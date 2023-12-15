10 nejlepších cloudových telefonních systémů v roce 2025 (recenze a ceny)

Každá firma potřebuje konzistentní komunikaci mezi týmy.
Tradiční telefonní systémy a mobilní telefonní linky jsou často nespolehlivé, nepohodlné a příliš drahé, pokud chcete spojit svůj tým a zahájit společný projekt.
Cloudový telefonní systém je jedním z nejúspornějších způsobů, jak zavést jednotný komunikační systém.
Díky své univerzálnosti zaznamenal trh s cloudovými telefonními systémy významný růst. Odhaduje se, že trh s VoIP dosáhne do roku 2024 hodnoty 194,5 miliardy dolarů.
Nárůst míry využití je zcela zřejmý, protože i v roce 2021 31 % podniků využívalo systém VoIP. Příkladem cloudového telefonního systému je soukromá pobočková ústředna nebo hostovaná PBX.
Vzhledem k tomu, že se stále více firem rozhoduje pro cloudový telefonní systém, je při výběru softwaru velmi důležité postupovat obezřetně.
Jak se rozhodnout, který z nich je pro váš tým nebo organizaci nejlepší? Nebojte se, jsme tu, abychom vám s tímto dilematem pomohli. Podívejme se na 10 nejlepších cloudových telefonních systémů v roce 2024.
Co byste měli hledat v cloudových telefonních systémech?
Existuje nespočet cloudových telefonních systémů, z nichž každý má své jedinečné funkce. Zde však uvádíme několik standardních funkcí, které můžete očekávat od každého cloudového telefonního systému.
Při výběru nového systému pro sebe nezapomeňte věnovat pozornost těmto faktorům:
- Spolehlivost: Ujistěte se, že VoIP nabízí spolehlivé služby bez výpadků.
- Škálovatelnost: Vyberte si systém, který lze rychle škálovat podle růstu nebo změn ve vaší firmě.
- Cenová efektivita: Prostudujte si cenový model. Zkontrolujte, zda zahrnuje nějaké instalační poplatky, měsíční poplatky a dodatečné náklady za funkce.
- Výběr funkcí: Vyhodnoťte nabízené funkce, jako je hlasová schránka do e-mailu, automatická spojovatelka, nahrávání hovorů, přesměrování hovorů a videokonference.
- Integrace: Zvažte možnosti integrace s dalšími obchodními nástroji, jako je CRM software a platformy pro spolupráci.
- Kompatibilita zařízení: Ujistěte se, že systém podporuje mobilní zařízení a poskytuje plynulou komunikaci pro vzdálené nebo mobilní pracovníky.
- Přístupnost: Vyberte si systém s intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním, které usnadní vašim zaměstnancům osvojení si jeho ovládání.
- Bezpečnost: Posuďte bezpečnostní opatření, která chrání vaše komunikační data.
10 nejlepších cloudových telefonních systémů pro rok 2024
1. Aircall
Cílem této platformy pro firemní telefonování a komunikaci je proměnit každý hovor v smysluplný kontaktní bod. Její hlavní předností je hladká integrace s různými relevantními aplikacemi.
Virtuální telefonní systém AirCall je další vynikající funkcí, která podnikům poskytuje profesionální a škálovatelné komunikační řešení.
AirCall navíc nabízí pokročilé analytické a reportovací nástroje, které poskytují cenné informace o výkonu komunikace.
Nejlepší funkce Aircall
- Relevantní integrace: Zvyšte svou produktivitu díky okamžitému přístupu k důležitým informacím. Integrujte Aircall do svého CRM, helpdesku a dalších důležitých aplikací, jako jsou HubSpot a Salesforce.
- Virtuální telefonní systém: Zjednodušte svou firemní komunikaci pomocí virtuálního telefonního systému Aircall. Snadno nastavte místní a mezinárodní čísla, vytvořte vlastní IVR menu a snadno směrujte hovory.
- Nástroje pro reporting a analýzu: Prozkoumejte data o svých hovorech pomocí robustních analytických a reportingových nástrojů AirCall. Získejte cenné informace o výkonu hovorů díky funkcím, jako je monitorování hovorů, nahrávání a analýza sentimentu. Sledujte výkon agentů, identifikujte příležitosti pro školení a pochopte sentiment zákazníků.
Omezení Aircall
- Proces přihlašování musí být intuitivnější, protože uživatele neustále odhlašuje.
- Aplikace příliš často žádá o zpětnou vazbu, což je nepříjemné.
- Chybí stabilita na Macu
- Integrace SMS by mohla být lepší
Ceny Aircall
- Essentials: 30 $/licence
- Profesionální: 50 $/licence
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aircall
- G2: 4,3/5 (více než 930 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
2. Nextiva
Nextiva je efektivní řešení VoIP s vynikajícími funkcemi, jako je aplikace NextivaONE, která promění vaše mobilní zařízení ve virtuální kancelář.
Funkce třístranného hovoru společnosti Nextiva se hodí, když potřebujete spolupracovat s kolegy nebo společně řešit problémy zákazníků. Funkce Call Presence vám umožňuje sledovat, kteří agenti jsou na lince, a efektivně směrovat vaše zákazníky nebo jiné volající.
Nejlepší funkce Nextiva
- NextivaOne: Pomáhá proměnit vaše mobilní zařízení v přenosnou kancelář díky aplikaci NextivaONE. Zajišťuje, že zůstanete ve spojení i na cestách.
- Třístranné hovory: Spolupracujte hladce se svými kolegy nebo partnery díky perfektní funkci – třístranným hovorům. Místo toho, abyste museli spravovat dva samostatné hovory a opakovat informace, zefektivněte svou produktivitu jediným telefonátem.
- Přítomnost hovoru: Snadno sledujte stav telefonu svých zaměstnanců nebo kolegů pomocí funkce Přítomnost hovoru. Pomocí tohoto indikátoru stavu můžete zákazníky nasměrovat ke správné osobě, místo abyste je přesměrovali na zaneprázdněného zaměstnance.
Omezení Nextiva
- Nastavení hlasové schránky musí být intuitivnější a jednodušší.
- Bezdrátová připojení ručních zařízení někdy čelí problémům
- Mělo by být přidáno nastavení pro mazání telefonních zpráv.
- Telefonní aplikace mohou být občas chybové.
Ceny Nextiva
- Essential: 17,39 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 20,74 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 27,44 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Nextiva
- G2: 4,5/5 (více než 2 800 hodnocení)
- Capterra: 4,5/5 (510+ hodnocení)
3. GoTo
GoTo Connect je odpovědí společnosti GoTo na cloudový telefonní systém, jehož primárním účelem je sjednotit komunikaci a spolupráci uvnitř i vně společnosti.
Integruje se s nespočtem stolních telefonů, což agentům umožňuje přístup k hovorům a dalším formám komunikace přímo přes jejich notebooky.
Nejlepší funkce GoTo
- Kompatibilita stolních telefonů: Modernizujte své call centrum integrací všech stolních telefonů s GoTo Connect. Cloudové telefonní řešení je kompatibilní s více než 180 modely stolních telefonů.
- Snadno použitelné desktopové aplikace: Zůstaňte bez námahy v obraze díky správě hovorů přímo z vašeho notebooku. Ať už voláte, chatujete nebo posíláte textové zprávy, webové a desktopové aplikace vám to usnadní.
- Výkonná nastavení pro správce: Správa firemních hovorů je díky funkcím pro správce GoTo Connect hračkou. Uživatelsky přívětivý editor volacích plánů s jednoduchým ovládáním pomocí drag-and-drop nabízí přehledný náhled na vaše přizpůsobené toky hovorů. Spravujte plány směrování hovorů hladce a získejte bezprecedentní přehled díky reportům a dashboardům GoTo Connect.
Omezení GoTo
- Aktualizace často vyžadují čas na zavedení.
- Omezená podpora při zavádění
- Chybí synchronizace e-mailů
- Integrace musí být intuitivnější
Ceny GoTo
- Základní: 27 $/uživatel/měsíc
- Standard: 32 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze GoTo
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 hodnocení)
- Capterra: 4,5/5 (více než 650 hodnocení)
4. RingCentral
RingCentral se specializuje na pomoc malým podnikům a poskytuje přístup k prvotřídním modelům zákaznických služeb pomocí vysoce škálovatelného řešení.
Můžete využít jeho mnoho výhod v oblasti zákaznických služeb, abyste na své zákazníky udělali dobrý dojem. Poskytuje celou řadu možností, pokud jde o práci s firemními telefonními čísly.
Pomůže vám také zůstat v kontaktu se svými zákazníky a týmem prostřednictvím jedné jednotné aplikace přizpůsobené pro mobilní zařízení.
Nejlepší funkce RingCentral
- Řešení zákaznických služeb: Využijte moduly pro vylepšení zákaznické zkušenosti od RingCentral k navázání kontaktu se zákazníky. Nastavte uvítací hlášky a směrování hovorů podle zákazníků, abyste usnadnili efektivní komunikaci mezi firmou a zákazníky.
- Možnosti firemních telefonních čísel: Ponechte si své současné číslo, získejte nové číslo s rozpoznatelnou předvolbou, nastavte celostátní bezplatné číslo nebo si vytvořte personalizované číslo pro vaši firmu.
- Jedna aplikace: Zůstaňte v kontaktu s nejnovějšími událostmi i na cestách díky jednotné aplikaci, která vám umožní přístup ke všem vašim hovorům, textovým zprávám a informacím z jakéhokoli zařízení.
Omezení RingCentral
- Omezené integrace
- Chybí řádná podpora stolních telefonů
- Složité uživatelské rozhraní pro správu poboček
- Nastavení pro zasílání textových zpráv může být matoucí
Ceny RingCentral
- Základní verze: 20 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá verze: 25 $/uživatel/měsíc
- Ultra: 35 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 3,9/5 (750+ hodnocení)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 160 hodnocení)
5. Ooma
Ooma je cloudový telefonní systém, který zjednodušuje firemní komunikaci a pomáhá vám být během pracovní doby produktivnější.
Hlavním časově úsporným prvkem je inteligentní virtuální recepční.
Díky funkci Multi-Ring a Ring Groups můžete udržovat v kontaktu více relevantních stran. Chrání vás a šetří ještě více času díky vylepšené funkci blokování hovorů.
Nejlepší funkce Ooma
- Virtuální recepční: Automatizujte správu příchozích hovorů pomocí inteligentní virtuální recepční služby Ooma. Přesměrujte volající a nastavte jim zprávy a více menu.
- Vylepšené blokování hovorů: Ušetřete drahocenný pracovní čas a chraňte se před spamovými hovory a podvodníky pomocí pokročilého systému blokování hovorů Ooma.
- Komunikace v rámci celého týmu: Využijte funkce Multi-Ring a Group Ring od společnosti Ooma, které umožňují přijímat jeden hovor na více telefonech patřících více zaměstnancům.
Omezení Ooma
- Proces nastavení je obtížné zvládnout.
- Chybí automatická podmíněná nastavení pro přesměrování hovorů.
- Nemá funkci týmového faxu.
- Lze vylepšit pomocí více seznamů rychlých voleb pro kanceláře.
Ceny Ooma
- Základní: Zdarma
- Ooma Office Essentials: 19,95 $/uživatel/měsíc
- Ooma Office Pro: 24,95 $/uživatel/měsíc
- Ooma Office Pro Plus: 29,95 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Ooma
- G2: 4,5/5 (více než 80 hodnocení)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 hodnocení)
6. Zoom
Zoom je díky svým bohatým funkcím, pohodlí a snadnému přístupu známým jménem na trhu cloudových telefonních systémů.
Ačkoli je vybaven nejběžnějšími funkcemi VoIP, má i některé jedinečné vlastnosti, díky kterým vyniká.
Funkce potlačení šumu je tichým (slovní hříčka zamýšlena), ale užitečným pomocníkem během rušných pracovních hodin. Zoom sleduje aktivitu všech vašich kontaktů, aby věděl, zda jsou k dispozici.
Funkce textového přepisu je také zajímavým doplňkem, který vám pomůže pořizovat rychlé poznámky.
Nejlepší funkce Zoom
- Potlačení šumu: Potlačte zbytečné rušivé vlivy a překážky a plně se soustřeďte na svůj hovor.
- Indikátor přítomnosti: Získejte cenné informace o harmonogramu vašich nejdůležitějších klientů a kontaktů. Funkce indikátoru přítomnosti ukazuje, zda je kontakt dostupný, zaneprázdněný nebo na schůzce, a pokud je zaneprázdněný, využijte funkci „Upozornit mě, až bude k dispozici“, abyste dostávali automatická upozornění, jakmile bude k dispozici.
- Přepis hlasové schránky: Získejte textový přepis svých hlasových zpráv pro rychlé prohledávání, což zvyšuje přístupnost pro zaměstnance, kteří mohou mít potíže se sluchem.
Omezení Zoomu
- Bezplatná verze má omezenou dobu hovoru a funkčnost volání.
- Zastaralá schválená zařízení pro zachycování HDMI
- Upozornění nebo oznámení se občas nezobrazují
- Špatná zákaznická podpora
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 149,90 $/rok/uživatel
- Podnikání: 219,90 $/rok/uživatel
- Business Plus: 269,90 $/rok/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (53 870+ hodnocení)
- Capterra: 4,6/5 (13 710+ hodnocení)
7. Grasshopper
Grasshopper je jedním z robustních poskytovatelů cloudových telefonních systémů zaměřených na klienty, který vám pomůže komunikovat s vašimi klienty profesionálněji. Oddělte svou práci od osobního života pomocí virtuálního telefonního čísla.
Dostanete upozornění na povahu hovoru, ať už se jedná o pracovní nebo jiný hovor, takže v obou situacích můžete předvést svůj nejlepší hlas. Pokročilé funkce směrování hovorů zajistí, že vám neunikne žádný telefonát.
Nejlepší funkce Grasshopper
- Virtuální telefonní číslo: Zajistěte si virtuální telefonní číslo pro svou firmu a získejte přístup k robustním funkcím telefonního systému bez nutnosti pořizovat další zařízení. Udržujte své číslo v soukromí a mějte jistotu, že vždy budete vědět, kdy vás někdo kontaktuje.
- Vylepšení obchodních hovorů: Buďte vždy informováni díky Grasshopper, který vás upozorní na obchodní hovory a umožní vám prezentovat se v tom nejlepším světle. Máte přístup k personalizovaným pozdravům a pobočkám, díky čemuž jsou volající přesměrováni na správné oddělení nebo zaměstnance.
- Pokročilé směrování hovorů: Zůstaňte ve spojení díky desktopovým nebo mobilním aplikacím a spravujte pracovní hovory a textové zprávy odkudkoli. Zvládněte více hovorů současně tím, že je přesměrujete na jiný telefon nebo člena týmu, a zajistěte tak, že vaši zákazníci nikdy nenarazí na obsazovací tón.
Omezení Grasshopper
- Má technické problémy, kdy zprávy zůstávají neodeslané nebo nelze přijmout.
- Chybí možnost posílat zprávy více lidem bez vytvoření skupinového chatu.
- Synchronizační funkce mezi více zařízeními jsou poněkud nedostatečné.
Ceny Grasshopper
- True Solo: 14 $/měsíc, fakturováno ročně
- Solo Plus: 28 $/měsíc, fakturováno ročně
- Partner: 46 $/měsíc, fakturováno ročně
- Malé podniky: 80 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Grasshopper
- G2: 4/5 (více než 140 hodnocení)
- Capterra: 4,4/5 (více než 330 hodnocení)
8. Vonage
Vonage je komplexní sada pro firemní komunikaci, která je přístupná na různých zařízeních.
Toto médium je v některých ohledech zaměřeno na spotřebitele, protože obsahuje obchodní schránku, která vám umožňuje komunikovat se zákazníky prostřednictvím jejich preferovaných platforem. Má také zabudovaného virtuálního asistenta s umělou inteligencí, který pomáhá s komunikací se zákazníky.
Základní aplikace je sice poměrně kompetentní, ale Vonage App Center nabízí také řadu vysoce hodnotných a relevantních integrací.
Nejlepší funkce Vonage
- Virtuální asistent s umělou inteligencí: Virtuální asistent s umělou inteligencí Vonage vám umožňuje vytvořit novou digitální pracovní sílu, která doplňuje váš lidský tým. Zahajte okamžité interakce se zákazníky, veďte konverzace, abyste pochopili jejich potřeby, a plynule provádějte nezbytné akce.
- Firemní schránka: Komunikujte a spolupracujte se zákazníky prostřednictvím jejich preferovaného kanálu, ať už se jedná o SMS, MMS nebo Facebook Messenger.
- Centrum aplikací Vonage: Přizpůsobte si své zkušenosti s Vonage Business Communications pomocí centra aplikací Vonage. Integrujte základní CRM a obchodní aplikace do platformy VBC, která je snadno přístupná jak na stolních počítačích, tak na mobilních zařízeních.
Omezení Vonage
- Nedostupnost skutečných lidí v zákaznickém servisu
- Problémová online chatová podpora
- Žádné zobrazení historie nahrávaných hovorů
- Textový chat neumí zpracovávat obrazové soubory.
Ceny Vonage
- Mobilní: 19,99 $ měsíčně za linku
- Premium: 29,99 $ měsíčně za linku
- Pokročilé: 39,99 $ měsíčně za linku
Hodnocení a recenze Vonage
- G2: 4,3/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
9. Dialpad
Dialpad nabízí rozsáhlé pokročilé funkce pro zefektivnění firemní komunikace a zvýšení produktivity.
Dialpad vám umožňuje spojit se se svými zákazníky napříč několika kanály díky funkcím omnichannel messaging. Nabízí také výkonné funkce pro reporting a analýzu.
Kromě všech funkcí nezbytných pro volání a přijímání hovorů však jejich nejvýraznější funkcí zůstává AI Voice.
Nejlepší funkce Dialpadu
- AI hlas: Vylepšete svou komunikaci pomocí podnikového telefonního systému Dialpad, který nabízí základní funkce, jako je směrování hovorů, přesměrování hovorů, interaktivní hlasová odezva (IVR) a další funkce pro efektivní správu hovorů.
- Omnichannel messaging: Využijte omnichannelový přístup k aktivnímu upřednostňování spokojenosti zákazníků, zvýšení retence a v konečném důsledku k posílení vašich zisků. Oslovte zákazníky na jejich preferovaných platformách a v době, kdy jsou nejaktivnější.
- Analýza kontaktního centra: Prozkoumejte údaje o zákaznících a získejte přehled o základních metrikách v kontaktním centru. Udržujte si neustálý přehled o výkonu týmu, od přehlédnutých hovorů po opuštěné hovory, a zajistěte si tak vždy jasný přehled.
Omezení Dialpadu
- Chybí možnost přizpůsobení
- Načítání analytických dat trvá příliš dlouho
- Má problémy s kompatibilitou s bezdrátovými sluchátky
- Uživatelé si stěžují, že během špičky dochází ke zpomalení.
Ceny Dialpad
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dialpad
- G2: 4,3/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
10. GetVoIP
GetVoIP není běžný komunikační software. Jedná se o online úložiště specializovaných VoIP nástrojů, které vám pomůže porovnat a vybrat ten, který vyhovuje vašim obchodním potřebám.
Pokročilá funkce QuoteMatch vám umožňuje získat okamžité nabídky od nejlepších poskytovatelů v závislosti na velikosti vašeho týmu. Navíc vám její srovnávací průvodce pomůže učinit lepší obchodní rozhodnutí. Obsahuje také kategorizovaný výběr nejlepších nástrojů v různých oblastech podnikání a souvisejících oborech.
Nejlepší funkce GetVoIP
- QuoteMatch: Pomocí nástroje QuickMatch zadejte počet zaměstnanců, které v současné době máte, a nástroj vám automaticky poskytne informace o nabídkách od nejlepších poskytovatelů, které nejlépe vyhovují velikosti vaší společnosti.
- Srovnávací průvodce: Využijte podrobné informace poskytované srovnávacími průvodci k informovanému a nákladově efektivnímu rozhodnutí. Dozvíte se o výhodách a nevýhodách každého řešení.
- Výběr nástrojů podle kategorií: Vyhledejte přesně to, co potřebujete, pomocí sekce nástrojů rozdělené do kategorií. Kategorie jsou podrobné a obsahují položky jako firemní VoIP, call centrum, sjednocená komunikace, hostovaná PBX, SIP trunking, IVR systémy, konferenční hovory a další.
Omezení GetVoIP
- Nejedná se o software určený výhradně pro VoIP, ale o platformu, která poskytuje srovnání stávajících řešení VoIP.
- Nenabízí žádné vlastní nástroje, pouze odkazuje na externí řešení.
Ceny GetVoIP
- N/A
Hodnocení GetVoIP
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Další komunikační nástroje
Jako prosperující firma musíte jít nad rámec výběru nejlepších funkcí a vybrat řešení, které podpoří vaše současné obchodní aktivity, jako to dělá ClickUp.
Zde je návod, jak vám ClickUp pomůže zvládat odchozí a příchozí hovory s vaším týmem a zákazníky.
ClickUp
ClickUp nabízí užitečné a přehledné komunikační nástroje, jako je ClickUp Clip, který vám umožní sdělit vaši zprávu přesně a v kontextu prostřednictvím sdílení záznamů obrazovky.
Využijte ClickUp Chat k centralizaci týmové komunikace pro sdílení aktualizací, propojování zdrojů a podporu plynulé spolupráce. Použijte ClickUp Comments k okamžitému generování akčních položek a jejich přiřazení konkrétním členům týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kontrola dokumentů ClickUp: Upozorněte členy týmu na jakékoli provedené nebo potřebné změny v dokumentech pomocí funkce kontroly.
- ClickUp Clip: Vytvářejte nahrávky obrazovky, které efektivně sdělí vaši zprávu s jasností a kontextem. Uložte si tyto nahrávky pro budoucí použití, snadno je sdílejte prostřednictvím veřejných odkazů a podle potřeby využívejte další funkce.
- ClickUp Chat: Zefektivněte komunikaci v týmu sloučením různých nástrojů a roztříštěných konverzací. Využijte ClickUp Chat ke sdílení aktualizací, propojování zdrojů a spolupráci na jedné centralizované platformě.
- Sdílený panel ClickUp: Vizuálními reprezentacemi komplexně ilustrujte svou práci pro svůj tým. Panely jsou optimální metodou pro vytváření přehledných zobrazení všech aktivit ve vašem pracovním prostoru. Sdílejte tyto panely mezi členy týmu, abyste usnadnili jasnou a stručnou vizuální komunikaci.
- ClickUp Offline: Základní funkce platformy fungují dobře i bez připojení k internetu.
- Komentáře ClickUp: Zefektivněte svůj pracovní postup okamžitým generováním akčních položek pomocí přiřazených komentářů. Přiřaďte tyto úkoly ostatním nebo sobě a zajistěte tak rychlé a efektivní řízení, protože komentáře často vedou k akci a podrobnosti se v tomto procesu mohou ztratit.
- Integrace e-mailu ClickUp: Vylepšete externí komunikaci využitím e-mailu jako preferované metody pro komunikaci s osobami mimo váš pracovní prostor ClickUp. Snižte závislost na interních e-mailech aktivací e-mailu v ClickUp ClickApp. Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v ClickUp, což eliminuje potřebu přepínat mezi platformami.
Omezení ClickUp
- Žádná integrovaná funkce cloudového telefonování přes internet
- Někteří uživatelé uvádějí, že si na rozhraní je třeba chvíli zvykat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Plynulá komunikace prostřednictvím VoIP
Komunikace je nemilosrdná oblast. Může být problémem, pokud v rámci svých komunikačních silosů dopustíte nedorozumění a redundance. Naopak, stane se katalyzátorem úspěchu, pokud využijete její sílu pomocí kvalitních komunikačních systémů, jako je ClickUp.
Nezapomeňte, že volba poskytovatele cloudových telefonních služeb namísto tradičních telefonů není konečným řešením. Považujte to za příležitost přijmout komplexní nástroj, který zlepší vaši komunikaci a nabídne vám holistický 360° pohled na všechny aspekty vašeho podnikání.