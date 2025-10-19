13 nejlepších nástrojů pro kontinuální integraci pro vývojáře (2025)

Vaše pipeline dnes selhala už potřetí. Stejná chyba, stejná oprava, stejný pocit, že musí existovat lepší způsob, jak to udělat.
Nástroje pro kontinuální integraci v tomto seznamu byly vytvořeny lidmi, kteří chápou, že váš čas je lépe strávený psaním kódu než zápasením s nasazovacími pipeline.
Který z nich ukončí vaše noční můry s CI? Pojďme to zjistit! 🤔
Přehled nejlepších nástrojů pro kontinuální integraci
Toto jsou nejlepší nástroje pro kontinuální integraci, které vám pomohou překonat výzvy při vývoji softwaru. 💁
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní software pro správu projektů a přehlednost DevOpsVelikost týmu: Ideální pro jednotlivce, startupy a podniky
|Sledování sprintů, synchronizace GitHub/GitLab, úkoly propojené s CI, automatizace a poznámky k vydání generované umělou inteligencí pro váš agilní životní cyklus vývoje softwaru.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|GitLab
|Kompletní životní cyklus vývoje softwaru od commitu po nasazení Velikost týmu: Ideální pro týmy, které hledají komplexní řešení v jednom nástroji
|Sloučení požadavků, registr kontejnerů, šablony pipeline, nasazení Kubernetes, pozorovatelnost
|Zdarma; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
|Jenkins
|Vlastní CI/CD pipeline s flexibilitou založenou na pluginech Velikost týmu: Ideální pro velké týmy s komplexními pracovními postupy
|Více než 1800 pluginů, skriptování Groovy, REST API, plánované sestavení, architektura master-agent
|Zdarma
|Travis CI
|Jednoduché sestavení založené na GitHubu pro open-source a malé projekty Velikost týmu: Ideální pro vývojářské týmy, které upřednostňují GitHub
|Vytváření verzí pro více operačních systémů, nastavení YAML, ukládání verzí do mezipaměti, detekce jazyka a nasazení na platformách
|Na základě využití: od 15 $/měsíc
|CircleCI
|Nativní sestavení Dockeru s opakovaně použitelnými orbami a vizuálními prvky pracovního postupu Velikost týmu: Ideální pro vývojové a provozní týmy založené na kontejnerech a rychle se rozšiřující týmy
|Ukládání do mezipaměti Docker, orb, maticové sestavení, spouštěče pracovních postupů, podrobné informace o úkolech
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
|Azure DevOps
|CI/CD v souladu s Microsoftem napříč aplikacemi a prostředími Velikost týmu: Ideální pro týmy vývojářů softwaru založeného na Visual Studio a Azure
|Tabule + potrubí, vícestupňové nasazení, reportování, integrace Azure
|Zdarma; individuální ceny
|Bamboo
|Automatizace nasazení pro pracovní postupy zaměřené na AtlassianVelikost týmu: Ideální pro uživatele Jira + Bitbucket s postupným sestavováním
|Propojené problémy Jira, projekty nasazení, vzdálení agenti, auditní protokoly
|Bezplatná zkušební verze; cena datového centra začíná na 1200 USD/rok
|Buddy
|Nastavení pipeline pomocí drag-and-drop pro vizuální konfiguraci Velikost týmu: Ideální pro malé týmy a neprogramátory
|Více než 100 akcí, vrácení zpět, protokoly v reálném čase, paralelní spuštění, náhledy nasazení
|Zdarma; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
|TeamCity
|Komplexní provádění řetězce sestavení a integrace nástrojů JetBrainsVelikost týmu: Ideální pro podnikové vývojářské týmy využívající ekosystém IntelliJ
|Inteligentní ukládání do mezipaměti, paralelní sestavení, spouštěče sestavení, testovací přehledy, konfigurace DSL
|Ceny na míru
|Bitbucket Pipelines
|CI pro repozitáře hostované na Bitbucketu s jednoduchou konfigurací YAMLVelikost týmu: Ideální pro týmy Bitbucket + Jira
|Pracovní postupy YAML, sestavení Docker, filtry větví, automatizace Jira
|Zdarma; placené tarify začínají na 3,30 $/měsíc na uživatele.
|AWS CodePipeline
|Nativní CI/CD v infrastruktuře a nástrojích AWSVelikost týmu: Ideální pro inženýrské týmy, které upřednostňují AWS
|Vícestupňové toky, spouštěče Lambda, metriky CloudWatch, integrace CodeBuild/CodeDeploy
|Zdarma; individuální ceny pro pokročilé použití
|Semaphore
|Rychlé sestavení díky inteligentnímu ukládání do mezipaměti a paralelismuVelikost týmu: Ideální pro týmy s vysokým výkonem, které potřebují rychlé provedení
|Optimalizované pracovní postupy, pipeline s podporou cache, inteligentní souběžnost, reportování
|Zdarma; placené tarify začínají na 49 $/měsíc
|Spinnaker
|Nasazení v několika cloudech s ovládacími prvky na podnikové úrovni Velikost týmu: Ideální pro cloudové organizace v měřítku
|Canary releases, rollback, podpora GCP/AWS/Azure, metrické dashboardy
|Zdarma
Co byste měli hledat v nástrojích pro kontinuální integraci?
Výběr správného nástroje pro kontinuální integraci kódu může zefektivnit vývoj a snížit rizika spojená s vydáním. Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru nástroje pro kolaborativní vývoj softwaru. ⛏️
- Kompatibilita s jazyky a frameworky: Podporuje vaše technologické řešení bez složitých workaroundů.
- Integrace VCS: Propojení s GitHub, GitLab, Bitbucket nebo jinými systémy pro správu verzí
- Škálovatelnost výkonu: Nabízí paralelní testování, ukládání do mezipaměti a automatické škálování pro rychlejší DevOps pipeline.
- Podpora automatizovaného testování: Integrace s testovacími frameworky pro včasné odhalení problémů
- Kontejnerizace a připravenost k nasazení: Podporuje Docker a další kontejnerové nástroje pro spolehlivé nasazení.
- Oznámení a integrace: Propojení s e-mailem nebo nástroji pro správu projektů, aby týmy mohly spolupracovat
- Přehledné protokoly a sledování chyb: Zjednodušuje identifikaci, ladění a vrácení neúspěšných sestavení.
Nejlepší nástroje pro kontinuální integraci
Je čas se podrobněji seznámit s nejlepšími nástroji pro kontinuální integraci, které usnadňují život softwarovým vývojářům. Jdeme na to! 💪🏼
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu softwarových projektů a spolupráci týmů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
V kombinaci s agilním softwarem pro řízení projektů ClickUp je to perfektní nástroj pro plánování sprintů, sledování pokroku, správu backlogů a rychlejší dodávání softwaru.
Sledujte a řešte problémy rychleji
Začněte s ClickUp Tasks.
Řekněme, že se ve stagingu objeví regrese související s nedávnou aktualizací checkout. Vytvoříte úkol, označíte vývojáře, který změnu sloučil, propojíte jej s testovacím případem, ve kterém selhal, a přidáte komentář pro QA, aby provedli nový test, jakmile bude oprava hotová.
Vše zůstává v jednom vlákně v softwaru ClickUp Software Team PM Software, od neúspěšného kroku až po konečné řešení.
Zabraňte vzniku překážek, než se stanou neřešitelnými
Chcete-li pracovat rychleji, můžete spustit ClickUp Sprints a odhalit překážky dříve, než naruší váš časový plán.
V polovině týdne si všimnete, že tři backendové úkoly se od pondělí neposunuly. Všechny čekají na testovací kontejner, který nebyl znovu sestaven. Zaznamenáte nový úkol pro opravu, zařadíte jej do aktuálního sprintu a do konce dne odblokujete zbytek.
Když se něco pokazí, ClickUp Automation to vyřeší, ještě než to někdo nahlásí.
Noční pipeline selže po potvrzení nefunkční závislosti. ClickUp okamžitě vytvoří úkol s chybou, propojí selhávající úlohu, označí autora potvrzení a zařadí úkol do seznamu „K opravě“. Nikdo nemusí ručně třídit ani ztrácet čas přiřazováním práce; vše je již v pohybu.
Vytvářejte poznámky k vydání během několika sekund
Aby se snížila manuální tvorba reportů, ClickUp Brain, integrovaný AI asistent platformy, pomáhá vašemu týmu generovat souhrny a obsah pomocí existujících dat o úkolech.
Pokud na konci týdne potřebujete poznámky k vydání, použijte AI pro vývoj softwaru k shrnutí dokončených ticketů označených jako „Release v2. 1“ (v přirozeném jazyce). Okamžitě získáte přehledný seznam dodaných funkcí a oprav, který můžete vložit do svého changelogu.
Přestaňte psát „opravy chyb“. Pište poznámky k vydání, které lidé skutečně čtou. Naučte se, jak na to!
Posuňte úkoly vpřed s každým commitem
Během celého vývojového cyklu synchronizují integrace ClickUp s GitHubem a GitLabem nový kód a stav úkolů. Vývojář propojí svůj pull request s úkolem. Jakmile dojde ke sloučení, úkol se automaticky přesune do stavu „Připraveno pro QA“ a PR zůstane připojený, takže testeři přesně vědí, co se změnilo a kde mají provést ověření.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte pokrok: Pomocí dashboardů ClickUp můžete sledovat pokrok nasazení, otevřené chyby, pokrytí testů, termíny dodání a další KPI softwarového vývoje.
- Opravy dokumentů: Pište a sdílejte poznámky k vydání, souhrny testů a kroky pro vrácení zpět pomocí kolaborativních dokumentů ClickUp Docs.
- Zefektivněte komunikaci: vkládejte komentáře, rozhodnutí a rychlé aktualizace přímo do ClickUp Chat, který je propojen s kontextem samotným.
- Odhalte, co zaostává: Filtrujte úkoly podle stavu, značky nebo priority, abyste rychle zjistili, co je třeba eskalovat.
- Standardizujte svůj pracovní postup napříč týmy: Vytvářejte a opakovaně používejte vlastní šablony pro vývoj softwaru pro třídění chyb, cykly oprav nebo reakce na incidenty.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Poslechněte si názor spokojeného uživatele na G2:
ClickUp spojuje vše, co potřebujeme, na jednom místě – od správy úkolů po dokumenty, automatizaci, sledování času a dokonce i sledování cílů. Flexibilita přizpůsobení zobrazení, použití vlastních polí a automatizace opakujících se akcí nám každý týden ušetří hodiny práce. Líbí se nám také jeho škálovatelnost: funguje dobře pro jednotlivce, ale s rostoucím týmem se stává ještě výkonnějším.
ClickUp spojuje vše, co potřebujeme, na jednom místě – od správy úkolů po dokumenty, automatizaci, sledování času a dokonce i sledování cílů. Flexibilita přizpůsobení zobrazení, použití vlastních polí a automatizace opakujících se akcí nám každý týden ušetří hodiny práce. Líbí se nám také jeho škálovatelnost: funguje dobře pro jednotlivce, ale s rostoucím týmem se stává ještě výkonnějším.
📮ClickUp Insight: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních spojení. To pravděpodobně znamená mnoho pingů tam a zpět přes e-maily, chat a nástroje pro správu projektů. Co kdybyste mohli všechny tyto konverzace sdružit na jednom místě?
2. GitLab (nejlepší pro komplexní pracovní postupy DevOps)
prostřednictvím GitLab
GitLab poskytuje ucelené produkční prostředí pro plánování, vývoj, nasazování a monitorování aplikací. Jeho integrované sledování problémů, sloučené požadavky a registr kontejnerů vytvářejí plynulý pracovní postup pro správu softwarových projektů.
Nástroj pro kontinuální integraci zvládá jak jednoduché automatizační úkoly, tak složité nasazení na podnikové úrovni, přičemž zachovává přehlednost celého procesu dodávky softwaru.
Nejlepší funkce GitLabu
- Spouštějte paralelní úlohy na více běžcích a zrychlete tak dobu sestavení.
- Nastavte automatické škálování runnerů, které se spouští podle potřeby, a dosáhněte tak vyšší nákladové efektivity.
- Nasazujte do klastrů Kubernetes přímo z konfigurace vašeho pipeline.
- Sledujte výkon aplikací a chyby pomocí integrovaných nástrojů pro monitorování.
Omezení GitLabu
- Pro rozsáhlá nasazení se stává náročným na zdroje.
- Samostatně hostované instance vyžadují značné náklady na údržbu.
Ceny GitLab
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GitLab
- G2: 4,5/5 (více než 830 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1 195+ recenzí)
Co říkají o GitLabu skuteční uživatelé?
Jeden uživatel Redditu k tomu řekl:
Ano, je to docela dobré. Můžete využívat funkce jako registr balíčků, registr kontejnerů a také vytvářet pipeline.
Ano, je to docela dobré. Můžete využívat funkce jako registr balíčků, registr kontejnerů a také vytvářet pipeline.
💡 Tip pro profesionály: Ukládejte své konfigurace CI (například soubory Jenkinsfiles nebo GitHub Actions YAML) do systému správy verzí, stejně jako kód aplikace. Před sloučením použijte pull requesty k přezkoumání změn a otestování aktualizací.
3. Jenkins (nejlepší pro přizpůsobitelné automatizační procesy)
prostřednictvím Jenkins
Jenkins vyniká svou flexibilitou, která týmům umožňuje vytvářet prakticky jakýkoli automatizační pracovní postup DevOps, jaký si lze představit, a to díky rozsáhlému ekosystému pluginů. Tato flexibilita však má svou cenu v podobě složitosti; budete muset investovat čas do konfigurace a údržby svého nastavení.
Tento nástroj zvládá vše od jednoduché automatizace sestavování až po komplexní vícestupňové nasazení v hybridních cloudových prostředích. Díky tomu je obzvláště cenný pro organizace s různorodými technologickými stacky.
Nejlepší funkce Jenkins
- Nainstalujte si pluginy z více než 1 800 dostupných možností a rozšiřte tak funkčnost.
- Vytvářejte vlastní skripty potrubí pomocí Groovy pro komplexní automatizační logiku.
- Integrujte prakticky jakýkoli nástroj prostřednictvím REST API a webhooků.
- Naplánujte sestavení na základě času, změn kódu nebo externích spouštěčů.
Omezení Jenkinsu
- Problémy s kompatibilitou pluginů mohou způsobit nestabilitu systému.
- Bezpečnostní zranitelnosti v pluginech představují trvalé riziko
Ceny Jenkins
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jenkins
- G2: 4,4/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 560 recenzí)
Co říkají o Jenkinsu skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2 týkající se tohoto nástroje:
Jenkins je skvělý nástroj v oblasti kontinuální integrace a kontinuálního dodávání. Je flexibilní a škálovatelný... Ačkoli je Jenkins rozhodně užitečný a přizpůsobivý nástroj, některé jeho části mi připadají problematické. Největší nevýhodou je vysoká míra složitosti instalace a konfigurace. Začátečníky mohou zmást četné možnosti a pluginy, které jsou v Jenkins k dispozici.
Jenkins je skvělý nástroj v oblasti kontinuální integrace a kontinuálního dodávání. Je flexibilní a škálovatelný... Ačkoli je Jenkins rozhodně užitečný a přizpůsobivý nástroj, některé jeho části mi připadají problematické. Největší nevýhodou je vysoká míra složitosti instalace a konfigurace. Začátečníky mohou zmást četné možnosti a pluginy, které jsou v Jenkins k dispozici.
4. Travis CI (nejlepší pro jednoduchou integraci s GitHubem)
prostřednictvím Travis CI
Travis CI si vybudoval svou reputaci poskytováním služeb komunitě open source a nabízením bezplatných sestavení pro veřejné repozitáře na GitHubu. Zaměřuje se na jednoduchost: vy definujete svůj proces sestavení v souboru YAML a Travis CI se postará o zbytek. Tento přímočarý přístup je obzvláště atraktivní pro menší týmy nebo projekty, které nevyžadují rozsáhlé přizpůsobení.
Travis CI automaticky detekuje programovací jazyky a navrhuje vhodná prostředí pro sestavení, čímž snižuje zátěž spojenou s počátečním nastavením nových projektů.
Nejlepší funkce Travis CI
- Testujte kód současně na více operačních systémech a jazykových verzích.
- Nasazujte aplikace na různé cloudové platformy prostřednictvím integrovaných integrací.
- Sledujte stav sestavení pomocí podrobných protokolů a oznámení.
- Ukládejte do mezipaměti závislosti mezi sestaveními, abyste zkrátili dobu provádění.
Omezení Travis CI
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s flexibilnějšími platformami
- V době špičky může být doba sestavení delší.
Ceny Travis CI
- Na základě využití: 15 $/měsíc
- Neomezený tarif: 78 $+/měsíc
- Server: 34 $/měsíc
Hodnocení a recenze Travis CI
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 120 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Ano, automatizujte sestavení, integrační testy a nasazení, ale začněte s pracovními postupy s vysokou prioritou. Spouštějte jednotkové testy a kouřové testy při každém odevzdání a delší testovací sady si nechte na noční nebo předběžné sestavení.
5. CircleCI (nejlepší pro rychlé sestavení založené na Dockeru)
prostřednictvím CircleCI
CircleCI revolučním způsobem změnil výkon CI/CD díky svému přístupu „Docker-first“, který týmům umožňuje spouštět izolovaná prostředí pro sestavování během několika sekund namísto minut. Funkce „orbs“ umožňuje týmům sdílet opakovaně použitelné konfigurační fragmenty, čímž se snižuje duplicita napříč projekty.
Navíc vizualizace pracovního postupu platformy pomáhá týmům pochopit složité procesy nasazení na první pohled. Nástroj pro kontinuální nasazení vyniká zejména u týmů, které již používají kontejnerové aplikace ve výrobě.
Nejlepší funkce CircleCI
- Použijte orby k implementaci běžných úkolů, jako jsou testování, nasazení a oznámení.
- Vizualizujte složité pracovní postupy pomocí intuitivního grafického rozhraní.
- Inteligentně ukládejte do mezipaměti obrazy Docker, závislosti a artefakty sestavení.
- Spouštějte pracovní postupy na základě konkrétních změn souborů nebo vzorců větvení.
Omezení CircleCI
- Pro týmy, které nejsou obeznámeny s koncepty Dockeru, existuje určitá křivka učení.
- Omezená podpora Windows ve srovnání s prostředím Linux
Ceny CircleCI
Cloud
- Zdarma
- Výkon: Cena začíná na 15 USD/měsíc
- Rozsah: Od 2000 USD/měsíc
Server
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CircleCI
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
6. Azure DevOps (nejlepší pro integraci ekosystému Microsoft)
prostřednictvím Azure DevOps
Azure DevOps poskytuje komplexní sadu vývojových nástrojů, které se hladce integrují do širšího ekosystému společnosti Microsoft.
Týmy, které již používají Visual Studio, cloudové služby Azure nebo Office 365, ocení zejména jednotné ověřování a sdílené služby této platformy. Kombinuje tradiční funkce CI/CD s funkcemi, které podporují celý životní cyklus testování softwaru.
Nejlepší funkce Azure DevOps
- Spravujte repozitáře kódu, vytvářejte pipeline a vydávejte nové verze přímo v jeho rozhraní.
- Nasazujte aplikace do služeb Azure pomocí předkonfigurovaných šablon.
- Vytvářejte vícestupňové pipeline se schvalovacími bránami a manuálními zásahy.
- Vytvářejte podrobné zprávy o výkonu sestavení a úspěšnosti nasazení.
Omezení Azure DevOps
- Pro týmy, které potřebují pouze základní funkce CI/CD, to může být ohromující.
- Některé pokročilé funkce vyžadují hluboké znalosti služeb platformy Azure.
Ceny Azure DevOps
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Azure DevOps
- G2: 4,3/5 (585+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Azure DevOps?
Uživatel Redditu sdílel následující příspěvek:
Azure DevOps je jedna z nejlepších sad nástrojů na trhu. Jediným důvodem, proč ji nepoužívat, je, pokud nevytváříte nic souvisejícího s Microsoftem nebo pokud máte zaměstnance, kteří jsou zkušení v jiných technologiích a chcete využít jejich zkušenosti a znalosti.
Azure DevOps je jedna z nejlepších sad nástrojů na trhu. Jediným důvodem, proč ji nepoužívat, je, pokud nevytváříte nic souvisejícího s Microsoftem nebo pokud máte zaměstnance, kteří jsou zkušení v jiných technologiích a chcete využít jejich zkušenosti a znalosti.
7. Bamboo (nejlepší pro integraci nástrojů Atlassian)
prostřednictvím Bamboo
Bamboo slouží týmům, které již investovaly do ekosystému Atlassian, a nabízí těsnou integraci s Jira, Bitbucket a Confluence. Tato integrace vytváří propojený proces vývoje softwaru, kde jsou problémy, revize kódu a nasazení automaticky propojeny a sledovány.
Agentová architektura nástroje umožňuje flexibilní alokaci zdrojů v celé vaší infrastruktuře. Síla Bamboo spočívá v jeho schopnosti vytvářet komplexní nasazovací pipeline, které vyžadují lidské schválení a sofistikované mechanismy rollbacku.
Nejlepší funkce Bamboo
- Odkazy se automaticky propojují s úkoly v Jira a revizemi v Bitbucket.
- Vytvářejte projekty nasazení pro správu verzí v různých prostředích.
- Pomocí vzdálených agentů distribuujte sestavení napříč vaší infrastrukturou.
- Vytvářejte komplexní zprávy o metrikách sestavení a nasazení.
Omezení Bamboo
- Nástroj vyžaduje licenci Atlassian, která může být drahá.
- Složitost konfigurace se u pokročilých případů použití výrazně zvyšuje.
Ceny Bamboo
- Bezplatná zkušební verze
- Datové centrum: 1200 $ (neomezený počet úloh, jeden vzdálený agent)
Hodnocení a recenze Bamboo
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Bamboo?
Recenze G2 to shrnula takto:
Jedná se o velmi užitečný nástroj pro automatizaci úkolů, který vývojářům a testerům šetří čas. Můžete jej integrovat do svého úložiště a přidat skripty nebo fáze, které se mají provést při potvrzení. Pomůže vám při návrhu kódu, jako je flake8, black, při dodržování osvědčených postupů, při mnoha operacích psaním skriptů a při vytváření sestavení z kódu.
Jedná se o velmi užitečný nástroj pro automatizaci úkolů, který vývojářům a testerům šetří čas. Můžete jej integrovat do svého úložiště a přidat skripty nebo fáze, které se mají provést při potvrzení. Pomůže vám při návrhu kódu, jako je flake8, black, při dodržování osvědčených postupů, při mnoha operacích psaním skriptů a při vytváření sestavení z kódu.
8. Buddy (nejlepší pro vizuální tvorbu pipeline)
prostřednictvím Buddy
Buddy transformuje konfiguraci CI/CD z kódových skriptů na vizuální pracovní postupy, které může pochopit a upravit každý. Díky rozhraní typu drag-and-drop je obzvláště atraktivní pro týmy s různým technickým zázemím.
A co je ještě lepší? Akční přístup Buddy rozděluje složité nasazení na zvládnutelné kroky, z nichž každý má jasné vstupy a výstupy.
Nejlepší funkce Buddy
- Vyberte si z více než 100 předem připravených akcí pro běžné úkoly nasazení.
- Nasazujte do více prostředí s podmíněnou logikou a schvalovacími bránami.
- Sledujte nasazení v reálném čase pomocí podrobných protokolů o provedení.
- Okamžitě vraťte nasazení zpět, jakmile jsou zjištěny problémy.
Omezení Buddy
- Má méně integrací s specializovanými nástroji a službami.
- Přístup tohoto nástroje může být omezující pro týmy, které preferují konfiguraci založenou na kódu.
Ceny pro kamarády
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc pro dva uživatele
- Hyper: 99 $/měsíc pro pět uživatelů
Hodnocení a recenze od přátel
- G2: 4,7/5 (205+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 175 recenzí)
Co říkají o Buddy skuteční uživatelé?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Uživatelské rozhraní je skvělé a snadno se v něm orientuje. Je rychlé a dělá to, co má. Přechod na buddy.works je také jednoduchý, fungovalo to hned... Změna vlastnictví projektu může být trochu náročná.
Uživatelské rozhraní je skvělé a snadno se v něm orientuje. Je rychlé a dělá to, co má. Přechod na buddy.works je také jednoduchý, fungovalo to hned... Změna vlastnictví projektu může být trochu náročná.
9. TeamCity (nejlepší pro komplexní podnikové sestavení)
prostřednictvím TeamCity
TeamCity zvládá i ty nejnáročnější scénáře sestavení, které by jednodušší nástroje CI nezvládly. Společnost JetBrains navrhla tuto platformu pro správu rozsáhlých kódových základen, složitých řetězců závislostí a sofistikovaných testovacích požadavků, které podnikové aplikace často vyžadují.
Jeho architektura build grid distribuuje pracovní zátěž mezi více agentů a zároveň zachovává centralizovanou kontrolu a přehlednost. Hluboká integrace TeamCity s IntelliJ IDEA a dalšími nástroji JetBrains vytváří plynulý vývojový zážitek pro týmy, které již tyto vývojové prostředí používají.
Nejlepší funkce TeamCity
- Distribuujte sestavení mezi více agenty pomocí inteligentního vyvažování zatížení.
- Analyzujte výkon sestavení a identifikujte úzká místa pomocí podrobných zpráv.
- Vytvářejte řetězce sestavení, které automaticky spouštějí závislá sestavení.
Omezení TeamCity
- Dokumentace API je považována za nedostatečnou, zejména u složitých, ne základních integrací.
- Administrátorský panel je často popisován jako nepřehledný a matoucí.
Ceny TeamCity
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TeamCity
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (45+ recenzí)
10. Bitbucket Pipelines (nejlepší pro pracovní postupy Git hostované společností Atlassian)
prostřednictvím Bitbucket Pipelines
Bitbucket Pipelines vychází přímo z vašeho repozitáře Git, takže není nutné konfigurovat externí služby CI/CD ani spravovat ověřování mezi systémy. Díky této těsné integraci je vaše konfigurace sestavení součástí vašeho kódu.
Kontejnerový přístup tohoto nástroje zajišťuje, že sestavení probíhají v izolovaných prostředích, přičemž pro škálování využívá cloudovou infrastrukturu Atlassian. Zejména z něj těží týmy, které již používají Bitbucket pro správu zdrojového kódu a chtějí přidat funkce CI/CD.
Nejlepší funkce Bitbucket Pipelines
- Konfigurujte sestavení pomocí souborů YAML uložených přímo ve vašem úložišti.
- Spouštějte sestavení v kontejnerech Docker pro konzistentní a reprodukovatelné prostředí.
- Vytvářejte vlastní build obrazy přizpůsobené vašemu konkrétnímu technologickému stacku.
- Sledujte stav sestavení a protokoly prostřednictvím integrovaného rozhraní Bitbucket.
Omezení Bitbucket Pipelines
- Minuty sestavení mohou být rychle spotřebovány u projektů náročných na zdroje.
- Funkce ladění nejsou tak sofistikované jako specializované nástroje.
Ceny Bitbucket Pipelines
- Zdarma
- Standard: 3,30 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6,60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bitbucket Pipelines
- G2: 4,4/5 (945+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitbucket Pipelines?
Přímo z recenze G2:
Na Bitbucketu se mi velmi líbí integrace s Jira. Pro nás je nezbytné mít možnost automaticky aktualizovat tikety pouhým commitem do repozitáře... Mám také zkušenosti s GitHubem a Bitbucket je v porovnání s GitHub Actions a Pipelines rozhodně pozadu.
Na Bitbucketu se mi velmi líbí integrace s Jira. Pro nás je nezbytné mít možnost automaticky aktualizovat tikety pouhým commitem do repozitáře... Mám také zkušenosti s GitHubem a Bitbucket je v porovnání s GitHub Actions a Pipelines rozhodně pozadu.
11. AWS CodePipeline (nejlepší pro nativní nasazení AWS)
prostřednictvím AWS CodePipeline
AWS CodePipeline koordinuje celý proces vydávání softwaru v rámci cloudového ekosystému Amazonu a poskytuje hladkou integraci s dalšími službami AWS, jako jsou Lambda, ECS a S3.
Díky bezserverové architektuře platformy platíte pouze za aktivní pipeline, místo aby jste museli udržovat specializovanou infrastrukturu. Její síla spočívá ve schopnosti vytvářet sofistikované pracovní postupy pro vydávání verzí, které využívají rozsáhlý katalog služeb AWS, od automatizovaného testování s CodeBuild až po blue-green nasazení s CodeDeploy.
Nejlepší funkce AWS CodePipeline
- Spouštějte pipeline automaticky na základě commitů kódu nebo externích událostí.
- Sledujte provádění pipeline pomocí metrik a alarmů CloudWatch.
- Zrychlete složité procesy kontinuálního nasazování pomocí paralelního provádění.
Omezení AWS CodePipeline
- Vyžaduje hluboké znalosti služeb AWS pro pokročilé konfigurace.
- Vázanost na jednoho dodavatele ztěžuje migraci k jiným poskytovatelům cloudových služeb.
Ceny AWS CodePipeline
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AWS CodePipeline
- G2: 4,3/5 (65+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AWS CodePipeline?
Tento uživatel Redditu vysvětluje, co funguje (a co ne):
Práce s AWS CodePipeline mě opravdu baví a doporučil bych ji pro prostředí, která používají CDK jako IaC. Zejména při použití nové knihovny CDK Pipelines… Chápu, že si lidé stěžují na závislost na dodavateli, ale zároveň si nemůžete užít to nejlepší z AWS, pokud se nesnažíte co nejvíce využívat nativní nástroje.
Práce s AWS CodePipeline mě opravdu baví a doporučil bych ji pro prostředí, která používají CDK jako IaC. Zejména při použití nové knihovny CDK Pipelines… Chápu, že si lidé stěžují na závislost na dodavateli, ale zároveň si nemůžete užít to nejlepší z AWS, pokud se nesnažíte co nejvíce využívat nativní nástroje.
12. Semaphore (nejlepší pro CI/CD zaměřené na výkon)
prostřednictvím Semaphore
Semaphore upřednostňuje rychlost před vším ostatním a využívá pokročilé strategie ukládání do mezipaměti a paralelní provádění k minimalizaci doby sestavení. Architektura platformy automaticky optimalizuje přidělování zdrojů na základě specifických požadavků vašeho projektu a zajišťuje, že sestavení budou dokončena co nejrychleji.
Jeho ukládání závislostí do mezipaměti je obzvláště sofistikované, identifikuje a ukládá často používané knihovny, obrazy Dockeru a artefakty sestavení, aby se zabránilo redundantním stahováním.
Nejlepší funkce Semaphore
- Provádějte testy paralelně na více počítačích automaticky.
- Škálujte kapacitu sestavování nahoru nebo dolů podle aktuálních požadavků na pracovní zátěž.
- Vytvářejte složité pracovní postupy s podmíněnou logikou a ručním ovládáním.
Omezení semaforů
- Konfigurace YAML se zdá být komplikovaná i přes přidaný grafický editor.
- Uživatelé hlásí časté výpadky
Ceny Semaphore
- Zdarma
- Pro: 49 $/měsíc
- Enterprise: 20 000 $/rok (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Semaphore
- G2: 4,7/5 (185+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Semaphore?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Dostupnost a flexibilita konfigurace našich instancí Semaphore nám pomohla zkrátit naše CI/CD pipeline v průměru na méně než 10 minut... Občas se vyskytnou potíže s pomalou odezvou agentů a občasnými výpadky, ale ty jsou obvykle velmi rychle vyřešeny týmem.
Dostupnost a flexibilita konfigurace našich instancí Semaphore nám pomohla zkrátit naše CI/CD pipeline v průměru na méně než 10 minut... Občas se vyskytnou potíže s pomalou odezvou agentů a občasnými výpadky, ale ty jsou obvykle velmi rychle vyřešeny týmem.
💡Tip pro profesionály: Než se kód dostane do hlavní větve, použijte pull request pipelines k provedení lint checků, jednotkových testů a statické analýzy. Pokud něco selže, zablokujte sloučení; tím zajistíte, že hlavní větev bude vždy stabilní a připravená k produkci.
13. Spinnaker (nejlepší pro nasazení v prostředí s více cloudy)
prostřednictvím Spinnaker
Spinnaker zvládá složitost nasazování aplikací napříč několika poskytovateli cloudových služeb a prostředími. Netflix a Google původně vyvinuli tuto platformu pro správu nasazení v obrovském měřítku a dodnes si zachovává zaměření na podnikovou úroveň.
Nástroj pro kontinuální integraci nabízí kanárkové verze, modro-zelené nasazení a průběžné aktualizace, z nichž každá má automatické funkce pro vrácení zpět v případě zjištění problémů.
Nejlepší funkce Spinnakeru
- Nasazujte aplikace současně na AWS, Google Cloud, Azure a Kubernetes.
- Implementujte kanárkové nasazení s automatickým přesměrováním provozu a vrácením zpět.
- Sledujte stav nasazení pomocí integrovaných metrik a upozornění.
- Centrálně spravujte konfigurace aplikací v různých prostředích
Omezení Spinnakeru
- Jeho modulární architektura mikroslužeb (Clouddriver, Orca, Deck atd.) vede k vysokým provozním nákladům.
- Omezená dokumentace k návrhu softwaru a podpora komunity ve srovnání s jednoduššími nástroji pro kontinuální integraci.
Ceny Spinnakeru
- Zdarma
Hodnocení a recenze Spinnaker
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Spinnakeru?
Recenzent G2 k tomu řekl:
Uživatelské rozhraní je dobré a funkce kanárského nasazení je nejlepší ve srovnání s jinými nástroji na trhu. Eventho Jenkins si drží vysokou pozici v konkurenci, Spinnaker je stejně dobrý... Složitost struktury potrubí a minimální využití zdrojů a ne zrovna skvělé uživatelské rozhraní by mohly být lepší. Také více doplňků a pluginů v režimu přizpůsobení by bylo dobrým vylepšením.
Uživatelské rozhraní je dobré a funkce kanárského nasazení je nejlepší ve srovnání s jinými nástroji na trhu. Eventho Jenkins si drží vysokou pozici v konkurenci, Spinnaker je stejně dobrý... Složitost struktury potrubí a minimální využití zdrojů a ne zrovna skvělé uživatelské rozhraní by mohly být lepší. Také více doplňků a pluginů v režimu přizpůsobení by bylo dobrým vylepšením.
