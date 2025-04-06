10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro vynikající řízení rizik v roce 2025

Historie dokazuje, že neschopnost identifikovat potenciální rizika může vést ke katastrofě. Vezměme si například jednu z největších finančních krizí v historii Spojených států – kolaps dluhu společnosti Lehman Brothers ve výši 619 miliard dolarů, který v roce 2008 způsobil propad globálních finančních trhů.
Příčina? Špatné posouzení rizik jejich rizikových cenných papírů zajištěných hypotékami.
Naštěstí pro nás se řízení rizik od té doby výrazně vyvinulo. Nástroje pro řízení rizik založené na umělé inteligenci využívají strojové učení k analýze obrovského množství dat, prediktivní analytiku k identifikaci rizikových faktorů a monitorování v reálném čase k prevenci katastrof ještě předtím, než k nim dojde.
Ať už se jedná o dodržování předpisů, narušení bezpečnosti dat, odhalování podvodů nebo řízení projektových rizik, umělá inteligence díky zpracování přirozeného jazyka zrychluje a zefektivňuje řízení rizik.
Zde je seznam 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro hodnocení rizik projektů a řízení rizik, které vaší organizaci pomohou řešit rizika projektů, dodržovat předpisy a udržet si náskok před konkurencí!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů umělé inteligence pro řízení rizik a jejich přednosti:
- ClickUp : Nejlepší pro řízení rizik a automatizaci pracovních postupů založené na umělé inteligenci
- LogicManager: Nejlepší pro řízení podnikových rizik a dodržování předpisů
- RiskWatch: Nejlepší pro řízení rizik zaměřené na bezpečnost a monitorování dodržování předpisů
- Previse: Nejlepší pro detekci rizik pomocí umělé inteligence v obchodování s energií
- LogicGate: Nejlepší pro řízení správy, rizik a dodržování předpisů ve velkém měřítku
- Resolver: Nejlepší pro řízení rizik a dodržování předpisů v rámci celého podniku
- Quantifind: Nejlepší pro detekci finančních trestných činů a hodnocení rizik pomocí umělé inteligence
- Darktrace: Nejlepší pro řízení kybernetických rizik pomocí umělé inteligence a autonomní detekci hrozeb
- Riskified: Nejlepší pro prevenci podvodů v elektronickém obchodování pomocí umělé inteligence
- IBM OpenPages s Watsonem: Nejlepší pro řízení založené na umělé inteligenci, řízení rizik a dodržování předpisů
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro řízení rizik?
Rizika jsou nevyhnutelná. Bez nich by podnikání nemohlo existovat, protože bez nich by nebyl možný růst.
Statisticky vzato, 57 % odborníků na rizika uvádí, že již zaznamenali zlepšení v rozhodování a získali praktické poznatky díky použití technologických aplikací.
Klíč k jistotě v nejistých situacích? Důkladné posouzení rizik s cílem odhalit potenciální hrozby a účinné zmírnění rizik pomocí nástrojů umělé inteligence.
📌 Zde jsou klíčové výhody a funkce, které musí správné řešení pro řízení rizik poskytovat, aby bylo řízení rizik ve vaší organizaci efektivní:
- Monitorování v reálném čase: Poskytuje okamžitý přehled o měnících se rizikových faktorech.
- Prediktivní analytika: Využívá strojové učení k identifikaci vzorců a předpovídání budoucích rizik.
- Automatizované pracovní postupy: Snižují počet manuálních chyb a zvyšují efektivitu
- Detekce podvodů: Identifikuje podezřelé aktivity ve finančních transakcích
- Sledování dodržování předpisů: Zajišťuje dodržování předpisů a předchází sankcím.
- Přizpůsobitelné řídicí panely: Přizpůsobí zprávy o rizicích vašemu odvětví a potřebám vašeho podnikání.
- Integrace dat: Hladce se propojuje se stávajícími systémy pro komplexní hodnocení rizik.
- Funkce strojového učení: Využívá pokročilé algoritmy k identifikaci vzorců a detekci anomálií, což umožňuje proaktivní detekci rizik.
- Reporting a vizualizace: Generuje přehledné, datově podložené reporty s vizuálními pomůckami pro efektivní sdělování informací o rizicích.
- Bezpečnost a ochrana dat: Zajišťuje dodržování robustních bezpečnostních postupů na ochranu citlivých dat a udržování souladu s předpisy.
Výběr správného nástroje pro řízení rizik založeného na umělé inteligenci není jen o tom, jak se vyhnout hrozbám – jde o to, jak využít nástroje umělé inteligence pro chytřejší rozhodování ve vaší organizaci.
Přečtěte si také: Jak používat AI k automatizaci úkolů
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro řízení rizik
AI v řízení rizik není novinkou, ale vzhledem k tomu, že se dnešní rizikové faktory množí rychleji než kdykoli předtím, je pro podniky zásadní najít správné řešení AI pro řízení rizik. Pojďme se podívat na seznam 10 nejlepších!
1. ClickUp (nejlepší pro řízení rizik a automatizaci pracovních postupů založené na umělé inteligenci)
Podle společnosti McKinsey nyní 72 % organizací používá systémy umělé inteligence, což jasně ukazuje, že podniky upřednostňují automatizaci a prediktivní analytiku, aby se vyhnuly rizikům a chránily své podnikání.
Ale tady je problém. Rizika projektu jsou rozptýlena mezi nesouvisícími nástroji, což zpomaluje rozhodování a zvyšuje vystavení riziku. Není divu, že pouze 34 % profesionálů má pocit, že jejich organizace je připravena efektivně řídit rizika.
Právě zde přichází na řadu ClickUp – aplikace pro vše v práci s komplexní platformou pro řízení rizik založenou na umělé inteligenci, která sjednocuje projektové řízení, hodnocení a komunikaci na jednom místě.
Díky informacím v reálném čase, automatizaci úkolů založené na umělé inteligenci a přizpůsobitelným dashboardům pomáhá ClickUp týmům identifikovat potenciální rizika, zefektivnit provoz a zlepšit dodržování předpisů.
Už žádné probdělé noci strávené prohledáváním nekonečných tabulek, abyste našli další velké finanční riziko – ClickUp vše automatizuje a organizuje za vás:
✅ ClickUp Brain: Váš asistent pro řízení rizik založený na umělé inteligenci
Přáli jste si někdy asistenta, který by dokázal analyzovat rizika projektu, předvídat potenciální problémy s dodržováním předpisů a navrhovat strategie pro zmírnění rizik?
To je ClickUp Brain – asistent využívající umělou inteligenci, který propojuje úkoly, dokumenty a informace o rizicích na jednom místě.
Ať už vytváříte plán řízení rizik projektu nebo identifikujete vzorce v historických datech, eliminujete tak dohady při identifikaci rizik. Začněte s vytvářením strategie pomocí generátoru plánu řízení rizik a výzvy k posouzení rizik, a to vše během několika sekund.
✅ ClickUp Whiteboards: AI se setkává s vizuálním sledováním rizik v této šabloně pro hodnocení rizik
Řízení rizik není jen o číslech – jde o pochopení rizikové expozice způsobem, který dává smysl.
ClickUp Whiteboards transformuje vaše úsilí v oblasti řízení rizik do interaktivního prostoru poháněného umělou inteligencí, kde týmy mohou mapovat rizika, vymýšlet strategie jejich zmírnění a spolupracovat v reálném čase.
Šablona Risk Assessment Whiteboard od ClickUp, otevřená kolaborativní plocha, usnadňuje monitorování v reálném čase, takže máte vždy přehled o připravovaných strategiích a pokroku.
💡 Tip pro profesionály: Použijte lepící poznámky a barevně označené štítky k vizualizaci oblastí s vysokým rizikem a stanovení priorit při snižování rizik.
✅ ClickUp Tasks: Organizujte řízení rizik jako profesionál
Považujte hodnocení rizik za plán stability – bez pevného plánu mohou neočekávané mezery vést k problémům. Ať už identifikujete rizika, sledujete problémy nebo podáváte zprávy o zjištěních, ClickUp Tasks zajistí, že každý krok bude zefektivněn a bezchybný.
Díky více než 15 zobrazením úkolů můžete vizualizovat hodnocení rizik podle svých představ – použijte zobrazení kalendáře k naplánování přezkoumání rizik, zobrazení časové osy ke sledování pokroku a více seznamů k kategorizaci rizik napříč různými týmy.
📌 Příklad: Namísto roztříštěného registru rizik vytvořte „panel pro řízení rizik“, kde jsou všechny potenciální problémy kategorizovány podle závažnosti pomocí vlastních polí. Přiřaďte úrovně priority – od nízké po urgentní –, aby váš tým věděl, čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu.
✅ Šablony registru rizik: Připravené rámce pro řízení rizik
Sledování rizik by nemělo být složitým procesem s mnoha kroky. Šablona registru rizik ClickUp pomáhá týmům vyhodnocovat kategorie rizik a analyzovat transakční data za účelem identifikace potenciálních problémů s dodržováním předpisů. Kromě toho můžete sledovat vystavení rizik pomocí monitorování v reálném čase.
💡 Tip pro profesionály: Dobře vedený registr rizik zlepšuje rozhodování. Používejte vlastní pole, abyste měli data uspořádaná a aktuální a zajistili tak dodržování předpisů a transparentnost pro zainteresované strany – bez zmatků na poslední chvíli.
✅ ClickUp Automations: Snižte svou pracovní zátěž v oblasti řízení rizik na polovinu
Ruční řízení hodnocení rizik je časově náročné – proč tedy nenechat těžkou práci na AI? ClickUp Automations zefektivňuje řízení rizik tím, že identifikuje potenciální rizika, přiděluje úkoly k jejich zmírnění správným týmům a sleduje jejich pokrok v reálném čase.
ClickUp Automations také zasílá okamžitá oznámení, když se riziko zvýší, což pomáhá při prevenci podvodů a hlášení incidentů.
📌 Příklad: Reakce na incidenty v oblasti IT bezpečnosti
Společnost zjistí riziko narušení bezpečnosti dat ve svém IT systému. Namísto ručního přidělování úkolů ClickUp Automations:
- Vytvoří úkol „Kritické bezpečnostní riziko“ a přiřadí jej týmu pro kybernetickou bezpečnost.
- Spustí kontrolní seznam s předdefinovanými kroky ke zmírnění rizika (např. resetování přihlašovacích údajů, auditování protokolů).
- V případě, že úkol zůstane 24 hodin nedokončený, odešle upozornění vedoucím pracovníkům.
✅ Dashboardy ClickUp: Nejlepší centrum pro informace o rizicích
Řízení rizik bez centralizovaného datového centra může vést k tomu, že vám při posuzování rizik uniknou některé metriky.
Proto vám více než 50 přizpůsobitelných widgetů ClickUp Dashboards pomůže sledovat rizikové faktory, metriky dodržování předpisů a finanční expozici na jednom místě.
Ať už se jedná o sledování auditních stop, monitorování jiných finančních institucí a finančních trhů nebo identifikaci kybernetických hrozeb, vše je vizualizováno a organizováno pro efektivní řízení rizik.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování cílů: Stanovte měřitelné cíle pro snižování rizik a sledujte průběh jejich plnění v čase pomocí ClickUp Goals.
- Nástroje pro spolupráci: Použijte ClickUp Docs k dokumentaci rizik, přiřazení odpovědnosti a usnadnění týmových diskusí o strategiích řízení rizik.
- Sledování času: Přesně sledujte čas strávený snahou o zmírnění rizik a zajistěte efektivní přidělování zdrojů.
- Integrace s více než 1000 nástroji : Propojte ClickUp s CRM softwarem, nástroji pro analýzu dat, finančními systémy a mnoha dalšími nástroji pro hladké řízení rizik
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Vytvářejte přizpůsobené procesy řízení rizik nastavením vlastních typů úkolů, polí pro sledování rizik a schvalovacích pracovních postupů.
- Více zobrazení: Efektivně organizujte data o rizicích pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, včetně tabulkového zobrazení pro strukturované sledování rizik, myšlenkových map pro vizualizaci závislostí rizik a Ganttových diagramů pro sledování časových os zmírňování rizik.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce platformy mohou být pro nové uživatele příliš složité.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel Capterra řekl:
ClickUp používám od začátku své kariéry. Jeho pokročilé funkce a krásné rozhraní umožňují našemu týmu maximalizovat produktivitu a přesnost při každém úkolu. Každý projekt nyní vypadá organizovaněji a přehledněji.
ClickUp používám od začátku své kariéry. Jeho pokročilé funkce a krásné rozhraní umožňují našemu týmu maximalizovat produktivitu a přesnost při každém úkolu. Každý projekt nyní vypadá organizovaněji a přehledněji.
💡Tip pro profesionály: Řízení rizik není jen o prevenci, ale také o přípravě. Dobře promyšlený nouzový plán zajistí, že vaše firma zůstane odolná i v případě nepříznivého vývoje situace. Zde se dozvíte, jak takový plán vypracovat!
2. LogicManager (nejlepší pro řízení podnikových rizik a dodržování předpisů)
Pokud jde o řízení podnikových rizik (ERM), roztříštěný přístup nestačí – zejména když dodržování předpisů a hodnocení rizik vyžadují přesnost.
LogicManager spojuje vše pod jednou střechou a splňuje všechny požadavky na snižování rizik. Nabízí centralizované centrum pro řízení rizik, které pomáhá organizacím identifikovat potenciální rizika, předvídat dopady a automatizovat sledování dodržování předpisů.
Nejlepší funkce LogicManager
- Konsolidujte údaje o rizicích, informace o dodržování předpisů a auditní programy, abyste získali ucelený přehled o rizicích organizace.
- Analyzujte rámce pro posuzování rizik přizpůsobené specifickým předpisům a normám daného odvětví.
- Vytvářejte podrobné zprávy, teplotní mapy a přehledy pro vizualizaci rizikových profilů a stanovení priorit hrozeb.
- Sledujte, jak dobře fungují strategie zmírňování rizik, a zajistěte tak jejich správné řízení.
- Vyhodnoťte vyspělost řízení rizik v organizaci a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení LogicManager
- Správa rozsáhlých datových sad o rizicích může být obtížná, což komplikuje orientaci a analýzu.
- Někteří uživatelé považují nástroje pro reporting za nedostatečně podrobné pro prezentaci informací o rizicích různým zainteresovaným stranám.
- Organizace musí často aktualizovat a upravovat svá hodnocení rizik.
Ceny LogicManager
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LogicManager
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LogicManageru?
Podle tohoto uživatele G2:
Platforma je na vysoké úrovni velmi snadno srozumitelná a uživatelé/správci potřebují k jejímu používání jen minimální školení. Jsem hlavním správcem systému a prošli jsme několika iteracemi toho, jak jsme implementovali naše kontroly v LogicManageru.
Platforma je na vysoké úrovni velmi snadno srozumitelná a uživatelé/správci potřebují k jejímu používání jen minimální školení. Jsem hlavním správcem systému a prošli jsme několika iteracemi toho, jak jsme implementovali naše kontroly v LogicManageru.
3. RiskWatch (nejlepší pro řízení rizik zaměřené na bezpečnost a monitorování dodržování předpisů)
Riskwatch je řešení pro řízení rizik, které upřednostňuje hodnocení rizik, sledování dodržování předpisů a bezpečnostní analýzy.
Místo toho, aby se organizace topily v tabulkách, RiskWatch jim pomáhá identifikovat potenciální rizika, analyzovat hrozby a sledovat dodržování předpisů – to vše z uživatelsky přívětivého ovládacího panelu.
Nejlepší funkce RiskWatch
- Získejte přístup k nástrojům, které vám pomohou identifikovat potenciální rizika, vyhodnotit jejich závažnost a určit jejich pravděpodobnost.
- Pomozte seřadit rizika podle úrovně dopadu a vytvořte cílené strategie jejich zmírnění.
- Umožněte rychlou reakci na bezpečnostní incidenty, porušení předpisů a provozní výpadky.
- Poskytujte v reálném čase informace o vystavení rizikům, bezpečnostních hrozbách a dodržování předpisů.
- Umožněte uživatelům vytvářet přizpůsobené zprávy a sdílet klíčové poznatky se zainteresovanými stranami.
- Využijte analýzu dat třetích stran k posouzení rizik na základě umístění, průmyslových standardů a minulých incidentů.
Omezení RiskWatch
- Může mít potíže s detekcí nově vznikajících rizik, která nebyla zohledněna v původní analýze rizik.
- Některá rizika s nízkou pravděpodobností a velkým dopadem mohou zůstat nepovšimnuta.
- Získávání dat z finančních, provozních a externích zdrojů může být složité.
Ceny RiskWatch
Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze RiskWatch
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: Jak překonat běžné výzvy v oblasti AI
📮 ClickUp Insight: Velká část vašich zaměstnanců potřebuje externí pomoc k identifikaci kontextu. Přibližně 33 % znalostních pracovníků se každý den obrací na 1–3 osoby, aby získali potřebný kontext. Ale co kdyby bylo vše již zdokumentováno a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain již není přepínání kontextu žádným problémem. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a připojených aplikací třetích stran!
4. Previse (nejlepší pro detekci rizik pomocí umělé inteligence v obchodování s energií)
Previse Coral je systém pro obchodování s energií a řízení rizik (ETRM) založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby pomáhal energetickým společnostem identifikovat potenciální rizika, řídit expozici a reagovat na výkyvy trhu v reálném čase.
Previse Coral, vyvinutý speciálně pro obchodování s elektřinou, zemním plynem a certifikáty v Evropě, poskytuje analýzy založené na umělé inteligenci s přizpůsobitelnými funkcemi pro vytváření reportů. Díky tomu mohou společnosti předvídat nepředvídatelná tržní rizika.
Nejlepší funkce Previse
- Využijte strojové učení k analýze transakčních dat a odhalování podvodných aktivit nebo finančních rizik.
- Posílejte okamžité upozornění na potenciální rizika při výskytu transakcí, což umožňuje rychlou reakci.
- Vytvářejte přizpůsobené zprávy o rizicích na základě specifických potřeb podniku a rizikových profilů.
- Intuitivní design pro snadnou navigaci, monitorování rizik a interpretaci dat
- Přizpůsobte se rostoucím objemům dat a zvyšující se složitosti trhu
Omezení Previse
- Silná závislost na integraci tržních dat pro přesné výpočty rizik, což může být na volatilních trzích omezující.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro podniky s vysoce specializovanými obchodními potřebami
- Potenciální křivka učení pro uživatele pracující se složitými modely finančních rizik
Ceny Previse
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Previse
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste? AI a ML nejsou totéž – AI lze považovat za mozek a ML za proces učení. Téměř dvě třetiny společností v každém regionu nyní používají AI alespoň v jedné obchodní funkci! Pro pochopení těchto pojmů se podívejte na rozdíly mezi AI a strojovým učením!
5. LogicGate (nejlepší pro řízení správy, rizik a dodržování předpisů ve velkém měřítku)
LogicGate je navržen jako platforma pro správu, rizika a dodržování předpisů (GRC), která pomáhá organizacím posuzovat rizika, automatizovat pracovní postupy a zefektivnit dodržování předpisů v rámci jediného přizpůsobitelného systému.
Místo přecházení mezi tabulkami a hledáním auditních stop nabízí LogicGate automatizované hodnocení rizik, sběr důkazů a nástroje pro kvantifikaci rizik, které pomáhají firmám udržovat soulad s předpisy.
Nejlepší funkce LogicGate
- Využijte správu AI k řízení procesů správy, rizik a dodržování předpisů (GRC) v rámci jedné platformy a zajistěte si tak komplexní přehled o rizicích.
- Automatizujte hodnocení rizik, plánování jejich zmírňování a podávání zpráv, abyste snížili manuální úsilí a lidské chyby.
- Přizpůsobte hodnocení rizik tak, aby odpovídalo průmyslovým předpisům a specifickým obchodním potřebám.
- Upřednostňujte rizika na základě pravděpodobnosti dopadu a potenciálních důsledků.
- Vytvářejte komplexní zprávy a přehledy, abyste vizualizovali trendy v oblasti rizik a sdíleli poznatky.
Omezení LogicGate
- Nabízí omezené možnosti filtrování v reportingu, což ztěžuje získávání konkrétních datových informací.
- Chybí automatizovaný sběr auditních důkazů, což vyžaduje ruční zadávání údajů pro sledování souladu s předpisy.
- Poskytuje vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, ale někteří uživatelé je považují za méně intuitivní.
Ceny LogicGate
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LogicGate
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LogicGate?
Uživatel Capterra řekl:
Tým podpory LG mění pravidla hry! Je pojivem, které drží aplikace pohromadě, a pomáhá vám vytvářet aplikace, které nejen splňují potřeby vaší organizace, ale také využívají automatizaci.
Tým podpory LG mění pravidla hry! Je pojivem, které drží aplikace pohromadě, a pomáhá vám vytvářet aplikace, které nejen splňují potřeby vaší organizace, ale také využívají automatizaci.
Přečtěte si také: Jak používat AI pro správu dat (případy použití a nástroje)
6. Resolver (nejlepší pro řízení rizik a dodržování předpisů v rámci celého podniku)
Resolver je určen pro organizace, které se zabývají finančními, provozními, compliance a bezpečnostními riziky. Řešení poskytuje informace o rizicích a sledování auditů, které mohou poskytnout praktické poznatky pro posouzení rizik a pomoci podnikům činit informovaná rozhodnutí.
Resolver také integruje údaje o rizicích z více zdrojů, čímž zajišťuje jasný a přesný přehled o hrozbách v rámci celého podniku.
Nejlepší funkce Resolveru
- Propojte potenciální rizika se skutečnými incidenty a zajistěte tak přesné plánování opatření ke zmírnění rizik a aktualizace registru rizik.
- Provádějte praktická hodnocení rizik na základě reálných dat pro informovanější rozhodování.
- Zefektivněte řízení dodržování předpisů organizováním a sledováním regulačních požadavků
- Identifikujte a sledujte rizika prostřednictvím interních auditů a proaktivně řešte problémy, než se zhorší.
- Konsolidujte a analyzujte data o rizicích, abyste odhalili skutečný dopad rizik na podnikání.
- Integrujte data z více zdrojů a získejte ucelený přehled o rizicích.
Omezení řešitele
- Vytváří izolované řízení rizik, pokud není správně řízena integrace dat mezi odděleními
- Při spoléhání se na omezené nebo nepřesné údaje vede k neúplným posouzením rizik.
Ceny Resolveru
Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Resolver
- G2: 4,3/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Resolveru?
Podle tohoto uživatele G2:
Mám pocit, že Resolver je velmi uživatelsky přívětivý pro uživatele, kteří procházejí procesem RCSA, což pro naši společnost znamenalo zásadní změnu v oblasti druhé linie obrany. Lidé se ho mnohem méně bojí a považují ho za intuitivnější.
Mám pocit, že Resolver je velmi uživatelsky přívětivý pro uživatele, kteří procházejí procesem RCSA, což pro naši společnost znamenalo zásadní změnu v oblasti druhé linie obrany. Lidé se ho mnohem méně bojí a považují ho za intuitivnější.
Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AIOps pro monitorování a provoz
7. Quantifind (nejlepší pro detekci finančních trestných činů a hodnocení rizik pomocí umělé inteligence)
Quantifind je platforma pro řízení rizik založená na umělé inteligenci, která analyzuje složité sítě entit za účelem odhalení potenciálních finančních rizik, včetně praní špinavých peněz a podvodů.
Díky využití strojového učení a analýzy dat pomáhá Quantifind podnikům a vládním agenturám identifikovat podezřelé aktivity, sledovat vysoce rizikové subjekty, zajistit provozní efektivitu a zlepšit dodržování předpisů – to vše v rámci cloudové platformy vytvořené pro škálovatelnost.
Nejlepší funkce Quantifind
- Analyzujte rozsáhlé zdroje dat a identifikujte potenciální rizika spojená s jednotlivci a podniky.
- Odhalte skryté souvislosti a rizikové vzorce, které tradiční metody mohou přehlédnout.
- Prověřujte subjekty podle sankčních seznamů a generujte v reálném čase upozornění na podezřelé aktivity.
- Získejte přístup k nástrojům pro mapování vztahů a vizualizaci dat pro hloubkové vyšetřování rizik.
- Zefektivněte procesy KYC automatickým hodnocením rizikových profilů zákazníků
- Přizpůsobte se velkým objemům dat a měnícím se regulačním podmínkám
Omezit kvantifikaci
- Vyžaduje časté aktualizace modelů, aby bylo možné držet krok s vyvíjejícími se podvodnými taktikami.
- Prezentuje komplexní datové informace, které mohou být pro netechnické uživatele náročné.
- Silně závisí na automatizaci, což může vést k přehlédnutí rizik, pokud chybí lidský dohled.
Ceny Quantifind
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Quantifind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔮 Klíčový poznatek: AI dokáže řídit rizika, ale bez správných zásad může vytvářet nová. Stanovte jasné zásady pro AI pomocí tohoto podrobného průvodce pro vytvoření firemní politiky AI.
8. Darktrace (nejlepší pro řízení kybernetických rizik a autonomickou detekci hrozeb pomocí umělé inteligence)
Kybernetické hrozby nečekají, až se přihlásí váš bezpečnostní tým, a Darktrace také ne. Pomocí samoučící se umělé inteligence Darktrace monitoruje síťovou aktivitu v reálném čase, přizpůsobuje se novým vzorcům útoků a identifikuje potenciální kybernetická rizika, než se stačí rozšířit.
Místo toho, aby se spoléhal na předem definované podpisy hrozeb, Darktrace buduje porozumění „normálnímu“ chování sítě a označuje vše podezřelé – i když se jedná o dosud neznámý útok.
Od automatizované reakce na hrozby až po správu povrchu útoku nabízí proaktivní přístup ke snižování kybernetických rizik.
Nejlepší funkce Darktrace
- Analyzujte běžnou síťovou aktivitu a odhalte neobvyklé chování, které může naznačovat kybernetické hrozby.
- Detekujte bezpečnostní incidenty v reálném čase, aby týmy mohly okamžitě reagovat
- Prohlédněte si panely pro vizualizaci hrozeb, které vám pomohou lépe analyzovat incidenty a stanovit priority rizik.
- Automatizujte potlačování hrozeb a izolujte škodlivé aktivity s minimálním ručním zásahem.
- Propojte data o hrozbách z různých systémů a odhalte skryté vzorce útoků.
- Neustále se přizpůsobuje měnícím se kybernetickým rizikům a učí se novým chováním sítí pro nepřetržitou ochranu
Omezení Darktrace
- Vyžaduje ruční analýzu k určení závažnosti zjištěných hrozeb
- Závisí na kvalitě dat, což znamená, že neúplné nebo nepřesné síťové protokoly mohou ovlivnit přesnost detekce.
- Představuje strmou křivku učení, zejména pro týmy, které s kyberbezpečností založenou na AI začínají.
Ceny Darktrace
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Darktrace
- G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Darktrace?
Toto řekl uživatel G2:
Skvělý systém pro monitorování sítě, a to jak na místě, tak v cloudu. Z jediného rozhraní můžeme monitorovat a kontrolovat síťový provoz našich služeb, které jsou klíčové pro podnikání. Rozhraní zobrazuje živý provoz a umožňuje nám přetočit události zpět, abychom viděli, kdy a jak se věci dějí.
Skvělý systém pro monitorování sítě, a to jak na místě, tak v cloudu. Z jediného rozhraní můžeme monitorovat a kontrolovat síťový provoz našich služeb, které jsou klíčové pro podnikání. Rozhraní zobrazuje živý provoz a umožňuje nám přetočit události zpět, abychom viděli, kdy a jak se věci dějí.
🔮 Klíčový poznatek: AI dokáže detekovat rizika, ale kybernetická bezpečnost vyžaduje solidní obranný plán, který vyžaduje také manuální zásahy. Naučte se, jak implementovat rámec pro řízení kybernetických bezpečnostních rizik pro silnější ochranu.
9. Riskified (nejlepší pro prevenci podvodů v elektronickém obchodování pomocí umělé inteligence)
Podvody jsou pro online prodejce neustálým bojem a odmítání dobrých zákazníků při blokování těch špatných je nákladnou chybou. Riskified využívá hodnocení rizik založené na umělé inteligenci, které pomáhá identifikovat potenciální podvody, schvalovat legitimní transakce a minimalizovat rizika zpětného zúčtování.
Místo toho, aby obchodníci byli nuceni volit mezi bezpečností a prodejem, modely strojového učení společnosti Riskified analyzují transakční vzorce v reálném čase a zajišťují tak podnikům maximalizaci výnosů a zároveň odrážejí podvodníky.
Nejlepší funkce Riskified
- Pokryjte náklady na zpětné zúčtování, což podnikům umožní schvalovat více transakcí bez finančního rizika.
- Analyzujte transakční data pomocí detekce podvodů založené na umělé inteligenci a přesně identifikujte nákupy s vysokým rizikem.
- Poskytujte podrobné přehledy a informace o podvodech, abyste mohli sledovat chování zákazníků a platební trendy.
- Schvalujte legitimní transakce v reálném čase, minimalizujte zpoždění a zlepšujte zákaznickou zkušenost.
Omezení Riskified
- Závisí na kvalitě dat, což znamená, že neúplné nebo nepřesné záznamy o transakcích mohou snížit účinnost.
- Rizika falešných pozitiv, potenciální odmítnutí platných nákupů, když jsou filtry podvodů příliš agresivní
- Vyžaduje integraci obchodníka, takže nastavení a výkon závisí na správné konfiguraci systému.
Ceny Riskified
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Riskified
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Riskified?
Podle tohoto uživatele Capterra:
Prodáváme luxusní zboží a můžeme se snadno stát obětí podvodu. Riskified chrání nás i naše objednávky. Jejich zákaznická podpora je také NA JEDNIČKU!
Prodáváme luxusní zboží a můžeme se snadno stát obětí podvodu. Riskified chrání nás i naše objednávky. Jejich zákaznická podpora je také SKVĚLÁ!
10. IBM OpenPages s Watsonem (nejlepší pro řízení založené na umělé inteligenci, řízení rizik a dodržování předpisů)
Ruční správa řízení, rizik a dodržování předpisů (GRC) je složitá, zejména když se předpisy neustále mění. IBM OpenPages s Watsonem zjednodušuje tento chaotický proces centralizací identifikace rizik, hodnocení a sledování dodržování předpisů, a to vše pomocí analytiky založené na umělé inteligenci.
Díky schopnostem strojového učení systému Watson mohou podniky sledovat provozní rizika, kontrolovat finanční řízení a zajistit dodržování předpisů, aniž by musely procházet nekonečné tabulky.
IBM OpenPages s nejlepšími funkcemi Watson
- Automatizujte řízení operačních rizik, měření a sledování rizik v reálném čase
- Zefektivněte správu politik a dodržování předpisů a zajistěte, aby podniky splňovaly měnící se regulační požadavky.
- Spravujte IT governance, snižujte rizika kybernetické bezpečnosti a zlepšujte sledování dodržování předpisů.
- Snižte finanční náklady zlepšením řízení finančních kontrol a minimalizací celkových rizik spojených s náklady na projekty.
- Udržujte kontinuitu podnikání během rušivých událostí pomocí hodnocení rizik založeného na umělé inteligenci
- Organizujte a centralizujte správu modelových rizik a zlepšete dohled nad obchodními modely.
- Zjednodušte správu auditů a usnadněte sledování rizik a ověřování souladu s předpisy.
Omezení IBM OpenPages s Watsonem
- Nelze eliminovat všechna rizika, protože některé provozní nejistoty jsou neodmyslitelnou součástí obchodních procesů.
- Vyžaduje vstup uživatele, což znamená, že AI sama o sobě nemůže plně automatizovat všechna hodnocení rizik.
Ceny IBM OpenPages s Watsonem
- Podnik: Ceny na míru
IBM OpenPages s hodnocením a recenzemi Watson
- G2: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IBM OpenPages s Watsonem?
Podle tohoto uživatele G2:
Nejvíce si cením flexibility IBM OpenPages. Mohu přizpůsobit dashboardy, zobrazení, objekty a zprávy tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám týmu Bci. To nám pomáhá činit informovanější rozhodnutí.
Nejvíce si cením flexibility IBM OpenPages. Mohu přizpůsobit dashboardy, zobrazení, objekty a zprávy tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám týmu Bci. To nám pomáhá činit informovanější rozhodnutí.
ClickUp vám pomůže řídit rizika jako profesionál
Rizika mají obvykle špatnou pověst – jsou vnímána jako katastrofy, které čekají na svůj čas.
Ale zde je jiný pohled: co když jsou rizika ve skutečnosti příležitostmi? Šancí posílit vaše podnikání, udržet si náskok před konkurencí a vybudovat odolnější strategii díky implementaci AI na pracovišti!
Podle společnosti IBM ušetří společnosti s týmem pro reakci na incidenty (IR), který aktivně testuje svůj plán, v průměru 2,66 milionu dolarů na nákladech spojených s porušením bezpečnosti ve srovnání se společnostmi, které takový tým nemají.
Z obchodního hlediska se jedná o dvě výhody najednou: nižší náklady a chytřejší strategii řízení rizik.
Díky automatizovaným pracovním postupům, centralizovaným řídicím panelům a poznatkům založeným na umělé inteligenci pomáhá ClickUp organizacím včas identifikovat rizika, přijímat rychlá opatření a předcházet nákladným narušením.
ClickUp mi nejen umožňuje udržet projekty na správné cestě a včas odhalit rizika, ale také mi jako jednotlivci pomáhá s každodenními úkoly.
ClickUp mi nejen umožňuje udržet projekty na správné cestě a včas odhalit rizika, ale také mi jako jednotlivci pomáhá s každodenními úkoly.
Jste připraveni převzít kontrolu nad riziky a proměnit je v příležitosti pro růst? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!