10 nejlepších AI počítadel slov pro lepší psaní

Stalo se vám někdy, že jste byli tak pohrouženi do psaní, že jste ztratili přehled o počtu slov?
Všichni jsme to zažili.
🧠 Zajímavost: Průměrný člověk napíše 40 slov za minutu, zatímco profesionální písař dokáže napsat až 80+ slov za minutu!
Ať už jste student pracující na úkolu nebo marketér optimalizující SEO, sledování počtu slov je další úkol, na který musíte dbát. Naštěstí má většina textových editorů vestavěný počítadlo slov, které tuto práci za vás udělá.
Moderní AI počítadla slov však umí víc než jen spočítat počet slov. Mohou zlepšit čitelnost, provádět gramatické kontroly, detekovat plagiáty a vylepšit váš styl psaní.
Pokud tedy hledáte něco navíc, sestavili jsme pro vás výběr nejlepších AI počítadel slov, které vám pomohou psát rychleji!
Přehled nejlepších AI počítadel slov
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|ceny
|ClickUp
|Dokumenty s integrovaným počítadlem slov/znaků, AI asistentem psaní, šablonami, spoluprací a integrací úkolů
|Týmy, spisovatelé, tvůrci obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 7 $.
|Grammarly
|Kontrola gramatiky/pravopisu, návrhy stylu, detekce tónu, kontrola plagiátů
|Spisovatelé, studenti, profesionálové
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 30 $.
|Hemingway Editor
|Analýza čitelnosti, struktura vět, zvýraznění pasivního hlasu, příslovce
|Blogeři, studenti, stručné psaní
|Placené tarify začínají na 8,33 $.
|ProWritingAid
|Gramatika, styl, čitelnost, podrobné zprávy, integrace
|Autoři, redaktoři, akademici
|10 $/měsíc
|Google Docs
|Spolupráce v reálném čase, počítání slov, komentáře, cloudové úložiště
|Týmy, studenti, práce na dálku
|Zdarma s účtem Google
|Microsoft Word
|Počet slov/znaků, šablony, pokročilé formátování, spolupráce
|Profesionálové, podniky, akademici
|Placené tarify začínají na 9,99 $.
|Quillbot
|Parafráze, kontrola gramatiky, shrnutí, generátor citací
|Studenti, výzkumníci, tvůrci obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 4,17 $.
|Originality. ai
|Detekce plagiátů, detekce obsahu pomocí AI, počítání slov/znaků
|Obsahové agentury, vydavatelé
|Placené tarify začínají na 14,95 $.
|Wordcounter. ai
|Počet slov/znaků, hustota klíčových slov, čitelnost, možnosti exportu
|Spisovatelé, specialisté na SEO
|Zdarma
|ZeroGPT
|Detekce obsahu pomocí umělé inteligence, počítání slov/znaků, kontrola plagiátů
|Pedagogové, vydavatelé, studenti
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 9,50 $.
Co byste měli hledat v AI počítadlech slov?
Již jsme zmínili, že AI počítadla slov umí víc než jen přesné počítání slov. Abyste mohli AI nástroj pro počítání slov využít na maximum, hledejte následující funkce:
- Počítání slov a znaků v reálném čase: Vyberte si nástroj, který zobrazuje počet vět, slov a znaků okamžitě, hned při psaní. Taková okamžitá zpětná vazba vám umožní splnit požadavky na počet slov a dodržet jakékoli limity, aniž byste museli vše ručně kontrolovat.
- Analýza čitelnosti a složitosti: Kromě sdílení počtu slov si vyberte nástroj pro počítání slov s umělou inteligencí, který poskytuje skóre čitelnosti (např. Flesch-Kincaid) a navrhuje vylepšení na základě analýzy struktury vět, složitosti, pasivního hlasu atd., aby se optimalizovala úroveň čtení.
- Návrhy gramatiky a stylu: Vyberte si nástroj pro počítání slov s umělou inteligencí, který identifikuje a opravuje gramatické chyby, jako jsou pravopisné chyby, chybějící interpunkční znaménka atd. Měl by také poskytovat návrhy stylu, aby splnil vaše cíle v psaní, a zdůrazňovat nevhodné formulace a problémy s srozumitelností, aby vaše psaní bylo vybroušené a profesionální.
- Shrnutí pomocí umělé inteligence: Vyberte si vysoce kvalitní nástroje pro počítání slov s umělou inteligencí, které umí shrnovat dlouhé texty do klíčových bodů. Tato funkce je obzvláště užitečná pro studenty, profesionály a tvůrce obsahu, kteří chtějí rychle získat přehled o dlouhých dokumentech.
- Hustota klíčových slov a informace o SEO: Marketéři a autoři obsahu by měli hledat nástroj pro počítání slov, který sleduje hustotu klíčových slov, aby optimalizoval a vyvážil požadavky SEO s spolehlivostí a poutavostí obsahu.
- Detekce plagiátů a obsahu generovaného umělou inteligencí: Pedagogové, kteří hodnotí přijímací eseje na vysoké školy, by se měli rozhodnout pro nástroj pro počítání slov, který detekuje obsah generovaný umělou inteligencí a plagiáty. To zvyšuje důvěryhodnost originality textu.
- Odhadovaná doba čtení: Upřednostněte nástroj pro počítání slov, který poskytuje odhadovanou dobu čtení nebo mluvení, aby vám pomohl vytvořit poutavý a časově efektivní obsah, který maximalizuje zapojení čtenářů.
Nejlepší AI počítadla slov
Zde je náš seznam nejlepších nástrojů pro počítání slov, které vám poskytnou více než jen počet slov v celém dokumentu:
1. ClickUp (nejlepší pro integrované psaní a produktivitu)
ClickUp je aplikace pro práci, která v sobě spojuje psaní s podporou AI, počítání slov a spolupráci na dokumentech v jediném pracovním prostoru! ClickUp je určen pro spisovatele, marketéry a týmy a nabízí hladkou kombinaci počítání slov, chytrých návrhů a nástrojů pro spolupráci, což z něj dělá perfektní řešení pro profesionály, kteří potřebují víc než jen jednoduchý počítadlo.
ClickUp Brain je AI asistent, který se postará o všechny úkoly související s psaním a editací. Můžete jej použít k generování písemného obsahu, shrnování, překládání a dalším účelům. Tento AI nástroj výrazně urychlí váš proces psaní tím, že generuje nové nápady na obsah, navrhuje články a dokonce shrne dlouhé dokumenty během několika sekund.
Představte si, že připravujete blogový příspěvek k uvedení nejnovějšího produktu vaší společnosti na trh. Stačí sdílet klíčové body a ClickUp Brain vytvoří poutavý článek, navrhne chytlavé nadpisy a vylepší váš text, aby byl srozumitelný a působivý. Může také vytvářet opakovaně použitelné šablony pro budoucí příspěvky, překládat váš obsah pro globální publikum a organizovat veškerý váš výzkum na jednom místě.
S ClickUp Brain jako vaším pomocníkem při psaní ušetříte čas, podpoříte kreativitu a zajistíte, že vaše sdělení vždy dosáhne svého cíle.
Na rozdíl od základních počítadel slov nabízí ClickUp celou řadu výhod díky centralizovanému týmovému hubu. Umožňuje sdílet dokumenty, sledovat projekty, optimalizovat pracovní postupy a mnoho dalšího – vše na jednom místě.
ClickUp Docs vám umožňuje spolupracovat na vytváření a úpravách dokumentů. Zatímco váš tým pracuje na dokumentu, vestavěný počítadlo slov zobrazuje počet slov v dokumentu v reálném čase, což vám pomáhá splnit požadavky na počet slov.
Kromě toho ClickUp Docs ukládá vše do cloudu pomocí funkce automatického ukládání a uchovává historii verzí, aby vytvořil jediný zdroj pravdivých informací.
Ať už tedy vytváříte obsah, spolupracujete na obchodních dokumentech nebo se snažíte zlepšit své psací dovednosti, ClickUp vám pomůže zajistit, že každé slovo bude mít význam a přispěje k vysoké kvalitě textu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp AI můžete shrnout celé dokumenty nebo vybraný text, což usnadňuje vytváření souhrnů nebo rychlých přehledů.
- Spolupracujte s kolegy v reálném čase – přidávejte komentáře, přiřazujte úkoly a sledujte změny přímo ve vašem dokumentu.
- Propojte své texty přímo s úkoly pomocí ClickUp Tasks, abyste mohli přiřazovat návrhy, stanovovat termíny a sledovat pokrok spolu s prací na projektu.
- Získejte přístup k předchozím verzím svých dokumentů, porovnávejte změny a v případě potřeby obnovte dřívější návrhy.
- Odstraňte rušivé vlivy pomocí režimu Focus Mode, který skryje postranní panely a ztmaví ostatní obsah, abyste se mohli soustředit na psaní.
- Přidejte do ClickUp vlastní pole, jako jsou cíle počtu slov, úroveň čtení nebo stav obsahu, ke svým úkolům psaní, abyste mohli lépe sledovat a vykazovat výsledky.
- Nastavte automatizace v ClickUp, abyste mohli přesouvat úkoly související s psaním v rámci pracovního postupu, upozorňovat editory nebo aktualizovat stavy, když jsou návrhy připraveny k revizi.
- Používejte nebo vytvářejte šablony pro blogové příspěvky, zprávy nebo briefy, abyste zachovali konzistenci a ušetřili čas při opakujících se projektech psaní.
- Pomocí ClickUp AI můžete rychle generovat aktualizace týmu nebo poznámky ze svých posledních písemných aktivit.
- Pomocí propojeného vyhledávání můžete okamžitě prohledávat všechny své dokumenty, úkoly a komentáře a najít konkrétní obsah, klíčová slova nebo odkazy.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Toto říká Dayana Mileva, Account Director ve společnosti Pontica Solutions, o ClickUp:
Inovativní mysli v naší organizaci se vždy snaží být lepší a neustále hledají způsoby, jak ušetřit další minutu, hodinu nebo někdy dokonce celý den. ClickUp nám vyřešil mnoho problémů, které jsme se zpětně snažili řešit pomocí neprodejných nástrojů, jako jsou tabulky Excel a dokumenty Word.
Inovativní mysli v naší organizaci se vždy snaží být lepší a neustále hledají způsoby, jak ušetřit další minutu, hodinu nebo někdy dokonce celý den. ClickUp nám vyřešil mnoho problémů, které jsme se zpětně snažili řešit pomocí neprodejných nástrojů, jako jsou tabulky Excel a dokumenty Word.
2. Grammarly (nejlepší pro gramatické a stylistické návrhy založené na umělé inteligenci)
Grammarly je nejlépe známý pro své pokročilé funkce kontroly gramatiky a pravopisu, ale slouží také jako přesný počítadlo slov založené na umělé inteligenci. Tento gramatický kontrolor vylepšený umělou inteligencí pomáhá spisovatelům, studentům a profesionálům sledovat počet slov a zároveň získávat informace o čitelnosti, tónu a srozumitelnosti.
Díky aktualizacím v reálném čase je Grammarly vynikajícím pomocníkem pro ty, kteří pracují na esejích, zprávách nebo obsahu, který musí splňovat specifické požadavky na délku. Kromě počítání slov poskytuje Grammarly také informace o struktuře vět, stručnosti a opakování slov. Jeho intuitivní rozhraní zajišťuje, že nejen splníte limit počtu slov, ale také vylepšíte své psaní.
Nejlepší funkce Grammarly
- Sledujte počet slov bez námahy díky aktualizacím v reálném čase ve všech typech dokumentů.
- Získejte kontextové informace o délce vět, srozumitelnosti a poutavosti.
- Upravte své texty tak, aby splňovaly požadavky na délku, aniž by ztratily soudržnost.
- Integrujte je napříč platformami pomocí rozšíření prohlížeče a desktopových aplikací pro plynulé sledování.
Omezení Grammarly
- Grammarly není vždy stoprocentně přesný a někdy označuje správné věty jako chyby.
- Pro podrobné analýzy nad rámec základního sledování počtu slov je vyžadována prémiová verze.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na člena
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly?
Recenzent G2 říká:
Grammarly používám již nějakou dobu a s výsledky jsem velmi spokojený. Na rozdíl od mnoha tradičních nástrojů pro kontrolu pravopisu a gramatiky jde tato platforma daleko za rámec základních funkcí. Pomáhá vám zlepšit vaše psaní tím, že se přizpůsobí typu textu, na kterém pracujete – ať už se jedná o formální e-mail, zprávu, akademickou práci nebo dokonce kreativní obsah – a co je ještě důležitější, zohledňuje vaši cílovou skupinu.
Grammarly používám již nějakou dobu a s výsledky jsem velmi spokojený. Na rozdíl od mnoha tradičních nástrojů pro kontrolu pravopisu a gramatiky jde tato platforma daleko za rámec základních funkcí. Pomáhá vám zlepšit vaše psaní tím, že se přizpůsobí typu textu, na kterém pracujete – ať už se jedná o formální e-mail, zprávu, akademickou práci nebo dokonce kreativní obsah – a co je ještě důležitější, zohledňuje vaši cílovou skupinu.
3. Hemingway Editor (nejlepší pro zlepšení čitelnosti a stručnosti)
Hemingway Editor je jedinečný nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který se zaměřuje na čitelnost a zároveň poskytuje přesný počet slov. Tento online nástroj analyzuje složitost vět a slovosled v reálném čase, což je výhodné pro autory, kteří se snaží o stručný a působivý text.
Hemingway nejen počítá slova, ale také zvýrazňuje nadměrné používání příslovcí, složitých frází a pasivního hlasu, což z něj činí vynikající nástroj pro ty, kteří chtějí, aby jejich obsah byl stručný a působivý. Jeho přehledné rozhraní zjednodušuje sledování slov bez zbytečných rušivých prvků.
Nejlepší funkce editoru Hemingway
- Identifikujte příliš dlouhé věty a omezte zbytečnou složitost.
- Zachovejte stručnost díky zpětné vazbě v reálném čase ohledně délky vět.
- Text můžete snadno exportovat pro použití v jiných platformách pro psaní.
- Přístup k nim máte i bez aktivního připojení k internetu.
Omezení editoru Hemingway
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s jinými textovými editory
- Není integrováno s cloudovým úložištěm a uživatelé musí obsah ručně ukládat a přenášet.
Ceny editoru Hemingway
- Zdarma
- Hemingway Editor Plus (Individual 5K): 18,33 $/měsíc
- Hemingway Editor Plus (Individual 10K): 12,50 $/měsíc
- Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze editoru Hemingway
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hemingway Editoru?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že měří, jak píšu. Je to dobrý měřítko a konzistentní způsob psaní pro široké publikum. Díky tomu je moje psaní velmi srozumitelné.
Líbí se mi, že měří, jak píšu. Je to dobrý měřítko a konzistentní způsob psaní pro široké publikum. Díky tomu je moje psaní velmi srozumitelné.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje AI , jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generovat obsah, analyzovat data a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám vysoce relevantní odpovědi na vaše úkoly! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
4. ProWritingAid (nejlepší pro podrobnou analýzu psaní a zpětnou vazbu)
ProWritingAid nabízí komplexního asistenta psaní založeného na umělé inteligenci s integrovaným počítadlem slov, který uživatelům pomáhá efektivně sledovat délku dokumentu. Je ideální pro autory, editory a tvůrce obsahu, sleduje počet slov a poskytuje podrobné návrhy pro psaní, včetně vylepšení stylu a gramatických kontrol.
ProWritingAid vyniká tím, že nabízí kontextovou zpětnou vazbu a analyzuje vše od délky vět až po nadměrně používaná slova.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Proveďte hloubkovou analýzu gramatiky a stylu pomocí více než 20 zpráv.
- Optimalizujte tempo pomocí přehledů o toku slov a vyváženosti odstavců, zejména u kreativního psaní.
- Přizpůsobte si limity počtu slov pro různé typy obsahu, včetně románů a obchodních zpráv.
- Získejte slovník synonym a návrhy slov přímo v aplikaci, abyste si rozšířili slovní zásobu.
Omezení ProWritingAid
- Pomalá rychlost zpracování velkých dokumentů.
- Plná verze je drahá, což vede některé uživatele k hledání alternativ k ProWritingAid.
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc
- Premium Pro: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (490+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProWritingAid?
Recenze G2 říká:
ProWritingAid má neuvěřitelně bohaté funkce. Můžete si vybrat, jaký druh jazyka (obchodní, neformální, akademický atd.) a návrhy jsou obvykle velmi přesné. Tento software je obzvláště skvělý v identifikaci výplňových slov a pomáhá zefektivnit text a samozřejmě opravit všechny překlepy!
ProWritingAid má neuvěřitelně bohaté funkce. Můžete si vybrat, jaký druh jazyka (obchodní, neformální, akademický atd.) a návrhy jsou obvykle velmi přesné. Tento software je obzvláště skvělý v identifikaci výplňových slov a pomáhá zefektivnit text a samozřejmě opravit všechny překlepy!
🧠 Zajímavost: S téměř 345 miliony předplatitelů a odhadem 321 miliony aktivních uživatelů se v Microsoft 365, který zahrnuje také Microsoft Word, vytváří velké množství dokumentů, tabulek a prezentací!
5. Google Docs (nejlepší pro spolupráci v reálném čase a cloudové úložiště)
Google Docs je oblíbená cloudová platforma pro psaní, která do své sady dokumentů založené na umělé inteligenci integruje snadno přístupný počítadlo slov. Spisovatelé, studenti a profesionálové mohou okamžitě kontrolovat počet slov při psaní obsahu, což z něj činí vynikající nástroj pro projekty s přísnými požadavky na délku.
Google Docs umožňuje více uživatelům pracovat na stejném dokumentu v reálném čase, čímž centralizuje projektovou dokumentaci. Navíc díky integraci s Google Drive jsou všechny soubory bezpečně uloženy a přístupné odkudkoli.
Nejlepší funkce Google Docs
- Spolupracujte efektivně a zároveň sledujte změny a limity počtu slov.
- Ukládejte dokumenty automaticky do cloudu a zabraňte tak ztrátě dat.
- Použijte hlasové psaní k diktování textu a současně sledujte počet slov.
- Získejte přístup k základní gramatice a kontrole pravopisu
Omezení Google Docs
- Omezené kontroly gramatiky a návrhy stylu založené na umělé inteligenci
- Offline přístup vyžaduje ruční nastavení a propojení pouze s jedním účtem.
Ceny Google Docs
- Zdarma s účtem Google
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 360 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Docs?
Recenzent Capterra o Google Docs řekl:
Líbí se mi, jak snadné je spolupracovat s kolegy, ať už jde o souběžnou úpravu nebo přidávání komentářů a návrhů na změny, aniž by došlo k přerušení toku dokumentu. Skvělé jsou také možnosti sdílení, kde můžete sdílení omezit na doménu Google Workspace, konkrétní e-mailovou adresu nebo pouze osoby s konkrétními odkazy.
Líbí se mi, jak snadné je spolupracovat s kolegy, ať už jde o souběžnou úpravu nebo přidávání komentářů a návrhů na změny, aniž by došlo k přerušení toku dokumentu. Skvělé jsou také možnosti sdílení, kde můžete sdílení omezit na doménu Google Workspace, konkrétní e-mailovou adresu nebo pouze osoby s konkrétními odkazy.
💡 Tip pro profesionály: Nechte AI, aby se postarala o rutinní práci s dokumentací, abyste se mohli znovu soustředit na to podstatné. Jak? AI automatizuje formátování, odhaluje chyby a zlepšuje čitelnost, čímž vás zbavuje náročných úkolů. Navíc personalizuje obsah, snižuje náklady a podporuje spolupráci týmu v reálném čase.
6. Microsoft Word (nejlepší pro tradiční psaní s vylepšením pomocí AI)
Microsoft Word, poprvé vydaný v roce 1983, zůstává jedním z nejdůvěryhodnějších programů pro zpracování textu. Nabízí spolehlivý počítadlo slov, které se aktualizuje v reálném čase.
Ať už se jedná o návrhy zpráv, výzkumných prací nebo kreativního obsahu, integrovaná funkce počítání slov v aplikaci Word uživatelům bez námahy pomáhá dodržet požadované limity. Díky informacím o čitelnosti, počtu znaků a odhadované době čtení je aplikace MS Word vynikající volbou pro profesionály.
Ačkoli Microsoft Word začínal s jednoduchými funkcemi pro úpravu textu, dnes je vybaven funkcemi založenými na umělé inteligenci, jako jsou návrhy gramatiky a stylu, prediktivní text a převod řeči na text. Jeho editační nástroje založené na umělé inteligenci zajišťují, že počet slov není jen číslo, ale součást propracovaného procesu psaní.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Word
- Sledujte počet slov živě v dolní liště nástrojů během psaní.
- Nastavte si limit slov pro úkoly, blogové příspěvky a zprávy.
- Využijte úpravy založené na umělé inteligenci k vylepšení struktury bez překročení limitů.
- Využijte vestavěné překladatelské nástroje pro vícejazyčné psaní a lokalizaci obsahu.
Omezení programu Microsoft Word
- Ve srovnání se specializovanými asistenty pro psaní postrádá pokročilé funkce přepisování založené na umělé inteligenci.
- Funkce založené na předplatném omezují plný přístup bez placeného tarifu.
Ceny Microsoft Word
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Word
- G2: 4,7/5 (více než 1 870 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 470 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Microsoft Word?
Recenzent G2 o programu Microsoft Word řekl následující:
Microsoft Word je opravdu skvělý nástroj pro psaní a úpravy dokumentů. Líbí se mi, že má různé šablony pro jakýkoli typ dokumentu, který potřebujete napsat – dopisy, životopisy, letáky a další. Užitečné funkce, jako jsou četné typy a velikosti písma, barevné formáty, kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a další, pomáhají vylepšit mé dokumenty nad rámec běžného standardu. Je také opravdu skvělé, že mnoho z těchto skvělých funkcí je zdarma a nemusíte nikdy platit za aktualizace. Ovládání je velmi snadné. Ani začínající uživatel nebude mít s jeho používáním potíže.
Microsoft Word je opravdu skvělý nástroj pro psaní a úpravy dokumentů. Líbí se mi, že má různé šablony pro jakýkoli typ dokumentu, který potřebujete napsat – dopisy, životopisy, letáky a další. Užitečné funkce, jako jsou četné typy a velikosti písma, barevné formáty, kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a další, pomáhají vylepšit mé dokumenty nad rámec běžného standardu. Je také opravdu skvělé, že mnoho z těchto skvělých funkcí je zdarma a nemusíte nikdy platit za aktualizace. Ovládání je velmi snadné. Ani začínající uživatel nebude mít s jeho používáním potíže.
7. QuillBot (nejlepší pro parafráze a shrnutí pomocí AI)
QuillBot je AI asistent pro psaní, který je navržen tak, aby zlepšoval psaní pomocí parafrázování, shrnování a gramatických oprav. Slouží také jako efektivní AI počítadlo slov.
Díky své jedinečné schopnosti zkrátit počet slov při zachování významu je tento nástroj obzvláště užitečný pro studenty, správce sociálních médií, marketéry a spisovatele, kteří potřebují efektivně zkrátit nebo rozšířit text a zároveň sledovat jeho délku.
Nejlepší funkce QuillBot
- Shrnuje dlouhý obsah do stručných klíčových bodů.
- Provádějte gramatické kontroly a zvýrazňujte chyby pro vylepšení obsahu.
- Zkraťte nebo rozšiřte text, abyste bez námahy splnili požadovaný limit slov.
- Integrujte je s Google Docs pro plynulou úpravu obsahu.
Omezení QuillBot
- Parafráze je v bezplatné verzi omezena na několik slov nebo znaků.
- Potíže s udržením kontextu při dlouhých parafrázích
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 4,17 $/měsíc
- Tým: Individuální ceny
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuillBot?
Recenze G2 říká:
Pro rychlé psaní příspěvků na sociální sítě používám QuillBot, který mi pomáhá vylepšovat styl psaní. Nejenže umí parafrázovat, ale nabízí i mnoho dalších funkcí, jako je kontrola gramatiky a kontrola plagiátů. Tento nástroj mi velmi vyhovuje. Mohu rychle parafrázovat stejný text do dvou až tří různých verzí a zveřejnit je na různých platformách.
Pro rychlé psaní příspěvků na sociální sítě používám QuillBot, který mi pomáhá vylepšovat styl psaní. Nejenže umí parafrázovat, ale nabízí i mnoho dalších funkcí, jako je kontrola gramatiky a kontrola plagiátů. Tento nástroj mi velmi vyhovuje. Mohu rychle parafrázovat stejný text do dvou až tří různých verzí a zveřejnit je na různých platformách.
8. Originality. ai (nejlepší pro detekci obsahu AI a kontrolu plagiátů)
Originality. ai je především nástroj pro detekci AI a kontrolu plagiátů. Obsahuje vestavěný počítadlo slov, které uživatelům umožňuje sledovat délku dokumentu. Provádí také kontrolu faktů, aby zajistil, že váš obsah je jedinečný a přesný.
Tento nástroj je obzvláště užitečný pro obsah zaměřený na SEO. Poskytuje přehled o struktuře textu a čitelnosti spolu se sledováním počtu slov. Zajišťuje, že články splňují požadavky na délku a zároveň si zachovávají originalitu.
Originalita. Nejlepší funkce ai
- Stačí vložit obsah a detekovat obsah generovaný umělou inteligencí, včetně výstupů z modelů ChatGPT a GPT-4.
- Okamžitě zkontrolujte počet slov a zároveň provádějte kontrolu plagiátů z více zdrojů.
- Generuje skóre originality obsahu, které určuje autentičnost.
- Umožněte svým týmům spolupracovat, což je užitečné pro vydavatele a agentury.
Omezení originality. ai
- Někdy generují falešné pozitivní výsledky, protože žádný detektor AI není stoprocentně přesný.
- Chybí kontrola gramatiky nebo čitelnosti, což znamená, že budete muset integrovat další nástroje.
Ceny Originality.ai
- Platba podle skutečného využití: 30 $ (jednorázová platba)
- Pro: 14,95 $/měsíc
- Enterprise: 179 $/měsíc
Originalita. Hodnocení a recenze ai
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Originality. ai?
Tuto platformu používáme pravidelně ke kontrole obsahu generovaného umělou inteligencí a plagiátů. Nástroj je snadno použitelný a díky barevným zvýrazněním je snadné rozpoznat, které části obsahu mohly být generovány umělou inteligencí. Dokumenty skenuje rychle a generuje podrobné zprávy, což nám pomáhá efektivně ověřovat originalitu.
Tuto platformu používáme pravidelně ke kontrole obsahu generovaného umělou inteligencí a plagiátů. Nástroj je snadno použitelný a díky barevným zvýrazněním je snadné rozpoznat, které části obsahu mohly být generovány umělou inteligencí. Dokumenty skenuje rychle a generuje podrobné zprávy, což nám pomáhá efektivně ověřovat originalitu.
🧠 Zajímavost: Nedávná studie zjistila, že 88 % lidí použilo AI k překonání paralýzy úkolů.
9. Wordcounter. ai (nejlepší pro základní počítání slov a jednoduchou analýzu textu)
Pokud hledáte jednoduchý nástroj pro počítání, pak je Wordcounter.ai tou správnou volbou. Nabízí velkou rozmanitost, funguje jako počítadlo vět a odstavců a počítá slova.
Nástroj zobrazuje celkovou dobu čtení a mluvení obsahu ve vstupním poli. Můžete také sdílet seznam klíčových slov a nástroj zobrazí hustotu klíčových slov, kterou můžete exportovat jako CSV nebo TXT.
Nejlepší funkce Wordcounter.ai
- Používejte je jako počítadlo slov, vět a odstavců – vše najednou.
- Analyzujte hustotu klíčových slov a podpořte optimalizaci pro vyhledávače.
- Zvýrazněte nadměrně používaná slova, abyste obohatili slovní zásobu.
- Získejte výsledky bez registrace a práce v prohlížečích pro rychlý přístup.
Omezení Wordcounter.ai
- Nenabízí kontrolu gramatiky ani pravopisu, vyžaduje integraci s jinými nástroji.
- Postrádá pokročilé vylepšení psaní pomocí AI, jako jsou návrhy na zlepšení vět a čitelnosti.
Ceny Wordcounter.ai
- Zdarma
Hodnocení a recenze Wordcounter.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. ZeroGPT (nejlepší pro detekci textu generovaného umělou inteligencí)
Podobně jako Originality.ai pomáhá ZeroGPT rozlišovat mezi obsahem vytvořeným umělou inteligencí a obsahem vytvořeným člověkem. Díky integrovaným počítadlům znaků a slov je tento nástroj velmi užitečný pro pedagogy, vydavatele a podniky.
Tento nástroj využívá pokročilé algoritmy detekce AI ke skenování a analýze textu za účelem nalezení vzorců, které naznačují jeho původ. Podrobné zprávy ZeroGPT přiřazují skenovanému obsahu autentičnost.
Nejlepší funkce ZeroGPT
- Sledujte počet slov plynule a zároveň detekujte text AI.
- Zajistěte psaní podobné lidskému, aniž byste překročili limity.
- Využijte rozbory založené na umělé inteligenci k vylepšení struktury vět.
- Optimalizujte akademické psaní pomocí strukturovaného sledování slov.
Omezení ZeroGPT
- Není zcela spolehlivý, protože často generuje falešně pozitivní nebo negativní výsledky.
- Chybí integrace s hlavními platformami pro obsah.
Ceny ZeroGPT
- Zdarma
- Pro: 9,50 $/měsíc
- Plus: 19 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ZeroGPT
- G2: 4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ZeroGPT?
Recenze G2 říká:
Na ZeroGPT se mi nejvíce líbí jeho uživatelské rozhraní a snadné použití. Kromě funkce detekce AI nabízí také mnoho dalších funkcí, jako je kontrola gramatiky, shrnutí textu, parafráze, AI překladatel atd. Je také k dispozici v aplikacích WhatsApp a Telegram, což ještě více usnadňuje jeho použití na všech zařízeních. Okamžitě také generuje PDF zprávu s výsledky detekce AI, což zajišťuje patřičnou transparentnost a důvěryhodnost.
Na ZeroGPT se mi nejvíce líbí jeho uživatelské rozhraní a snadné použití. Kromě funkce detekce AI nabízí také mnoho dalších funkcí, jako je kontrola gramatiky, shrnutí textu, parafráze, AI překladatel atd. Je také k dispozici v aplikacích WhatsApp a Telegram, což ještě více usnadňuje jeho použití na všech zařízeních. Okamžitě také generuje PDF zprávu s výsledky detekce AI, což zajišťuje patřičnou transparentnost a důvěryhodnost.
💡 Tip pro profesionály: Rozdělte dlouhé věty na kratší. Ty budou méně náchylné k označení jako obsah generovaný AI.
Každé slovo se počítá s ClickUp
Výběr správného bezplatného počítadla slov závisí také na vašich konkrétních potřebách. Ať už hledáte kromě počítadla slov také kontrolu gramatiky pomocí umělé inteligence, detekci originality obsahu nebo plynulou spolupráci na dokumentech, můžete si vybrat z výše uvedených možností.
Například Hemingway Editor zlepšuje čitelnost, zatímco ZeroGPT a Originality.ai ověřují autentičnost obsahu a s Grammarly můžete zkontrolovat gramatiku – a seznam pokračuje.
