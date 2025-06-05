10 nejlepších softwarů a aplikací pro přepis v roce 2025 (bezplatné i placené)

Pokud jste někdy zkoušeli přepsat nahrávku, víte, jak to může být náročné. Zvláště když musíte poslouchat hodinový hovor přes Zoom, abyste z něj extrahovali nebo shrnuli klíčové body.
Ať už jste novinář honící se za termíny, výzkumník analyzující data nebo obchodní profesionál přezkoumávající schůzky, potřebujete ve svém technologickém vybavení spolehlivý nástroj pro přepis, abyste udrželi produktivitu.
Naštěstí existuje mnoho aplikací pro přepis, které tuto práci udělají za vás a zvýší vaši produktivitu. Prošli jsme nespočet možností, abychom vám přinesli 10 nejlepších softwarových řešení pro přepis. Jdeme na to!
Co byste měli hledat v softwaru pro přepis?
Než si vyberete ten správný přepisovací software, je důležité pochopit klíčové faktory, které by měly ovlivnit vaše rozhodnutí. Tyto body vám pomohou učinit informované rozhodnutí:
- Přesnost: Zkontrolujte, jak přesně software přepisuje řeč. Dalšími důležitými body jsou schopnost zpracovat různé přízvuky a šum v pozadí v kontextu zvukového záznamu, se kterým potřebujete pracovat.
- Funkce: Hledejte softwarové programy, které jdou nad rámec základního přepisu. Některé například nabízejí funkce jako identifikace mluvčího, časové razítko a integraci s softwarem pro správu projektů, které zefektivňují váš pracovní postup.
- Snadné použití: Hledejte uživatelsky přívětivé rozhraní. Software by měl být intuitivní, abyste se mohli soustředit na obsah. Hledejte například funkci drag-and-drop a přehlednou navigaci.
- Cena: Vyberte si software, který nabízí potřebné funkce, aniž by vás to stálo majlant. Cenové rozpětí softwaru pro přepis se může lišit v závislosti na funkcích a úrovni přesnosti. Mnoho služeb pro přepis také nabízí bezplatné zkušební verze, takže můžete zjistit, zda vyhovuje vašim potřebám.
10 nejlepších transkripčních softwarů, které můžete použít
Ať už hledáte základní pomoc s přepisováním nebo pokročilé funkce pro vytváření souhrnů, zde najdete to, co potřebujete. Podívejme se na 10 nejlepších softwarových řešení podle jejich funkcí, ceny a dalších parametrů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní aplikace pro správu projektů s bohatými funkcemi a podporou umělé inteligence. Sada funkcí umělé inteligence v rámci ClickUp Brain je dokonalým nástrojem pro automatizaci procesů přepisu. Pomocí AI Notetaker od ClickUp můžete okamžitě generovat inteligentní souhrny, prohledávatelné přepisy, akční položky a další.
ClickUp Brain je neuronová síť, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a data v rámci platformy. Při použití s ClickUp Clips, funkcí pro nahrávání obrazovky a zvuku, dokáže provádět automatický přepis.
Například během schůzky můžete nahrávat své zvukové poznámky a diskuse a ClickUp je za vás automaticky přepíše – ušetříte tak čas a budete pracovat efektivněji. Tyto přepisy lze navíc sdílet s ostatními členy týmu, aby je mohli využít jako referenci.
Transkripce navíc výrazně usnadňuje vyhledávání obsahu v nahraných zprávách a zvukových souborech. Veškerý transkribovaný text lze prohledávat pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp.
Stačí vyhledat klíčová slova v nahrávce a ušetřit čas přeskočením na příslušnou část bez ručního úsilí. ClickUp Universal Search vám také pomůže najít cokoli ve vašem pracovním prostoru, včetně úkolů, dokumentů, projektů a dokonce i v některých integracích třetích stran – a to během několika sekund!
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte řeč a přepisujte hlasové nahrávky rychle do textu pomocí automatického přepisu pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte souhrny přepisů s ohledem na kontext na základě obsahu.
- Okamžitě sdílejte nahrávky obrazovky s týmem
- Vytvářejte úkoly přímo z ClickUp Clips
- Integrujte je s více než 1000 programy pro vylepšení přepisu, jako jsou Hubspot, Loom a ZenDesk.
Omezení ClickUp
- V současné době vyžaduje hlasové nahrávky pro automatizované a přepisové služby. Někteří uživatelé mohou postrádat možnost funkce převodu textu na řeč.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Brain MAX, váš desktopový společník s umělou inteligencí, promění převod řeči na text v plynulý zážitek z přepisu pro zaneprázdněné profesionály. Ať už jste na schůzce, vedete rozhovory nebo zaznamenáváte spontánní nápady, stačí mluvit přirozeně a Brain MAX okamžitě přepíše vaše slova do jasného, strukturovaného textu.
Tato super aplikace s umělou inteligencí automaticky organizuje vaše přepisy, označuje mluvčí a propojuje poznámky s příslušnými úkoly nebo projekty, takže nikdy neztratíte kontext. Navíc díky výkonnému vyhledávání Enterprise Search můžete snadno vyhledávat, sdílet nebo se později vrátit k jakékoli diskusi! Brain MAX činí přesný a snadný přepis integrovanou součástí vašeho pracovního postupu – to vše z jedné výkonné desktopové aplikace.
2. Fathom AI
Fathom AI je automatizovaný transkripční software založený na umělé inteligenci, který je známý svou snadnou obsluhou. Nahrává, přepisuje, zvýrazňuje a shrnuje vaše telefonní hovory a schůzky.
Fathom AI se zaměřuje na zefektivnění celého procesu videokonferencí. Integruje se s platformami jako Zoom a Google Meet a automaticky nahrává a přepisuje zvuk z jednání. Fathom AI vám umožňuje zvýraznit klíčové momenty během hovoru. Vytváří prohledávatelné souhrny a vy můžete sdílet konkrétní klipy s kolegy.
Nejlepší funkce Fathom AI
- Zachyťte přesné výsledky a klíčové momenty ze svých nahrávek.
- Procházejte uživatelsky přívětivé rozhraní s integrovaným přehrávačem médií a zvuku.
- Integrace s oblíbenými platformami cloudového úložiště
Omezení Fathom AI
- Může mít potíže s technickými termíny nebo silným přízvukem.
- Je určený pro pořizování poznámek z jednání, takže nemusí být ideální pro jiné typy statických zvukových nebo obrazových záznamů.
- Podporováno pouze 6 jazyků (kromě angličtiny)
Ceny Fathom AI
- Zdarma
- Fathom Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Standard: 32 $/měsíc na uživatele
- Fathom Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Fathom for Teams: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fathom AI
- G2: 5/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 200 recenzí)
3. Otter. ai
Otter. ai je oblíbená mobilní aplikace pro přepis, která vyniká v přepisu v reálném čase. Integruje se s různými nástroji a dokáže přepsat zvuk z různých zdrojů, což z ní dělá univerzálního pomocníka.
Otter.ai má řadu funkcí. Nabízí přepis v reálném čase pro schůzky a dokáže zpracovat i předem nahrané zvukové nebo video soubory. Otter vám umožňuje rozlišovat mezi účastníky. Důraz je kladen na přesnost, rozlišení mluvčích a všestrannost.
Nejlepší funkce programu Otter
- Zhušťujte dlouhé nahrávky do stručných shrnutí pro rychlé prohlížení a referenci.
- Spolupracujte na přepisech současně, aby týmy mohly pracovat společně.
- Zvýrazněte a vyhledávejte klíčová slova v přepsaném textu.
- Integrujte je se Zoomem, Teams a Meet pro přepis v reálném čase během schůzek.
Omezení programu Otter
- Otter v současné době podporuje pouze anglický jazyk.
- Silný přízvuk nebo odborný žargon mohou vést k chybám v přepisu.
- Bez možnosti editace přepisu v reálném čase
Ceny Otter
- Základní plán zdarma
- Pro Plan: 16,99 $/měsíc
- Obchodní plán: 30 $/měsíc
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
4. Sonix
Sonix je výkonný transkripční software s celou řadou použití a integrací. Díky tomu je vhodnou volbou pro různé účely, jako jsou poznámky z jednání, přednášky, rozhovory a filmy.
Sonix zajišťuje rychlý, přesný a uživatelsky přívětivý proces přepisování. Pomáhá vám zefektivnit pracovní postupy a odemknout cenný obsah vašich zvukových nahrávek.
Sonix navíc nabízí funkce jako identifikace mluvčího, časová razítka a integrace s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity. Díky tomu je komplexním řešením pro všechny vaše potřeby v oblasti přepisu.
Nejlepší funkce Sonix
- Přesný převod řeči na text ve více než 49 jazycích
- Jednoduchá integrace napříč platformami a nástroji
- Vylepšete videa pomocí titulků díky funkci automatických titulků.
Omezení programu Sonix
- Ve srovnání s některými jinými možnostmi je naučit se je používat náročnější.
- Náklady na dlouhé přepisy se mohou rychle nasčítat, zejména u častých uživatelů.
Ceny Sonix
- Standard: 10 $ za hodinu
- Premium: 5 $ za hodinu plus 22 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 125 recenzí)
5. Grain
Grain je cloudová platforma pro přepis zaměřená na schůzky. Se správnými integracemi dokáže zachytit nahrávky a automaticky generovat přepisy s poznámkami založenými na umělé inteligenci.
Grain také analyzuje konverzaci, identifikuje klíčová témata a zvýrazňuje důležité momenty.
Nejlepší funkce Grain
- Prohlížejte si přepisy společně s kolegy pomocí nástrojů pro spolupráci.
- Určete každého mluvčího pomocí několika možností označení.
- Automatizujte titulky videí pro lepší přístupnost a zapojení diváků.
Omezení zrna
- Bezplatný tarif má omezené funkce a počet minut.
- Tento nástroj může mít potíže s přesným přepisováním řeči mluvčích se silným přízvukem nebo dialektem.
Ceny obilovin
- Bezplatný tarif
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 275 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Fireflies. ai
Fireflies. ai je transkripční software založený na umělé inteligenci, který je speciálně navržen pro schůzky a rozhovory. Jeho bezplatná verze obsahuje mnoho užitečných integrací, díky nimž přesahuje rámec jednoduché ruční transkripce.
Fireflies je všestranný asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který slouží jak k přepisu, tak k zaznamenávání úkolů. Integruje se s oblíbenými nástroji pro videokonference, automaticky zaznamenává zvukové nebo video soubory, přepíše konverzaci a shrne klíčové body.
Důraz je kladen na přesný přepis a praktické poznatky, které zvyšují produktivitu.
Nejlepší funkce Fireflies
- Automaticky analyzujte schůzky a identifikujte klíčové body a úkoly k provedení.
- Integrujte je s oblíbenými platformami pro videokonference, jako jsou Zoom a Google Meet.
- Získejte pokročilé možnosti vyhledávání a filtrování slov v přepisech.
Omezení programu Fireflies
- Bezplatný tarif má omezení týkající se úložného prostoru a délky schůzek.
- Omezené obecné možnosti přepisování zvuku/videa mimo schůzky
Ceny Fireflies
- Navždy zdarma
- Výhoda: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (9 recenzí)
7. MeetGreek
MeetGreek je platforma pro přepis určená pro schůzky a webináře. Umí nahrávat, přepisovat, shrnovat a sdílet nejdůležitější body. MeetGreek se integruje s platformami jako Zoom a Google Meet. Nahrává všechny vaše schůzky, přepíše je a analyzuje konverzaci, aby vybrala nejdůležitější body, rozhodnutí a úkoly.
Nabízí také funkci vyhledávání. Tato funkce vám umožňuje pozastavit přehrávání a snadno se vrátit k určitým částem konverzace.
Nejlepší funkce MeetGreek
- Získejte přístup k přepisům online schůzek a webinářů.
- Snadná integrace s oblíbenými platformami pro schůzky, jako jsou Zoom a Google Meet.
- Využijte výhody automatických značek pro akční položky, body zájmu nebo konkrétní podrobnosti.
Seznamte se s řeckými omezeními
- Omezené obecné možnosti přepisování zvuku/videa mimo schůzky
- Bezplatný tarif má omezené funkce a počet minut.
Ceny MeetGreek
- Základní plán zdarma
- Výhoda: 15 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGreek
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4/5 (5 recenzí)
8. Rev
Rev nabízí jak lidské, tak AI-poháněné možnosti. Poskytuje lidský přepis pro jakékoli zvukové nebo video soubory. Má také možnost AI přepisu za nižší cenu. Samotnou službu přepisu zajišťuje velký trh zkušených přepisovatelů. Rev také poskytuje API pro převod řeči na text pro větší funkčnost.
A to není vše. Máte-li čas, můžete také upravovat přepis, zvýrazňovat text, přidávat komentáře a požadovat titulky v 17 jazycích.
Nejlepší funkce Rev
- Získejte vysokou přesnost díky službám lidského přepisu.
- Využijte výhody rychlého zpracování
- Využijte další služby, jako je překlad a titulky.
Omezení Rev
- Dražší než možnosti založené na umělé inteligenci
Ceny Rev
- Přepis a titulky pomocí umělé inteligence: 0,25 $/minuta
- Předplatné AI: 29,99 $/měsíc
- Přepis lidskou silou: 1,50 $/minuta
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (45+ recenzí)
9. Descript
Descript je určen pro ty, kteří se specializují na videa a podcasty. Umožňuje psát, nahrávat, přepisovat, upravovat a spolupracovat s uživatelsky přívětivým rozhraním.
Funkce přepisování jsou rychlé a přesné. Obsahuje také nástroje pro úpravu zvukových nebo video souborů. Mezi pokročilé aplikace pro přehrávání zvuku patří překrývání zvukových stop a automatické odstraňování výplňových slov.
Nejlepší funkce programu Descript
- Plynule upravujte videa pomocí vestavěných nástrojů pro úpravu videa.
- Získejte pokročilé funkce pro úpravy, jako je generování klipů, které se stanou virálními.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcemi pro úpravu zvuku
Omezení programu Descript
- Přepis nemusí být tak přesný jako specializovaný software pro přepis.
- Je určen především pro ty, kteří se zabývají tvorbou videí a podcastů.
- Bezplatný tarif má omezený počet minut pro přepis.
Ceny Descript
- Bezplatný tarif
- Plán Creator za 12 $/měsíc na uživatele
- Pro plán za 24 $ za uživatele za měsíc/měsíc za uživatele
- Plán pro podniky: kontaktujte nás ohledně ceny za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4/8/5 (více než 150 recenzí)
10. Notta. ai
Notta je určen pro týmy, které potřebují komplexní řešení pro zaznamenávání, správu a využití obsahu schůzek. Jedná se o transkripční software založený na umělé inteligenci, který se zaměřuje na automatické pořizování poznámek a shrnování.
V rámci jediného pracovního postupu můžete přepisovat, upravovat, shrnovat, vytvářet další obsah a spolupracovat s více mluvčími. Bezplatný software pro přepisování je však součástí širšího řešení pro správu schůzek a pořizování poznámek.
Nejlepší funkce
- Získejte vynikající funkce automatického pořizování poznámek a vytváření souhrnů.
- Využijte intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcemi pro vyhledávání a organizaci poznámek.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji pro správu kalendáře a projektů, jako jsou Notion a Trello.
Bez omezení
- Pro dlouhé audio/video přepisy nemusí být ideální.
- Bezplatný tarif má omezené funkce a počet minut.
Ceny Notta
- Bezplatný tarif
- Pro plán za 14 $/měsíc na uživatele
- Business plán za 27,99 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
Přepisujte chytřeji a rychleji s ClickUp
Svět transkripčních nástrojů se rychle rozvíjí. Tyto nástroje uspokojí nejrůznější potřeby. Ať už se zaměřujete na dosažení dokonalé přesnosti nahrávek nebo bleskurychlé zpracování záznamů z jednání, tyto nástroje to všechno zvládnou.
Správný nástroj převede vaše audio a video soubory do textového formátu, který lze prohledávat a upravovat. To přináší mnoho výhod. Můžete snadno vyhledávat konkrétní informace v přepisech, zlepšit přístupnost pomocí titulků k videím nebo využít audio obsah ze schůzek pro zprávy a prezentace.
Než se do toho pustíte, zamyslete se nad svými prioritami. Potřebujete především bezchybnou přesnost a rychlost? Možná je pro váš pracovní postup důležitější spolupráce v reálném čase.
