10 nejlepších aplikací s umělou inteligencí pro iOS, které zvýší vaši produktivitu a kreativitu

Mobilní aplikace využívající umělou inteligenci usnadňují život – ať už jde o organizaci úkolů, generování obsahu nebo dokonce pomoc s dokonalou výslovností angličtiny.
Správná aplikace s umělou inteligencí vám ušetří čas a námahu, aniž by došlo ke snížení kvality.
Umělá inteligence může profesionálům ušetřit až čtyři hodiny týdně. To je čas navíc, který můžete věnovat tomu, na čem opravdu záleží, ať už jste na cestách nebo ponořeni do tvůrčího procesu.
Vzhledem k tomu, že 72 % společností již integruje AI do svých pracovních postupů, není tato technologie pouhým trendem, ale stává se nezbytností.
Od přepisu v reálném čase po inteligentní správu úkolů – tyto špičkové aplikace s umělou inteligencí pro iOS mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu a kreativitu. Pojďme se podívat, které z nich si zaslouží místo na vaší domovské obrazovce!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je podrobnější pohled na 10 nejlepších aplikací AI pro iOS, které mohou změnit vaše každodenní úkoly a kreativní projekty:
- ClickUp: Nejlepší pro správu úkolů a projektů pomocí umělé inteligence
- Google Gemini: Nejlepší pro provádění výzkumu a odpovídání na otázky
- ChatGPT: Nejlepší pro psaní, brainstorming a konverzační odpovědi
- Replika: Nejlepší pro podporu duševního zdraví a AI společnost
- Youper: Nejlepší pro správu emočního blahobytu
- Otter. ai: Nejlepší pro automatické přepisy schůzek a poznámky v reálném čase
- Lensa: Nejlepší pro úpravu fotografií pomocí umělé inteligence
- ELSA Speak: Nejlepší pro zlepšení výslovnosti v anglickém jazyce
- Socratic by Google: Nejlepší pro pomoc s domácími úkoly a učení
- Seeing AI: Nejlepší pro přístupnost a identifikaci objektů
Co byste měli hledat v aplikacích AI pro iOS?
Správná aplikace s umělou inteligencí by měla splňovat dvě věci: šetřit váš čas a usnadňovat vám život – ať už jste zaneprázdněný profesionál, tvůrce obsahu nebo prostě jen někdo, kdo miluje chytřejší a kreativnější nástroje. Zde je několik věcí, které byste měli zvážit:
- Najděte účelové funkce umělé inteligence: Aplikace by měly řešit skutečné problémy, jako je správa úkolů, automatizace pracovních postupů nebo kreativní vylepšení.
- Hledejte bezproblémovou integraci do ekosystému Apple: Nejlepší aplikace s umělou inteligencí bezproblémově spolupracují s funkcemi iOS a synchronizují se s nástroji umělé inteligence pro Mac. Díky synchronizaci v cloudu byste měli mít přístup ke svým úkolům, poznámkám a dalším důležitým datům na jakémkoli zařízení Apple.
- Upřednostněte snadné používání: AI by měla úkoly zjednodušovat, nikoli komplikovat, a to díky intuitivnímu designu a plynulé navigaci.
- Porovnejte bezplatné a prémiové verze: Mnoho aplikací nabízí bezplatné verze, ale prémiové plány často odemykají pokročilé funkce, které mohou stát za svou cenu.
- Vyberte si aplikace s ověřenými výsledky: Nejlepší nástroje trvale zlepšují efektivitu, přesnost nebo kreativitu při reálném použití.
Než sáhnete po kreditní kartě a uzavřete předplatné, porovnejte své požadavky s tímto rychlým seznamem. Doufáme, že vám pomůže vybrat tu správnou aplikaci.
10 nejlepších aplikací s umělou inteligencí pro iOS
S tak velkým množstvím mobilních aplikací využívajících umělou inteligenci může být výběr té ideální velmi obtížný.
Proto jsme na základě objektivní analýzy jejich funkcí, cen a uživatelských recenzí vybrali těchto 10 vynikajících aplikací s umělou inteligencí pro uživatele iPhone, jako jste vy.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a projektů s podporou AI na iOS)
Pokud se potýkáte s více projekty, termíny a každodenními úkoly, ClickUp vám pomůže.
Aplikace pro vše, co souvisí s prací je jednou z nejlepších aplikací pro správu projektů pro iOS, kterou můžete použít k udržení přehledu a kontroly nad vším, co děláte – bez stresu.
Jak?
Dnešní práce je neefektivní. 60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích. Naše úkoly, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které snižují produktivitu. ClickUp řeší tento problém tím, že kombinuje vaše projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
Tento nástroj pro zvýšení produktivity založený na umělé inteligenci eliminuje dohady při správě úkolů pro váš tým, takže se všichni mohou soustředit na to, co je nejdůležitější.
Jak to funguje? Seznamte se s ClickUp Brain, vaším spolehlivým AI asistentem, který sídlí přímo ve vašem telefonu. S jeho pomocí můžete analyzovat své pracovní zatížení a získat doporučení ohledně priorit, abyste vždy věděli, co je třeba řešit jako další.
Potřebujete shrnout dlouhý dokument nebo vlákno komentářů? Brain dokáže extrahovat klíčové body, čímž vám ušetří čas.
A co shrnutí schůzek?
Aplikace ClickUp AI Notetaker za vás automaticky pořizuje poznámky z jednání, včetně zvukového záznamu, přepisu, shrnutí a akčních položek. Díky tomu se můžete soustředit na samotnou diskusi, místo abyste během nejdůležitějších jednání zběsile ručně pořizovali poznámky.
A to nejlepší? Tyto poznámky se propojí s vašimi úkoly a dokumenty v ClickUp, takže každá schůzka se okamžitě stane mnohem efektivnější.
Zde se dozvíte, jak co nejlépe využít umělou inteligenci pro poznámky z jednání:
Kromě umělé inteligence vám dashboardy ClickUp umožňují sledovat cíle, vizualizovat časové osy úkolů a monitorovat výkonnost týmu – vše na jednom místě. Vyberte si z více než 50 přizpůsobitelných karet, jako jsou čárové, sloupcové a výsečové grafy, sprint karty, priority karty, karty přiřazených osob, tabulkové karty a další, abyste vizualizovali své pracovní postupy.
Konečně můžete pomocí ClickUp Automations delegovat rutinní, opakující se úkoly a soustředit se na práci, která posouvá věci kupředu. Existují tři jednoduché způsoby, jak v ClickUp vytvořit automatizace bez kódování:
- Vyberte si z hotových šablon pro automatizaci.
- Použijte jednoduchý nástroj pro automatizaci typu „pokud-pak“. Z rozevíracího menu vyberte spouštěč/podmínku a konečný výsledek (například: spouštěč = změna stavu úkolu, výsledek = změna přidělené osoby).
- Vytvářejte vlastní automatizace pomocí příkazů v přirozeném jazyce v ClickUp Brain (například: pokud se stav úkolu změní na „v kontrole“, přiřaďte jej „mně“).
Nejlepší funkce ClickUp
- Soustřeďte se na úkoly s vysokou prioritou díky analýze projektů a doporučením založeným na umělé inteligenci.
- Rozdělte složité projekty na zvládnutelné úkoly ClickUp. Automaticky generujte relevantní podúkoly na základě popisu úkolů pomocí ClickUp Brain.
- Nechte AI generovat jasné a stručné shrnutí schůzek z vašich poznámek.
- Nastavte pracovní postupy rychleji pomocí přizpůsobitelných šablon pro jakýkoli projekt.
- Sledujte pokrok pomocí vizuální správy úkolů prostřednictvím více než 15 zobrazení ClickUp, včetně seznamů, tabulek a kalendáře ClickUp.
- Komunikujte s kolegy asynchronně nebo v reálném čase bez nutnosti přepínání platforem pomocí ClickUp Chat.
- Pište a upravujte obsah společně díky živé spolupráci v ClickUp Docs.
📮 ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, přičemž hledají informace a souvislosti. To naznačuje, že značné množství času ztrácejí procházením, vyhledáváním a rozluštováním fragmentovaných konverzací v e-mailech a chatech. 😱
Kéž byste měli chytrou platformu, která spojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě. Ale vy ji máte!
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé možná budou potřebovat určitý čas na seznámení se s pokročilými funkcemi aplikace ClickUp pro iOS.
- Některé nástroje AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUP brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova nepostradatelný pomocník.
Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUP brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova nepostradatelný pomocník.
2. Google Gemini (nejlepší pro výzkum založený na AI a odpovídání na otázky)
Potřebujete rychlé odpovědi, aniž byste museli prohledávat několik webových stránek, nebo trochu pomoci s brainstormingem? Google Gemini vám pomůže. Tento nástroj založený na umělé inteligenci usnadňuje výzkum a tvorbu obsahu a šetří čas – ať už jste student řešící úkol, profesionál organizující nápady nebo tvůrce hledající inspiraci.
Ačkoli existuje aplikace pro uživatele iOS, nejlépe funguje s aplikacemi Google. Můžete tak získávat poznatky, vylepšovat koncepty nebo získávat návrhy pro psaní, aniž byste museli přecházet mezi platformami.
Jak nejlépe používat Google Gemini? Stačí položit otázku v běžné angličtině a Gemini vám pomocí zpracování přirozeného jazyka poskytne inteligentní odpovědi s ohledem na kontext – ať už se snažíte objasnit složitý pojem nebo hledáte kreativní řešení.
👉🏼 P. S. Toto video představuje naše nejlepší tipy, jak správně klást otázky AI nástrojům. Pokud jste někdy chtěli absolvovat tříminutový kurz prompt engineeringu, podívejte se na něj!👇🏽
Nejlepší funkce Google Gemini
- Získejte okamžité, dobře podložené odpovědi na jakoukoli otázku.
- Generujte nápady, vytvářejte návrhy a pište shrnutí pro své dokumenty.
- Snadná integrace s Google Docs, Gmailem, Google Meet a Google Maps.
- Ptejte se a dostávejte odpovědi v několika jazycích
Omezení aplikace Google Gemini
- Omezená offline funkčnost pro uživatele iOS
- Pro přesné výsledky je nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny Google Gemini
- Navždy zdarma
- Integrace Google Workspace: Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
- Plán Google One AI Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 5/5 (4 recenze)
3. ChatGPT (nejlepší pro konverzační AI a tvorbu obsahu)
ChatGPT je nejlepší volbou pro uživatele iPhone, kteří chtějí brainstormovat nápady, vytvářet návrhy obsahu nebo pracovat na kreativních projektech. Ať už píšete e-mail, shrňujete poznámky nebo vytváříte scénář pro video na YouTube, jeho výkonné generativní modely umělé inteligence vám tento proces usnadní a téměř zjednoduší.
Potřebujete jednoduchý a praktický způsob, jak používat nástroje AI? Konverzační rozhraní ChatGPT je jednoduché, takže je ideální pro začátečníky i profesionály. Je vhodné pro tvůrce obsahu, profesionály a kohokoli, kdo potřebuje trochu extra mozkové kapacity na požádání.
💡ProTip: Použijte vlastní pokyny v ChatGPT – a dalších alternativách ChatGPT – k přizpůsobení odpovědí vašim konkrétním potřebám v oblasti odvětví, tónu nebo obsahu.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Pište články, brainstormujte nápady nebo rychle shrňujte texty.
- Generujte obrázky pomocí textových podnětů
- Získejte okamžité odpovědi na dotazy, otázky nebo kreativní výzvy.
- Vytvářejte osnovy, pište zprávy nebo vylepšujte stávající obsah.
Omezení ChatGPT
- Bezplatná aplikace má omezený přístup k pokročilým modelům.
- Pro optimální výkon je nutné připojení k internetu.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 200 $/měsíc na uživatele
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT
Je prakticky užitečná pro všechno, žádná úloha pro ni není příliš velká. Používám ji každý den v práci, v běžném životě, pomáhám s ní dcerám s domácími úkoly, učím se. Tento nástroj má mnoho výhod. Změnil mi život.
Je prakticky užitečná pro všechno, žádná úloha pro ni není příliš velká. Používám ji každý den v práci, v běžném životě, pomáhám s ní dcerám s domácími úkoly, učím se. Tato aplikace má mnoho výhod. Změnila mi život.
4. Replika (nejlepší pro podporu duševního zdraví a AI společnost)
Někdy prostě potřebujete někoho, s kým si můžete popovídat, a v tom vyniká aplikace Replika. Aplikace nabízí postavy chatbotů s umělou inteligencí, které jsou navrženy pro společnost a emocionální podporu a poskytují bezpečný prostor pro ventilování emocí, reflexi nebo jen povídání.
Postava AI se učí z vašich konverzací a postupem času se přizpůsobuje vaší osobnosti, aby se cítila spíše jako skutečný přítel. Ať už se potýkáte se stresem nebo jen potřebujete prostor, kde se můžete svobodně vyjádřit, Replika vám usnadní vyjádření vašich myšlenek a emocí.
⚠️ Přátelské připomenutí: Společnost AI může být zábavná a poutavá, ale nezapomeňte, že nenahrazuje skutečné lidské vztahy. Abyste byli online v bezpečí, dávejte pozor na osobní údaje, které sdílíte s chatbotovými nástroji AI.
Nejlepší funkce aplikace Replika
- Chatujte způsobem, který je osobní a přizpůsobený vašim potřebám.
- Vyjadřujte své myšlenky a emoce v bezpečném prostředí bez předsudků.
- Sledujte, jak se chatbot s umělou inteligencí učí a přizpůsobuje vašemu stylu komunikace.
- Pomocí výzev a kontrol nálady sledujte své emoční pohodlí.
Omezení aplikace Replika
- Bezplatná verze má omezené možnosti přizpůsobení a interakce.
- Není náhradou za profesionální terapii duševního zdraví.
Ceny Replika
- Navždy zdarma
- Měsíční tarif: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Replika
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
5. Youper (váš kapesní AI asistent pro duševní zdraví)
Péče o duševní zdraví je stejně důležitá jako správa úkolů na vašem seznamu. Youper funguje jako osobní asistent, který reguluje, sleduje a spravuje vaše emoce a pomáhá vám udržet rovnováhu při řešení každodenních výzev.
Aplikace Youper, založená na technikách kognitivně behaviorální terapie (CBT), nabízí inteligentní sledování nálady a vedené reflexe, které vám pomohou udržet stres pod kontrolou. Ať už se potýkáte s těsnými termíny nebo se ocitnete ve spirále přemýšlení, Youper vám pomůže zastavit se, zamyslet se a znovu získat nadhled – to vše z vašeho iPhone.
Nejlepší funkce Youper
- Sledujte své denní nálady, abyste odhalili vzorce a pochopili, co ovlivňuje stres nebo pozitivní náladu.
- Bojujte proti negativním myšlenkám pomocí cvičení CBT založených na umělé inteligenci a získejte lepší kontrolu nad svými emocemi.
- Získejte personalizované rady na základě vašich nálad a chování.
- Stačí jen pár minut denně a budete se cítit lehčeji, klidněji a vyrovnaněji.
Omezení Youper
- Pokročilé nástroje, jako je hloubková analýza, vyžadují prémiovou verzi.
- Jedná se o podpůrný nástroj, který však nenahrazuje profesionální terapii.
Ceny Youper
- Navždy zdarma
- Premium: od 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Youper
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
🧠 Zajímavost: Siri nebyla první AI asistentkou. Slavná AI asistentka od Apple debutovala v roce 2011, ale virtuální asistenti využívající AI se datují již od roku 1966, kdy vznikla ELIZA, chatbot napodobující psychoterapeuta.
6. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a poznámky z jednání)
Jste unaveni z toho, že trávíte veškerý čas během schůzek nebo přednášek psaním poznámek? Koneckonců, nic nemůže nahradit živou účast na diskusi. Otter.ai vám to umožní – bez obav o zaznamenávání poznámek ze schůzek.
Přepisuje mluvené slovo v reálném čase a zároveň identifikuje mluvčí, takže se můžete soustředit na konverzaci. Díky prohledávatelným přepisům a shrnutím vytvořeným pomocí umělé inteligence můžete snadno vrátit se k klíčovým bodům, aniž byste museli procházet hodiny zvukových záznamů.
💡 Tip pro profesionály: Pro ty, kteří potřebují další funkce, alternativy Otter.ai, jako jsou ClickUp, Sonix a Descript, kombinují přepis s výkonnými nástroji pro úpravy a spolupráci a nabízejí více způsobů, jak vylepšit a sdílet vaše poznámky.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Okamžitě převádějte mluvené slovo na upravitelný text
- Automaticky identifikujte a označujte mluvčí v přepisech schůzek a poznámkách.
- Synchronizujte s Google Meet, Zoom a Microsoft Teams a pořizujte si poznámky bez námahy.
- Prohledávejte přepisy a najděte klíčové detaily během několika sekund.
Omezení aplikace Otter. ai
- Bezplatná verze nabízí omezený počet minut přepisů za měsíc.
- Přesnost může mírně poklesnout v případě šumu na pozadí nebo překrývání řeči.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 30 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Otter. ai Hodnocení a recenze na Google
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai
Fantastická aplikace, která mi ušetřila spoustu času. Jsem přiznaný tragéd, pokud jde o ztrácení papírů. Nesnáším psaní dlouhých poznámek, takže Otter je pro mě skvělý.
Fantastická aplikace, která mi ušetřila spoustu času. Jsem přiznaný tragéd, pokud jde o ztrátu papírů. Nesnáším psaní dlouhých poznámek, takže Otter je pro mě skvělý.
7. Lensa (nejlepší pro úpravy fotografií a vylepšení obrazu pomocí umělé inteligence)
Aplikace Lensa, navržená pro kreativní uživatele, usnadňuje úpravy fotografií pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci. Retušujte selfie, odstraňujte nežádoucí objekty z rámečku a vylepšujte pozadí – to vše pouhými několika klepnutími.
Jako jedna z nejintuitivnějších aplikací pro úpravu fotografií pro uživatele iPhone nabízí Lensa funkce jako vyhlazení pleti, úpravy pozadí a generování a vylepšování obrázků pomocí umělé inteligence. Jedná se o výkonný, ale jednoduchý způsob, jak vaše fotografie vyniknout, aniž byste museli procházet náročným procesem učení (a platit vysokou cenu) za profesionální editační software.
Nejlepší funkce aplikace Lensa
- Vyhlazujte pleť, vylepšujte rysy obličeje a upravujte osvětlení pro dokonalé selfie.
- Odstraňte nežádoucí rušivé prvky z fotografií jediným klepnutím.
- Rozostřete, nahraďte nebo přizpůsobte pozadí pro poutavé obrázky.
- Zvyšte ostrost, barvy a detaily pomocí vylepšení založených na umělé inteligenci.
Omezení aplikace Lensa
- Některé prémiové funkce vyžadují nákup v aplikaci.
- Silně upravené fotografie mohou vypadat příliš zpracované, pokud nejsou správně doladěny.
Ceny aplikace Lensa
- Navždy zdarma
- Neomezený přístup: od 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Lensa
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
8. ELSA Speak (nejlepší pro zlepšení výslovnosti angličtiny pomocí AI)
Máte potíže s výslovností angličtiny? ELSA Speak poslouchá vaši řeč, odhaluje chyby a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, aby vám pomohla mluvit přesněji a blíže k rodilému mluvčímu.
Díky umělé inteligenci přizpůsobuje ELSA lekce vašim silným a slabým stránkám, takže je procvičování efektivní a snadné. Ať už se připravujete na pohovor, prezentaci nebo jen na každodenní konverzaci, pomůže vám zlepšit se pomocí rychlých a cílených cvičení.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkci „simulovaného pohovoru“ aplikace ELSA k nácviku odpovědí na otázky při pracovním pohovoru s okamžitou zpětnou vazbou od AI. Tato funkce je skvělá pro profesionály, kteří chtějí zdokonalit své komunikační dovednosti!
Nejlepší funkce ELSA Speak
- Získejte opravy založené na umělé inteligenci a personalizovanou zpětnou vazbu přizpůsobenou vaší řeči.
- Vytvořte si vlastní učební plán na základě své úrovně plynulosti.
- Procvičujte přirozenou konverzaci s reálnými větami a scénáři.
- Sledujte pokrok pomocí podrobných analýz a přehledů.
Omezení aplikace ELSA Speak
- Některé pokročilé lekce a funkce jsou dostupné pouze v prémiové verzi.
- Pro znatelné zlepšení je nutné aplikace používat pravidelně.
Ceny ELSA Speak
- Týmový plán: 18,20 $/měsíc na uživatele
- ELSA School Plan: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace ELSA Speak
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci ELSA Speak
Toto je nejlepší aplikace pro výuku angličtiny, se kterou jsem zatím měl zkušenost. Je perfektní pro nácvik konverzace, což se mi líbí nejvíc, protože to je moje nejslabší stránka v angličtině – mám výbornou písemnou angličtinu, ale při mluvení se zasekávám. Prostě opakuji dialogy a den za dnem, kdy cvičím, se při spontánní konverzaci cítím mnohem jistější.
Toto je nejlepší aplikace pro výuku angličtiny, se kterou jsem zatím měl zkušenost. Je perfektní pro nácvik konverzace, což se mi líbí nejvíc, protože právě konverzace je mou nejslabší stránkou – píšu anglicky výborně, ale když přijde na mluvení, tak se zaseknu. Prostě opakuji dialogy a den za dnem, kdy cvičím, se při spontánní konverzaci cítím mnohem jistěji.
🧠 Zajímavost: Hudba generovaná umělou inteligencí je na vzestupu. Aplikace jako AIVA a Soundraw dokážou skládat zcela originální skladby a některé skladby generované umělou inteligencí se dokonce staly virálními hity na streamovacích platformách!
9. Socratic od Google (nejlepší pro učení a pomoc s domácími úkoly)
Aplikace Socratic od Google usnadňuje učení tím, že přeměňuje otázky na jasné, podrobné odpovědi. Stačí vyfotit problém nebo zadat dotaz a technologie umělé inteligence Google Gemini vám během několika sekund poskytne přesné vysvětlení.
Aplikace Socratic, navržená pro uživatele iPhone, zjednodušuje studium tím, že rozkládá složité témata na snadno srozumitelné poznatky. Ať už se zabýváte matematikou, přírodními vědami nebo historií, je to jako mít v kapse osobního lektora, který je připraven vám kdykoli pomoci.
Nejlepší funkce aplikace Socratic od Google
- Vyfoťte si zadání problému a funkce založené na umělé inteligenci vám poskytnou odpovědi s jasnými vysvětleními.
- Získejte přístup k videím, podrobným návodům a článkům pro výuku matematiky, přírodních věd a dalších předmětů.
- Zadávejte otázky snadno zadáním textu nebo hlasovým příkazem.
- Lépe porozumějte pojmům díky interaktivním nástrojům a vizuálním pomůckám.
Omezení aplikace Socratic od Google
- Omezeno na akademická témata, jako je matematika, přírodní vědy a literatura.
- Není tak účinná pro otevřené nebo složité otázky.
Ceny aplikace Socratic od Google
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Socratic
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Seeing AI (nejlepší pro přístupnost a identifikaci objektů)
Aplikace Seeing AI popisuje svět v reálném čase a pomáhá lidem se zrakovým postižením rozpoznávat objekty, osoby a text. Od čtení jídelních lístků po identifikaci produktů – aplikace převádí vizuální informace na mluvené slovo, čímž usnadňuje každodenní úkoly.
Pro uživatele iPhone je to jako mít osobního asistenta, který skenuje čárové kódy, rozpoznává měnu a dokonce popisuje scény. Díky aplikaci Seeing AI je orientace ve světě jednodušší a nezávislejší, a to jak doma, tak na cestách.
Nejlepší funkce aplikace Seeing AI
- Okamžitě identifikujte objekty, osoby a text pomocí fotoaparátu vašeho iPhone.
- Čtěte nahlas dokumenty, nabídky nebo ručně psané poznámky pro snadný přístup.
- Porozumějte svému okolí díky popisům scén založeným na umělé inteligenci.
- Skenujte produkty nebo účty pro rychlou identifikaci
Omezení umělé inteligence
- Některé funkce vyžadují pro optimální výkon připojení k internetu.
- Omezená přesnost v komplexních nebo nepřehledných prostředích
Ceny aplikace Seeing AI
- Navždy zdarma
Zobrazit hodnocení a recenze AI
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
ClickUp: Jediná aplikace s umělou inteligencí pro iOS, kterou potřebujete
Zapomeňte na běžné nástroje pro zvýšení produktivity pro váš iPhone – aplikace s umělou inteligencí zásadním způsobem mění způsob, jakým pracujeme a tvoříme. Aplikace ClickUp pro iOS vyniká tím, že se přizpůsobuje vašim potřebám a zbavuje vás digitálního nepořádku, který vám zabírá čas.
Pokud používáte iPhone a chcete skutečně dělat smysluplnou práci, ClickUp vám dá to, na čem záleží: více času na kreativní myšlení a méně času na rutinní práci. Každá funkce je natolik chytrá, že váš telefon konečně pracuje stejně tvrdě jako vy.
Získejte zpět kontrolu nad svým pracovním životem díky technologiím, které vám pomohou překonat výzvy.