10 nejlepších alternativ When2Meet pro snadné plánování v roce 2025

Snažíte se naplánovat schůzku. Na první pohled to vypadá jednoduše. Stačí najít termín, který vyhovuje všem.
Ale pak začíná tahanice.
„V pondělí ráno mám volno!“
„V pondělí nemůžu, co třeba v úterý?“
„Úterý mi nevyhovuje, co třeba čtvrtek?“
Než se nadějete, jste zahlceni prací a schůzka stále není naplánována.
When2Meet je oblíbenou volbou pro rychlé ověření dostupnosti, ale má svá omezení. Pokud hledáte oblíbené kalendáře s lepší integrací, automatickým plánováním nebo plynulejším používáním, máte na výběr z mnoha možností.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme některé z nejlepších alternativ When2Meet, které vám pomohou plánovat události bez chaosu.
Alternativy k When2Meet v kostce
Podívejme se na rychlé srovnání nejlepších alternativ When2Meet:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Plánování pomocí umělé inteligence, kalendář, zobrazení kalendáře, zápisník schůzek, analytika, sledování času, předem připravené šablony
|Startupy, moderní firmy založené na schůzkách a podniky, které potřebují komplexní plánování a správu úkolů.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Calendly
|Automatické odkazy na schůzky, ankety, připomenutí, plánování týmů, integrace plateb
|Freelancerové, startupy a malé a střední podniky automatizují plánování schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc.
|Google Kalendář
|Integrace schůzek, barevné označení událostí, Focus Time, Time Insights
|Freelancerové a malé a střední podniky v ekosystému Google
|Zdarma s účtem Google
|Doodle
|Plánování na základě hlasování, podpora časových pásem, přizpůsobené stránky pro rezervace, připomenutí
|Freelancerové, startupy a malé podniky koordinující dostupnost skupiny
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,95 $/uživatel/měsíc.
|Kalendář Microsoft Outlook
|Asistent plánování, zobrazení více časových pásem, integrace Teams/OneDrive
|Střední a velké podniky využívající ekosystém Microsoft
|Zdarma s účtem Microsoft
|Acuity Scheduling
|Vlastní rezervační stránky, automatické připomínky a následné kontroly, vstupní formuláře, správa klientů
|Služby zaměřené na zákazníky, které hledají aplikaci pro rezervace přátelskou k zákazníkům
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|HubSpot Meetings
|Integrace CRM, rezervační formuláře na webových stránkách, automatické sledování
|Startupy a podniky integrující plánování do prodejních procesů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/uživatel/měsíc.
|Bookafy
|Směrování na základě dovedností, žádosti o recenze, API/webhooky, vlastní branding
|Malé a střední podniky, které potřebují automatizované rezervace a připomenutí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc.
|Setmore
|Veřejné/soukromé rezervace, rezervace klientů přes sociální sítě, SMS připomenutí
|Freelancerové a malé firmy nabízející plánování schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/uživatel/měsíc.
|Zoho Bookings
|Samoobslužný portál, kalendáře na úrovni zaměstnanců, CRM a automatizace fakturace
|Startupy a střední podniky, které potřebují flexibilní plánování schůzek s klienty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $/uživatel/měsíc.
Co je When2Meet?
When2Meet je jednoduchý nástroj pro plánování, který nevyžaduje registraci a pomáhá týmům najít společný čas pro schůzku. Namísto nekonečného přetahování zpráv umožňuje mnoha uživatelům označit svou společnou dostupnost ve sdílené tabulce. Tato aplikace pro denní plánování je lehká, snadno použitelná a nevyžaduje, aby si někdo vytvářel účet.
Poté, co každý zadá svou dostupnost, tento nástroj založený na průzkumu se dynamicky aktualizuje a zvýrazní překrývající se volné termíny.
Omezení When2Meet
Ačkoli je When2Meet jednoduchý software užitečný pro rychlé zjištění dostupnosti, postrádá několik funkcí, které mohou být rozhodující v závislosti na tom, co potřebujete:
- Žádná integrace kalendáře: Nelze synchronizovat s kalendáři Google, Outlook nebo iCloud. To znamená, že musíte ručně kontrolovat a aktualizovat svou aktuální dostupnost.
- Žádná automatická připomenutí: Jakmile si vyberete čas, je na vás, abyste si ho zapamatovali. Nejsou zde žádná následná upozornění ani e-maily související s událostmi.
- Zastaralé rozhraní: Design je funkční, ale působí trochu neohrabaně a zastarale, zejména ve srovnání s moderními nástroji pro plánování.
- Nepodporuje časová pásma: Pokud koordinujete napříč různými časovými pásmy, budete muset časy převádět ručně. Chybí možnost přizpůsobení: S When2Meet nemůžete přidat své logo, přizpůsobit design ankety ani shromažďovat další informace od účastníků.
- Omezené funkce pro spolupráci: When2Meet nemá vestavěný chat, sdílení souborů ani systém komentářů, takže jakékoli diskuse týkající se plánování musí probíhat jinde.
Díky těmto omezením je When2Meet vhodnější pro rychlé, neformální plánování než pro profesionálnější nebo opakované použití.
Nejlepší alternativy k When2Meet, které můžete použít
Pokud hledáte nástroje pro plánování, které nabízejí více funkcí, integrací nebo plynulejší uživatelský zážitek než When2Meet, zde je několik nejlepších alternativ, které stojí za prozkoumání:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro správu projektů s kalendářem a schůzkami)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje plánování, týmy a správu času, což z ní dělá výkonnou alternativu k When2Meet.
Například ClickUp Calendar je plnohodnotné plánovací centrum vytvořené pro spolupráci. Jednou z jeho nejvýraznějších výhod je možnost vytvářet, upravovat a spravovat události přímo v pracovním prostoru ClickUp.
Pomocí tohoto nástroje můžete konfigurovat pracovní dobu, blokovat čas pro zvýšení produktivity nebo nastavit více kalendářů pro různé týmy nebo role. Toto video vám ukáže, jak na to!
Můžete také pozvat hosty (i když nejsou součástí vašeho pracovního prostoru) a nastavit vlastní pravidla opakování.
ClickUp Calendar propojuje váš plán s vaší skutečnou prací. Tento software pro plánování úkolů umožňuje připojit dokumenty, úkoly, podúkoly a dokonce i poznámky přímo k událostem.
💡 Tip pro profesionály: Použijte Calendar Glance k zobrazení nadcházejících událostí odkudkoli ve vašem pracovním prostoru!
Pokud se potřebujete připojit k naplánované schůzce, můžete tak učinit přímo z ClickUp – bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi nebo záložkami.
Pokud vám ClickUp Calendar pomáhá plánovat chytřeji, ClickUp Meetings jde ještě o krok dál a promění vaše schůzky v akci.
Tento software pro správu schůzek automaticky generuje programy schůzek, sleduje body jednání, přiřazuje úkoly v reálném čase a vše přímo propojuje s úkoly nebo dokumenty.
Navíc, pokud jste zmeškali schůzku, můžete se ClickUp Brain zeptat například „Co jsme rozhodli ohledně harmonogramu spuštění?“ a získat okamžitou odpověď, aniž byste museli prohledávat celý dokument.
Zatímco ClickUp Calendar and Meetings udržuje váš rozvrh organizovaný, ClickUp Calendar View funguje jako plně interaktivní řešení pro správu úkolů.
Nabízí přizpůsobitelné časové rámce, včetně zobrazení dne, čtyř dnů, týdne a měsíce, a je ideální pro získání přehledu o nadcházejících termínech, posunu časových os a stanovení priorit toho, co je třeba udělat (aniž byste museli opustit pracovní prostor).
💡 Tip pro profesionály: Jedním z nejlepších tipů pro zvýšení produktivity je využití funkce drag-and-drop v kalendáři ClickUp Calendar View, která umožňuje snadné přeplánování úkolů. Pro ještě větší soustředění využijte možnosti filtrování a zaměřte se na úkoly podle stavu, priority nebo přidělené osoby.
Pokud jste již zefektivnili své schůzky a plánování, použijte šablonu ClickUp Employee Schedule Template, abyste získali přehledný a organizovaný způsob přidělování směn, sledování dostupnosti a předcházení konfliktům.
Umožní vám organizovat práci a přizpůsobit úkoly dostupnosti jednotlivých členů týmu, čímž vám pomůže vyhnout se vyhoření a zlepšit komunikaci v týmu.
Navíc můžete přidat vlastní pole, jako jsou hodinové sazby, role a vedoucí směn, abyste měli přehled o plánování pracovní síly. A pokud jde o způsob zobrazení vašeho rozvrhu, máte vše pod kontrolou – přepínejte mezi týdenním rozvrhem, kapacitou zaměstnanců nebo stavovou tabulkou, abyste získali přesně ty informace, které potřebujete.
⌛ Úspora času: Vyzkoušejte šablonu kalendáře ClickUp, která vám pomůže udržet pořádek díky konsolidaci úkolů, událostí a termínů na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte ClickUp AI Notetaker k automatickému připojení k vašim schůzkám, přepisu konverzací, shrnutí rozhodnutí a zvýraznění následných kroků.
- Vytvořte si vlastní formuláře pro plánování pomocí ClickUp Forms, abyste mohli shromažďovat informace o dostupnosti nebo preferovaných termínech schůzek a automaticky převádět odpovědi na úkoly pro další zpracování.
- Sledujte skutečný čas strávený nad úkoly pomocí ClickUp Time Tracking nebo integrací jako Toggl a Harvest, které vám pomohou vyhodnotit, jak se práce shoduje s naplánovanými plány.
- Automatizujte opakující se administrativní úkoly, jako jsou připomenutí, přidělování úkolů nebo sledování přeplánovaných nebo pozměněných schůzek, pomocí ClickUp Automations.
- Vytvořte si centralizovaný přehled všech nadcházejících schůzek, dostupnosti týmu a kolizí v plánování pomocí ClickUp Dashboards.
- Spolupracujte na programech schůzek nebo poznámkách přímo na stejné platformě pomocí ClickUp Docs.
- Propojte své kalendáře Google a Outlook s kalendářem ClickUp a získejte komplexní přehled o všech svých úkolech, schůzkách a závazcích.
Omezení ClickUp
- Ačkoli se jedná o nejlepší aplikaci pro plánování schůzek, počet klíčových funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Od přechodu na ClickUp je vše na jednom místě: úkoly, časové osy, dokumenty, panely, komentáře, dokonce i poznámky ze schůzek. Je neuvěřitelně přizpůsobitelný, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby si ho každý rychle osvojil. Funkce jako automatizace, AI asistent pro psaní a vylepšený kalendář jsou skutečnou úsporou času. A to nejlepší? Škáluje se s námi – ať už spouštíme novou kampaň nebo spravujeme dlouhodobé operace. ClickUp nám nejen pomáhá udržovat pořádek, ale také nám pomáhá pracovat chytřeji. Už žádná únava z používání nástrojů. Už žádná duplicitní práce. Jen přehlednost, sladěnost a realizace.
Od přechodu na ClickUp je vše na jednom místě: úkoly, časové osy, dokumenty, panely, komentáře, dokonce i poznámky ze schůzek. Je neuvěřitelně přizpůsobitelný, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby si ho každý rychle osvojil. Funkce jako automatizace, AI asistent pro psaní a vylepšený kalendář jsou skutečnou úsporou času. A to nejlepší? Škáluje se s námi – ať už spouštíme novou kampaň nebo spravujeme dlouhodobé operace. ClickUp nám nejen pomáhá udržovat pořádek, ale také nám pomáhá pracovat chytřeji. Už žádná únava z používání nástrojů. Už žádná duplicitní práce. Jen přehlednost, sladěnost a realizace.
🌟Bonus: Funkce Talk to Text v ClickUp (prostřednictvím Brain MAX) usnadňuje vytváření nových událostí v kalendáři pomocí hlasu namísto psaní.
- Stačí stisknout a podržet klávesovou zkratku Talk to Text (například fn nebo vlastní klávesu), vyslovit podrobnosti události (například „Naplánovat schůzku s marketingovým týmem na příští pondělí v 10 hodin“) a uvolnit klávesu.
- Vaše řeč je pomocí umělé inteligence okamžitě převedena na text a vložena do pole pro vytvoření události nebo do příkazového řádku Brain Assistant.
- ClickUp AI poté interpretuje vaše hlasové pokyny a může za vás vytvořit událost v kalendáři, vyplnit název, datum, čas, účastníky a další podrobnosti – vše bez použití rukou.
2. Calendly (nejlepší pro automatizaci plánování schůzek pomocí sdílených odkazů)
Calendly je nástroj pro plánování, který pomáhá spravovat dostupnost a snížit nepořádek v kalendáři. Pro větší kontrolu nad tím, kdo si s vámi domlouvá schůzky, nabízí Calendly skryté typy událostí, které vám pomohou vytvořit odkazy pouze pro pozvané, aby určité individuální a skupinové schůzky zůstaly soukromé.
Při koordinaci s více lidmi usnadňují ankety o schůzkách v Calendly nalezení času, který vyhovuje všem – pozvaní hlasují o preferovaných termínech a vy vyberete konečný čas na základě dostupnosti skupiny.
Nejlepší funkce Calendly
- Přizpůsobte si oznámení nastavením připomínek, výběrem dodacích lhůt a výběrem způsobů doručení, jako jsou e-mailové nebo desktopové upozornění.
- Integrujte zpracování plateb, abyste mohli vybírat poplatky od zákazníků během plánování.
- Koordinujte schůzky týmu sdružením dostupnosti členů a umožněte pozvaným rezervovat čas, který vyhovuje všem.
- Zaznamenávejte si poznámky a shrňte schůzky pomocí Calendly Notetaker.
Omezení Calendly
- Někdy se nastavení kalendáře může změnit bez vašeho zásahu, což může vést k nejasnostem.
- Různé typy pravidel souvisejících s plánováním mohou být trochu matoucí.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/místo/měsíc
- Týmy: 20 $/místo/měsíc
- Enterprise: Od 15 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, že mohu propojit několik kalendářů (Google, Outlook atd.) a automaticky vkládat odkazy Zoom. Vše je tak synchronizované a bez konfliktů.
Líbí se mi, že mohu propojit několik kalendářů (Google, Outlook atd.) a automaticky vkládat odkazy Zoom. Vše je tak synchronizované a bez konfliktů.
3. Google Calendar (nejlepší pro snadné plánování v rámci ekosystému Google)
Google Kalendář je nástroj pro plánování zabudovaný do Google Workspace, který slouží ke správě schůzek pro více osob.
Díky nim můžete využít funkci Focus Time (k dispozici pro oprávněné pracovní nebo školní účty) a vytvořit si v průběhu dne bloky bez rušivých vlivů tím, že ztlumíte oznámení a označíte se jako nedostupní. Funkce Event Color Coding vám umožňuje vybrat barvy pro pracovní schůzky, osobní plány a sdílené kalendáře.
Vzhledem k tomu, že tato kalendářová aplikace je hladce integrována s Google Meet, každá naplánovaná schůzka automaticky získá odkaz na videohovor. Navíc vám nyní asistent Google Gemini AI může na základě informací z vašeho kalendáře a e-mailů navrhnout ideální časy schůzek.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Nastavte si automatické odpovědi „Mimo kancelář“, které automaticky odmítají pozvánky na schůzky během vaší dovolené.
- Sdílejte celé kalendáře s členy týmu s konkrétními oprávněními k prohlížení nebo úpravám.
- Vytvářejte sdílené veřejné stránky pro rezervace termínů schůzek.
- Sledujte hodiny strávené na schůzkách pomocí funkce „Time Insights“ a zjistěte, kolik času z vašeho rozvrhu zabírají schůzky.
- Spravujte své úkoly a připomenutí přímo v kalendáři a zefektivněte tak správu úkolů.
Omezení Google Kalendáře
- Někteří říkají, že správě úkolů v Kalendáři Google chybí pokročilé funkce, jako jsou závislosti opakujících se úkolů nebo stanovení priorit.
- Pokročilé funkce, jako je inkaso plateb a automatické připomínky, vyžadují placené předplatné Google Workspace.
Ceny Google Kalendáře
- Zdarma pro osobní použití s účtem Google.
- Součást placených tarifů pro Google Workspace
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 3700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Kalendáři?
Zde je recenze Capterra:
Nejlepší na Google Kalendáři je jeho integrace. Spolu s jednoduchým ovládáním, kompatibilitou a neustálými aktualizacemi je používání tohoto programu doslova snem.
Nejlepší na Google Kalendáři je jeho integrace. Spolu s jednoduchým ovládáním, kompatibilitou a neustálými aktualizacemi je používání tohoto programu doslova snem.
4. Doodle (nejlepší pro hledání společných termínů schůzek pomocí ankety)
Doodle zjednodušuje plánování skupinových schůzek tím, že umožňuje uživatelům navrhovat termíny schůzek a hlasovat účastníky (pozvaní se nemusí přihlašovat). Jakmile je termín vybrán, Doodle jej automaticky potvrdí.
Můžete také přidat časovou rezervu mezi schůzkami, abyste předešli vyčerpání, a automaticky upravit časová pásma ještě předtím, než účastníci hlasují. Pro administrátory nebo asistenty vedení je možnost rezervovat schůzky jménem jiných osob stejně snadná jako plánování pro někoho jiného.
Můžete je integrovat s celou řadou kalendářů (Google, Outlook, O365) a nástrojů pro videokonference (Zoom, Microsoft Teams).
Nejlepší funkce Doodle
- Sledujte plánování pomocí ovládacího panelu, který centralizuje nadcházející schůzky, odpovědi v anketách a nevyřízené pozvánky.
- Vytvářejte skupinové ankety, abyste našli optimální čas schůzky pro více účastníků.
- Přidejte do rezervací přizpůsobené otázky, abyste před schůzkou získali důležité informace o klientovi.
- Zjednodušte plánování pomocí značkové rezervační stránky, na které si lidé mohou prohlédnout vaše volné termíny a okamžitě provést rezervaci.
Omezení Doodle
- Bezplatná verze je velmi omezená; základní funkce, jako je zasílání připomínek nebo nastavení termínů hlasování, vyžadují placený tarif.
- Rozhraní může být pro nastavení více událostí nebo schůzek 1:1 nepohodlné.
- Někteří uživatelé hlásí, že oznámení o dokončení ankety nebo průzkumu se nezobrazují spolehlivě.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Pro: 14,95 $/uživatel/měsíc
- Tým: 19,95 $/uživatel/měsíc, platba ročně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Doodle?
Zde je recenze G2:
Doodle výrazně usnadňuje „anketování“ o tom, které termíny a časy jsou pro schůzky nejvhodnější. Ušetřilo nám to spoustu času a stresu při hledání nejvhodnějších termínů pro schůzky větších skupin lidí s různými kalendáři.
Doodle výrazně usnadňuje „anketování“ o tom, které termíny a časy jsou pro schůzky nejvhodnější. Ušetřilo nám to spoustu času a stresu při hledání nejvhodnějších termínů pro schůzky větších skupin lidí s různými kalendáři.
5. Kalendář Microsoft Outlook (nejlepší pro plánování napříč časovými pásmy v rámci ekosystémů Microsoft)
Kalendář Microsoft Outlook zjednodušuje koordinaci týmu tím, že umožňuje zobrazit více časových pásem vedle sebe. To je obzvláště užitečné při plánování napříč regiony.
Je nativně integrován do ekosystému Microsoft 365, včetně kalendářů Outlook a Microsoft Teams pro virtuální schůzky. Můžete připojovat soubory přímo z OneDrive a spouštět schůzky Teams, aniž byste opustili zobrazení kalendáře.
Outlook také používá inteligentní filtrování k omezení množství oznámení, což usnadňuje vyhledání prioritních pozvánek bez zbytečného rušení.
Nejlepší funkce kalendáře Microsoft Outlook
- Zobrazte více kalendářů najednou jejich překrytím, abyste snadno odhalili kolize v plánování.
- Najděte nejlepší čas schůzky pomocí analýzy dostupnosti všech účastníků pomocí nástroje „Scheduling Assistant“ (Asistent plánování).
- Pomocí funkce „Odpovědět schůzkou“ můžete e-mailovou konverzaci okamžitě převést na událost v kalendáři.
- Sdílejte e-maily a jejich přílohy z Outlooku přímo v chatu nebo kanálu Teams a naplánujte si další kroky.
Omezení kalendáře Microsoft Outlook
- Někteří uživatelé uvádějí, že vyhledávání může být pomalé, když jsou doručené zprávy zaplněné automatickými e-maily, což zpomaluje rychlé vyhledávání.
- Nejúčinnější je při použití v placeném prostředí Microsoft 365; bezplatná samostatná verze má omezené možnosti.
Ceny kalendáře Microsoft Outlook
- Bezplatný účet pro osobní použití (integrovaný do Microsoft Outlook)
- Součást placených plánů pro Microsoft 365
Hodnocení a recenze kalendáře Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (více než 3200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2100 recenzí)
6. Acuity Scheduling (nejlepší pro služby s komplexními požadavky na rezervace)
Acuity Scheduling, nyní součást Squarespace, nabízí robustní platformu navrženou tak, aby zjednodušila způsob, jakým firmy spravují své schůzky a komunikují s klienty.
Vaši klienti si mohou prohlížet dostupnost v reálném čase a rezervovat termíny přímo prostřednictvím přizpůsobitelného online portálu. Kromě dostupnosti podle typu schůzky můžete také nastavit, jak dlouho předem mohou klienti rezervovat termíny nebo jak dlouho předem mohou rezervace zrušit/přesunout.
Platforma také podporuje automatické e-mailové a SMS připomenutí, formuláře pro přijímání klientů a integrované zpracování plateb prostřednictvím Stripe, Square nebo PayPal pro plynulý uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Synchronizujte dostupnost napříč několika kalendáři (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365), abyste předešli dvojímu rezervování.
- Nabízejte neomezené služby a schůzky prostřednictvím přizpůsobitelné rezervační stránky s vaším logem.
- Vytvořte si vlastní vstupní formuláře, abyste před schůzkou shromáždili potřebné informace o klientech.
- Spravujte více zaměstnanců a lokalit, z nichž každá má odlišnou dostupnost a časové pásmo.
Omezení plánování v Acuity
- Nenabízí bezplatný tarif, ale poskytuje 7denní bezplatnou zkušební verzi.
- Někteří uživatelé zmiňují, že uživatelské rozhraní je sice funkční, ale někdy může působit méně intuitivně nebo mírně zastarale ve srovnání s konkurencí Acuity Scheduling.
Ceny Acuity Scheduling
- Bezplatná zkušební verze
- Začátečník: 20 $/měsíc
- Standard: 34 $/měsíc
- Premium: 61 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 700 recenzí)
7. HubSpot Meetings (nejlepší pro integraci plánování do vašeho CRM workflow)
HubSpot Meetings umožňuje prodejním týmům generovat odkazy na schůzky pro různé scénáře, jako jsou individuální schůzky, skupinové sezení nebo round robin akce.
Tento online nástroj pro schůzky obsahuje widget osobního kalendáře, který vám umožňuje umístit rezervační formulář přímo na váš web, takže klienti mohou plánovat schůzky, aniž by museli opustit stránku.
Automatické výsledky schůzek navíc zajišťují, že následné kroky proběhnou bez námahy, protože se zaznamenávají výsledky schůzek a spouštějí se pracovní postupy, což snižuje ruční zadávání dat a zajišťuje soulad mezi prodejními a podpůrnými týmy.
Nejlepší funkce HubSpot Meetings
- Přizpůsobte si stránky plánování konkrétními časovými intervaly, rezervními časy a různou délkou schůzek.
- Automaticky se přizpůsobí časovým rozdílům a zobrazí dostupné časy schůzek v místním časovém pásmu kontaktu.
- Automatizujte prodejní proces zaznamenáváním schůzek v HubSpot CRM, spouštěním následných úkolů a aktualizací fází obchodu bez ručního zadávání.
Omezení HubSpot Meetings
- Tato aplikace pro plánování schůzek nabízí méně možností pro design rezervační stránky a postrádá rozsáhlé možnosti přizpůsobení.
- Tento nástroj je součástí rozsáhlého a komplexního ekosystému CRM, který může být pro uživatele, kteří potřebují pouze jednoduchý plánovač, příliš složitý.
Ceny HubSpot Meetings
- Bezplatný tarif
- Sales Hub Starter: 20 $ za uživatele/měsíc
- Sales Hub Professional: 100 $ za uživatele/měsíc
- Sales Hub Enterprise: 150 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Meetings
- G2: 4,4/5 (více než 12 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
8. Bookafy (nejlepší pro automatizaci rezervací, plateb a připomínek)
Bookafy usnadňuje a zefektivňuje plánování, ať už řídíte malý tým nebo velkou firmu.
Díky směrování na základě dovedností a systémem round-robin jsou schůzky přidělovány správnému členovi týmu na základě jeho odborných znalostí nebo rovnoměrně rozděleny, aby byla zachována rovnováha v pracovní zátěži.
Můžete také nastavit limity pro schůzky, aby nikdo nebyl přetížený nebo zahlcený. Navíc můžete nastavit lhůty před obchodními schůzkami, což vašemu týmu dá dostatek času na přípravu a vyhnete se tak spěchu na poslední chvíli.
Nejlepší funkce Bookafy
- Naplánujte si až dvě automatická připomenutí před schůzkou a po skončení sezení požádejte o hodnocení, abyste zlepšili zapojení klientů.
- Integrujte Bookafy do svých systémů pomocí API a webhooků a automatizujte tak pracovní postupy.
- Obousměrná synchronizace s kalendáři Google, Outlook, Exchange a iCloud
- Vložte widget pro rezervace přímo do jakékoli webové stránky jako iframe nebo vyskakovací okno.
- Přidejte vlastní brandingové prvky, jako jsou loga, barvy, e-mailové šablony a doména (vlastní URL), a vytvořte tak osobní nádech.
Omezení Bookafy
- Na rozdíl od aplikací s umělou inteligencí, které šetří čas, Bookafy neoptimalizuje plánování automaticky na základě zvyků uživatelů nebo pracovní zátěže. To znamená, že při výběru časového úseku se musíte spolehnout výhradně na ruční schválení.
Ceny Bookafy
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 9 $ za uživatele/měsíc
- Plán Pro+: 13 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Bookafy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bookafy?
Zde je recenze Capterra:
Bookafy používám už rok a jsem velmi spokojený. Bookafy je cenově dostupný, snadno použitelný a neustále vylepšuje svůj software.
Bookafy používám už rok a jsem velmi spokojený. Bookafy je cenově dostupný, snadno použitelný a neustále vylepšuje svůj software.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatný software pro správu projektů
9. Setmore (nejlepší pro umožnění klientům rezervovat si schůzky online)
Setmore vám dává kontrolu nad vaší dostupností díky veřejným a soukromým možnostem rezervace – nechte kohokoli rezervovat volně nebo schvalujte schůzky ručně.
Pro týmy zajišťuje přihlášení zaměstnanců s přístupem na základě rolí, že si každý spravuje svůj vlastní plán, aniž by zasahoval do nastavení celé společnosti.
Navíc můžete klientům umožnit plánovat události přímo z Instagramu, Facebooku nebo vaší webové stránky, aby si mohli bez komplikací rezervovat termín. A díky Shoutout Pages, které automaticky zobrazují recenze klientů, získají noví zákazníci okamžitou sociální referenci ještě před procesem rezervace.
Nejlepší funkce Setmore
- Přizpůsobte si SMS připomenutí jmény klientů, podrobnostmi schůzky a vlastními zprávami, abyste měli rezervace pod kontrolou.
- Spravujte rozvrhy zaměstnanců a digitální seznam zákazníků (rolodex) z jednoho ovládacího panelu.
- Analyzujte návštěvnost rezervací propojením Google Analytics s vaší stránkou pro plánování a sledováním chování návštěvníků.
- Po rezervaci nasměrujte klienty pomocí URL pro zpětné volání na stránku s poděkováním, formulář pro zpětnou vazbu nebo jakýkoli vlastní odkaz pro další interakci.
- Přijímejte online platby za služby
Omezení Setmore
- Tento nástroj pro rezervaci schůzek neumožňuje nastavit konkrétní služby na konkrétní dny nebo časy.
- Někteří uživatelé tvrdí, že neexistuje možnost přijmout částečnou platbu předem.
Ceny Setmore
- Zdarma
- Pro: 12 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Setmore
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Setmore?
Zde je recenze G2:
Setmore je vynikající platforma pro plánování schůzek, kterou používáme k rezervaci schůzek u psychologa. Je intuitivní, snadno použitelná, bezplatná a nabízí vynikající technickou podporu – rychlou a efektivní.
Setmore je vynikající platforma pro plánování schůzek, kterou používáme k rezervaci schůzek u psychologa. Je intuitivní, snadno použitelná, bezplatná a nabízí vynikající technickou podporu – rychlou a efektivní.
10. Zoho Bookings (nejlepší pro bezpečné videokonference s integrovaným plánováním)
Díky samoobslužnému portálu Zoho Bookings mohou klienti samostatně rezervovat, přeplánovat nebo zrušit schůzky.
Pro firmy, které nabízejí více služeb nebo působí na více místech, lze pro každého zaměstnance, službu nebo pobočku nastavit samostatné rezervační stránky, aby bylo plánování přehledné.
Platforma také zahrnuje rezervaci zdrojů, která centralizuje správu místností a vybavení, aby se zabránilo dvojím rezervacím. V backendu se o připomenutí, aktualizace CRM a fakturaci starají přizpůsobené pracovní postupy a automatizace, což snižuje potřebu ručního sledování.
Nejlepší funkce Zoho Bookings
- Nastavte konkrétní dostupnost pro různé typy schůzek, včetně speciálních hodin nebo blokování nedostupnosti.
- Přizpůsobte si rezervační stránky pomocí white labelingu a použijte vlastní doménu.
- Hladká integrace se sadou Zoho One, včetně Zoho CRM a Zoho Meetings.
- Umožněte více klientům rezervovat si stejnou relaci nastavením celkového počtu dostupných míst.
- Shromažďujte klíčové údaje od klientů v okamžiku rezervace pomocí vlastních polí, abyste měli před schůzkou k dispozici všechny potřebné informace.
Omezení služby Zoho Bookings
- Rozhraní Zoho může působit nepřehledně a méně intuitivně než u konkurence.
Ceny Zoho Bookings
- Bezplatný tarif
- Základní tarif: 6 $ za uživatele/měsíc
- Prémiový tarif: 9 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Bookings
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
