10 nejlepších programů pro úpravu fotografií v roce 2025 (recenze a ceny)

I ti nejtalentovanější fotografové, grafici a influenceři na sociálních sítích potřebují pomoc s úpravou svých fotografií, aby byly (promiňte mi ten vtip) dokonalé.
Osvětlení a úhly jsou sice důležité, ale pro dosažení správného vzhledu je stále nezbytný software pro úpravu fotografií. ✨
Od jemných vylepšení po dramatické proměny – správné nástroje pro úpravu fotografií dávají profesionálům i amatérům možnost proměnit své snímky pouhými několika kliknutími.
Ale který software pro úpravu fotografií stojí za váš čas a peníze? ?
Ukážeme vám, jak rozpoznat vysoce kvalitní profesionální software pro úpravu fotografií, a představíme vám 10 nejlepších nástrojů pro úpravu fotografií tohoto roku – plus bonusový nástroj pro organizaci a správu vašich vizuálních projektů.
Co byste měli hledat v nástroji pro úpravu fotografií?
Jistě, nativní aplikace pro úpravu fotografií ve vašem smartphonu může být vhodná pro selfie na Instagram, ale potřebujete něco, co má větší výkon. ?
Pokud hledáte jiné programy pro úpravu fotografií, zaměřte se na tyto funkce:
- Funkce úprav: Jaké úpravy provádíte na svých obrázcích? Funkce jako odstranění pozadí, korekce barev, změna velikosti a manipulace s obrázky jsou běžné a nezbytné. Pokročilá řešení mohou nabízet úpravy fotografií HDR, korekci objektivu a úpravy na základě vrstev, takže před nákupem si ujasněte, jakou výkonnost potřebujete.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: To je nutnost, zejména pro začátečníky. Hledejte intuitivní software s funkcemi drag-and-drop a snadným přístupem přes mobilní aplikaci.
- Kompatibilita: Některé z nejlepších programů pro úpravu fotografií na světě jsou určeny pouze pro Android nebo iOS, nikoli pro oba systémy. Než se přihlásíte k odběru, ujistěte se, že nástroj funguje s vaším operačním systémem pro stolní počítače a mobilním zařízením.
- Podpora více formátů: Profesionální nástroje pro úpravu fotografií zvládají různé formáty souborů, včetně JPG, PNG a RAW.
- Automatizace: Hledejte funkce založené na umělé inteligenci, které zjednodušují složité úkoly, jako je odstranění objektů a nahrazení oblohy. Přednastavení jedním kliknutím a automatické úpravy také ušetří spoustu času.
10 nejlepších programů pro úpravu fotografií pro rok 2024
Vizuální editory se neustále mění, ale na trhu existují jasní vítězové. Podívejte se na tento seznam a najděte nejlepší aplikace pro úpravu fotografií podle svých potřeb. ?
1. Adobe Photoshop
V oblasti úpravy digitálních obrázků neexistuje známější jméno než Adobe Photoshop. Tato výkonná aplikace pro úpravu fotografií nejenže obsahuje pokročilé nástroje, které profesionální fotografové již znají a milují, ale dnešní verze Photoshopu také zahrnuje generativní AI, slučování obrázků a transformace jedním kliknutím. ?️
Nejlepší funkce programu Photoshop
- Přidejte do fotografií nový obsah pomocí generativní AI
- Retušovací nástroje, jako je Spot Healing Brush, které odstraní všechny nedokonalosti.
- Vytvářejte kompozitní fotografie překrýváním dvou nebo více obrázků.
- Potřebujete lepší pozadí? Použijte přednastavené nahrazení oblohy k další úpravě obrázků.
Omezení programu Photoshop
- Mnoho uživatelů tvrdí, že tento software má tolik funkcí, že je těžké si představit, že ho někdy opravdu zvládnete ovládat.
- Jiní tvrdí, že požadované velikosti úložiště souborů jsou omezující, ale tento problém lze vyřešit předplatným cloudového plánu Photoshopu (bezplatná verze však není k dispozici).
Ceny programu Photoshop
- Fotografie (1 TB): 19,99 $/měsíc
- Photoshop: 22,99 $/měsíc
- Creative Cloud Všechny aplikace: 59,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze programu Photoshop
- G2: 4,6/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Adobe Lightroom
Lightroom je další výkonný software pro úpravu obrázků od společnosti Adobe, který tvůrci vizuálních obsahů používají k úpravám a organizaci svých obrázků. Pokud potřebujete hromadně upravit filtry, osvětlení a expozici, Adobe Lightroom je tou správnou volbou. Je to skvělý pomocník k programu Photoshop: proveďte velké změny v programu Photoshop a poté přeneste svou práci do programu Lightroom, kde můžete provádět vrstvené úpravy a získat tak bezchybné, profesionální fotografie. ?️
Nejlepší funkce Lightroomu
- Pomocí nástrojů Lightroom Healing Tools odstraníte nedokonalosti nebo nežádoucí objekty.
- Vyzkoušejte přednastavení založená na umělé inteligenci pro hromadnou úpravu nebo pro další zdokonalení svých dovedností v úpravě fotografií.
- Maskovací nástroje usnadňují úpravy určitých částí vašich fotografií.
- Pokud chcete něco více přizpůsobeného, Lightroom vám umožňuje nahrát vlastní filtry.
- Rychle organizujte své obrázky pomocí cloudového úložiště pro efektivnější pracovní postupy.
Omezení Lightroomu
- Někteří lidé tvrdí, že Lightroom může být chybový.
- Photoshop je preferován pro náročné úpravy obrázků.
Ceny Lightroom
- Fotografie (20 GB): 9,99 $/měsíc
- Lightroom (1 TB): 9,99 $/měsíc
- Fotografie (1 TB): 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Lightroom
- G2: 4,6/5 (více než 3 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 260 recenzí)
3. GIMP
GIMP je pravděpodobně nejlepší bezplatný software pro úpravu fotografií na trhu. Tento open-source editor obrázků funguje na Linuxu, macOS a Windows. Jelikož je open-source, můžete libovolně upravovat jeho zdrojový kód a nastavení.
Nejlepší funkce programu GIMP
- Umíte programovat? Použijte jazyky C, C++, Python a další k přizpůsobení programu GIMP.
- Rychle přizpůsobte GIMP tak, aby zobrazoval pouze nástroje, které používáte nejčastěji ⚒️
- Vylepšete fotografie pomocí korekčního režimu, perspektivního zkreslení a dalších funkcí.
- Pomocí klonovacího nástroje odstraňte nežádoucí objekty nebo opravte drobné nedokonalosti pomocí opravného nástroje.
Omezení programu GIMP
- Několik uživatelů tvrdí, že rozhraní programu GIMP je trochu zastaralé.
- Ostatní uživatelé říkají, že výběrový nástroj, nástroj pro ořezávání a vrstvy jsou těžko použitelné.
Ceny GIMP
- Zdarma
Hodnocení a recenze programu GIMP
- G2: 4,3/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 400 recenzí)
4. Capture One
Capture One je nástroj pro úpravu fotografií určený pro zaneprázdněné profesionály. Nejenže obsahuje kompletní sadu funkcí pro úpravu fotografií a umělou inteligenci, ale také spravuje pracovní postupy v oblasti fotografie. Sdílejte obrázky a získejte zpětnou vazbu od svého týmu, automaticky aplikujte úpravy a mnoho dalšího v této intuitivní platformě. ✅
Nejlepší funkce Capture One
- Přepněte do režimu Live a okamžitě spolupracujte se svým týmem.
- Pomocí předvoleb stylu můžete rychle upravovat fotografie.
- Potřebujete zpracovat velké množství fotografií? Použijte Speed Edit k hromadné úpravě několika stisknutími kláves.
- Capture One je vybaven funkcí Auto Dust Removal, která odstraňuje prachové skvrny z fotografií.
Omezení Capture One
- Profesionální fotografové tvrdí, že software nepodporuje HDR stacking ani pluginy.
- Capture One má omezené možnosti exportu souborů.
Ceny Capture One
- Capture One Pro desktop: 14,92 $/měsíc, fakturováno ročně
- Balíček All in One: 21,58 $/měsíc, fakturováno ročně
- Capture One Pro trvalá licence: 299 $
Hodnocení a recenze Capture One
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
5. Canva
Canva je oblíbený software pro úpravu obrázků pomocí drag-and-drop. Ať už jste v kanceláři nebo na cestách, předem připravené grafické šablony Canva vám ušetří spoustu času. Je neuvěřitelně intuitivní a skvěle funguje i pro lidi bez zkušeností s grafickým designem. ?
Nejlepší funkce Canva
- Kdo potřebuje Midjourney? Použijte Canva AI k generování obrázků pomocí písemných pokynů.
- Rychlá transformace fotografií pomocí Magic Edit AI
- Spolupracujte se svým týmem na Canva Docs, prezentacích, videích a dalších projektech.
- Získejte přístup k šablonám pro grafiku, obrovské knihovně fotografií a úložišti vektorových obrázků.
Omezení Canva
- Neumí pokročilé úpravy fotografií jako Photoshop.
- Několik uživatelů by si přálo, aby Canva nabízela více přizpůsobitelných šablon.
Ceny Canva
- Canva Zdarma
- Canva Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Canva for Teams: 29,99 $/měsíc pro prvních pět osob
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 500 recenzí)
6. Skylum Luminar Neo
Luminar Neo je nástroj pro úpravu fotografií založený na umělé inteligenci, který usnadňuje odstraňování objektů z fotografií, rozšiřování fotografií, změnu oblohy nebo dokonce výměnu objektů na fotografiích. Ale nebojte se: platforma vám také nabízí spoustu možností pro ruční přebarvení, filtrování a úpravu vašich fotografií. ?
Nejlepší funkce Luminar Neo
- Použijte Relight AI k přidání profesionálního osvětlení do svých fotografií.
- Pořiďte si plug-in Luminar Neo a přidejte jeho AI funkce do Photoshopu.
- Vytvořte jednotný vzhled všech fotografií pomocí multiformních předvoleb Luminar Neo.
- Tento nástroj podporuje formáty JPEG, PNG, TIFF a další typy souborů.
Omezení Luminar Neo
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce umělé inteligence jsou nepředvídatelné.
- Jiní říkají, že platforma trpí zpožděním.
Ceny Luminar Neo
- Jeden měsíc: 14,95 $/měsíc
- 12 měsíců: 9,92 $/měsíc, fakturováno ročně
- 24 měsíců: 7,46 $/měsíc, fakturováno každé dva roky
Hodnocení a recenze Luminar Neo
- G2: 4,2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (5+ recenzí)
7. DxO PhotoLab
Společnost DxO prezentuje PhotoLab jako kompletní software pro úpravu fotografií ve formátu RAW určený pro profesionální fotografy. Pro běžné uživatele Instagramu může být příliš složitý, ale pokud hledáte výkonný nástroj pro fotografování, je to ta správná volba. ?
Nejlepší funkce PhotoLab
- Zlepšete ostrost fotografií pomocí odšumění
- DxO Smart Lighting rychle upravuje stíny a světla
- Pomocí nástroje ReTouch odstraníte rušivé prvky a nedokonalosti jediným pohybem ruky.
- Vytvářejte inteligentní masky – bez vrstev – pomocí U Point™.
Omezení programu PhotoLab
- Někteří uživatelé tvrdí, že uživatelské rozhraní je nepraktické.
- Jiní říkají, že jsou zklamáni nedostatkem možností přizpůsobení.
Ceny PhotoLab
- 229 $
Hodnocení a recenze PhotoLab
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
8. Midjourney
Midjourney způsobil rozruch ve světě grafického designu, když se svezl na vlně nástrojů poháněných umělou inteligencí, jako je ChatGPT. Tento nástroj umělé inteligence generuje neuvěřitelně detailní obrázky na základě textových podnětů, které zadáte chatbotu s umělou inteligencí. Nástroj můžete použít buď k vytvoření nových vizuálů od nuly, nebo k nahrání vlastních fotografií pro úpravy umělou inteligencí. ?
Nejlepší funkce Midjourney
- Stylizujte obrázky pomocí předem připravených estetických efektů, jako jsou „chaos“ a „weird“.
- Vyzkoušejte pokročilé nástroje pro výzvy, jako jsou permutace, remastery a semena.
- Pomocí příkazu video můžete převést mřížku obrázků na krátký filmový klip.
- Změňte poměr stran obrázků, jejich velikost a další parametry pomocí několika textových příkazů.
Omezení Midjourney
- Nástroje umělé inteligence občas generují podivné artefakty, jako jsou navíc prsty nebo oči, proto svou práci pečlivě kontrolujte ?
- Midjourney můžete používat pouze v případě, že se připojíte k Discord serveru chatbota.
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Pro Plan: 60 $/měsíc
- Mega Plan: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: N/A
9. Affinity Photo
Pracujete na více zařízeních a operačních systémech? Pokud ano, Affinity Photo by mohl být kompatibilní software pro úpravu fotografií vašich snů. Jedná se o jediný plně vybavený software pro úpravu fotografií, který je k dispozici pro macOS, Windows a iPad. Affinity Photo je navržen pro profesionály a obsahuje integrované nástroje pro podporu spolupráce při navrhování.
Nejlepší funkce programu Affinity Photo
- Retušujte pleť pomocí nástrojů jako Odstranění skvrn, Vypalování, Oprava a Klonování.
- Fotografujte ve formátu RAW a vynikněte všechny detaily v Affinity Photo.
- Vyberte si z knihovny přednastavených štětců nebo nahrajte své vlastní.
- Affinity Photo podporuje složité, rozsáhlé kompozice s více efekty a vrstvami.
Omezení programu Affinity Photo
- Affinity Photo nepodporuje hromadné zpracování RAW souborů.
- Někteří uživatelé tvrdí, že zákaznická podpora je trochu nedostatečná.
Ceny Affinity Photo
- MacOS: 69,99 $
- Windows: 69,99 $
- iPad: 18,49 $
Hodnocení a recenze Affinity Photo
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
10. Cyberlink PhotoDirector 365
PhotoDirector 365 od Cyberlinku je další editační nástroj využívající umělou inteligenci. Je uživatelsky přívětivější než řešení jako Photoshop a díky umělé inteligenci vám umožňuje vylepšovat fotografie jediným kliknutím.
Nejlepší funkce PhotoDirector 365
- PhotoDirector 365 automaticky retušuje portréty a postavy.
- Pomocí generátoru umění AI můžete vytvářet vlastní obrázky a grafiku.
- Vytvářejte zábavná nastavení pomocí AI Scene Generator
- Vyčistěte své fotografie pomocí nástroje pro odstranění šumu.
Omezení programu PhotoDirector 365
- Doživotní licence je k dispozici pouze pro Windows.
- Někteří uživatelé uvádějí, že import a export jsou poněkud pomalé.
Ceny PhotoDirector 365
- Doživotní licence pro PhotoDirector 2024 Ultra: 99,99 $.
- Doživotní licence pro PowerDirector 2024 Ultimate a PhotoDirector 2024: 169,99 $.
- PhotoDirector 365: 3,75 $/měsíc, fakturováno ročně
- Director Suite 365: 8,33 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze PhotoDirector 365
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (5+ recenzí)
Další nástroje pro design
Nástroje pro úpravu obrázků v tomto seznamu jistě vašim obrázkům dodají šmrnc, ale nezvládnou úplně všechno.
Profesionální týmy potřebují pomoc se správou samotného procesu vytváření, optimalizace a sdílení vizuálních materiálů. Pokud jste někdy pracovali s kreativním týmem, víte, jak těžké je sladit všechny členy, když je v procesu tolik proměnných.
Naštěstí nástroje jako ClickUp sdružují všechny do jednoho prostoru a přinášejí projektové řízení, nástroje AI a další funkce na jednu platformu. ?
ClickUp
Vyberte si svůj oblíbený nástroj pro úpravu fotografií a přejděte na ClickUp, kde můžete spravovat všechny své fotografické a obrazové projekty. Designérské týmy rády používají ClickUp ke správě designového procesu, zefektivnění pracovního vytížení a zrychlení spolupráce a schvalování.
Vytvořte si pracovní prostor ClickUp, kde budete mít na jednom místě přehled o všech projektech, úkolech, přidělených osobách a termínech. Přepínejte mezi zobrazením seznamu, kalendáře, časové osy a dalšími zobrazeními, abyste rychle získali přehled o kapacitách svého týmu a termínech. ?
ClickUp AI také výrazně šetří čas designérským týmům a fotografům. Stačí AI nástroji sdělit svou roli a co chcete dělat, a on se o vše postará. Důvěřujte ClickUp AI při psaní e-mailů, úpravách textů, shrnování poznámek a korekturách textů. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychlá vizualizace kapacity týmu v několika zobrazeních
- Sdílejte makety, nápady a zpětnou vazbu v reálném čase prostřednictvím ClickUp Whiteboards.
- Potřebujete pomoc? Nechte ClickUp AI udělat těžkou práci za vás.
- Shromažďujte požadavky na design a uspořádejte priority svého týmu v jednoduchém rozhraní typu drag-and-drop.
Omezení ClickUp
- ClickUp má mnoho funkcí, takže pro začátečníky může být náročné se s ním naučit pracovat.
- K dispozici je bezplatná zkušební verze, ale poté je ClickUp AI k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Správa vizuálních projektů bez nutnosti dlouhého učení
Ať už jste fotograf, grafický designér nebo aspirující hvězda sociálních médií, základní nástroje pro úpravy fotografií jsou nezbytností.
10 programů pro úpravu fotografií v tomto seznamu jistě dodá vašim snímkům šmrnc. Ale pokud potřebujete mít všechny své fotografické úkoly na jednom místě, sáhněte po ClickUp. ?
ClickUp usnadňuje organizaci chatů, souborů, úkolů, projektů a dalších věcí v jednoduchém rozhraní, které je vhodné i pro začátečníky. Vyzkoušejte tuto platformu hned teď: Vytvořte si bezplatný pracovní prostor ClickUp.