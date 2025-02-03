10 nejlepších nástrojů AIOps pro monitorování a provoz v roce 2025

Neustále se vyvíjející povaha IT operací a rostoucí složitost moderních technologických prostředí jasně naznačují potřebu nástrojů AIOps. AIOps, neboli umělá inteligence pro IT operace, využívá technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) k vylepšení a automatizaci různých úkolů v oblasti IT operací.
Platformy AIOps jsou navrženy tak, aby analyzovaly a interpretovaly data generovaná z různých nástrojů a platforem pro IT operace, poskytovaly zajištění služeb a informace, automatizovaly rutinní úkoly a pomáhaly organizacím efektivněji detekovat a řešit problémy.
Pomáhají zajistit stav služeb a jejich nepřetržitou dostupnost, čímž zaručují optimální digitální zákaznickou zkušenost a vysokou úroveň spokojenosti zákazníků.
Jako moderní IT profesionál chcete pro svou firmu nasadit tu nejlepší platformu AIOps. Po důkladném výzkumu jsme pro vás vybrali ty nejlepší softwarová řešení AIOps.
Pojďme se do toho pustit! ?
Co byste měli hledat v nástrojích AIOps
Na trhu je k dispozici celá řada platforem AIOps a výběr té, která nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy, může být poněkud matoucí.
Ale nebojte se! Sestavili jsme seznam nezbytných parametrů, na které byste se měli zaměřit při hodnocení nástrojů AIOps, bez ohledu na to, jak AI využíváte:
- Funkce strojového učení: Posuďte algoritmy a modely strojového učení používané nástrojem pro detekci anomálií, objevování vzorů a prediktivní analýzu.
- Automatizace a náprava: Určete schopnosti nástroje pro automatizaci rutinních úkolů, reakci na incidenty a nápravná opatření.
- Integrace dat a zdroje: Vyhodnoťte, jak dobře se nástroj integruje s vaší stávající IT infrastrukturou, monitorovacími systémy a zdroji dat.
- Analýza příčin: Vyhodnoťte schopnost nástroje provádět efektivní analýzu příčin, která pomáhá identifikovat základní problémy způsobující incidenty.
- Škálovatelnost: Zvažte škálovatelnost platformy AIOps, abyste se ujistili, že zvládne objem dat generovaných velkými a složitými IT prostředími. Vybraný nástroj by měl být schopen podporovat růst vaší organizace.
- Správa výstrah: Prozkoumejte, jak nástroj zpracovává výstrahy a incidenty a zda dokáže inteligentně prioritizovat a korelovat výstrahy.
- Snadné použití: Posuďte uživatelské rozhraní a celkovou uživatelskou zkušenost, abyste se ujistili, že je nástroj uživatelsky přívětivý.
- Náklady a návratnost investic: Vyhodnoťte potenciální návratnost investic (ROI) na základě schopností nástroje zlepšit provozní efektivitu a snížit prostoje.
- Bezpečnost: Posuďte, jak nástroj zachází s citlivými daty a zda poskytuje funkce pro zvýšení bezpečnosti.
- Soulad s předpisy: Ujistěte se, že nástroj AIOps dodržuje osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a je v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů v daném odvětví.
Související: Některé z nejlepších AI hacků, které potřebujete znát
10 nejlepších nástrojů AIOps, které můžete použít
Nyní, když máte po ruce své hodnotící parametry, podívejte se na tento krátký seznam nejlepších nástrojů AIOps. Všechny tyto nástroje mohou zlepšit agilitu a zvýšit výkonnost vašich IT provozních týmů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity založená na umělé inteligenci, která vám umožní vytvářet a spravovat všechny vaše pracovní operace (včetně těch pro vaše IT týmy), obchodní procesy a systémy. To vše v rámci jednoho společného pracovního prostoru.
Nástroj AI společnosti ClickUp, ClickUp Brain, je první neuronová síť na světě, která propojuje znalosti, dokumenty, úkoly a lidi vaší společnosti s AI.
AI Knowledge Manager od ClickUp Brain zvyšuje vaši produktivitu tím, že snižuje potřebu vyhledávat informace. Zeptejte se na cokoli ohledně své práce kdekoli v ClickUp a získejte podrobné odpovědi během několika sekund.
S AI Project Managerem od ClickUp Brain můžete snadno automatizovat rutinní IT úkoly, upřednostňovat kritické činnosti, sledovat pokrok svého týmu, konfigurovat datové toky a generovat upozornění v reálném čase – to vše jsou klíčové ingredience pro úspěšný softwarový tým.
Navíc díky propojení ClickUp s dalšími platformami AI Ops, jako jsou New Relic, Datadog, Prometheus atd., můžete spravovat všechny své systémy sledování incidentů, monitorování a reakcí v rámci jedné platformy. Už žádné přepínání mezi desítkami záložek!
Pro efektivní IT operace musíte být schopni systematicky analyzovat data a identifikovat potenciální mezery v procesech. Pokud vás myšlenka na plánování a realizaci tak rozsáhlého projektu v rámci celé organizace děsí, nemusíte se bát!
Začněte s touto šablonou ClickUp Data Analysis Findings Template, která je připravena k okamžitému použití. Zjednodušuje proces shromažďování a strukturování relevantních informací z přesných zdrojů. Specializuje se na rychlou analýzu dat a vizualizaci datových poznatků.
Jakmile identifikujete potenciální mezery ve svých IT procesech, pravděpodobně budete muset učinit zásadní rozhodnutí, aby vaše IT infrastruktura byla připravena na budoucnost.
Šablona rozhodovacího rámce ClickUp vám může pomoci objektivně vyhodnotit všechny možné volby.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte předdefinované výzvy nebo si vytvořte vlastní a generujte zprávy, souhrny projektů, poznámky z jednání a další pomocí AI Writer for Work od ClickUp Brain.
- Získejte informace z velkých datových sad pomocí zpracování přirozeného jazyka ClickUp Brain, abyste urychlili a zlepšili rozhodování a řešení problémů.
- Využijte více než 100 rolí specifických AI podnětů, které vám pomohou v různých scénářích rozhodování.
- Zefektivněte provoz pomocí vestavěné automatizace úkolů nebo si vytvořte vlastní bez závislosti na kódu.
- Pracujte efektivně se všemi svými oblíbenými platformami IT Ops, stávajícími monitorovacími nástroji a užitečnými aplikacemi, jako jsou Zapier, Make a Webhooks, díky integraci v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé možná budou potřebovat čas, aby si zvykli na všechny funkce, které ClickUp nabízí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Splunk
Splunk je řešení pro analýzu dat, které monitoruje a řeší problémy v různých systémech. Je vhodné pro přesné určení problémů serverů, aplikací a síťových zařízení.
Splunk navíc usnadňuje vytváření reportů a dashboardů, které vizuálně zobrazují data pro monitorování výkonu.
Splunk IT Service Intelligence (ITSI) využívá strojové učení k analýze a korelaci dat z různých zdrojů a poskytuje v reálném čase praktické informace o vašem IT prostředí, výkonu a potenciálních problémech.
Se Splunkem získáte jednotnou platformu pro zabezpečení a sledovatelnost, která udrží odolnost vaší firmy na vysoké úrovni.
Nejlepší funkce Splunk
- Předcházejte závažným problémům tím, že odhalíte a odstraníte hlavní hrozby dříve, než způsobí nákladné výpadky.
- Nikdy neohrožujte své klíčové služby – obnovte je během několika minut a zajistěte, aby vaše týmy zůstaly produktivní a vaši zákazníci měli bezproblémový zážitek.
- Získejte přehled v reálném čase a praktické informace, abyste mohli vytvořit bezchybné reakční cykly a neustále posilovat odolnost svého podnikání.
- Integrujte je s ClickUp a přeneste všechna data o IT operacích do své platformy pro správu úkolů.
Omezení Splunk
- Při velkých objemech dat to může být nákladné.
- Funkce upozornění v reálném čase má prostor pro zlepšení.
Ceny Splunk
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Splunk
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
3. BigPanda
BigPanda je platforma AIOps, která využívá umělou inteligenci k propojování a prioritizaci výstrah, automatizaci správy incidentů a zefektivnění IT operací pro rychlejší řešení problémů.
Big Panda se odlišuje tím, že využívá AIOps ke kompilaci a řazení výstrah z různých monitorovacích nástrojů, jako jsou Icinga, ThousandEyes, Prometheus atd., což pomáhá IT týmům soustředit se na kritické problémy a snížit únavu z výstrah.
To je velmi užitečné pro snížení šumu a umožnění vašim týmům soustředit se na nejdůležitější problémy.
Nejlepší funkce BigPanda
- Získejte informace o incidentech v reálném čase, než se potenciálně vyvinou v závažné výpadky. BigPanda konsoliduje informace z různých příchozích nástrojů a koreluje je pomocí strojového učení.
- Urychlete proces nápravy. BigPanda se integruje s externími nástroji, jako jsou Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow atd., aby automatizovala a zefektivnila reakci na incidenty.
- Využijte uživatelsky přívětivé a přizpůsobitelné řídicí panely, abyste své vedení informovali o tom, jak se zefektivňují IT procesy.
Omezení BigPanda
- Podpora a doba odezvy vyžadují zlepšení
- Uživatelé občas zaznamenávají zpomalení.
Ceny BigPanda
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BigPanda
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. DynaTrace
DynaTrace je platforma pro monitorování výkonu aplikací a pozorovatelnosti, která poskytuje informace v reálném čase o softwarových aplikacích a infrastruktuře. Dynatrace využívá umělou inteligenci k automatické identifikaci a analýze příčin problémů s výkonem, což umožňuje rychlou diagnostiku a řešení.
Jednou z předností Dynatrace je pokročilé využití umělé inteligence (AI) pro automatizovanou analýzu příčin. Nástroj monitoruje výkon aplikací, stav infrastruktury a uživatelský komfort a poté pomocí umělé inteligence automatizuje analýzu příčin.
DynaTrace podporuje cloudové technologie, integruje se s procesy DevOps a nabízí funkce monitorování zabezpečení a prediktivní analýzy. Tato platforma pomáhá vašim technickým týmům zlepšovat kvalitu kódu, zvyšovat celkový výkon a spolehlivost systému a zefektivňovat životní cyklus vývoje softwaru.
Nejlepší funkce DynaTrace
- Sladěte své IT operace se strategickými cíli podniku tím, že propojíte výkonnost svých aplikací s klíčovými obchodními metrikami.
- Využijte monitorování v reálném čase a pokročilé analytické funkce založené na umělé inteligenci od společnosti DynaTrace, abyste zlepšili sledovatelnost a identifikaci problémů v případě složitých kontextů.
- Využijte virtuálního asistenta, který inteligentně pomáhá najít možné příčiny poruch.
- Propojte všechna svá data z Dynatrace s každodenními pracovními postupy v ClickUp pomocí jednoduché integrace.
Omezení DynaTrace
- Nastavení a konfigurace systému je časově náročná a složitá.
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní a lze jej vylepšit.
Ceny DynaTrace
- Monitorování digitálních zkušeností: Hodinová sazba
- Monitorování infrastruktury: Hodinová sazba
- Kompletní monitorování: Hodinová sazba
Hodnocení a recenze DynaTrace
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
5. PagerDuty
PagerDuty je platforma pro správu incidentů, která pomáhá organizacím reagovat na kritické problémy v jejich digitálních operacích a řešit je.
Platforma je centrálním uzlem pro digitální operace v reálném čase, který agreguje signály z různých monitorovacích nástrojů, aplikací a systémů.
PagerDuty také poskytuje pokročilé analytické nástroje a praktické informace, které organizacím pomáhají poučit se z incidentů, identifikovat vzorce, optimalizovat výkon a neustále zlepšovat své provozní procesy.
Nejlepší funkce PagerDuty
- Automatizujte proces reakce na incidenty, aby vaše týmy mohly incidenty rychleji detekovat, třídit a řešit.
- Informujte správné zainteresované strany ve správný čas a zefektivněte komunikaci a spolupráci v kritických situacích.
- Zlepšete dobu odezvy tím, že svým týmům poskytnete flexibilitu potvrzovat a reagovat na incidenty přímo ze svých mobilních zařízení pomocí mobilní aplikace PagerDuty.
- Konsolidujte všechny své IT operace, správu incidentů a procesy každodenního řízení úkolů na jednotné platformě díky integraci PagerDuty s ClickUp.
Omezení PagerDuty
- Uživatelské rozhraní může být pro začínajícího uživatele matoucí.
- Možnosti reportování lze vylepšit
Ceny PagerDuty
- Zdarma až pro 5 uživatelů měsíčně
- Profesionální: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Digitální operace: Ceny na míru
Hodnocení a recenze PagerDuty
- G2: 4,5/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
6. AppDynamics
AppDynamics od společnosti Cisco staví IT týmy do centra podnikání. Jako platforma AIOps využívá AppDynamics AI/ML k automatizaci různých aspektů IT operací.
Platforma využívá pokročilé analytické nástroje založené na umělé inteligenci k detekci anomálií, předpovídání potenciálních problémů a automatickému propojování dat z různých zdrojů za účelem identifikace příčin problémů.
Funkce AIOps od AppDynamics přispívají k efektivnímu a proaktivnímu řízení IT operací a poskytují automatizaci a inteligenci v moderních IT prostředích.
Nejlepší funkce AppDynamics
- Umožněte dynamiku na úrovni kódu, díky které vaši vývojáři odhalí úzká místa a optimalizují kód aplikace pro vyšší efektivitu.
- Využijte funkci monitorování koncových uživatelů AppDynamics a získejte přehled o uživatelské zkušenosti, podrobnostech o relacích a metrikách výkonu.
- Usnadněte efektivní komunikaci a rozhodování napříč funkcemi a týmy nastavením přizpůsobených reportovacích dashboardů, které splňují různé potřeby monitorování výkonu.
- Sledujte a vyhledávejte obchodní transakce, abyste identifikovali oblasti, které lze optimalizovat.
Omezení AppDynamics
- Počáteční nastavení a konfigurace jsou složité a časově náročné.
- Prvním uživatelům může chvíli trvat, než si zvyknou na možnosti platformy.
Ceny AppDynamics
- Edice pro monitorování infrastruktury: 6 $/měsíc za jádro CPU
- Prémiová edice: 33 $/měsíc za jádro CPU
- Enterprise Edition: 50 $/měsíc za jádro CPU
- Enterprise Edition pro řešení SAP: 95 USD/měsíc za jádro CPU
Hodnocení a recenze AppDynamics
- G2: 4,3/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
7. Moogsoft
Moogsoft je nástroj AIOps, který vylepšuje detekci, správu a řešení IT incidentů. Platforma využívá AI/ML k automatické detekci a korelaci incidentů v komplexních IT prostředích.
Moogsoft se snaží zajistit nepřetržitou dostupnost dat o událostech pomocí automatizovaného potlačení šumu, korelace a spolupráce v rámci vašich pracovních postupů při řešení incidentů.
Nejlepší funkce Moogsoft
- Identifikujte odchylky od normálního chování v IT systémech díky funkci detekce anomálií.
- Využijte technologie AI a ML k odhalování vzorců a prevenci jejich opakování.
- Automatizujte pracovní postupy správy incidentů a ušetřete čas svým IT týmům, aby se mohly soustředit na důležitější úkoly.
Omezení Moogsoft
- Relativně málo známé z hlediska recenzí a hodnocení
- Funkce strojového učení by mohly být lepší
Ceny Moogsoft
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Moogsoft
- G2: 4,5/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: Nedostupné
8. LogicMonitor
LogicMonitor je komplexní cloudová platforma pro monitorování a pozorování IT infrastruktury.
Nejlepší na této platformě je, že organizacím umožňuje získat informace v reálném čase o výkonu a stavu celého jejich IT stacku, včetně sítí, serverů, aplikací a cloudových zdrojů.
Platforma poskytuje proaktivní upozornění, přizpůsobitelné řídicí panely a prediktivní analytiku, které pomáhají IT týmům rychle identifikovat a řešit problémy, zajišťovat optimální výkon, minimalizovat prostoje a podporovat celkovou spolehlivost IT.
Nejlepší funkce LogicMonitor
- Využijte automatické vyhledávání a předkonfigurované šablony monitorování, které zjednodušují nasazení a správu monitorování v různých prostředích.
- Minimalizujte MTTR neboli „průměrnou dobu obnovy“ zajištěním konektivity a viditelnosti v reálném čase napříč IT systémy.
- Zajistěte spolehlivé monitorování výkonu aplikací
Omezení LogicMonitor
- Pro menší podniky to může být nákladné.
Ceny LogicMonitor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicMonitor
- G2: Nedostupné
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
9. Datadog
Datadog je cloudová platforma pro monitorování a prediktivní analýzu, která poskytuje komplexní přehled o IT infrastruktuře, aplikacích, protokolech a dalších aspektech organizace.
Tento nástroj pomáhá organizacím při realizaci iniciativ v oblasti digitální transformace.
Hlavní předností Datadogu je jeho schopnost nabídnout komplexní přehled o celé technologické infrastruktuře, což organizacím umožňuje monitorovat, řešit problémy a optimalizovat výkon svých systémů a aplikací v reálném čase.
Nejlepší funkce Datadog
- Zvládněte požadavky na monitorování i při škálování a zvyšování složitosti vašich IT systémů. Datadog je navržen tak, aby se vyvíjel podle rostoucích potřeb vaší organizace.
- Využijte pokročilé funkce strojového učení Datadog k včasnému odhalení anomálií, než se projeví jako problémy.
- Identifikujte problémy s výkonem a zajistěte pozitivní uživatelský zážitek pomocí syntetických monitorovacích funkcí Datadog.
- Spojte pozorovatelnost s vašimi každodenními pracovními postupy pro správu úkolů propojením Datadog s ClickUp.
Omezení Datadog
- Díky vyčerpávající sadě funkcí může být pro nové uživatele obtížné začít.
- Pro větší týmy a podniky to může být nákladné.
Ceny Datadog
- Zdarma až pro 5 hostitelů
- Výhoda: Cena od 15 USD/měsíc za hostitele
- Podnik: Od 23 $/měsíc za hostitele
Hodnocení a recenze Datadog
- G2: 4,3/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
10. Edge Delta
Edge Delta zpracovává vaše velká data v reálném čase a prolomí datové silo. Jeho distribuovaná architektura vám umožňuje ukládat a prohledávat jakékoli objemy dat bez kompromisů v oblasti nákladů nebo výkonu.
Jednou z vynikajících vlastností Edge Delta je důraz na edge computing a zpracování dat o pozorovatelnosti v reálném čase.
Analýzou dat na okraji sítě mohou organizace získat okamžité informace o výkonu svých aplikací a systémů, což jim umožňuje rychleji reagovat na problémy a zvýšit celkovou provozní efektivitu.
Tento přístup je obzvláště výhodný pro aplikace s distribuovanou architekturou a aplikace využívající infrastrukturu edge computingu.
Nejlepší funkce Edge Delta
- Užijte si bezkonkurenční kontrolu nad zpracováním dat na úrovni agentů.
- Posilte svou schopnost rychlého vyhledávání ve všech svých datech, protože tento nástroj dokáže přijímat všechna data jako objektová data, čímž odemyká levné úložiště dat.
- Směřujte svá data nezávisle na dodavateli do jednoho nebo více streamovacích cílů.
- Snadno spravujte své pipeline pomocí pracovního postupu typu „ukázat a kliknout“, který nahrazuje složité konfigurační soubory.
Omezení Edge Delta
- Má problémy se škálovatelností
Ceny Edge Delta
- Profesionální: 0,20 $ za GB
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Edge Delta
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Automatizujte a zefektivněte své IT procesy pomocí AIOps
Účinné řešení AIOps může konečně přinést do vaší organizace tuto vizionářskou iniciativu digitální transformace. Nástroje AIOps jsou nepostradatelné pro moderní IT týmy, které se potýkají se složitostí současných IT prostředí.
Nástroje AIOps, založené na umělé inteligenci a modelech strojového učení, řeší výzvy spojené se složitými infrastrukturami, velkými objemy dat a potřebou proaktivního odhalování problémů.
Správná platforma AIOps v kombinaci s ClickUpem může automatizovat a modernizovat vaše IT procesy. ClickUp vám pomůže zefektivnit a posílit vaši IT infrastrukturu a zvýšit produktivitu a efektivitu týmu na všech úrovních. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!