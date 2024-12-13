Zoom Pro vs. Zoom Business: Který je nejlepší?

V globálním pracovním prostředí nejsou videohovory jen příjemným doplňkem – jsou vaší tajnou zbraní, která udržuje týmy napříč kontinenty ve spojení!
Ať už brainstormujete v reálném čase sdílením obrazovky nebo nahráváte důležité schůzky pro svůj mezinárodní tým, správná digitální sada nástrojů je naprosto nezbytná.
Zoom Basic sice splní svůj účel, ale pokud vám jeho omezení připadají příliš restriktivní, možná je na čase přejít na vyšší úroveň!
Připojte se k nám a prozkoumejte vzrušující funkce Zoom Pro a Zoom Business, které vám pomohou najít ten správný plán pro vás.
Co je Zoom Pro?
Zoom Pro je placený účet určený pro jednotlivce a malé týmy, který vám umožní pořádat neomezený počet schůzek bez obav z 40minutového limitu základního tarifu. Získáte také přístup k pokročilým funkcím, jako je správa uživatelů, 30 hodin schůzek a nástroje pro plynulý pracovní tok vašeho týmu.
Zoom Pro představuje ideální rovnováhu pro rostoucí týmy , které potřebují více než základní funkce, ale ne v takovém rozsahu, jaký nabízí tarif Zoom Enterprise.
Funkce Zoom Pro
Pokud uvažujete o přechodu z Zoom Pro, zde jsou některé z klíčových funkcí, které najdete v této konkrétní cenové kategorii.
1. Funkce č. 1: Počet licencí
Zoom Pro umožňuje až devět licencovaných uživatelů, takže každý člen vašeho týmu může mít svůj vlastní účet Zoom a současně pořádat schůzky. To eliminuje potíže s plánováním a je ideální pro vzdálená nebo hybridní nastavení, kde jsou videokonference normou.
Licence můžete přidělit vedoucím pracovníkům nebo vrcholovému managementu, zatímco pro zbytek týmu můžete použít sdílené licence. Skutečnou výhodou je, že licence lze kdykoli přerozdělit, aby podniky zůstaly agilní.
2. Funkce č. 2: Počet účastníků
S Zoom Pro můžete do každé schůzky přizvat až 100 účastníků pro brainstormingové sezení, besedy nebo fóra s otázkami a odpověďmi. Pro vzdálené týmy vyšší limit účastníků umožňuje vašim globálním zaměstnancům spojit se na jednom místě a sdílet novinky – bez ohledu na to, odkud pracují.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu poznámek ze schůzky, aby vaše schůzky byly produktivnější. Nabízí základní strukturu pro psaní poznámek ze schůzky, které pak můžete sdílet s ostatními zúčastněnými stranami.
3. Funkce č. 3: AI společník
Placené plány Zoom zahrnují praktického asistenta AI, který zjednodušuje správu schůzek. Asistent zaznamenává klíčové body diskuse a shrnuje je do akčních položek, které můžete sdílet prostřednictvím týmového chatu nebo e-mailu.
A pokud potřebujete něco znovu zkontrolovat, díky prohledávatelným přepisem můžete nahrávky snadno prohledávat.
Kromě toho AI asistent Zoom také upravuje tón, délku a formát vašich e-mailů nebo chatových zpráv tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
4. Funkce č. 4: Klipy
Klipy jsou krátké videoklipy nebo zvukové úryvky , které můžete vytvářet a sdílet pomocí Zoom Pro. Jsou užitečné pro vysvětlení širokého pojmu, sdílení rychlých aktualizací nebo poskytnutí podrobné zpětné vazby k projektu.
Pomocí klipů můžete zachytit klíčové momenty ze schůzky a sdílet je se svým týmem. To je velmi užitečné pro udržení soudržnosti všech členů, zejména pokud je váš tým rozptýlen po různých geografických oblastech a časových pásmech.
Ceny Zoom Pro
- Zoom Pro (1–9 uživatelů): 15,99 $/měsíc na uživatele
Co je Zoom Business?
Zoom Business je komplexní sada nástrojů pro rostoucí týmy, která obsahuje vše od tarifu Pro až po pokročilé funkce pro plynulejší komunikaci. Představte si větší kapacitu schůzek, možnosti přizpůsobení značky a nástroje, díky kterým bude správa vašeho týmu a schůzek hračkou.
Funkce Zoom Business
Zde je přehled toho, co v něm najdete:
1. Funkce č. 1: Počet licencí
Zoom Business je určen pro týmy, které vyžadují flexibilitu. Umožňuje vám nastavit až 250 licencí, přičemž pro zahájení je třeba minimálně 10. Všech 250 účtů může hostit schůzky současně, což je ideální pro větší organizace, které potřebují spravovat více konverzací najednou.
S kapacitou 300 účastníků na jednu schůzku vám Zoom Business umožňuje hladký průběh akcí Zoom, týmových schůzek a velkých konferencí.
2. Funkce č. 2: Vlastní e-mailová doména
S Zoom Business můžete odesílat pozvánky na schůzky a oznámení o událostech pomocí vlastní e-mailové domény vaší společnosti. Tato funkce nejenže působí profesionálně, ale také zvyšuje důvěryhodnost. Jedná se o vylepšení oproti tarifu Pro, které pomáhá udržet vaše pracovní prostředí Zoom profesionální a bezpečné.
3. Funkce č. 3: Zoom Scheduler
Zoom Business obsahuje funkci „Plánovač“. Optimalizuje plánování schůzek tím, že zobrazuje vaši dostupnost ostatním členům týmu (nebo klientům). Tím se omezuje nekonečné dohadování při domlouvání schůzek, zejména u velkých týmů, kde je před domluvením schůzky nutné konzultovat několik individuálních kalendářů.
Stačí sdílet bloky své dostupnosti prostřednictvím odkazu, který se promítne do vašich e-mailů, textových zpráv nebo chatů.
🍬 Bonusový tip: Spárování přepisů nahrávek s šablonou pro individuální schůzky je dobrý způsob, jak zefektivnit následné kroky po diskusích. Šablona vám pomůže sledovat průběh úkolů, zatímco přepis vám poskytne záznam klíčových akčních bodů a termínů.
Ceny Zoom Business
- Zoom Business (10–250 uživatelů): 21,99 $/měsíc na uživatele
Zoom Pro vs. Zoom Business: Porovnání funkcí
Zoom Pro a Business nabízejí mnoho podobných funkcí s různými kapacitami v závislosti na ceně.
Níže najdete srovnání funkcí obou tarifů, které vám pomůže vybrat ten správný pro potřeby vaší firmy.
|Funkce
|Zoom Pro
|Zoom Business
|Počet licencí
|1-9
|10–250
|Kapacita účastníků
|100
|300
|Vlastní e-mailová doména
|Není k dispozici
|K dispozici
|Klipy
|Neomezený
|Neomezený
|Zoom Scheduler
|Není k dispozici
|K dispozici
|Přepisy nahrávek
|Není k dispozici
|K dispozici
|AI Companion
|K dispozici
|K dispozici
|Live chat a telefonická podpora
|K dispozici pouze pro předplatné vyšší než 50 $/měsíc a 200 $/měsíc.
|K dispozici bez dalších nákladů
|Podpora videa
|Není k dispozici
|K dispozici pouze pro předplatné nad 200 $/měsíc.
Funkce č. 1: Kapacita účastníků
Zoom Pro vám umožňuje pořádat schůzky s až 100 účastníky (skvělé pro týmové porady, malé webináře nebo workshopy). Limit účastníků můžete rozšířit pomocí doplňků Large Meeting, které však stojí trochu víc.
Pro větší týmy je tu Zoom Business, který umožňuje až 300 účastníků na jednu schůzku. Pro větší týmy je tu Zoom Business, který umožňuje až 300 účastníků na jednu schůzku. Obsahuje všechny funkce, které potřebujete pro pořádání prezentací nebo videokonferencí s externími partnery.
Vítěz 🏆: Zoom Pro je ideální pro malé týmy a jednotlivce, kteří potřebují spolehlivou a cenově dostupnou možnost pro každodenní schůzky a workshopy. Zoom Business je ideální pro větší týmy a větší akce, protože nabízí větší kapacitu a profesionální funkce, které vše zvládnou bez námahy.
Funkce č. 2: Plánování schůzek
S Zoom Pro můžete schůzky nastavovat přímo z aplikace Zoom nebo prostřednictvím nástrojů, jako je Google Calendar nebo Microsoft Outlook. Pozvánky na schůzky však pocházejí z výchozí domény Zoom (např. @zoom.us), takže není možné použít vlastní branding.
Zoom Business přichází s vylepšením v podobě funkce „Scheduler“, která zobrazuje vaši dostupnost a umožňuje členům týmu a zainteresovaným stranám rezervovat schůzky v časech, které vyhovují všem. Je to záchrana pro týmy, které mají na starosti velké množství schůzek. Navíc můžete přidat profesionální nádech tím, že své pozvánky opatříte firemním logem a odešlete je prostřednictvím vlastní e-mailové domény.
Vítěz🏆: Zoom Business zde vede. Díky zobrazení vaší dostupnosti ostatním je rezervace schůzek hračkou. Můžete také přidat vlastní branding k pozvánkám a dodat jim tak profesionálnější vzhled.
Funkce č. 3: Vytváření zpráv
Nástroje pro vytváření přehledů Zoom vám pomohou sledovat klíčové statistiky schůzek, jako je počet schůzek, nejrušnější dny a počet účastníků.
Tyto informace vám mohou ukázat špičky aktivity, účinnost vašeho aktuálního tarifu a dokonce i to, jak je váš tým zapojený během schůzek. Je ideální pro malé a střední podniky.
Nejlepší na tom je, že jak Zoom Pro, tak Zoom Business jsou vybaveny praktickými funkcemi pro vytváření reportů, které usnadňují doladění vaší strategie schůzek.
Vítěz🏆: Pokud jde o reportování, Zoom Pro a Business si vedou stejně dobře. Zoom Pro je však cenově výhodnější volbou pro ty, kteří pořádají méně schůzek, ale přesto potřebují informace o frekvenci, aktivních dnech, zapojení atd.
Funkce č. 4: Podpora
Pokud se rozhodnete pro Zoom Pro, získáte přístup k technické podpoře a znalostní bázi Zoom, komunitě a chatbotu. Můžete také zasílat dotazy na jejich help desk, kdykoli budete mít nějaký dotaz.
Zoom Business nabízí všechny výše uvedené kanály podpory, stejně jako živý chat a telefon. Pokud váš tarif přesahuje 200 $ měsíčně, můžete dokonce mluvit s agentem Zoomu prostřednictvím videohovoru.
Vítěz 🏆: Zoom Business jednoznačně vyhrál toto kolo jednoduše proto, že vám umožňuje přístup k podpoře prostřednictvím několika přímých kanálů. Živá, personalizovaná podpora je užitečná, což Zoom Pro postrádá.
Funkce č. 5: Ceny
Zoom Pro vám nabízí řadu funkcí: delší schůzky, cloudové úložiště Zoom, streamování, reportování a přístup z více zařízení. Cena je 15,99 $ za uživatele a měsíc a s až devíti licencemi (které lze přerozdělit) je ideální pro malé týmy s flexibilními potřebami.
Zoom Business naopak vychází z funkcí Pro a přidává několik dalších vylepšení. Čím vyniká? Nabízí až 250 licencí a umožňuje pořádat schůzky s až 300 účastníky, což je ideální pro větší týmy nebo nabité rozvrhy klientů.
Vítěz 🏆: Zoom Pro je ideální pro menší týmy, které potřebují flexibilitu, aniž by musely utrácet velké částky. Zoom Business vyniká pro větší týmy, které potřebují více licencí a větší kapacitu účastníků.
Zoom Pro vs. Zoom Business na Redditu
Podívejme se na komentář uživatele Redditor, který zdůrazňuje výzvy a úvahy při hledání nejvýhodnějšího tarifu Zoom:
Posledních několik let používám jeden účet Pro a občas potřebuji hostit dvě souběžné schůzky. Každých pár měsíců tedy zaplatím za druhý účet Pro (stejné platební údaje, jiná e-mailová adresa). Poté druhý účet po několikáté zruším. Existuje lepší/levnější způsob, jak zahájit 2 souběžné schůzky s délkou trvání více než 40 minut? Při pohledu na úplné srovnání plánů vidím, že existuje možnost License Count (počet licencí) pro Pro 1-9. Jak by tedy fungovalo zvýšení počtu licencí? Byla by to stejná cena jako samostatná licence, že? Jako alternativu zvažuji pořízení licence Business Zoom, ale potřebuji pouze 2 souběžné schůzky každých několik měsíců.
Posledních několik let používám jeden účet Pro a občas potřebuji hostit dvě souběžné schůzky. Každých pár měsíců tedy platím za druhý účet Pro (stejné platební údaje, jiná e-mailová adresa). Poté druhý účet po několikáté zruším. Existuje lepší/levnější způsob, jak zahájit 2 souběžné schůzky s délkou trvání více než 40 minut? Při pohledu na úplné srovnání plánů vidím, že existuje možnost License Count pro Pro 1-9. Jak by tedy fungovalo zvýšení počtu licencí? Byla by to stejná cena jako samostatná licence, že? Jako alternativu zvažuji pořízení licence Business Zoom, ale potřebuji pouze 2 souběžné schůzky každých několik měsíců.
Na to jiný uživatel Redditu odpověděl:
Ano, Business má minimálně deset licencí. Myslím, že děláte to nejlepší, co můžete, když přidáte licenci ke svému účtu Pro, když ji potřebujete. Vzhledem k tomu, že minimální doba trvání je jeden měsíc, pokud potřebujete 2 souběžné schůzky každý měsíc, pak se zdá, že jste vázáni náklady na 2 licence a možná by se na vás vztahovaly úspory za roční závazek. Pokud však existují mezery, můžete ke svému účtu přidat druhou licenci podle potřeby na měsíční bázi a po uplynutí měsíce bude zrušena. Měl jsem podobnou situaci, ale protože potřebujeme funkci jazykového tlumočení, bylo pro dané období lepší zvolit Business s 10 licencemi. Zoom velmi usnadňuje přidávání a odebírání licencí. Pokud tak ještě neučinili, doporučuji si ponechat jeden ÚČET a z něj přidávat/ubírat LICENCE. Vytvořil jsem několik e-mailových účtů, z nichž každý má vlastní přihlašovací údaje do Zoomu na našem firemním účtu. Pak mohu zakoupit další licenci a podle potřeby ji přiřadit těmto účtům. Myslím si, že příklad uvedený v článku Zoomu je trochu zavádějící, protože neuvádí, že John musí zakoupit další licenci pro Paula, aby ho mohl „pozvat“.
Ano, Business má minimálně deset licencí. Myslím, že děláte to nejlepší, co můžete, když přidáte licenci ke svému účtu Pro, když ji potřebujete. Vzhledem k tomu, že minimální doba je jeden měsíc, pokud potřebujete 2 souběžné schůzky každý měsíc, pak se zdá, že jste vázáni náklady na 2 licence a možná by se na vás vztahovaly úspory za roční závazek. Pokud však existují mezery, můžete ke svému účtu přidat druhou licenci podle potřeby na měsíční bázi a po uplynutí měsíce bude zrušena. Měl jsem podobnou situaci, ale protože potřebujeme funkci jazykového tlumočení, bylo pro dané období lepší zvolit Business s 10 licencemi. Zoom velmi usnadňuje přidávání a odebírání licencí. Pokud tak ještě neučinili, doporučuji si ponechat jeden ÚČET a z něj přidávat/odebírat LICENCE. Vytvořil jsem několik e-mailových účtů, z nichž každý má vlastní přihlašovací údaje do Zoomu na našem firemním účtu. Poté mohu zakoupit další licenci a podle potřeby ji přiřadit těmto účtům. Myslím si, že příklad uvedený v článku Zoomu je trochu zavádějící, protože neuvádí, že John musí zakoupit další licenci pro Paula, aby ho mohl „pozvat“.
Nejlepší je tedy podívat se na své vzorce používání a vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.
💡Tip pro profesionály: Při výběru tarifu se podívejte také na možnosti úložiště. Tarify Zoom Pro a Business nabízejí 5 GB cloudového úložiště na každého licencovaného uživatele, zatímco tarify Enterprise poskytují neomezené úložiště.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Zoom Pro a Zoom Business
Zoom je fantastický pro veškerou komunikaci – denní porady s týmem, velká webináře a vše mezi tím. Ale když provozujete podnik, často potřebujete víc než jen skvělou komunikaci (a lepší alternativu k Zoomu ).
Pro práci potřebujete ClickUp, aplikaci, která umí všechno.
Kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Kromě spolupráce a brainstormingu ClickUp zjednodušuje vše od správy úkolů po sledování projektů.
Pojďme se podívat, proč může být ClickUp lepší alternativou než Zoom Pro vs Business.
ClickUp One Up #1: ClickUp Meetings
Snadno nahrávejte schůzky a zajistěte produktivitu každé diskuse pomocí ClickUp Meetings.
Zefektivněte úkoly související s jednáními, jako je agenda, dokumentace a správa úkolů, aby všichni měli přehled o tom, co se projednává, a aby nikdy nebyly opomenuty důležité body k řešení.
Vneste do svých schůzek strukturu a 👇
✅Centralizujte všechny informace související se schůzkami v ClickUp Docs a pomocí bohatých editačních funkcí zvýrazněte to, co je důležité.
✅Převádějte klíčové body diskuse na úkoly ClickUp a přiřazujte je příslušným členům týmu.
✅Vytvořte seznamy úkolů pro všechny dílčí úkoly a menší akce, které vyžadují sledování, a po jejich dokončení je označte pomocí seznamů úkolů ClickUp.
✅Vytvořte opakující se úkoly pro různé typy schůzek, jako jsou týmové porady nebo individuální schůzky, abyste nemuseli pokaždé vytvářet program od začátku.
ClickUp Meetings vám umožní zvládnout mnoho věcí najednou – ale proč začínat od nuly, když nemusíte? Využijte připravenou šablonu ClickUp Meetings, abyste se mohli vyhnout nastavování a rovnou se pustit do toho, na čem záleží.
Stačí vyplnit mezery, upravit je podle potřeb vašeho týmu a můžete začít. Ať už jde o rychlou kontrolu nebo podrobnou strategickou schůzku, tato šablona vám usnadní plánování a zajistí hladký a bezproblémový průběh.
Tato šablona vám pomůže:
- Uchovávejte záznamy o všech svých schůzkách podle stavu – naplánované, dokončené nebo probíhající.
- Vytvořte úkoly pro všechny body k jednání projednané během schůzky a sledujte jejich průběh.
- Získejte jasný přehled o akcích a následných krocích po schůzce díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením ClickUp.
- Naplánujte pravidelné schůzky vytvořením opakujících se úkolů pro týdenní aktualizace, měsíční revize a čtvrtletní strategická setkání.
⚡️Rychlý tip: Pomocí ClickUp Brain snadno shrňte klíčové body ze svých schůzek. Stačí zadat základní údaje, jako jsou body programu, přijatá rozhodnutí, úkoly a účastníci. Umělá inteligence analyzuje konverzaci, zvýrazní důležité body a automaticky vygeneruje poznámky ze schůzky během chvilky!
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Clips
ClickUp Clips usnadňuje sdílení aktualizací nebo vysvětlování složitých pojmů. Stačí stisknout tlačítko nahrávání, zachytit obrazovku a sdělit přesně to, co potřebujete, aniž by došlo ke ztrátě kontextu.
A to nejlepší? Klipy jsou přístupné odkudkoli ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Po nahrání je můžete vložit přímo do ClickUp, stáhnout nebo okamžitě vytvořit veřejný odkaz pro sdílení.
Ale to není vše – ClickUp vám umožňuje sdílet klipy s vaším týmem, přidávat komentáře s připomínkami a dokonce je přeměnit na úkoly.
A díky ClickUp Brain jsou vaše klipy přepsány během několika sekund, což usnadňuje jejich procházení, vyhledávání časových značek a rychlé nalezení důležitých detailů. Je to chytřejší sdílení znalostí.
ClickUp má navrch #3: ClickUp Chat
Dny, kdy jste museli přeskakovat mezi různými nástroji, abyste stihli sledovat konverzace týmu, jsou pryč. ClickUp Chat je novinka, která vše vyřeší a sjednotí vaše chaty a úkoly na jednom místě. Už nemusíte přeskakovat sem a tam – vše, co potřebujete, máte přímo tady.
Díky aktualizacím v reálném čase a vnořeným odpovědím se vyhnete chaosu dlouhých e-mailových konverzací a nekonečným následným e-mailům, protože pomocí @zmínek můžete okamžitě zapojit členy týmu. Navíc díky oznámením nikdo nic nezmešká.
Ale to není vše. Každou konverzaci lze propojit s příslušným úkolem, takže pověření pracovníci vždy přesně vědí, co mají dělat. A díky ClickUp Brain můžete shrnovat vlákna nebo získávat navrhované odpovědi, čímž zajistíte přehlednost a kontextualitu chatů.
Potřebujete další munici? Pomocí funkce ClickUp Assigned Comments můžete z komentářů vytvářet úkoly a přiřazovat je sobě nebo ostatním. Všechny přiřazené komentáře jsou uspořádány ve vašem pracovním prostoru pod štítkem „Komentáře“, takže je snadno najdete a můžete je sledovat.
ClickUp má navrch #4: Integrace ClickUp
ClickUp se hladce integruje s nástroji pro spolupráci, jako jsou Slack, Microsoft Teams, Google Calendar a Zoom, díky čemuž je váš pracovní postup plynulejší a efektivnější. Například díky integraci ClickUp Zoom můžete zahájit schůzky přímo z úkolu ve svém pracovním prostoru, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Navíc, jakmile schůzka skončí, úkol se automaticky aktualizuje s volitelným odkazem na záznam (skutečně jedno místo pro vše, co se týká práce). Můžete se soustředit na vedení produktivních diskusí, dodržování programu a dodržování etikety virtuálních schůzek, aniž byste se museli namáhat.
ClickUp: All-in-One alternativa k Zoom
Zoom Pro a Business jsou spolehlivé možnosti videokonferencí pro malé podniky a týmy, které hledají snadno použitelný nástroj pro spolupráci a produktivní práci.
Ale proč se zastavit právě tady?
Co kdybyste mohli kombinovat videokonference s týmovou spoluprací, správou úkolů, asistencí založenou na umělé inteligenci, automatizací a dalšími funkcemi v jedné aplikaci „vše pro práci“?
To je to, co ClickUp umí nejlépe. Překlenuje propast mezi schůzkami a akčními položkami.
Od sledování úkolů po správu projektů – je navržen tak, aby pomáhal vašemu týmu zůstat v kontaktu, být produktivní a spolupracovat. Jste připraveni ho vyzkoušet? Zaregistrujte se zdarma a podívejte se, jak ClickUp mění pravidla hry!