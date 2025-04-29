Dashboard dodavatelského řetězce: Co sledovat a jak jej vytvořit

Je zásadní, abychom prosazovali digitalizaci dodavatelských řetězců, protože bez ní nebude existovat transparentnost a bez transparentnosti nebude existovat odpovědnost.
Řízení dodavatelského řetězce dnes není snadný úkol. Neustále se snažíte splnit měnící se očekávání zákazníků. K tomu se přidává obrovský tlak na snižování nákladů, zefektivňování pracovních postupů, zvyšování efektivity a řešení geopolitických narušení.
K tomu potřebujete úplný přehled o svém dodavatelském řetězci. To znamená, že všechny procesy dodavatelského řetězce musí být 100% transparentní. A právě zde přichází na řadu dashboard dodavatelského řetězce.
Dobře vytvořený dashboard dodavatelského řetězce přemění komplexní a roztříštěná data na jasné a využitelné informace. Namísto toho, abyste trávili hodiny prohledáváním tabulek, abyste zkontrolovali stav zásob nebo porovnali zprávy o výkonu dodavatelů, můžete pomocí dashboardu odhalit problémy v reálném čase a rychle jednat, abyste předešli narušení provozu.
V tomto blogovém příspěvku vám ukážeme, co by měl dashboard dodavatelského řetězce obsahovat, jaké jsou důležité KPI dodavatelského řetězce a jak vytvořit dashboard, který bude vyhovovat vašemu týmu.
Co je dashboard dodavatelského řetězce?
Dashboard dodavatelského řetězce je centralizovaný vizuální nástroj, který zobrazuje data v reálném čase a klíčové ukazatele výkonnosti v celém dodavatelském řetězci, od nákupu a skladových zásob po výrobu, logistiku a dodávky. Shromažďuje roztříštěná data z existujících systémů, jako je systém plánování podnikových zdrojů, systém správy skladů, systém správy přepravy a portály dodavatelů, a přeměňuje je na informace v reálném čase.
Dashboard vám pomůže včas odhalit problémy, sledovat důležité KPI a přijímat chytřejší a rychlejší rozhodnutí – ať už řešíte zpoždění, vyrovnáváte zásoby nebo reagujete na náhlý nárůst poptávky.
Proč používat dashboard dodavatelského řetězce?
Jako provozní manažer nebo logistický odborník potřebujete pro strategické plánování proaktivní data. To znamená, že potřebujete aktuální informace o celém dodavatelském řetězci, od úrovně zásob a nákladů na dopravu až po výkonnost dodavatelů a včasnost dodávek.
Zde je několik důvodů, proč potřebujete dashboard dodavatelského řetězce:
- Rozhodování na základě dat: Načítá data z nástrojů pro správu zásob, WMS, TMS, ERP, správy objednávek a platforem dodavatelů a přeměňuje je na informace připravené pro rozhodování. S pomocí těchto dat můžete identifikovat trendy.
- Efektivita a úspora času: Automatizuje proces reportování, takže nemusíte ručně stahovat data z izolovaných systémů.
- Lepší spolupráce: Centralizuje data a sjednocuje týmy v oblasti nákupu, logistiky a provozu na základě společných cílů a priorit.
- Sledování výkonu: Sleduje klíčové ukazatele dodavatelského řetězce, jako je přesnost objednávek, míra plnění, plánování zásob a obrat, aby pomohlo optimalizovat výkon a zvýšit efektivitu.
- Snížení rizik: Poskytuje přehled o situaci v souvislosti s povětrnostními událostmi, nedostatkem pracovních sil a změnami poptávky, takže vaše procesy zůstanou agilní a rychle se přizpůsobí.
Klíčové ukazatele, které je třeba sledovat v dashboardu dodavatelského řetězce
Při navrhování dashboardu dodavatelského řetězce je třeba zahrnout následující nejdůležitější metriky:
|Metrika
|Co to znamená
|Proč je to důležité
|Obrat zásob
|Ukazuje, jak často se zásoby prodávají a nahrazují v daném období.
|Pomáhá optimalizovat skladové zásoby, zabránit nadměrným zásobám a snížit náklady na skladování.
|Míra plnění objednávek
|Procento objednávek úspěšně doručených včas a v plném rozsahu v porovnání s celkovým počtem objednávek.
|Má přímý vliv na spokojenost zákazníků a provozní efektivitu.
|Včasné dodání (OTD)
|Procento objednávek doručených v dohodnutém termínu
|Zajišťuje splnění očekávání zákazníků a minimalizaci zpoždění.
|Doba dodání
|Celková doba od zadání objednávky u dodavatele po přijetí zboží nebo služeb.
|Kratší dodací lhůty pomáhají omezit nedostatek zboží a zlepšit plánování zásob.
|Výkonnost dodavatelů
|Sleduje, jak dobře dodavatelé splňují očekávání v oblasti kvality, nákladů a dodávek.
|Identifikace silných a slabých dodavatelů umožňuje lepší rozhodování o nákupu a pomáhá řídit rizika.
|Náklady na dopravu
|Součet nákladů na dopravu a palivo, mzdy a balení
|Pomáhá optimalizovat logistiku, snižovat plýtvání a identifikovat příležitosti pro strategie úspory nákladů.
Typy dashboardů dodavatelského řetězce
Podívejme se na několik příkladů dashboardů dodavatelského řetězce.
1. Operační dashboard dodavatelského řetězce
Tento dashboard dodavatelského řetězce vám pomůže sledovat denní pohyb zboží a zajistí, že vaše operace budou splňovat dohody o úrovni služeb, čímž se zlepší výkonnost dodavatelského řetězce.
👤 Používá: manažeři dodavatelského řetězce, vedoucí závodů, vedoucí distribučních center
🛠️ Běžně používané nástroje: ClickUp Dashboards, Zoho Analytics
✅ Sledované primární KPI:
- Doba trvání objednávkového cyklu: Celková doba od zadání objednávky zákazníkem do jejího doručení, včetně zpracování objednávky, vychystání, zabalení, odeslání a doručení.
- Obrat zásob: Počet prodejů a nahrazení zásob během daného období.
- Míra naplnění: Procento poptávky zákazníků, které je uspokojeno díky okamžité dostupnosti zásob bez nedodávek nebo zpoždění.
2. Dashboard pro správu zásob
Komplexní dashboard pro správu zásob, který umožňuje řídit tok zásob napříč několika skladovacími místy nebo kanály.
👤 Používá: Plánovači zásob, vedoucí skladů
🛠️ Běžně používané nástroje: NetSuite, Cin7
✅ Sledované primární KPI:
- Četnost vyprodání zásob: Počet případů, kdy je položka během určitého období vyprodána.
- Hodnota mrtvých zásob: Celková hodnota skladových položek, které nebyly prodány nebo použity po významnou dobu.
- Obratový koeficient zásob: Počet prodejů a nahrazení zásob v určitém časovém období.
3. Logistický dashboard
Tento dashboard se zaměřuje na sledování zásilek, doručování na poslední míli a kontrolu nákladů na přepravu. Zajišťuje, že zboží se efektivně přepravuje z bodu A do bodu B, a umožňuje logistickým týmům přesměrovat zásilky nebo proaktivně eskalovat zpoždění.
👤 Používá: logističtí koordinátoři, manažeři dopravy
🛠️ Běžně používané nástroje: ShipBob, FreightPOP
✅ Sledované primární KPI:
- Náklady na přepravu na jednotku: Celkové náklady na přepravu dělené počtem přepravených jednotek
- Výkonnost dopravce: Míra toho, jak dobře externí dopravci splňují očekávání ohledně služeb, včetně včasnosti a stavu zboží.
- Zásoby v přepravě: Hodnota nebo množství zboží, které bylo odesláno, ale ještě nebylo doručeno na místo určení.
4. Dashboard výkonnosti dodavatelů
Tento typ dashboardu dodavatelského řetězce můžete použít ke sledování a hodnocení spolehlivosti a kvality dodavatelů v průběhu času. Vaše logistické týmy mohou pomocí tohoto dashboardu posoudit výzvy v oblasti nákupu, vyjednat lepší podmínky a udržovat soulad v rámci všech nákupních operací.
👤 Používá: manažeři nákupu, týmy pro vztahy s dodavateli
🛠️ Běžně používané nástroje: Coupa, Jaggaer
✅ Sledované primární KPI:
- Míra vad dodavatelů: Procento materiálů nebo produktů dodaných dodavateli, které nesplňují standardy kvality.
- Konzistence dodacích lhůt: Měří, jak konzistentně dodavatel plní očekávané nebo dohodnuté dodací lhůty.
- Skóre dodržování smlouvy: Sleduje, do jaké míry dodavatel dodržuje dohodnuté smluvní podmínky, jako jsou cena, dodání, kvalita, úroveň služeb atd.
5. Dashboard pro předpovídání poptávky
Dashboard pro předpovídání poptávky přesně předpovídá poptávku zákazníků, takže můžete plánovat zásoby, výrobu a nákup. Namísto spoléhání se na loňské prodejní čísla tento dashboard využívá data v reálném čase a historická data (prodeje, sezónnost, propagační akce, tržní trendy atd.), aby odhalil vzorce, zaznamenal změny a modeloval budoucí poptávku.
👤 Používá: Plánovači poptávky, týmy prodeje a plánování provozu
🛠️ Běžně používané nástroje: integrace Excel + BI, SAS Forecasting
✅ Sledované primární KPI:
- Poptávka vs. skutečné tržby: Porovnává předpokládanou poptávku zákazníků a skutečné zaznamenané tržby.
- Sezónní trendy: Opakující se prodejní trendy, které se vyskytují v určitých obdobích roku, jako jsou svátky, začátek školního roku a letní špičky.
- Historická volatilita prodeje: Míra kolísání údajů o prodeji v průběhu času
6. Dashboard pro řízení rizik
Dashboard pro řízení rizik vám poskytuje přehled o zranitelných místech ve vašem dodavatelském řetězci v reálném čase – od rizik dodavatelů a zpoždění přepravy až po geopolitické hrozby, bankroty dodavatelů a nedostatky v dodržování předpisů.
👤 Používá: Analytici rizik, manažeři pro kontinuitu podnikání
🛠️ Běžně používané nástroje: Resilinc, Fusion Risk Management
✅ Sledované primární KPI:
- Události narušující dodavatelský řetězec: Počet událostí, které narušují normální tok zboží a služeb v dodavatelském řetězci (např. přírodní katastrofy, stávky, kybernetické útoky, odstávky dodavatelů).
- Úrovně nouzových zásob: Množství dodatečných zásob výslovně držených pro použití v případě nouze nebo narušení dodavatelského řetězce.
- Matice pravděpodobnosti dopadu: Potenciální rizika dodavatelského řetězce znázorněná na teplotní mapě podle jejich pravděpodobnosti (pravděpodobnosti) a důsledků (dopadu).
7. Finanční dashboard dodavatelského řetězce
Finanční dashboard dodavatelského řetězce překlenuje propast mezi fyzickým pohybem zboží a tokem peněz s ním spojeným. Provozní a finanční týmy jej používají k získání společného přehledu o tom, jak aktivity dodavatelského řetězce ovlivňují pracovní kapitál, cash flow a celkovou finanční situaci v reálném čase.
👤 Používá: finanční ředitelé, analytici nákladů
🛠️ Běžně používané nástroje: ClickUp, Tableau
✅ Sledované primární KPI:
- Náklady na jednotku: Celkové náklady vynaložené na výrobu nebo pořízení jedné jednotky produktu, včetně materiálů, práce, režijních nákladů a logistiky.
- Náklady na obsluhu: Celkové náklady na obsluhu konkrétního zákazníka nebo produktové řady, zahrnující skladování, dopravu, zákaznický servis, vrácené zboží a administrativní náklady.
- Provozní kapitál vázaný v zásobách: Částka investovaná do zásob, která okamžitě negeneruje výnosy.
8. Dashboard pro sledování objednávek
Dashboard pro sledování objednávek odhaluje celý životní cyklus objednávky – od vytvoření nákupu po odeslání, doručení a konečné splnění.
V rámci řízení dodavatelského řetězce potřebujete jednotný přehled o každém kroku procesu objednávky. A právě to vám pomůže tento dashboard pro řízení dodavatelského řetězce.
👤 Používá: Manažeři plnění
🛠️ Běžně používané nástroje: ClickUp, Salesforce Service Cloud
✅ Sledované primární KPI:
- Objednávky podle stavu: Přehled v reálném čase o tom, v jaké fázi procesu zpracování se každá objednávka nachází.
- Průměrná doba vyřízení: Čas, který uplyne od zadání objednávky do jejího odeslání.
- Míra přesnosti objednávek: Procento objednávek, které byly doručeny přesně podle požadavků (správné položky, množství a balení).
Jak vytvořit dashboard dodavatelského řetězce
Krok 1: Definujte své cíle a cílové publikum
Předem si určete, zda je dashboard určen pro strategický dohled, operativní řízení nebo správu výjimek, a podle toho jej navrhněte.
Například vedoucí dodavatelského řetězce nebo finanční týmy potřebují souhrnné přehledy pro strategické plánování, zatímco vedoucí skladů a logističtí koordinátoři potřebují operační dashboardy pro každodenní činnosti.
🎯 Mezi společné cíle mohou patřit:
- Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI): Obrat zásob, míra plnění objednávek
- Identifikace úzkých míst: Zpožděné dodávky, nedostatek zásob
- Zlepšení rozhodování: Prognózy poptávky, výkonnost dodavatelů
Poté přizpůsobte úroveň detailů a vizualizace potřebám publika.
💼 Mezi zúčastněné strany dodavatelského řetězce mohou patřit:
- Tým nákupu: Sledujte výkonnost dodavatelů a dodací lhůty.
- Vedoucí skladů: Zaměřte se na propustnost, produktivitu a umístění zásob.
- Logističtí koordinátoři: Chcete získat přehled o efektivitě přepravy a zpožděních dodávek?
Pomocí ClickUp Goals můžete sladit metriky dashboardu se strategickými cíli a sledovat pokrok v reálném čase. S Targets můžete ke každému cíli přiřadit konkrétní milníky a KPI a sledovat, jak každý datový bod na dashboardu souvisí s širším obchodním výsledkem.
Používejte číselné cíle, když sledujete pokrok směrem k číselnému cíli, jako je například „Zkrátit průměrnou dobu zpracování objednávky na méně než 24 hodin“. Měnové cíle jsou ideální pro cíle související s náklady ve vašem dodavatelském řetězci. Pokud chcete sledovat binární milníky, jako je „Funkce aktualizací zásilek v reálném čase povolena – Ano/Ne“, přepněte na cíle typu Ano/Ne.
💡 Tip pro profesionály: Použijte složky cílů v ClickUp k uspořádání svých cílů podle různých oblastí dashboardu dodavatelského řetězce, jako jsou zásoby, logistika a nákup.
Krok 2: Identifikujte relevantní zdroje dat
Dashboard dodavatelského řetězce je tak silný, jak silná jsou data, ze kterých čerpá.
Začněte identifikací všech klíčových systémů a nástrojů, které obsahují data dodavatelského řetězce v celé vaší organizaci.
🖥️ Běžné zdroje dat, které je třeba zvážit:
- Systémy ERP: Základní údaje o výrobě, financích, procesech nákupu a stavu zásob
- Software pro správu zásob: stav zásob, SKU, body pro objednání a pohyby ve skladu
- Nástroje pro správu objednávek: Údaje o objednávkách zákazníků, stavu vyřízení, dodacích lhůtách a vrácených zásilkách
- WMS: Údaje o příchozích zásilkách, přesnosti vychystávání, využití skladovacích kapacit a termínech expedice.
- TMS: Výkon dopravců, náklady na dopravu, sledování dodávek, informace o optimalizaci tras.
- Portály dodavatelů nebo systémy SRM (Supplier Relationship Management): Dodací lhůty, hodnotící karty dodavatelů, smluvní podmínky, údaje o dodržování předpisů.
- Nástroje pro plánování poptávky nebo prognózy: Prognózy prodeje, historické vzorce poptávky, faktory ovlivňující nárůst prodeje v důsledku propagačních akcí.
- Platformy zákaznických služeb (systémy CRM): Vrácené zboží, stížnosti a zpětná vazba, které poukazují na problémy s plněním nebo dodávkami.
V této fázi musíte zdokumentovat vlastnictví dat pro každý zdroj. Zjistěte, kdo je spravuje, jak často jsou aktualizována a zda existují nějaké známé mezery – ušetříte si tak spoustu starostí při integraci a ověřování dashboardu.
Krok 3: Vyberte správné KPI
Každý KPI, který se rozhodnete přidat do dashboardu dodavatelského řetězce, by měl odpovídat na otázku kritickou pro podnikání. Nebo by mohl signalizovat provozní riziko, které vyžaduje pozornost. Vaším konečným cílem může být zlepšení rychlosti plnění, snížení přepravních nákladů, zkrácení dodacích lhůt nebo snížení rizika vašeho dodavatelského řetězce.
📈 Chcete-li vybrat správné KPI, začněte otázkou:
- Jaká rozhodnutí musíme pomocí tohoto dashboardu učinit?
- Které metriky odrážejí pokrok směrem k našim cílům?
- Jaká data jsou k dispozici, přesná a často aktualizovaná?
Šablona KPI ClickUp je flexibilní a přizpůsobitelný rámec navržený pro sledování výkonu v oblasti nákupu, skladových zásob, logistiky a dodávek na jednom centralizovaném místě.
Šablona obsahuje zobrazení Progress Board, které zobrazuje OKR na základě jejich stavu pokroku. Díky přehlednému zobrazení, které umožňuje rychle identifikovat ohrožené OKR, může váš tým vyvinout a implementovat efektivní strategie pro zmírnění rizik.
K dispozici je také zobrazení časové osy, které zobrazuje každý OKR na časové ose podle data zahájení a termínu splnění a zvýrazňuje, které oddělení pracují na konkrétních OKR v daném časovém období.
🤝🏻 Přátelské připomenutí: Odolejte pokušení sledovat všechno. Dobře navržený dashboard by se měl zaměřit na několik nejdůležitějších metrik, přizpůsobených potřebám jeho uživatelů (vedoucích pracovníků, manažerů nebo provozních týmů).
Krok 4: Vyberte nástroj pro dashboard
Dalším krokem je oživení analýzy dodavatelského řetězce na dashboardu. Pamatujte, že ne každý nástroj pro dashboard bude vyhovovat složitosti vašeho dodavatelského řetězce nebo datovému prostředí.
Při výběru nástroje pro dashboard zvažte následující aspekty:
- Integrace dat: Lze snadno načítat data z vašich systémů ERP, WMS nebo TMS bez ručního nahrávání?
- Aktualizace v reálném čase: Obnovuje se dostatečně často, aby podporoval operativní rozhodování?
- Přizpůsobení uživatelem: Mohou různé zainteresované strany (nákup, logistika, finance) vytvářet zobrazení přizpůsobená svým potřebám?
- Škálovatelnost: Bude fungovat i po přidání nových dodavatelů, SKU nebo skladů?
📊 Zde je návod, jak můžete pomocí různých widgetů vytvořit přehledný a vizuálně atraktivní dashboard KPI:
- Sloupcový/čárový graf: Sledujte obrat zásob, dobu cyklu objednávky nebo dodací lhůty dodavatelů v průběhu týdnů nebo měsíců.
- Indikátor pokroku: Sledujte cíle, jako je zlepšení přesnosti dodávek nebo plnění výrobních cílů.
- Výsečové grafy: Ukazují, jak jsou zásoby rozloženy mezi různé kategorie produktů nebo sklady.
Dashboardy v ClickUp nabízejí řadu widgetů pro sledování různých aspektů KPI a metrik vašeho dodavatelského řetězce. Pomocí filtrů můžete zobrazit data za konkrétní období a vytvořit vlastní zobrazení přizpůsobená různým rolím ve vašem týmu, například vedoucím skladu nebo nákupčím.
📖 Další informace: Příklady a šablony dashboardů pro řízení projektů
Krok 5: Navrhněte přehledné rozvržení
Když uživatel otevře dashboard, měl by se jeho pohled nejprve zaměřit na nejdůležitější informace, aniž by musel scrollovat nebo hledat.
Jak na to? Začněte tím, že stanovíte hierarchii informací podle priority. To znamená, že nejdůležitější metriky umístíte do horní části dashboardu, aby byly okamžitě viditelné. Podpůrné nebo sekundární metriky lze seskupit níže nebo za podrobnými zobrazeními.
Také víte, že vaše týmy dodavatelského řetězce nesedí vždy u stolu. Vaši skladoví manažeři, logističtí koordinátoři a terénní týmy mohou během provozu kontrolovat dashboardy na tabletech nebo telefonech.
Rozložení dashboardu musí být přehledné, čitelné a snadno ovladatelné na různých velikostech obrazovky. Díky responzivnímu designu může kdokoli, bez ohledu na to, kde se nachází, rychle získat relevantní informace.
📌 Zde je návod, jak vytvořit dashboard, který bude na první pohled snadno srozumitelný:
- Vyhněte se nepřehlednosti: Vyberte metriky, které ovlivňují rozhodování, a zahrňte pouze KPI, které jsou pro roli uživatele klíčové.
- Logicky seskupujte informace: Uspořádejte widgety nebo sekce do tematických bloků, aby uživatelé mohli rychleji najít to, co potřebují.
- Zachovejte intuitivní navigaci: Používejte jasné popisky pro každou sekci nebo widget a barevně odlišené značky pro zvýraznění výjimek.
Použití ClickUp pro dashboardy dodavatelského řetězce
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá manažerům dodavatelského řetězce plánovat harmonogramy nákupu, sledovat zásilky, optimalizovat zásoby, spolupracovat s dodavateli a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
Podívejme se blíže na jeho robustní funkce pro správu úkolů, vizualizaci, automatizaci a spolupráci pro váš dashboard dodavatelského řetězce.
Přizpůsobené panely s widgety v reálném čase
Dashboardy v ClickUp jsou plně přizpůsobitelné. Přidávejte widgety, uspořádávejte je do mřížky nebo do volnějšího rozložení, přetahujte je myší, měňte jejich velikost a seskupujte je, abyste spojili související KPI.
Kromě sloupcových/čárových grafů, pruhů postupu a výsečových grafů získáte také widget „Seznam úkolů“, který vám umožní sledovat, kdo co dělá, co je po termínu a co je již hotové. Widget „Text/Poznámka“ vám umožní vkládat týdenní aktualizace, stručná vysvětlení nebo poznámky k jakýmkoli neobvyklým výkyvům v datech.
Jak se úkoly aktualizují, mění se jejich stav. Termíny se blíží. Cíle se posouvají vpřed.
Váš dashboard se aktualizuje okamžitě bez manuálního zásahu. Není třeba obnovovat stránky ani znovu spouštět reporty. Vždy vidíte nejaktuálnější přehled svých dat.
Sledování zásob a logistiky prostřednictvím zobrazení seznamu nebo tabulky
Zobrazení seznamu v ClickUp je jako digitální kontrolní seznam, který je ideální pro sledování položek s nízkým stavem zásob, zpožděných objednávek nebo nadcházejících dodávek. Každý úkol ve vašem seznamu představuje produkt nebo šarži a pomocí vlastních polí můžete přidat informace specifické pro váš pracovní postup.
Jakmile jsou pole nastavena, tabulkový pohled v ClickUp převede váš seznam na mini databázi pro váš tým. Nyní můžete třídit podle stavu zásob, seskupovat podle stavu nebo nastavit filtry tak, aby se zobrazovaly pouze položky s nízkým stavem zásob nebo příchozí zásilky.
Filtrované zobrazení můžete uložit pro různá oddělení, od skladových operací a financí až po tým nákupu.
Automatizace správy objednávek a aktualizací dodavatelů
Systémy správy skladů se mohou rychle stát komplikovanými. Sledujete stav zásob, nastavujete body pro objednávky, zpracováváte objednávky a spravujete komunikaci s dodavateli.
S ClickUp Automations můžete nastavit spouštěče, akce typu „pokud/pak“ a podmínky pro automatizaci opakujících se úkolů.
Například když přijde nová objednávka, můžete automaticky vygenerovat úkol, který zachytí všechny podstatné informace: informace o zákazníkovi, množství položek, pokyny k přepravě atd.
Funkce pro spolupráci distribuovaných týmů
Vaši dodavatelé, přepravní týmy a vedoucí nákupu pracují z různých míst. Právě zde mohou všechny týmy využít funkce pro spolupráci ClickUp, aby zajistily hladký průběh všech procesů.
Můžete snadno diskutovat o detailech, přidělovat odpovědnosti, řešit problémy a sledovat aktualizace v kontextu své práce.
Potřebujete spolupracovat na sdílených dokumentech? ClickUp Docs umožňuje více lidem upravovat, komentovat a spolupracovat v reálném čase. Můžete dokonce připojit soubory, jako jsou faktury nebo potvrzení objednávek, přímo k úkolům a projektům, takže vše máte přehledně uspořádané na jednom místě.
Označte kolegu pomocí @zmínky, aby mu neunikla žádná důležitá aktualizace nebo žádost.
A když potřebujete rychlejší komunikaci, ClickUp Chat vám umožní vytvořit místnosti specifické pro jednotlivé týmy. Podporují mezifunkční skupiny dodavatelského řetězce, které potřebují zůstat ve spojení, aniž by musely přepínat mezi různými aplikacemi.
Spravujte celý pracovní postup dodavatelského řetězce pomocí ClickUp
Pokud se pokoušíte řídit svůj dodavatelský řetězec bez přehledného dashboardu, znamená to, že neustále přeskakujete mezi tabulkami, čekáte na aktualizace a skládáte informace z e-mailů, schůzek a nesouvislých nástrojů.
Díky přizpůsobitelným dashboardům ClickUp můžete všechny klíčové metriky dodavatelského řetězce shromáždit do jednoho živého přehledu. Automatizace pomáhá spouštět úkoly nebo upozornění, když zásoby klesnou pod stanovenou úroveň nebo se zpozdí zásilka.
Chcete vytvořit dashboard, který urychlí aktualizace, zprávy a rozhodování? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a získejte přehled o svém dodavatelském řetězci v reálném čase.