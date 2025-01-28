Recenzovali jsme 10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac v roce 2025.

Díváte se na seznam úkolů vedle svého Macu a přemýšlíte, jak to všechno stihnete?
Je čas pracovat chytřeji, ne tvrději. Pokud se potýkáte s plněním úkolů, určitě oceníte některé z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac. Tyto aplikace pro Mac vám pomohou rychleji plnit úkoly tím, že vám pomohou udržet pořádek, zabezpečí vaše data a promění váš digitální pracovní prostor v multifunkční ráj.
V roce 2024 vyzkoušejte těchto deset nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac, pokud chcete letos stihnout více za méně času.
Co byste měli hledat v aplikacích pro zvýšení produktivity pro Mac?
Existuje mnoho aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac, které slibují, že vám pomohou udělat více práce za kratší dobu. Některé známé aplikace však mohou být spíše zdrojem rozptýlení než zvýšení produktivity. Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro Mac by měly být:
- Snadné použití: Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro Mac se stanou přirozenou součástí vašeho pracovního postupu. Hledejte intuitivní nástroje a nabídku přehledného uživatelského rozhraní.
- Řešení problémů s produktivitou, se kterými se potýkáte: Trávíte příliš mnoho času sledováním času? Máte potíže s organizovaným řízením projektů? Nemůžete si zapamatovat všechna hesla? Existují aplikace pro zvýšení produktivity pro Mac, které vám mohou pomoci s konkrétními problémy.
- Kompatibilní s ekosystémem Mac: Ne všechny aplikace pro zvýšení produktivity fungují na Macu a ne všechny aplikace pro Mac jsou určeny pro všechna zařízení Apple. Ujistěte se, že vybrané aplikace pro zvýšení produktivity jsou kompatibilní.
- Příznivá cena: Některé z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity s bezplatnou verzí jsou k dispozici pro macOS. Jiné mohou vyžadovat jednorázový poplatek nebo měsíční předplatné. Zvažte svůj rozpočet a porovnejte výhody aplikace s její cenou.
- Vysoce hodnocené a recenzované: Nejlepší aplikace pro Mac budou mít spoustu hodnocení a recenzí, které si můžete přečíst, a které vám poskytnou příležitost dozvědět se více o aplikaci a o tom, co od ní můžete očekávat.
Existuje spousta skvělých aplikací pro Mac, ale najít ty nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro váš konkrétní pracovní postup může chvíli trvat. Jakmile je však najdete, mohou se stát revolučními nástroji, bez kterých se už nebudete moci obejít.
10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity v systému macOS
Jste připraveni zefektivnit pracovní postupy a zkrátit čas strávený administrativou? Pojďme se podívat na nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro Mac.
1. ClickUp – Nejlepší pro řízení projektů
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který se stane centralizovaným centrem pro plnění úkolů. Je to jedna z mála aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac, kde můžete:
- Vytvářejte, spravujte a uchovávejte všechny své dokumenty.
- Sledujte svůj čas
- Spolupracujte s kolegy
- Naplánujte si svůj další sprint
Stejnou aplikaci pro zvýšení produktivity, kterou znáte a používáte v práci, můžete využít i pro správu své osobní produktivity, včetně sledování času a správy úkolů. Bezplatná šablona pro osobní produktivitu je skvělým výchozím bodem, který vám poskytne prostor pro stanovení cílů, vytváření seznamů úkolů, sledování pokroku a zaznamenávání všech těchto informací.
Nyní vám ClickUp pomáhá dosáhnout ještě více díky ClickUp AI. Nové nástroje AI této platformy vám pomohou se vším, od psaní e-mailů až po plánování vaší další marketingové kampaně.
Dokáže dokonce automaticky vytvářet úkoly pro vás a váš tým. Je to jako mít po boku osobního asistenta, který vám pomůže s každým krokem vašeho plánu produktivity.
Nejlepší funkce ClickUp
- All-in-one digitální pracovní prostor, který eliminuje přepínání kontextu, takže můžete zůstat soustředění a zvládnout více práce.
- Nástroje AI pro Mac vám pomohou se vším, od generování obsahu e-mailů přes shrnování poznámek z jednání až po vytváření úkolů a seznamů věcí, které je třeba udělat.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní snadno najdete klíčové funkce, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
- Snadno vytvářejte vlastní pracovní postupy s mnoha možnostmi automatizace pro lepší správu pracovního zatížení díky integraci s mnoha dalšími aplikacemi a nástroji, jako jsou vaše oblíbené aplikace pro psaní pro Mac.
Omezení ClickUp
- K nástrojům ClickUp AI máte přístup pouze v rámci placených tarifů, takže za tuto výkonnou produktivní aplikaci budete muset zaplatit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Alfred – Nejlepší pro vytváření pracovních postupů
Alfred je jednou z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac, a to jednoduše proto, že vám pomůže s velkým množstvím věcí. S Alfredem můžete používat přizpůsobitelné klávesové zkratky nebo systémové příkazy ke spouštění aplikací, prohledávání všech souborů nebo provádění opakujících se úkolů.
Je snadno použitelný, vysoce přizpůsobitelný a nabitý klíčovými funkcemi, které si uživatelé Macu zamilují.
Nejlepší funkce Alfred
- Alfred dokáže indexovat váš Mac a poté prohledávat soubory, složky, aplikace a dokonce i web, aby pomocí přirozeného jazyka našel přesně to, co hledáte.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizujte úkoly, které provádíte nejčastěji, jako je odesílání e-mailů, správa kalendáře nebo dokonce kontrola počtu slov.
- Bezplatná aplikace nabízí skvělé nástroje pro zvýšení produktivity, ale uživatelé Macu mohou odemknout ještě více klíčových funkcí s upgradovanou prémiovou verzí.
Omezení aplikace Alfred
- Pro nové uživatele je zde strmá křivka učení, takže buďte připraveni věnovat nějaký čas objevování všech dostupných nástrojů.
Ceny Alfred
- Zdarma
- Jednorázová licence Powerpack: 34 £
- Powerpack Meta Supporter: 59 £
Hodnocení a recenze Alfred
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 2,9/5 (10+ recenzí)
3. Trello – nejlepší pro uživatele Kanbanu
Trello je skvělá aplikace pro Mac pro uživatele, kteří používají styl řízení projektů Kanban. Rozhraní je velmi jednoduché a umožňuje uživatelům Macu přesouvat karty mezi seznamy a tabulemi pomocí drag-and-drop.
Je to také jedna z nejflexibilnějších aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac. Můžete ji použít k organizaci projektů nebo jako vizuální aplikaci pro brainstorming. Berte ji jako svůj osobní digitální plánovač.
Nejlepší funkce Trello
- Skvělé funkce pro spolupráci umožňují uživatelům Macu přidělovat úkoly, komentovat karty a snadno sdílet informace s týmy nebo ostatními členy domácnosti.
- Díky cross-platformní kompatibilitě můžete k platformě přistupovat na webu i na zařízeních Android a Mac.
- Velkorysý bezplatný tarif je ideální pro jednotlivce a malé týmy. Nabízí všechny klíčové funkce, které od nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity, jako je tato, očekáváte.
Omezení aplikace Trello
- Aplikace neobsahuje chat, což může omezovat spolupráci, pokud potřebujete pracovat s týmem.
Ceny Trello
- Zdarma až pro 10 tabulek na jeden pracovní prostor
- Standard: 5 $ za uživatele za měsíc při roční fakturaci
- Premium: 10 $ za uživatele a měsíc při ročním vyúčtování
- Podnik: 17,50 $ za uživatele a měsíc při roční fakturaci
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 23 000 recenzí)
4. 1Password – Nejlepší pro správu hesel
Stále si zapisujete hesla na lepící papírky? Existují aplikace pro zvýšení produktivity, které vám s tím pomohou. 1Password je bezpečný nástroj pro správu hesel pro Mac.
Pomáhá vám ukládat, spravovat a automaticky vyplňovat hesla na všech vašich zařízeních. 1Password také automaticky generuje silná a jedinečná hesla pro vaše online účty, takže už nemusíte používat stejné heslo pro všechno.
Nejlepší funkce 1Password
- Bezpečně ukládá vaše hesla, takže jsou chráněna i v případě ztráty nebo odcizení vašeho zařízení Mac.
- Správce hesel automaticky vyplňuje vaše hesla na webových stránkách a v aplikacích na více zařízeních.
- Integruje se s webovými prohlížeči, e-mailovými klienty a dalšími aplikacemi, takže už nemusíte hledat hesla, když je nejvíce potřebujete.
Omezení aplikace 1Password
- Integrace do prohlížeče je trochu neohrabaná, takže budete muset provést několik kroků, abyste mohli zadat své heslo pro webové stránky.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, takže za pohodlí, které vám umožní zapomenout na hesla, budete muset zaplatit.
Ceny 1Password
- Individuální: 2,99 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Rodiny: 4,99 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Startovací balíček Teams: 19,95 $ měsíčně
- Podnikání: 7,99 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze 1Password
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Evernote – nejlepší pro pořizování poznámek
Evernote je jedna z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity při pořizování poznámek. Můžete do ní ukládat text, obrázky, zvukové záznamy, ručně psané poznámky nebo dokonce naskenované vizitky. Díky štítkům a filtrům můžete později snadno najít to, co potřebujete, a nemusíte tak hodiny hledat konkrétní úryvek.
Nejlepší funkce Evernote
- Dělejte si poznámky doma, v práci i na cestách na více zařízeních a vše se hladce synchronizuje.
- Použijte ji k vytváření úkolů a seznamů úkolů. Můžete dokonce přidat termíny, připomenutí a poznámky, abyste se drželi plánu.
- Výkonný vyhledávací panel vám umožňuje vyhledávat podle klíčových slov, značek, data a dalších kritérií, abyste mohli najít přesně to, co potřebujete.
Omezení aplikace Evernote
- Bezplatný tarif je omezen na pouhých 60 MB měsíčních nahrávek a maximální velikost poznámky 25 MB na dvou zařízeních.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 100 recenzí)
6. Fantastical – Nejlepší pro správu kalendáře
Fantastical je aplikace pro správu kalendáře a úkolů pro Mac. Je známá svým krásným designem a výkonnými funkcemi a je jednou z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac, pokud chcete mít svůj kalendář lépe organizovaný.
Nejlepší funkce aplikace Fantastical
- Podporuje zadávání přirozeného jazyka, takže můžete vytvářet události přirozeným mluvením nebo psaním.
- Automaticky vytvářejte připomenutí událostí a úkolů, aby vám nic neuniklo.
- Integruje se s dalšími aplikacemi, jako je váš e-mailový klient nebo platforma pro správu projektů, takže můžete automaticky aktualizovat události a úkoly.
Omezení aplikace Fantastical
- Abyste mohli aplikaci využívat na maximum, budete si muset zaplatit prémiový tarif, ale mnoho prémiových funkcí najdete zdarma v jiných aplikacích.
Fantastické ceny
- Pro jednotlivce: 4,75 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Pro rodiny až s 5 členy: 7,50 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Pro týmy: 4,75 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
Fantastická hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
7. Google Workspace – Nejlepší pro uživatele Google Workspace
Google Workspace je kompletní sada aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac, včetně Gmailu, Dokumentů Google, Tabulek Google, Prezentací Google, Kalendáře Google, Meet a Disku Google. Tyto cloudové aplikace ukládají vaše informace na serverech Google, takže k nim máte přístup kdekoli, kde máte připojení k internetu.
Jedná se o aplikaci pro zvýšení produktivity, která vám pomůže udržet pořádek, spolupracovat s ostatními a zvládnout více práce. Pokud jste zvyklí pracovat v ekosystému Google, je to jedna z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Google Workspace je navržen pro spolupráci a umožňuje spolupracovat s ostatními na dokumentech, tabulkách a prezentacích.
- Bezpečný a spolehlivý Google Workspace nabízí šifrování dat a robustní bezpečnostní funkce.
- Integruje se s dalšími produkty Google, včetně Disku a Fotek, což usnadňuje přístup k datům a jejich organizaci napříč produkty Google.
Omezení Google Workspace
- Neexistuje žádná aplikace typu „vše v jednom“, takže si musíte každý klient Google (Gmail, Kalendář atd.) stáhnout do svých zařízení samostatně.
Ceny Google Workspace
- Zdarma
- Business Starter: 6 $ za uživatele za měsíc s ročním závazkem
- Business Standard: 12 USD za uživatele a měsíc s ročním závazkem
- Business Plus: 18 $ za uživatele a měsíc s ročním závazkem
- Podniky: Kontaktujte nás pro informace o cenách na míru.
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 200 recenzí)
8. MindNode – Nejlepší pro brainstorming
MindNode je aplikace pro vizuální brainstorming a pořizování poznámek a je jednou z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro nelineární myslitele. Aplikaci můžete použít k brainstormingu nápadů, plánování projektů nebo pořizování poznámek otevřeně, flexibilně a kreativně.
Přidejte témata, podtémata a rozvětvené nápady. Poté přeskupte položky přetažením objektů v přehledném uživatelském rozhraní.
Nejlepší funkce MindNode
- Používejte nástroj pro Mac samostatně nebo spolupracujte s ostatními a proměňte aplikaci pro pořizování poznámek ve skvělou aplikaci pro brainstorming s kolegy, klienty nebo přáteli.
- Integruje se s dalšími aplikacemi pro zvýšení produktivity pro Mac, včetně Evernote a Dropbox, takže můžete přistupovat ke svým myšlenkovým mapám a sdílet je s ostatními.
- Prohledávejte a filtrujte své myšlenkové mapy, abyste rychle našli potřebné informace.
Omezení MindNode
- Není mnoho způsobů, jak spolupracovat, takže buďte připraveni použít tento způsob sami.
Ceny MindNode
- Zdarma
- MindNode Plus: 2,99 $/měsíc nebo 19,99 $/rok
Hodnocení a recenze MindNode
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (15+ recenzí)
9. Magnet – Nejlepší pro správu zobrazení oken
Magnet je výkonný nástroj pro správu oken pro Mac, který vám umožňuje organizovat a překonfigurovat otevřená okna na obrazovce.
Rychle a snadno přichyťte více oken do různých oblastí obrazovky, uspořádejte je nebo je oddělte od jiných úkolů. Je to skvělý způsob, jak zlepšit soustředění nebo zefektivnit pracovní postupy.
Nejlepší funkce Magnetu
- Vytvářejte přizpůsobitelná rozvržení pro konkrétní úkoly nebo projekty.
- Pomocí klávesových zkratek můžete rychle přichytit a přeskupit otevřená okna na obrazovce.
- Pomocí gest trackpadu můžete přecházet mezi okny, přichytávat okna do různých oblastí nebo měnit rozložení.
Omezení magnetů
- Nefunguje se všemi aplikacemi.
- Někteří uživatelé mohou mít pocit, že změna velikosti není na menších obrazovkách dostatečná.
Ceny Magnet
- 4,99 $
Hodnocení a recenze Magnet
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
10. Backblaze – Nejlepší pro zálohování dat
Backblaze je cloudová zálohovací služba, která automaticky zálohuje vaše soubory do cloudu. Je to jedna z nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro Mac, protože chrání vaše soubory před selháním hardwaru, útoky malwaru a náhodným smazáním. Už nikdy nebudete ztrácet čas kvůli ztraceným souborům.
Nejlepší funkce Backblaze
- Robustní šifrování a redundance dat chrání vaše soubory a ukládají vaše data do několika datových center po celém světě, takže k nim máte vždy přístup, když je potřebujete.
- Nepřetržitě monitoruje váš Mac a automaticky zálohuje nové soubory.
- Intuitivní a jednoduché rozhraní umožňuje snadný přístup k hlavním funkcím, včetně nastavení, správy a monitorování záloh.
Omezení Backblaze
- Smazané soubory jsou uchovávány pouze po dobu 30 dnů, takže nebudete moci obnovit nic staršího.
- Oznámení neexistují nebo je snadné je přehlédnout, takže budete muset aplikaci kontrolovat, abyste získali aktualizované stavové zprávy.
Ceny Backblaze
- 9 $ za počítač za měsíc
- 99 $ za počítač ročně
- 189 $ za počítač každé dva roky
Hodnocení a recenze Backblaze
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Zvyšte svou produktivitu s ClickUp
Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro Mac zlepší váš pracovní postup, ať už jde o práci nebo o zvýšení produktivity v osobním životě. Najděte si správce úkolů, nástroj pro správu projektů, bezpečného správce hesel a další nástroje, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti produktivity. S těmito špičkovými aplikacemi pro zvýšení produktivity ušetříte čas a zvládnete více práce.
ClickUp je připraven vám pomoci. Zaregistrujte se na této komplexní platformě pro produktivitu a vyzkoušejte sílu práce v jednotném pracovním prostoru.
Rozlučte se s používáním více nástrojů a přivítejte plynulý a produktivní pracovní postup. Začněte ještě dnes s bezplatným pracovním prostorem ClickUp!