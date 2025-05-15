Plánování zakázek v tabulce. Posílání SMS zpráv úklidovým pracovníkům pro potvrzení směn. Honění se za opožděnými platbami. Pokud provozujete úklidovou firmu, pravděpodobně jste všechny tři činnosti provedli – a to v jeden den.
Ruční procesy zpomalují práci, způsobují chyby a ztěžují růst v úklidovém průmyslu. Software pro správu úklidu vám pomůže tento problém vyřešit. Sdružuje plánování, fakturaci, sledování zakázek a koordinaci týmů na jednom místě, takže můžete ušetřit čas a soustředit se na obsluhu více klientů.
Níže uvádíme seznam 10 nejlepších softwarů pro úklidové firmy, které pomáhají profesionálním poskytovatelům úklidových služeb a majitelům úklidových služeb zjednodušit provoz, udržet pořádek a snížit každodenní zátěž.
Přehled 10 nejlepších softwarů pro úklidové firmy v roce 2025
Než se pustíme do podrobného popisu jednotlivých nástrojů v našem seznamu, zde je přehled 10 nejlepších softwarových nástrojů pro úklidové firmy a toho, co je činí výjimečnými.
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní správa úklidových projektů, plánování, komunikace a fakturace + sledování úkolů, automatizace a přizpůsobitelné ovládací panely.
|Nejlepší pro komplexní správu úklidové firmy Velikost týmu: živnostníci, malé úklidové firmy a velcí poskytovatelé úklidových služeb
|Navždy zdarma; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobitelné plány.
|ZenMaid
|Efektivní plánování pomocí kalendáře s funkcí drag-and-drop, automatických připomínek, kontrolních seznamů pro úklidové služby a online rezervací.
|Nejlepší pro efektivní plánování a komunikaci s klienty Velikost týmu: živnostníci a malé společnosti
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|HouseCall Pro
|Správa terénních služeb, online rezervace, automatizované fakturace, zákaznický portál, opakující se zakázky
|Nejlepší pro komunikaci v terénuVelikost týmu: Poskytovatelé úklidových služeb, velké komerční úklidové služby a poskytovatelé služeb v oblasti úklidu domácností
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 59 $/měsíc.
|Jobber
|Správa nabídek, zakázek a fakturace pomocí klientského portálu a CRM
|Nejlepší pro správu nabídek, zakázek a fakturaceVelikost týmu: Střední poskytovatelé úklidových služeb
|Cena začíná na 24 $/měsíc
|mHelpDesk
|Přizpůsobené pracovní příkazy a plánování terénních prací pomocí mobilní aplikace a automatizovaných zpráv
|Nejlepší pro zakázkové pracovní příkazy a plánování v terénuVelikost týmu: Samostatní podnikatelé, střední firmy a větší komerční firmy
|Ceny na míru
|ServiceTitan
|Komplexní funkce plánování a dispečinku pro velké týmy s mobilním přístupem a reportováním.
|Nejlepší pro komplexní plánování a dispečink velkého objemu zakázekVelikost týmu: Střední a větší komerční firmy
|Ceny na míru
|Hubstaff
|Sledování času pomocí GPS, zprávy o produktivitě a integrace mzdového účetnictví
|Nejlepší pro sledování času a produktivity zaměstnanců Velikost týmu: Střední a velké společnosti
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 7 $/uživatel/měsíc.
|Swept
|Komunikace s úklidovým týmem s vícejazyčnou podporou a sledováním zásob
|Nejlepší pro komunikaci úklidového týmuVelikost týmu: Střední až velké multilingvní úklidové služby
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 30 $/měsíc.
|Connectteam
|Funkce pro zaškolování zaměstnanců a každodenní provoz
|Nejlepší pro zaškolování zaměstnanců a každodenní provozVelikost týmu: Menší, místní poskytovatel úklidových služeb
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 29 $/měsíc.
|WorkWave Service
|Optimalizace tras a rozsáhlé dispečinkové služby s sledováním v reálném čase
|Nejlepší pro plánování tras a rozsáhlé dispečinkVelikost týmu: Velké komerční úklidové služby
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v softwaru pro úklidové firmy?
Správný software pro komerční úklid zajistí soulad vašeho týmu, včasné plnění zakázek a spokojenost vašich klientů. Pro mnoho příkladů služebních podniků, od úklidu a HVAC po terénní úpravy, je použití správného softwaru rozdílem mezi hladkým chodem a každodenním chaosem.
Při výběru softwaru pro úklidové firmy se zaměřte na následující aspekty:
- Snadné plánování: Software by měl umožňovat plánování zakázek pomocí drag-and-drop, aby bylo možné přidělovat uklízeče, spravovat kalendáře a vyhnout se dvojím rezervacím.
- Integrovaný CRM: CRM systém vám pomůže ukládat důležité informace o klientech, jako jsou kontaktní údaje, historie služeb, speciální požadavky a preference úklidu – vše na jednom místě.
- Automatická fakturace: Dobrý software pro úklidové firmy by měl automaticky generovat faktury na základě dokončených zakázek, odesílat je klientům a dokonce se integrovat s platebními systémy, aby umožňoval online platby.
- Sledování času: Vyberte si software s funkcemi sledování času, které umožňují úklidovým pracovníkům digitálně zaznamenávat příchody a odchody. To pomáhá zajistit odpovědnost a poskytuje přesný záznam o odpracovaných hodinách pro zpracování mezd.
- Automatizace pracovních postupů: Software s automatizací pracovních postupů dokáže automatizovat úkoly, jako je sledování klientů, fakturace a potvrzování schůzek, čímž uvolní čas, který můžete věnovat hlavním obchodním činnostem.
- Správa zásob: Sledování zásob čisticích prostředků může být náročné. Software se sledováním zásob vám pomůže monitorovat stav zásob, nastavit upozornění na doplnění a zajistit, aby váš tým měl pro každou zakázku k dispozici správné materiály.
🧠 Věděli jste, že... Trh s úklidovými službami pro domácnosti by měl v roce 2025 generovat tržby přesahující 41,15 miliard dolarů.
Nejlepší software pro úklidové firmy v roce 2025
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu úklidové firmy)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která pomáhá úklidovým firmám spravovat plánování zakázek, koordinaci pracovníků, komunikaci s klienty, fakturaci, sledování úkolů a řízení pracovní síly.
Díky všem nástrojům dostupným na jednom místě nahrazuje ClickUp tabulky, skupinové chaty a roztříštěné aplikace centralizovaným systémem, který je navržen tak, aby zvládal jak jednorázové zakázky, tak opakující se úklidové smlouvy.
Ať už přidělujete denní směny malému týmu nebo řídíte desítky uklízečů na více místech, ClickUp vám umožňuje vytvářet vlastní pracovní postupy, automatizovat rutinní úkoly a sledovat průběh práce v reálném čase. Je ideální pro úklidové firmy, které chtějí lepší přehled o svých operacích, aniž by přidávaly další administrativní práci.
🧹 Správa úkolů a projektů s ClickUp Tasks
ClickUp Tasks vám umožňuje vytvářet strukturované plány úloh s úrovní detailů, kterou úklidové firmy potřebují, aby zůstaly efektivní. Můžete vytvářet různé typy úloh pro jednorázové úklidy, opakující se zakázky nebo urgentní požadavky – každá s vlastním stavem, přiděleným pracovníkem a prioritou.
🤖 Získejte okamžité aktualizace s ClickUp Brain
Chcete dostávat okamžité aktualizace o postupu úkolů nebo vyhledávat požadavky klientů? ClickUp Brain, výkonný asistent AI od ClickUp, vám s tím pomůže. Poskytuje okamžité odpovědi na vaše vyhledávací dotazy.
📃 Automatizujte administrativní úkoly pomocí ClickUp Automations
ClickUp Automations pomáhá úklidovým firmám snížit manuální sledování a zefektivnit správu zakázek. Díky nástroji pro automatizaci AI a více než 100 šablonám můžete automaticky přidělovat zakázky, aktualizovat stav úkolů a odesílat upozornění, když uklízeč zahájí nebo dokončí zakázku – bez nutnosti mikromanagementu.
Můžete také spustit automatické zasílání e-mailů, abyste informovali klienty o naplánovaných schůzkách nebo dokončené práci, a generovat faktury ihned po dokončení zakázky, čímž zvýšíte spokojenost zákazníků.
Funkce jako dynamické přiřazování úkolů a auditní protokoly zajistí, že váš tým bude zodpovědný a vaše fakturace bude přesná, aniž byste museli na konci dne dohledávat podrobnosti.
📈 Přizpůsobitelné panely pro sledování příjmů a výkonu týmu
Dashboardy ClickUp poskytují úklidovým firmám jasný přehled o tom, jak funguje jejich provoz – od produktivity týmu po spokojenost klientů. Namísto používání několika nástrojů můžete sledovat otevřené zakázky, dokončené úkoly, příjmy a následné činnosti klientů z jediného dashboardu.
Je vhodný pro manažery, kteří chtějí mít přehled o stavu zakázek, kvalitě služeb a celkovém výkonu, aniž by se museli spoléhat na ruční aktualizace.
🧹 Šablona CRM ClickUp
Šablona ClickUp CRM je dobrým výchozím bodem. Pomůže vám organizovat údaje o klientech, přidělovat úkoly a provádět každou zakázku nebo poptávku podle definovaného procesu. Zde je návod, jak ji můžete použít:
- Sledujte záznamy a preference zákazníků pomocí zobrazení seznamu .
- Přiřazujte úkoly úklidovým pracovníkům a sledujte jejich postup pomocí funkce Moje přiřazené úkoly.
- Spravujte příchozí požadavky na služby nebo prodejní příležitosti pomocí zobrazení prodejního procesu.
- Vytvořte přizpůsobený prostor pro nové klienty s funkcí Welcome View.
Můžete také vyzkoušet šablonu ClickUp pro správu služeb. Zajišťuje přesnou koordinaci a organizaci zdrojů, aby vaše úklidové práce proběhly hladce. Zde je návod, jak na to:
- Poskytuje komplexní přehled o činnostech souvisejících s provozem zařízení pro lepší rozhodování.
- Pomáhá manažerům rychle identifikovat, sledovat a podávat zprávy o úkolech souvisejících s provozem.
- Umožňuje majitelům rychle vyhodnotit výkonnost jejich servisního personálu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte hodnotu klientů, výkonnost týmů a rezervace pomocí dashboardů ClickUp.
- Shromažďujte požadavky zákazníků a jejich zpětnou vazbu pomocí formulářů ClickUp.
- Upřednostňujte a přidělujte úkoly úklidovým pracovníkům pro větší přehlednost a efektivitu pomocí ClickUp Tasks.
- Automatizujte opakující se úklidy a ušetřete čas na opakovaných úkolech pomocí ClickUp Automations.
- Spravujte informace o klientech, jejich preferencích a historii služeb na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou kvůli řadě funkcí potřebovat určitý čas na zaučení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
Možnost přizpůsobit pracovní postupy, automatizovat procesy a hladce integrovat s jinými nástroji z něj činí nezbytnou součást našich každodenních operací. Různé zobrazení (seznam, tabule a kalendář) umožňují efektivní správu úkolů a vestavěné funkce dokumentace pomáhají udržet vše na jednom místě. Rychlost a spolehlivost platformy zajišťují, že naše projekty probíhají bez přerušení.
Možnost přizpůsobit pracovní postupy, automatizovat procesy a hladce integrovat s jinými nástroji z něj činí nezbytnou součást našich každodenních operací. Různé zobrazení (seznam, tabule a kalendář) umožňují efektivní správu úkolů a vestavěné funkce dokumentace pomáhají udržet vše na jednom místě. Rychlost a spolehlivost platformy zajišťují, že naše projekty probíhají bez přerušení.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami.
Co kdybyste mohli tyto nákladné přerušení eliminovat? ClickUp spojuje vaše pracovní postupy (a chat) do jedné efektivní platformy. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších zdrojů, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
📖 Další informace: Bezplatné šablony CRM: Excel, Google Sheets a ClickUp
2. ZenMaid (nejlepší pro efektivní plánování a komunikaci s klienty)
ZenMaid je plánovací software vytvořený speciálně pro úklidové služby a samostatné uklízečky. Pomáhá vám organizovat schůzky, sledovat dostupnost týmu a automatizovat každodenní komunikaci v jednom panelu. ZenMaid eliminuje ruční plánování tím, že vám umožňuje nastavit opakující se schůzky, zobrazit dostupnost a vyhnout se dvojím rezervacím.
Automatické připomínky, e-mailové aktualizace a nástroje pro úklidové pracovníky pomáhají snížit počet zmeškaných schůzek a zlepšit konzistenci služeb. Usnadňují dodržování harmonogramu a zlepšují správu klientů, aniž by bylo nutné detailně kontrolovat každý detail.
Nejlepší funkce ZenMaid
- Pomocí kalendáře s funkcí drag-and-drop můžete rychle plánovat a přeplánovat zakázky.
- Snižte počet neomluvených absencí a nedorozumění díky automatickým SMS a e-mailovým upomínkám.
- Vytvořte digitální kontrolní seznamy pro uklízeče, aby mohli dodržovat pokyny specifické pro danou zakázku.
- Umožněte klientům naplánovat komerční úklidové služby přímo pomocí integrovaných online rezervačních formulářů.
- Získejte přesné údaje o docházce uklízečů a přehled o mzdách díky sledování času pomocí GPS.
Omezení ZenMaid
- Omezené možnosti reportování a přizpůsobení dat a šablon
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s širšími servisními platformami
Ceny ZenMaid
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 19 $/měsíc
- Pro: 39 $/měsíc
- Pro Max: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze ZenMaid
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ZenMaid
Recenze Capterra říká:
Snadné použití, možnost škálování a další funkce jsou úžasné. Od aplikací pro sledování GPS přes vytváření přehledných reportů až po přehledný dashboard – umí opravdu všechno.
Snadné použití, možnost škálování a další funkce jsou úžasné. Od aplikací pro sledování GPS přes vytváření přehledných reportů až po přehledný dashboard – umí opravdu všechno.
📖 Další informace: Bezplatné šablony plánů v Excelu, Google Sheets a ClickUp
3. Housecall Pro (nejlepší pro komunikaci v terénu)
Housecall Pro pomáhá úklidovým firmám spravovat vše od plánování a dispečinku až po komunikaci s klienty a platby. Je užitečný pro týmy, které zpracovávají více opakujících se schůzek, a pro terénní pracovníky.
Housecall Pro snižuje administrativní zátěž pomocí nástrojů, které zjednodušují online rezervace, automatizují fakturaci a vytvářejí plynulý zážitek pro klienty. Funkce jako zákaznický portál a aktualizace v reálném čase pomáhají úklidovým týmům udržovat vysokou úroveň zákaznického servisu tím, že klienty informují o každém kroku.
Nejlepší funkce Housecall Pro
- Nastavte opakující se úklidové termíny na týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční bázi.
- Vytvořte si vlastní cenové formuláře a rychle zasílejte přesné nabídky.
- Automaticky generujte a odesílejte faktury ihned po dokončení zakázky.
- Umožněte klientům rezervovat služby přímo přes váš web nebo sociální sítě.
- Poskytněte zákazníkům přístup k portálu, kde mohou spravovat rezervace, platby a komunikaci.
Omezení Housecall Pro
- Uživatelé hlásí zpoždění v aktualizacích softwaru v aplikaci.
- Mobilní aplikace má ve srovnání s desktopovou verzí omezenou funkčnost.
- Cenová struktura může být pro menší firmy matoucí.
Ceny Housecall Pro
- Základní: 59 $/měsíc
- Essentials: 149 $/měsíc
- Max: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Housecall Pro
- G2: 4,3/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Housecall Pro
Recenze G2 uvádí:
Housecall Pro je velmi uživatelsky přívětivý a snadno implementovatelný. Líbí se mi nastavení ceníku, snadné přijímání kreditních/debetních karet a značky zákazníků a zakázek. Snadno se také sledují zdroje potenciálních zákazníků. Líbí se mi zákaznická podpora.
Housecall Pro je velmi uživatelsky přívětivý a snadno implementovatelný. Líbí se mi nastavení ceníku, snadné přijímání kreditních/debetních karet a značky zákazníků a zakázek. Snadno se také sledují zdroje potenciálních zákazníků. Líbí se mi zákaznická podpora.
📖 Další informace: Šablony zákaznického servisu pro organizaci podpůrných operací
4. Jobber (nejlepší pro správu nabídek, zakázek a fakturace)
Jobber poskytuje úklidovým firmám organizovaný způsob správy práce pro klienty od začátku do konce. Je ideální pro týmy, které denně zpracovávají více zakázek a chtějí rychlejší a organizovanější způsob zasílání nabídek, plánování úklidů a přijímání plateb.
Díky nástrojům pro automatizaci plánování, generování faktur a jasnou komunikaci pomáhá Jobber snížit administrativní zátěž a zajistit hladký chod vaší úklidové firmy, zejména při správě stálých klientů nebo požadavků na poslední chvíli.
Nejlepší funkce Jobber
- Umožněte klientům rezervovat služby přímo z vašeho webu nebo sociálních sítí.
- Poskytněte klientům přístup k samoobslužnému portálu, kde si mohou prohlížet zakázky, schvalovat nabídky a platit online.
- Okamžitě převádějte podrobnosti zakázek do faktur s vaším logem a získejte platby rychleji díky šablonám faktur.
- Vytvářejte vlastní formuláře zakázek a kontrolní seznamy, abyste zajistili konzistentní standardy úklidu.
- Sledujte historii klientů, poznámky a záznamy komunikace pomocí integrovaných nástrojů CRM.
Omezení Jobberu
- Postrádá robustní nástroje pro správu zásob a prodej, které jsou pro úklidovou firmu nezbytné.
- Někteří uživatelé považují za nedostatečnou jeho škálovatelnost a možnosti integrace.
Ceny Jobber
- Bezplatná zkušební verze
- Základní verze: 24 $/měsíc
- Connect: 72 $/měsíc
- Grow: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Jobber
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jobberu
Recenze G2 říká:
Používám Jobber k organizaci svých plánovaných úklidových služeb, zasílání nabídek, sledování faktur a vybírání plateb/záloh od zákazníků. Je velmi uživatelsky přívětivý a přesně odpovídá potřebám mé malé firmy.
Používám Jobber k organizaci svých plánovaných úklidových služeb, zasílání nabídek, sledování faktur a vybírání plateb/záloh od zákazníků. Je velmi uživatelsky přívětivý a přesně odpovídá potřebám mé malé firmy.
5. mHelpDesk (nejlepší pro zakázkové pracovní příkazy a plánování terénních prací)
mHelpDesk je určen pro firmy, které zpracovávají podrobné požadavky na služby a potřebují lepší kontrolu nad plánováním terénních prací. Umožňuje vám spravovat vlastní typy zakázek, jako jsou hloubkové úklidy, nemovitosti s více jednotkami nebo stěhování, pomocí nástrojů pro vytváření podrobných pracovních příkazů, vysílání zaměstnanců a sledování zakázek v reálném čase.
Mobilní aplikace pomáhá úklidovým pracovníkům zůstat informováni o úkolech na místě, zatímco kancelářští pracovníci mohou sledovat průběh, odesílat faktury a zpracovávat platby – vše z jednoho místa.
Nejlepší funkce mHelpDesk
- Přiřazujte a plánujte úklidové práce pomocí kalendáře, který zobrazuje dostupnost týmů.
- Nastavte automatické zprávy pro klienty a zaměstnance, abyste snížili počet následných kontaktů.
- Vytvářejte a odesílejte faktury přímo z evidence zakázek.
- Pomocí mobilní aplikace můžete aktualizovat průběh zakázky a přistupovat k podrobnostem zakázky přímo v terénu.
- Přijímejte platby online nebo osobně díky integrovanému zpracování plateb.
Omezení mHelpDesk
- Aplikace v současné době nepodporuje offline režim. Proto nefunguje, pokud není k dispozici připojení k internetu.
- Ceny nejsou uvedeny předem – pro podrobnosti budete muset kontaktovat obchodní oddělení.
Ceny mHelpDesk
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze mHelpDesk
- G2: 4,0/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o mHelpDesk
Recenze Capterra říká:
Můžete automatizovat své podnikání, abyste mohli vést databázi zákazníků, plánovat a sledovat pracovní zakázky. Fakturace je hračkou díky funkci e-mailu, kterou můžete posílat svým zákazníkům.
Můžete automatizovat své podnikání, abyste mohli vést databázi zákazníků, plánovat a sledovat pracovní zakázky. Fakturace je hračkou díky funkci e-mailu, kterou můžete posílat svým zákazníkům.
📖 Další informace: Nejlepší software pro správu pracovních zakázek pro požadavky na údržbu
6. ServiceTitan (nejlepší pro komplexní plánování a dispečink velkého objemu zakázek)
ServiceTitan pomáhá spravovat více týmů, servisních oblastí nebo velké množství denních zakázek. Zjednodušuje plánování, sleduje polohu týmů v reálném čase a snižuje zpoždění způsobená nedorozuměním nebo manuální koordinací.
Pokud se váš tým neustále potýká s problémy s plánováním nebo neefektivním přidělováním úkolů, ServiceTitan vám poskytne kompletní přehled a kontrolu, abyste tyto překážky mohli odstranit. Je to výhodné pro rostoucí firmy, které potřebují přesnější sledování zakázek, rychlejší přeplánování a konzistentnější poskytování služeb napříč celou firmou.
Nejlepší funkce ServiceTitan
- Plánování pomocí drag-and-drop pro snadné přizpůsobení termínů podle dostupnosti pracovníků.
- Dispečink v reálném čase pro sledování stavu zakázek a polohy techniků
- Mobilní aplikace pro úklidové pracovníky k aktualizaci postupu práce a komunikaci z terénu
- Integrované fakturační nástroje pro odesílání platebních požadavků ihned po dokončení služby.
- Přizpůsobitelné panely a přehledy pro sledování objemu zakázek, tržeb a efektivity týmů.
Omezení ServiceTitan
- Pro menší úklidové firmy může být příliš bohatý na funkce.
- Nastavení a zapojení trvá déle než u jednodušších nástrojů.
- Ceny mohou být pro týmy s omezeným rozpočtem příliš vysoké.
Ceny ServiceTitan
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceTitan
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ServiceTitan
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že můžeme řídit celou firmu z jedné aplikace. Dispečink, plánování, sledování hovorů, sledování potenciálních zákazníků, odhady, marketing, komunikace se zákazníky, inventář, fakturace, řízení projektů, úkoly v kanceláři, komunikace s techniky a zákaznický portál... seznam je nekonečný.
Líbí se mi, že můžeme řídit celou firmu z jedné aplikace. Dispečink, plánování, sledování hovorů, sledování potenciálních zákazníků, odhady, marketing, komunikace se zákazníky, inventář, fakturace, řízení projektů, úkoly v kanceláři, komunikace s techniky a zákaznický portál... seznam je nekonečný.
📖 Další informace: Nejlepší CRM pro servis a údržbu HVAC
7. Hubstaff (nejlepší pro sledování času a produktivity zaměstnanců)
Hubstaff pomáhá úklidovým firmám přesně sledovat čas a zlepšovat výkonnost týmů na různých pracovištích. Sledování GPS, geofencing a automatizované časové rozvrhy jasně ukazují, kde se vaši úklidoví pracovníci nacházejí a kolik času stráví každou úlohou.
Tyto informace zjednodušují výplatu mezd a pomáhají identifikovat neefektivnosti, jako je ztráta času mezi zakázkami nebo nevyužitý personál. Pro týmy pracující na více místech pomáhá Hubstaff udržovat odpovědnost, sledovat produktivitu a splňovat očekávání zákazníků, aniž by bylo nutné se zabývat každým detailem.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Automatizujte příchody a odchody na pracovištích pomocí geofencingu.
- Vytvářejte zprávy o produktivitě, které ukazují čas strávený na jednotlivých úkolech a výkonnost pracovníků.
- Automaticky vypočítávejte mzdu uklízečů na základě sledovaných hodin díky integraci mzdového účetnictví.
- Vytvářejte faktury přímo z zaznamenaného času pro snadné vyúčtování.
Omezení Hubstaffu
- Chybí vestavěné funkce plánování zakázek nebo dispečinku.
- Sledování produktivity může být pro některé členy týmu nepříjemné.
- Omezená offline funkčnost, když týmy pracují v oblastech se slabým signálem
Ceny Hubstaff
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 7 $/pracovní místo/měsíc
- Grow: 9 $/pracovní místo/měsíc
- Tým: 12 $/pracovní místo/měsíc
- Enterprise: 25 $/pracovní místo/měsíc
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubstaffu
Recenze G2 říká:
Hubstaff používáme již delší dobu a výrazně nám pomohl zlepšit sledování pracovní doby a řízení našeho vzdáleného týmu. Funkce sledování času je dobrá a rozhraní je srozumitelné pro celý tým i vedení. Pomohlo nám to nasměrovat tým k efektivnímu rozvoji a lepšímu sledování.
Hubstaff používáme již delší dobu a výrazně nám pomohl zlepšit sledování pracovní doby a řízení našeho vzdáleného týmu. Funkce sledování času je dobrá a rozhraní je srozumitelné pro celý tým i vedení. Pomohlo nám to nasměrovat tým k efektivnímu rozvoji a lepšímu sledování.
📖 Další informace: Softwarové nástroje pro sledování produktivity zaměstnanců
8. Swept (nejlepší pro komunikaci úklidového týmu)
Swept je speciálně navržen pro úklidové firmy, které musí koordinovat týmy na více pracovištích. Místo spoléhání se na roztříštěné skupinové chaty nebo telefonáty na poslední chvíli mohou manažeři používat Swept k zasílání pokynů, získávání aktualizací a zajištění toho, aby úklidové firmy přesně věděly, co se od nich očekává.
Vícejazyčná podpora a zasílání zpráv specifických pro dané místo pomáhají předcházet nedorozuměním a mezerám ve službách, zejména u týmů pracujících v různých jazycích nebo na směny.
Nejlepší funkce Swept
- Umožněte přímou komunikaci mezi manažery a uklízeči na základě jejich polohy.
- Zajistěte přehlednost napříč týmy díky vícejazyčné podpoře pro více než 100 jazyků.
- Spravujte sledování zásob v reálném čase, aby úklidové služby mohly okamžitě signalizovat nedostatek zásob.
- Vytvořte digitální kontrolní seznamy přizpůsobené každému úklidovému místu nebo typu zakázky.
Omezení Swept
- Některé funkce, jako například kontroly klientů, jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
- Pracovní postupy zaměřené na mobilní aplikace nemusí vyhovovat týmům s omezeným přístupem k technologiím.
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby si na platformu zvykli.
Ceny Swept
- Spuštění: 30 $/měsíc
- Optimalizace: 150 $/měsíc
- Rozsah: 225 $/měsíc
Hodnocení a recenze Swept
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Swept
Recenze Capterra říká:
Pro zaměstnance je velmi snadné zaznamenávat příchody a odchody. Skvělé funkce umožňují posílat zprávy zaměstnancům přiděleným na jednotlivá pracoviště. Pracovní výkazy dostupné zaměstnancům jsou velmi užitečné. Bezpečnostní informace připojené k jednotlivým pracovištím jsou ideálním nástrojem. Možnost změnit jazyk je užitečná pro zasílání zpráv.
Pro zaměstnance je velmi snadné zaznamenávat příchody a odchody. Skvělé funkce umožňují posílat zprávy zaměstnancům přiděleným na jednotlivá pracoviště. Pracovní výkazy dostupné zaměstnancům jsou velmi užitečné. Bezpečnostní informace připojené k pracovištím jsou ideálním nástrojem. Možnost změnit jazyk je příjemná pro zasílání zpráv.
📖 Číst více: Jak zlepšit komunikaci v týmu (10 strategií)
9. Connecteam (nejlepší pro zaškolování zaměstnanců a každodenní provoz)
Connecteam pomáhá úklidovým firmám rychle zaškolit nové zaměstnance a řídit každodenní provoz bez chaosu v tabulkách nebo papírových seznamech. Můžete nastavit školení přizpůsobené pro mobilní zařízení, přidělovat úkoly s podrobnými pokyny a sledovat pokrok.
Pro úklidové firmy s vysokou fluktuací zaměstnanců nebo rotujícími směnami nabízí nástroje pro školení, řízení a komunikaci s týmy v terénu, aniž by docházelo ke zpomalení práce v kanceláři.
Nejlepší funkce Connecteam
- Vytvořte mobilní pracovní postupy pro zaškolení nových uklízečů.
- Poskytujte interaktivní školení pomocí videí, souborů PDF a kvízů v aplikaci.
- Pomocí integrovaných časoměrů můžete přesně sledovat odpracované hodiny za každou směnu.
- Přiřazujte denní úklidové úkoly s pokyny, termíny a aktualizacemi v reálném čase.
- Komunikujte se svým týmem okamžitě pomocí integrovaného chatu a oznámení.
Omezení Connecteam
- Výkon aplikace může být mírně zpomalen při špatném připojení k internetu.
- Někteří uživatelé zmiňují, že přizpůsobení šablon vyžaduje více času na nastavení.
- Reporting je funkční, ale není tak podrobný jako některé specializované nástroje.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilý: 49 $/měsíc
- Expert: 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam
Recenze G2 říká:
Connecteam je pro moji organizaci skvělým nástrojem pro správu lidských zdrojů. Nejlepší na tomto nástroji je, že jeho rozhraní je snadno srozumitelné a noví uživatelé se s ním rychle seznámí. Je velmi snadné ho používat. Líbí se nám sekce plánování, protože můžeme snadno naplánovat rozvrh našich zaměstnanců a ti jsou okamžitě informováni o směnách.
Connecteam je pro moji organizaci skvělým nástrojem pro správu lidských zdrojů. Nejlepší na tomto nástroji je, že jeho rozhraní je snadno srozumitelné a noví uživatelé se s ním rychle seznámí. Je velmi snadné ho používat. Líbí se nám sekce plánování, protože můžeme snadno naplánovat rozvrh našich zaměstnanců a ti jsou okamžitě informováni o směnách.
📖 Další informace: Jak stanovit cíle pro zapracování nových zaměstnanců, aby byli úspěšní
10. WorkWave Service (nejlepší pro plánování tras a rozsáhlé dispečinkové služby)
WorkWave Service je ideální pro firmy s více týmy v terénu a velkým počtem denních schůzek. Jeho funkce plánování tras a dispečinku pomáhají snižovat náklady na palivo, předcházet překrývání plánů a udržovat efektivní pohyb týmů v terénu.
Manažeři mohou během několika sekund přiřadit trasy, sledovat průběh v reálném čase a upravovat plány bez narušení chodu dne. Pro rostoucí úklidové firmy s omezeným časovým rozvrhem nebo velkými oblastmi služeb tento nástroj zajišťuje, že správní úklidoví pracovníci dorazí včas na správné místo.
Nejlepší funkce WorkWave Service
- Naplánujte a optimalizujte úklidové trasy během několika minut díky integrované logice pro časování, zóny a typy zakázek.
- Aktualizace jsou odesílány v reálném čase, takže můžete okamžitě změnit trasu nebo přeplánovat úkoly.
- Aplikace pro řidiče ukazuje členům týmu, kam mají jet, co mají dělat a kdy se mají hlásit.
- Automaticky informujte zákazníky o předpokládaných časech příjezdu a zpožděních.
- Získejte přístup k přehledům, abyste mohli kontrolovat efektivitu zakázek, výkonnost tras a konzistentnost služeb.
Omezení služby WorkWave
- Počáteční nastavení může vyžadovat pomoc s konfigurací zón, ovladačů a pravidel služeb.
- Nezahrnuje správu úkolů na úrovni zakázek pro úklidové pracovníky (zaměřeno na trasování).
- Pro hladké fungování sledování v reálném čase je nutný stálý přístup k internetu.
Ceny služby WorkWave
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WorkWave Service
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,1/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WorkWave Service?
Recenze Capterra říká:
Nejenže je navigace (optimalizace trasy) mnohem snazší než u jiných předchozích platforem, ale také jsme chtěli automatizovat „dokončení služby“ a následné automatické vyúčtování zákazníkovi. To byla jedna z věcí, kterou naše stará platforma neměla.
Nejenže je navigace (optimalizace trasy) mnohem snazší než u jiných předchozích platforem, ale také jsme chtěli automatizovat „dokončení služby“ a následné automatické vyúčtování zákazníkovi. To byla jedna z věcí, kterou naše stará platforma neměla.
📖 Další informace: Jak vytvořit efektivní formát pracovního příkazu
Spravujte klienty, týmy a úklidy – vše v ClickUp
Úklidové firmy nemají čas honit se za úkoly, prohrabávat se zprávami nebo opravovat chyby v plánování. Správný software pro úklidové firmy zajistí plynulý chod vašich zakázek, synchronizaci vašeho týmu a návrat vašich klientů.
Každý nástroj, který jsme uvedli, řeší část z toho – ale ClickUp to vše spojuje dohromady.
Vše máte na jednom místě, od plánování zakázek a fakturace po automatizaci, sledování klientů a spolupráci týmů. Ať už pracujete sami nebo řídíte celý tým, ClickUp se přizpůsobí vašemu způsobu práce.
Zaregistrujte se na ClickUp a spravujte celou svou úklidovou firmu na jednom místě.