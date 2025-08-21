Baserow vs. Airtable: Který nástroj pro práci s databázemi bez nutnosti programování je pro vás nejlepší?

Ještě před několika lety znamenalo vytvoření vlastní aplikace najmutí vývojářů, psaní kódu a vyčerpání rozpočtu. Dnes můžete spustit výkonný bezplatný databázový nástroj během několika minut, aniž byste museli psát kód.
Platformy bez nutnosti programování, jako jsou Airtable a Baserow, revolučním způsobem změnily způsob, jakým týmy spravují data, automatizují úkoly a usnadňují spolupráci v reálném čase.
K optimalizaci pracovních postupů však přistupují velmi odlišně. Zatímco Airtable je propracovaný, rychlý a nabitý dynamickými zobrazeními, Baserow je open-source, lze jej hostovat na vlastním serveru a je určen pro technicky zdatné týmy.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme Baserow a Airtable, zdůrazňujeme, v čem každý nástroj vyniká a který z nich by pro vás mohl být ten pravý. A pokud vás unavuje přepínání mezi nástroji pro přístup k základním funkcím, jako jsou dokumenty, úkoly a tabulky, máme pro vás bonusovou, chytřejší možnost. Ano, je to ClickUp!
Baserow vs. Airtable v kostce
Zde je stručný přehled porovnání Baserow a Airtable:
|Funkce
|Baserow
|Airtable
|Bonus: ClickUp 🥇
|Rozhraní a uživatelská zkušenost
|Minimální, přehledné uživatelské rozhraní s méně rušivými prvky
|Vyleštěné rozhraní ve stylu tabulkového procesoru; snadné pro uživatele bez technických znalostí
|Moderní, přizpůsobitelné uživatelské rozhraní; kombinuje úkoly, dokumenty a databáze na jednom místě.
|Přizpůsobení a kontrola vývojáře
|Plně open-source a s možností vlastního hostingu
|Omezeno na API a skriptování; uzavřený backend
|Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, automatizace a integrace; není open-source
|Spolupráce a oprávnění
|Open-source a vlastní hosting
|Editace v reálném čase, @zmínky, silná správa oprávnění
|Spolupráce v reálném čase, podrobná oprávnění, komentáře, chat a @zmínky
|Zobrazení a vizualizace
|Nabízí standardní zobrazení (mřížka, formulář, Kanban atd.); méně dynamické
|Bohaté interaktivní zobrazení pro různé pracovní postupy
|Více zobrazení (seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram, myšlenková mapa atd.); řídicí panely a reporty
|Open source a vlastní hosting
|Ano, ideální pro nasazení zaměřená na soukromí a flexibilitu.
|Ne, pouze cloud, uzavřený zdroj
|Ne, cloudový; není open-source ani self-hosted
|Ceny a škálovatelnost
|Transparentní ceny; nižší celkové náklady díky vlastnímu hostingu
|Vyšší náklady při větším rozsahu; velkorysý bezplatný tarif, ale náklady se rychle sčítají.
|Flexibilní ceny; dostupné bezplatné tarify, škálovatelné pro týmy všech velikostí
Co je Baserow?
Baserow je open-source platforma bez nutnosti programování, která vám umožňuje vytvářet vlastní databáze a aplikace, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu. Je velmi intuitivní – získáte přehledné rozhraní s nástroji pro přetahování, hotovými rozvrženími a dokonce i šablonami pro správu projektů, díky kterým je nastavení a organizace hračkou.
Potřebujete jej propojit se svými stávajícími nástroji? Žádný problém. Baserow se hladce integruje s platformami jako Zapier, n8n a Make, takže rozšíření vašeho systému je snadné.
S Baserow získáte kontrolu nad vším od základů. Nainstalujete si jej na své servery, prozkoumáte zdrojový kód a upravíte jej tak, aby přesně odpovídal vašemu nastavení. Jeho open-source model vám dává úplnou svobodu a zároveň podporuje pokročilé funkce, jako je automatizace pracovních postupů, vlastní oprávnění a škálovatelná spolupráce.
👀 Věděli jste? Vývoj bez kódování začal s vizuálními nástroji a programovacími jazyky čtvrté generace (4GL) v 80. a 90. letech. Skutečný rozmach však zaznamenal až na konci prvního desetiletí nového tisíciletí díky vylepšenému designu uživatelského rozhraní a rozmachu cloud computingu.
Funkce Baserow
Baserow nabízí řadu nástrojů, včetně nástroje pro tvorbu aplikací, nástroje pro tvorbu databází, přizpůsobitelných dashboardů a dalších. Každá funkce podporuje reálné případy použití, aniž by zvyšovala složitost nebo vyžadovala technické dovednosti.
Podívejme se na některé z nich.
Funkce č. 1: Nástroj pro tvorbu aplikací
Application Builder má jednoduché rozhraní, které podporuje tabulky, formuláře a zobrazení. Můžete vytvářet interní nástroje, spouštět veřejné adresáře nebo publikovat portály, které načtou živá data přímo z připojené tabulky Baserow.
Začněte s hotovými rozvrženími, přidejte logiku a vytvořte systémy, které okamžitě reagují na aktualizace. Podobně vám možnosti stylů umožňují definovat barvy, písma a design tlačítek na globální úrovni i na úrovni jednotlivých prvků.
Funkce č. 2: Analyzujte soubory pomocí Baserow AI
Baserow AI čte dokumenty, faktury a dlouhé texty, aby z nich extrahoval podrobnosti nebo dokonce generoval návrh obsahu s větší rychlostí a přesností. Zpracovává úkoly, jako je klasifikace dat, shrnutí a generování obsahu, pomocí modelů přirozeného jazyka navržených pro strukturovaný výstup.
Tato funkce je k dispozici pouze v placených prémiových tarifech a integruje se přímo do vašich tabulek, kde nabízí inteligentní zpracování dokumentů.
Funkce č. 3: Nástroj pro tvorbu databází
Databázový nástroj Baserow vám umožňuje spravovat databáze, propojovat více tabulek pomocí relačních polí a získávat informace z vrstvených datových sad. Propojujete složité záznamy napříč tabulkami a nastavujete logiku pro práci se strukturovanými nebo nestrukturovanými daty.
Pokud vytváříte něco pokročilejšího, otevřené API vám umožní vytvořit přímé integrace nebo externí aplikace, které se připojí k vašemu nastavení. Pomocí snímků můžete sledovat verze, vrátit zpět změny a pomocí auditních protokolů mít přehled o tom, kdo co udělal.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatný databázový software
Funkce č. 4: Přizpůsobitelný dashboard
Dashboardy se plně přizpůsobí vašim požadavkům na rozvržení a obsah díky nástrojům pro přetahování tabulek, widgetů a grafů. Můžete filtrovat data, třídit zobrazení a aplikovat motivy, abyste vytvořili rozhraní, které odpovídá vašim vizuálním a strukturálním preferencím.
Propojte data ze zdrojů jako PostgreSQL nebo MySQL a zobrazte je pomocí plně nastavitelných komponent. Můžete také přiřadit role, aby se uživatelům zobrazovaly pouze informace relevantní pro jejich úkoly, čímž zajistíte robustnost a bezpečnost dashboardů.
Ceny Baserow
- Cloud Zdarma Premium: 12 $/měsíc na uživatele Advanced: 22 $/měsíc na uživatele
- Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 22 $/měsíc na uživatele
- Vlastní hosting Navždy zdarma Premium: 12 $/měsíc na uživatele Advanced: 22 $/měsíc na uživatele Enterprise: Ceny na míru
- Navždy zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 22 $/měsíc na uživatele
- Navždy zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Co je Airtable?
Airtable je cloudová platforma typu software jako služba (SaaS), která kombinuje uživatelsky přívětivé rozhraní tabulek, jako jsou ty v Excelu, s funkcemi relační databáze.
Rozložení je známé, ale zvládá složité vztahy mezi úkoly, kontakty, projekty a obsahem bez nutnosti kódování. Můžete vytvářet aplikace, které zjednodušují ukládání, sdílení a organizaci dat v rámci vašeho týmu. Používejte tabulky, zobrazení a vlastní pracovní postupy podle svých potřeb.
Airtable obsahuje funkce jako propojené záznamy a více zobrazení, včetně mřížky, kalendáře a Kanbanu, pro lepší přehlednost a organizaci dat. Podporuje spolupráci prostřednictvím komentářů, aktualizací v reálném čase, oznámení a oprávnění založených na rolích, která definují, co uživatelé mohou vidět nebo dělat.
Populární nástroje jako Slack, Salesforce a Jira se integrují přímo do Airtable prostřednictvím nativních integrací, což vám umožňuje udržovat systém propojený bez přepínání mezi aplikacemi.
🧠 Zajímavost: Popularita online zdrojů pro programování vzrostla ze 70 % na 80 %! Teenageři rádi studují z online zdrojů (např. videa, blogy, fóra), zatímco lidé ve věku 25–34 let stále preferují tradiční školní výuku (55 %) – i když sbírají certifikáty!
Funkce Airtable
Rozhraní Airtable působí čistě a moderně, ale zároveň je známé uživatelům, kteří pracovali s tradičním tabulkovým softwarem.
I uživatelé bez technických znalostí mohou vytvářet a spravovat složité nastavení, aniž by se ztratili v konfiguračních krocích nebo kódování. Zatímco základní funkce přitahují lidi, pokročilé funkce odlišují tuto platformu od jednoduchých alternativ Airtable.
Funkce č. 1: Návrhář rozhraní
Nástroj Interface Designer od Airtable vám pomůže vytvořit přizpůsobená rozhraní pro různé uživatele, pokud vaše databáze obsahuje příliš mnoho údajů, než aby je bylo možné zobrazit najednou. Třídění více zobrazení může být chaotické, proto vám tento nástroj poskytuje úplnou kontrolu nad tím, co každý člen týmu vidí.
Pomocí komponent typu „drag-and-place“ můžete vytvářet stránky, které odpovídají způsobu práce každého jednotlivce, bez nutnosti backendové logiky. Váš marketingový tým může sledovat kampaně, zatímco finanční tým se soustředí na rozpočty – a to vše ze stejné základny.
Funkce č. 2: Portály
Portály Airtable vám umožňují spolupracovat s klienty, dodavateli nebo partnery mimo vaši organizaci, aniž byste jim poskytli plný přístup. Přihlašují se přes zabezpečenou stránku a pracují pouze s daty nebo formuláři, které jim přidělíte.
Přístup můžete kdykoli udělit nebo odebrat, abyste zajistili bezpečnost svých informací, aniž byste ztratili flexibilitu.
Přizpůsobte design portálu estetice vaší značky pomocí vlastních barev, log a obrázků na pozadí, abyste vytvořili ucelený a konzistentní zážitek. (Toto je jedna z pokročilejších funkcí Airtable, která je k dispozici pouze pro plány Business a Enterprise Scale. )
Funkce č. 3: Propojená data
Nástroje Connected Data vám umožňují přenést obrovské datové sady do Airtable a okamžitě synchronizovat aktualizace mezi týmy pomocí HyperDB. Načtěte informace ze zdrojů, jako jsou Snowflake a Databricks, a škálovat až na desítky milionů záznamů, což podporuje komplexní databáze, které vyžadují synchronizaci v reálném čase.
Díky této funkci můžete propojit databáze, aplikace a systémy v celé vaší společnosti – jedna změna se promítne všude, aniž by byly nutné další kroky. Když data proudí do Airtable, váš tým může vytvářet aplikace, které se opírají o aktuální záznamy a sdílený přístup.
📖 Přečtěte si také: Jak exportovat data z Airtable do jiných aplikací
Funkce č. 4: Airtable Assistant
Airtable Assistant odpovídá na složité obchodní otázky na základě dat z vašich připojených tabulek a propojených záznamů. Můžete se ptát na trendy, souhrny nebo zpětnou vazbu od zákazníků a získat jasné odpovědi, aniž byste museli prohledávat tisíce řádků.
Čte dlouhé dokumenty, zvýrazňuje klíčové body a extrahuje relevantní informace do strukturovaných formátů, na základě kterých můžete jednat. Využijte umělou inteligenci k revizi smluv, skenování zpráv nebo extrakci údajů o výkonu napříč týmy, aniž byste museli nastavovat pravidla nebo podmínky.
Funkce č. 5: Airtable Cobuilder
S Airtable Cobuilder můžete vytvářet vlastní aplikace, které propojují vaše data a zobrazují je v přehledném a snadno navigovatelném rozložení. Vyberte si z pohledů jako Mřížka, Galerie nebo Kalendář, abyste přizpůsobili způsob, jakým uživatelé s daty pracují, a upravte přístup na základě rolí, aby vše bylo bezpečné a relevantní.
Chcete upravit rozložení? Stačí přetáhnout pole, komponenty a prvky a provést rychlé vizuální úpravy. Cobuilder také usnadňuje vytváření personalizovaných zážitků. Uživatelé vidí pouze data, která potřebují, takže rozhraní zůstává přehledné a soustředěné.
Ceny Airtable
- Navždy zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Baserow vs. Airtable: Porovnání funkcí
Baserow a Airtable jsou výkonné platformy bez nutnosti programování, které slouží různým potřebám uživatelů. Nyní porovnejme Airtable a Baserow, abychom zjistili, jak se liší v reálném použití.
Funkce č. 1: Rozhraní a uživatelská zkušenost
Airtable napodobuje známé tabulkové procesory a nabízí vizuálně přitažlivé prostředí, které usnadňuje začlenění týmům zvyklým na Excel nebo Google Sheets. Mezi zobrazeními můžete přepínat pouhými několika kliknutími a funkce jako přetahování záznamů a barevně odlišené štítky zvyšují vizuální přitažlivost.
Na druhou stranu, Baserow je jednodušší a praktičtější. Jeho minimalistické uživatelské rozhraní možná není nijak okázalé, ale vyvaruje se rušivých prvků a soustředí se na základní funkce. Chybí mu interaktivní vylepšení, která nabízí Airtable, zejména pro uživatele, kteří očekávají dynamické prvky uživatelského rozhraní.
🏆 Vítěz: Airtable
Pokud jste běžný uživatel, který ocení propracované uživatelské rozhraní, integrovanou automatizaci a rozsáhlou knihovnu šablon, je Airtable tou nejlepší volbou.
Funkce č. 2: Přizpůsobení a kontrola vývojáře
Baserow je plně open source, což vývojářům dává svobodu upravovat zdrojový kód, přidávat pluginy a hostovat si jej sami. Můžete jej spustit na svých vlastních serverech, vylepšovat funkčnost backendu a udržovat úplnou kontrolu nad strukturou svých dat, a to vše bez nutnosti hlubokých technických znalostí.
Naopak Airtable nabízí API a skriptovací bloky pro automatizaci, ale funguje v uzavřeném prostředí. Vývojáři mohou vytvářet rozšíření a vlastní skripty, ale pouze v rámci limitů definovaných Airtable. Nebudete mít přístup k základním backendovým systémům ani k ovládání nasazení.
🏆 Vítěz: Baserow
Baserow je lepší volbou pro vlastní sestavení, vlastní hosting a svobodu backendu.
Funkce č. 3: Spolupráce a oprávnění
Airtable umožňuje úpravy v reálném čase, podrobné úrovně oprávnění (editor, komentátor, prohlížeč atd.) a působivé funkce, jako jsou @zmínky a vlákna komentářů. Platforma také podporuje společné úpravy tabulek v reálném čase a umožňuje vytvářet vlastní zobrazení, jako jsou Kanban tabule, kalendáře a galerie.
Baserow obsahuje nástroje pro spolupráci a podporuje více uživatelů, ale jeho možnosti oprávnění jsou omezenější, zejména v rámci bezplatného tarifu.
Pro podrobnou kontrolu přístupu budete potřebovat prémiovou verzi, protože bezplatná verze nabízí omezené funkce pro týmy, které potřebují pokročilá nastavení oprávnění. I tak však nedosahuje úrovně Airtable v této oblasti.
🏆 Vítěz: Airtable
Airtable zde vyniká, zejména pro týmy a mezioborové použití.
Funkce č. 4: Zobrazení a možnosti vizualizace
Baserow vám nabízí několik způsobů zobrazení dat, takže můžete spravovat úkoly současně z různých perspektiv. Zobrazovací modul se dělí na dvě hlavní části: jedna zobrazuje všechny uložené pohledy ve vybrané tabulce a druhá uvádí seznam dostupných typů zobrazení.
Baserow dobře zpracovává tabulkové údaje, ale zatím nenabízí stejnou flexibilitu při vizualizaci dat jako Airtable. To může být nevýhodou pro uživatele, kteří potřebují vysoce dynamické rozvržení orientované na uživatele.
Alternativně Airtable nabízí řadu možností zobrazení, které vyhovují různým pracovním postupům, včetně Kanban pro projektové manažery, Kalendář pro marketéry, Gantt pro projektové manažery, Galerie pro designéry a Časová osa pro provoz.
🏆 Vítěz: Airtable
Airtable zůstává lepší volbou díky přizpůsobitelné vizualizaci dat v různých formátech.
Funkce č. 5: Open source a možnosti vlastního hostingu
Airtable nepodporuje vlastní hosting. Jedná se o platformu pouze v cloudu s uzavřeným zdrojovým kódem, takže jste vázáni na její infrastrukturu a zásady zpracování dat.
Baserow je open source, lze jej hostovat na vlastním serveru a je navržen pro týmy, které dbají na ochranu soukromí. Můžete jej provozovat na místě nebo v soukromém cloudu, což vám dává úplnou kontrolu nad infrastrukturou, výkonem a bezpečností.
🏆 Vítěz: Baserow
Baserow je jasným vítězem pro týmy, které upřednostňují soukromí, soulad s předpisy nebo flexibilitu infrastruktury.
Baserow vs. Airtable na Redditu
Máme rádi upřímné recenze uživatelů. A nic nevyjadřuje upřímnost tak jako Reddit.
Na základě diskuze na Redditu r/Airtable se zdá, že uživatelé tento nástroj přijali poměrně široce, ale zároveň zpochybňují jeho uzavřený model a ceny.
Jeden uživatel pochválil API Airtable a vyzdvihl jeho možnosti filtrování:
API Airtable je skvělé a můžete přidat parametr filterByFormula, který vám umožní provádět například fuzzy vyhledávání.
API Airtable je skvělé a můžete přidat parametr filterByFormula, který vám umožní provádět například fuzzy vyhledávání.
Jiný uživatel však s tímto hodnocením nesouhlasil a poukázal na jedno omezení:
Četl jsem o parametru filterByFormula, ale zdá se mi, že je to zbytečně komplikované jen pro fuzzy vyhledávání. Vypadá to, že vytáhnou všechny vaše záznamy a projdou je parametrem pro filtrování, což je podle mě dost neefektivní. Řekněme, že mám 2 sloupce – název a popis – a chci provést fuzzy vyhledávání v obou sloupcích společně s vyšší váhou přiřazenou názvu. Zdá se, že to pomocí parametru není tak jednoduché.
Četl jsem o parametru filterByFormula, ale zdá se mi, že je to zbytečně komplikované jen pro fuzzy vyhledávání. Vypadá to, že vytáhnou všechny vaše záznamy a projdou je parametrem pro filtrování, což je podle mě dost neefektivní. Řekněme, že mám 2 sloupce – název a popis – a chci provést fuzzy vyhledávání v obou sloupcích společně s vyšší váhou přiřazenou názvu. Zdá se, že to pomocí parametru není tak jednoduché.
Baserow na druhou stranu přitahuje pozornost tím, že je open-source, ale jeho relativně nový status vyvolává obavy. Jeden uživatel Redditu se podělil o své první zkušenosti:
Baserow (a ostatní zmíněné v názvu) jsou open source. Baserow se zdá být opravdu nový. Zkusil jsem spustit verzi lokálně a myslím, že nezvládá správně nahrávání obrázků.
Baserow (a ostatní zmíněné v názvu) jsou open source. Baserow se zdá být opravdu nový. Zkusil jsem spustit verzi lokálně a myslím, že nezvládá správně nahrávání obrázků.
Uživatelé Redditu oceňují vyspělost a integraci Airtable, ale Baserow získává body za transparentnost a lokální kontrolu, i když stále ještě dohání konkurenci v oblasti propracovanosti.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Baserow a Airtable.
Pokud hledáte platformu, která sjednocuje výkonné databáze, správu úkolů a pokročilou spolupráci, výše uvedené nástroje se vám mohou jevit jako skládačka, jejíž dílky do sebe úplně nezapadají.
A právě tady přichází na scénu ClickUp jako aplikace pro vše, co souvisí s prací!
Představte si následující situaci: řídíte uvedení produktu na trh pomocí pěti různých nástrojů. Úkoly jsou roztříštěné v Airtable, zpětná vazba od uživatelů je pohřbená v Google Docs, časové osy jsou v Notion a aktualizace se přenášejí mezi Slackem a e-mailem. Vývojář přehlédne důležitou aktualizaci specifikací, designér pracuje s zastaralým souborem a vy trávíte noc sledováním změn, které měly být synchronizovány.
ClickUp eliminuje tento chaos tím, že kombinuje vaše úkoly, dokumenty a pracovní postupy do jediného sjednoceného pracovního prostoru. Namísto spojování nesouvislých aplikací je vše, co potřebujete – od specifikací produktů a časových os až po zpětnou vazbu a realizaci – na jednom místě, plně integrováno a vytvořeno pro přehlednost.
Není překvapivé, že týmy, které přecházejí na ClickUp, mohou nahradit tři nebo více nástrojů a ušetřit tak alespoň tři hodiny týdně! 🦄
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení pracovních postupů
Podívejme se, co dělá ClickUp nejlepším nástrojem pro databáze a pracovní postupy bez nutnosti programování.
ClickUp má výhodu č. 1: Zobrazení tabulky ClickUp a vlastní pole
Předpokládejme, že jste projektový manažer nebo zakladatel startupu a hledáte jedinečnou kombinaci flexibility, reportingu a přizpůsobení. V tom případě vás tato funkce ClickUp určitě zaujme, zejména proto, že nabízí podobné funkce jako Airtable i Baserow v jednotném prostoru.
Zobrazení tabulky ClickUp vám umožňuje vizualizovat a spravovat data v responzivním zobrazení tabulky, podobném tabulkám a databázím. Zpracovává komplexní projektová data, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu. Na rozdíl od Airtable, který omezuje určitá zobrazení nebo pokročilé funkce na vyšší tarify, ClickUp nabízí toto zobrazení zdarma jako součást širší flexibility pracovního prostoru.
Můžete:
- Zobrazte úkoly, vlastníky, termíny a priority na jednom místě a přepínejte sloupce nebo tříděte položky, aniž byste ztratili přehlednost.
- Vytvářejte vztahy mezi tabulkami pomocí propojovacích polí, aby měl váš tým okamžitý přístup k relevantním datům. Ušetřete čas při křížových odkazech nebo práci s velkými datovými sadami.
Airtable také podporuje propojené záznamy, ale ClickUp je integruje těsněji do sledování projektů. Získáte přehlednost a zároveň zachováte strukturu, zatímco Baserow může vyžadovat více nastavení a postrádá nativní funkce ClickUp pro správu projektů. 🦄
Poté můžete v ClickUp přidat neomezený počet vlastních polí ke všem svým úkolům a projektům. Sledujte vše od postupu projektu po rozpočty, hodnocení spokojenosti zákazníků po sprintové body, přidělené úkoly po e-mailové adresy a kontaktní čísla zákazníků. Vše je přizpůsobeno vašemu pracovnímu postupu.
V závislosti na potřebných datech použijte pole pro čísla, text, rozevírací seznamy, vzorce, nahrávání souborů nebo měny.
Tato funkce konkuruje flexibilním typům polí Airtable, ale překonává předem připravené šablony a snadné použití Baserow. Nemusíte přizpůsobovat svůj proces pevně danému rozložení. 🦄
Můžete filtrovat a třídit data na základě konkrétních polí a rychle najít správné informace, aniž byste museli přecházet mezi nástroji. Díky tomu je ClickUp flexibilní pro technické týmy, které jej používají pro interní vývoj aplikací a sledování úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Věděli jste, že ClickUp nabízí vlastní pole s podporou umělé inteligence, která automatizuje vaše rutinní úkoly? Seznamte se s AI Fields!
AI Fields jsou inteligentní vlastní pole, která dynamicky generují informace z obsahu vašich úkolů – považujte je za výkonné nástroje pro shrnování, překládání, kategorizaci nebo extrahování sentimentu z úkolů bez ručního zadávání.
V závislosti na typu pole získáte různé možnosti:
|Typ pole
|Funkce
|Krátký text
|Detekce sentimentu
|Dlouhý text
|Shrnutí, aktualizace pokroku, překlad, akční položky, vlastní text
|Rozbalovací nabídka
|Kategorizace, vlastní rozevírací seznam, klasifikace velikostí triček
V tomto videu se dozvíte více o AI polích:
V ClickUp můžete také přepínat mezi více než 15 zobrazeními. Pomocí kanbanových tabulek můžete vizuálně sledovat pokrok nebo pomocí Ganttových diagramů plánovat a spravovat časové osy. Tato funkce se liší od Baserow, který nabízí méně nativních zobrazení, a také od Airtable, kde jsou některá zobrazení omezena úrovní.
Šablona tabulky ClickUp
S ClickUp získáte přístup k hotovým šablonám ve stylu tabulek, které vám pomohou rychle se rozběhnout.
S šablonou tabulky ClickUp můžete sledovat dodavatele, klienty nebo požadavky na funkce. Každý řádek obsahuje strukturované informace, jako je jméno, kategorie, kontaktní údaje a stav, a můžete tento seznam filtrovat podle polí, aby se zobrazily pouze důležité položky, jako jsou klienti s vysokými příjmy nebo aktivní potenciální zákazníci.
Umožňuje také zahrnout vstupní formuláře, které automaticky vyplňují řádky novými záznamy. To snižuje množství zadávaných dat a udržuje váš pipeline organizovaný s minimálním úsilím.
ClickUp má výhodu č. 2: Pokročilá správa úkolů
Správa více projektů nemusí být nutně náročná. ClickUp Tasks usnadňuje rozdělení práce a udržení přehledu.
Na rozdíl od Airtable, který nabízí základní šablony pro sledování úkolů, ClickUp vám poskytuje hlubší kontrolu nad hierarchií úkolů, nastavením priorit, termíny a snadným přiřazováním úkolů členům týmu – to vše pouhými několika kliknutími.
ClickUp vám také pomůže udržet si přehled díky funkcím, jako jsou Milestones, které zdůrazňují klíčové úspěchy a termíny, a výzvy založené na umělé inteligenci, které pomáhají při nastavování časových os nebo generování Ganttových diagramů.
Navíc funkce Task Dependencies v ClickUp zajišťuje, že vše probíhá ve správném pořadí, automaticky upravuje časové osy a v případě potřeby odesílá upozornění, aby se předešlo zácpám.
ClickUp je nepostradatelný pro týmy pracující napříč odděleními nebo lokalitami. Umožňuje automatizovat, prioritizovat a přizpůsobovat úkoly a zároveň poskytuje přehled o kapacitách týmu v reálném čase. Pomáhá také rozdělovat práci na základě dovedností a dostupnosti, což v Airtable vyžaduje další nastavení a v Baserow není plně podporováno.
💡 Tip pro profesionály: Automatizujte tok úkolů pomocí ClickUp Custom Agents, které fungují nezávisle, když se změní priority nebo termíny. Použijte AI k automatickému přiřazování, komentování nebo aktualizaci časových os bez nutnosti ručního sledování.
ClickUp má navrch #3: Automatizace ClickUp
Ruční aktualizace mohou zabírat váš čas a narušovat vaše soustředění. S ClickUp Automations se o všechny vaše rutinní úkony postará sám systém.
Automatizujte opakující se úkoly, aktualizace stavu a oznámení bez dalších kliknutí. Například po nastavení jednoduchých pravidel „if-then“ ClickUp aktualizuje stav úkolu po dokončení podúkolu nebo informuje příslušnou osobu o změně termínu.
Ačkoli Airtable nabízí automatizaci, mnoho klíčových spouštěčů a akcí je uzamčeno za prémiovými úrovněmi. Baserow se pro automatizaci spoléhá na integrace jako n8n nebo Zapier, ale nastavení bývá spíše manuální a roztříštěné. 🦄
Naopak ClickUp centralizuje vše na jednom místě, což usnadňuje správu automatizací bez složitých skriptů.
Můžete dokonce použít AI Automation Builder od ClickUp k automatizaci pracovních postupů v celém vašem pracovním prostoru, s prioritní podporou pro týmy na vyšších úrovních, které potřebují rychlou a specializovanou pomoc. Stačí popsat, co chcete, v jednoduché angličtině, a nástroj za vás nakonfiguruje automatizaci. Aktualizace se synchronizují napříč prostory, složkami a seznamy v reálném čase, takže váš tým zůstává koordinovaný i mimo pracovní dobu.
📮 ClickUp Insight: 32 % zaměstnanců občas pracuje nad rámec své pracovní doby, zatímco 24 % pracuje přesčas téměř každý den. V čem je problém? Bez jasných hranic se přesčasy stávají normou namísto výjimkou.
Někdy potřebujete trochu pomoci s nastavením těchto hranic. Požádejte ClickUp Brain, vestavěného asistenta umělé inteligence platformy, aby zasáhl a vytvořil pro vás optimalizovaný plán. Je přímo zabudován do vašeho pracovního prostoru a ukazuje, které úkoly jsou skutečně urgentní a které ne!
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
ClickUp má navrch #4: Spolupráce v reálném čase s ClickUp Chat a ClickUp Docs
Spolupráce funguje nejlépe, když probíhá v reálném čase. S ClickUpem může váš tým brainstormovat, plánovat a jednat na jednom místě, aniž by musel přeskakovat mezi nástroji nebo ztrácet informace v roztříštěných vláknech.
Zatímco Airtable a Baserow pro komunikaci využívají aplikace třetích stran, jako je Slack, ClickUp přináší konverzace přímo do vašeho pracovního prostoru. 🦄
S ClickUp Chat můžete zahájit kontextový chat, propojit jej s úkolem, vložit relevantní dokumenty a @zmínit kolegy, aby se mohli okamžitě zapojit. Komentáře lze přiřazovat, připojovat soubory a formátovat zprávy pomocí formátovaného textu a příkazů se lomítkem.
Chat dělá z ClickUp komplexní systém pro správu úkolů. Promění jakýkoli komentář v úkol, aniž byste museli opustit konverzaci, což udržuje rozhodování v pohybu a dokumentaci použitelnou.
ClickUp Docs posouvá tuto spolupráci o krok dál a nabízí neomezené úložiště, které podporuje rostoucí potřeby v oblasti dokumentů. Docs s podporou umělé inteligence nabízí týmům přehledný prostor v reálném čase pro společnou úpravu a organizaci informací.
Ať už píšete projektové zadání, standardní operační postupy nebo brainstormujete nápady, Docs podporuje vnořené stránky, takže vše zůstává strukturované a snadno navigovatelné.
Můžete označovat členy týmu pomocí přiřazených komentářů, přeměňovat zpětnou vazbu na úkoly a řídit viditelnost nebo práva k úpravám – to vše na jedné platformě. Na rozdíl od Airtable, kde jsou komentáře vázány pouze na jednotlivé záznamy, nebo Baserow, kde zcela chybí možnost spolupráce v reálném čase, nabízí ClickUp skutečně plynulý zážitek.
Toto říká Dayana Mileva, Account Director ve společnosti Pontica Solutions, o svých zkušenostech s používáním ClickUp:
Hledal jsem platformu pro správu projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
Hledal jsem platformu pro správu projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
Vyberte si ClickUp pro úplnou kontrolu, spolupráci a přehlednost
Jaký je tedy konečný verdikt?
Airtable nabízí výkonné funkce, ale především pro rozsáhlé a složité pracovní postupy. Baserow s open-source frameworkem a možností vlastního hostingu vám poskytuje větší kontrolu nad vašimi daty, ale zaostává v oblastech, jako jsou přizpůsobitelné zobrazení, šablony a flexibilita.
ClickUp nahrazuje několik roztříštěných nástrojů jedním výkonným pracovním prostorem.
Zatímco Baserow a Airtable se zaměřují na databáze, ClickUp se zabývá týmovou spoluprací a realizací. Kromě standardních zobrazení nabízí ClickUp také zobrazení Mind Map, Workload a Dashboard, které vám pomohou rychle analyzovat a jednat. Můžete sdílet wiki, dokumenty a znalostní báze v reálném čase přímo ve svém pracovním prostoru.
Ať už spravujete projekty, sledujete data, automatizujete pracovní postupy nebo spolupracujete se svým týmem, ClickUp vám to vše umožní s flexibilitou a hloubkou, kterou Airtable a Baserow prostě nemohou nabídnout.
Jste připraveni zjednodušit své nástroje a zrychlit svou práci?
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!