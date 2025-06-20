Bezplatné šablony pro třídění karet pro výzkum UX a organizaci

Proč jsou některé webové stránky intuitivní, zatímco na jiných musíte základní informace hledat? Odpověď často spočívá v informační architektuře. A třídění karet je jedním z nejlepších způsobů, jak ji správně nastavit.
Tato metoda výzkumu UX ukazuje, jak skuteční uživatelé přirozeně seskupují a označují obsah, což vám pomůže vytvořit navigaci, která skutečně dává smysl.
Ale je tu háček: bez spolehlivého systému může třídění karet rychle sklouznout k chaosu – představte si lepící papírky všude kolem a poznatky ztracené v překladu. Právě v takových případech jsou šablony záchranou. Dobrá šablona pro třídění karet zajistí, že vaše sezení bude organizované, vaše zjištění jasná a další kroky nezaměnitelné.
Níže najdete některé z nejlepších bezplatných šablon, které vám pomohou udržet výzkum UX na správné cestě a zajistit soulad v týmu.
🧠 Zajímavost: Psychologie i výzkum UX používají „třídění karet“ k kategorizaci informací o účastnících. Tato technika sahá až do 40. let 20. století, kdy byla používána jako technika kognitivní psychologie.
Co jsou šablony pro třídění karet?
Šablony pro třídění karet eliminují dohady při organizování obsahu. Jedná se o hotové rámce, které pomáhají týmům UX rychle pochopit, jak mnoho uživatelů přirozeně seskupuje informace, ať už se jedná o menu webových stránek, rozložení aplikace nebo celkový navigační tok.
Místo toho, abyste začínali od nuly, vám tyto šablony poskytnou jasnou strukturu: digitální karty pro obsah, prostory pro kategorie (přednastavené nebo prázdné), podrobné pokyny pro účastníky a prostor pro dokumentaci toho, jak lidé třídí věci.
Šablony pro třídění karet podporují tři typy metod třídění v UX výzkumu:
- Otevřené třídění: Uživatelé vytvářejí své vlastní kategorie.
- Uzavřené třídění: Uživatelé třídí karty do předem daných kategorií.
- Hybridní třídění: Kombinuje obě metody pro hlubší vhledy.
👀 Věděli jste? 70 % uživatelů generace Z očekává, že webové stránky budou fungovat intuitivně a budou předvídat jejich preference.
Co dělá šablonu pro třídění karet dobrou?
Kvalitní šablona pro třídění karet je rychlý a na uživatele zaměřený způsob, jak shromažďovat zpětnou vazbu, odhalovat vzorce a vytvářet intuitivní digitální zážitky, které vašim uživatelům skutečně dávají smysl.
Při výběru šablony se zaměřte na následující aspekty:
- Jednoduché, přehledné rozvržení: Udržuje pozornost na obsahu karet a názvech kategorií.
- Upravitelné digitální karty: Umožňují přizpůsobit položky tak, aby vyhovovaly vašemu projektu.
- Podpora otevřeného, uzavřeného a hybridního třídění: Nabízí flexibilitu při výběru metody.
- Snadná spolupráce: Umožněte vzdálenou účast a zpětnou vazbu týmu.
- Jasné pokyny: Pomozte účastníkům sebevědomě se orientovat v rámci relace.
- Exportovatelné výsledky třídění karet: Urychlete analýzu a zdůrazněte vzorce chování uživatelů.
- Responzivní design: Funguje hladce na všech zařízeních pro výzkum vzdálených uživatelů.
- Integrovaná analytika nebo tagování: Identifikujte seskupení, trendy v pojmenovávání a chování účastníků.
- Testování nebo náhledy před zahájením relace: Umožní vám zkontrolovat průběh, srozumitelnost a nastavení obsahu před spuštěním relace s účastníky.
- Sledování pokroku účastníků: Ukazuje, kde se uživatelé mohou během vzdálených relací zaseknout nebo odpadnout.
- Vícejazyčná podpora: Vyhovuje různým skupinám účastníků v různých jazycích.
- Historie verzí nebo sledování změn: Zaznamenává úpravy provedené spolupracovníky, aby byla zachována integrita výzkumu.
👀 Věděli jste? Hybridní třídění karet vám nabízí to nejlepší z obou světů – doslova. Nejprve umožňuje uživatelům volně seskupovat obsah (otevřené třídění) a poté zkontroluje, jak dobře se shodují s vašimi předdefinovanými kategoriemi (uzavřené třídění). Tato výkonná kombinace pomáhá týmům UX odhalit očekávání uživatelů a ověřit rozhodnutí týkající se designu, což vede k snadno srozumitelným strukturám obsahu.
Šablony pro třídění karet
Tato pečlivě vybraná kolekce šablon od ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám pomůže lépe organizovat třídění karet, získat více informací a zaměřit se na uživatele. Budete moci rychleji organizovat obsah, chytřeji spolupracovat a sebevědomě navrhovat – bez obvyklých problémů s nastavením.
1. Šablona pro třídění karet ClickUp
Šablona pro třídění karet ClickUp je vaší tajnou zbraní, díky které proměníte chaotický obsah v křišťálově jasnou strukturu.
Zapomeňte na lepící papírky a roztroušené tabulky – tato šablona vám nabízí digitální karty, kategorie připravené k třídění a rozhraní typu drag-and-drop, díky kterému bude třídění karet hračkou.
Ať už zjišťujete, jak uživatelé seskupují informace (otevřené třídění), nebo testujete strukturu svého webu (uzavřené třídění), tato šablona zajistí, že vše bude přehledné, vizuálně atraktivní a vhodné pro spolupráci.
Je ideální pro týmy, které chtějí přestat hádat a začít navrhovat na základě poznatků o uživatelích.
Tuto šablonu použijte k:
- Přizpůsobte digitální karty tak, aby odrážely skutečný obsah, a zjistěte, jak uživatelé kategorizují informace.
- Vytvořte vlastní stavy úkolů, například Otevřeno a Dokončeno, abyste mohli sledovat průběh třídění jednotlivých karet.
- Zachyťte seskupení účastníků v přehledném vizuálním formátu.
- Spolupracujte s týmy v reálném čase napříč lokalitami pomocí ClickUp Docs.
- Exportujte výsledky třídění pro rychlejší analýzu a rozhodování.
🔑 Ideální pro: Výzkumníky UX provádějící studie třídění karet za účelem zlepšení navigace na webových stránkách nebo v aplikacích.
2. Šablona ClickUp Sitemap
Pokud uživatelé klikají v kruhu, aby našli základní informace, máte problém s mapou webu. Šablona mapy webu ClickUp umožňuje snadné vyřešení základních problémů.
Tato šablona nabízí vizuální prostor s funkcí drag-and-drop, kde můžete zmapovat strukturu svého webu – stránky, podstránky, konkrétní kategorie a vše mezi tím. Je to nejrychlejší způsob, jak naplánovat intuitivní navigaci a zajistit, aby váš obsah byl pro uživatele logicky uspořádán.
Ať už spouštíte nový web nebo vylepšujete ten stávající, tato šablona vám pomůže vizualizovat propojení jednotlivých stránek a zajistit soulad vašeho týmu od samého začátku.
Tato šablona vám umožní:
- Snadno vytvořte primární a sekundární navigaci
- Zmapujte vztahy mezi stránkami na úrovni rodič-dítě.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami na dokončení hierarchie webových stránek pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Odhalte mezery a překryvy v obsahu ještě před vývojem.
- Sdílejte přehlednou mapu webu s designérskými a vývojářskými týmy pro hladký průběh realizace.
🔑 Ideální pro: UX designéry, produktové manažery a webové týmy, které plánují intuitivní struktury webových stránek.
💡 Tip pro profesionály: Používejte tuto šablonu pravidelně k auditu stávající struktury vašich webových stránek. Webové stránky se časem stávají nepřehlednými a mapování toku obsahu každé čtvrtletí může pomoci udržet jejich přehlednost.
3. Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard
Nic nezmaří kreativní projekt rychleji než nejasný brief. Když jsou cíle nejasné a očekávání rozptýlená, je jen otázkou času, než začne ping-pong revizí. Šablona ClickUp Design Brief Whiteboard Template vám pomůže ujasnit si věci hned od prvního dne.
Je to vaše vizuální velitelské centrum pro zahájení designových projektů s jasností a spoluprací. Představte si to jako digitální tabuli, na které můžete naplánovat cíle, definovat své publikum, stanovit časové harmonogramy a doslova všechny sjednotit.
Díky tomu, že je vše na jednom místě, se váš tým může soustředit na tvorbu, nikoli na hledání chybějících informací.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Brainstormujte, mapujte mentální modely a vizuálně organizujte informační architekturu v reálném čase pomocí ClickUp Whiteboards.
- Zachyťte osobnosti, potřeby a výzvy publika.
- Sladěte zainteresované strany ohledně vize projektu a jeho výstupů.
- Vizuálně organizujte časové osy, vlastníky úkolů a termíny.
🔑 Ideální pro: týmy UX, designéry a projektové manažery, kteří chtějí hladší zahájení projektů a méně momentů typu „Ach, to jsme přehlédli“.
4. Šablona bílé tabule ClickUp Content Matrix
Chaos v obsahu nastává tiše. Jednoho dne máte několik blogových příspěvků a najednou žonglujete s landing pages, e-mailovými kampaněmi, příspěvky na sociálních sítích a texty o produktech – bez jasné strategie.
Šablona ClickUp Content Matrix Whiteboard vám pomůže vnést pořádek do chaosu.
Díky vizuálnímu rozložení mřížky usnadňuje tato šablona wireframu organizaci typů obsahu, jejich přizpůsobení uživatelským cestám a sladění s obchodními cíli. Nejedná se pouze o tabulku, ale o prostor pro spolupráci, kde celý váš tým může vidět, jak se obsah propojuje napříč platformami a trychtýři.
Ať už plánujete přepracování webových stránek nebo přípravu uvedení nového produktu na trh, tato šablona zajistí, že každý obsah bude smysluplný a sladěný.
Tato šablona vám umožní:
- Kategorizujte obsah podle typu, platformy a fáze publika pomocí vlastních polí ClickUp.
- Identifikujte mezery v obsahu a odstraňte nadbytečnosti.
- Upřednostněte témata na základě strategického významu
- Spolupracujte s týmy pro design, SEO a marketing.
- Vizualizujte vztahy mezi obsahem a vylepšete tok UX pomocí různých zobrazení v různých konfiguracích ClickUp, pomocí vlastních zobrazení.
🔑 Ideální pro: Strategy obsahu, autory UX a marketingové týmy, které budují strukturované ekosystémy obsahu zaměřené na uživatele.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro designové myšlení
5. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Každý produkt má svůj příběh – ale je váš uživatel hrdinou tohoto příběhu? Šablona ClickUp Customer Journey Map vám pomůže vžít se do role vašich uživatelů a sledovat jejich cestu od zvědavého návštěvníka k věrnému zákazníkovi.
Nejedná se pouze o vývojový diagram. Je to ucelený pohled na to, jak zákazníci vnímají vaši značku – co je dobré, co je frustrující a v jakých momentech můžete skutečně zazářit. Zaznamenejte klíčové interakce, zachyťte pocity uživatelů v každém kroku a zjistěte, kde přesně je třeba provést zlepšení.
Díky tomuto vizuálnímu nástroji pro spolupráci může celý váš tým rozvíjet empatii a navrhovat zážitky, které fungují a jsou příjemné.
Tuto šablonu použijte k:
- Zmapujte akce, myšlenky a emoce uživatelů napříč kontaktními body a sledujte klíčové fáze studie třídění karet prostřednictvím ClickUp Milestones.
- Zobrazte si celou cestu od objevu po konverzi.
- Identifikujte body tření a skryté momenty odchodu
- Sladění týmů v oblasti vylepšení zaměřených na uživatele
- Objevte rychlé výhry a dlouhodobé příležitosti v oblasti UX.
🔑 Ideální pro: UX designéry, produktové manažery a marketéry, kteří chtějí navrhovat plynulejší a smysluplnější zákaznické zkušenosti .
💡 Tip pro profesionály: Tato šablona vám pomůže zmapovat emocionální stavy během zákaznické cesty. Pochopení bodů frustrace vám pomůže navrhnout řešení, která povedou k spokojenosti zákazníků.
6. Šablona uživatelského toku ClickUp
Zmatení uživatelé nekonvertují. Odcházejí pryč. Šablona ClickUp User Flow Template vám pomůže tento problém vyřešit tím, že navrhne plynulé, logické a naprosto uspokojivé cesty.
Od první interakce až po finální akci uvidíte přesně, jak se uživatelé pohybují ve vaší aplikaci nebo na vašem webu. Každý krok, každá volba, každý moment „Aha!“ je vizuálně zmapován, takže váš tým může zjistit, co funguje a co ne.
Ať už vytváříte novou funkci, navrhujete proces onboardingu nebo zefektivňujete proces platby, tato šablona vám pomůže udržet vaše nápady přehledné a mít na paměti potřeby vašich uživatelů.
Tuto šablonu použijte k:
- Pomocí zobrazení tabulky ClickUp vytvořte vizuální, přizpůsobený uživatelský diagram s uživatelskými akcemi, rozhodovacími body a výsledky.
- Přetahujte prvky a vytvořte přehlednou mapu uživatelské cesty s pomocí Whiteboards.
- Zjednodušte složité procesy na přehledné a intuitivní toky.
- Odhalte překážky a optimalizujte navigační cesty.
- Sladěte týmy designérů, produktových manažerů a vývojářů v oblasti uživatelské zkušenosti.
- Zvyšte konverze navrhováním uživatelských cest bez překážek.
🔑 Ideální pro: UX designéry, produktové manažery a vývojáře, kteří chtějí vytvářet plynulé a bezproblémové zážitky, které uživatelé milují.
7. Šablona diagramu afinit ClickUp
Lepicí poznámky jsou skvělé – dokud nezaplní váš stůl, stěny a nerozhodí vás. Šablona ClickUp Affinity Diagram vám poskytuje veškerou tvůrčí svobodu brainstormingu bez papírového chaosu.
Je to váš nepostradatelný nástroj pro uspořádání chaotických nápadů, seskupení poznatků z výzkumu a odhalení skrytých vzorců. Ať už syntetizujete zpětnou vazbu od uživatelů, plánujete funkce nebo slaďujete nápady týmu, tato vizuální šablona promění roztříštěné myšlenky ve strukturovanou brilantnost.
Můžete snadno přetahovat, ukládat a seskupovat nápady, což usnadňuje spolupráci, stanovení priorit a přechod od „Co to vlastně děláme?“ k „Tady je plán. “
Tuto šablonu afinitního diagramu použijte k:
- Shromažďujte a organizujte nápady, zpětnou vazbu a výsledky výzkumu.
- Seskupte související pojmy, abyste odhalili témata a souvislosti.
- Označte členy týmu pro zadání, objasnění nebo schválení pomocí tabulek Whiteboards.
- Proměňte poznatky v praktické úkoly pomocí ClickUp Tasks.
- Shrňte výsledky sezení s afinitním diagramem, zaznamenejte rychlé postřehy a načrtněte akční plány v ClickUp Docs propojeném s vašimi tabulemi.
🔑 Ideální pro: výzkumníky UX, produktové týmy a designéry, kteří potřebují uspořádat složité myšlenky do jasných a praktických poznatků.
📖 Přečtěte si také: Kreativní techniky pro efektivní generování nápadů
8. Šablona pro uživatelské studie ClickUp
Výzkum uživatelů je místem, kde se dějí zázraky. Bez plánu se však tyto zázraky mohou rychle proměnit v chaos. Šablona ClickUp User Studies Template udržuje vše organizované, takže váš výzkum skutečně funguje ve váš prospěch.
Poskytují vám centrální platformu pro plánování, správu a sledování všech uživatelských studií, které provádíte. Od stanovení cílů výzkumu až po dokumentaci poznatků účastníků pomáhají vašemu týmu zůstat sladěný a soustředěný na dosažení smysluplných výsledků.
Už nemusíte hledat detaily nebo znovu vynalézat kolo pro každou studii. Vše, co potřebujete, najdete na jednom přehledném místě pro spolupráci.
Tato šablona vám umožňuje:
- Plánujte a spravujte uživatelské rozhovory, průzkumy a testy použitelnosti.
- Sledujte účastníky, cíle výzkumu a metodiky.
- Udržujte přehledné záznamy o studiích pro budoucí použití.
- Pomocí ClickUp Brain můžete automatizovat a urychlit mnoho z těchto úkolů tím, že vytvoříte výzkumné plány, shrnete poznatky a navrhnete další kroky na základě dat z třídění karet.
🔑 Ideální pro: výzkumníky UX, produktové týmy a designéry, kteří provádějí uživatelské studie a proměňují poznatky v praktická vylepšení.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
9. Šablona Kanbanové tabule pro webový design ClickUp
Projekty webového designu mají mnoho pohyblivých částí – makety, zpětnou vazbu, revize, předávání vývoje a krátké termíny. Sledování všech těchto částí by nemělo být zdrcující. Šablona ClickUp Web Design Kanban Board vám poskytuje snadný vizuální způsob, jak spravovat každou fázi vašeho designového workflow bez chaosu.
S touto šablonou můžete úkoly uspořádat do jednoduchých sloupců, jako jsou „Úkoly“, „Probíhá“, „Kontrola“ a „Hotovo“. Celý váš tým tak může vidět, co se děje, kdo na čem pracuje a co je připraveno k dalšímu postupu.
Ať už vytváříte úvodní stránku nebo spravujete kompletní redesign webových stránek, tato tabule vám pomůže zůstat soustředění, stanovit priority úkolů a dodávat projekty rychleji a bez dohadů.
Tuto šablonu použijte k:
- Rozdělte projekty webového designu do jasných, sledovatelných fází.
- Vytvořte vizuální Kanban tabuli, abyste vizualizovali postup úkolů a upravovali priority v reálném čase.
- Spolupracujte hladce s designéry, vývojáři a klienty.
- Pomocí ClickUp Dependencies nastavte závislosti úkolů (např. „Design nelze zahájit, dokud není připraven obsah“), aby byl pracovní postup plynulý.
- Nastavte úkoly, které se budou opakovat pro pravidelné kontroly webových stránek, aktualizace obsahu nebo hodnocení výkonu pomocí automatizací ClickUp.
🔑 Ideální pro: webové designéry, kreativní vedoucí a projektové manažery, kteří zajišťují plynulý pracovní postup při navrhování webových stránek s jasností a rychlostí.
📖 Přečtěte si také: Jak zlepšit digitální organizaci pomocí metody PARA
10. Šablona uživatelské persony ClickUp
Návrh pro všechny vede k zážitkům, které nikoho neosloví. Šablona ClickUp User Persona vám pomůže zaměřit se na vaše skutečné uživatele – jejich potřeby, cíle, frustrace a to, co je pro ně opravdu důležité.
Tato šablona je jediným zdrojem informací pro váš tým při vytváření podrobných, výzkumem podložených uživatelských profilů. Místo roztříštěných poznámek a domněnek budete mít strukturované profily, které jasně nasměrují vaše rozhodnutí ohledně designu, obsahu a produktu.
Můžete dokumentovat demografické údaje, motivace, výzvy a příběhy uživatelů, čímž zajistíte, že celý tým bude jednotný v tom, pro koho navrhuje. Je to jednoduché, vizuální a spolupracující – takže všichni, od designérů po zainteresované strany, se soustředí na skutečné potřeby uživatelů.
Díky silným osobnostem zůstanou vaše projekty pevně zakotvené, cílené a působivé.
Tuto šablonu použijte k:
- Zaznamenejte konkrétní údaje (například věkovou skupinu, používání designového softwaru nebo frustrace) pro každou personu, abyste pomohli týmům UX segmentovat skupiny uživatelů a přizpůsobit funkce digitálních produktů jejich potřebám.
- Filtrujte a porovnávejte persony podle demografických údajů nebo chování (např. podle pohlaví, seznamu person) pomocí vlastních zobrazení.
- Centralizujte všechny kvalitativní poznatky v ClickUp Docs, což usnadní designérům, výzkumníkům a produktovým manažerům odkazovat se na skutečné motivace a problémy uživatelů.
- Vedejte design UX, funkce produktů a strategii obsahu.
- Aktualizujte persony podle vývoje metod uživatelského výzkumu.
🔑 Ideální pro: UX designéry, produktové týmy a marketéry, kteří vytvářejí design a strategii zaměřené na uživatele na základě reálných poznatků o publiku.
11. Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
Spuštění webových stránek není jen o skvělém designu. Jedná se o komplexní projekt s úkoly, časovými harmonogramy, obsahem, schvalováním a spoustou pohyblivých částí. Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp zajistí, že vše bude organizované, takže se váš tým může soustředit na vytvoření vynikajících stránek, místo aby hasil požáry.
Tato šablona poskytuje strukturovaný plán pro řízení všech fází tvorby webových stránek, od počátečního plánování až po revize po spuštění. Získáte jasný přehled o úkolech, termínech, závislostech a odpovědnostech týmu, což usnadní sladění všech členů týmu a dodržování harmonogramu.
Už žádné roztříštěné tabulky nebo nekonečné dohadování. S touto šablonou můžete spravovat svůj webový projekt jako profesionál a dodávat včas – bez paniky na poslední chvíli.
Tuto šablonu použijte k:
- Rozdělte projekty webových stránek na zvládnutelné fáze a úkoly.
- Pomocí vlastních stavů, jako jsou „Nezahájeno“, „Probíhá“, „Zpožděno“, „Dokončeno“ a „Zrušeno“, můžete v reálném čase sledovat stav jednotlivých úkolů.
- Stanovte jasné časové plány, milníky a závislosti a přiřaďte odpovědnosti pomocí ClickUp Tasks.
- Seskupte klíčové metriky projektu, jako jsou dokončené úkoly, úkoly po termínu a pracovní vytížení týmu, do vizuálních widgetů pomocí ClickUp Dashboards.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, webové týmy a agentury dohlížející na tvorbu webových stránek, jejich redesign nebo webové projekty s více zúčastněnými stranami.
Zlepšete si UX pomocí ClickUp
Dobrá uživatelská zkušenost není žádná magie, ale metoda. Třídění karet vám pomůže rozluštit kód myšlení uživatelů, takže váš obsah bude působit organizovaně, snadno a intuitivně.
K tomu však nemusíte objevovat Ameriku (ani nekonečně míchat lepící poznámky). S těmito šablonami pro třídění karet, které jsou připravené k okamžitému použití, budete organizovat informace rychleji, spolupracovat chytřeji a s jistotou přijímat rozhodnutí o designu podložená daty.
Od mapování toků uživatelů po doladění map stránek, šablony ClickUp vám pomohou udržet váš výzkum přesný a vaše projekty na správné cestě.
Jste připraveni optimalizovat svůj výzkum a vytvářet uživatelsky přívětivé návrhy? Zaregistrujte se na ClickUp a získejte přístup k bezplatným šablonám pro třídění karet a navrhujte společně chytřeji.