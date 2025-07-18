10 nejlepších alternativ k Excelu pro Mac pro vyšší produktivitu v roce 2025

Zatímco Microsoft Excel je nepostradatelným nástrojem pro sledování rozpočtů, vytváření finančních modelů, automatizaci reportů a další, uživatelé Macu často tahají za kratší konec.
Chybí nebo jsou omezené klíčové funkce, jako jsou Power Pivot a Power Query, makra nefungují vždy správně a aktualizace přicházejí později než ve Windows.
Navíc vysoká cena balíku Microsoft Office vyvolává dojem, že platíte prémii za nástroj, který je pro váš systém optimalizován jen z poloviny.
Pokud vás tyto překážky unavují, je na čase vyzkoušet alternativu k MS Excel pro uživatele Mac, která skutečně funguje hladce. Ale jak si z takového množství možností vybrat tu správnou? Právě o tom pojednává tento blogový příspěvek.
Co byste měli hledat v alternativě k Excelu pro Mac?
Při hodnocení alternativ k Excelu pro Mac se zaměřte na následující kritéria:
- Kompatibilita a podpora souborů: Pokud často sdílíte soubory s běžnými uživateli Excelu, ujistěte se, že nástroj dokáže otevírat a ukládat soubory Excel (. xlsx) bez poškození vzorců, grafů nebo formátování.
- Vlastnosti a funkce: Pokud v Excelu využíváte kontingenční tabulky, složité vzorce nebo makra, hledejte software, který podporuje složité datové úlohy. Zvažte také alternativy nástroje AI Excel, které pomáhají analyzovat data, odhalovat trendy a dokonce navrhovat vzorce.
- Spolupráce v reálném čase: Webové aplikace umožňují více lidem současně upravovat soubory a vyhnout se tak nechvalně známým e-mailovým vláknům s názvem „vFinal_final. xlsx“.
- Šablony a automatizace: Dobré alternativy k Excelu obsahují hotové šablony tabulek nebo databází pro konkrétní použití, jako jsou rozpočty, sledování projektů, faktury atd.
- Integrovaná automatizace: Automatizace v Excelu může působit komplikovaně kvůli mnoha proměnným nebo algoritmům strojového učení. Hledejte proto platformy, které dokážou automaticky provádět úkoly, jako je plánování reportů nebo spouštění výpočtů.
- Ceny a licence: Pokud máte omezený rozpočet, podívejte se na cenový model. Některé nástroje nabízejí bezplatnou verzi (s možnými omezeními úložiště nebo funkcí), jiné mají možnost jednorázového zakoupení.
📚 Další informace: Jak používat Excel pro řízení projektů
Alternativy k Excelu v kostce
Dále porovnáme nejlepší alternativy k Excelu pro Mac, abychom zjistili, jak si vedou v oblasti funkcí, použitelnosti a ceny.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Zobrazení tabulky, pole vzorců, souhrny AI, dokumenty, automatizace, šablony
|Malé podniky, velké společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif, pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|LibreOffice Calc
|Více než 300 funkcí, grafy, režim offline, DataPilot, Správce scénářů
|Malé podniky, jednotlivci
|Navždy zdarma
|Apple Numbers
|Vlastní šablony, synchronizace iCloud, interaktivní grafy a úpravy v reálném čase.
|Malé podniky, jednotlivci
|Navždy zdarma
|Tabulkové kalkulátory WPS Office
|Chytrá sada nástrojů, OCR, optimalizace pro mobilní zařízení, kompatibilita formátů
|Malé podniky
|Ceny na míru
|Tabulky Google
|Spolupráce v reálném čase, Apps Script, Smart Fill, integrace GPT
|Podniky, malé firmy
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 3,60 $/uživatel/měsíc.
|SoftMaker PlanMaker
|Kompatibilita s Excelem, více než 430 funkcí, nízká náročnost na systém, různé typy grafů
|Malé podniky
|Placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|OnlyOffice
|Společná editace v reálném čase, podpora on-premise/cloud, více než 200 šablon
|Podniky, malé firmy
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 20 $/uživatel/měsíc.
|Zoho Sheet
|AI asistent, ověřování dat, makra, integrace Zoho CRM
|Malé podniky, velké společnosti
|Navždy zdarma
|Airtable
|Relační databáze, více zobrazení, automatizace, rozšíření
|Malé podniky, velké společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 20 $/uživatel/měsíc.
|Smartsheet
|Ganttovy diagramy, dashboardy, reporty, integrace a soulad s předpisy
|Podniky, malé firmy
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 12 $/uživatel/měsíc.
Nejlepší alternativy k Excelu pro Mac
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak hodnotíme software v ClickUp.
Nyní se podívejme na deset nejlepších alternativ k Excelu pro uživatele Mac.
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů, sledování úkolů, automatizaci pracovních postupů a spolupráci týmů)
Pokud spravujete úkoly nebo projekty v Excelu na svém Macu, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám nabízí nastavení, které je 10x strukturovanější, přehlednější a praktičtější.
Zobrazení tabulky ClickUp
ClickUp Table View nabízí řádky a sloupce jako tabulkový procesor, ale s přidanými funkcemi, jako jsou přiřazení úkolů, stavy, termíny, vlastní pole, vzorce, filtry a automatizace – vše integrované.
Díky vlastním polím můžete sledovat vše, co potřebujete, například průběh úkolů, přílohy souborů, hodnocení a další.
Můžete také propojit zákazníky s objednávkami, obchodní zástupce s obchodními případy nebo zaměstnance s jejich úkoly. Díky tomu je organizace dat intuitivnější.
ClickUp Brain
Pro lepší správu dat použijte ClickUp Brain, který vám pomůže rychle shrnout vaše data.
Například se ho zeptejte na věci jako „Kolik úkolů je ještě nevyřízených?“ nebo „Který obchodní zástupce dosáhl nejvyššího obratu?“ a on vám dá jasnou odpověď. Je to velmi užitečné, když pracujete s velkým množstvím dat a chcete získat rychlý přehled, aniž byste museli sami počítat nebo filtrovat vše.
Formulářová pole ClickUp
Pokud chcete provádět výpočty podobné Excelu, pomůže vám ClickUp Formula Fields. Umožní vám automatizovat výpočty přímo v rámci vašich živých úkolů, jako je výpočet počtu dní mezi datem zahájení úkolu a datem splatnosti nebo odečtení „utracené částky“ od „přiděleného rozpočtu“, aby se zobrazilo, kolik zbývá.
To znamená, že s postupem vašich projektů se vaše čísla automaticky aktualizují.
S automatizací vzorců ClickUp můžete také automatizovat rutinní pracovní postupy a výpočty na základě spouštěčů a podmínek založených na vzorcích. Například automaticky aktualizovat stav úkolu nebo odeslat oznámení, pokud vzorec vyhodnotí určitou hodnotu.
Šablona editovatelné tabulky ClickUp
Šablona editovatelné tabulky ClickUp je skvělý způsob, jak spravovat data bez ruční práce. Obsahuje automatický import dat a možnost přidávat vlastní vzorce pro rychlé výpočty, jako jsou součty nebo průměry. Můžete také sledovat věci jako tržby nebo výdaje pomocí polí přizpůsobených vašim potřebám.
Šablona obsahuje několik zobrazení, například zobrazení Finanční výkazy pro sledování klíčových finančních údajů, jako jsou hrubé tržby, výdaje a zisk/ztráta, a zobrazení Tabulka pro úpravy a výpočty dat. K sledování pokroku můžete také použít vlastní stavy úkolů, jako je Schváleno nebo Dokončeno.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizace dat: Umožňuje vytvářet vizuální přehledy, jako jsou souhrny ve stylu kontingenčních tabulek, burndown grafy atd., prostřednictvím ClickUp Dashboards.
- Integrovaná dokumentace: Poskytuje ClickUp Docs pro vkládání tabulek nebo tabulek do dokumentu. To se hodí, pokud píšete zprávu a chcete vedle textu zahrnout také některá data.
- Spolupráce v reálném čase: Umožňuje více členům týmu současně upravovat dokumenty. Uživatelé mohou také přidávat komentáře kdekoli v dokumentu a sdílet jej veřejně nebo soukromě s oprávněními založenými na rolích.
- Předem připravené šablony: Nabízí připravené tabulky a šablony pro správu projektů, které vám pomohou organizovat a počítat data při správě rozpočtů, sledování nákladů na projekty nebo zaznamenávání prodejních údajů.
- Ke stažení pro Mac: Poskytuje speciální desktopovou aplikaci pro Mac, která vám umožní spravovat tabulky bez nutnosti přepínat mezi prohlížeči. Je ideální pro uživatele, kteří preferují nativní aplikaci s plnou funkčností.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele ClickUp příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Přečtěte si, co o nich říká recenzent G2:
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají VŠECHNO: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, IA, dashboardy, automatizace... Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty. Úkoly mají kartu aktivit, takže můžete vidět celou historii daného úkolu. Je to velmi flexibilní a profesionální. S ClickUpem neexistují žádné výmluvy, proč nebýt extrémně produktivní.
Potřebuji blog, abych mohl napsat vše, co se mi na ClickUp líbí. Mají VŠECHNO: úkoly (v seznamu, tabulce, na tabuli, v kalendáři, na mapě atd.), dokumenty, IA, dashboardy, automatizace... Můžete sdílet veřejné odkazy na úkoly nebo dokumenty. Úkoly mají kartu aktivit, takže můžete vidět celou historii daného úkolu. Je to tak flexibilní a profesionální. S ClickUpem neexistují žádné výmluvy, proč nebýt extrémně produktivní.
📚 Další informace: Jak vytvořit dashboard v Excelu? (Kroky a šablony)
2. LibreOffice Calc (nejlepší bezplatná alternativa s rozsáhlými funkcemi)
Pokud hledáte základní alternativu k Excelu, LibreOffice Calc je tou správnou volbou. Tato bezplatná aplikace s otevřeným zdrojovým kódem je součástí balíku LibreOffice, který nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a funkce podmíněného formátování podobné Excelu.
Calc podporuje knihovnu více než 300 funkcí a umožňuje vám vytvářet grafy a kontingenční tabulky pro pokročilou analýzu dat. Můžete si také stáhnout hotové šablony tabulek z úložiště LibreOffice. Tyto šablony obsahují vestavěné vzorce, takže stačí zadat data a můžete se ihned pustit do práce.
Protože je offline, vaše data zůstávají lokální (pokud se nerozhodnete pro synchronizaci přes Dropbox/iCloud). To je skvělé pro citlivá data a pro práci na cestách (například v letadle), aniž byste byli závislí na webových aplikacích.
Nejlepší funkce LibreOffice Calc
- Scenario manager: Porovnává „co by, kdyby“ scénáře (například vysoké, střední nebo nízké tržby), aby zjistil, jak změny vstupních údajů ovlivňují výsledky, aniž by upravoval původní data.
- Komponenta Solver: Najde nejlepší hodnotu pro konkrétní buňku na základě podmínek nebo omezení nastavených v jiných buňkách.
- Pokročilá technologie DataPilot: Načtěte surová data z firemních databází a poté je zkřížově tabulkujte, shrňte a převedete na použitelné informace.
Omezení LibreOffice Calc
- Calc na rozdíl od některých cloudových alternativ nepodporuje úpravy v reálném čase více uživateli.
- Umí otevírat a ukládat soubory Excel, ale může mít problémy se složitými formáty.
Ceny LibreOffice Calc
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze LibreOffice Calc
- G2: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 225 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LibreOffice Calc?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Je mnohem méně komplikovaný než Excel a je to bezplatný software.
Je mnohem méně komplikovaný než Excel a je to bezplatný software.
📚 Další informace: Nejlepší programy pro zadávání dat (recenze a ceny)
3. Apple Numbers (nejlepší pro hladkou integraci s ekosystémem Apple)
Apple Numbers je tabulkový procesor vyvinutý společností Apple Inc. pro zařízení macOS, iPadOS a iOS. Je součástí balíku aplikací iWork, který je předinstalován na většině zařízení Apple nebo jej lze zdarma stáhnout z App Store.
Výjimečnou vlastností aplikace Numbers je její přehledné a moderní rozhraní. Na rozdíl od aplikace Excel, která se otevírá s mřížkou, aplikace Numbers začíná s prázdným plátnem, na které můžete přidávat tabulky, grafy, obrázky a text kdekoli na stránce. Tento přístup, který klade důraz na design, je obzvláště užitečný pro vytváření vizuálně poutavých zpráv, dashboardů a prezentací.
A to nejlepší? Můžete začít pracovat na tabulce na Macu, aktualizovat ji na iPadu a upravit hodnotu na iPhonu – vše díky plynulé synchronizaci přes iCloud. Navíc je integrován s Siri Shortcuts, AppleScript, Keynote a dalšími funkcemi macOS.
Nejlepší funkce Apple Numbers
- Přizpůsobitelné šablony: Nabízí širokou škálu předem navržených šablon, které vám pomohou rychle začít a snadno je přizpůsobit vašim potřebám.
- Spolupráce v reálném čase: Umožňuje uživatelům sdílet soubory přes iCloud, aby je mohli současně upravovat na všech zařízeních Apple.
- Vizualizace dat: Podporuje širokou škálu 2D, 3D a interaktivních typů grafů (sloupcové, pruhové, čárové, plošné, výsečové, prstencové, radarové), které se dynamicky aktualizují podle změn dat.
Omezení aplikace Apple Numbers
- Aktualizace jsou vzácné a vylepšení funkcí pomalá, což může některé uživatele zklamat.
- Není určen pro rozsáhlé datové soubory ani pro provádění složitých výpočtů.
Ceny Apple Numbers
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Apple Numbers
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apple Numbers?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
V Apple Numbers se mi nejvíce líbí design grafů. Design je úžasný a odlišuje se od všech ostatních tabulkovách programů.
V Apple Numbers se mi nejvíce líbí design grafů. Design je úžasný a odlišuje se od všech ostatních tabulkovách programů.
4. WPS Office Spreadsheets (nejlepší alternativa pro mobilní zařízení)
WPS Office Spreadsheets je uživatelsky přívětivý nástroj s rozhraním, funkcemi a celkovým designem podobným Excelu. To zkracuje dobu potřebnou k osvojení a usnadňuje uživatelům obeznámeným s Excelem plynulý přechod.
WPS se vyznačuje odlehčeným designem a plynulým provozem na mobilních zařízeních. Je plně optimalizován pro iPhone/iPad – můžete začít tabulku vytvářet na Macu a pokračovat v úpravách na telefonu s minimálními kompromisy.
Podporuje také různé formáty souborů, včetně .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv a .txt. Můžete otevírat, upravovat a ukládat soubory bez narušení vzorců, grafů nebo rozvržení napříč zařízeními a platformami.
Nejlepší funkce tabulkových procesorů WPS Office
- Smart Toolbox: Obsahuje více než 60 mini nástrojů pro zjednodušení úkolů, jako je extrahování textu z buňky, hromadná konverze formátů tabulek a rozdělení textu do sloupců.
- Obrázek do textu: Integruje optické rozpoznávání znaků (OCR), které extrahuje text z obrázků a vkládá jej do tabulek.
- Inteligentní rozdělení sloupců: Inteligentně rozdělí data v jednom sloupci do více sloupců na základě jejich obsahu.
Omezení tabulkových procesorů WPS Office
- WPS postrádá pokročilé funkce ve srovnání s Microsoft Excel.
- Někteří uživatelé zaznamenali při intenzivním používání nebo multitaskingu pomalý výkon, zpoždění nebo pády.
Ceny tabulkových procesorů WPS Office
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze tabulkových procesorů WPS Office
- G2: 4,4/5 (55+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o tabulkách WPS Office?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
WPS Spreadsheets mi umožňuje vytvářet úžasné tabulky, prezentace a dokumenty. Obsahuje všechny kompletní funkce tabulkového procesoru. WPS Spreadsheets se mi opravdu líbí, protože se snadno spouští a pracuje s vysokou kompatibilitou s formáty Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF a OpenOffice.
WPS Spreadsheets mi umožňuje vytvářet úžasné tabulky, prezentace a dokumenty. Obsahuje všechny kompletní funkce tabulkového procesoru. WPS Spreadsheets se mi opravdu líbí, protože se snadno spouští a pracuje s vysokou kompatibilitou s formáty Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF a OpenOffice.
5. Google Sheets (nejlepší pro spolupráci v reálném čase a flexibilitu založenou na cloudu)
Google Sheets je webový tabulkový procesor, který je součástí Google Workspace. Jednou z jeho vynikajících funkcí je spolupráce v reálném čase, kdy až 50 uživatelů na různých místech může současně pracovat na stejné tabulce, vidět změny svých kolegů a zanechávat komentáře, které mohou ostatní sledovat.
Integruje se také s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Google Analytics, Forms a Looker Studio. Můžete například převést data z tabulky do pokročilé vizualizace pomocí Looker Studio nebo importovat data z Analytics a vytvářet grafy a sledovat trendy.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Snadné sdílení a oprávnění: Snadno sdílejte tabulku s ostatními prostřednictvím odkazu nebo e-mailové pozvánky a nastavte jim úroveň přístupu (zobrazení, komentáře nebo úpravy).
- Google Apps Script: Poskytuje integrovaný skriptovací nástroj, který vám umožňuje psát jednoduché funkce JavaScriptu pro automatizaci pracovních postupů, odesílání e-mailů, připojení k API nebo spouštění akcí na základě hodnot buněk.
- Inteligentní vyplňování: Využívá strojové učení k detekci vzorců ve vašich datech a navrhuje, jak vyplnit zbývající buňky.
- GPT for Sheets: Integruje modely OpenAI přímo do vaší tabulky, což vám umožňuje vytvářet vzorce, extrahovat strukturovaná data ze surových vstupů a automatizovat opakující se úkoly.
Omezení Google Sheets
- Není srovnatelný s pokročilými nástroji, jako je Excel, pro hloubkovou analýzu.
- Ačkoli nabízí offline přístup, některé funkce nefungují bez stabilního připojení k internetu.
Ceny Google Sheets
- Zdarma: Součástí bezplatného účtu Google
- Google Workspace Individual: 9,99 $ měsíčně
- Google Workspace Business Starter: 3,60 $/uživatel za měsíc
- Google Workspace Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc
- Google Workspace Business Plus: 27,33 $ za uživatele měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Sheets?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Nástroje jako Google Docs, Sheets a Slides umožňují více uživatelům pracovat na stejném dokumentu současně. Efektivní zpětná vazba s vloženými komentáři a „navrhovanými úpravami“ zajišťuje plynulou komunikaci. Všechny soubory jsou uloženy v Google Drive, takže jsou přístupné z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Některé nástroje fungují i offline, což zajišťuje produktivitu i bez internetu. Gmail, Kalendář, Drive, Meet a další aplikace jsou hluboce integrovány, což zajišťuje soudržný pracovní postup.
Nástroje jako Google Docs, Sheets a Slides umožňují více uživatelům pracovat na stejném dokumentu současně. Efektivní zpětná vazba s vloženými komentáři a „navrhovanými úpravami“ zajišťuje plynulou komunikaci. Všechny soubory jsou uloženy v Google Drive, takže jsou přístupné z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Některé nástroje fungují i offline, což zajišťuje produktivitu i bez internetu. Gmail, Kalendář, Drive, Meet a další aplikace jsou hluboce integrovány, což zajišťuje soudržný pracovní postup.
🧠 Zajímavost: Google Sheets vznikl z webové aplikace pro práci s tabulkami s názvem XL2Web, kterou vyvinula společnost 2Web Technologies. Když Google v roce 2006 společnost XL2Web koupil, aplikace se nakonec stala součástí Google Labs Spreadsheets, než byla oficiálně spuštěna jako Google Sheets.
6. SoftMaker PlanMaker (nejlepší pro lehkou a rychlou správu dat)
SoftMaker PlanMaker je tabulkový procesor kompatibilní s GDPR, který je určen pro uživatele vyžadující vysokou kompatibilitu s Excelem. Umí otevírat a ukládat formáty Excel XLS a XLSX, podporuje soubory chráněné heslem a zvládá rozsáhlé tabulky s až milionem řádků a 16 384 sloupci.
To umožňuje uživatelům zpracovávat velké objemy dat bez omezení. PlanMaker také podporuje více než 430 vestavěných výpočetních funkcí, které pokrývají finanční a statistickou analýzu, inženýrství a operace s databázemi.
Na rozdíl od Excelu, který zabírá několik gigabajtů, má PlanMaker velikost méně než 200 MB. To znamená rychlejší instalaci a spuštění, zejména na starších systémech nebo systémech s omezeným úložištěm.
Nejlepší funkce SoftMaker PlanMaker
- Vizualizace dat: Podporuje více než 80 typů grafů (sloupcové, výsečové, histogramy atd.), plus 3D rotaci, stíny a světelné efekty pro vizuální prezentace.
- Žádná závislost na cloudu: Získejte offline přístup a soulad s GDPR, což je vhodné pro uživatele dbající na soukromí nebo regulovaná prostředí.
- Funkce automatického filtru: Umožňuje použít filtry na jednotlivé sloupce a zobrazit pouze data, která splňují vámi zvolené podmínky.
Omezení SoftMaker PlanMaker
- PlanMaker nemá vestavěné nástroje pro spolupráci více uživatelů.
- Nelze spouštět makra vložená do dokumentů Excel.
Ceny SoftMaker PlanMaker
- Bezplatný tarif
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze SoftMaker PlanMaker
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SoftMaker PlanMaker?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Známé, kompatibilní s různými zařízeními, bohaté na funkce.
Známé, kompatibilní s různými zařízeními, bohaté na funkce.
7. OnlyOffice (nejlepší pro nasazení v cloudu i na místě)
ONLYOFFICE je další bezplatná alternativa k Microsoft Excel pro uživatele Mac, která je k dispozici jako open source. Integruje se jak s cloudovými, tak s lokálními prostředími, což z něj činí ideální volbu pro jednotlivce a organizace, které kladou důraz na bezpečnost a mají přísné požadavky na dodržování předpisů.
Podporuje spolupráci v reálném čase, takže vy a váš tým můžete společně upravovat tabulky, přidávat komentáře a chatovat, aniž byste museli opustit editor. Můžete dokonce procházet historii verzí a v případě potřeby obnovit konkrétní změny, což z něj činí životaschopnou alternativu k Google Sheets.
ONLYOFFICE používá jako výchozí typ souboru standardní formáty Microsoft Excel (XLSX), což znamená méně problémů s konverzí při výměně souborů s uživateli MS Office.
Nejlepší funkce OnlyOffice
- Jednotné rozhraní: Umožňuje otevírat nebo vytvářet všechny typy dokumentů, jako jsou dokumenty, tabulky, prezentace a formuláře PDF, v jednotném pracovním prostoru.
- Více než 200 šablon: Vytvořte během několika minut vše od daňových formulářů po bingo karty a poté přizpůsobte rozvržení a vizuální prvky tak, aby vyhovovaly vašemu stylu.
- Zabezpečení: Chraňte citlivá data nastavením hesel, uzamčením konkrétních buněk nebo listů, skrytím vzorců a přidělením oprávnění k úpravám vybraným uživatelům.
Omezení OnlyOffice
- Lokální použití vyžaduje výkonný hardware, což může odradit malé uživatele.
- Někteří uživatelé uvedli, že by se mohla zlepšit počáteční rychlost načítání.
Ceny OnlyOffice
- Docs Space: Startup: zdarma Business: 20 $/měsíc na uživatele Enterprise: od 6550 $ na server
- Startup: Zdarma
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 6550 $ za server
- Docs Enterprise: Pro domácnosti: 149 $ (jednorázová platba pro až 10 uživatelů) Pro rodiny: 330 $ pro až 5 uživatelů Pro firmy: přizpůsobitelné, cena začíná na 1 500 $ pro až 50 uživatelů
- Pro domácnosti: 149 $ (jednorázová platba pro až 10 uživatelů)
- Pro rodinu: 330 $ pro až 5 uživatelů
- Pro firmy: přizpůsobitelné, cena začíná na 1 500 USD pro až 50 uživatelů
- Workspace Enterprise: Enterprise: 2200 $ za server Enterprise Plus: 3300 $ za server Enterprise Premium: 4450 $ za server
- Podnik: 2200 $ za server
- Enterprise Plus: 3300 $ za server
- Enterprise Premium: 4450 $ za server
- Startup: Zdarma
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 6550 $ za server
- Pro domácnosti: 149 $ (jednorázová platba pro až 10 uživatelů)
- Pro rodinu: 330 $ pro až 5 uživatelů
- Pro firmy: přizpůsobitelné, cena začíná na 1 500 USD pro až 50 uživatelů
- Podnik: 2200 $ za server
- Enterprise Plus: 3300 $ za server
- Enterprise Premium: 4450 $ za server
Hodnocení a recenze OnlyOffice
- Recenze G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,5/5 (více než 320 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Sheets?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Obsahuje snadno použitelné nástroje, bez ohledu na to, které funkce používáte.
Obsahuje snadno použitelné nástroje, bez ohledu na to, které funkce používáte.
8. Zoho Sheet (nejlepší pro automatizovanou správu dat)
Zoho Sheet je cloudový nástroj pro tvorbu, správu a automatizaci funkčních tabulek. Nabízí více než 350 vestavěných funkcí, pokročilé zpracování dat a více než 1 000 integrací aplikací pro automatizaci pracovních postupů a import dat ze zdrojů, jako je Excel.
Zoho Sheet má AI asistenta Zia, který vám pomůže analyzovat data, navrhovat grafy nebo funkce a identifikovat nesrovnalosti. Je také integrován s Zoho CRM a dalšími aplikacemi Zoho, takže můžete hladce pracovat v rámci stejného systému.
Nejlepší funkce Zoho Sheet
- Spolupráce v reálném čase: Umožňuje spolupráci více uživatelů s aktualizacemi v reálném čase, komentáři k buňkám/rozsahům, diskusními vlákny a přizpůsobitelnými oprávněními pro efektivní týmové pracovní postupy.
- Nástroje pro čištění a ověřování dat: Detekují duplicity, nesrovnalosti a prázdné položky, aby byla zajištěna čistota a přesnost dat.
- Generativní AI: Snadno generuje vzorové datové sady, vzorce a kódy maker VBA prostřednictvím Zia, poháněné ChatGPT.
Omezení Zoho Sheet
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní platformy za zastaralé a obtížně ovladatelné.
- Při práci s velkými tabulkami může docházet k problémům s výkonem.
Ceny Zoho Sheet
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Zoho Sheet
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Sheets?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Zoho Sheet se mi líbí, protože jeho automatizace umožňuje nastavit makra, která vám pomohou dokončit složité úkoly pouhým kliknutím na tlačítko. Navíc pro práci velkých týmů pomáhá společný přístup k tabulkovému procesoru členům týmu být na stejné vlně.
Zoho Sheet se mi líbí, protože jeho automatizace umožňuje nastavit makra, která vám pomohou dokončit složité úkoly pouhým kliknutím na tlačítko. Navíc pro práci velkých týmů pomáhá společný přístup k tabulkovému procesoru členům týmu být na stejné vlně.
9. Airtable (nejlepší volba s databázovými funkcemi)
Airtable má rozložení ve stylu mřížky, které vypadá jako tabulkový procesor, ale každý „řádek“ je spíše záznamem v databázi. Umožňuje vám nastavit konkrétní typy polí pro každý sloupec, například text, číslo, rozevírací seznam nebo přílohu souboru. Můžete také propojit záznamy mezi tabulkami a vytvořit tak vztahy, například propojit úkoly v jedné tabulce s projekty v jiné.
Tato platforma pro správu projektů vám navíc umožňuje přepínat mezi různými zobrazeními. Například kalendářové zobrazení ukazuje záznamy s daty na časové ose, Kanban je seskupuje do sloupců podle fází úkolů a galerie je zobrazuje jako vizuální karty, což je užitečné pro obrázky nebo portfolia.
Nejlepší funkce Airtable
- Sdílení dat: Vytvářejte sdílené odkazy s přístupem pouze pro prohlížení nebo s možností úprav, vkládejte databáze do webových stránek nebo použijte API Airtable k propojení svých dat s vlastními aplikacemi.
- Integrované rozšíření: Nabízí nástroje, jako jsou grafy, formuláře nebo widgety pro vytváření reportů, které můžete přidat pro podporu konkrétních případů použití.
- Automatizace: Umožňuje nastavit pravidla spouštěcích akcí (např. „Když je vytvořen záznam nebo když se pole Stav změní na X, odešlete e-mail nebo zveřejněte zprávu ve Slacku“).
Omezení Airtable
- Airtable je spíše určený pro sledování a správu relačních dat než pro pokročilé matematické výpočty nebo vytváření reportů s grafy v Excelu.
- S rostoucí velikostí databází může být správa velkých nebo složitých nastavení chaotická.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc za jedno místo
- Business: 45 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Airtable je skvělý pro sledování a zaznamenávání dat a má úžasné uživatelské rozhraní. Je jednoduchý a snadno se naučíte ho používat, jeho automatizace jsou výkonné a umí toho opravdu hodně. Nejvíc se mi na něm líbí propojení tabulek, protože umožňuje vyhledávací pole, která pomáhají data velmi dobře segmentovat.
Airtable je skvělý pro sledování a zaznamenávání dat a má úžasné uživatelské rozhraní. Je jednoduchý a snadno se naučíte ho používat, jeho automatizace jsou výkonné a umí toho opravdu hodně. Nejvíc se mi na něm líbí propojení tabulek, protože umožňuje vyhledávací pole, která pomáhají data velmi dobře segmentovat.
📚 Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Airtable
10. Smartsheet (nejlepší pro správu velkých projektů)
Smartsheet je nástroj pro podniky, který kombinuje funkčnost nástrojů pro správu projektů s jednoduchostí rozhraní tabulkového procesoru.
Využívá funkce umělé inteligence, jako jsou prediktivní analýzy, inteligentní návrhy vzorců a automatizace, které vám pomohou vytvářet vlastní pracovní postupy. Navíc se integruje s Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira a Salesforce, což zajišťuje plynulý tok dat mezi platformami.
Uživatelé mohou také vytvářet dashboardy pro přehledný náhled na projekty a generovat reporty, které čerpají data v reálném čase z více listů. Tím odpadá nutnost ručního sjednocování informací napříč soubory.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Základy projektového řízení: Nabízí integrované zobrazení Ganttova diagramu a možnost nastavit závislosti úkolů.
- Zabezpečení a soulad s předpisy: Zahrnuje bezpečnostní funkce na podnikové úrovni, jako jsou uživatelská oprávnění, šifrování a soulad s normami, jako jsou GDPR a HIPAA.
- Flexibilita použití: Podporuje širokou škálu scénářů, od správy stavebních projektů a provozu univerzit až po sledování pracovních postupů ve zdravotnictví a kapitálových investic.
Omezení Smartsheet
- Při práci s velkými nebo složitými tabulkami dochází občas k zpoždění.
- Někteří uživatelé zmiňují strmou křivku učení, zejména u členů týmu, kteří přecházejí z jednodušších nástrojů nebo mobilních aplikací.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 12 $/člen za měsíc
- Podnikání: 24 $/člen za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Líbí se mi, že mohu prohlížet úkoly a data různými způsoby, abych mohl prezentovat potřebné informace různým skupinám uživatelů s různými potřebami. Také se mi líbí, že je uživatelsky přívětivý a intuitivní. Miluji funkce kalendáře, zobrazení karet a přehledy. Díky tomu je řízení projektů mnohem snazší.
Líbí se mi, že mohu prohlížet úkoly a data různými způsoby, abych mohl prezentovat potřebné informace různým skupinám uživatelů s různými potřebami. Také se mi líbí, že je uživatelsky přívětivý a intuitivní. Miluji funkce kalendáře, zobrazení karet a přehledy. Díky tomu je řízení projektů mnohem snazší.
📚 Číst více: Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro Mac
Vytvářejte výkonné tabulky na Macu s ClickUp
Excel sice na macOS funguje hladce, ale některé pokročilé funkce a aktualizace se často dostávají k uživatelům Macu později než k uživatelům Windows.
ClickUp přichází jako komplexní řešení, které nabízí kolaborativní přístup ke správě tabulek na vašem Macu.
Table View od ClickUp nabízí intuitivní rozhraní pro vytváření, prohlížení a manipulaci s daty přímo ve vašem pracovním prostoru, zatímco Formula Fields přináší výkon výpočtů podobných Excelu. Navíc s Formula Fields Automation můžete nastavit automatizace pro aktualizaci hodnot nebo spouštění konkrétních akcí na základě výstupů vašich vzorců.
Chcete vytvářet chytřejší a efektivnější tabulky na svém Macu? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickU p.