13 nejlepších softwarů pro nahrávání hovorů pro firmy a týmy v roce 2025

Spolehlivý software pro nahrávání hovorů může být klíčovým faktorem, ať už uzavíráte obchody, shromažďujete zpětnou vazbu od zákazníků nebo zajišťujete soulad v týmu. Ale jak si z takového množství nástrojů vybrat ten správný pro potřeby vaší firmy?
Vybrali jsme 13 nejlepších softwarů pro nahrávání hovorů, abychom vám pomohli najít řešení, které vyvažuje dodržování předpisů, kvalitu a použitelnost.
Objevte software pro nahrávání hlasových hovorů, který letos změní způsob komunikace vašeho týmu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Potřebujete řešení pro nahrávání hovorů, ale nevíte, kde začít? Zde je stručný přehled 13 nejlepších softwarových řešení pro nahrávání hovorů a jejich nejvýznamnějších funkcí:
- ClickUp : Nejlepší pro integraci nahrávek hovorů s úkoly, koučinkem a spoluprací
- Gong: Nejlepší pro prodejní statistiky a sledování obchodů založené na umělé inteligenci
- Aircall: Nejlepší pro cloudové nahrávání hovorů a integraci CRM
- Talkdesk: Nejlepší pro nahrávání hovorů pomocí umělé inteligence v kontaktních centrech
- RingCentral: Nejlepší pro sjednocenou komunikaci a škálovatelné nahrávání hovorů
- Dialpad: Nejlepší pro přepis a analýzu hovorů v reálném čase pomocí umělé inteligence
- The Rev Call Recorder: Nejlepší pro bezplatné nahrávání hovorů s přesnými přepisy
- TapeACall: Nejlepší pro nahrávání hovorů na smartphonech s neomezeným úložištěm
- All Call Recorder: Nejlepší pro flexibilní nahrávání a možnosti formátů zvuku v systému Android
- Cube Call Recorder: Nejlepší pro nahrávání VoIP a mobilních hovorů na Androidu a iPhone
- Google Voice: Nejlepší pro jednoduché a cenově dostupné nahrávání VoIP hovorů
- Call Master: Nejlepší pro nahrávání hovorů s integrovanou blokací spamu
- Call Recorder Automatic: Nejlepší pro bezdrátový záznam hovorů s blokováním spamu
Co byste měli hledat v softwaru pro nahrávání hovorů?
Než se podíváme na nejlepší nástroje pro nahrávání hovorů, pojďme si nejprve ujasnit, co dělá software pro nahrávání hovorů dobrým.
📌 Zde je seznam klíčových funkcí, které by měl váš software pro nahrávání hovorů mít:
- Automatické nahrávání hovorů: Zaznamenávejte příchozí a odchozí hovory bez ztráty jediného tónu.
- Cloudové zálohování pro neomezené úložiště: Nikdy neztraťte důležitou konverzaci díky bezpečnému a škálovatelnému úložišti.
- Záznamy hovorů pro přehledné sledování: Rychlý přístup k časovým značkám, ID volajícího a délce hovoru
- Inteligentní vyhledávání pro rychlý přístup: Najděte konkrétní nahrané telefonní hovory pomocí klíčových slov, dat nebo informací o volajícím.
- Integrace CRM pro plynulý pracovní postup: Synchronizujte nahrávky hovorů přímo do profilů zákazníků.
- Kompatibilita s VoIP a telefonními systémy pro větší flexibilitu: Pracujte s pevnými linkami, aplikacemi VoIP a mobilními zařízeními.
- Šifrování dat pro zajištění bezpečnosti: Chraňte prodejní hovory a citlivé obchodní informace.
- Funkce pro dodržování předpisů pro právní ochranu: Dodržujte předpisy GDPR, HIPAA a CCPA.
- Přepis hovorů pro snadnou analýzu: Převádějte nahrávky hlasových hovorů na prohledávatelný text.
- Monitorování v reálném čase pro účely koučování: Pomozte prodejním týmům doladit jejich přístup při živých hovorech.
Nejlepší software pro nahrávání hovorů
Ať už chcete zlepšit školení, zajistit dodržování předpisů nebo zlepšit zákaznický servis, správné nástroje pro nahrávání hovorů vám pomohou snadno zaznamenávat důležité konverzace.
Podívejme se na některé z nejlepších softwarových řešení pro nahrávání hovorů, která jsou k dispozici pro zlepšení vaší komunikační strategie!
1. ClickUp (nejlepší pro integraci nahrávek hovorů s úkoly, koučinkem a spoluprací)
Mnoho společností sice tvrdí, že nabízí „all-in-one“ řešení, ve skutečnosti však pouze sdružují samostatné moduly. Stále se setkáváte s různými rozhraními, přihlašovacími údaji nebo datovými silami. Právě v tomto ohledu ClickUp mění pravidla hry, protože je skutečnou aplikací pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp integruje nahrávky hovorů, úkoly, automatizaci založenou na umělé inteligenci a nástroje pro spolupráci do jedné platformy, což týmům usnadňuje spolupráci v jednotném rozhraní.
ClickUp AI Notetaker
Všichni jsme to zažili – zoufale prohledávat nekonečné e-maily, zápisy z jednání a náhodné poznámky, abychom našli ten jeden důležitý detail z jednání minulý týden.
S ClickUp AI Notetaker se však můžete s tímto chaosem rozloučit. Díky automatickým přepisům, shrnutím a akčním položkám založeným na umělé inteligenci je každý hovor snadno zaznamenán a organizován – žádné dohady, žádný nepořádek – pouze jasné poznámky, které máte vždy po ruce.
ClickUp AI Notetaker dokáže automaticky vytvářet úkoly na základě diskusí z vašich schůzek nebo sdílet souhrn přímo v týmovém chatu. Tímto způsobem zůstávají všichni v obraze a nic neunikne.
📋 Co pro vás ClickUp AI Notetaker dokáže:
✅ Automaticky nahrává a přepisuje schůzky
✅ Vytváří souhrny schůzek s klíčovými body a akčními položkami
✅ Zachycuje kompletní zvukové nahrávky pro referenční účely
✅ Seznam účastníků a organizace poznámek v ClickUp Docs
✅ Umožňuje prohledávat přepisy a okamžitě najít důležité podrobnosti.
✅ Funguje se Zoom, Google Meet a Teams pro hladkou integraci
✅ Synchronizuje se s kalendářem ClickUp , aby se automaticky připojil a pořizoval poznámky.
ClickUp Clips
Všichni jsme to zažili – psali jsme zdlouhavé e-maily nebo se účastnili další schůzky, jen abychom vysvětlili něco, co se dalo ukázat během několika vteřin. Komunikace v práci nefunguje, ale ClickUp Clips to napraví. 🏆
S ClickUp Clips můžete nahrávat, upravovat a sdílet hlasové a videohovory, díky čemuž bude komunikace rychlejší, jasnější a efektivnější. Už žádné zmatení, žádné zdlouhavé výměny zpráv – stačí stisknout tlačítko nahrávání, vizuálně vysvětlit a odeslat.
📹 Toto pro vás ClickUp Clips dokáže:
✅ Nahrávejte hlasové hovory, videohovory a záznamy obrazovky pro okamžitou srozumitelnost✅ Vložte klipy přímo do ClickUp Docs a ClickUp Chat —udržujte komunikaci efektivní✅ Upravujte, sdílejte a stahujte klipy bez námahy✅ Automatický přepis pomocí ClickUp Brain , doplněný časovými značkami pro snadné vyhledávání✅ Převádějte klipy na úkoly pomocí ClickUp Tasks —aby se nic neztratilo v překladu✅ Synchronizujte s ClickUp Docs pro podrobné vysvětlení a návody
💡 Tip pro profesionály: Každý klip odeslaný v ClickUp Chat je automaticky vložen pro rychlý přístup – nemusíte prohledávat odkazy nebo e-maily!
ClickUp se také hladce integruje s více než 1 000 aplikacemi, včetně Google Meet, Zoom, Microsoft Teams a dalších softwarů pro VoIP a konferenční hovory, což zajišťuje plynulý pracovní postup bez nutnosti přecházet mezi platformami.
Díky kombinaci těchto funkcí se ClickUp stává centrálním místem pro správu všech aspektů vašich hovorů a schůzek:
- Ukládejte poznámky z jednání, nahrávky a úkoly na jednom místě.
- Spolupracujte se svým týmem na následných krocích a dalších opatřeních.
- Využijte robustní funkce správy úkolů ClickUp k zajištění odpovědnosti a pokroku.
Jak potvrzuje Ray Chan, viceprezident pro IT ve společnosti San Diego Padres,
Díky ClickUp můžeme zůstat v kontaktu a mít přehled o tom, co se děje v celé organizaci.
Díky ClickUp můžeme zůstat v kontaktu a mít přehled o tom, co se děje v celé organizaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte a sdílejte: Nahrávejte školení a ukázky pro tým pro účely koučování a sdílení znalostí.
- Přepis pomocí umělé inteligence: Přepisujte nahrávky hlasových hovorů pomocí inteligentních shrnutí s ClickUp Brain.
- Kontextová spolupráce: Přidejte komentáře s časovým razítkem ke klipům pro snadnou orientaci.
- Praktické poznatky: Vytvářejte úkoly na základě nahrávek a proměňte klíčové momenty v konkrétní akce.
- Rozšíření Chrome pro zvýšení produktivity: Sledujte čas, vytvářejte úkoly a pořizujte snímky obrazovky v prohlížeči pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome.
- Vizuální dokumentace s ClickUp Docs: Vložte videozáznamy přímo do ClickUp Docs pro snadné vysvětlení nebo ukázky.
- Nahrávejte a vkládejte klipy do úkolů ClickUp: Zachyťte a připojte nahrávky hlasových hovorů nebo nahrávky obrazovky k úkolům ClickUp a uchovávejte všechny relevantní informace na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Pro některé uživatele může být kvůli svým rozsáhlým funkcím komplikovaný.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jinými softwary nabízí bezkonkurenční množství funkcí.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, že nahrazuje několik nástrojů na jednom místě. Už nemusíte přepínat mezi několika aplikacemi. Ve srovnání s jinými softwary nabízí bezkonkurenční množství funkcí.
🔮 Klíčový postřeh: ClickUp Meetings uchovává vše na jednom místě – poznámky, programy schůzek a úkoly – takže váš tým vždy ví, co bude dál. Už žádné prohledávání roztroušených dokumentů nebo zapomenutých úkolů! Díky poznámkám, kontrolním seznamům a přiřazeným komentářům založeným na umělé inteligenci je každá schůzka organizovaná, praktická a snadno přístupná. 🚀
2. Gong (nejlepší pro prodejní statistiky a sledování obchodů založené na umělé inteligenci)
Gong je pokročilý software pro nahrávání hovorů, který automaticky nahrává, přepisuje a analyzuje prodejní hovory, aby poskytoval praktické informace.
Pomocí umělé inteligence identifikuje Gong náladu zákazníků, klíčová témata a námitky a pomáhá prodejním týmům vylepšovat prezentace a uzavírat obchody.
Gong se také integruje s CRM, webovými konferencemi a e-mailovými platformami, čímž zajišťuje, že všechny interakce se zákazníky jsou zaznamenány a analyzovány pro lepší rozhodování.
Nejlepší funkce Gongu
- Převádějte příchozí a odchozí hovory do textové podoby s možností vyhledávání klíčových slov.
- Detekujte klíčová témata, námitky a náladu zákazníků, abyste mohli vylepšit své prodejní strategie.
- Integrujte nahrávky hovorů s komponentami CRM, abyste mohli plynule sledovat obchody a získat úplný přehled o prodejním procesu.
- Identifikujte vzorce napříč více hovory, abyste mohli zdokonalit prodejní koučink a komunikaci.
- Zvýrazněte důležité momenty v hovorech pro snadnou referenci a následné kroky.
- Poskytujte zpětnou vazbu založenou na datech, abyste zlepšili individuální prodejní výkonnost.
Omezení Gongu
- Přerušení hovoru nebo zvukové poruchy mohou mít vliv na přesnost přepisu.
- Omezená možnost exportu velkých datových sad pro externí použití
- Podporuje nahrávky až do délky 7 hodin, delší schůzky je nutné rozdělit.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají o Gongu skuteční uživatelé?
Podle tohoto uživatele G2:
Gong mi umožňuje zůstat soustředěný a zapojený do všech svých schůzek, protože za mě pořizuje všechny poznámky. Je to velmi přínosné, protože mi to umožňuje aktivně naslouchat mým klientům a objevovat skutečné problémy, které mají, což vede k obchodním příležitostem pro mě.
Gong mi umožňuje zůstat soustředěný a zapojený do všech svých schůzek, protože za mě dělá všechny poznámky. Je to velmi přínosné, protože mi to umožňuje aktivně naslouchat mým klientům a objevovat skutečné problémy, které mají, což vede k obchodním příležitostem pro mě.
🌟 Zajímavost: Zatímco telefonní ústředny (obsluhované operátory) se datují do konce 19. století, pojem „call centrum“ se často spojuje s 60. lety 20. století. Společnost Birmingham Press and Mail ve Velké Británii je často zmiňována jako jedna z prvních, která nainstalovala komerční systém, který směroval hovory zákazníků k určeným agentům.
3. Aircall (nejlepší pro cloudové nahrávání hovorů a integraci CRM)
Aircall je software pro správu hovorů určený pro firmy, které chtějí zaznamenávat a ukládat příchozí i odchozí hovory uskutečněné prostřednictvím platformy.
Tento nástroj pomáhá týmům zlepšit zákaznický servis, prodejní výkonnost a zajištění kvality tím, že poskytuje spolehlivý záznam interakcí se zákazníky. Lze jej také použít jako software pro správu kontaktů díky jeho funkcím, které pomáhají firmám spravovat interní provoz kontaktního centra v rámci jeho cloudové platformy.
Nejlepší funkce Aircall
- Nahrávejte a přistupujte k příchozím a odchozím hovorům uskutečněným prostřednictvím telefonního čísla Aircall.
- Přizpůsobte nastavení nahrávání tak, aby zachytávalo konkrétní hovory nebo automaticky nahrávalo všechny konverzace.
- Vyhodnocujte výkonnost zaměstnanců a poskytujte cílené koučování pomocí nahrávek hovorů.
- Získejte cenné informace o zákaznících prostřednictvím přezkoumání interakcí, abyste porozuměli potřebám a problémům zákazníků.
- Zajistěte dodržování předpisů v oboru udržováním přesných záznamů a protokolů hovorů.
Omezení Aircall
- Hovory delší než 4 hodiny nebudou uloženy.
- Interní hovory mezi uživateli Aircall nejsou nahrávány.
Ceny Aircall
- Essential: 40 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 70 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Aircall
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Aircall?
Toto říká uživatel Capterra o Aircall:
V našem vzdáleném týmu používáme Aircall a jeho integraci s HubSpot a funguje to velmi dobře. Vše se automaticky zaznamenává a můžeme dokonce provádět pracovní postupy na základě některých pravidel Aircall.
V našem vzdáleném týmu používáme Aircall a jeho integraci s HubSpotem a funguje to velmi dobře. Vše se automaticky zaznamenává a můžeme dokonce provádět pracovní postupy na základě některých pravidel Aircall.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte příchozí a odchozí hovory bez námahy pomocí těchto 10 bezplatných šablon pro záznamy telefonních hovorů.
4. Talkdesk (nejlepší pro nahrávání hovorů v kontaktních centrech pomocí umělé inteligence)
Talkdesk je software pro nahrávání hovorů určený pro týmy zákaznické podpory a kontaktní centra, který slouží k zaznamenávání a ukládání telefonních hovorů mezi agenty a zákazníky.
Díky funkcím, jako jsou informace založené na umělé inteligenci a monitorování hovorů v reálném čase, Talkdesk kolektivně zlepšuje jak zákaznickou zkušenost, tak kontrolu kvality v prostředí s velkým objemem hovorů.
Nejlepší funkce Talkdesk
- Nastavte přizpůsobitelné parametry nahrávání, abyste mohli kontrolovat, kdy a jak dlouho se hovory nahrávají.
- Prohlížejte si hovory pomocí nástrojů pro řízení kvality, včetně poznámek s časovým razítkem pro podrobnou analýzu.
- Sledujte hovory v reálném čase pomocí ovládání živého nahrávání a možností pozastavení/pokračování.
- Vyberte si flexibilní možnosti úložiště pro správu zásad uchovávání dat a úložného prostoru.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k vytváření shrnutí konverzací, detekci nálady zákazníků a navrhování relevantních článků.
Omezení Talkdesk
- Hovory s delšími pauzami nebudou nahrávány.
- Ve výchozím nastavení se při přesměrování hovoru nahrávání pokračuje, ale nastavení lze upravit.
- Nahrávání hovorů mezi agenty vyžaduje konfiguraci správcem.
Ceny Talkdesk
- Financial Services Experience Cloud for Banking Edition: 225 USD/měsíc na uživatele
- Financial Services Experience Cloud for Insurance Edition: 225 USD/měsíc na uživatele
- Healthcare Experience Cloud for Providers Edition: 225 USD/měsíc na uživatele
- Retail Experience Cloud Edition: 225 USD/měsíc na uživatele
- CX Cloud Government Edition: 225 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Talkdesk
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Talkdesk?
Podle tohoto uživatele G2:
Líbí se mi snadné používání Talkdesku, je velmi srozumitelný a snadno se s ním seznamují noví agenti. Talkdesk používáme každý den k volání a přijímání hovorů se zákazníky, proto je pro nás důležité mít software, který dobře funguje.
Líbí se mi snadné používání Talkdesku, je velmi srozumitelný a snadno se s ním seznamují noví agenti. Talkdesk používáme každý den k volání zákazníkům a přijímání jejich hovorů, proto je pro nás důležité mít software, který dobře funguje.
🌟 Zajímavost: V oblasti školení zákaznických služeb existuje známé rčení: „Zákazníci slyší úsměv.“ Výzkum kvality hlasu ukazuje, že úsměv mění tón hlasu (znatelný vliv na výšku a rezonanci). Pomáhá vyjádřit přátelskost a vřelost, i když vás zákazník nevidí.
5. RingCentral (nejlepší pro sjednocenou komunikaci a škálovatelné nahrávání hovorů)
Prohledávání velkého množství aplikací pro komunikaci může zabrat spoustu času, který by mohl být věnován skutečné práci, zejména v případě obchodních zástupců. Tento problém řeší RingCentral.
RingCentral je software pro nahrávání hovorů určený pro firmy, které potřebují centralizovanou komunikační platformu pro správu telefonních hovorů, prodejních hovorů a interakcí se zákazníky.
Tento software nabízí automatické a na vyžádání prováděné nahrávání hovorů, což z něj činí flexibilní volbu pro prodejní týmy, zákaznickou podporu a obchodní manažery.
Nejlepší funkce RingCentral
- Aktivujte automatické nahrávání hovorů pro příchozí a odchozí hovory s možností nahrávání na vyžádání.
- Ukládejte nahrávky efektivně díky velké úložné kapacitě a přizpůsobitelným nastavením uchovávání.
- Přizpůsobte zvuková upozornění, aby volající byli informováni o zahájení nahrávání.
- Využijte analytické nástroje založené na umělé inteligenci pro shrnutí hovorů, přepis a sledování klíčových slov.
- Hladká integrace s platformami CRM, jako jsou Salesforce a HubSpot, pro lepší zaznamenávání hovorů a získávání informací o zákaznících.
- Zajistěte bezpečné cloudové úložiště prostřednictvím nativního cloudového telefonního systému RingCentral, který je v souladu s HIPAA, GDPR a dalšími průmyslovými předpisy.
Omezení RingCentral
- Maximální limity úložiště na jeden účet, které se mohou při vysokém objemu hovorů rychle zaplnit.
- Automatické mazání nahrávek na základě času, i když není dosažena kapacita úložiště
- Neomezené úložiště je k dispozici pouze u tarifů vyšší úrovně.
Ceny RingCentral
- Základní verze: 30 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,0/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 230 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Podniky prosperují díky centralizovanému systému, ale bez něj se důležité následné kroky a rozhodnutí často ztrácejí v různých nástrojích.
Výzkumy ukazují, že 43 % zaměstnanců odesílá pouze 0–10 zpráv denně, což může znamenat, že vedou více soustředěných a smysluplných konverzací nebo se potýkají s roztříštěnou komunikací napříč různými platformami. Právě v tomto případě se stává nepostradatelnou všestranná platforma pro produktivitu, jako je ClickUp, která týmům pomáhá centralizovat konverzace, nahrávky, aktualizace projektů a sdílení znalostí v jednom pracovním prostoru.
6. Dialpad (nejlepší pro přepis a analýzu hovorů v reálném čase pomocí umělé inteligence)
Jedna zmeškaná schůzka může znamenat týdny zpoždění ve vaší práci. Tento problém řeší Dialpad.
Dialpad je software pro nahrávání a přepis hovorů, který se vyznačuje inteligentní funkcí vyhledávání, která se dobře doplňuje s jeho souhrny založenými na umělé inteligenci. Tato funkce zajišťuje, že podniky mohou efektivně kontrolovat hovory a získávat klíčové informace, které lze využít ke zlepšení kvality hovorů.
Dialpad je ideální zejména pro prodejní týmy a zástupce zákaznického servisu a pomáhá zlepšovat zákaznický servis, školení a sledování výkonu.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Přepisujte hovory v reálném čase a zaznamenávejte příchozí i odchozí hovory v okamžiku, kdy k nim dochází.
- Vytvářejte souhrny hovorů založené na umělé inteligenci, abyste zdůraznili klíčové body a analyzovali názory zákazníků.
- Automaticky pozastavujte nahrávání, abyste zabránili zachycení údajů o kreditních kartách nebo důvěrných údajů.
- Vyhledávejte a filtrujte nahrávky, abyste rychle našli konkrétní nahrané telefonní hovory na základě klíčových slov a kritérií.
- Označujte a kategorizujte hovory pro snadnou organizaci a podrobnou analýzu hovorů.
- Integrujte je s platformami CRM a propojte nahrávky hovorů s údaji o zákaznících, abyste mohli lépe sledovat prodej a zákaznickou podporu.
Omezení Dialpadu
- Automatické nahrávání hovorů není k dispozici v základním tarifu Standard a musí být spuštěno ručně.
- Oprávnění přístupu omezuje nahrávky účastníků školení pouze na správce a lektory.
- V rámci schůzek Dialpad není možné nahrávat video ani obrazovku; zaznamenává se pouze zvuk z PSTN linek.
Ceny Dialpad
- Standard: 27 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dialpad
- G2: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dialpadu?
Uživatel G2 říká:
Miluji jednoduchost a snadné použití, díky kterým je používání Dialpadu snazší než používání běžného pevného telefonu v kanceláři. V aplikaci se snadno orientuje a lze prozkoumat všechny její funkce. Hovory lze plynule přesouvat po celé kanceláři/organizaci bez potíží a dalších kroků.
Miluji jednoduchost a snadné použití, díky kterým je používání Dialpadu snazší než používání běžného pevného telefonu v kanceláři. V aplikaci se snadno orientujete a můžete prozkoumat všechny funkce. Hovory můžete plynule přesouvat po celé kanceláři/organizaci bez potíží a zbytečných kroků.
🔮 Klíčový postřeh: Nahrávky hovorů jsou skvělé, ale někdy je vidět stejně důležité jako slyšet – kombinujte je s 15 nejlepšími softwarovými řešeními pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku, abyste získali kompletní kontext!
7. TapeACall (nejlepší pro nahrávání hovorů na smartphonech s neomezeným úložištěm)
TapeACall je aplikace pro nahrávání hovorů určená pro uživatele smartphonů, kteří potřebují snadno nahrávat příchozí a odchozí hovory.
Tato aplikace zajišťuje, že se neztratí žádné důležité podrobnosti o telefonních hovorech, což z ní činí vhodný software pro nahrávání hovorů pro celou řadu použití – obchodní jednání, prodejní hovory, pohovory, právní dokumentaci nebo osobní záznamy.
Nejlepší funkce TapeACall
- Nahrávejte neomezený počet příchozích a odchozích hovorů bez omezení úložného prostoru.
- Přepisujte nahrané telefonní hovory automaticky s vysokou přesností.
- Integrujte je s cloudovými úložnými platformami, jako jsou Google Drive, Dropbox a Evernote.
- Sdílejte nahrávky okamžitě prostřednictvím e-mailu, SMS a sociálních médií.
- Hladká synchronizace mezi zařízeními pro snadný přenos nahrávek
Omezení TapeACall
- Vyžaduje podporu třístranných hovorů pro sloučení a nahrávání hovorů.
- Omezená bezplatná verze umožňuje přehrát pouze prvních 60 sekund nahrávky.
Ceny TapeACall
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TapeACall
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon pro poznámky z jednání, které vám pomohou lépe zaznamenávat průběh jednání
8. The Rev Call Recorder (nejlepší pro bezplatné nahrávání hovorů s přesnými přepisy)
Rev Call Recorder je aplikace pro nahrávání hovorů určená pro uživatele iPhone, kteří potřebují bezplatný nahrávač hovorů s neomezenou kapacitou a možností vysoce přesného přepisu.
Ať už nahráváte prodejní prezentace, pohovory nebo obchodní hovory, Rev Call Recorder zajistí, že zachytíte každé slovo a v případě potřeby si můžete objednat přesné přepisy.
Nejlepší funkce Rev Call Recorder
- Nahrávejte neomezený počet příchozích a odchozích hovorů bez skrytých poplatků.
- Zaznamenávejte vysoce kvalitní zvuk nebo importujte externí soubory, jako jsou hlasové poznámky.
- Přepisujte nahrané telefonní hovory s 99% přesností (placená služba)
- Uspořádejte nahrávky do složek a sdílejte je napříč více kanály.
- Integrace s Dropboxem, SMS a e-mailem pro snadnou správu souborů
Omezení programu Rev Call Recorder
- Podporuje pouze hovory uskutečněné v USA a Kanadě
- Vyžaduje ruční nahrávání záznamů pro přepis, protože aplikace neprovádí automatický přepis.
Ceny softwaru Rev Call Recorder
- Bezplatný tarif
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rev Call Recorder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. All Call Recorder (nejlepší pro flexibilní nahrávání a možnosti formátu zvuku na Androidu)
All Call Recorder je aplikace pro nahrávání hovorů pro zařízení Android, která uživatelům umožňuje nahrávat, ukládat a spravovat telefonní hovory s přizpůsobitelnými nastaveními.
To je obzvláště užitečné, pokud potřebujete zálohovat své konverzace, školit svůj prodejní tým nebo zlepšit kvalitu hovorů.
All Call Recorder navíc nabízí více formátů nahrávání, služby přepisu a možnosti sdílení pro větší flexibilitu.
Nejlepší funkce programu All Call Recorder
- Nahrávejte hovory na základě čísla, kontaktu nebo vybraných kontaktů.
- Podpora více formátů nahrávání, včetně MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC a MP4.
- Přepisujte nahrávky pomocí bezplatné služby přepisu v angličtině
- Sdílejte konkrétní části nahraných telefonních hovorů
- Přenos nahrávek mezi zařízeními
- Filtrujte hovory pomocí bílého seznamu a vyberte, které hovory chcete nahrávat.
- Upravte kvalitu zvuku pro optimalizované ukládání a srozumitelnost.
Všechna omezení programu Call Recorder
- Některé aplikace třetích stran mohou blokovat fungování záznamníku hovorů, což vyžaduje ruční přidání na seznam povolených aplikací.
Ceny všech programů pro nahrávání hovorů
- Zdarma
- Ceny na míru
Všechna hodnocení a recenze Call Recorder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste? 67 % profesionálů tvrdí, že virtuální schůzky jsou stejně produktivní jako osobní schůzky – ale pouze pokud jsou dobře strukturované! Osvojte si etiketu virtuálních schůzek pomocí těchto 10 osvědčených postupů, aby vaše hovory byly efektivní a poutavé.
10. Cube Call Recorder (nejlepší pro nahrávání VoIP a telefonních hovorů na Androidu a iPhone)
Cube Call Recorder (Cube ACR) je aplikace pro nahrávání hovorů, která uživatelům umožňuje nahrávat telefonní hovory a VoIP konverzace na zařízeních Android i iPhone. Tato aplikace funguje dobře pro zaznamenávání hovorů v softwaru jako WhatsApp, Skype a dalších populárních VoIP nástrojích.
Cube ACR také nabízí uživatelům vysoce kvalitní nahrávání zvuku, zálohování v cloudu a pokročilé bezpečnostní funkce.
Nejlepší funkce programu Cube Call Recorder
- Zálohujte nahrávky na Google Drive nebo prostřednictvím e-mailu pro bezpečné uložení.
- Geotagujte nahrané hovory a sledujte, kde se konverzace odehrály (pouze Android).
- Automatické mazání starých nahrávek pro snadné uvolnění úložného prostoru
- Zabezpečte nahrávky pomocí PIN kódu, TouchID nebo FaceID pro větší soukromí.
- Potřesením označte důležité body konverzace pro snadnější vyhledání (pouze Android).
Omezení programu Cube Call Recorder
- Problémy s jednostranným nahráváním, kdy je zaznamenán pouze hlas jedné strany, což vyžaduje úpravy zdroje zvuku.
- V závislosti na nastavení aplikace mohou platit omezení délky nahrávání, která mohou přerušit delší hovory.
Ceny softwaru Cube Call Recorder
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze programu Cube Call Recorder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🌟 Zajímavost: Raná nahrávání hovorů se prováděla pomocí magnetických pásek a fyzického přepojování ústředen. V 60. a 70. letech 20. století začaly podniky a vládní organizace zavádět nahrávání na kotoučové magnetofony z důvodu zajištění kvality a bezpečnosti. Dnešní digitální systémy pro nahrávání hovorů vděčí za svůj vznik těmto raným analogovým zařízením.
11. Google Voice (nejlepší pro jednoduché a cenově dostupné nahrávání VoIP hovorů)
Google Voice je služba VoIP, která poskytuje základní funkce softwaru pro nahrávání hovorů pro firmy, které hledají cenově dostupné a snadno použitelné řešení.
Aby vyhovoval různým potřebám, je Google Voice k dispozici jak pro stolní počítače, tak pro mobilní zařízení. Google Voice podporuje nahrávání hovorů, sledování historie hovorů, hlasovou schránku, SMS a směrování hovorů.
Nejlepší funkce Google Voice
- Nahrávejte příchozí i odchozí hovory
- Ukládejte historii hovorů, včetně data, času, délky trvání a podrobností o volajícím.
- Poskytněte hlasové oznámení při zahájení nahrávání
- Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka 4 nebo ukončením hovoru.
Omezení služby Google Voice
- Nahrávání hovorů není k dispozici ve všech zemích nebo regionech.
- Lze nahrávat pouze příchozí hovory
Ceny služby Google Voice
- Business Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Voice
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Voice?
Podle tohoto uživatele Capterra:
Pro svou firemní telefonní linku používám Google Voice, je to velmi pohodlné a vždy to bylo zdarma! Mám k němu přístup z více telefonů nebo ze svého notebooku, takže mi nikdy neunikne žádný hovor ani SMS od zákazníků.
Pro svou firemní telefonní linku používám Google Voice, je to velmi pohodlné a vždy to bylo zdarma! Mám k němu přístup z více telefonů nebo ze svého notebooku, takže mi nikdy neunikne žádný hovor ani SMS od zákazníků.
Přečtěte si také: 8 bezplatných šablon seznamů kontaktů v Excelu a ClickUp
12. Call Master (nejlepší pro nahrávání hovorů s integrovanou blokací spamu)
Díky kombinaci automatického nahrávání hovorů s blokováním hovorů zajišťuje Call Master, že uživatelé mohou zaznamenávat důležité konverzace a zároveň filtrovat obtěžující hovory.
Call Master je díky svému snadno použitelnému rozhraní a funkcím, jako je integrace seznamu kontaktů, které činí nahrávání hovorů relativně snadným procesem, obzvláště užitečný pro nové uživatele.
Nejlepší funkce Call Master
- Nahrávejte příchozí a odchozí hovory bez ručního spouštění.
- Blokujte spam a nežádoucí čísla, abyste omezili obtěžující hovory.
- Procházejte snadno použitelným rozhraním pro rychlý přístup k nahrávkám.
- Integrace se seznamy kontaktů pro plynulou identifikaci volajícího
Omezení Call Master
- Na některých modelech telefonů nemusí fungovat optimálně, což může vést ke špatné kvalitě nahrávky.
- V závislosti na tarifu mohou platit omezení úložiště.
Ceny Call Master
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Call Master
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🌟 Zajímavost: I když mnoho lidí stále upřednostňuje lidskou interakci po telefonu, chatboty a virtuální asistenti řízeni umělou inteligencí stále častěji zajišťují první linii podpory. Podle společnosti Gartner by do roku 2027 mohlo asi 25 % operací zákaznického servisu využívat virtuální zákaznické asistenty (VCA) k vyřizování rutinních požadavků, čímž by se uvolnili lidští agenti pro složitější úkoly.
13. Call Recorder Automatic (nejlepší pro nahrávání hovorů bez použití rukou s blokováním spamu)
Call Recorder Automatic je nástroj s bohatými funkcemi, který nabízí funkce jako identifikace volajícího, blokování spamu a podporu více jazyků pro uživatele, kteří potřebují automatický záznam hovorů bez dalšího úsilí.
Ať už ukládáte obchodní konverzace, kontrolujete prodejní hovory nebo archivujete důležité diskuse, Call Recorder Automatic umožňuje snadné ukládání, organizaci a sdílení nahrávek.
Nejlepší funkce automatického záznamníku hovorů
- Uspořádejte a zálohujte nahrávky podle jména nebo data.
- Vytvořte seznam ignorovaných čísel, abyste určitá čísla automaticky vyloučili z nahrávání.
- Blokujte spam a nežádoucí hovory
- Přehrávejte a sdílejte nahrávky přímo v aplikaci.
- Nahrávejte VoIP hovory na Androidu a vytvářejte hlasové poznámky na iPhonu.
- Aplikace je dostupná v několika jazycích, včetně angličtiny, arabštiny, hindštiny a italštiny.
Call Recorder Automatická omezení
- Úložný prostor může být problémem, protože nahrávky jsou uloženy ve vnitřní paměti telefonu.
- Právní omezení mohou vyžadovat informování všech stran před nahráváním konverzace.
- Kompatibilita zařízení se liší a některé telefony nemusí podporovat nativní nahrávání hovorů.
Call Recorder Automatické stanovení ceny
- Ceny na míru
Call Recorder Automatická hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další užitečné nástroje
Zde je několik dalších softwarových řešení pro nahrávání hovorů, která se nedostala do našeho žebříčku nejlepších, ale jsou skvělou volbou pro integraci CRM, prodejní týmy a majitele malých podniků:
- 8×8 Contact Center: Cloudový software pro nahrávání hovorů s analytikou založenou na umělé inteligenci, detekcí sentimentu a úložištěm připraveným pro dodržování předpisů pro plynulé interakce se zákazníky.
- CallRail: Řešení pro sledování a nahrávání hovorů určené pro marketingové a prodejní týmy, které nabízí inteligentní analýzu konverzací a vyhledávání klíčových slov pro lepší správu potenciálních zákazníků.
- Vonage Business Communications: Telefonní systém založený na technologii VoIP s integrovaným nahráváním hovorů, který nabízí přepisování, synchronizaci CRM a funkce správy hovorů pro zlepšení obchodních operací.
Klikněte. Zavolejte. Uzavřete. Opakujte. ClickUp to dělá tak snadné!
Podle studie společnosti Deloitte bude 75 % konverzací na pracovišti nahráváno a analyzováno za účelem získání cenných poznatků a snížení rizik. Nejedná se pouze o trend, ale o budoucnost chytřejšího rozhodování.
Právě proto je správný software pro nahrávání hovorů nezbytnou konkurenční výhodou. ClickUp tuto potřebu naplňuje tím, že vše spojuje do jedné plně integrované platformy založené na umělé inteligenci, takže se nemusíte trápit s chaotickými poznámkami o tom, co zákazník skutečně řekl.
Díky automatickému nahrávání hovorů, prohledávatelným přepisem, hladké integraci CRM a inteligentní analytice ClickUp usnadňuje zaznamenávání, organizování a reagování na každý důležitý hovor, aniž by narušoval váš pracovní postup.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte rozdíl!