Kompletní průvodce softwarem CRM pro HVAC: nejlepší tipy, které stojí za prozkoumání

Řízení podniku v oblasti HVAC spočívá v zvládnutí provozní efektivity, udržování organizace a poskytování špičkového zákaznického servisu v vysoce konkurenčním odvětví.
V dnešní době je pro úspěch v oblasti HVAC zapotřebí nástrojů, které nejen drží krok s dobou, ale také podporují inovace. Právě zde přichází na řadu CRM pro HVAC. Tyto výkonné platformy jsou navrženy tak, aby optimalizovaly vše od plánování a dispečinku až po fakturaci a správu vztahů se zákazníky.
V tomto průvodci se podíváme na nejlepší softwarová řešení CRM pro podniky v oblasti HVAC, která vám pomohou zvýšit efektivitu, rozšířit provoz a zlepšit zákaznickou zkušenost.
Pojďme na to! 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších CRM systémů pro HVAC, které vám pomohou zefektivnit provoz, zlepšit správu zákazníků a zvýšit tržby:
- ClickUp : Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v oblasti HVAC a spolupráci týmů
- Stručně řečeno: Nejlepší automatizace prodeje a zapojení zákazníků
- Jobber: Nejlepší pro plánování a správu zakázek v oblasti HVAC
- Housecall Pro: Nejlepší pro komplexní automatizaci terénních služeb
- ServiceTrade: Nejlepší pro správu komerčních služeb v oblasti HVAC
- Zoho CRM: Nejlepší pro automatizaci prodeje a přizpůsobení založené na umělé inteligenci
- Pipeline CRM: Nejlepší pro vizualizaci a automatizaci prodejního procesu
- ServiceTitan: Nejlepší pro podniky v oblasti HVAC na podnikové úrovni
- FieldEdge: Nejlepší pro dispečink v reálném čase a sledování financí
- Service Fusion: Nejlepší pro komplexní správu zakázek v oblasti HVAC
Co byste měli hledat v CRM pro HVAC?
CRM pro společnosti v oblasti HVAC by nemělo sloužit pouze k ukládání údajů o zákaznících, ale mělo by aktivně zlepšovat vaši provozní efektivitu a zvyšovat tržby.
Zde je několik důležitých komponent CRM, na které byste se měli zaměřit:
- Inteligentní plánování a dispečink: Vyberte si CRM, které vám umožní přidělovat úkoly, optimalizovat trasy a odesílat automatické aktualizace technikům a zákazníkům. Tím se sníží počet zmeškaných schůzek a doba strávená cestováním.
- Automatické sledování: Hledejte systém, který zasílá upomínky na údržbové smlouvy, nezaplacené faktury a recenze zákazníků. Udržení zájmu klientů je klíčem k opakovaným obchodům.
- Mobilní přístup pro techniky: Zajistěte, aby váš tým mohl aktualizovat stav zakázek, přidávat poznámky a generovat faktury ze svých telefonů. Mobilní aplikace CRM udržuje spojení mezi terénními a kancelářskými týmy.
- Integrované fakturace a platby: Zjednodušte fakturaci výběrem CRM, které generuje faktury, přijímá digitální platby a sleduje nesplacené zůstatky bez ručního zadávání.
- Nástroje pro správu zákazníků: Najděte CRM, které zaznamenává historii služeb, ukládá podrobnosti o zařízeních a umožňuje personalizovanou komunikaci. To vám pomůže budovat dlouhodobou spokojenost zákazníků.
🔎 Věděli jste, že... CRM má své kořeny v raných 70. letech 20. století, kdy se podniky začaly přesouvat od „produktově orientovaného“ přístupu k „zákaznicky orientovanému“ přístupu. Toto zásadní poznání vedlo ke vzniku CRM, které navždy změnilo způsob, jakým společnosti budují vztahy a upřednostňují potřeby zákazníků.
Nejlepší CRM pro HVAC, které stojí za prozkoumání
Výběr správného softwaru pro služby v oblasti HVAC může mít zásadní vliv na správu vztahů se zákazníky, plánování zakázek a zvyšování tržeb.
Zde je několik nejlepších CRM systémů pro HVAC, každý s konkrétními příklady použití a jedinečnými prodejními argumenty:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů v oblasti HVAC a spolupráci týmů)
Jako všestranná aplikace pro práci slouží ClickUp jako robustní CRM pro společnosti v oblasti HVAC, které přesahuje rámec správy zákazníků a poskytuje komplexní automatizaci pracovních postupů a plynulou spolupráci na projektech.
Přizpůsobitelné pracovní postupy ClickUp CRM umožňují firmám v oblasti HVAC přizpůsobit svůj CRM systém tak, aby vyhovoval jejich jedinečným procesům, a zajistit tak plynulý provoz. Pomocí vlastních polí v ClickUp můžete snadno ukládat podrobnosti o zákaznících, historii služeb a informace o zařízeních. To vám umožní sledovat typy zakázek, vypršení záruky a plány údržby v přehledném formátu s možností vyhledávání.
Přiřazujte úkoly technikům pomocí ClickUp Tasks a vizualizujte jejich dostupnost pomocí zobrazení kalendáře a zobrazení pracovní zátěže pro optimalizované plánování. A nezapomeňte nastavit automatizace bez kódu v ClickUp, aby byli technici informováni o nových úkolech, čímž se sníží zpoždění a nedorozumění.
Technici mají přístup k podrobnostem úkolů, kontrolním seznamům a mohou nahrávat servisní zprávy přímo z mobilní aplikace ClickUp přímo z místa zásahu, zatímco komentáře k úkolům pomáhají komunikovat aktualizace v reálném čase mezi terénními týmy a kancelářskými pracovníky.
Chcete mít přehled o postupu práce? Sledujte jej pomocí vlastních stavů úkolů ClickUp, jako jsou „Naplánováno“, „Probíhá“, „Dokončeno“ a „Fakturováno“. Tyto stavy lze také použít ke sledování fází pipeline pro potenciální zákazníky a zájemce.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si v ClickUp opakující se úkoly pro preventivní připomenutí údržby, kontroly záruky a následné hovory.
Díky více než 50 kartám na řídicím panelu ClickUp také usnadňuje vizualizaci a správu všech projektů, úkolů a údajů o zákaznících na jednom centrálním místě.
Kromě toho bezproblémová integrace ClickUp s oblíbenými platformami, jako jsou Google Workspace a HubSpot, zvyšuje produktivitu.
Pokud se obáváte, že nastavení vlastního CRM v ClickUp bude příliš časově náročné, vyzkoušejte místo toho šablonu CRM od ClickUp.
Jedná se o hotový plán pro firmy v oblasti HVAC, který umožňuje spravovat vztahy se zákazníky, sledovat požadavky na služby a organizovat prodejní kanály na jednom místě. Díky integrované automatizaci a reportingu tento šablona zjednodušuje plánování, sledování a fakturaci, čímž zajišťuje plynulý provoz a lepší udržení zákazníků.
Díky vlastním polím, stavům a několika zobrazením projektů můžete:
- Zefektivněte plánování a dispečink pro včasný servis
- Sledujte potenciální zákazníky a prodeje, abyste zvýšili konverzní poměr.
- Automatizujte následné kroky a zlepšete tak zapojení zákazníků.
- Vytvářejte zprávy pro rozhodování založené na datech.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit vlastní CRM v ClickUp
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte celoživotní hodnotu zákazníků a výkon služeb pomocí přizpůsobených dashboardů ClickUp.
- Organizujte potenciální zákazníky, servisní požadavky a následné kroky pomocí vlastních stavů a vlastních polí v ClickUp.
- Automatizujte komunikaci se zákazníky pomocí aplikace Email ClickApp, která umožňuje odesílat připomenutí služeb nebo následné e-maily přímo z ClickUp.
- Zrychlete schvalování dokumentů a správu smluv pomocí korektur a poznámek.
- Spravujte plány služeb, prodejní kanály a údaje o zákaznících pomocí předem připravených šablon CRM.
- Automatizujte přidělování úkolů, aktualizace stavu a připomenutí pomocí automatizace pracovních postupů.
- Pomocí vzorových polí můžete automaticky vypočítat náklady na nové objednávky produktů nebo snadno hodnotit skóre nových potenciálních zákazníků.
- Prohlížejte a spravujte vztahy se zákazníky pomocí zobrazení Seznam, Tabule, Ganttův diagram a Kalendář.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Omezení ClickUp
- Vysoká úroveň přizpůsobení může být pro nové uživatele příliš náročná.
- Ne všechny zobrazení jsou plně dostupné v mobilní aplikaci.
- Jiné CRM systémy mohou nabízet pokročilejší funkce přizpůsobené speciálně pro podniky v oblasti HVAC.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority a soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí a výsledků! ClickUp miluji!
2. Nutshell (nejlepší pro automatizaci prodeje a zapojení zákazníků)
Nutshell je komplexní CRM software pro společnosti v oblasti HVAC, který byl navržen tak, aby zjednodušil automatizaci prodeje, správu zákazníků a marketingové aktivity. Nabízí přizpůsobitelné procesy, sledování potenciálních zákazníků a automatizaci e-mailů, které pomáhají technikům v oblasti HVAC přeměnit potenciální zákazníky na dlouhodobé zákazníky.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete snadno spravovat servisní smlouvy, sledovat následné kroky a automatizovat další kroky bez dalšího úsilí. Nutshell se také integruje s Google, Microsoft, QuickBooks a dalšími, což zajišťuje plynulé řízení pracovních postupů.
Nejlepší funkce Nutshell
- Automatizujte prodejní procesy pomocí přizpůsobitelných CRM pipeline a sledování potenciálních zákazníků.
- Efektivně oslovujte zákazníky pomocí integrovaného e-mailového marketingu a automatizace.
- Synchronizujte s Googlem a Microsoftem pro integraci kalendáře a e-mailů.
- Sledujte průběh obchodů a servisních smluv pomocí podrobných reportů a analýz.
Omezení Nutshell
- Naučit se jej používat díky mnoha možnostem přizpůsobení
- Některé pokročilé funkce vyžadují pro efektivní využití dodatečné školení.
Ceny Nutshell
- Základní verze: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 32 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 67 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nutshell
- G2: 4,3/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak vybrat CRM systém pro vaši firmu
3. Jobber (nejlepší pro plánování a správu zakázek v oblasti HVAC)
Jobber je software pro správu terénních služeb, který byl vyvinut za účelem zefektivnění plánování, fakturace a sledování zakázek. Je určen pro firmy poskytující terénní služby a pomáhá týmům HVAC spravovat každodenní provoz bez zbytečné administrativní zátěže. Díky automatizovanému přidělování zakázek, plánování v reálném čase a obousměrné komunikaci se zákazníky zajišťuje Jobber výjimečnou úroveň poskytovaných služeb.
Integruje se také s QuickBooks, Stripe a Google Calendar, což usnadňuje fakturaci a platby. Podniky v oblasti HVAC, které používají Jobber, hlásí v průměru 37% nárůst tržeb v prvním roce, což dokazuje jeho vliv na efektivitu a ziskovost.
Nejlepší funkce Jobber
- Automatizujte plánování, přidělování úkolů a optimalizaci tras, abyste snížili administrativní zátěž.
- Odesílejte faktury, přijímejte online platby a synchronizujte s QuickBooks pro zefektivnění účetnictví.
- Komunikujte se zákazníky prostřednictvím automatických připomínek a obousměrných SMS zpráv.
- Sledujte průběh zakázek, náklady a výkonnost týmu pomocí integrovaných nástrojů pro vytváření reportů.
Omezení Jobber
- Žádná funkce označování zaměstnanců pro online rezervace a recepční s umělou inteligencí
- Někteří uživatelé mohou vyžadovat další možnosti přizpůsobení pro složité pracovní postupy.
Ceny Jobber
- Základní verze: 39 $/měsíc na uživatele
- Connect: 119 $/měsíc na uživatele
- Růst: 199 $/měsíc na uživatele
- Jobber Plus: Individuální ceny pro více než 30 uživatelů
Hodnocení a recenze Jobber
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co o Jobberu říkají skuteční uživatelé
Jobber používám velmi rád, protože nejenže uchovává všechny informace o mých zákaznících na jednom snadno dostupném místě, ale také mi pomáhá zajistit, aby byly všechny zakázky fakturovány, platby inkasovány a nabídky sledovány. Má řadu funkcí, které mi usnadňují život. Jobber dokonce automaticky odesílá žádosti o recenze, díky čemuž se zvýšil počet našich recenzí na Googlu!
4. Housecall Pro (nejlepší pro komplexní automatizaci terénních služeb)
Housecall Pro je komplexní CRM systém pro HVAC, který je navržen tak, aby spravoval plánování, dispečink, platby a komunikaci se zákazníky na jedné platformě. Je určen pro servisní firmy všech velikostí a nabízí funkce, které pomáhají společnostem v oblasti HVAC automatizovat marketing, zefektivnit správu zakázek a urychlit platby.
Software pro HVAC zahrnuje dispečink v reálném čase, automatizované odhady a sledování GPS, což zajišťuje efektivní plánování práce a koordinaci techniků. Funkce Instapay urychluje cash flow tím, že umožňuje firmám okamžitě dostávat platby. Díky integraci s aplikacemi jako QuickBooks, Gusto a Mailchimp pomáhá Housecall Pro firmám v oblasti HVAC snížit čas strávený administrativou a soustředit se na růst.
Nejlepší funkce Housecall Pro
- Automatizujte plánování, dispečink a připomínky zákazníkům, abyste snížili počet neuskutečněných schůzek.
- Spravujte odhady, faktury a online platby díky integraci s QuickBooks.
- Sledujte ziskovost zakázek a výkonnost techniků pomocí přizpůsobených reportů.
- Zrychlete cash flow pomocí Instapay pro okamžité výplaty kreditních karet.
Omezení Housecall Pro
- Neexistuje žádné vestavěné sledování provizí za upselling a bonusy pro techniky.
- Omezené možnosti slev na jednotlivé položky na fakturách
Ceny Housecall Pro
- Základní: 79 $/měsíc (jeden uživatel)
- Essentials: 189 $/měsíc (1–5 uživatelů)
- MAX: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Housecall Pro
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
5. ServiceTrade (nejlepší pro správu komerčních služeb v oblasti HVAC)
ServiceTrade je komerční CRM systém pro HVAC, který byl vytvořen pro dodavatele HVAC, aby mohli spravovat služby, projekty a prodej na jedné platformě. Specializuje se na preventivní údržbu, sledování majetku a komunikaci se zákazníky, což z něj činí ideální řešení pro firmy v oblasti HVAC, které zpracovávají rozsáhlé zakázky.
Zákaznický portál umožňuje klientům sledovat historii služeb, faktury a plánování, čímž zvyšuje transparentnost a loajalitu zákazníků. Funkce Smart AI pomáhá optimalizovat plánování techniků a snižuje administrativní zátěž. Díky integrované integraci QuickBooks, nástrojům pro řízení projektů a automatizaci prodeje je ServiceTrade určen pro společnosti v oblasti HVAC, které chtějí efektivně škálovat.
Nejlepší funkce ServiceTrade
- Automatizujte preventivní údržbu a sledování majetku pro lepší správu smluv.
- Optimalizujte rozvrhy techniků a plánování kapacit pomocí inteligentní umělé inteligence.
- Zlepšete komunikaci se zákazníky prostřednictvím samoobslužného portálu a živých aktualizací.
- Zefektivněte fakturaci a platby díky integraci s QuickBooks.
Omezení služby ServiceTrade
- Uživatelé hlásili neočekávané aktualizace softwaru, které mohou vyžadovat úpravy pracovních postupů.
- Nástroje pro správu formulářů mohou pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ServiceTrade
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceTrade
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ServiceTrade
Líbí se mi možnost používat aplikaci způsobem, který nejlépe vyhovuje vaší společnosti. Service Trade je společnost, která má mnoho rolí, od mechanického průmyslu po požární a bezpečnostní průmysl a další. Každá společnost využívá Service Trade způsobem, který vyhovuje jejím potřebám a klientele. Díky své přizpůsobivosti a snaze společnosti neustále se zlepšovat je to pro naši společnost skvělá aplikace.
6. Zoho CRM (nejlepší pro automatizaci prodeje a přizpůsobení založené na umělé inteligenci)
Zoho CRM je vysoce přizpůsobitelný CRM systém pro HVAC, který využívá automatizaci založenou na umělé inteligenci, vícekanálovou komunikaci a hloubkovou analýzu, aby pomohl firmám zefektivnit provoz. S pomocí Zia AI mohou týmy HVAC automatizovat pracovní postupy, detekovat trendy v prodeji a generovat prediktivní informace pro lepší rozhodování.
Hladce se integruje s více než 1 000 aplikacemi třetích stran, což z něj činí univerzální volbu pro firmy, které hledají přizpůsobivé řešení. Jeho 360stupňový pohled na zákazníka zajišťuje, že každá interakce je zaznamenána, což pomáhá firmám v oblasti HVAC zlepšit retenci zákazníků a efektivitu prodeje.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Automatizujte své CRM procesy a odhalte trendy pomocí poznatků založených na umělé inteligenci Zia.
- Komunikujte se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií a živého chatu.
- Sledujte výkonnost pipeline a předpovídejte tržby pomocí pokročilých analytických nástrojů.
- Přizpůsobte pracovní postupy, pole a integrace tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám řízení podniku v oblasti HVAC.
Omezení Zoho CRM
- Některé pokročilé integrace mohou být bez technické podpory složité nastavit.
- Při zpracování velkých datových souborů může dojít ke zpomalení výkonu systému.
Ceny Zoho CRM
- Navždy zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
(Zdroj: G2)
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Seznámení se s tím, jak se různé CRM systémy využívají v různých odvětvích, vám pomůže identifikovat funkce, které odpovídají vašim obchodním cílům. Než tedy sáhnete do peněženky, prozkoumejte příklady nejlepších CRM softwarů a jejich použití, abyste mohli zlepšit svůj pracovní postup a efektivitu.
7. Pipeline CRM (nejlepší pro vizualizaci a automatizaci prodejního procesu)
Pipeline CRM je jednoduchý a efektivní CRM systém vytvořený pro prodejní týmy, které potřebují praktický a vysoce výkonný nástroj pro správu potenciálních zákazníků, sledování obchodů a automatizaci pracovních postupů. Nabízí přehledné rozhraní ve stylu Kanban, které usnadňuje vizualizaci a přesun obchodů mezi různými fázemi.
Automatické sledování e-mailů, prognózy prodeje a sledování provizí poskytují firmám v oblasti HVAC lepší kontrolu nad jejich prodejním procesem. Díky přizpůsobitelným fázím obchodu, neomezenému úložišti souborů a oprávněním uživatelů je Pipeline CRM ideální pro týmy, které potřebují lehký, ale výkonný CRM systém.
Nejlepší funkce CRM pro pipeline
- Vizualizujte a spravujte obchody pomocí Kanban tabulek a vlastních fází obchodu.
- Automatizujte prodejní a marketingové e-maily pomocí integrovaného sledování a šablon.
- Předpovídejte tržby a trendy prodeje pomocí pokročilých analytických nástrojů.
- Přiřaďte oprávnění pro kontrolu přístupu a zefektivnění spolupráce týmu.
Omezení CRM pro pipeline
- Umožňuje pouze jednoho account manažera na zákazníka, což omezuje spolupráci více uživatelů.
Ceny CRM pro pipeline
- Cena: 29 $/měsíc na uživatele
- Vývoj: 39 $/měsíc na uživatele
- Grow: 59 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CRM pro pipeline
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipeline CRM
Jednou z vynikajících funkcí je absence omezení počtu kontaktů, což poskytuje flexibilitu pro růst a škálování bez omezení, která často ukládají jiné CRM systémy. To nejenže vyhovuje mým současným požadavkům, ale také zajišťuje budoucnost mého využití v případě, že se moje potřeby budou vyvíjet. Závazek Pipeline CRM k jednoduchosti v kombinaci s jeho všestrannými schopnostmi z něj činí nepostradatelný nástroj pro zefektivnění mého pracovního postupu a optimalizaci procesů řízení vztahů se zákazníky.
8. ServiceTitan (nejlepší pro podniky v oblasti HVAC na podnikové úrovni)
ServiceTitan je funkcemi nabitý CRM systém pro HVAC, který byl vyvinut pro rychle rostoucí podniky poskytující služby v oblasti bytové a komerční výstavby. Nabízí pokročilé sledování zakázek, automatické přidělování úkolů a reportování v reálném čase, díky čemuž mají společnosti v oblasti HVAC plnou kontrolu nad svými operacemi.
Klientský portál poskytuje zákazníkům okamžitý přístup k historii služeb, fakturám a platbám, čímž zvyšuje transparentnost a retenci. Jeho nástroj pro tvorbu nabídek a automatizace servisních smluv pomáhá firmám uzavírat více obchodů a zároveň zajišťuje opakované příjmy.
Díky robustní integraci s QuickBooks, Intacct a Viewpoint Vista udržuje ServiceTitan finanční data v souladu v rámci celého podniku.
Nejlepší funkce ServiceTitan
- Automatizujte plánování, dispečink a sledování zakázek v reálném čase pro plynulý provoz.
- Vytvářejte podrobné zprávy o nákladech na zakázky, abyste mohli sledovat ziskovost a výdaje.
- Zvyšte konverzní poměr pomocí přizpůsobených nabídek a následných odhadů.
- Nabídněte klientům nepřetržitý přístup k historii služeb, fakturám a platbám prostřednictvím klientského portálu.
Omezení ServiceTitan
- Očekávejte strmou křivku učení kvůli rozsáhlým funkcím platformy.
- Původně navržen pro služby v oblasti bydlení, vyžaduje řešení pro některé komerční dodavatele.
Ceny ServiceTitan
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceTitan
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. FieldEdge (nejlepší pro dispečink v reálném čase a sledování financí)
FieldEdge je komplexní CRM pro HVAC, které bylo navrženo tak, aby pomáhalo servisním firmám zefektivnit dispečink, plánování, fakturaci a správu zákazníků. Vyniká sledováním techniků v reálném čase, integrovanou správou ceníků a automatizovanými marketingovými nástroji, které pomáhají firmám optimalizovat příjmy.
Funkce FieldEdge Payments zajišťuje rychlé a bezproblémové transakce, zatímco integrace QuickBooks umožňuje plynulé sledování financí. Díky nástrojům jako Proposal Pro pro upselling a MarketingEdge pro zapojení zákazníků pomáhá FieldEdge společnostem v oblasti HVAC zlepšit efektivitu a ziskovost.
Nejlepší funkce FieldEdge
- Sledujte polohu techniků a postup prací pomocí dispečinku v reálném čase.
- Automatizujte faktury, platby a finanční sledování díky integraci QuickBooks.
- Zvyšte prodej pomocí dobrých, lepších a nejlepších cenových možností Proposal Pro.
- Zapojte zákazníky prostřednictvím e-mailů a obousměrného SMS marketingu s MarketingEdge.
Omezení FieldEdge
- Mnoho funkcí vyžaduje dodatečné poplatky, což zvyšuje celkové náklady.
- Integrace QuickBooks může být složitá a vyžaduje další školení.
Ceny FieldEdge
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FieldEdge
- G2: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
Co o FieldEdge říkají skuteční uživatelé
Společnost i já milujeme Field Edge a to, jak snadno a rychle jsme se naučili jej používat. Field Edge denně používají zaměstnanci kanceláře i technici v terénu. Integrace z QuickBooks do Field Edge byla jednoduchá a rychlá. Field Edge používám denně pro dispečink, fakturaci, přidávání dílů do skladu a zasílání faktur a nabídek zákazníkům. Online zákaznická podpora je skvělá a reaguje téměř okamžitě.
10. Service Fusion (nejlepší pro komplexní správu zakázek v oblasti HVAC)
Service Fusion je CRM systém pro HVAC, který je navržen pro kompletní plánování zakázek, dispečink a správu zákazníků. Je určen pro firmy poskytující služby v terénu a automatizuje pracovní příkazy, fakturaci a sledování techniků, čímž zvyšuje efektivitu.
Funkce sledování vozového parku pomocí GPS umožňuje společnostem v oblasti HVAC monitorovat servisní vozidla, optimalizovat trasy a snížit náklady na palivo. Díky integrované integraci QuickBooks a textovým upozorněním zajišťuje Service Fusion plynulou komunikaci mezi týmy a zákazníky.
Nejlepší funkce Service Fusion
- Automatizujte plánování a přidělování úkolů pomocí plánování metodou drag-and-drop.
- Sledujte vozidla, snižte náklady na palivo a optimalizujte trasy pomocí GPS sledování vozového parku.
- Okamžitě převádějte odhady na zakázky a odesílejte faktury prostřednictvím integrace QuickBooks.
- Zlepšete komunikaci se zákazníky pomocí automatických textových připomínek a aktualizací.
Omezení služby Service Fusion
- Omezená mobilní funkčnost pro určité administrativní úkoly
- S QuickBooks je k dispozici pouze jednosměrná synchronizace.
Ceny Service Fusion
- Starter: 225 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Plus: 350 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Pro: 575 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Service Fusion
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Optimalizujte provoz svého podniku v oblasti HVAC pomocí ClickUp
Výběr správného CRM systému pro HVAC může znamenat rozdíl mezi promarněnými příležitostmi a plně optimalizovaným provozem generujícím příjmy. Ať už potřebujete automatizované plánování, sledování zakázek v reálném čase nebo plynulé fakturace, nejlepší CRM systém pro HVAC zjednoduší procesy a zvýší ziskovost.
Od přizpůsobitelné automatizace ClickUp po správu zakázek na podnikové úrovni ServiceTitan – CRM systémy v tomto seznamu nabízejí jedinečné výhody přizpůsobené pro podniky v oblasti HVAC. Pro ty, kteří hledají komplexní software pro podnikání v oblasti HVAC, však ClickUp nabízí škálovatelnou platformu navrženou pro správu servisních požadavků, automatizaci úkolů a podporu lepších vztahů se zákazníky – vše v jednom centralizovaném centru.
Převezměte kontrolu nad svým HVAC podnikáním ještě dnes. Začněte používat ClickUp. 📈