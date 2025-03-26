Ceny Zoom: Plány a funkce pro výběr toho správného

Jen v červnu 2024 zaznamenala webová stránka Zoom 11,2 milionu návštěv z počítačů a mobilních zařízení. Impozantní, že?
S popularitou však přichází i rozmanitost. Zoom nabízí několik cenových plánů, aby vyhověl různým potřebám. Výběr správného plánu Zoom je důležitý, zejména pro firmy. Pokud malý startup začne platit za prémiový obchodní plán s nepotřebnými funkcemi, tyto náklady se promítnou do jeho rozpočtu.
V tomto blogu se podíváme na Zoom jako na přední platformu pro videokonference. Prozkoumáme jeho cenové plány, klíčové funkce, výhody a nevýhody a také to, zda existuje alternativa k Zoomu, která by vyhovovala vašim potřebám.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zjistěte, co cenové plány platformy Zoom nabízejí uživatelům všech velikostí podniků. V této příručce se dozvíte následující informace:
Přehled cenových plánů Zoom
- Bezplatný tarif: Základní funkce s limitem 40 minut na schůzku
- Pro Plan: Prodloužená délka schůzek, integrace AI a cloudové úložiště
- Obchodní plán: Podporuje až 300 účastníků s vylepšenými nástroji pro spolupráci.
- Plán Enterprise: Individuální ceny pro velká setkání s pokročilými bezpečnostními a AI nástroji
Výhody a nevýhody cen Zoom
- Výhody: Hladká integrace, neomezené cloudové úložiště (vyšší tarify) a vysoká bezpečnost
- Nevýhody: Omezení bezplatného tarifu, náklady na uživatele se sčítají a pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
ClickUp jako alternativa k Zoom
- ClickUp nabízí více než jen videokonference – integruje projektové řízení, týmový chat, automatizaci úkolů, poznámky z jednání založené na umělé inteligenci a tabule do jedné platformy.
Cenové plány a výhody ClickUp
- Bezplatný tarif s neomezeným počtem úkolů a uživatelů
- Placené tarify nabízejí automatizaci pracovních postupů, pokročilé zabezpečení a hladkou integraci se Zoomem, Slackem a Microsoft Teams.
- ClickUp sjednocuje komunikaci, řízení projektů a spolupráci do jedné platformy.
Co je Zoom?
Zoom je platforma pro videokonference, která nabízí funkce pro plynulé videokonference, webináře a týmové chaty. Ať už řídíte týmy na dálku nebo pořádáte virtuální akce, usnadňuje spolupráci.
Pokud potřebujete uspořádat velkou schůzku s HD videem a virtuálním pozadím, Zoom je pro vás tou správnou volbou. Tento software pro správu schůzek nabízí neomezené cloudové úložiště a sdílení souborů také pro pořádání webinářů.
Zoom zjednodušuje obchodní komunikaci díky pokročilým funkcím, jako jsou Zoom Rooms, breakout rooms, vlastní osobní ID schůzek a hladká integrace s nezbytnými aplikacemi, jako je Google Calendar.
Jeho celosvětová popularita pramení z uživatelsky přívětivého rozhraní, bezpečnostních nastavení a různých cenových plánů, od základního bezplatného plánu Zoom až po podniková řešení s vyhrazenými manažery pro úspěch zákazníků.
🧠 Zajímavost: Pamatujete si, kdy Zoom zaznamenal obrovský nárůst popularity? 📈 Bohužel to vedlo také k nárůstu tzv. „zoom bombingu“, kdy nežádoucí hosté narušovali schůzky rušivým obsahem.
Cenové plány Zoom
Zoom nabízí řadu cenových plánů navržených tak, aby vyhovovaly různým potřebám. Pojďme se na ně podívat:
1. Bezplatný tarif
Pokud jste začínající samostatný podnikatel, základní tarif Zoom je skvělou volbou. Je také ideální pro jednotlivce, kteří chtějí základní funkce Zoom, jako je sdílení obrazovky, integrace chatu a sdílení poznámek.
Díky funkcím, jako jsou virtuální pozadí ve vašich schůzkách, získáte profesionální vzhled, a to vše bez obav o investice díky předplatnému Zoom.
📍 Klíčové funkce
- Doba trvání schůzky: Pořádejte schůzky Zoom s délkou až 40 minut bez problémů.
- Počet účastníků: Pozvěte až 100 účastníků na plynulé videokonference.
- Chat a spolupráce: Komunikujte snadno pomocí integrovaného týmového chatu.
- Vytvářejte videa: Vytvořte až 5 krátkých dvouminutových videí s Clips Basic.
- Plánování schůzek: Snadné plánování schůzek pomocí pošty a kalendáře (klient)
- Sdílení dokumentů: Sdílejte až 10 dokumentů pomocí Docs Basic.
- Tabule: Brainstormujte kreativně pomocí 3 editovatelných tabulí.
🎯 Pro koho je určen
- Jednotlivci, freelanceri a malé týmy, kteří potřebují základní software pro videokonference bez dodatečných nákladů na placený tarif.
📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací ClickUp, která nabízí vše pro práci, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
2. Plán Pro
Pokud máte malý tým, základní funkce nemusí vyhovovat vašim potřebám. V takovém případě je tarif Pro skvělým řešením, jak posunout váš účet Zoom na vyšší úroveň. Nabízí komplexnější funkce, které zajistí hladký chod vašeho podnikání.
Tento plán zahrnuje cloudové nahrávání , které pomáhá celému vašemu týmu zůstat informován o všech nových změnách v každém projektu.
📍 Klíčové funkce
Zahrnuje vše z plánu Basic a navíc další funkce:
- Prodloužení doby schůzky: Prodloužení doby schůzky až na 30 hodin na jednu schůzku
- Počet účastníků: Bez problémů hostujte až 100 účastníků na jedné schůzce.
- Integrace AI: Vylepšete schůzky pomocí AI Companion pro chytrou asistenci.
- Cloudové úložiště: Bezpečné ukládání nahrávek s 5 GB cloudového úložiště
- Plynulá dokumentace: Plynulá spolupráce s neomezeným počtem dokumentů
- Vytvářejte neomezený počet videí: Vytvářejte neomezený počet videí s Clips Plus
- Pomoc s plánováním: Plánujte a spravujte pomocí aplikací Mail a Kalendář (klient a služba)
- Další podpora aplikací: Získejte přístup k nezbytným aplikacím zdarma na jeden rok.
🎯 Pro koho je určen
- Malé a střední podniky a týmy pracující na dálku, které potřebují pokročilé funkce, delší dobu schůzek a spolehlivé cloudové úložiště.
💸 Ceny
- 15,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně)
- 13,33 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
3. Obchodní plán
Podívejte se na obchodní plán, který vám pomůže vylepšit vaše schůzky na Zoomu. Je to ideální řešení pro velké týmy, které potřebují výkonné funkce, aniž by musely utrácet spoustu peněz.
Tento tarif zahrnuje všechny funkce Zoom, které obsahuje tarif Business, a nabízí některé další speciální funkce, které mohou vyhovovat rostoucí firmě.
📍 Klíčové funkce
- Vyšší počet účastníků: Hostujte až 300 účastníků pro větší schůzky
- Spolupráce na tabuli: Spolupracujte s neomezeným počtem tabulí pro brainstorming.
- Plánujte na cestách: Plánujte schůzky Zoom bez námahy pomocí integrovaného plánovače.
- Vysoká bezpečnost: Zabezpečte svou platformu pomocí SSO, spravovaných domén a dalších funkcí.
🎯 Pro koho je určen
- Malé a střední podniky, které hledají škálovatelný software pro videokonference s větší kapacitou a nástroji pro hladkou integraci a obchodní komunikaci.
💸 Ceny
- 21,99 $ (fakturováno měsíčně)
- 18,32 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
4. Plán Enterprise
Pokud vaše organizace potřebuje špičkovou platformu pro videokonference, plán Enterprise nabízí bezkonkurenční výkon, flexibilitu a podporu.
Tento tarif je ideální pro organizace, které se intenzivně zaměřují na videokonference a potřebují řešení, které pokryje rozmanité potřeby jejich velkého týmu.
📍 Klíčové funkce
- Nejvyšší počet účastníků: Pořádejte velká setkání až pro 1000 účastníků.
- Hladká spolupráce: Spolupracujte s neomezeným počtem tabulek, cloudovým úložištěm a sdílením dokumentů.
- Zoom Phone: Vylepšete komunikaci pomocí plně vybaveného Zoom Phone (systém PBX).
- Asistence AI: Zvyšte produktivitu pomocí AI Companion pro chytřejší spolupráci.
- Vylepšená produktivita: Udržujte pořádek díky plánovači, místnostem, webinářům a rezervacím pracovního prostoru.
- Silné zabezpečení: Zajistěte špičkové zabezpečení pomocí pokročilých nastavení, SSO, spravovaných domén a dalších funkcí.
🎯 Pro koho je určen
- Velké podniky s více než 250 uživateli, které potřebují efektivní platformu pro globální komunikaci, webináře a obchodní operace s prémiovými funkcemi a specializovanou podporou.
💸 Ceny
- Ceny na míru
Výhody a nevýhody cen Zoom
Ceny Zoomu nabízejí flexibilitu, ale jak poznáte, zda se vám to vyplatí? Rozebrat některé klíčové výhody a nevýhody, které vám pomohou se rozhodnout.
Výhody cen Zoom
- Hladká integrace s dalšími nástroji: Synchronizace s Google Kalendářem, Zoom Phone a dalšími nástroji pro plynulý pracovní postup.
- Neomezené cloudové úložiště: Plány Business a Enterprise poskytují dostatek úložného prostoru pro nahrávky a soubory.
- Silné zabezpečení: Pokročilá nastavení, jako je SSO a spravované domény, chrání citlivá data.
- Vyšší úrovně s bohatými funkcemi: Vyšší tarify zahrnují pokročilé nástroje, jako jsou Zoom Whiteboard, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars a neomezený počet schůzek.
- Integrace VOIP a telefonu: Zoom Phone poskytuje plynulou službu VOIP pro obchodní hovory.
- Flexibilita doplňků: Vyberte si další funkce, jako je Zoom Contact Center, nahrávání do cloudu a další, podle svých potřeb.
🔍 Věděli jste, že první videohovor se uskutečnil již v roce 1964? 😲 Dlouho předtím, než Zoom vůbec existoval, lidé již experimentovali s videochaty na Světové výstavě v roce 1964. 🌎✨
Nezapomínejme ani na omezení. Zde je několik nevýhod cen Zoom, které je třeba zvážit:
Nevýhody cen Zoom
- Omezení bezplatného tarifu: Schůzky omezené na 40 minut mohou být frustrující.
- Náklady na uživatele se sčítají: Více uživatelů znamená vyšší náklady, zejména u velkých týmů.
- Naučit se pokročilé funkce: Některé nástroje, jako Zoom Whiteboard nebo AI Companion, vyžadují čas, než se je naučíte ovládat.
- Omezené nižší úrovně: Nižší úrovně tarifů neobsahují pokročilé nástroje, jako je AI Companion a neomezené úložiště.
- Doplňky jsou za příplatek: Zoom Phone, Zoom Webinars, velké schůzky a doplňky cloudového úložiště zvyšují celkové náklady.
- Složité nastavení pro podniky: Přizpůsobení podnikovým potřebám může zpozdit nasazení.
Proč zvážit alternativy k Zoomu?
Ačkoli Zoom nabízí mnoho funkcí za skvělé ceny, není bez nedostatků. Náklady na jednoho uživatele se mohou rychle nasčítat, zejména u větších týmů. Jak již bylo uvedeno, bezplatný tarif omezuje délku schůzek Zoom na 40 minut a základní nástroje, jako jsou Zoom Phone a Zoom Webinars, jsou doplňky.
Pokročilé funkce platformy Zoom mohou být pro začátečníky příliš složité a hladké sdílení souborů nebo neomezené cloudové úložiště jsou vyhrazeny pro vyšší úrovně.
Pokud tedy hledáte řešení pro videokonference se stejnými nebo lepšími funkcemi, větší flexibilitou, konkurenceschopnými cenami a službami na míru, možná stojí za to prozkoumat alternativy k softwaru Zoom.
ClickUp: Komplexní alternativa k Zoomu
Pokud hledáte nástroj, který umí víc než jen hostovat videokonference, ClickUp je tou správnou volbou. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací hladce integruje videokonference s řízením projektů, týmovým chatem, brainstormingem a dalšími funkcemi – vše pod jednou střechou.
Proč je ClickUp lepší alternativou
Zoom se zaměřuje především na videohovory a základní funkce, jako jsou breakout rooms a virtuální pozadí, ale ClickUp jde ještě dál. Nabízí nepřerušované hovory, plynulé přechody mezi schůzkami a úkoly a komplexní nástroje pro řízení projektů.
Není třeba přepínat mezi aplikacemi pro schůzky, úkoly a poznámky – ClickUp udržuje váš tým na stejné vlně. Od správy schůzek a sledování uživatelských účtů až po optimalizaci nastavení zabezpečení a nahrávání relací v cloudu – ClickUp překonává klíčové body Zoomu.
Díky jeho doplňkovým funkcím můžete zvládnout vše od informací o jednáních až po časové plány projektů, takže se vyplatí každá koruna z vašeho obchodního plánu nebo ročního předplatného.
Klíčové funkce ClickUp
ClickUp není jen alternativou k Zoomu – je to vaše dokonalá platforma pro chytřejší spolupráci a produktivitu. Zde je několik zajímavých funkcí ClickUp, které stojí za prozkoumání:
1. ClickUp Chat: Vaše centrum pro týmovou komunikaci
Na rozdíl od Zoomu nabízí ClickUp Chat vláknové konverzace, přímé zasílání zpráv a komentáře v rámci úkolů – vše na jednom místě. Můžete odesílat rychlé aktualizace, sdílet soubory a přiřazovat konkrétní konverzace k příslušným úkolům – vše v rámci pracovního prostoru vašeho projektu.
Plánujete uvedení produktu na trh? Vytvořte si speciální chatovací kanál, přiřazujte úkoly přímo ze zpráv a už nikdy neztratíte kontext. Už nemusíte žonglovat se svým účtem Zoom a samostatnými chatovacími aplikacemi pro týmy – ClickUp to zvládne za vás.
🌟 Bonusový tip: Chcete vést lepší schůzky a zvýšit efektivitu týmu? Naučte se, jak vést produktivní schůzky a optimalizovat efektivitu týmu pomocí těchto tipů, a sledujte, jak produktivita vašeho týmu stoupá: 🚀
Shromažďujte zpětnou vazbu pro neustálé zlepšování 🗣️
Stanovte si jasné cíle pomocí šablony agendy ClickUp 📝
Pozvěte pouze nezbytné účastníky 🍕
Definujte základní pravidla pro hladkou komunikaci 📏
Začněte a skončete včas ⏰
Držte se svého plánu 🗂️
Využijte vizuální pomůcky pro větší zapojení 📊
Povzbuďte všechny k účasti 🙋
Sdílejte zápisy z jednání bez prodlení 📨
Střídejte vedení, abyste získali nové nápady 🔄
2. ClickUp Clips: Ukažte, neříkejte
Potřebujete vysvětlit složité úkoly, aniž byste museli plánovat individuální schůzky? Použijte ClickUp Clips k nahrávání obrazovky a hlasu a proveďte svůj tým procesy krok za krokem.
Ať už jde o rychlou ukázku pro zaškolení nebo zpětnou vazbu k návrhu, Clips nabízí osobní přístup bez nutnosti prodlužovat délku schůzek v rámci tarifu Zoom.
3. ClickUp Whiteboards: Brainstorming snadno a rychle
ClickUp Whiteboards vám umožňuje vizuálně spolupracovat, mapovat nápady a propojovat úkoly přímo z vaší tabule v reálném čase. Nyní můžete vizuálně naplánovat svou marketingovou kampaň a poté jedním kliknutím proměnit každou poznámku v úkol.
Je to perfektní nástroj pro kreativní sezení, plánování projektů a brainstorming v týmu – bez nutnosti využívat služby Zoom. Navíc je vše propojeno s vašimi pracovními postupy.
4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Inteligentní přepis a automatizace úkolů
Zefektivněte své schůzky pomocí AI zapisovatele schůzek ClickUp. Stačí přidat zapisovatele do svých naplánovaných hovorů Zoom a ten se automaticky připojí, aby zaznamenal každý detail. Zapisovatel přepisuje vaše diskuse v reálném čase a ukládá poznámky přímo do soukromého dokumentu ClickUp Doc, kde je můžete snadno najít.
Ale tím to nekončí. AI notetaker jde ještě o krok dál a extrahuje z konverzace klíčové akční položky a poznatky.
Tyto úkoly lze poté předat ClickUp Brain, vestavěnému AI asistentovi ClickUp, který je přemění na proveditelné úkoly s jasnými dalšími kroky. Ať už jde o přidělování úkolů, stanovení termínů nebo shrnutí aktualizací projektu, ClickUp Brain zajistí, že nic neunikne vaší pozornosti.
Od přepisu hlasu do textu a překladu až po automatické vytváření úkolů – ClickUp Brain a AI meeting notetaker spolupracují, aby vám ušetřily hodiny ruční práce, zvýšily produktivitu a udržely vaše projekty na správné cestě.
5. Hladká integrace se Zoomem, Slackem a Microsoft Teams
ClickUp se také integruje se všemi vašimi oblíbenými nástroji pro schůzky a pomáhá spravovat úkoly, sledovat aktualizace, zefektivnit asynchronní video komunikaci a sdílet nahrávky obrazovky napříč platformami, aniž byste něco zmeškali.
Využijte integraci ClickUp Zoom pro přímé plánování schůzek, integraci ClickUp Slack pro týmový chat a integraci ClickUp Microsoft Teams pro lepší spolupráci.
6. Správa úkolů a projektů pro plynulejší pracovní postupy
S ClickUp Meetings zjednodušte správu a organizaci diskusí svého týmu. Naplánujte schůzky přímo z kalendáře a zajistěte, aby všichni měli jasný program schůzky. Po schůzce použijte nástroje ClickUp založené na umělé inteligenci k zaznamenání poznámek, přiřazení úkolů a sledování následných kroků, aby vaše diskuse vedly k praktickým výsledkům.
7. Neomezený počet uživatelů a úkolů – zdarma
Máte omezený rozpočet? Bezplatný tarif ClickUp nabízí neomezený počet uživatelů a úkolů – ideální pro osobní použití, freelancery a rostoucí týmy, které nepotřebují placený tarif.
To znamená, že získáte stejné funkce a výhody, jaké byste očekávali od špičkového nástroje pro zvýšení produktivity, aniž byste museli platit předplatné.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z psaní poznámek z jednání? Proč to nenechat na AI? Odložte pero a papír! Využijte produktivní jednání s AI 🚀
Přehled cen ClickUp
Cenové plány ClickUp nabízejí flexibilitu, která vyhovuje všem potřebám – ať už spravujete osobní úkoly nebo vedete dynamické týmové projekty.
1. Plán Free Forever
Začněte s plánem ClickUp Free Forever, aniž byste utratili jediný cent. Nabízí základní funkce pro zvýšení osobní produktivity a efektivní správu malých projektů bez jakýchkoli finančních závazků.
📍 Klíčové funkce
- Uložte až 100 MB souborů pro snadný přístup a správu.
- Vytvářejte neomezený počet úkolů, abyste měli svou práci pod kontrolou.
- Přidejte neomezený počet členů bezplatného tarifu pro hladkou spolupráci týmu.
- Zabezpečte svůj účet pomocí dvoufaktorového ověřování pro větší bezpečnost.
- Spolupracujte s členy týmu prostřednictvím ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards a zefektivněte tak komunikaci a plánování.
- Zobrazte vše na jednom místě pomocí zobrazení Everything View a získejte lepší přehled.
- Vizualizujte pracovní postupy pomocí Kanban tabulek, abyste měli přehled a mohli stanovit priority úkolů.
- Spravujte sprinty pro agilní projekty a efektivně sledujte pokrok.
- Plánujte úkoly pomocí zobrazení kalendáře, abyste mohli plánovat a spravovat termíny.
- Přizpůsobte pole svým potřebám pomocí základního manažera pro přizpůsobenou organizaci.
🎯 Pro koho je určen
- Jednotlivci spravující osobní úkoly, studenti, freelanceri nebo kdokoli, kdo hledá bezplatný nástroj pro lepší organizaci.
2. Neomezený tarif
Neomezený tarif je určen pro malé týmy, které hledají pokročilé funkce pro zvýšení produktivity a zjednodušení pracovních postupů.
Díky neomezenému úložišti, integracím a výkonným nástrojům nabízí vše, co je potřeba k optimalizaci pracovních procesů a podpoře spolupráce – nezbytný upgrade pro rostoucí týmy.
📍 Klíčové funkce
Vše, co je zahrnuto v plánu Free Forever, plus:
- Uchovávejte všechny své soubory v bezpečí a snadno přístupné bez omezení úložného prostoru.
- Integrujte neomezený počet nástrojů třetích stran a vylepšete svůj pracovní postup.
- Vytvářejte neomezený počet dashboardů ClickUp pro jasný přehled o projektech.
- Pozvěte hosty s přizpůsobitelnými oprávněními
- Vizuální správa projektů pomocí Ganttových diagramů ClickUp
- Přidejte neomezený počet vlastních polí a přizpůsobte si svůj pracovní prostor
- Udržujte svůj tým v kontaktu díky neomezenému chatování.
- Nastavte automatické výpočty ve sloupcích, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Používejte ClickUp ke správě a odpovídání na e-maily pro centralizovanou komunikaci.
- Organizujte uživatele do týmů pro lepší správu
🎯 Pro koho je určen
- Malé týmy, které potřebují robustní projektové řízení, rostoucí firmy a startupy, které hledají cenově dostupný nástroj s prémiovými funkcemi.
💸 Ceny
- 7 $ za uživatele za měsíc (účtováno ročně)
- 10 $ za uživatele za měsíc (fakturováno měsíčně)
3. Obchodní plán
Plán Business nabízí pokročilé nástroje pro zvýšení efektivity a produktivity rostoucích organizací. Je ideální pro středně velké týmy, které chtějí zefektivnit pracovní postupy v oblasti řízení projektů a zlepšit spolupráci pomocí pokročilých funkcí pro vytváření reportů a automatizaci.
📍 Klíčové funkce
Vše, co je zahrnuto v neomezeném tarifu, plus:
- Snadný přístup k vašemu účtu díky integraci Google SSO
- Spolupracujte efektivně vytvářením neomezeného počtu týmů
- Exportujte data projektu pomocí vlastních možností exportu
- Automatizujte úkoly a pracovní postupy a ušetřete čas
- Vytvářejte přehledné panely s pokročilými funkcemi
- Přesné sledování času napříč projekty
- Odhadujte čas podrobně pro přesné plánování
- Spravujte pracovní výkazy pro lepší sledování času
- Dohlížejte na pracovní vytížení, abyste předešli vyhoření
- Vizualizujte projekty pomocí časových os a myšlenkových map ClickUp.
🎯 Pro koho je určen
- Středně velké týmy spravující projekty pomocí automatizace, pokročilého reportingu, vyvažování pracovní zátěže a zefektivněné komunikace mezi odděleními.
💸 Ceny
- 12 $ za uživatele za měsíc (fakturováno ročně)
- 19 $ za uživatele za měsíc (fakturováno měsíčně)
4. Plán Enterprise
Plán Enterprise od ClickUp nabízí přizpůsobenou podporu a pokročilé funkce pro organizace a velké týmy, které spravují více projektů a složité pracovní postupy, a to s vysokou úrovní zabezpečení.
Vaše firma může zefektivnit provoz, zlepšit spolupráci a zajistit špičkovou bezpečnost dat díky personalizovanému onboardingu a spravovaným službám.
📍 Klíčové funkce
- Vytvořte si vlastní pracovní prostor pro personalizované prostředí
- Nastavte podrobná oprávnění pro bezpečné řízení přístupu
- Automatizujte pracovní postupy formulářů pomocí podmíněné logiky
- Integrujte své systémy pomocí podnikového API.
- Vytvářejte neomezený počet vlastních rolí pro přizpůsobený přístup
- Sdílejte prostory s konkrétními týmy snadno
- Uložte výchozí osobní zobrazení podle individuálních preferencí
- Publikujte neomezený počet aktualizací a zpráv
- Zajistěte soulad s normami MSA a HIPAA.
- Pro zjednodušení přístupu použijte jednotné přihlášení (SSO).
🎯 Pro koho je určen
- Velké organizace s více týmy, které potřebují vysokou míru přizpůsobení, zabezpečení na podnikové úrovni, specializovanou podporu a škálovatelnost.
💸 Ceny
- Ceny na míru – kontaktujte obchodní oddělení a vyžádejte si demo
Doplňky
ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému plánu za 7 $ za člena za měsícClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému plánu za pouhých 6 $ za měsíc
Používejte ClickUp a přejděte od schůzek Zoom!
Zoom je bezpochyby fantastický nástroj pro videohovory. Pokud však jde o správu projektů, pracovních postupů a týmové komunikace, ClickUp posouvá vše na vyšší úroveň. Je to více než jen schůzky – je to kompletní centrum produktivity.
Máte obavy z přechodu? Žádný problém! ClickUp se s Zoomem hladce integruje. Můžete pokračovat v hovorech a zároveň spravovat vše ostatní na jednom místě.
ClickUp je vše, co potřebujete, a ještě mnohem víc. Zefektivňuje vaše pracovní procesy – správu úkolů, stanovení cílů, organizaci dokumentů, komunikaci v týmu, brainstorming a spolupráci – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zvyšte svou produktivitu!