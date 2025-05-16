10 nejlepších CRM systémů se správou zásob pro firmy

Vybudovali jste si pevnou zákaznickou základnu, vaše čísla vypadají dobře a jste připraveni na rozšíření.
Abyste udrželi tuto dynamiku, potřebujete robustní a cenově dostupné nástroje, které podpoří vaše ambice, aniž by vás přetěžovaly.
Protože jste nezačali podnikat, abyste trávili hodiny hledáním správných aplikací pro správu zásob. 💁🏽♂️
Udělali jsme za vás tu nejtěžší práci.
Po vyhodnocení několika možností správy zásob jsme výběr zúžili na nejlepší softwarová řešení pro správu zásob, která jsou jednoduchá, nákladově efektivní a ideálně vhodná pro malé a střední podniky.
Těchto 11 CRM systémů s řešením pro správu zásob se také dobře integruje s nástroji pro plánování zásob, sleduje stav zásob, zjednodušuje správu skladových zásob a zvyšuje zapojení zákazníků.
10 nejlepších CRM systémů se správou zásob v přehledu
Začněme s rychlou srovnávací tabulkou 10 nejlepších CRM systémů s nástroji pro správu zásob. Některé dokonce disponují automatizovanou správou zásob!
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Vše v jedné aplikaci pro práci s CRM a správou zásob
|Týmy, které potřebují hladké CRM + skladové hospodářství, řízení projektů a spolupráci na jedné platformě (pro týmy všech velikostí)
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 7 $.
|Zoho CRM Plus
|Unifikovaná platforma CX (9 aplikací Zoho) Omnichannel engagement AI asistent (Zia) Upozornění Sales Signals
|Podniky, které chtějí jednotnou zákaznickou zkušenost, omnichannelový prodej a hloubkovou analytiku (střední a velké týmy)
|30denní bezplatná zkušební verzePlacené tarify začínají na 57 USD
|Vtiger CRM
|All-in-one CRMŘízení projektůE-mailové kampaněLive chat
|Malé podniky, které potřebují integrované CRM, skladové hospodářství a podpůrné nástroje
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 15 $.
|monday. com
|Vizuální tabule (Kanban, časová osa, kalendář) Vlastní pracovní postupy Automatizace Sledování zásob
|Týmy, které chtějí přizpůsobitelné pracovní postupy, vizuální sledování projektů a zásob (všech velikostí)
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 12 $.
|Odoo
|Sledování zásob v reálném časeSkenování čárových kódůAutomatizovaná správa zásob a dodavatelůOptimalizace dodavatelského řetězce
|Podniky, které potřebují robustní správu objednávek/zásob s automatizací (všech velikostí)
|K dispozici je bezplatný tarif. Placená tarifa začínají na 7,25 $.
|Dolibarr
|Open-source CRM & ERPModulární design Podpora komunity
|Týmy s omezeným rozpočtem, startupy nebo ti, kteří chtějí flexibilitu open-source
|Open source řešení s bezplatným tarifem i tarifem s cenou na míru.
|Onpipeline
|Přizpůsobitelná databázová poleCentralizovaná data o zákaznícíchSledování výkonu týmuJednoduché reportování
|Distributoři a prodejní týmy, kteří potřebují snadné CRM + skladové hospodářství s jednoduchým uživatelským rozhraním
|K dispozici je bezplatná zkušební verze. Placená verze začíná na 25 $.
|HashMicro CRM
|Prognózy tržebPodrobné zprávy o prodejiModulární integraceŠkálovatelnost pro růst
|Podniky, které potřebují komplexní a škálovatelné CRM + správu zásob
|K dispozici je bezplatná demo verze. Individuální ceny.
|CRM Creatio
|Automatizace pracovních postupůPředem navržené šablonyIntegrace tržištěPřizpůsobení bez kódování
|Podniky, které potřebují automatizované řízení prodeje, zásob a pracovních postupů
|K dispozici je bezplatná zkušební verze. Placená verze začíná na 25 $.
|Katana
|Optimalizace skladových zásobSkenování čárových kódůIntegrace Shopify/QuickBooksŘízení výroby
|Výrobci a podniky založené na produktech, které potřebují kontrolu výroby a zásob
|K dispozici je bezplatná zkušební verze. Placená verze začíná na 179 $ (účtováno ročně).
Co byste měli hledat v CRM se správou zásob?
Zde jsou funkce správy zásob, které byste měli upřednostnit při výběru CRM systému pro správu zásob:
- Synchronizace v reálném čase: Zajistěte okamžitou aktualizaci skladových zásob ve všech skladech a prodejních kanálech díky úpravám v reálném čase.
- Skenování čárových kódů: Začleňte skenování čárových kódů, abyste zjednodušili sledování a identifikaci produktů.
- Oznámení o stavu zásob: Nastavte si upozornění na nízký stav zásob nebo položky, které je třeba doplnit, abyste zajistili hladké řízení zásob.
- Data a reporty v reálném čase: Získejte přístup k živým aktualizacím skladových zásob a využijte robustní reportovací nástroje, abyste předešli nadměrnému skladování nebo vyprodání zásob a zároveň získali přehled o trendech prodeje a obratu zásob.
- Šablony skladových zásob: Použijte předem navržené šablony skladových zásob k zefektivnění úkolů a zachování konzistence.
- Integrační možnosti: Hladce integrujte systémy pro správu zásob se stávajícími nástroji, jako jsou platformy ERP, software pro správu zásob v e-commerce a systémy pro správu objednávek, a automaticky synchronizujte údaje o zákaznících a stav zásob.
👀 Věděli jste? Přibližně 74 % firem souhlasí s tím, že CRM software jim pomáhá snadněji získávat informace o zákaznících.
10 nejlepších CRM systémů se správou zásob
Zde je 10 nejlepších softwarů pro správu zásob s funkcemi CRM, které nabízejí perfektní kombinaci sledování zásob, správy vztahů se zákazníky a hladké integrace:
1. ClickUp (nejlepší pro hladkou integraci CRM a skladových zásob)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která umožňuje týmovou spolupráci a sledování a správu zásob v reálném čase. Namísto přepínání mezi několika nástroji se můžete spolehnout na ClickUp CRM, který vám pomůže spravovat úkoly, sledovat zásoby a udržovat pořádek.
Nejprve použijte tabulkový pohled v ClickUp k uspořádání údajů o zásobách přehledným a přizpůsobitelným způsobem. Můžete nastavit sloupce pro sledování čísel SKU, množství zásob a dalších podrobností o produktech. Navíc vám umožňuje snadno sledovat různá kritéria zásob pomocí vlastních stavů a priorit.
To je jen pohled! A co skutečná práce? S integrovaným AI asistentem ClickUp, ClickUp Brain, a jeho AI agenty můžete automatizovat téměř všechny aspekty svého pracovního postupu, od psaní personalizovaných e-mailů přes generování souhrnů až po spouštění alarmů o stavu zásob, a to vše pomocí inteligentní automatizace založené na spouštěčích.
Další užitečnou funkcí platformy jsou panely ClickUp Dashboards, které vám umožňují plně přizpůsobit rozhraní. Díky nim můžete na první pohled zobrazit všechny důležité údaje o zásobách, což usnadňuje sledování pohybu zásob a jejich dostupnosti v reálném čase.
Pomůže vám také nastavit widgety pro rychlý přístup k důležitým metrikám a automatizovat manuální úkoly, jako jsou upozornění na nízké zásoby.
S ClickUpem můžete snadno nastavit šablony CRM, které zefektivní vaše dodávky zákazníkům a procesy správy zásob. Například šablona CRM od ClickUp, která je vhodná pro začátečníky, je ideální pro rychlou a efektivní správu vztahů se zákazníky.
Nabízí sedm vlastních stavů pro sledování postupu úkolů a pět způsobů vizualizace vaší práce, což vám pomůže udržet vaše účty v pořádku.
Díky praktické funkci drag-and-drop můžete organizovat informace o klientech v kalendáři, dokumentech nebo seznamu. Tato šablona vám také pomůže uchovávat podrobnosti o účtech a uzavřených obchodech v samostatných seznamech, čímž zjednodušíte přehled o vašich zákaznících.
Podobně je i šablona pro správu zásob ClickUp navržena tak, aby vám pomohla efektivně spravovat vaše zásoby. S touto šablonou můžete snadno sledovat stav zásob, optimalizovat jejich množství a zajistit, aby byly vždy aktuální. Pomáhá vám také sledovat pohyby zásob a změny v nákladech na skladování.
Tato šablona vám umožňuje sledovat aktuální stav zásob, abyste mohli udržovat optimální množství zásob. Můžete rychle zkontrolovat dostupné zásoby, abyste zefektivnili vyřizování objednávek a zabránili nadměrnému skladování nebo nedostatku zboží.
Sledujte tok zásob a trendy v jejich využívání, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a rozumně přidělovat zdroje. Také vám to umožní mít přehled o výkyvech v nákladech na zásoby a efektivně spravovat svůj rozpočet.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Whiteboards k proměně nápadů v podrobné akční plány. Můžete spolupracovat v reálném čase a mít vše organizované na jednom místě. Je to skvělý způsob, jak přidělovat úkoly, sledovat pokrok a sladit odpovědnosti všech zúčastněných.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte spouštěče pro opakující se úkoly, jako je objednávání zásob nebo expedice skladových zásob, pomocí ClickUp Automations.
- Sdílejte důležité SOP a procesy související se zásobami prostřednictvím ClickUp Docs a efektivně spolupracujte díky korekturám a poznámkám.
- Integrujte více než 1000 nástrojů, jako jsou Google, Slack a HubSpot.
- Organizujte data o zásobách bez námahy pomocí více než 10 flexibilních zobrazení CRM v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro některé uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Čím více ClickUp používám, tím více se stává ústředním bodem mé práce. Různé části komunikace – poznámky, PDF, e-maily, online úložiště – lze soustředit a využít na jednom místě, kde jsou snadno přístupné při práci na jakékoli činnosti, ať už se jedná o projekt nebo práci se zákazníky. Tato funkce mi pomohla ušetřit spoustu času, protože nemusím hledat informace na různých místech.
Čím více ClickUp používám, tím více se stává ústředním bodem mé práce. Různé části komunikace – poznámky, PDF, e-maily, online úložiště – lze soustředit a využít na jednom místě, kde jsou snadno přístupné při práci na jakékoli činnosti, ať už se jedná o projekt nebo zákazníka. Tato funkce mi pomohla ušetřit spoustu času, protože nemusím hledat informace na různých místech.
➡️ Přečtěte si také: Příklady nejlepších CRM softwarů a jejich použití pro zvýšení produktivity
2. Zoho CRM Plus (nejlepší jednotná platforma pro zákaznickou zkušenost)
Zoho CRM Plus je obchodní balík, který kombinuje CRM, logistické řízení, řízení zásob a další funkce. Kombinuje devět aplikací Zoho a vytváří tak kompletní systém pro řízení zákaznické zkušenosti (CX).
Platforma je také integrována s hlavními zákaznickými kanály, jako jsou e-mail, sociální média, telefon a chat, a shromažďuje omnichannelová data pro získání bohatých poznatků a přizpůsobených akcí.
Nejlepší funkce Zoho CRM Plus
- Sledujte návštěvníky webových stránek pomocí SalesIQ a oslovte je prostřednictvím inteligentního živého chatu.
- Díky funkci SalesSignals dostanete okamžité upozornění, když zákazník provede nákupní aktivitu na jakémkoli kanálu.
- Využijte Zia, asistenta s umělou inteligencí, pro kontextová upozornění, analýzu sentimentu a včasné oslovení zákazníků.
Omezení Zoho CRM Plus
- Někteří uživatelé uvádějí, že se kvůli rozsáhlým funkcím musí nejprve naučit systém ovládat.
Ceny Zoho CRM Plus
- CRM Plus: 57 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho CRM Plus
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
3. Vtiger CRM (nejlepší komplexní CRM pro malé firmy)
Pro malé firmy je ideálním CRM softwarem Vtiger. Udržuje kontakty a obchody v pořádku a zároveň sjednocuje skladové zásoby, marketing, help desk, správu projektů a dokumenty pod jednou platformou.
Výjimečné je, jak tyto moduly spolupracují. Pokud uzavřete obchod, můžete jej jediným kliknutím převést na projekt. Stejně snadné je přidání často používaných produktů nebo služeb pro klienta. Vše je propojeno, což šetří čas a úsilí.
Nejlepší funkce Vtiger CRM
- Organizujte kontakty pomocí jednoduchého formuláře pro rychlé aktualizace.
- Spravujte případy zákazníků pomocí obrazovky helpdesku a živého chatu.
- Vytvářejte e-mailové kampaně pomocí šablon a možností personalizace.
Omezení systému Vtiger CRM
- Nadměrné přizpůsobení vede ke složitosti a znesnadňuje použitelnost.
- Některé funkce, jako například modul projektů, mohou působit složitě a neintuitivně.
Ceny Vtiger CRM
- One Pilot: Zdarma
- One Growth: 15 $/měsíc na uživatele
- One Professional: Od 42 $/měsíc na uživatele
- One Enterprise: Od 58 $/měsíc na uživatele
- One AI: Ceny začínají na 66 USD/měsíc za uživatele
Hodnocení a recenze Vtiger CRM
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vtiger CRM?
Největší výhodou vtigeru je možnost poskytnout zákazníkům nástroje pro sledování, které zlepšují jejich zákaznickou podporu. Vytvořte spolehlivé databáze, přiřazujte úkoly a relevantní aktivity pro každého klienta a získejte ucelený přehled na organizační úrovni a s různými přístupy, jako jsou obchodní, marketingové, strategické a další.
Největší výhodou vtigeru je možnost poskytnout zákazníkům nástroje pro sledování, které zlepšují jejich zákaznickou podporu. Vytvořte spolehlivé databáze, přiřazujte úkoly a relevantní aktivity pro každého klienta a získejte ucelený přehled na organizační úrovni a s různými přístupy, jako jsou obchodní, marketingové, strategické a další.
4. monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelný pracovní postup a sledování zásob)
Jako cloudový CRM software nabízí monday.com jedinečnou kombinaci nástrojů CRM a projektového řízení. Jeho vizuální design usnadňuje přehled o celkové situaci při sledování prodejních aktivit. Možnosti přizpůsobení vám umožňují přizpůsobit jej různým pracovním postupům a organizovat data napříč více prodejními kanály.
monday. com nejlepší funkce
- Sledujte úkoly a problémy pomocí vizuálních tabulek s barevně označenými upozorněními pro rychlé aktualizace.
- K řízení projektů využijte alternativní zobrazení, jako jsou časové osy, kanbanové tabule a kalendáře.
- Automatizujte opakující se úkoly a dostávejte oznámení, abyste snížili manuální práci.
Omezení monday.com
- Poskytuje omezené integrace s méně možnostmi pro populární nástroje třetích stran.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/uživatel za měsíc
- Standard: 14 $/uživatel za měsíc
- Pro: 24 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
monday. com hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší CRM software pro poskytovatele služeb
5. Odoo (nejlepší aplikace pro správu skladových zásob a objednávek)
Odoo, komplexní řešení pro správu zásob a objednávek, urychluje operace související se zásobami tím, že vám poskytuje přehled o stavu zásob v reálném čase. Tento software také automatizuje úkoly, jako je doplňování zásob a sledování dodavatelů, což pomáhá snížit počet manuálních chyb a rizik.
Jednou z nejlepších funkcí Odoo je možnost nastavit připomenutí, díky čemuž budete mít přehled o všech důležitých úkolech. Zjednodušuje vytváření reportů, vyřizování objednávek, ruční zadávání dat a integraci systémů.
Nejlepší funkce Odoo
- Sledujte zapečetěné balíčky pomocí skenování čárových kódů
- Automaticky odesílejte produkty do skladových lokalit na základě kapacity v reálném čase.
- Optimalizujte řízení dodavatelského řetězce pomocí konzultačních služeb Odoo.
Omezení Odoo
- Nabízí omezené možnosti reportování a flexibilitu přizpůsobení.
Ceny Odoo
- Odoo One: zdarma
- Odoo Standard: 7,25 $/uživatel za měsíc
- Odoo Custom: 310,90 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají o Odoo skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Na Odoo CRM se mi nejvíce líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelná platforma pro správu obchodních operací, zejména řízení vztahů se zákazníky, zákaznickou podporu a snadnou integraci dat.
Na Odoo CRM se mi nejvíce líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a přizpůsobitelná platforma pro správu obchodních operací, zejména řízení vztahů se zákazníky, zákaznickou podporu a snadnou integraci dat.
6. Dolibarr (nejlepší open-source CRM s funkcemi pro správu zásob)
Dolibarr je open-source CRM a ERP řešení, což z něj činí vynikající volbu pro firmy, které hledají cenově dostupný nástroj. Je podporován velkou komunitou vývojářů. Nastavení Dolibarr je velmi jednoduché a jeho uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje jeho používání pro kohokoli, i pro ty, kteří nemají technické znalosti.
Nejlepší funkce Dolibarr
- Modulární design pro snadné přizpůsobení konkrétním potřebám firmy
- Komplexní funkce CRM, prodeje, správy zásob a účetního softwaru
- Aktivní podpora komunity prostřednictvím fór a dokumentace
Omezení Dolibarr
- Nemusí být vhodné pro vysoce komplexní obchodní operace.
- Může docházet k občasným chybám, které vyžadují řešení a aktualizace.
Ceny Dolibarr
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Individuální ceny pro konkrétní případy použití/velikosti týmů
Hodnocení a recenze Dolibarr
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Onpipeline (nejlepší CRM pro distributory)
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přizpůsobitelným polím databáze usnadňuje Onpipeline správu vztahů se zákazníky a zvyšuje její efektivitu.
Tato platforma zjednodušuje prodejní proces, posiluje spolupráci v týmu a zvyšuje produktivitu. Co opravdu odlišuje Onpipeline, je jeho schopnost umožnit personalizované aktivity, díky čemuž se přizpůsobí široké škále obchodních potřeb.
Nejlepší funkce Onpipeline
- Centralizujte všechny údaje o zákaznících a historii na jednom místě pro snadný přístup.
- Udržujte prodejní procesy organizované pomocí snadno použitelných reportů.
- Sledujte výkon každého člena týmu nebo prodejce.
Omezení Onpipeline
- Postrádá některé pokročilé funkce, které najdete v komplexnějších systémech CRM pro správu zásob.
Ceny Onpipeline
- Pipeline: 25 $/měsíc na uživatele
- Standard: 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 58 $/měsíc na uživatele
- Na míru: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Onpipeline
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Onpipeline?
Uživatel G2 říká:
Vyzkoušel jsem mnoho jiných CRM systémů a tento je velmi jednoduchý, přehledný a uživatelsky přívětivý.
Vyzkoušel jsem mnoho jiných CRM systémů a tento je velmi jednoduchý, přehledný a uživatelsky přívětivý.
8. HashMicro CRM (nejlepší pro komplexní řízení podniku)
HashMicro je webové CRM řešení, které je vhodné pro všechny typy podniků. Je ideální pro společnosti, které hledají škálovatelné CRM, které se dokáže přizpůsobit jejich jedinečným potřebám. Zjednodušuje sledování fází prodeje tím, že předvídá budoucí příjmy a vylepšuje prodejní strategie na základě datových analýz.
Nejlepší funkce CRM od HashMicro
- Předvídejte budoucí trendy příjmů pomocí přesných prognóz výnosů.
- Vytvářejte podrobné prodejní zprávy pro strategie založené na datech.
- Integrujte flexibilní moduly hladce do stávajících systémů.
Omezení CRM od HashMicro
- Nemusí být vhodné pro malé a střední podniky s jednoduššími obchodními požadavky.
Ceny CRM od HashMicro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CRM od HashMicro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. CRM Creatio (nejlepší pro automatizaci prodejních a skladových procesů)
Creatio je mnohem více než standardní CRM, kombinuje nástroje pro marketing, prodej a zákaznický servis do jedné ucelené platformy. Je vytvořen s ohledem na odvětví jako finance, výroba a telekomunikace, takže je ideální pro zpracování složitých pracovních postupů a personalizované zapojení zákazníků.
Tento nástroj se také zaměřuje na řízení podnikových procesů (BPM) a pomáhá firmám mapovat a vytvářet jedinečné pracovní postupy.
Nejlepší funkce CRM Creatio
- Pomocí Creatio Studio vytvářejte pracovní postupy a přizpůsobené prodejní nabídky bez nutnosti programování.
- Využijte předem připravené šablony a rychle spusťte pracovní postupy.
- Prozkoumejte rozsáhlý trh a integrujte nástroje pro prodej, marketing a zákaznický servis.
Omezení CRM Creatio
- Někteří uživatelé hlásili občasné technické potíže a chyby.
Ceny CRM Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CRM Creatio
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Katana (nejlepší pro řízení výroby)
Katana vyniká jako cloudový software pro optimalizaci zásob určený pro řízení výroby. Jeho platforma je intuitivní a pomáhá vám mít přehled o prodejních kanálech, fyzických zásobách, nákupních objednávkách a systémech správy skladů – to vše pomocí jedné platformy.
Integrace Katany s platformami jako Shopify je velmi praktická. Například když dojde k vyprodání produktu, Katana tuto změnu promítne do Shopify, abyste mohli okamžitě přijmout opatření.
Nejlepší funkce Katana
- K sledování zásob využijte skenování čárových kódů, nástroje pro inventarizaci a software pro optimalizaci zásob.
- Sloučte online a offline prodeje do jednoho panelu.
- Nastavte body pro objednávky, abyste předešli vyprodání zásob a zajistili včasné nákupy.
Omezení Katany
- Chybí funkce zálohování, takže v případě ztráty nelze data o zásobách obnovit.
Ceny Katana
- Starter: 179 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Standard: 359 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Profesionální: 799 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Katana
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Katana?
Uživatel G2 říká:
Katana se nám opravdu líbí. Vyrostli jsme s ní a od té doby, co jsme ji začali používat na konci roku 2020, roste s námi. Je velmi snadná na používání. Integruje se s Shopify a Quickbooks. A pokud máte nějaké problémy, jejich zákaznický servis je opravdu ochotný a snaží se je rychle vyřešit.
Katana se nám opravdu líbí. Vyrostli jsme s ní a od té doby, co jsme ji začali používat na konci roku 2020, roste s námi. Je velmi snadná na používání. Integruje se s Shopify a Quickbooks. A pokud máte nějaké problémy, jejich zákaznický servis je opravdu ochotný a snaží se je rychle vyřešit.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit systém správy zásob
Začněte s nejlepším CRM softwarem
Kdo říká, že váš CRM systém by měl pouze sledovat informace o zákaznících a zpracovávat jednoduché úkoly? Se správným nástrojem dokáže mnohem více.
ClickUp je více než jen software pro správu projektů. Ve spojení s ClickUp CRM a správou zásob se stává výkonným nástrojem pro správu vztahů se zákazníky a procesů souvisejících se zásobami.
Mějte přehled o stavu zásob, sledujte stav objednávek a zlepšujte interakci se zákazníky, to vše na jedné platformě. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak může zlepšit vaše podnikání.