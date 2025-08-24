Bezplatné šablony grafických návrhů, díky kterým získáte více klientů

Máte skvělý nápad, ale nevíte, jak z něj vytvořit úspěšnou nabídku?
Na upoutání pozornosti klienta máte jen několik sekund, proto musí být vaše nabídka od samého začátku jasná, strukturovaná a přesvědčivá. Musí zahrnovat rozsah projektu, harmonogram, výstupy a cenu. Berte svou nabídku jako marketingový nástroj – je to vaše šance ukázat svou hodnotu a přesvědčit klienta, aby si vybral právě vás a ne konkurenci.
Prohlédněte si nejlepší šablony grafických návrhů, které vám pomohou prezentovat vaše služby jasně a sebevědomě.
Co jsou šablony grafických návrhů?
Šablony grafických návrhů jsou předformátované dokumenty, které vám pomohou jasně a profesionálně prezentovat vaše služby, porozumění projektu, ceny a časové harmonogramy potenciálním klientům.
Zde jsou standardní prvky šablony návrhu projektu:
- Titulní strana: název projektu, jméno klienta a designéra, logo a datum odevzdání
- Úvod: Stručný popis vaší agentury a vaší vize
- Přehled projektu: Shrnutí požadavků klienta a cíle projektu
- Rozsah práce: Podrobný rozpis vašich služeb a metriky úspěchu pro měření výsledků
- Časová osa: Milníky projektu, termíny dodání a odhadovaná doba trvání projektu
- Cenová struktura: Přehledné rozdělení nákladů a platební struktura
- Ukázky práce: Dosavadní práce, které odpovídají potřebám klienta
- Podmínky: Definujte limity revizí, podrobnosti o vlastnictví, storno podmínky a další klíčové podmínky.
- CTA: Další kroky a kontaktní informace
- Podpis: Prostor pro podpis a schválení návrhu vámi i klientem.
Co dělá šablonu grafického návrhu dobrou?
Dobrá šablona grafického návrhu slouží jako vodítko pro prezentaci nápadů, předvedení zkušeností a stanovení jasných očekávání. Při výběru šablony proto dbejte na následující aspekty:
- Struktura a přehlednost: Použijte jasně definované sekce a rozvržení, aby se klienti ve vaší nabídce snadno orientovali.
- Vizuální přitažlivost: Vyberte si šablonu s jednotnou typografií a rozložením, aby návrh působil profesionálně.
- Přizpůsobitelné: Vyberte si šablony, které můžete přizpůsobit potřebám své značky a projektu – tím si vybudujete důvěryhodnost a posílíte identitu své značky.
- Interaktivní prvky: Šablona grafického návrhu by měla obsahovat interaktivní prvky, jako jsou rozevírací nabídky, aby váš návrh vynikl.
- Komplexní struktura: Vyberte si šablonu s komplexními prvky, včetně úvodu, referencí, požadavků na projekt, časového harmonogramu a dalších. To pomáhá sdělit kompletní informace pro informované rozhodování.
Šablony grafických návrhů v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona návrhu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, nezávislí designéři, designérské agentury
|Spolupracující tabule, tvary a lepící poznámky, sledování úkolů, podpora obrázků a karet webových stránek
|ClickUp Whiteboard
|Šablona návrhu pro kreativní agenturu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingoví profesionálové, designérské agentury, nezávislí designéři
|Odkazy na prezentační materiály, mapování závislostí, kategorizace revizí, vizuální prvky
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona žádosti o návrh ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nákupní týmy, malé podniky
|Kontrolní seznamy RFP, sledování rozpočtu, přílohy souborů, vizualizace procesů
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona obchodní nabídky ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, designérské agentury
|Informace o společnosti, rozsah projektu, obrázky/grafy, podmínky a platební údaje
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona popisu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektové týmy, nezávislí designéři, agentury, malé podniky
|Narativní struktura, grafy/diagramy, časová osa, profily týmu
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pro správu smluv ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, nezávislí designéři, agentury
|Fáze smlouvy, ukazatel pokroku, zobrazení dokumentů, týmová diskuse
|ClickUp Seznam, Dokument
|Šablona grafického návrhu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, designérské agentury
|Stručné popisy/návrhy/kopie odkazů, fáze úkolů, sledování revizí, závislosti
|Seznam ClickUp, tabule
|Pokročilá šablona grafického návrhu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, designérské agentury
|Třídění podle typu souboru, náhledy souborů, informace o stylu značky, komentáře
|ClickUp Tabulka, Seznam
|Šablona pro návrh designu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, designérské týmy, agentury
|Zobrazení týmu, poznámkové lístky, automatizace, myšlenkové mapy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona návrhu designu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, designérské agentury
|Vize značky, plán, reference, plánování fází
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard
|Získejte bezplatnou šablonu
|Grafici, designérské agentury
|Přehled projektu, poznámkové lístky, ikony/obrázky, reference
|ClickUp Whiteboard
|Šablona portfolia ClickUp Design
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, agentury
|Kategorie, fáze návrhu, nahrávání souborů, projektové dokumenty
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona návrhové tabule ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, agentury
|Komentáře, fáze pracovního postupu, závislosti, odkazy na návrhy
|ClickUp Tabulka, Seznam
|Šablona ClickUp Wireframing Whiteboard
|Získejte bezplatnou šablonu
|Designérské týmy, nezávislí designéři
|Spojky, poznámkové lístky, ikony, podpora obrázků
|ClickUp Whiteboard
|Šablona pro kontrolu návrhu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy grafických designérů
|Testovací plány, přehledy požadavků, plán nasazení, zpětná vazba
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona návrhu grafického designu pro freelancery od PandaDoc
|Stáhněte si tuto šablonu
|Nezávislí designéři, malé agentury
|Představení týmu, reference, rozpis projektu, CTA
|PandaDoc Web Doc
|Šablona grafického návrhu od Proposify
|Stáhněte si tuto šablonu
|Designéři, designérské firmy, agentury
|Úvodní obrázek, proces/časová osa, reference, elektronický podpis
|Proposify Web Doc
|Šablona návrhu loga od Get Cone
|Stáhněte si tuto šablonu
|Návrháři log, designérské agentury
|Představení agentury, služby, ceny, podmínky, kontakt
|Získejte Cone Web Doc
|Šablona pro návrh prezentace od Pitch
|Stáhněte si tuto šablonu
|Nezávislí designéři, agentury
|Vizuální prvky, případové studie, kontaktní informace, časový harmonogram/rozpočet
|Prezentační sada
|Šablona návrhu webového designu od Proposable
|Stáhněte si tuto šablonu
|Nezávislí designéři, agentury, firmy
|Videa/média, katalog, přidělení úkolů týmu, analytika
|Proposable Web Doc
|Šablona grafického návrhu od Qwilr
|Stáhněte si tuto šablonu
|Nezávislí designéři, agentury, firmy
|Interaktivní prvky, integrace CRM, výsledky, CTA
|Qwilr Web Doc
Bezplatné šablony grafických návrhů, se kterými budete prezentovat jako profesionál
Jste připraveni na hladké vytváření grafických návrhů? Zde je seznam nejlepších šablon grafických návrhů, které vám pomohou vytvořit poutavé a profesionální návrhy:
1. Šablona návrhu projektu ClickUp
Komplexní a profesionální návrh je klíčem k schválení jakéhokoli projektu. Šablona návrhu projektu ClickUp vám pomůže uspořádat nápady a klíčové podrobnosti.
Šablona vám umožní zdůraznit cíle a úspěchy projektu a vizualizovat vztahy mezi úkoly projektu, členy týmu a zúčastněnými stranami, čímž zlepšíte spolupráci.
Ať už se připravujete na schvalování vedením nebo se snažíte, aby návrh projektu byl komplexní, šablona nabízí společnou tabuli pro organizaci informací.
Proč se vám to bude líbit
- Upravujte, zvýrazňujte nebo přidávejte informace pomocí tvarů a lepících poznámek.
- Zefektivněte svůj návrhový proces pomocí integrovaného sledování úkolů, strukturovaných fází a snadné spolupráce.
- Zvyšte dopad vložením obrázků, které podpoří obsah.
- Propojte relevantní zdroje a přidejte další informace pomocí karet webových stránek a textových polí.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, nezávislé designéry a designérské agentury, které chtějí sdělit informace o návrhu a zajistit si projekt.
💡 Tip pro profesionály: Zkoušíte zvládnout neuspořádanou práci? Použijte ClickUp Docs k propojení dokumentů s úkoly a udržujte spolupráci a produktivitu.
Jak vám to pomůže:
- Vytvářejte libovolné dokumenty nebo wiki stránky, které splňují požadavky na grafické návrhy.
- Přiřazujte komentáře a úkoly a vytvářejte sledovatelné úkoly pro snadnou spolupráci.
- Udržujte všechny zdroje přehledně uspořádané.
- Chraňte své dokumenty pomocí sdílených odkazů a spravujte přístupová oprávnění.
2. Šablona návrhu pro kreativní agenturu ClickUp
Spravujete více návrhů bez plánu? To je jen chaotické multitasking s přidanou dávkou stresu. Šablona návrhu pro kreativní agentury ClickUp vám pomůže třídit a spravovat návrhy bez zbytečného chaosu.
U každého projektu získáte rychlý přehled o stavu schválení, revizích, dodávajících týmech, cílech projektu a oportunitních nákladech. To vám pomůže optimalizovat proces správy návrhů a rychle reagovat na požadavky klientů.
Proč se vám to bude líbit
- Připojte odkaz na prezentaci, aby si zainteresované strany mohly návrh snadno prohlédnout.
- Označte závislosti, abyste zjistili, co je třeba udělat před zahájením nového kroku, aby tým zůstal synchronizovaný.
- Kategorizujte typ revize, abyste mohli efektivně stanovovat priority a plánovat.
- Ilustrujte své myšlenky pomocí vizuálních prvků, grafů a obrázků.
🔑 Ideální pro: Marketingové profesionály, designové agentury a nezávislé designéry, kteří chtějí spravovat a organizovat více návrhů pro klienty.
3. Šablona žádosti o návrh ClickUp
Šablona žádosti o návrh ClickUp vám pomůže zůstat organizovaní, na správné cestě a pohotoví. Umožní vám uvést termín a datum udělení zakázky, aby byly jednotlivé fáze procesu dokončeny včas.
Díky přizpůsobeným fázím projektu, jako je plánování, návrh, distribuce, kontrola a zadání zakázky, budete vždy vědět, v jaké fázi se proces výběrového řízení nachází. Vestavěné vizualizace vám navíc umožní sledovat a podávat zprávy, abyste měli nad projekty vždy přehled.
Proč se vám to bude líbit
- Vytvořte kontrolní seznamy pro každou fázi procesu RFP, aby vám neunikl žádný krok ani důležitý detail.
- Sledujte přidělený rozpočet pro každý krok a celý proces.
- Připojte a uložte relevantní soubory na jednom místě, abyste k nim měli snadný přístup, mohli je snadno vyhledávat a spolupracovat na nich.
- Seznamte proces RFP a označte závislosti, čímž zefektivníte proces výběru nejlepšího návrhu.
🔑 Ideální pro: Nákupní týmy a malé podniky, které chtějí zorganizovat proces výběrového řízení pro nadcházející projekty.
➡️ Číst více: Jak napsat působivou žádost o nabídku: tipy, šablony a příklady žádostí o nabídku z praxe
4. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Chcete získat vysněnou zakázku? Začněte nejprve s přesvědčivou nabídkou. Šablona obchodní nabídky ClickUp vám v tom pomůže. Nabízí přehledný formát pro uvedení informací o společnosti a seznamu klientů, se kterými jste spolupracovali.
Šablona vám navíc umožňuje zahrnout klíčové podrobnosti, jako je rozsah projektu, časový harmonogram, rozpis rozpočtu a výstupy, aby měl klient lepší přehled. Šetří to čas, takže nemusíte pokaždé začínat od nuly.
Proč se vám to bude líbit
- Představte problémy, data, která vyvolají pocit naléhavosti, a základní příčiny.
- Podpořte detaily a vylepšete návrh pomocí obrázků a grafů.
- Poskytněte kompletní informace o svých službách, podložené prognózami zisku a předpokládanými výsledky.
- Zajistěte přehlednost tím, že v části smlouvy uvedete všechny podmínky, platební metody a informace o důvěrnosti.
🔑Ideální pro: Nezávislé designéry a designérské agentury, které chtějí oslovit potenciální klienty poutavým způsobem.
➡️ Další informace: Bezplatné šablony návrhů rozpočtu v Excelu a ClickUp
5. Šablona popisu projektu ClickUp
Přesvědčivý a komplexní popis připraví půdu pro úspěšnou projektovou nabídku. Šablona popisu projektu ClickUp pomáhá udržet váš tým v souladu a vaši vizi v centru pozornosti.
Šablona nabízí strukturovaný formát, který umožňuje nastínit jak a proč projektu, a to pomocí grafů, diagramů a vizuálních prvků, díky nimž je popis poutavější a srozumitelnější. Šablona vám navíc pomůže uspořádat všechny informace na jednom místě, ať už se jedná o uvedení nového produktu na trh nebo vylepšení stávajících produktů, a zajistí tak efektivní spolupráci.
Proč se vám to bude líbit
- Sdělte cíle a výstupy pomocí jasného popisu a odůvodnění.
- Vytvořte časový plán projektu, abyste udrželi projekt na správné cestě.
- Poskytněte přehled výdajů za každý výstup.
- Přidejte fotografie, abyste představili svůj tým, a uveďte jejich oblasti odbornosti.
🔑 Ideální pro: Projektové týmy, nezávislé designéry, designové agentury a malé podniky, které chtějí dokumentovat cíle a řešení projektů.
Zde je názor Matta Brunta, grafického designéra ve společnosti Creative Element, na používání ClickUp:
Konkrétně funkce podúkolů a možnost definovat závislosti projektů pro nás znamenaly zásadní změnu, protože často pracujeme na projektech s více komponenty, na kterých se podílejí různí členové našich týmů (nebo týmů našich klientů). Kromě toho nám karta Domů, která nabízí komplexní přehled o projektu, velmi pomáhá předcházet zbytečným zpožděním v komunikaci nebo výrobě.
Konkrétně funkce podúkolů a možnost definovat závislosti projektů pro nás znamenaly zásadní změnu, protože často pracujeme na projektech s více komponenty, na kterých se podílí různí členové našich týmů (nebo týmů našich klientů). Kromě toho nám velmi pomáhá karta Domů, která nabízí komplexní přehled o projektu a pomáhá nám vyhnout se zbytečným zpožděním v komunikaci nebo produkci.
🎨 Chcete vidět, jak designérské týmy používají ClickUp v praxi? Toto krátké video ukazuje, jak organizovat kreativní pracovní postupy, budovat knihovnu zdrojů a zefektivnit všechny fáze designového projektu – od začátku do konce.
6. Šablona pro správu smluv ClickUp
Správa smluv nemusí znamenat chaos a roztříštěné informace. Šablona ClickUp pro správu smluv nabízí strukturované centrum s prostorem pro ukládání dokumentů, správu pracovních postupů a sledování časových harmonogramů.
Šablona zobrazuje odhadované časové osy a procenta pokroku, což usnadňuje sledování jednotlivých fází na první pohled. Pro snadné sledování fáze každého návrhu můžete nastavit stavy jako Probíhá, První návrh, Kontrola a Finální návrh.
Proč se vám to bude líbit
- Získejte přehled o všech termínech v libovolném období, abyste je mohli rychle sledovat a upravovat.
- Sledujte pokrok pomocí vestavěného měřiče, který se automaticky aktualizuje po dokončení úkolů.
- Uspořádejte a spravujte všechny dokumenty v zobrazení Dokumenty.
- Diskutujte a spolupracujte se svým týmem v sekci pro diskuzi.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, nezávislé designéry a designové agentury, které chtějí spravovat relevantní dokumenty pro různé smlouvy.
💡 Tip pro profesionály: Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain, zefektivňují proces vytváření návrhů a správy projektů klientů.
Jak vám to pomůže:
- Získejte odpovědi z dokumentů, úkolů a projektů, aniž byste museli ručně vyhledávat.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a zvýšili produktivitu.
- Udržujte konzistentní tok v grafickém návrhu díky návrhům založeným na umělé inteligenci.
7. Šablona grafického návrhu ClickUp
Kolik nepřehledných souborů máte s názvy projekt jedna, finální soubor, projekt jedna finální soubor dva a tak dále? Síť složek a souborů pro každého klienta vede k neefektivním procesům a chaosu. Šablona grafického návrhu ClickUp vnáší do chaosu strukturu a nabízí všechny nástroje a funkce, které vám pomohou udržet kreativní pořádek.
Tato šablona je ideální pro nezávislé designéry nebo malé týmy, které chtějí jednoduché a přehledné řešení pro správu designových projektů. Rozdělte úkoly podle stavu revize (interní/klient/čekající), centralizujte zadání a odkazy a sledujte revize v rámci strukturovaného designového toku.
Proč se vám to bude líbit
- Uspořádejte odkaz na zadání, odkaz na návrh a odkaz na kopii na jednom místě.
- Rozdělte úkoly do jasných fází, aby byl proces strukturovaný a zvládnutelný.
- Sledujte revize podle fáze projektu, abyste zajistili hladké zapracování zpětné vazby.
- Seznamte všechny závislosti úkolu, abyste věděli, co je třeba dokončit jako první.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry a designérské agentury, které chtějí organizovat proces grafického designu a dokumenty.
➡️ Číst více: Jak používat AI pro grafický design
8. Pokročilá šablona pro grafický design ClickUp
Pro pracovní postupy agentur nebo spolupráci více designérů se vrstvy pokročilé šablony grafického designu ClickUp používají v automatizaci, třídění typů souborů (PNG, PSD atd.) a náhledy aktiv jsou v zobrazení tabule. Je to ideální řešení, když pracujete se složitými výstupy značky, spravujete více formátů a pracujete napříč funkcemi.
Tato šablona grafického návrhu vám umožňuje připojit kreativní prvky a obrázky, které se zobrazí v zobrazení tabule, aby se zjednodušilo sledování. V kontrolních seznamech můžete uvést související úkoly, aby vám nic neuniklo. Navíc vám umožňuje nahrát relevantní soubory, abyste měli všechny informace o každém úkolu na jednom místě.
Proč se vám to bude líbit
- Vizualizujte proces od nápadu po finální návrhy pomocí vývojových diagramů a spojovacích prvků.
- Kategorizujte úkoly podle typů souborů PNG, PSD, RG, JPEG a GIF.
- Přidejte komentáře pro referenci vedle úkolů.
- Uveďte všechny informace o barvách a stylu značky, abyste zachovali konzistentnost.
🔑 Ideální pro: Nezávislé grafické designéry a designérské agentury, které chtějí organizovat podrobnosti projektů pro konzistentní grafiku.
💡 Tip pro profesionály: Chcete lépe spolupracovat a efektivněji navrhovat? Použijte ClickUp Designs ke správě procesu navrhování.
Jak vám to pomůže:
- Využijte umělou inteligenci k vytváření návrhů osobností, komponent, uživatelských cest, kreativních briefů a dalších prvků.
- Organizujte návrhy a stanovte priority, aby vám nic neuniklo.
- Zobrazte pracovní vytížení týmu pro snadné plánování
- Posilte spolupráci a zefektivněte zpětnou vazbu.
9. Šablona pro návrh designu ClickUp
Šablona ClickUp Design Ideation Template nabízí správný rámec pro realizaci vašich nápadů. Poskytuje strukturovaný přístup k brainstormingu s vaším týmem a rozhodování o dalším plánu – podobně jako pomáhá idea board zachytit a uspořádat myšlenky na jednom místě, než je proměníte v konkrétní kroky.
Díky automatizaci můžete zajistit, že tým bude pracovat podle plánu. Navíc díky zobrazení na tabuli je snadné identifikovat překážky a najít řešení. Šablona vám pomůže kategorizovat nápady podle jejich autora, což usnadňuje jejich sledování.
Proč se vám to bude líbit
- Ukažte projektový tým spolu s jejich fotografiemi.
- Pomocí lepících poznámek si sepište nápady zaměřené na procesy, produkty a lidi.
- Udržujte tým na správné cestě díky automatizaci
- Ilustrujte nápady a procesy efektivně pomocí myšlenkových map, spojovacích prvků a tvarů.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry, týmy grafických designérů a designérské agentury, které chtějí vytvářet a organizovat nápady.
10. Šablona návrhu designu ClickUp
Rozptýlené cíle, nejasné cíle a nedodržené termíny? To je výsledek chaotického zahájení projektu.
Šablona ClickUp Design Brief Template je ideální pro sjednocení názorů s klientem a pomáhá definovat cíle značky, vizi a cílovou skupinu v dokumentovém formátu. Nastavte časové osy, přiřaďte úkoly a připojte odkazy, abyste zefektivnili rané plánování.
Tato šablona vám také umožňuje zkontrolovat, zda se úkol týká pouze interního týmu, pouze klienta nebo obou. Můžete také nastavit měřitelné cíle, což usnadňuje sledování.
Proč se vám to bude líbit
- Seznamte se s vizí klienta, podrobnostmi o značce a cíli pro efektivní plánování.
- Definujte plán projektu a kreativní směr, který bude řídit průběh projektu.
- Na jednom místě uveďte relevantní informace, jako je cílová skupina, reference a poznámky pro referenci.
- Rozdělte úkoly do různých fází, jako je zaměření a vize, cílová skupina, identifikace cílů, značka a kreativní směr, pro efektivní plánování.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry a designérské agentury, které chtějí spravovat proces návrhu a nápady.
11. Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard
Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard Template je ideální pro sjednocení názorů s klientem. Poskytuje kolaborativní tabuli a pomáhá definovat cíle značky, vizi a cílovou skupinu v dokumentovém formátu. Stejně jako nejlepší softwarové nástroje pro tabule podporuje vizuální spolupráci tím, že umožňuje týmům nastavit časové osy, přiřazovat úkoly a připojovat odkazy, aby se zefektivnilo rané plánování. Pomocí lepících poznámek a tvarů můžete informace uspořádat do různých sekcí pro rychlou orientaci. Můžete také přidat ikony a obrázky na podporu a organizaci klíčových prvků.
Šablona také pomáhá identifikovat možnosti optimalizace pro zlepšení pracovního postupu. Navíc díky zobrazení na tabuli můžete spolupracovat se svým týmem a sdílet nápady pro efektivní řízení.
Proč se vám to bude líbit
- Poskytněte přehled o projektu a pokyny pro zachování přehlednosti.
- Seznamte se s požadavky klientů, hlavními body značky a cílovým trhem, abyste mohli vytvářet informované nápady.
- Přidejte marketingové směřování a cíle pro efektivní implementaci a sledování.
- Uveďte odkazy, abyste podložili informace a zajistili důvěryhodnost.
🔑 Ideální pro: Grafické designéry a designové agentury, které chtějí organizovat podrobnosti projektů každého klienta ve strukturovaném toku.
💡Tip pro profesionály: Chcete proměnit nápady ve společné akce? Použijte ClickUp Whiteboards k efektivnějšímu realizování nápadů.
Zde je návod, jak zefektivnit proces návrhu designu:
- Propojte dokumenty, úkoly a chaty, abyste měli své nápady přehledně uspořádané.
- Koordinujte práci svého týmu a proměňte nápady v činy.
- Vytvořte si svou vizi pomocí chatů a tvarů.
12. Šablona portfolia ClickUp Design
Portfolio je vaší vstupenkou k upoutání pozornosti klientů a šablona ClickUp Design Portfolio Template nabízí perfektní rámec pro jeho vytvoření. Umožňuje vám sledovat, které návrhy jsou schváleny a které je třeba revidovat, abyste mohli efektivně spravovat různé projekty.
Tato šablona zjednodušuje správu více projektů a klientů tím, že uchovává podrobnosti o návrhu, úkoly, termíny, priority a kategorie na jednom místě. Usnadňuje sdílení aktualizací s klienty a zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
Proč se vám to bude líbit
- Vytvořte kategorie, jako je identita značky, webová aplikace, mobilní aplikace, webové stránky a další, pro snadnou organizaci.
- Nastíňte proces návrhu pomocí fází návrhu, jako jsou čekající, koncept, návrh, prototyp a předání.
- Nahrajte soubory pro finální výstup spolu s úkolem projektu, abyste je měli po ruce.
- Udržujte projektové dokumenty pro briefy, cíle, strategii a metriky úspěchu, abyste předešli zmatkům.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry a grafické agentury, které chtějí organizovat a spravovat své projekty.
📮 ClickUp Insight: 74 % zaměstnanců používá dva nebo více nástrojů k vyhledávání potřebných informací a přeskakuje mezi e-maily, chaty, poznámkami, nástroji pro správu projektů a dokumentací. Toto neustálé přepínání mezi kontexty zabírá čas a snižuje produktivitu.
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – e-maily, chat, dokumenty, úkoly a poznámky – do jediného prohledávatelného pracovního prostoru, takže vše je přesně tam, kde to potřebujete.
13. Šablona návrhové tabule ClickUp
Pečlivé sledování procesu návrhu by nikdy nemělo být náročné. Šablona ClickUp Design Board vám pomůže vše zorganizovat, abyste mohli přesně sledovat každý prvek, od plánování až po spuštění.
Časová osa návrhu poskytuje přehled úkolů, které musíte dokončit v daném časovém rámci. Umožňuje také provádět rychlé úpravy, aby projekty pokračovaly podle plánu.
Proč se vám to bude líbit
- Pište komentáře a poznámky k revizím, abyste se k nim mohli v případě potřeby rychle vrátit.
- Vytvořte fáze návrhu na základě pracovního postupu a roztřiďte úkoly pro snadné plánování a sledování.
- Zvýrazněte všechny závislosti spolu s každým úkolem, abyste mohli odhadnout termín a naplánovat pracovní postup.
- Přidejte odkaz na návrh spolu s úkolem, abyste se vyhnuli roztříštěným souborům.
🔑 Ideální pro: Nezávislé grafické designéry a designérské agentury, které chtějí spravovat, organizovat a sledovat designové projekty.
14. Šablona ClickUp Wireframing Whiteboard
S šablonou ClickUp Wireframing Whiteboard bude návrh vizuálního plánu webových stránek jednoduchý a intuitivní. Zobrazení šablony na tabuli vám pomůže nastínit každý krok k zefektivnění procesu návrhu.
Přehledné rozvržení tabule umožňuje vašemu týmu brainstormovat nápady a spolupracovat, takže vám neunikne žádný důležitý detail ani nápad. Šablona navíc díky různým tvarům umožňuje vytvořit vizuálně přitažlivý a organizovaný pracovní postup.
Proč se vám to bude líbit
- Vizualizujte proces pomocí konektorů, které vám pomohou jasně zmapovat každý krok.
- Podpořte rozhodování pomocí dalších odkazů nebo poznámek na lepících papírcích.
- Ilustrujte jednotlivé kroky a akce pomocí různých ikon.
- Vložte obrázky jako reference nebo na podporu pracovního postupu.
🔑Ideální pro: Designérské týmy a nezávislé designéry, kteří hledají nástroj pro spolupráci při brainstormingu projektových nápadů.
➡️ Číst více: Šablony a techniky brainstormingu
15. Šablona pro kontrolu návrhu ClickUp
Před uvedením finálního produktu na trh musíte otestovat prototyp, abyste odhalili případné nedostatky. Šablona ClickUp Design Review Template pomáhá dokumentovat problémy, nacházet řešení a vylepšovat proces návrhu.
Šablona nabízí konzistentní proces hodnocení a schvalování návrhů a vedení řádné dokumentace pro každý produkt. Navíc můžete zahrnout všechny relevantní informace, přispěvatele, vlastníky, návrhy, odkazy na úkoly a další údaje, abyste získali kompletní přehled.
Proč se vám to bude líbit
- Zaznamenejte problémy spolu s měřitelnými ukazateli, abyste je mohli sledovat.
- Vypracujte kompletní plán testování designu, včetně makety, scénáře, známých faktů a bodů, které je třeba identifikovat.
- Nastíňte konkrétní požadavky na design a nápady, jak je splnit.
- Vytvořte plán nasazení s klíčovými podrobnostmi, jako je datum, typ plánu, cílový trh, poznámky a akční položky.
🔑 Ideální pro: Týmy grafických návrhářů, které chtějí otestovat a vylepšit prototyp produktu před jeho finálním uvedením na trh.
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje pro vizuální zpětnou vazbu, které zjednodušují poskytování zpětné vazby
16. Šablona nabídky grafického návrhu pro freelancery od PandaDoc
Návrh grafického designu, který klientovi zašlete, mu poskytuje přehled o kvalitě služeb, proto musí být dokonalý. Šablona návrhu grafického designu pro freelancery od PandaDoc nabízí přehledný formát, který zdůrazňuje všechny podstatné detaily.
Díky speciální sekci vám šablona pomůže poskytnout kompletní přehled předchozích projektů a důvodů, proč jste pro projekt klienta tou správnou volbou.
Proč se vám to bude líbit
- Představte svůj tým a poskytněte jasný přehled o návrhu.
- Budujte důvěryhodnost zdůrazněním referencí, doporučení a vybraných prací.
- Rozepište, jak budete projekt realizovat a jaká bude cenová struktura.
- Proveďte klienta dalšími kroky pomocí silného CTA.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry a malé grafické agentury, které chtějí oslovit a získat nové klienty.
➡️ Číst více: Jak vytvořit plán realizace projektu
17. Šablona grafického návrhu od Proposify
Díky šabloně grafického návrhu od Proposify bude prezentace klientům lépe organizovaná.
Šablona obsahuje vyhrazené prostory pro komplexní přehled vašich služeb a toho, jak splňujete požadavky klienta. Šablona vám pomůže udržet profesionální a poutavý tón ve vašich projektových nabídkách.
Proč se vám to bude líbit
- Přidejte čistý a profesionální obrázek na obálku a dopis, abyste předvedli své designérské schopnosti.
- Uveďte cíle, budoucí výstupy, proces, časový harmonogram a náklady projektu.
- Posilte důvěru pomocí sekcí „proč právě my“, „reference klientů“ a „portfolio“.
- Dohodněte se na dalším postupu a přidejte elektronický podpis, abyste proces urychlili.
🔑 Ideální pro: Grafické designéry, designérské firmy a agentury, které chtějí prezentovat své služby
🔍 Věděli jste, že... Přibližně 64 % zaměstnanců uvádí, že neefektivní spolupráce je stojí nejméně 3 hodiny produktivity týdně.
18. Šablona návrhu loga od Get Cone
Logo definuje identitu značky a klienti jsou na něj velmi citliví. Vaše prezentace by měla ukázat, proč nejlépe splňujete požadavky klienta.
Šablona návrhu loga od Get Cone vám pomůže profesionálně prezentovat klíčové informace o vašich službách. Díky komplexní struktuře vám šablona návrhu pro freelancery umožňuje přizpůsobit každý aspekt, od portfolia až po platební podmínky.
Proč se vám to bude líbit
- Uveďte stručný přehled o své agentuře, spolu s vašimi partnery a referencemi.
- Přidejte sekci o službách, které budete nabízet, a cenové struktuře.
- Uveďte podmínky a časový harmonogram projektu, aby vše bylo jasné.
- Vyjádřete vděčnost a uveďte kontaktní údaje pro případné dotazy.
🔑 Ideální pro: Návrháře log a designérské agentury, které chtějí nabídnout své služby potenciálním zákazníkům.
19. Šablona pro návrh prezentace od Pitch
Při vytváření prezentace pro klienta je třeba zahrnout všechny prvky, které klienta přesvědčí, proč by si měl najmout právě vás.
Šablona poskytuje rámec pro identifikaci problému, představení řešení, představení vašich služeb a poskytnutí informací o značce. Díky tomu klient ví, jakým způsobem se vaše služby shodují s cíli projektu.
Proč se vám to bude líbit
- Do první části zahrňte kreativní vizuály, které odrážejí vaši značku.
- Přidejte případové studie a ukázky designérské práce, abyste ukázali, jak jste pomohli jiným klientům.
- Uveďte kontaktní údaje a adresu pro snadnou komunikaci.
- Vytvořte podrobný časový plán a uveďte podrobnosti o rozpočtu, abyste zajistili přehlednost.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry a designérské agentury, které hledají komplexní formát pro prezentaci svých služeb.
➡️ Číst více: Jak napsat dokument o zahájení projektu (PID)
20. Šablona návrhu webového designu od Proposable
Chcete, aby vaše nabídka vynikla? Šablona nabídky webového designu od Proposable vám s tím pomůže.
Přizpůsobitelný formát vám pomůže upravit nabídky pro různé klienty pouhými několika kliknutími. Umístěte podpisy a textová pole, abyste klienta provedli dalšími kroky. Díky volitelným položkám, množstvím a dalším prvkům si zachováte elegantní a srozumitelný formát.
Proč se vám to bude líbit
- Přidejte videa a multimediální obsah, aby byla prezentace poutavější.
- Uspořádejte produkty a služby do katalogu pro rychlou orientaci.
- Zmiňte členy týmu nebo přeřaďte vlastnictví pro efektivní spolupráci.
- Získejte podrobné analytické údaje, abyste mohli sledovat trend interakce každého příjemce.
🔑 Ideální pro: nezávislé designéry, designérské agentury a firmy, které chtějí vytvořit jedinečnou a kreativní nabídku.
21. Šablona grafického návrhu od Qwilr
Zaujmout pozornost klientů bude snadné díky šabloně grafického návrhu od Qwilr.
Šablona využívá storytelling a pomáhá vám vytvářet působivé a kreativní návrhy přizpůsobené projektu a designovým potřebám klienta. Umožňuje vám zdůraznit vaše jedinečné prodejní argumenty a uměleckou vizi, abyste získali klienty a dosáhli úspěchu.
Proč se vám to bude líbit
- Přidejte interaktivní prvky, aby vaše nabídka vypadala profesionálně a vynikla.
- Přizpůsobte svou nabídku výzvám, cílům, prioritám a aktuálnímu hodnocení.
- Propojte se se svým CRM a vytvořte prezentace a nabídky během několika minut.
- Ukažte výsledky pro minulé klienty v designérském průmyslu a dejte jim finální výzvu k akci, aby návrh přijali.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry, designérské agentury a firmy, které hledají profesionální a interaktivní formát pro prezentaci svých služeb.
Zvyšte úspěšnost grafických návrhů s ClickUp
Vytváření poutavých nabídek, které vám získají klienty, se může zdát složité a matoucí, ale se správnou šablonou můžete vytvořit nabídky, které vyniknou.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje vytváření návrhů, které odrážejí identitu vaší značky a její soulad s požadavky klientů. Ať už pracujete samostatně jako freelancer nebo v týmu v designové agentuře, ClickUp vám pomůže vytvářet poutavé návrhy, sledovat úspěch projektů a spravovat vaše portfolio – vše na jednom místě.
Zabraňte tomu, aby neúplné návrhy zmařily obchod. Zaregistrujte se zdarma a začněte ještě dnes s ClickUp vytvářet jasné, výstižné a nepřehlédnutelné nabídky! 🚀