Jak vytvořit kontrolní seznam zákaznického servisu (s šablonami)

Dobrá zkušenost se zákaznickým servisem může výrazně přispět k získání důvěry vašich zákazníků. Zkušenosti zákazníků s vaším týmem podpory se však mohou při jednotlivých interakcích výrazně lišit.
Záleží to na různých faktorech, jako je závažnost problému, servisní zástupce, který ticket zpracovává, a zda řešení vyžaduje koordinaci s jinými týmy, jako jsou produktový a technický tým.
Pokud by však pracovní postup zákaznického servisu sledoval standardizovaný proces, vyrovnal by nebo minimalizoval dopad těchto proměnných a vyřešil by problémy zákaznického servisu.
Abychom vám usnadnili práci jako manažerovi zákaznického servisu, můžete zavést kontrolní seznam zákaznického servisu.
V tomto blogu se podíváme na vytvoření kontrolního seznamu pro zákaznický servis, který vám pomůže optimalizovat vaše postupy a poskytovat bezchybné a konzistentní služby.
Co je kontrolní seznam zákaznického servisu
Kontrolní seznam zákaznického servisu specifikuje standardy zákaznického servisu s pravidly, pokyny a osvědčenými postupy pro servisní tým, aby mohl poskytovat dokonalý zákaznický zážitek. Obsahuje seznam všech potřebných zdrojů, kroků, které je třeba provést, a pořadí, v jakém by tyto kroky měly být provedeny.
Proč je kontrolní seznam zákaznického servisu nezbytný?
- Kontrolní seznam se stane šablonou pro všechny členy týmu, což eliminuje dohady při pomoci zákazníkům nebo řešení dotazů.
- Díky opakovatelnému procesu minimalizujete lidské chyby, zajistíte předvídatelnější zákaznickou zkušenost a dosáhnete trvalé spokojenosti zákazníků.
- Kontrolní seznam pomáhá novým členům týmu rychleji se zapracovat a sebevědoměji jednat se zákazníky, protože se jedná o osvědčený proces.
- Když všichni dodržují standardní pracovní postupy, manažer zákaznického servisu může objektivně hodnotit výkonnost týmu pomocí KPI zákaznické zkušenosti.
Kompletní kontrolní seznam zákaznického servisu
Kontrolní seznam může sloužit jako vodítko, které vašemu servisnímu týmu pomůže orientovat se v interakcích se zákazníky s jistotou a přehledností. Zde je 15bodový kontrolní seznam pro zákaznický servis, se kterým může váš tým začít:
1. Zajistěte snadnou dostupnost svého týmu podpory
Když zákazníci kontaktují váš tým podpory, pravděpodobně mají naléhavý problém, který je třeba okamžitě vyřešit. Zpoždění může vést k komunikačním nedorozuměním a zbytečnému zmatku.
Nezapomeňte, že hlavním cílem vašeho týmu zákaznického servisu je řešit problémy zákazníků. To můžete dělat pouze tehdy, když vás zákazníci mohou kontaktovat.
Jak můžete zvýšit dostupnost svého týmu zákaznického servisu?
- Zveřejněte kontaktní údaje svého servisního týmu (e-mail, telefonní číslo) na svém webu, v rámci produktu a na svých sociálních sítích.
- Implementujte chatbot na svůj web, aby zákazníci mohli získat odpovědi na základní dotazy.
- Přesměrujte dotazy na správné zástupce zákaznického servisu, aby bylo možné je rychleji vyřešit.
2. Stanovte jasná očekávání ohledně služeb
Interakce se zákazníky mohou být různorodé. Pro zajištění vysoké kvality zákaznického servisu je nutné nastavit realistická očekávání zákazníků. Definujte měřítko pomocí šablony kontrolního seznamu pro zákaznický servis a proškolte svůj tým, aby podle něj postupoval.
Jak můžete definovat jasná očekávání ohledně služeb?
- Buďte transparentní ohledně své dostupnosti, doby odezvy a typu dotazů, které se zavazujete vyřešit prostřednictvím zákaznického servisu.
- Postupujte podle kontrolního seznamu pro zákaznický servis, aby měl váš tým jasno v protokolech a odpovědnostech.
3. Nabídněte možnosti samoobsluhy
Několik studií ukazuje, že pro většinu zákazníků je nejdůležitější věcí, kterou pro ně může společnost udělat, vážit si jejich času. Samoobslužné služby vaší firmě pomohou dosáhnout tohoto cíle jako nikdy předtím.
Ne všichni zákazníci rádi čekají na odpověď od týmu zákaznického servisu.
Můžete očekávat, že technicky zdatní zákazníci se vydají cestou „udělej si sám“ a budou se snažit vyřešit své dotazy sami.
To může být výhodné pro obě strany – zákazníci získají rychlé řešení prostřednictvím samoobsluhy, což udržuje jejich spokojenost, zatímco tým zákaznického servisu se může soustředit na řešení kritických problémů.
Jak můžete zákazníkům poskytnout možnosti samoobsluhy?
- Vytvořte na svém webu komplexní znalostní databázi s aktualizovaným úložištěm článků centra nápovědy.
- Nakonfigurujte svého chatbota tak, aby zvládal často kladené dotazy zákazníků.
V ClickUp máme znalostní databázi pro interní účely i pro účely orientované na zákazníky.
Příklad: Centrum nápovědy ClickUp pokrývá celou řadu nabízených funkcí, včetně šablon, webinářů, integrací, případů použití, onboardingu, začátků atd. Zkrátka vše, co potřebujete, abyste se naučili využívat ClickUp na maximum.
4. Připravte si předem připravené odpovědi na opakující se dotazy
Studie společnosti McKinsey zjistila, že 75 % zákazníků očekává „okamžitý“ servis do pěti minut od online kontaktu se značkou. Toho lze dosáhnout pomocí předem připravených odpovědí. Rychlé odpovědi urychlují práci týmů zákaznického servisu a zkracují dobu odezvy na několik sekund.
Někteří zákazníci raději kontaktují zákaznický servis s běžnými dotazy. Takové požadavky mohou zvýšit pracovní zátěž vašeho týmu a zatížit jeho kapacity.
Takovým situacím můžete předejít tím, že zdokumentujete opakující se dotazy a vyškolíte svůj tým v oblasti vhodných předem připravených odpovědí na každý dotaz. To může vašemu týmu pomoci rychle vyřídit velké množství ticketů.
Jak můžete řešit opakující se dotazy?
- Zaznamenávejte opakující se dotazy zákazníků a předem připravené odpovědi, abyste mohli trénovat svého chatbota.
- Tento dokument zveřejněte v úložišti zdrojů na vaší platformě zákaznického servisu nebo ticketingu.
- Proškolte nové pracovníky podpory v oblasti opakujících se dotazů v rámci jejich zaškolení.
5. Poznejte svůj produkt do detailu
Zákazníci budou očekávat, že váš tým zákaznického servisu bude odborníkem na vaše produkty nebo služby.
Pouze pokud mají komplexní znalosti o produktu (až do nejmenších detailů), budou schopni poskytovat uspokojivé odpovědi na dotazy zákazníků, budovat důvěryhodnost a získávat důvěru vašich zákazníků.
Zákaznický servis, který dobře zná produkt, bude schopen přesně pochopit problém zákazníka a rychle jej vyřešit. Naopak, pokud zákaznický servis nemá správné znalosti o produktu nebo službě, může se řešení problému protáhnout na několik dní, což zákazníka frustruje.
Jak může váš tým zákaznického servisu získat odborné znalosti o produktech?
- Provádějte pravidelné školení o nejnovějších funkcích a možnostech produktu pro váš tým zákaznického servisu.
- Vytvořte znalostní databázi pomocí ClickUp Docs s úložištěm předem nahraných školení, které mohou zástupci zákaznického servisu využít k osvěžení znalostí o stávajících funkcích produktu.
6. Více poslouchejte než mluvte
Pokud neprozkoumáte podstatu problému, jakékoli řešení, které zavedete, bude jako nalepení náplasti na hlubokou ránu. Zakryje pouze povrchový problém, aniž by řešilo pod ním ležící zranění.
Horší je, že dočasné řešení může způsobit, že se problém znovu objeví, což si vyžádá další konverzaci s podporou ohledně stejného nebo podobného problému.
Řešení založená na hlubokém porozumění problému poskytnou trvalé řešení, zabrání opakovaným kontaktům se zákazníkem a zajistí větší spokojenost s procesem zákaznického servisu.
Zde je několik užitečných tipů, které můžete využít
- Ptejte se na správné otázky během konverzací s podporou. To vám pomůže odhalit drobné detaily o problémech zákazníků.
- Pořizujte podrobné poznámky, abyste zachytili klíčové detaily z konverzací s podporou. Zákazníci ocení, když zástupci prokáží hluboké porozumění jejich problémům.
7. Vžijte se do potřeb svých zákazníků
Klíčovým prvkem vynikajícího zákaznického servisu je dát zákazníkovi pocit, že je „v dobrých rukou“. Zástupci zákaznického servisu musí prokázat empatii a porozumění pro situaci zákazníka a zároveň řídit jeho očekávání.
Projevování upřímného zájmu namísto chladných a robotických odpovědí může proměnit konverzace v rámci podpory v nezapomenutelné zákaznické zážitky. To významně přispívá k budování loajality zákazníků a upevňování dlouhodobých vztahů, díky čemuž se více zákazníků stane zastánci vaší značky.
Tipy, jak vyjádřit empatii při interakcích se zákazníky
- Může to být tak jednoduché, jako potvrzení problému, kvůli kterému vás zákazník kontaktuje.
- Buďte transparentní ohledně časového harmonogramu a dejte jim vědět, že podnikáte vážné kroky k vyřešení jejich problému.
- Stanovte jasná očekávání, včas a v několika bodech během interakce se zákazníkem.
- Pro proaktivní komunikaci nastavte frekvenci následných kontaktů a informujte zákazníky, pokud dojde k nějaké změně v jejich požadavku.
Další informace: Jak se omluvit zákazníkovi za špatný servis – vzor (tipy a šablony)
8. Minimalizujte dobu odezvy
Jedním z pilířů dobrého zákaznického servisu je co nejrychlejší reakce na požadavky zákazníků.
Je velmi důležité mít spolehlivou strategii, jak reagovat na dotazy zákazníků v co nejkratším čase. Nevyřešený problém může způsobit zastavení práce na straně zákazníka a zpožděné odpovědi mohou ještě více zvýšit frustraci zákazníků.
V extrémních případech může opakované zpoždění odpovědí podpory vést k odchodu zákazníků.
Jak můžete minimalizovat dobu odezvy?
- Používejte šablony pro pracovní postupy zákaznického servisu , kdykoli je to možné: e-mailové odpovědi, kontrolní seznamy úkolů, hlášení chyb, řešení chyb atd.
- Změřte průměrnou dobu odezvy na žádosti o podporu v rámci celého týmu a stanovte ji jako KPI pro zástupce zákaznického servisu.
- Použijte průměrnou dobu odezvy v daném odvětví jako měřítko a stanovte si cíl, aby se doba odezvy vašeho týmu v příštích 1–2 čtvrtletích dostala pod průměr v daném odvětví.
- Startupy v oblasti elektronického obchodování nové generace nastavily vysokou laťku pro zákaznický servis s dostupností 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a bleskovými odpověďmi. Očekávání zákazníků jsou vyšší než dříve. Investujte do chatbotů poháněných umělou inteligencí, které mohou okamžitě odpovídat na dotazy zákazníků.
9. Zachovejte trpělivost a klid
Interakce se zákazníky mohou často nabrat nepříznivý směr. Klíčem k poskytování dobrého zákaznického servisu je umět zachovat chladnou hlavu. Místo toho, abyste byli netrpěliví, snažte se pochopit, proč jsou vaši zákazníci rozčarovaní – aktivně naslouchejte tomu, co říkají.
Naučte pracovníky zákaznické podpory aktivnímu naslouchání a povzbuzujte je, aby kladli upřesňující otázky. Snížíte tak riziko nedorozumění a zvýšíte spokojenost zákazníků.
Tipy pro jednání se zákazníky
- Naslouchejte zákazníkům, aniž byste spěchali s poskytnutím řešení, a pokládejte otázky, abyste se ujistili, že rozumíte jejich obavám.
- Používejte profesionální jazyk a uctivý tón; zachování klidu zabrání eskalaci situace.
- Chcete-li zvýšit produktivitu svého týmu, zvažte použití AI nástrojů pro zákaznický servis .
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain , asistenta pro psaní založeného na umělé inteligenci, který vám pomůže vymyslet taktní odpovědi při jednání s nespokojeným zákazníkem.
10. Informujte své zákazníky
Komunikační mezery mohou narušit dobrý zákaznický servis. Při komunikaci se zákazníky buďte transparentní a ujistěte se, že rozumí řešení a termínu jeho realizace. Informujte je v každé fázi procesu řešení. Tento přístup může posílit vztahy se zákazníky a vést k vynikající zákaznické zkušenosti.
Tipy pro konzistentní komunikaci se zákazníky:
- Využijte účinné techniky řízení komunikace se zákazníky, abyste zajistili konzistentnost a kontinuitu v každém kroku zákaznické cesty.
- Pomocí ClickUp Automation můžete vytvořit vlastní pracovní postupy pro včasné informování zákazníků o změnách jejich stavu.
Zde je příklad přizpůsobených automatizací pro týmy zákaznické podpory:
- Vytvořte problém v GitHubu, když zákazník nahlásí chybu funkce ve vašem produktu.
- Na tuto úlohu použijte šablonu hlášení chyb ClickUp.
11. Vždy včas provádějte následné kontroly
Rychlá reakce na dotaz zákazníka je důležitá. Nezapomeňte však, že se nejedná pouze o jednorázovou povinnost v okamžiku podání požadavku. Každý kontakt se zákazníkem považujte za příležitost potěšit a zapůsobit. Včasné sledování požadavků musí být vaším mantrou během celého procesu řešení požadavku.
Někdy se po vyřešení problému může komunikace se zákazníkem ochladit. I v takovém případě je důležité zákazníky kontaktovat a ujistit se, že jste jejich dotaz vyřešili k jejich spokojenosti. Takové situace představují příležitost získat cennou zpětnou vazbu od zákazníků.
Jak komunikovat se zákazníky?
- Zašlete svým zákazníkům dotazníky a formuláře pro zpětnou vazbu, abyste získali přehled o jejich zkušenostech s vaším produktem nebo službou.
- Využijte svou znalostní bázi a pošlete jim produktové příručky, osvědčené postupy a návody k funkcím, které podle vás budou užitečné.
- Poskytujte proaktivní zákaznický servis a po nákupu se uživatelů zeptejte, zda potřebují pomoc.
Zvažte použití šablony kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp, abyste získali informace o problémech zákazníků a zpětnou vazbu k konkrétním problémům nebo chybám. S touto šablonou můžete:
- Vytvořte pracovní postup pro shromažďování informací o zákaznících a ukládejte tyto údaje přehledným způsobem.
- Aktualizujte stavy podle toho, jak jsou dotazy zpracovávány, aby byli zúčastnění informováni o postupu.
- Sledujte a analyzujte trendy a oblasti, které lze ve vašich procesech zákaznického servisu vylepšit.
12. Navrhujte produktová řešení pro potřeby zákazníků
Když úzce spolupracujete se zákazníkem na řešení problému, snažte se lépe porozumět jeho obchodním případům a pracovním postupům. Kombinujte své znalosti o produktu a porozumění obchodní činnosti zákazníka, abyste mohli nabídnout další funkce a moduly.
Strategie spolupráce v oblasti zákaznického servisu nejenže vytvoří příležitosti k dalšímu prodeji, ale také vám dá šanci ukázat, že jdete nad rámec běžných služeb. Když proaktivně navrhujete řešení, která přidávají větší hodnotu podnikání vašich zákazníků, můžete z nich udělat zastánce vaší značky.
Jak lépe porozumět svým zákazníkům a jejich potřebám?
- Vytvořte centralizovanou databázi s informacemi o odvětví, demografii, nákupních záměrech atd. každého zákazníka, abyste získali další informace o jejich zájmech.
- Využijte nástroje zákaznického servisu založené na umělé inteligenci k analýze interakcí napříč kanály a poskytování relevantních informací.
Bonus: Jak vytvořit kontrolní seznam v Excelu!
13. Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu od zákazníků
Zákaznický servis je pravděpodobně nejlepší způsob, jak může firma prokázat, že se zaměřuje na zákazníky. Každá interakce se zákazníkem může být zlatým dolem informací – návrhy funkcí, potenciální vylepšení, preference uživatelů atd.
Snad neexistuje lepší způsob, jak neustále rozvíjet podnikání, než naslouchat zákazníkům a učit se přímo od nich. Když požádáte zákazníky o zpětnou vazbu, uvědomí si, že jejich názor je důležitý a je ceněn.
Jak shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků?
Shromažďování podnětů od spotřebitelů, uživatelů a partnerů je zásadní pro vylepšování vašich produktů a služeb. Získávání této zpětné vazby však může být náročné. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp vám pomůže zefektivnit tento proces a maximálně využít každý komentář.
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp vám může pomoci:
- Přizpůsobte si sběr zpětné vazby a prohlížejte si všechny příspěvky na jednom místě, což vám umožní vylepšovat vaše produkty a služby.
- Navrhujte průzkumy, které jsou přizpůsobené individuálním potřebám vašich klientů, a získejte relevantní informace, které vám pomohou při rozhodování o produktech.
- Umožněte zákazníkům vyjádřit své myšlenky a obavy a rychle vyhodnoťte odpovědi, abyste odhalili trendy a získali přehled.
- Posuďte možnosti zlepšení a navrhněte přizpůsobené strategie, které je řeší.
14. Zaměřte se na neustálé zlepšování
Váš tým zákaznického servisu je v první linii reprezentující vaši společnost. S tím, jak se zákazníci a jejich potřeby vyvíjejí, musí i váš tým zákaznického servisu neustále zlepšovat své služby.
Stanovte metriky pro hodnocení výkonu zákaznického servisu – počet vyřízených ticketů, doba vyřízení ticketu, průměrná zpětná vazba od zákazníků atd. Tím odstraníte subjektivitu při poskytování zpětné vazby členům vašeho týmu.
Tipy pro neustálé zlepšování služeb:
- Používejte specializovaný software pro zákaznickou podporu s funkcí mapování zákaznické cesty a pokročilými nástroji pro reporting a analýzu.
- Prostudujte si postupy svých nejlepších zástupců, začleňte je do svého školicího a adaptačního programu a trénujte svůj tým, aby zlepšil své výkony.
Vytváření kontrolních seznamů v ClickUp
Pokud chcete vědět, jaký nástroj použít k vytvoření kontrolního seznamu pro zákaznický servis, nehledejte nic jiného než ClickUp.
CRM ClickUp pomáhá týmům organizovat jejich práci, zvyšovat produktivitu a efektivně dosahovat cílů v oblasti zákaznického servisu. ClickUp můžete přizpůsobit pro pracovní postupy zákaznického servisu, což vašim pracovníkům zákaznického servisu a obchodním zástupcům umožní:
- Rozdělte složité požadavky na podporu na zvládnutelné úkoly a podúkoly.
- Přiřazování uživatelům napříč týmy
- Diskutujte o problémech zákazníků prostřednictvím komentářů.
To pomůže vašemu týmu zákaznického servisu zlepšit orientaci na zákazníka a poskytovat výjimečné zážitky při řešení dotazů zákazníků.
Díky své snadnosti a jednoduchosti jsou šablony kontrolních seznamů ClickUp jasnou volbou pro týmy zákaznického servisu, které chtějí efektivně spravovat úkoly.
Podívejme se na podrobný návod, jak vytvořit kontrolní seznam úkolů v ClickUp:
Krok 1: Otevřete úkol
Přejděte na existující úkol ve svém projektovém prostoru na ClickUp, kam chcete přidat svůj kontrolní seznam.
Krok 2: Začněte vytvářet svůj kontrolní seznam
Jakmile najdete kartu „Akční položky“ v blízkosti popisu úkolu nebo sekce komentářů, klikněte na ikonu „+“ a vytvořte svůj kontrolní seznam.
Krok 3: Přidejte položky do svého kontrolního seznamu
Chcete-li přidat položky do svého kontrolního seznamu, zadejte každou akci nebo úkol, který musíte dokončit. Můžete také přímo vložit seznam položek/úkolů a ClickUp automaticky přidá novou položku pro každý řádek do vašeho kontrolního seznamu. ClickUp vám dokonce umožňuje přetahovat položky mezi různými kontrolními seznamy.
Krok 4: Upravte svůj kontrolní seznam
Kliknutím na tři tečky (…) vedle názvu kontrolního seznamu můžete přidat další položky, odstranit stávající položky ze seznamu, přejmenovat kontrolní seznam nebo přiřadit celý kontrolní seznam jinému členovi týmu.
Krok 5: Přiřaďte položky uživatelům ve vašem týmu
Kliknutím na ikonu „přiřadit“ (obvykle znázorněnou šedou siluetou) vedle položky můžete přiřadit uživatele odpovědné za každou položku (nebo „vlastníky“) ve vašem kontrolním seznamu. Jedná se o efektivní způsob rozdělení úkolů v rámci týmu.
Krok 6: Vnořte položky
Vnořením úkolů pod hlavní nebo „nadřazený“ úkol můžete rozdělit větší a složitější úkol na menší, lépe zvládnutelné „podúkoly“. V aplikaci ClickUp můžete vnořit položky až do pěti úrovní pro podrobnou organizaci.
Krok 7: Sledujte pokrok svých kontrolních seznamů
V zobrazení seznamu ClickUp se u úkolů, které mají přidružený kontrolní seznam, zobrazuje vedle názvu úkolu indikátor stavu dokončení kontrolního seznamu. To vám umožňuje sledovat průběh různých úkolů a na první pohled identifikovat dokončené úkoly.
Jakmile bude váš kontrolní seznam připraven, můžete snadno zefektivnit komunikaci se zákazníky díky integraci ClickUp s nástroji, které používá váš tým zákaznické podpory, včetně Slack, Microsoft Teams, HubSpot, Google Drive, Microsoft Teams, Outlook a dalších.
Další informace: 9bodový kontrolní seznam pro projektové manažery
Pokud jste novým uživatelem ClickUp a chcete začít s nastavením a správou svého prvního projektu, zde je šablona kontrolního seznamu vytvořená ClickUp, kterou můžete jednoduše použít:
Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp
Šablona kontrolního seznamu projektu ClickUp je šablona vhodná pro začátečníky, která pokrývá všechny obecné požadavky na nový projekt. Pomocí struktury úkolů a podúkolů můžete na ClickUp nastavit nový projekt od nuly během několika minut.
Zde je návod, jak můžete zahájit a realizovat projekt:
- Pozvěte členy svého týmu do projektu ClickUp.
- Když je celý tým ve stejném pracovním prostoru, můžete členům týmu přidělovat úkoly.
- Ujistěte se, že váš tým provádí úkoly ve správném pořadí, a diskutujte o aktualizacích/zpětné vazbě prostřednictvím chatu a komentářů.
- Sledujte celkový průběh projektu pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Včas identifikujte a vyřešte překážky a zajistěte, aby projekt splnil své termíny.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li ještě více zvýšit svou produktivitu a efektivitu jako zástupce zákaznického servisu, můžete využít připravené šablony zákaznického servisu ClickUp k zefektivnění pracovních postupů zákaznické podpory.
Poskytujte výjimečné služby zákazníkům pomocí ClickUp CRM.
Spolupracující CRM může usnadnit plynulou komunikaci a sdílení dat mezi více odděleními ve vaší organizaci. S pomocí softwaru pro správu projektů zákaznického servisu ClickUp můžete spolupracovat s uživateli z různých týmů, přidělovat úkoly, sledovat termíny a včas řešit stížnosti zákazníků.
Základem je začít se správnou šablonou, která vám ulehčí práci s lístky, chaty a asistencí a pomůže vám soustředit se na zákazníky a jejich problémy.
Šablona pro správu zákaznického servisu ClickUp
Šablona pro správu zákaznického servisu ClickUp je skvělým zdrojem pro váš tým zákaznického servisu, protože mu umožňuje:
- Spravujte klienty, zpětnou vazbu a priority s profesionální efektivitou.
- Sledujte své klienty, partnery a hodnocení spokojenosti na jednom místě.
- Spolupracujte s týmy a odděleními na tiketech, problémech a řešeních.
Tato šablona zjednodušuje zákaznickou podporu díky uživatelsky přívětivým zobrazením, formulářům a přizpůsobitelným funkcím, jako jsou:
- Zobrazení seznamu: Přístup ke každému tiketu podle typu a eskalace v konfigurovatelném seznamu
- Zobrazení tabule: Třídit a sledovat průběh každého tiketu pomocí tabule Kanban s funkcí drag-and-drop.
- Zobrazení formuláře: Mějte své formuláře žádostí o zákaznický servis po ruce a připravené k doručení během několika sekund.
- Zobrazení dokumentu: Pokyny k použití tohoto zobrazení šablony můžete kdykoli najít zde.
Efektivní správa zákaznického servisu může patřit mezi nejúčinnější strategie udržení zákazníků. Včasným řešením problémů zákazníků se můžete stát jejich cenným partnerem, získat jejich důvěru a vybudovat dlouhodobé vztahy.
Proměňte poskytování zákaznického servisu pomocí ClickUp
Strategické zaměření na zákaznický servis může z něj učinit skutečný diferenciátor pro vaše podnikání.
Standardizace procesů zákaznického servisu vám pomůže poskytovat konzistentní služby všem zákazníkům. Dodržování kontrolního seznamu pro zákaznický servis je ideálním způsobem, jak standardizovat procesy zákaznického servisu.
Specializovaný nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, s jeho rozsáhlými funkcemi a předem připravenými šablonami, může vašim zástupcům zákaznického servisu pomoci poskytovat každému zákazníkovi příjemný zážitek.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a vyzkoušejte si jeho výhody.