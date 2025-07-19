Jak zlepšit interní zákaznický servis ve vaší společnosti

Seznamte se s Dinou z marketingového oddělení. Spěchá do IT oddělení s naléhavým problémem s prezentací, ale dostane se jí pouze odpovědi: „Zkusila jste to vypnout a znovu zapnout?“
Zároveň se stejný IT tým nadále věnuje externím klientům a nabízí jim nepřetržitou technickou podporu a prvotřídní služby.
Když tedy Dina musí zůstat déle v práci, aby vyřešila technické problémy, které jí nepřísluší řešit, v podstatě tím ohrožujete její produktivitu (a produktivitu celé společnosti).
Interní služby jsou stejně důležité jako externí, protože spokojený tým pracuje lépe, což vede ke zlepšení obchodních výsledků a vytváří lepší zákaznickou zkušenost.
Pokud chcete zlepšit svůj interní zákaznický servis, gratulujeme! Jste na správné cestě. Pojďme to napravit!
Co je interní zákaznický servis?
Interní zákaznický servis je podpora a služby poskytované zaměstnanci nebo odděleními jiným zaměstnancům nebo oddělením v rámci stejné organizace.
Zjednodušeně řečeno, jde o to, jak dobře si vaše týmy navzájem pomáhají při plnění svých úkolů. Když personální oddělení zajišťuje zaškolení nových zaměstnanců, IT oddělení nastavuje zařízení a finanční oddělení schvaluje proplacení výdajů, všechny tyto oddělení slouží interním zákazníkům (zaměstnancům).
Tyto interní interakce sice nemusí generovat přímé příjmy, ale mají velký vliv na efektivitu týmu, celkovou produktivitu, spokojenost zaměstnanců a dokonce i na externí zákaznický servis.
Zamyslete se nad tím. Pokud zástupce podpory nedostane včasnou pomoc od IT nebo provozního oddělení, může rychle pomoci platícímu zákazníkovi? Ne.
Právě v tomto případě se stává nezbytným centralizovaný systém, jako je software pro znalostní bázi.
🧠 Zajímavost: Pokud by všechna pracoviště po celém světě dosáhla plného interního zapojení, globální ekonomika by mohla zaznamenat ohromný nárůst produktivity ve výši 9,6 bilionu dolarů. To odpovídá 9 % globálního HDP!
Efektivní interní zákaznický servis vám pomůže dosáhnout lepšího zapojení vašeho týmu. Nejenže zvýší spokojenost zaměstnanců, ale také změní vaše finanční výsledky.
Lepší interní podpora vede k rychlejším rozhodnutím, menšímu počtu překážek a lepším výkonům týmů s vyšší produktivitou.
⭐ Doporučená šablona
Chcete zlepšit efektivitu řešení interních problémů bez zbytečných zpoždění? Šablona ClickUp Help Desk vám pomůže zaznamenávat, sledovat a prioritizovat všechny interní požadavky zákaznického servisu na jednom místě.
Ať už se jedná o IT ticket, dotaz týkající se výplaty nebo žádost o přístup k softwaru, je to jednoduchý způsob, jak vytvořit pro všechny responzivnější, spolehlivější a pozitivnější pracovní prostředí.
Proč je interní zákaznický servis důležitý
Pokud se vaši kolegové nemohou navzájem spolehnout, je větší pravděpodobnost, že odejdou.
Pojďme to pochopit takto. Zpoždění v oblasti IT mají dopad na nástup nových zaměstnanců v oddělení lidských zdrojů, což frustruje nové zaměstnance. Finanční oddělení zdržuje proplácení výdajů a marketingové oddělení nemůže uzavřít smlouvy s dodavateli. Výsledek? Práce všech se zpomaluje.
Chcete vědět, jak vám může pomoci lepší interní zákaznický servis? Zde je několik příkladů:
✅ Zvyšuje spokojenost zaměstnanců tím, že jim dává pocit podpory a ocenění.
✅ Pomáhá týmům pracovat efektivněji tím, že snižuje zpoždění a nedorozumění.
✅ Umožňuje plynulejší zákaznický servis díky rychlejší interní podpoře.
✅ Zvyšuje retenci zaměstnanců vedoucími týmů, snižuje frustraci a vyhoření.
✅ Zvyšuje odpovědnost díky jasnému sledování a správě žádostí o podporu.
✅ Zrychluje a zefektivňuje zapracování nových zaměstnanců díky včasné podpoře
Když je interní zákaznický servis silný, týmy lépe komunikují, jednají rychleji a pomáhají vytvářet pozitivní firemní kulturu, ve které se lidé cítí podporováni, nikoli zaseknutí.
Příklady interního zákaznického servisu v praxi
Nyní, když víte, proč musíte udržovat spokojenost svých interních i externích zákazníků, pojďme si projít několik příkladů z každodenní praxe.
1. Příklad: Týmy HR
📌 Personální oddělení příští týden přijímá novou skupinu zaměstnanců. Několik dní předem zasílá IT oddělení žádost o nastavení. Do prvního dne jsou všechny notebooky nakonfigurovány, vytvořena přihlašovací jména a na každém stole jsou připraveny uvítací balíčky. Noví zaměstnanci se cítí oceněni a personální oddělení se může soustředit na vytvoření smysluplného prvního dne.
✔️ Včasná spolupráce pomáhá eliminovat mnoho nevyžádaných výzev v oblasti lidských zdrojů a nastavuje vysokou laťku pro vše, co následuje.
2. Příklad: Prodejní týmy
📌 Oddělení prodeje se chystá uzavřít významnou smlouvu, ale potřebuje rychle upravit některé body v kontraktu. Právní oddělení se do toho zapojí, během několika hodin změny zkontroluje a ještě týž den předá podepsanou verzi. Klient je ohromen rychlostí zpracování a smlouva je uzavřena před plánovaným termínem.
✔️ Tento rychlý interní servis přímo zvyšuje tržby a důvěru.
3. Příklad: Týmy podpory
📌 Tým podpory se zasekl na technickém ticketu. Místo toho, aby ho nechali ležet ladem, předají ho prostřednictvím jednoduchého interního eskalačního procesu. Technický tým ho převezme, vyřeší chybu a dokonce sdílí řešení, které tým podpory může v budoucnu použít. Zákazník dostane rychlé řešení a interní týmy mají pocit, že jsou sladěné.
✔️ To dokazuje, jak interní zákaznický servis přímo zlepšuje externí služby.
4. Příklad: Marketingové týmy
📌 Marketing potřebuje schválení rozpočtu na poslední chvíli, aby mohl využít příležitosti k realizaci trendové kampaně. Pošle zprávu finančnímu oddělení a díky efektivnímu systému je žádost označena, zkontrolována a schválena do konce pracovního dne. Kampaň je spuštěna a dosahuje ještě lepších výsledků, než se očekávalo.
✔️ Rychlé reakce napříč odděleními promění nápady v hmatatelné výsledky rychleji a zabrání zanedbávání povinností.
Toto je jen několik příkladů, kdy mohou týmy hledat příležitosti k předvedení vynikajícího interního zákaznického servisu.
Většina chaosu na pracovišti, se kterým se potýkáme, není způsobena tím, že by lidé nedělali svou práci. Je to proto, že někdo někde nedostal potřebnou podporu od jiného týmu.
Čím plynulejší bude jejich zkušenost, tím silnější bude celé vaše podnikání.
Časté výzvy v oblasti interního zákaznického servisu
Po zvážení všech těchto faktorů je zřejmé, že vybudování efektivního interního zákaznického servisu není tak jednoduché.
S tím souvisí řada výzev v oblasti zákaznického servisu. Zde je několik věcí, které byste měli zvážit.
❌ Pomalé reakční doby: Čekání několik dní na vyřízení požadavků jednotlivými odděleními frustruje zaměstnance a narušuje pracovní tok.
❌ Přetížení nástroji: Různé týmy používající samostatné aplikace ztěžují sledování, správu nebo aktualizaci požadavků na podporu.
❌ Nesprávná komunikace: Špatná nebo nekonzistentní komunikace mezi odděleními vede k duplicitě práce, nedodržování termínů a zmatkům.
❌ Nejasné procesy: Bez standardizovaných postupů pro řešení problémů mohou být požadavky přehlédnuty a trpí tím odpovědnost.
❌ Nedostatek odpovědnosti: Když není jasné, kdo je za požadavek zodpovědný, problémy přetrvávají a zaměstnanci se cítí bez podpory.
❌ Nepřístupné informace: Obtížné vyhledávání klíčových dokumentů, zásad nebo odpovědí snižuje produktivitu a zvyšuje frustraci.
Dobrou zprávou je, že tyto výzvy lze zcela vyřešit, pokud identifikujete oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí správných systémů, nástrojů a přístupu. Jakmile je vyřešíte, celá vaše organizace začne fungovat hladčeji a spokojeněji.
Ale jak je řešit? Pojďme to zjistit!
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace. Co kdyby však byly všechny informace zdokumentovány a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem ClickUp Brain po boku se přepínání kontextů stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Jak zlepšit interní zákaznický servis
Na závěr si povíme o všem, co můžete udělat pro zlepšení interního zákaznického servisu ve vašem týmu.
Zlepšení interního zákaznického servisu není jen o tom, být milejší ke svým kolegům. Jde o vytvoření jasných, strukturovaných systémů, které usnadňují, zrychlují a zefektivňují vzájemnou pomoc.
Zde je návod, jak vytvořit interní podporu, která bude v souladu s vaší technologickou infrastrukturou a z níž budou vaše týmy skutečně těžit.
Spoiler: ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, celý proces výrazně usnadňuje! Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Začněte tím, že zjistíte, co nefunguje.
Než začnete něco opravovat, musíte vědět, co nefunguje. Kde se týmy zasekávají? Jaké typy požadavků jsou neustále zpožďovány nebo ignorovány? Požádejte o zpětnou vazbu přímo prostřednictvím otázek v průzkumu zákaznického servisu, individuálních schůzek nebo neformálních týmových porad.
Aby vše bylo přehledné, můžete použít formuláře ClickUp k shromažďování zpětné vazby v jednotném formátu. Díky tomu můžete snadno sledovat běžné problémy a opakující se překážky, takže vaše řešení budou podložená daty, nikoli dohady.
Potřebujete vyplnit informační mezeru v procesu? Použijte ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, který tiše sleduje vše a je připraven odpovědět na vaše otázky, když i vy jako manažer narazíte na problém.
Prohledá váš pracovní prostor a poskytne vám a vašim zaměstnancům okamžité a přesné odpovědi na základě konverzací, úkolů a dokonce i dokumentů. Můžete jej také použít k shrnutí konverzací a dokumentů nebo požádat o sepsání standardního operačního postupu (SOP).
Není to chytrý tah?
💟 Bonus: Pokud chcete skutečně propojit AI s interními pracovními postupy zákaznického servisu, je tu Brain Max! Tato výkonná desktopová aplikace, která je nainstalována ve vašem zařízení, sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci ve všech vašich pracovních aplikacích. Rozlučte se s chaosem nesourodých AI nástrojů – nastává nová éra kontextové AI.
S ClickUp Brain eliminujete rozptýlení AI a zvýšíte produktivitu pomocí hlasových příkazů, jednotného vyhledávání ve všech aplikacích a okamžitého vytváření přizpůsobených zpráv. Snižuje to vaši kognitivní zátěž a bez prodlení odhaluje rizika a generuje zprávy, takže můžete pracovat chytřeji a rychleji než kdykoli předtím.
Stanovte jasná očekávání (a zdokumentujte je)
Jakmile identifikujete problémové oblasti, je čas stanovit některá pravidla. Definujte, co pro vás znamená vynikající interní servis. Stanovte jasné standardy pro doby odezvy, postupy eskalace a komunikační protokoly napříč odděleními.
A nezůstávejte jen u slov, ale vše zdokumentujte. Jste unaveni nekonečnými kopiemi ve Wordu a mnoha verzemi? ClickUp Docs vám pomůže vytvořit snadno přístupné SOP, kontrolní seznamy zákaznického servisu a další dokumenty, které budou k dispozici přímo tam, kde váš tým pracuje.
Navíc můžete spolupracovat na úpravách v reálném čase a snadno spravovat historii verzí a oprávnění, což vám dává kontrolu nad všemi zdokumentovanými informacemi.
💡 Tip pro profesionály: Začleňte do svého systému interní smlouvy o úrovni služeb (SLA). Pomohou vám stanovit cíle pro dobu odezvy a řešení interních požadavků, stejně jako u externích požadavků. To buduje důvěru a stanovuje jasná očekávání napříč týmy.
Vyjasněte odpovědnosti
K mnoha zpožděním dochází jednoduše proto, že nikdo neví, kdo má co na starosti. Zajistěte, aby každý tým měl jasně stanovenou odpovědnost za interní požadavky.
Když každý rozumí své roli v podpoře ostatních, stává se odpovědnost součástí kultury, nikoli dodatečným nápadem.
Vytvořte jednotný interní pracovní postup služeb
Přeskakujete mezi nástroji, e-maily, tabulkami a kanály Slack? To je recept na špatnou týmovou práci. Místo toho sáhněte po specializovaných nástrojích, které vám pomohou poskytovat vynikající zákaznický servis. Tím se vyhnete riziku, že vám uniknou důležité informace.
Hledejte nástroj, který vám pomůže efektivně a spolupracovat shromažďovat, spravovat a řešit všechny požadavky. Představte si: všestranný pracovní prostor, kde jsou soustředěny všechny interní požadavky, aktualizace, dokumenty a komunikace.
V rámci platformy můžete vytvářet úkoly ClickUp, přiřazovat je a sledovat jejich průběh, a to vše na jednom místě. Žádné izolované úlohy, žádné zmeškané aktualizace, žádná ztráta času. Jeho asistence založená na umělé inteligenci vám pomůže řídit vaše podnikání s minimálními zásahy.
Centralizujte požadavky a dokumentaci
Usnadněte svému týmu hledání odpovědí nebo podávání žádostí o pomoc. Například nový zaměstnanec může potřebovat přístup k SOP. Neměl by se muset ptát tří lidí, kam má jít.
Vytvořte centralizovaný prostor pro správu všech dokumentů týkajících se řešení problémů na jednom místě. Může to být OneDrive, Google Drive nebo jakýkoli jiný prostor, který vašemu týmu vyhovuje.
ClickUp pro týmy lidských zdrojů to však dělá ještě pohodlnější. Stačí přejít do sekce ClickUp Knowledge Management, která je zcela věnována správě dokumentů.
Pomáhá vašemu týmu získat přístup k SPO, FAQ, Wiki a dalším zdrojům přímo tam, kde je potřebují. Ve svém pracovním prostoru! Odpadá tak nutnost opakovaného přihlašování, přepínání mezi záložkami nebo hledání odkazů. Uvolňuje to vaše oddělení zákaznických služeb a zvyšuje efektivitu správy znalostí v oblasti lidských zdrojů.
Poskytněte svým interním týmům lepší přehled
Vynikající interní systém podpory nemůže fungovat, pokud jsou lidé, kteří za ním stojí, příliš vytížení, proto je sledování klíčových datových bodů zásadní. Pravidelně kontrolujte procesy v oblasti lidských zdrojů a sledujte, kolik požadavků zpracovávají. Sledujte jejich pracovní vytížení, abyste předešli vyhoření, a v případě potřeby přerozdělte úkoly.
ClickUp Dashboards vám poskytuje přehled o objemu požadavků, dobách odezvy a individuálním pracovním vytížení v reálném čase. To usnadňuje identifikaci úzkých míst, vyvažování úkolů a zajištění toho, aby vaše interní centrum podpory zůstalo responzivní, aniž by došlo k přetížení vašeho týmu.
Zajistěte, aby byla pomoc k dispozici v reálném čase.
Mnoho interních služeb je časově citlivých. Pokud někomu selže systém, nemá čas čekat na formální odpověď na ticket.
Právě v tomto ohledu může specializovaný chatový prostor znamenat velký rozdíl. Dosud jste možná pro okamžitý chat používali e-mail, WhatsApp nebo Slack. Ale nezažili jsme všichni někdy situaci, kdy někdo řekl: „Oh, nedostal jsem oznámení.“?
Bylo by pohodlnější, kdybyste mohli chatovat přímo na svém pracovišti. Právě to umožňuje ClickUp Chat. Jedná se o centrální komunikační médium pro celý váš tým, které je integrováno do pracovního prostoru. Stačí vytvořit speciální kanál pro řešení problémů, který bude přístupný mezifunkčním týmům. Tím snadno oddělíte běžné pracovní konverzace od naléhavých potřeb řešení problémů.
Navíc můžete zapojit klíčové zúčastněné strany pomocí @ zmínek a vyřešit problémy co nejrychleji. Takže už žádné e-maily typu „Oh, já se tím nezabývám. To má na starosti někdo jiný.“. Ještě lepší je aktivovat agenty Autopilot Answer v ClickUp Chat, kteří vám pomohou rychleji třídit problémy.
Nabídněte školicí programy
Mezery ve znalostech jsou tichým zabijákem produktivity. Zavádějte pravidelné školení, zejména při zavádění nových nástrojů, zásad nebo systémů.
Ukládejte školicí materiály do svých dokumentů nebo znalostní báze a využívejte chat pro otázky a odpovědi v reálném čase. Malá počáteční investice do vzdělávání může snížit počet budoucích dotazů na podporu.
Sledujte zpětnou vazbu
Zlepšení interního servisu není jednorázová záležitost. Vyžaduje pravidelné kontroly. Po každém vyřešeném požadavku nezapomeňte analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků. Sledujte, zda jsou vaši zaměstnanci spokojeni s rychlostí řešení.
Funkce jako ClickUp Dashboards vám pomohou vizualizovat průměrnou dobu řešení, objem ticketů podle týmu a hodnocení spokojenosti.
Standardizujte proces pomocí šablon
Pokud jste v budování efektivního systému interního zákaznického servisu ještě nováčky, neuškodí vám trochu pomoci navíc. Jsme tu pro vás!
Ať už váš tým spravuje mezifunkční požadavky nebo dokumentuje postupy, tyto šablony zákaznického servisu vám pomohou vše zorganizovat na jednom místě.
Zvládáte příliš mnoho interních požadavků najednou a ztrácíte přehled? Šablona pro správu zákaznických služeb ClickUp je ideální pro interní servisní týmy, které zpracovávají velké množství požadavků napříč odděleními.
Jak vám to pomůže:
- Organizujte interní zpětnou vazbu, požadavky na služby a priority pomocí centralizovaného systému.
- Snadno spolupracujte s více odděleními přidělováním úkolů a aktualizací pokroku v reálném čase.
- Sledujte všechny dotazy a odpovědi pomocí vlastních stavů úkolů, jako jsou Vyřešeno, Probíhá a další.
- Přepínejte mezi zobrazeními Seznam, Tabule, Formulář a Dokument, abyste mohli spravovat a vizualizovat pracovní postupy podpory.
💡 Tip pro profesionály: Ne každý problém vyžaduje sirény a blikající světla. Naučte týmy označovat problémy jako nízké, střední a kritické pomocí priorit v ClickUp Tasks. To pomáhá při stanovování priorit.
Pokud váš tým podpory často opomíjí aktualizace nebo má potíže se sledováním následných kroků, šablona ClickUp Customer Support Template vám pomůže zorganizovat celý životní cyklus ticketů.
Zde je návod, jak můžete tuto šablonu použít.
- Zaznamenávejte a upřednostňujte všechny interní žádosti o podporu pomocí vlastních polí a podrobných formulářů.
- Přiřazujte úkoly konkrétním členům týmu a sledujte je, abyste se ujistili, že nic nezůstane nevyřešeno.
- Sledujte spokojenost a výkonnost pomocí integrovaných dashboardů, které poskytují přehledný pohled na metriky podpory.
- Pomocí filtrovaných zobrazení můžete úkoly rychle třídit podle typu, priority nebo oddělení.
Potřebujete pomoc s vytvořením interní znalostní báze? Šablona znalostní báze ClickUp vám pomůže začít. Umožní vám shromáždit všechny zásady, standardní operační postupy, dokumenty pro zaškolení nových zaměstnanců a často kladené otázky do jednoho přehledného a prohledávatelného znalostního centra.
Nevíte, jak provádět průzkumy ve svém týmu? Vyberte si šablonu průzkumu spokojenosti zákazníků z knihovny šablon ClickUp. Ať už narazíte na jakýkoli problém, vždy existuje šablona, která vám pomůže.
Waseem Nicola, provozní manažer společnosti Carflow, říká:
Pomohlo to zjednodušit organizaci práce mezi odděleními v rámci provozu: podpora / řízení projektů / dodávky a úspěch zákazníků. Zlepšilo to také naši schopnost komunikovat a být transparentní vůči ostatním interním zainteresovaným stranám, jako je prodej, a externím, jako jsou maloobchodní a podnikoví zákazníci.
Díky kombinaci jasné komunikace, organizovaných systémů a správných nástrojů se můžete stát nejlepším poskytovatelem zákaznických služeb jak interně, tak externě.
A s ClickUp pro týmy zákaznického servisu v kombinaci nebylo nikdy snazší dosáhnout maximální efektivity!
Klíčové ukazatele výkonnosti pro interní zákaznický servis
Vnitřní zákaznický servis vnímejte jako zajištění podpory, kterou vaši kolegové potřebují, aby mohli podávat co nejlepší pracovní výkon.
Stejně jako měříte, jak dobře obsluhujete externí zákazníky, je velmi důležité vědět, zda vaše interní týmy (jako IT, HR nebo dokonce facility) skutečně pomáhají. Zde je několik klíčových způsobů, jak zjistit, zda plní svůj účel:
- Spokojenost zaměstnanců (ESAT): Jsou vaši kolegové spokojeni s pomocí, kterou dostávají? Jedná se o to, jak jsou spokojeni s podporou interních týmů.
- Rychlá řešení (doba řešení): Jak dlouho ve skutečnosti trvá vyřešení problému od začátku do konce? Čím rychleji, tím lépe!
- První opravy: Lze problém vyřešit na první pokus, bez opakovaných komunikací? To znamená efektivní a odbornou pomoc.
- Plnění slibů (dodržování SLA): Pokud je dohodnutý termín pro opravu něčeho, dodržují tento termín? Jde o to, aby dodržovali své slovo.
- Vyčistit frontu (velikost backlogu): Kolik nevyřízených požadavků čeká na vyřízení? Příliš mnoho požadavků může znamenat, že dochází k zahlcení.
- Kvalita pomoci: Bylo řešení skutečně správné a užitečné? Nejde jen o rychlost, ale také o správnost.
Osvědčené postupy pro interní zákaznické týmy
Několik konzistentních postupů může výrazně přispět k vytvoření responzivní a efektivní kultury interních služeb. Zde je několik osvědčených postupů, které vám pomohou začít:
✅ Zacházejte s interními požadavky se stejnou naléhavostí jako s externími.
✅ Procvičujte aktivní naslouchání, abyste plně porozuměli interním problémům, než se pustíte do řešení.
✅ Podporujte přístup „služby na prvním místě“ ve všech odděleních, nejen v oddělení podpory nebo lidských zdrojů.
✅ Vybudujte mezifunkční spolupráci, abyste omezili izolovanost jednotlivých oddělení a zkrátili dobu zpracování.
✅ Oceňujte a odměňujte ochotu pomoci
✅ Průběžně kontrolujte a zlepšujte interní servisní procesy na základě zpětné vazby od týmu a dat.
Tyto malé změny vedou k vynikajícímu zákaznickému servisu, který nakonec přináší výrazné zlepšení morálky, efektivity a spokojenosti zákazníků.
Díky ClickUp se špičkový servis stane vaší druhou přirozeností.
Stručně řečeno, když se staráte o své interní zákaznické vztahy, oni se postarají o váš byznys.
Interní zákaznický servis je základem hladkého chodu, spokojených týmů a menšího počtu pasivně agresivních e-mailů, což platí pro většinu organizací. Protože, buďme upřímní, nepotřebujeme všichni občas někoho, kdo nám kryje záda?
Zatímco se členové vašeho týmu navzájem podporují, ClickUp vše spojuje do svého komplexního softwaru. Díky formulářům, chatům, dashboardům a asistentovi s umělou inteligencí je volba ClickUp pro zákaznickou podporu jasná.
Koneckonců, když týmy spolupracují s empatií a naléhavostí, úspěch je nevyhnutelný, a to jak uvnitř, tak navenek. Chcete tuto změnu zažít ještě dnes? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!