaše role] a oslovuji [váš ICP]. Zahájit jednání
- Prodávám [produkt nebo službu]. Zahráme si prodejní hovor.
- Nabízím [produkt nebo službu] skeptickému [vašemu ICP]. Zahrajte si na kupujícího.
Nejlepší funkce Sales Negotiation Coach
- Vylepšete řešení námitek pomocí argumentů založených na umělé inteligenci pro běžné prodejní překážky.
- Získejte informace o strategii uzavírání obchodů přizpůsobené složitosti jednání a chování klientů.
- Využijte scénářové role-playing k nácviku reálných prodejních rozhovorů před skutečnými prezentacemi.
Omezení Sales Negotiation Coach
- Nedostatek hlubokého kontextového povědomí, což snižuje jeho účinnost v komplexních, vícestupňových obchodech.
- Nabízí omezenou přizpůsobivost odvětví a nejlépe funguje pro obecný prodej spíše než pro specializované trhy.
Ceny Sales Negotiation Coach
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení Sales Negotiation Coach
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
8. SalesMentor AI (nejlepší pro personalizované prodejní koučování)
Skvělí prodejci se nerodí – jsou vyškoleni. SalesMentor AI funguje jako osobní prodejní kouč, který nabízí zpětnou vazbu a pokyny v reálném čase, aby zlepšil vaše prodejní dovednosti.
Pomáhá uživatelům zlepšit jejich schopnosti v oblasti vyhledávání potenciálních zákazníků, komunikace a uzavírání obchodů díky funkcím, jako jsou přizpůsobené plány pro úspěšný prodej, moduly pro rozvoj dovedností, osvědčené příručky a sledování výkonu v reálném čase.
Díky integraci s nástroji CRM a nabídce technik vyjednávání zefektivňuje SalesMentor AI prodejní proces. Ať už jste začátečník nebo zkušený profesionál, tento nástroj vám pomůže vylepšit vaše prodejní argumenty, zvládat námitky a uzavírat obchody rychleji.
Ukázkové příkazy:
- Dejte mi scénář, jak reagovat na námitku „Již spolupracujeme s jiným dodavatelem“ při studené akvizici.
- Zhodnoťte mé prodejní dovednosti. Jsem silný v objevování nových příležitostí, ale mám potíže s uzavíráním obchodů s vysokou hodnotou.
- Napište první e-mail pro [typ vaší společnosti] zaměřený na potenciální zákazníky v [odvětví].
Nejlepší funkce SalesMentor AI
- Vylepšete prodejní hovory, e-maily a prezentace pomocí prodejního koučování v reálném čase.
- Generujte odpovědi založené na umělé inteligenci pro efektivní řešení námitek zákazníků.
- Simulujte role-playing cvičení, která pomohou obchodním zástupcům nacvičit reakce a posílit sebevědomí.
- Sledujte analytiku výkonu, abyste mohli měřit pokrok a navrhovat praktická vylepšení.
Omezení SalesMentor AI
- Nedostatek přizpůsobení specifickým odvětvím, což vyžaduje ruční úpravy pro specializované trhy.
- Závisí na kvalitě vstupních dat, aby poskytovaly lepší výsledky, pokud jsou k dispozici podrobné informace o prodeji.
Ceny SalesMentor AI
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení SalesMentor AI
- GA: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. Sales Content Creator Pro (nejlepší pro vytváření obsahu, který prodává)
Skvělý prodejní obsah není jen o slovech. Je to o přesvědčivosti, srozumitelnosti a dopadu. Sales Content Creator Pro pomáhá vašim prodejním týmům vytvářet e-maily s vysokou konverzí, prezentační materiály, popisy produktů, obsah pro podporu prodeje, příspěvky na sociálních médiích a další, a to několika stisky kláves.
Kromě toho pomáhá vytvářet obsah související s prodejem, šetří čas a zároveň zajišťuje konzistentnost. Řešením běžných námitek, zdůrazňováním jedinečných hodnotových nabídek a přizpůsobením se aktuálním tržním trendům zajišťuje, že obchodní zástupci jsou vždy vybaveni přesvědčivými sděleními v souladu se značkou.
Ukázkové příkazy:
- Napište B2B studený e-mail, ve kterém představíte náš nový produkt založený na umělé inteligenci pro [persona] ve středně velkých technologických společnostech.
- Vytvořte 2minutový scénář prezentace pro náš [produkt/službu] zaměřený na [cílovou skupinu].
- Seznamte se s 5 nejčastějšími námitkami, které mohou mít potenciální zákazníci proti přechodu na náš produkt, a reagujte na ně.
Nejlepší funkce Sales Content Creator Pro
- Vytvářejte pomocí umělé inteligence prodejní texty pro poutavé e-maily, prezentace a příspěvky na sociálních sítích.
- Dynamicky přizpůsobujte sdělení tak, aby odpovídala hlasu značky a konkrétním segmentům publika.
- Vytvářejte obsah v různých formátech pro e-maily, vstupní stránky, reklamní texty a prezentace.
Omezení Sales Content Creator Pro
- Vyžaduje lidskou úpravu, protože generovaný obsah často potřebuje personalizaci a emocionální vylepšení.
- Chybí mu široká důvěryhodnost, má malou uživatelskou základnu a omezený počet hodnocení nebo recenzí.
Ceny Sales Content Creator Pro
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Hodnocení a recenze Sales Content Creator Pro
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. Revenue Catalyst (nejlepší pro zvýšení tržeb)
Revenue Catalyst je určen pro prodejní týmy, které chtějí rychleji dosáhnout svých cílů v oblasti tržeb. Analyzuje prodejní data, identifikuje příležitosti a nabízí poznatky založené na umělé inteligenci, které pomáhají efektivně uzavírat obchody.
Zjednodušuje také úkoly, jako je psaní e-mailů potenciálním zákazníkům, vytváření seznamů potenciálních zákazníků a přípravu přizpůsobených prezentací pomocí dat v reálném čase a osvědčených strategií.
Ztrácejí vaši obchodní zástupci čas správou pipeline nebo optimalizací cenových strategií? Tento nástroj s doporučeními založenými na datech jim může usnadnit práci (i život). Je to jako mít rychlého, soustředěného obchodního asistenta, který nikdy neztrácí čas, vždy udržuje jasnou komunikaci a zajišťuje, že každý krok je podložen konkrétní akcí.
Ukázkové příkazy:
- Najděte osoby s rozhodovací pravomocí ve společnosti [název společnosti] a shrňte jejich role.
- Napište studený e-mail vedoucímu prodeje ve společnosti [Společnost] a nabídněte mu [vaše řešení].
- Vyhledejte [webovou stránku konkurence] a uveďte klíčové rozdíly oproti našemu produktu.
Nejlepší funkce Revenue Catalyst
- Předpovídejte trendy výnosů pomocí prognostických modelů založených na umělé inteligenci.
- Upřednostňujte vysoce hodnotné potenciální zákazníky automatickou identifikací nejlepších kandidátů.
- Vytvářejte výkonnostní zprávy, abyste mohli sledovat úspěchy prodejního týmu a oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení nástroje Revenue Catalyst
- Potíže s integrací CRM, vyžadující ruční zadávání dat v případě nekompatibility se stávajícími pracovními postupy CRM.
- Ztrácí podrobnosti o dřívějších konverzacích a uchovává pouze nedávné interakce.
Ceny Revenue Catalyst
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení Revenue Catalyst
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
11. SalesResearcher (nejlepší pro shromažďování informací o potenciálních zákaznících)
Najít správné potenciální zákazníky je polovina úspěchu v prodeji. SalesResearcher GPT vyniká právě v tomto ohledu. Tento nástroj pomáhá prodejcům tím, že jim poskytuje rychlé, na výzkumu založené informace o jakékoli společnosti, na kterou se zaměřují, aniž by museli sami prohledávat webové stránky.
Usnadňuje generování potenciálních zákazníků tím, že shromažďuje informace o potenciálních zákaznících, konkurentech a trendech v oboru. Rozebírá přesně to, co společnost dělá, její produkty, nejnovější aktualizace, jako je financování nebo najímání zaměstnanců, kdo jsou její klienti a dokonce i kdo jsou její konkurenti.
Tento doplněk GPT pomáhá vašim obchodním zástupcům udržet si náskok díky údajům v reálném čase a strategickým doporučením.
Ukázkové příkazy:
- Čím se zabývá [cílovou společnost], kdo jsou její klienti a jak jim mohu nabídnout své B2B SaaS řešení?
- Dejte mi přehled o podnikání [cílovou společnost] a o tom, jak jim mohou agentury prodávat.
- Řekněte mi, jak se [cílový podnik] profiluje, kdo jej využívá a s kým soutěží.
Nejlepší funkce SalesResearcher
- Shromažďujte informace o potenciálních zákaznících z jejich webových stránek a online zdrojů.
- Získejte informace z konverzací, které prezentují výzkum v přehledném formátu – jako byste získávali informace od dobře informovaného kolegy.
- Analyzujte konkurenty a porovnejte silné a slabé stránky vaší značky v rámci odvětví.
- Využijte přizpůsobené prodejní strategie k vytvoření personalizovaných přístupů k oslovování a zapojení potenciálních zákazníků.
Omezení SalesResearcher
- Mezery v specializovaných odvětvích, zejména u malých nebo uzavřených společností s omezenou online přítomností
Ceny SalesResearcher
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení SalesResearcher
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
12. Impossible Sales Rep (nejlepší pro řešení obtížných námitek)
Impossible Sales Rep výrazně usnadňuje uzavírání obchodů. Tento doplněk založený na umělé inteligenci pomáhá prodejním týmům doladit jejich prezentaci, vypořádat se s námitkami a zvládnout složité jednání.
Místo zasílání obecných zpráv nejprve prozkoumá společnost potenciálního klienta, aby přesně pochopila, co se v daném podniku děje. Tyto informace pak kombinuje s hlubokou znalostí vašeho produktu nebo služby a vytvoří e-mail, který působí relevantně, aktuálně a na míru.
Je to jako mít k dispozici odborného prodejního kouče, který zasáhne, když se všichni zaseknou a nemohou najít řešení.
Ukázkové příkazy:
- Pomáhám [cílovým zákazníkům dělat X s Y]. Můžete napsat studený e-mail marketingovému řediteli [cílové společnosti]?
- Proveďte průzkum společnosti [název společnosti] a vytvořte personalizovanou nabídku pro [váš produkt] na základě jejích nejnovějších aktualizací, finančních údajů a plánu rozvoje.
- Vytvořte prodejní argumenty pro technicky zdatné publikum [typ zákazníka] s ohledem na jejich aktuální trendy v náboru zaměstnanců.
Nejlepší funkce Impossible Sales Rep
- Účinně řešte námitky pomocí návrhů založených na umělé inteligenci, které pomáhají překonat váhání kupujících.
- Optimalizujte prodejní argumenty zdokonalením scénářů pro maximální zapojení zákazníků.
- Efektivně kvalifikujte potenciální zákazníky a identifikujte ty nejcennější.
- Poskytujte datově podložené informace založené na minulých prodejních rozhovorech.
Nemožné omezení obchodních zástupců
- Nedostatek lidské intuice, což znamená, že odpovědi generované umělou inteligencí někdy vyžadují jemné doladění.
- Potýkejte se s odvětvovými nuancemi, které nemusí být plně v souladu s niche trhy.
Nemožné ceny pro obchodní zástupce
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení Impossible Sales Rep
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
13. Email GPT (nejlepší pro vytváření prodejních e-mailů)
Psaní prodejních e-mailů je docela snadné. To si myslí většina lidí, dokud se skutečně neposadí a nezačnou psát. Pokud nemáte k dispozici odborníka na psaní e-mailů, tento nástroj pro e-mailový marketing založený na umělé inteligenci vám může práci usnadnit. Během několika sekund dokáže vytvořit personalizované e-maily s vysokou konverzí.
Díky tomu, že nástroj zvládá následné kroky, vyjasňování nebo složité interakce se zákazníky s kultivovaným a konzistentním tónem, mohou se prodejní týmy více soustředit na uzavírání obchodů a budování vztahů, místo aby se zdržovaly psaním odpovědí od nuly.
Ať už posíláte studené e-maily, provádíte následné kroky nebo zasíláte nabídky, tento nástroj založený na umělé inteligenci zajistí, že vaše zprávy budou vynikat.
Ukázkové příkazy:
- Vytvořte omluvný e-mail zákazníkovi za zmeškanou schůzku
- Uživatel je zmatený ohledně účtované částky a žádá o vysvětlení; pomozte mu napsat zdvořilou odpověď.
- Napište následný e-mail zákazníkovi, jehož produkt byl odeslán minulý týden.
Nejlepší funkce GPT pro e-maily
- Personalizujte e-maily v širokém měřítku přizpůsobením obsahu pro různé potenciální zákazníky.
- Dynamicky upravujte tón, aby zněl přirozeněji a poutavěji.
- Okamžitě navrhujte odpovědi, aby konverzace plynule pokračovala.
Omezení e-mailového GPT
- Vyžaduje ruční úpravy, protože výstupy generované umělou inteligencí mohou vyžadovat doladění, aby odpovídaly hlasu značky.
- Neobsahuje subjektivní názory, odpovědi jsou neutrální.
Ceny e-mailového GPT
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení GPT e-mailů
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
14. Sales Strategist Advisor (nejlepší pro prodejní plány založené na datech)
Samotné rozhovory nestačí k dosažení prodejního úspěchu – potřebujete strategický prodejní plán.
Sales Strategist Advisor GPT se zde hodí. S tímto GPT k dispozici mohou vaše prodejní týmy vytvářet chytřejší přístupy, vylepšovat sdělení a efektivněji uzavírat obchody.
Tento nástroj se přizpůsobuje stylu a trhu uživatele, ať už potřebuje konkurenční analýzu, přizpůsobitelné šablony e-mailů nebo scénáře rolí pro zdokonalení svých dovedností. Poskytuje také průběžné aktualizace tržních trendů, vícejazyčnou podporu pro globální dosah a interaktivní panely pro sledování výkonu.
Díky tomuto nástroji bude oslovování zákazníků, překonávání námitek, vytváření prodejní strategie pro nový produkt a mnoho dalšího mnohem snazší. Sales Strategist Advisor vám pomůže vylepšit vaše prodejní strategie.
Ukázkové příkazy:
- Simulujte scénář námitky při prodejním hovoru, kdy kupující říká, že náš produkt je příliš drahý.
- Analyzujte prodejní strategii [konkurence] a navrhněte 3 způsoby, jak je můžeme překonat v generování potenciálních zákazníků.
- Vytvořte studený e-mail pro [produkt] zaměřený na [cílovou skupinu] ve společnostech [velikosti společnosti].
Nejlepší funkce Sales Strategist Advisor
- Předvídejte trendy v prodeji pomocí prognóz založených na umělé inteligenci pro lepší plánování.
- Simulujte prodejní scénáře pomocí virtuálních rolových her.
- Integrujte je do CRM systémů pro prodej a zefektivněte správu dat.
- Přizpůsobte prodejní argumenty na základě osobnosti a potřeb kupujících.
Omezení poradce pro prodejní strategii
- Není náhradou za zkušenosti, protože lidský úsudek je stále zásadní.
- Nelze měnit základní funkce, změny vyžadují zásah vývojáře.
Ceny poradce pro prodejní strategii
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení Sales Strategist Advisor
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
15. Sales Insights GPT (nejlepší pro odhalování prodejních trendů)
Data jsou k ničemu, pokud nevíte, co vám říkají. Sales Insights GPT přeměňuje surová prodejní data na praktické informace.
Spojuje pokročilé osvědčené postupy RevOps, data o záměrech kupujících a poznatky založené na umělé inteligenci. Vaši obchodní zástupci mohou tento nástroj používat k analýze trendů, identifikaci příležitostí a zdokonalování svých prodejních strategií.
Místo hádání, co funguje, získáte jasná doporučení založená na datech. Ať už jde o optimalizaci kroků při uvádění produktu na trh, odhalování rizik v prodejním trychtýři nebo modelování plánů kvót, tento nástroj umožňuje prodejním týmům pracovat rychleji, chytřeji a uzavírat více obchodů.
Ukázkové příkazy:
- Pomozte mi přepracovat moje prodejní území pomocí vstupů TAM, whitespace a rep capacity.
- Vytvořte plán prodejní kapacity na příští rok pomocí kvót, tempa růstu a předpokladů fluktuace.
- Vytvořte 3 šablony e-mailů s vysokou konverzí pro [ICP] pomocí signálů záměru a firmografických údajů.
Nejlepší funkce Sales Insights GPT
- Optimalizujte prodejní území jejich efektivním definováním, plánováním a mapováním.
- Získejte pokyny v reálném čase ke všemu, od stavu pipeline po realizaci obchodů a prognózy.
- Strategicky analyzujte konkurenci a odhalte nové příležitosti na trhu.
- Řiďte prodejní metodiky pomocí rámců jako MEDDPIC pro cloudová řešení.
Omezení Sales Insights GPT
- Omezené zaměření na odvětví, protože je primárně zaměřeno na trhy SaaS a technologie.
Ceny Sales Insights GPT
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Sales Insights GPT recenze a hodnocení
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
16. Competitor Scout (nejlepší pro analýzu konkurence)
Poznejte svou konkurenci. Získejte více zakázek. Competitor Scout je jako mít po boku zkušeného stratéga DTC, který dává obchodním profesionálům jasnou výhodu tím, že odhaluje, jak přesně konkurence positionuje a prodává své produkty online. Pomáhá obchodním týmům sledovat strategie konkurence, změny cen a tržní trendy v reálném čase.
Ať už se připravujete na schůzku s klientem nebo vylepšujete prodejní strategii, poskytuje prodejním týmům hluboké a srozumitelné informace z různých zdrojů, které jim pomohou vést chytřejší rozhovory.
Pokud chcete předstihnout konkurenci, tento nástroj za vás odvede těžkou práci.
Ukázkové příkazy:
- Porovnejte mou produktovou stránku pro [produkt] s nejvýkonnějšími konkurenty v oblasti DTC a navrhněte vylepšení CRO.
- Rozložte strategii placené reklamy pro přední značky v [odvětví] pomocí Meta a TikTok.
- Jaká by měla být moje hodnotová nabídka pro [typ produktu] konkurující [konkurentovi]?
Nejlepší funkce Competitor Scout
- Proveďte SWOT analýzu, abyste zdůraznili tržní příležitosti.
- Pochopte, co rezonuje na trhu – od sdělení a cen až po vlastnosti produktů.
- Rozložte digitální marketingové strategie pomocí reverzního inženýrství reklamních kampaní konkurence.
- Analyzujte trendy a chování spotřebitelů, abyste mohli předvídat změny na trhu.
Omezení nástroje Competitor Scout
- Vyžaduje ruční ověření, protože některé zprávy nemusí být zcela přesné.
- Nabízí omezené rozpoznávání obrazu, zpracování vizuálních prvků pouze do určité míry.
Ceny Competitor Scout
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení Competitor Scout
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
17. Sales Manager (nejlepší pro řízení prodejních týmů)
Skvělý obchodní manažer nesleduje pouze čísla – řídí strategii, motivuje týmy a optimalizuje pracovní postupy. Sales Manager vašim obchodním vedoucím umožňuje právě to. Zjednodušuje úkoly a udržuje týmy soustředěné na uzavírání obchodů.
Tento nástroj slouží jako strategický partner pro vedoucí pracovníky v oblasti prodeje a nabízí podporu v reálném čase při slaďování cílů týmu s širšími firemními cíli. Zlepšuje analýzu dat, zefektivňuje využívání CRM a poskytuje praktické informace o tržních trendech, prodejních strategiích a metrikách výkonu.
Ať už jde o řešení problémů s překážkami v prodejním procesu, motivaci méně výkonných obchodních zástupců nebo brainstorming nových kampaní, tento nástroj poskytuje praktické rady založené na zkušenostech v jasném a praktickém formátu.
Ukázkové příkazy:
- Identifikujte příležitosti pro koučování na základě trendů podprůměrných výkonů ve třech prodejních týmech v různých oblastech.
- Představte 3 kreativní nápady na B2B prodejní soutěže, které zvýší rychlost pipeline u pomalu se rozvíjejících podnikových účtů.
- Jaké jsou aktuální trendy v oblasti B2B prodeje na trhu v [regionu], o kterých bych měl informovat svůj tým?
Nejlepší funkce Sales Manageru
- Vytvářejte přesné předpovědi prodeje pomocí prognóz a reportů.
- Spravujte kvóty a cíle nastavením realistických, ale ambiciózních prodejních cílů.
- Získejte rady k řešení běžných problémů prodejních týmů.
- Organizujte prodejní procesy tak, abyste mohli upřednostnit potenciální zákazníky a zlepšit konverze.
Omezení Sales Manageru
- Nedostatek kreativity při řešení jedinečných výzev, které vyžadují lidský brainstorming pro inovativní prodejní taktiky.
- Obsahuje občas zastaralé informace, ale v případě potřeby může načíst aktualizace v reálném čase.
Ceny pro obchodní manažery
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení Sales Manager
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
18. Email Wizard (nejlepší pro automatizaci e-mailové komunikace)
Ať už se jedná o studené e-maily nebo následné e-maily, psaní prodejních e-mailů, které vedou ke konverzi, je umění. Pokud nemáte odborníka, který by se tím zabýval, vaše snahy o prodejní e-maily nebudou stačit.
Email Wizard GPT usnadňuje vytváření prodejních e-mailů. Vytváří poutavé e-maily, personalizuje oslovení a optimalizuje předměty e-mailů pro vyšší míru otevření.
Ukázkové příkazy:
- Napište 3 věty dlouhý e-mail, ve kterém nabídnete své služby startupu v oblasti SaaS.
- Vytvořte studený e-mail, ve kterém nabídnete [produkt nebo službu] firmám [typ a velikost společnosti] ve formátu případové studie.
- Napište úvodní e-mail pro designovou agenturu zaměřenou na [typ a velikost společnosti] s nízkou aktivitou na Instagramu.
Nejlepší funkce Email Wizard
- Vytvářejte působivé studené e-maily, které upoutají pozornost a vyvolají reakce.
- Personalizujte oslovování zákazníků v širokém měřítku, aby každá zpráva působila jako na míru šitá.
- Analyzujte webové stránky a životopisy, abyste přizpůsobili své nabídky potřebám příjemců.
Omezení průvodce e-mailem
- Vyžadují ruční úpravy tónu, aby odpovídaly hlasu značky.
- Omezeno na textový obsah, což znamená, že nelze navrhovat propracované šablony e-mailů.
Ceny Email Wizard
- Navždy zdarma (omezené použití)
- Součástí placených tarifů ChatGPT
Recenze a hodnocení Email Wizard
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Další nástroje umělé inteligence pro prodej
Prodej je rychle se měnící hra a nástroje umělé inteligence pro prodej nejsou jen konkurenční výhodou, ale nutností.
Pracujte chytřeji s pomocí umělé inteligence ClickUp.
ClickUp pomáhá prodejním týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději, a to zefektivněním pracovních postupů a eliminací opakujících se úkolů.
Zde je několik příkladů, jak ClickUp Brain může transformovat váš prodejní proces:
- Rychle generujte klíčové poznatky z jednání a poznámek pomocí shrnutí jednání založených na umělé inteligenci pomocí AI Notetaker.
- Nahrávejte prodejní demo videa s automatickými přepisy a akčními položkami pro následné kroky pomocí ClickUp Clips.
- Vytvářejte přesvědčivé prodejní e-maily během několika sekund s pomocí AI Writing Assistant.
- Získejte nové nápady pro vaši další velkou prodejní kampaň s ClickUp Brain jako partnerem pro brainstorming.
- Využijte to nejlepší ze světa umělé inteligence díky výběru LLM v rámci jediného nástroje.
Zlepšete efektivitu prodejního procesu pomocí CRM a analytiky.
ClickUp není jen o AI. ClickUp pro prodejní týmy je komplexní nástroj pro řízení prodeje:
- Sledujte potenciální zákazníky, spravujte kontakty a organizujte obchody – vše na jednom místě v ClickUp CRM.
- Omezte manuální práci díky automatizovaným pracovním postupům, které udržují váš prodejní trychtýř v pohybu.
- Získejte v reálném čase přehled o výkonu týmu a prognózách tržeb díky přizpůsobitelným dashboardům.
- Automatizujte opakující se úkoly a mějte informace na dosah ruky díky agentům Autopilot AI od ClickUp.
Vytvářejte strukturované systémy pomocí šablon
Nástroje umělé inteligence mohou automatizovat úkoly, ale stejně důležité je mít strukturovaný pracovní postup. Právě zde přicházejí na řadu prodejní šablony ClickUp.
Šablona prodejního plánu ClickUp
Vytvářejte a organizujte úkoly podle týmu, typu výstupu, priority, termínů a stavu schválení pomocí šablony ClickUp Sales Plan Template
Solidní prodejní plán je základem každého úspěšného týmu. Šablona prodejního plánu ClickUp vám pomůže:
- Stanovte měřitelné cíle, aby váš tým zůstal na správné cestě.
- Nastavte svůj přístup k získávání potenciálních zákazníků, uzavírání obchodů a následné komunikaci.
- Zajistěte odpovědnost díky jasnému určení vlastníků úkolů a podrobným akčním položkám pro každého člena týmu.
- Využijte data v reálném čase ke sledování pokroku, úpravám strategií a zlepšování výkonu.
Šablona prodejního procesu ClickUp
Ruční správa potenciálních zákazníků je vyčerpávající. Šablona prodejního procesu ClickUp tento proces zjednodušuje. Díky této šabloně vylepšené umělou inteligencí můžete udržovat svůj prodejní proces organizovaný a soustředit se na to, na čem opravdu záleží – uzavírání obchodů.
- Vizualizujte svůj prodejní proces a získejte jasný přehled o každé transakci, od vyhledávání potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
- Identifikujte úzká místa , která vyžadují pozornost, a přijměte opatření.
- Zjednodušte správu úkolů pomocí jasně definovaných přidělených osob, stavu úkolů, termínu splnění, úrovně složitosti, data zahájení a oddělení.
Můžete také vyzkoušet šablonu Sales Tracker od ClickUp a šablonu Sales CRM od ClickUp, které vám pomohou zefektivnit vaše prodejní procesy.
Co kdyby jedna aplikace mohla nahradit všechny vaše nástroje umělé inteligence? Vyzkoušejte Brain Max od ClickUp!
Tato super aplikace s umělou inteligencí přeměňuje roztříštěné znalosti na cílenou, vysoce efektivní produktivitu, díky které ušetříte 1,1 dne týdně.
- Proměňte mluvené nápady okamžitě v úkoly, e-maily, zprávy a obsah pomocí funkce Talk to Text.
- Získejte přístup k několika LLM, jako jsou ChatGPT, Claude, Gemini atd., na jednom místě.
- Získejte kontextové odpovědi a informace v ClickUp, na webu a ve všech připojených aplikacích.
Uzavřete více obchodů a snižte stres díky nástrojům AI pro prodej
Prodej není jen o číslech – je to o chytřejší práci. Správný software s umělou inteligencí pro prodejní týmy vám pomůže se strategickým plánováním, zapojením zákazníků a rychlejším uzavíráním obchodů. Ale umělá inteligence sama o sobě nestačí. Potřebujete systém, který vše synchronizuje. A právě tady přichází na řadu ClickUp.
Díky ClickUp Brain, agentům AI, psaní založenému na AI, CRM a automatizaci získá váš prodejní tým více času na prodej, nikoli na správu tabulek. AI mění prodej. ClickUp zajistí, že budete mít náskok.
Jste připraveni transformovat své pracovní postupy? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.