10 nejlepších aplikací pro správu zásob, které byste měli vyzkoušet v roce 2025

V běžném dni provozní manažer kontroluje stav zásob ve skladech, objednává nové zásoby, sleduje skladové zásoby a koordinuje spolupráci s dodavateli.
Při tolika povinnostech je snadné přehlédnout věci, jako jsou nízké skladové zásoby nebo pomalu se prodávající položky. Právě v takových případech vám mohou pomoci aplikace pro správu zásob.
Aplikace pro správu zásob pomáhají zefektivnit procesy správy zásob. Sledují položky, připomínají objednávky a automatizují pracovní postupy, aby usnadnily práci správcům zásob.
Proto jsme se s mým týmem rozhodli věnovat čas výzkumu nejúčinnějších aplikací pro správu zásob. Prozkoumali jsme několik nástrojů pro správu zásob a sestavili seznam deseti nejlepších softwarů pro správu zásob, které jsou v současné době na trhu k dispozici.
Pojďme se na to podívat.
Co byste měli hledat v aplikacích pro správu zásob?
Zde je několik nezbytných funkcí, které byste při nákupu aplikací pro správu zásob neměli opomenout.
- Snadné použití: Vyberte si nástroje, které se snadno implementují, abyste mohli snížit čas a náklady na školení.
- Aktualizace v reálném čase: Zkontrolujte, zda nástroj automaticky synchronizuje změny ve skladových zásobách, což vám umožní sledovat skladové zásoby v reálném čase s aktualizacemi informací o produktech, cenách a dostupnosti.
- Automatická upozornění: Vyberte si nástroje, které podporují vlastní body pro objednávky a automatická upozornění na nízké skladové zásoby, objednávky a položky s blížícím se datem expirace.
- Mobilní responzivita: Vyberte si nástroj, který nabízí mobilní aplikaci pro sledování a správu zásob z mobilních zařízení.
- Možnosti přizpůsobení: Zkontrolujte, zda nástroj nabízí funkce jako vlastní zprávy, pole, stavy, zobrazení atd., aby byla zajištěna efektivní správa zásob.
- Reporting a analytika: Pořiďte si nástroj, který analyzuje trendy ve skladových zásobách a generuje přizpůsobené reporty, které vám poskytnou přehled a vhled do skladových operací.
- Snadná funkce vyhledávání: Ujistěte se, že aplikace obsahuje funkce, které vám umožní rychle najít potřebné skladové úkoly nebo položky.
- Integrační možnosti: Vyberte si aplikace pro správu zásob, které lze integrovat s řešeními, jako je účetní software a oblíbené platformy elektronického obchodování.
10 nejlepších aplikací pro správu zásob, které můžete použít v roce 2024
Nejlepší aplikace pro správu zásob závisí na potřebách vaší firmy, odvětví a velikosti týmu.
Pojďme si představit deset nejlepších aplikací pro správu zásob, které vám pomohou zvládnout kontrolu zásob a usnadní vám plánování zásob.
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění a správu skladových operací z jedné platformy)
ClickUp je nejpohodlnější nástroj pro správu zásob, jaký jsem kdy viděl. Jedná se o komplexní řešení, které uživatelům pomáhá sledovat jejich stávající seznam zásob, stav objednávek, náklady, dodavatele a další informace, čímž zjednodušuje procesy správy zásob.
Šablona pro správu zásob od ClickUp vám poskytuje kompletní přehled o skladových zásobách, tržbách, objednávkách, nákupních objednávkách, prodejních údajích a dalších metrikách.
Pomáhá organizovat informace o produktech s cenami v složkách zásob, přidávat více fotografií produktů do databáze a analyzovat trendy v zásobách, aby bylo možné činit rozhodnutí na základě dat.
A to nejlepší? Mobilní aplikace ClickUp je ideálním způsobem, jak sledovat a spravovat stav zásob i na cestách.
Díky nástroji Task Management od ClickUp je sledování úkolů a skladových položek snadné. Můžete jednoduše sledovat akce, kategorizovat úkoly pomocí vlastních štítků a získávat aktualizace skladových zásob v reálném čase.
Na druhou stranu jsou panely ClickUp ideální pro efektivní sledování aktuálních stavů zásob různých produktů nebo kategorií.
Díky této funkci mohou podniky získat komplexní přehled o stavu svých zásob, identifikovat trendy a činit lepší rozhodnutí.
A to není vše: Ganttovy diagramy ClickUp zajišťují robustní a efektivní strategii skladových operací.
Pomáhají plánovat, rozvrhovat a koordinovat úkoly, sledovat zpracování a plnění objednávek, předpovídat stav zásob a sledovat dodací lhůty dodavatelů.
Pokud chcete generovat souhrny výkonnosti skladových zásob nebo podrobnosti o konkrétních položkách, použijte osobního asistenta AI ClickUp, ClickUp Brain.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte pole úkolů pomocí ClickUp Custom Fields a spravujte množství a termíny objednávek, náklady na jednotku atd.
- Přidejte do úkolů souvisejících se zásobami vlastní stavy úkolů ClickUp, jako jsou „Není skladem“, „Skladem“ a „Již se nepoužívá“, abyste mohli sledovat aktuální položky.
- Využijte sedm zobrazení v různých konfiguracích ClickUp, jako jsou tabulka, seznam, časová osa, aktualizace objednávek a hodnota, abyste lépe porozuměli svým zásobám.
- Nastavte automatizaci ClickUp tak, aby spouštěla oznámení, když zásoby dosáhnou určité hranice.
- Nastavte počáteční a konečné termíny úkolů souvisejících se zásobami, abyste je měli pod kontrolou.
- Najděte průměr, součet nebo rozsah číselných polí vytvořených v zobrazení seznamu a sledujte metriky, jako jsou celkové náklady a celkový počet objednaných jednotek.
- Využijte kanbanové tabule ClickUp k sledování různých fází procesu správy zásob pomocí vlastních sloupců, jako jsou „V přepravě“, „Objednat“ a „Prodané“.
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím a možnostem přizpůsobení mohou noví uživatelé potřebovat určitý čas na osvojení si jejich používání.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Katana (nejlepší pro správu prodejních kanálů)
Katana je cloudový software pro správu zásob. Má intuitivní platformu, která spravuje prodejní kanály, fyzické zásoby, nákupní objednávky a skladové systémy.
Katana se snadno integruje s platformami jako Shopify, aby identifikovala produkty, které nejsou skladem, a zobrazila je v Shopify, takže uživatel může okamžitě přijmout opatření.
Zlepšuje také sledování pomocí doplňkových funkcí, jako je sledovatelnost, inventarizace a čtečka čárových kódů. Katana automaticky synchronizuje data o zásobách a účetnictví, což vám pomáhá lépe pochopit dopady správy zásob na náklady.
Nejlepší funkce aplikace Katana
- Sledujte data expirace, šarže a další informace díky komplexní sledovatelnosti.
- Sloučte a spravujte online a offline prodeje na jednom jediném panelu.
- Nastavte si vlastní body pro objednávky, abyste zajistili včasný nákup.
Omezení aplikace Katana
- Omezené funkce a možnosti přizpůsobení
- Uživatelé hlásili, že Katana nemá funkci zálohování, což znamená, že pokud ztratíte data o zásobách, není možné je obnovit.
Ceny Katana
- Starter: 199 $/měsíc
- Standard: 399 $/měsíc
- Profesionální: 899 $/měsíc
Hodnocení a recenze Katana
- G2: 4,4/5 (40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
3. Ordoro (nejlepší pro správu skladových zásob v e-commerce)
Další na seznamu je software pro správu skladových zásob eCommerce od společnosti Ordoro, který obsahuje funkce dropshippingu. Jeho funkce pro správu skladových zásob skvěle zjednodušují správu zásob. Automaticky synchronizuje stav zásob, poskytuje automatická upozornění na nedostatek zboží, pomáhá sledovat dodací lhůty dodavatelů, spravuje směrování objednávek a mnoho dalšího.
Mezi všemi funkcemi však vyniká portál dodavatelů Ordoro.
Díky této funkci mají dodavatelé přímý přístup ke svým objednávkám, což znamená, že nemusíte sdělovat informace o sledování zásilek. To zefektivňuje komunikaci a zlepšuje vztahy s dodavateli.
Nejlepší funkce Ordoro
- Spravujte více dodavatelů pomocí funkcí drop shipping.
- Automatizujte zpětné zaúčtování zásob a označování objednávek pro rychlejší provoz.
- Automatizujte expresní dopravu a vykazování poštovného
Omezení Ordoro
- Bezplatný tarif má omezené funkce.
- Uživatelé hlásí, že zákaznická podpora reaguje s velkým zpožděním.
Ceny Ordoro
- 15denní bezplatná zkušební verze
- Pokročilé: 349 $/měsíc
- Premium: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ordoro
- G2: 4,8/5 (13 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
4. Zoho Inventory (nejlepší software pro správu zásob pro rozšiřující se podniky)
Zoho Inventory je snadno použitelná aplikace pro správu zásob, která se přizpůsobí vašemu podnikání.
Stejně jako všechny ostatní aplikace sleduje a spravuje objednávky. Největším plusem je funkce reportingu.
Pomůže vám vytvořit podrobné zprávy, abyste mohli vizuálně sledovat výkyvy v prodeji, údaje o retenci zákazníků, platby dodavatelům, nákupní objednávky, zprávy FIFO atd. bez jakéhokoli manuálního úsilí.
Zoho Inventory však nejlépe funguje s ostatními nástroji v sadě Zoho. Pokud jste uživatelem Zoho Books, můžete jej snadno integrovat s Zoho Inventory a synchronizovat tak všechna data, faktury a nákupní účty.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Spravujte zásoby na více místech a sledujte převody mezi sklady.
- Využijte vestavěnou čtečku čárových kódů pro rychlé a snadné skenování.
- Využijte online generátor SKU pro jednotné pojmenování položek.
Omezení aplikace Zoho Inventory
- Cenové plány by mohly být přizpůsobivější, aby vyhovovaly všem velikostem podniků.
- Funkce jsou více zaměřeny na B2C podniky; B2B je poněkud složitější na zpracování.
Ceny Zoho Inventory
- Standard: 39 $/měsíc za organizaci
- Profesionální: 99 $/měsíc za organizaci
- Premium: 159 $/měsíc za organizaci
- Podnik: 299 $/měsíc za organizaci
Hodnocení a recenze aplikace Zoho Inventory
- G2: 4,4/5 (90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
5. Upserve (nejlepší systém správy zásob pro restaurace)
Upserve Inventory od Lightspeed je aplikace pro nákup a správu zásob pro restaurace. Spolupracuje s pokladními systémy restaurací, aby snížila plýtvání, ušetřila peníze a zrychlila provoz.
Jeho systém správy zásob má přehlednou a snadno použitelnou funkci pro vytváření reportů a integrovaný POS. Software pro správu zásob je intuitivní, takže jej můžete snadno nastavit a najít produkty a funkce podle svých potřeb.
Upserve nabízí také další funkce, jako je aplikace kupónů, ověřování online objednávek a automatická výměna jídelních lístků.
Umožňuje uživatelům vytvářet typy plateb, které zefektivňují zpracování objednávek a plateb.
Nejlepší funkce Upserve
- Aktualizujte nebo měňte neomezený počet položek v nabídce odkudkoli.
- Sledujte pohyby zásob a prodejů pomocí reportů a analýz.
- Využijte integraci POS pro vykazování ziskovosti
Omezení Upserve
- Někteří uživatelé upozorňují, že po skončení zaváděcího období přestává zákaznická podpora reagovat.
- Problémy s připojením vedou k nepřesnému sledování zásob. Jeden uživatel nahlásil ztrátu tržeb v důsledku přenosu údajů o kreditní kartě z offline do online režimu.
Ceny Upserve
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Upserve
- G2: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: NA
6. Lightspeed (nejlepší pro sledování zásob v reálném čase na online tržištích)
Lightspeed zjednodušuje správu zásob díky integrovanému POS, který pomáhá spravovat zásoby více obchodů. Umožňuje sledovat objednávky, nastavovat body pro objednávky, aby nedocházelo k vyprodání zásob, a provádět změny cen.
Nejlepší na tom je, že aplikace pro správu zásob má zabudovaný katalog dodavatelů, který lze přidat do POS systému.
Můžete procházet nabídku, spojit se s dodavateli a nakupovat několika kliknutími. Lightspeed také nabízí základní funkce pro vytváření reportů, díky kterým snadno vygenerujete reporty o zásobách, prodeji a nákupech.
Navíc mohu snadno integrovat slevy a věrnostní účty zákazníků.
Nejlepší funkce Lightspeed
- Objednávejte nové zásoby rychle pomocí integrovaných objednávek.
- Získejte okamžitý přehled o množství položek pomocí vyhledávání zásob.
- Automatická synchronizace účetních dat s integrovaným účetním systémem
Omezení Lightspeed
- Neexistuje žádný centralizovaný prostor pro úpravy zásob na více skladových místech. Uživatelé musí přepínat mezi sklady, aby mohli řídit zásoby.
- Nereagující zákaznická podpora
Ceny Lightspeed
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lightspeed
- G2: 4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 900 recenzí)
7. Odoo (nejlepší aplikace pro správu skladových zásob a objednávek)
Další na řadě je Odoo, aplikace pro správu zásob a software pro správu objednávek.
Zrychlují provoz a poskytují přehled o stavu zásob v reálném čase, zároveň automatizují doplňování zásob a sledování dodavatelů. S Odoo můžete také nastavit připomenutí, abyste snížili rizika.
Tato aplikace pro správu zásob vám pomůže sledovat stav zásob v reálném čase a sledovat množství, umístění a pohyby produktů.
Odoo usnadňuje procesy reportingu, integrace a plnění objednávek. Navíc nabízí poradenské služby pro řízení dodavatelského řetězce.
Nejlepší funkce Odoo
- Automatizujte proces sčítání zásob a směrování produktů do skladových míst na základě kapacity v reálném čase.
- Sledujte zapečetěné balíčky pomocí skenování čárových kódů
- Automaticky odesílejte produkty do skladových lokalit na základě kapacity v reálném čase.
Omezení Odoo
- Omezené možnosti reportů a přizpůsobení
Ceny Odoo
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
8. Spocket (nejlepší software pro dropshipping)
Spocket je dropshippingový software, který vám umožňuje vybírat produkty od několika dropshippingových dodavatelů, zpracovávat objednávky, připravovat přepravní štítky a prodávat je.
Spocket nabízí zajímavou funkci – testování bezplatných vzorků. Umožňuje vám objednat vzorky od konkrétních dodavatelů, abyste mohli posoudit kvalitu produktu.
Navíc nabízí dlouhý seznam amerických a evropských dodavatelů dropshippingu, ze kterých si můžete vybrat.
Nejlepší funkce Spocket
- Přidejte k produktům recenze zákazníků
- Integrujte je s e-commerce platformami, jako jsou Shopify, WooCommerce, Wix atd.
- Filtrujte produkty, které splňují konkrétní kritéria
Omezení Spocket
- Uživatelé uvádějí, že poplatky jsou vysoké v porovnání s funkcemi a službami.
- Většina funkcí je k dispozici v prémiových tarifech.
Ceny Spocket
- Starter: 39,99 $/měsíc
- Pro: 59,99 $/měsíc
- Empire: 99,99 $/měsíc
- Unicorn: 299,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Spocket
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 3,1/5 (nedostatek recenzí)
9. Fishbowl Inventory (nejlepší pro uživatele QuickBooks)
Fishbowl Inventory je skvělá aplikace pro správu zásob pro uživatele QuickBooks.
Automatizuje synchronizaci s QuickBooks při příjmu a výdeji zásob ze skladů. Navíc získáte přehled o skutečných nákladech na dodání, dopadech na cash flow a COGS.
S aplikací Fishbowl můžete spravovat své výrobní a skladové operace z jedné platformy. Nabízí přizpůsobené pracovní postupy a skladové zprávy spolu s funkcemi skenování a čárových kódů napříč všemi lokalitami.
Nejlepší funkce aplikace Fishbowl Inventory
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a sledujte přírůstky zásob pro kontrolu kvality.
- Sledujte všechny operace, od nákupu po dodání zákazníkovi, s kompletní sledovatelností.
Omezení aplikace Fishbowl Inventory
- Uživatelské rozhraní není intuitivní. Rozložení nástroje má strmou křivku učení.
- V případě problémů se sítí zaznamenává nepřesné počty zásob.
Ceny aplikace Fishbowl Inventory
Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Fishbowl Inventory
- G2: 4/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
10. Boxstorm—Now Fishbowl Drive (nejlepší pro správu zásob v cloudu)
Cloudový software pro správu zásob od společnosti Boxstorm centralizuje klíčové obchodní operace.
K nástroji máte přístup z jakéhokoli mobilního zařízení pomocí webového prohlížeče, aniž byste jej museli stahovat. Pomáhá spravovat zásoby v reálném čase napříč několika sklady.
Boxstorm pomáhá nastavit rychlou automatizaci různých procesů. Dostávám včasná upozornění na akce, jako je objednávka nového zboží, což zefektivnilo proces správy zásob.
Nejlepší funkce Boxstrom
- Rychlý přístup k údajům o zásobách pomocí mobilní aplikace
- Zvyšte efektivitu díky automatizaci vyzvedávání, balení a odesílání zásob.
- Spravujte více měn na jedné platformě
Omezení Boxstromu
- Tento systém pro správu zásob neumožňuje sledovat již prodané produkty.
- Základní zprávy o zásobách; omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Boxstrom
- Základní: 199 $/měsíc
- Škálování: 476 $/měsíc
Hodnocení a recenze Boxstrom
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 5/5 (nedostatek recenzí)
Spravujte své zásoby lépe s ClickUp
Všechny výše uvedené aplikace pro správu zásob mohou zefektivnit vaše procesy správy zásob.
Musíte si však vybrat takovou, která nabízí všechny funkce, které hledáte, a zároveň se vejde do vašeho rozpočtu. Aplikace by také měla odpovídat specifickým požadavkům vašeho podnikání a odvětví. Chcete-li tyto požadavky splnit, vyzkoušejte ClickUp.
ClickUp vám umožňuje sledovat zásoby, spravovat prodej a řídit operace související se zásobami z jedné platformy. Je ideální pro malé podniky, střední firmy i velké společnosti.
