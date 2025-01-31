ClickUp blog
Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro iOS: iPhone a iPad

Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro iOS: iPhone a iPad

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
31. ledna 2025

Aplikace pro zvýšení produktivity pomáhají lidem soustředit se a zvládnout více úkolů v rámci jejich každodenních činností. Je však těžké najít vhodnou aplikaci mezi stovkami aplikací pro zvýšení produktivity pro iPhone a iPad, které jsou k dispozici v App Store.

Nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity pro zařízení iOS

1. ClickUp

Stáhněte si ClickUp na jakékoli zařízení a přistupujte ke své práci odkudkoli.
Přístup k ClickUp z jakéhokoli zařízení, kdekoli a kdykoli

ClickUp je komplexní platforma pro produktivitu, která každému týmu umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci pod jedním nástrojem. Ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro správu projektů nebo zkušeným uživatelem, přizpůsobení ClickUp se může rozšířit na týmy jakékoli velikosti – vzdálené i kancelářské – a zajistit vám tak nejlepší produktivitu v životě.

Nabízí funkce v barevném a přehledném uživatelském rozhraní s více funkčními úrovněmi než většina nástrojů pro správu projektů. Kromě toho se můžete zbavit aplikací pro pořizování poznámek a spolehnout se na funkci Doc pro pořizování poznámek, sdílení souborů a spolupráci mezi týmy.

Díky mnoha rozšířením pro Chrome, která jsou neustále přidávána do nových verzí, již není potřeba používat mnoho aplikací pro zvýšení produktivity na iPhone a iPadu.

Ceny ClickUp:

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

2. Trello

Aplikace Trello
prostřednictvím Trello

Trello lze použít k organizaci téměř všeho, od týmových projektů až po osobní pracovní postupy pro freelancery. Možná existují lepší alternativy k Trello, ale tato aplikace je dobrým řešením, pokud hledáte relativně snadno použitelný nástroj pro správu projektů. Kanbanové tabule jsou praktické a snadno srozumitelné, na rozdíl od neohrabaných vizualizačních nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy a scrumové tabule.

Aplikace zvládne vše, co na ni hodíte, od složitých projektových strategií po nenáročné každodenní pracovní postupy.

Cena: Trello je bezplatná aplikace.

Stáhnout Trello

3. Things

aplikace things
via Things

Things je aplikace pro správu úkolů s příjemným uživatelským rozhraním a krásnými widgety pro iPhone. Aplikace využívá to nejlepší z analogových plánovacích systémů a vytváří z nich výkonný digitální organizér. Things 3 je vhodnější jako denní plánovač než jako nástroj pro správu projektů, protože postrádá funkce pro spolupráci a komplexní sledování.

Cena: 9,99 $

Stáhnout Things

4. TickTick

Aplikace ticktick
prostřednictvím TickTick

TickTick je snadno použitelný správce úkolů, který vám pomůže udržet přehled o činnostech ve vaší malé firmě. Obsahuje několik funkcí pro správu projektů, jako je kanbanová tabule a widget kalendáře, ale nejsou tak výkonné jako některé plně vybavené alternativy. Můžete naplánovat opakující se události a použít barevné kódování, které vám pomůže udržet lepší přehled.

Cena: Zdarma s nákupy v aplikaci za 2,00 $/měsíc a 27,99 $/rok za prémiové předplatné

Stáhnout TickTick

5. Fantastical

fantastická aplikace
prostřednictvím Fantastical

Fantastical nabízí řadu aplikací pro plánování pro uživatele, kteří chtějí co nejlépe využít svůj čas. Jednou z fantastických věcí na této aplikaci je její snadné použití a schopnost kalendáře synchronizovat se s externími aplikacemi. Například funkce Interesting Calener dokáže načíst živé rozpisy zápasů vašeho oblíbeného týmu ve fotbalové lize.

Cena: Fantiscal nabízí bezplatný tarif se základními funkcemi a prémiovou verzi za 4,99 $/měsíc nebo 39,99 $/rok.

Stáhnout Fantastical

6. Todoist

Aplikace Todoist
prostřednictvím Todoist

Todoist je praktická aplikace pro správu úkolů, která obsahuje téměř vše, co potřebujete k organizaci své práce i osobního života. Integruje se s mainstreamovými aplikacemi, jako jsou Zoho, Dropbox, Jira a Zendesk, což vám umožňuje plynule se připojit a přistupovat ke svým datům. Navíc můžete při vyhledávání na internetu relativně snadno přidávat webové články a odkazy do svého seznamu úkolů.

Pokud však vaše úkoly vyžadují hodně sledování a detailního plánování, ClickUp by byl ideální alternativou k Todoistu, protože tato aplikace tyto funkce postrádá.

Cena: Todoist je bezplatná aplikace, ale profesionální funkce lze odemknout za 3,99 $/měsíc nebo 35,99 $/rok.

Stáhnout Todoist

7. Zoom

zoom aplikace
prostřednictvím Zoom

Zoom je výkonný nástroj pro videokonference, který vám umožňuje plánovat a pořádat schůzky s více než 500 účastníky najednou. Umožňuje také sdílet soubory, promítat obrazovku během prezentace a chatovat s účastníky v rámci aplikace. Umí ukládat obrázky a soubory odeslané v chatu a funkce živého přepisu vám umožní pořizovat poznámky ze schůzky.

Cena: Zoom je k dispozici jako bezplatná aplikace s možností dokoupení dalších kreditů pro pokročilé použití.

Stáhnout Zoom

8. Productive – Habit Tracker

Aplikace Productive Habit Tracker
prostřednictvím Productive – Habit Tracker

Productive Habit Tracker je aplikace zaměřená na cíle a budování návyků. Pomáhá vám rozvíjet dobré návyky tím, že je rozdělí na zvládnutelné rutiny s definovanými časovými lhůtami. Uživatelé si mohou nastavit připomenutí úkolů na základě času nebo místa s kartou statistik, která vám dá vědět, zda jste na správné cestě.

Aplikace Productive obsahuje přizpůsobitelné předvolby zabalené do jednoduchého uživatelského rozhraní s omezeným množstvím rušivých prvků.

Cena: Aplikace je k dispozici v bezplatné verzi. K dispozici jsou však také prémiové aktualizace v cenovém rozmezí od 3,99 $/měsíc do 39,99 $/rok.

Stáhnout Habit Tracker

9. Habitify

Aplikace Habitify
prostřednictvím Habitify

Habitify je oblíbený tracker, který vám pomůže vybudovat trvalé návyky. Obsahuje šikovné widgety a integruje se s aplikací Apple Health, která sleduje vaše fitness aktivity. Tracker návyků vám poskytne podporu, kterou potřebujete k pozitivním změnám ve vašem životě, jako je chození do posilovny, zahájení diety nebo dokonce opuštění špatných návyků.

Správci úkolů věnují rozvoji návyků jen zřídka dostatečnou pozornost, protože se obvykle soustředí na důležitější činnosti dne.

Cena: Habitify nabízí více než deset předplatných plánů od 4,99 $ za měsíční plán až po 64,99 $ za doživotní členství.

Stáhněte si Habitify

10. PCalc

Aplikace pcalc
prostřednictvím PCalc

PCalc je kalkulačka s bohatými funkcemi a vestavěnými funkcemi pro programátory, inženýry, finanční experty, vědce a studenty. Aplikace obsahuje některé výkonné funkce, které na běžné kalkulačce nenajdete. Funkce kopírování a vkládání, režim RPN, přizpůsobitelné motivy a promyšlené rozložení klávesnice zvyšují radost z používání kalkulačky.

Pod jednoduchým displejem se skrývají interaktivnější funkce, jako jsou funkce přejetí doprava a dolů, vyskakovací nabídky a model 3D touch.

Cena: 9,99 $

Stáhnout PCalc

11. Yoink

Aplikace yoink
prostřednictvím Yoink

Yoink je aplikace pro schránku, která vám umožňuje vybírat a organizovat nápady z různých zdrojů. Snadno použitelná funkce drag and drop vám umožňuje shromažďovat, sdílet nebo stahovat položky. A nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Aplikace poskytuje centrální úložiště pro shromažďování a synchronizuje je, aby byly k dispozici na všech vašich zařízeních iOS.

Cena: Navzdory skvělé funkčnosti je aplikace poměrně nenáročná a v AppStore je k dostání za jednorázový poplatek 5,99 $.

Stáhnout Yoink

12. Vložit

vložit aplikaci
prostřednictvím Paste

Paste je správce schránky, který nabízí více než vestavěná univerzální schránka Apple. Obě aplikace umožňují kopírovat a vkládat položky mezi zařízeními iOS, ale kouzlo aplikace Paste spočívá v tom, že umožňuje vyhledávat předchozí výstřižky. Ukládá historii schránky, organizuje ji a nabízí inteligentní filtrování, které vám pomůže prohledávat historii výstřižků.

Cena: Paste pro iOS je bezplatná aplikace, ale pokud chcete rozšířit její funkčnost na iMac, můžete si pořídit prémiové předplatné.

Stáhnout Paste

13. OmniFocus

Aplikace OmniFocus
prostřednictvím OmniFocus

Omnifocus je nabitý výkonnými funkcemi, které vám pomohou zvládat rušný život. Jako aplikace pro zvýšení produktivity pro iPhone a iPad je atraktivnější díky svým výkonným funkcím pro organizaci a stanovení priorit. Aplikace nepodporuje spolupráci a funguje pouze na platformě iOS.

Cena: S měsíčním předplatným za 9,99 $ a ročním předplatným za 99,99 $ je Onifocus dražší než mnoho jiných aplikací ve své kategorii.

Stáhnout OmniFocus

14. Freedom

aplikace freedom
prostřednictvím Freedom

Freedom je neuvěřitelně snadno použitelný blokovač webových stránek pro zařízení iOS. Aplikace Freedom přináší kromě blokování sociálních sítí a herních aplikací ještě jednu výhodu. Lze ji použít k omezení přístupu k internetu na zařízeních vašich dětí. Tato funkce však vyžaduje určité doladění, protože každé dítě s nadprůměrnými technickými znalostmi může aplikaci obejít.

Cena: Aplikace stojí 8,99 $ za měsíční předplatné a 39,99 $ za roční předplatné.

Stáhnout Freedom

15. RescueTime

Aplikace RescueTime
prostřednictvím RescueTime

RescueTime vás motivuje ke zvýšení produktivity tím, že vám poskytuje přehled o tom, jak trávíte čas na svých zařízeních. Je snadné jej nastavit a pracuje tiše na pozadí, sleduje aplikace, které používáte, a kolik času v nich trávíte. Používá pětistupňové hodnocení k pozorování vaší denní produktivity, od velmi rušivé po velmi produktivní.

RescueTime vám umožňuje klasifikovat aplikace podle toho, jak daný web používáte, protože i sociální sítě jako Instagram lze využít pro pracovní účely.

Cena: Zdarma (odemknutí prémiových funkcí za 11,99 $/měsíc nebo 77,99 $/rok)

Stáhnout RescueTime

16. Sledování času

Aplikace pro sledování času Hours
prostřednictvím Hours Time Tracking

Aplikace Hours Time Tracking vám umožňuje vizualizovat, jak trávíte čas během typického pracovního dne. Navíc můžete vést průběžný seznam časovačů, pokud neustále přecházíte mezi úkoly, a nová funkce fakturace zjednodušuje účtování klientům, pokud účtujete podle hodin. Hours může poskytovat výkazy pracovní doby a usnadňuje správu více týmů z přehledného ovládacího panelu.

Cena: Zdarma s nákupy v aplikaci od 7,99 $.

Stáhnout Hours Time Tracking

17. Evernote

Evernote
prostřednictvím Evernote

Evernote nabízí fantastický zážitek z psaní poznámek díky promyšleným funkcím, jako je přístup k cloudu, synchronizace více zařízení a výkonný vyhledávací nástroj. Pro pokročilé uživatele může sloužit také jako nástroj pro správu projektů, kde může více členů týmu sdílet soubory a spolupracovat pomocí zvukových nahrávek, fotografií, poznámek a připomínek.

Prémiové verze nabízejí skenování dokumentů, vylepšené cloudové úložiště a integraci s tisíci aplikacemi třetích stran. Vysoké náklady na placené verze se však zdají být trochu neopodstatněné, když existují cenově výhodnější alternativy se všemi žádoucími funkcemi.

Cena: Evernote nabízí bezplatný tarif a prémiové alternativy od 7,99 $/měsíc.

Stáhnout Evernote

18. Notion

aplikace Notion
prostřednictvím Notion

Notion poskytuje hybridní pracovní prostor pro pořizování poznámek a správu úkolů. Trochu zaostává v projektových funkcích, protože postrádá pokročilejší funkce, které najdete u alternativ, jako je ClickUp. Aplikace přesto zvládne spoustu práce, pokud jste freelancer nebo pracujete v malém týmu.

Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní je snadné přecházet mezi poznámkami a seznamy úkolů.

Cena: Bezplatná verze obsahuje všechny funkce, ale stojí za to přejít na prémiovou verzi, abyste odemkli týmové funkce.

Stáhnout Notion

19. Bear

aplikace bear
prostřednictvím Bear

Aplikace Bear nabízí prémiové funkce pro pořizování poznámek s přehledným postranním panelem, který vám umožní organizovat obsah. Editor Markdown podporuje textově náročné úkoly, jako jsou eseje, a do textu můžete také vkládat obrázky. Jedná se o perfektní levnou alternativu k Evernote, která nabízí jedinečné motivy a přizpůsobení typografie, které zlepšují vaše psaní.

Cena: Aplikace Bear je zdarma, ale nabízí nákupy v aplikaci pro prémiové funkce od 1,49 $/měsíc.

Stáhnout Bear

20. Goodnotes

Aplikace Goodnotes
prostřednictvím Goodnotes

GoodNotes je dokonalým příkladem toho, jak se aplikace pro pořizování poznámek od svého vzniku zlepšily. Rozhraní aplikace čerpá inspiraci z tradičních zápisníků. Uživatelé tak mají pocit, že používají knihu namísto mobilního zařízení. Uživatelé si mohou přizpůsobit velikost papíru, typ papíru, pera a zvýrazňovače.

Aplikace podporuje nahrávání zvuku, import PDF a fotografií.

Cena: K dispozici je bezplatná verze a plnou verzi lze odemknout za 7,99 $.

Stáhnout Goodnotes

21. Scanbot

Aplikace Scanbot
prostřednictvím App Store

Aplikace pro skenování jsou dnes tak dobré, že v mnoha kancelářích nahrazují tradiční skenery. Scanbot kombinuje PDF skener a čtečku QR kódů a nabízí tak výkonný nástroj vhodný pro osobní i firemní použití. Má intuitivní uživatelské rozhraní, rozpoznávání textu OCR a kompatibilitu s cloudem prostřednictvím populárních aplikací, jako jsou iCloud, Dropbox a Evernote.

Po instalaci aplikace si uživatelé mohou zakoupit kredity pro faxování dokumentů ze svého iPhone v ceně od 0,99 do 22,99 dolarů.

Cena: Aplikace je k dispozici za jednorázovou cenu 99,99 $.

Stáhnout Scanbot

22. Gladys

aplikace gladys
prostřednictvím App Store

Gladys je aplikace s bohatými funkcemi, která vám umožňuje přetahovat všechny typy obsahu na jedno centrální místo. Aplikace má skvěle vypadající uživatelské rozhraní a uložené miniatury se přehledně zobrazují v okně úložiště. Navíc Glady's usnadňuje vyhledávání souborů díky super efektivnímu systému složek.

Cena: Zdarma s nákupy v aplikaci

Stáhnout Gladys

23. Annotable

Aplikace Annotable
prostřednictvím Annotable

Toto je ta správná aplikace, pokud vaše práce zahrnuje sdílení obrázků, které vyžadují anotace. Annotable nabízí nástroje pro označování, které lze použít k zvýraznění, redigování nebo zvětšení částí obrázku. Funkce pixelace skryje některé části sdíleného obrázku a pokud sdílejte screenshoty e-mailů, můžete pomocí inteligentního nástroje pro redukci začernit některé části textu.

Cena: Zdarma s možností nákupu pokročilých nástrojů pro vkládání poznámek v aplikaci

Stáhnout Annotable

24. Opener

aplikace opener
prostřednictvím App Store

Opener je velmi praktický nástroj a mnoho uživatelů si často lámou hlavu nad tím, jak bez něj vůbec mohli přežít. V ideálním případě by se odkaz na video YouTube měl otevřít v aplikaci YouTube, ale pro mnoho uživatelů iOS to tak nikdy nefungovalo. Aplikace nabízí elegantní řešení pro případy, kdy klepnutí na webové odkazy přesměruje uživatele na špatně vyvinuté mobilní webové stránky namísto jejich otevření v nativních aplikacích.

Opener také nabízí rozšíření, které vám umožní vybrat si, zda chcete odkaz uložit, zkopírovat nebo otevřít v webovém prohlížeči.

Cena: Aplikaci lze stáhnout za 1,99 $.

Stáhnout Opener

25. Textexpander

Aplikace Textexpander
prostřednictvím Textexpander

E-maily a aplikace pro zasílání zpráv mohou zabírat velkou část vašeho drahocenného času, protože vyžadují mnoho psaní, a to i když už máte dost jiných povinností. Textexpander vám však ušetří práci díky prediktivnímu textu, který vám umožní zadávat často používané fráze během psaní. Aplikace se učí vaše zkratky a často používané fráze a poskytuje vám úryvky, jakmile spustíte akci psaní.

Cena: zdarma

Stáhnout Textexpander

Výběr nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity pro iPhone a iOS

Najít nejlepší aplikace pro zvýšení produktivity, které iOS nabízí, znamená získat možnosti, které vyřeší vaše problémy za nejvýhodnější cenu. Aplikace jako ClickUp kombinují několik funkcí do jedné platformy, takže nemusíte používat několik aplikací, když jedna zvládne vše, co potřebujete. A nezáleží na tom, zda si vyberete bezplatné aplikace pro zvýšení produktivity pro iPhone nebo se rozhodnete pro prémiové verze, pokud vám tato volba poslouží k dosažení vašich osobních nebo obchodních cílů.

Stáhněte si ClickUp a začněte správně řídit projekty ještě dnes!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp