17 nejlepších nástrojů pro správu prodejního procesu v roce 2025

Nejlepší prodejci dosahují úspěchu tím, že rozumějí emocím klientů a nabízejí jim něco, čemu nemohou odolat. Dosahují toho budováním silných vztahů a skutečným porozuměním tomu, co zákazník chce.
Nyní si představte, že provádíte tento detailní výzkum pro celý svůj prodejní proces. Zní to náročně? Právě zde přichází na řadu software pro správu prodejního procesu.
Tyto výkonné nástroje umožňují prodejním týmům sledovat obchody, předpovídat tržby, automatizovat úkoly a získávat cenné informace o jejich prodejní výkonnosti.
V tomto blogu se podíváme na 17 nejlepších nástrojů pro správu prodejního procesu, které jsme vybrali na základě výzkumu a testování.
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp: Nejlepší pro řízení prodejních projektů a vztahy se zákazníky
- Pipedrive: Nejlepší pro vizualizaci prodejních pipeline
- Keap: Nejlepší pro komplexní automatizaci prodeje a marketingu
- Freshsales: Nejlepší pro CRM prodeje a informace založené na umělé inteligenci
- Salesforce CRM: Nejlepší pro velké podniky se složitými potřebami
- HubSpot: Nejlepší pro sladění příchozích prodejů a marketingu
- Insightly: Nejlepší pro řízení projektů a integraci CRM
- ActiveCampaign: Nejlepší pro e-mailový marketing a automatizaci prodeje
- EngageBay: Nejlepší pro cenově dostupné komplexní řešení pro prodej a marketing
- Copper CRM: Nejlepší pro integraci s Google Workspace
- Salesmate: Nejlepší pro asistenci prodeje založenou na umělé inteligenci
- Capsule: Nejlepší pro jednoduché a uživatelsky přívětivé CRM
- Close: Nejlepší pro prodejní dialer a sledování hovorů
- Zapier: Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů mezi aplikacemi
- Zendesk Sell: Nejlepší pro integraci zákaznické podpory a prodeje
- Streak: Nejlepší pro integraci s Gmailem a Google Workspace
- Salesflare: Nejlepší pro jednoduché a automatizované sledování prodejů
Co byste měli hledat v nástrojích pro správu prodejního procesu?
Výběr správného softwaru pro správu prodejního procesu může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vaší prodejní strategie. Vzhledem k velkému množství dostupných možností je důležité vědět, které funkce nejlépe podpoří jedinečné potřeby vašeho týmu a prodejní proces.
Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba zvážit:
- Možnosti přizpůsobení: Ujistěte se, že nástroj pro správu prodejního procesu lze přizpůsobit vašim požadavkům. Měl by vám umožnit přizpůsobit fáze procesu, pracovní postupy a metriky prodejního procesu tak, aby odpovídaly vašemu konkrétnímu prodejnímu procesu.
- Snadné použití: Upřednostněte platformy s intuitivním rozhraním a minimální náročností na zaučení, aby vaši obchodní zástupci mohli okamžitě začít pracovat.
- Funkce automatizace: Nástroje pro automatizaci prodeje šetří čas a zvyšují efektivitu tím, že zpracovávají opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily, hodnocení potenciálních zákazníků, zadávání dat a další prodejní činnosti.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že se nástroj hladce integruje do vašeho stávajícího CRM workflow. To zahrnuje nástroje pro správu vztahů se zákazníky, nástroje pro automatizaci marketingu a komunikační platformy.
- Reporting a analytika: Vyberte si nástroj s výkonnou funkcí sales intelligence, který vám pomůže sledovat klíčové metriky, identifikovat úzká místa, předpovídat tržby a hodnotit výkonnost vašeho prodejního týmu.
- Zákaznická podpora: Hledejte nástroje pro správu prodejního procesu s dobrými recenzemi a funkcemi podpory, které vám pomohou rychle řešit problémy a odpovídat na dotazy.
➡️ Číst více: Nahlédněte do jednoho dne v životě obchodního manažera: povinnosti, výzvy a zdroje pro úspěch
17 nejlepších nástrojů pro správu prodejního procesu
Efektivní správa prodejního procesu je klíčem k uzavření více obchodů. Správné nástroje vám pomohou sledovat pokrok, odhalit překážky a zajistit hladký průběh celého procesu.
Sestavili jsme seznam 17 nejlepších nástrojů pro správu prodejního procesu, které vám pomohou optimalizovat váš prodejní proces a zvýšit produktivitu prodeje.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení prodejních projektů a vztahy se zákazníky)
ClickUp je výkonná platforma pro správu projektů a produktivity, která může zásadně změnit správu celého vašeho prodejního cyklu.
Centralizuje prodejní aktivity a umožňuje vám spravovat potenciální zákazníky, vytvářet pracovní postupy, získávat přehledy a předpovídat tržby – to vše v jednom nástroji.
ClickUp pro prodejní týmy vám usnadní správu vašich prodejních projektů. Pomůže vám vizualizovat vaše projekty a sledovat aktivitu účtů v reálném čase, takže budete vždy v obraze. Navíc díky přizpůsobitelným pracovním postupům můžete zpracovávat vše od potenciálních zákazníků až po uzavřené prodeje a zároveň budovat silné vztahy se zákazníky.
Představte si, že musíte současně zvládat několik obchodních jednání a interakcí se zákazníky – je to chaotické, že? Právě v tom vám pomůže ClickUp CRM, který usnadňuje správu vašich prodejních projektů a vztahů!
Umožní vašemu prodejnímu týmu spravovat více účtů a pečlivě sledovat obchody, přičemž všechny interakce se zákazníky a prodejní data budou spravovány v jednom nástroji. Udržuje vše na správné cestě, od péče o potenciální zákazníky až po uzavírání obchodů, posilování vztahů a zvyšování produktivity v každém kroku.
ClickUp je vysoce efektivní díky rozsáhlé knihovně šablon, které jsou vhodné pro každou aktivitu v prodejním trychtýři. Například šablona ClickUp Sales Pipeline Template poskytuje připravený rámec pro správu a optimalizaci každé fáze prodejního procesu.
Tato šablona zjednodušuje prodejní procesy a zajišťuje, že se vaše prodejní týmy mohou soustředit na to nejdůležitější – uzavírání obchodů a budování trvalých vztahů se zákazníky. Zvažte také šablonu prodejního plánu ClickUp, která vám pomůže vytvořit plán zaměřený na výsledky s cíli SMART, rychlejšími strategiemi a organizovanými informacemi na jednom snadno přístupném místě.
Další možností je šablona ClickUp CRM, která pomáhá spravovat celý zákaznický cyklus. Umožňuje vám maximalizovat vztahy se zákazníky sledováním potenciálních zákazníků, organizováním kontaktů v jedné databázi a stanovováním priorit úkolů podle fáze prodeje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si pracovní postupy a řídicí panely CRM tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému prodejnímu procesu.
- Přiřazujte úkoly, spravujte závislosti a snadno sledujte pokrok ve svých prodejních aktivitách pomocí ClickUp Tasks, který vám pomůže spravovat celý váš prodejní výkon.
- Získejte cenné informace o prodejní výkonnosti pomocí ClickUp Portfolio s podrobnými údaji o každém zákazníkovi a obchodu ve vašem prodejním procesu.
- Integrujte ClickUp s dalšími aplikacemi a platformami, jako je CRM software, software pro správu prodejního procesu nebo přední nástroje pro videokonference, jako jsou Google Meet a Slack, a zvyšte tak produktivitu prodeje.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je ruční zadávání dat a e-mailové sekvence, pomocí ClickUp Automations, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu.
Omezení ClickUp
- Pokročilé možnosti přizpůsobení a řada funkcí mohou pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- Mobilní aplikace může být méně intuitivní ve srovnání s desktopovou verzí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Barnie Pretorius, správce domény společnosti Jasper Consulting, o ClickUp:
Věřím, že je užitečný v jakékoli situaci, kdy je třeba třídit a sledovat data, od obchodních zástupců po manažerské týmy – všichni podle mého názoru mohou těžit z používání ClickUp.
Věřím, že je užitečný v jakékoli situaci, kdy je třeba třídit a sledovat data, od obchodních zástupců po manažerské týmy – všichni podle mého názoru mohou těžit z používání ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Chcete převzít kontrolu nad svým prodejním procesem? Vyzkoušejte šablonu Sales Tracker od ClickUp.
- Sledujte výkon jednotlivců i týmů v reálném čase
- Provádějte rozhodnutí na základě dat a optimalizujte tak svůj prodejní proces.
- Získejte přehled o tom, kde jsou prodejní aktivity nejúčinnější.
2. Pipedrive (nejlepší pro vizualizaci prodejních pipeline)
Pipedrive je uživatelsky přívětivý nástroj CRM, který pomáhá prodejním týmům snadno spravovat prodejní procesy.
Chcete uzavřít více obchodů? Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop můžete rychle vytvořit vizuální pipeline, sledovat pokrok, přesouvat obchody jednotlivými fázemi a začít uzavírat obchody.
Kromě vizuální přitažlivosti zahrnuje funkce jako správa kontaktů, integrace e-mailů a prognózy prodeje, které podporují celý prodejní cyklus. Navíc, protože Pipedrive má mobilní aplikaci, získáte přístup pro svůj prodejní tým i na cestách.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí přehledného a intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
- Upřednostňujte obchody tím, že se zaměříte na nejlepší příležitosti, podložené přesnými prognózami prodeje a správou prodejního procesu.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je zadávání dat a e-mailové sekvence, abyste ušetřili čas a zvýšili produktivitu.
Omezení Pipedrive
- Rozhraní je sice vizuálně přitažlivé, ale postrádá možnost přizpůsobení, což omezuje jeho použití pro komplexní prodejní trychtýře.
- Automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence je k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů Professional, Power nebo Enterprise.
Ceny Pipedrive
- Essential: 24 $/měsíc
- Pokročilé: 49 $/měsíc
- Profesionální: 69 $/měsíc
- Power: 79 $/měsíc
- Enterprise: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Nejlepší CRM, jaké jsem kdy použil, vždy ho doporučuji. „Většina CRM je řízena a vytvářena technicky zdatnými lidmi a jejich chápáním prodeje. Na Pipedrive se mi líbí, že je jasně vytvořen prodejci a technici ho vyvinuli podle jejich potřeb.
Nejlepší CRM, jaké jsem kdy použil, vždy ho doporučuji. „Většina CRM je řízena a vytvářena technicky zdatnými lidmi a jejich chápáním prodeje. Na Pipedrive se mi líbí, že je jasně vytvořen prodejci a technici ho vyvinuli podle jejich potřeb.
💡 Bonusový tip: Vyberte si software pro správu prodejního procesu, který vám pomůže sledovat prodejní OKR pro optimální výkon.
3. Keap (nejlepší pro komplexní automatizaci prodeje a marketingu)
Keap (dříve Infusionsoft) je váš prodejní a marketingový motor v jednom balíčku. Má vše, co malé podniky a podnikatelé potřebují – e-mailový marketing, CRM, automatizaci prodeje a nástroje pro tvorbu landing page – žádné zbytečné doplňky, jen výsledky!
Výjimečnou funkcí je e-mailový marketing, který vám umožňuje vytvářet personalizované kampaně přímo z platformy. Keap se hladce integruje s nástroji jako Zapier, QuickBooks a Mailchimp – ideální pro firmy, které chtějí sjednotit svůj marketing a prodej na jedné platformě.
Nejlepší funkce Keap
- Snadno automatizujte e-mailové marketingové kampaně, prodejní trychtýře a následné sekvence.
- Spravujte kontakty, sledujte interakce a segmentujte své publikum na základě jeho chování a zapojení.
- Vytvářejte vlastní vstupní stránky a formuláře, abyste získali potenciální zákazníky a rozšířili svůj e-mailový seznam.
- Plánujte schůzky a spravujte svůj kalendář hladce přímo v rámci platformy.
Omezení Keap
- Ačkoli jsou jeho funkce komplexní, někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za poněkud nepřehledné a obtížně ovladatelné.
- Ceny mohou být pro větší týmy relativně vysoké, protože se zvyšuje počet kontaktů a uživatelů.
Ceny Keap
- 299 $/měsíc (až 2 uživatelé, 1500 kontaktů)
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
➡️ Číst více: Jak vyvinout strategii prodeje a marketingu (+ příklady)
4. Freshsales (nejlepší pro prodejní CRM a informace založené na umělé inteligenci)
Freshsales od společnosti Freshworks je jako váš pomocník v prodeji poháněný umělou inteligencí – usnadňuje správu potenciálních zákazníků, zapojení zákazníků a sledování obchodů. Zjednodušuje váš prodejní proces, abyste se mohli soustředit na skutečný cíl: uzavření obchodů!
Freddy AI, AI asistent Freshsales, pomáhá obchodním zástupcům hodnotit potenciální zákazníky, odhalovat trendy a stanovovat priority úkolů pro vyšší efektivitu. Navíc díky integrovaným nástrojům pro telefon, e-mail a chat vám Freshsales poskytuje kompletní přehled o vašem prodejním procesu.
Nejlepší funkce Freshsales
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k předpovědi pravděpodobnosti uzavření obchodu a identifikaci vysoce hodnotných potenciálních zákazníků.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou e-mailové sekvence, plánování schůzek a zadávání dat, pomocí funkcí pro automatizaci prodeje.
- Získejte přehled o prodejních aktivitách a postupu prodejního procesu v reálném čase díky přizpůsobitelným dashboardům.
Omezení Freshsales
- Funkce umělé inteligence jsou výkonné, ale jejich přesnost závisí na kvalitě a množství dostupných dat.
- Některé pokročilé funkce, jako jsou přizpůsobené reporty a komplexní integrace, mohou vyžadovat delší dobu na osvojení.
Ceny Freshsales
- Růst: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Uživatel G2 říká:
FreshSales nabízí vynikající poměr ceny a výkonu, díky čemuž je ideální pro malé podniky nebo společnosti, které chtějí efektivní CRM bez velkých finančních nákladů. Jedná se o velmi intuitivní nástroj s funkcemi (například e-mailový marketing), které usnadňují správu podniku.
FreshSales nabízí vynikající poměr ceny a výkonu, díky čemuž je ideální pro malé podniky nebo společnosti, které chtějí efektivní CRM bez velkých finančních nákladů. Jedná se o velmi intuitivní nástroj s funkcemi (například e-mailový marketing), které usnadňují správu podniku.
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás automatizace opakujících se úkolů v prodeji? Podívejte se na našeho průvodce, jak využít AI v prodeji k vylepšení správy prodejního procesu.
5. Salesforce CRM (nejlepší pro velké podniky se složitými potřebami)
Salesforce je přední světový nástroj CRM pro správu prodejního procesu, který nabízí výkonné funkce pro firmy všech velikostí. Skutečně vyniká však u velkých podniků se složitými potřebami, které chtějí automatizovat své prodejní a provozní procesy.
Díky svým výkonným možnostem přizpůsobení a integrace je ideální pro obchodní zástupce, kteří chtějí zjednodušit CRM a prodejní procesy na jedné platformě. Cloudová platforma Salesforce navíc zajišťuje přístup k datům z jakéhokoli zařízení, což je ideální pro globální prodejní týmy.
Nejlepší funkce Salesforce CRM
- Přizpůsobte platformu svým jedinečným obchodním potřebám pomocí široké škály konfigurací a integrací.
- Získejte 360stupňový přehled o svých zákaznících díky bohatým datovým bodům a poznatkům.
- Automatizujte prodejní procesy, marketingové kampaně a interakce se zákazníky.
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci, jako je Einstein AI, k předpovídání chování zákazníků a zlepšení prodejních výsledků.
Omezení Salesforce CRM
- K plnému využití všech funkcí může být nutné absolvovat specializované školení.
- Složitost platformy může být pro menší podniky, které potřebují jednoduchý CRM systém, přílišná.
Ceny Salesforce CRM
- Podnik: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce CRM
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
6. HubSpot (nejlepší pro sladění příchozích prodejů a marketingu)
Hubspot je další skvělý software pro správu prodejního procesu, který slouží k komplexnímu řízení marketingových a prodejních projektů. Tento široce používaný nástroj zahrnuje bezplatný CRM systém známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a výkonnými funkcemi pro inbound marketing.
HubSpot pomáhá prodejním týmům udržet přehled o potenciálních zákaznících, automatizovat úkoly a zajistit hladký průběh prodejního procesu. Díky výkonným analytickým nástrojům navíc vaši obchodní zástupci získají jasný přehled o svém prodejním procesu a výkonu.
Nejlepší funkce HubSpot
- Sladěte prodejní a marketingové aktivity pomocí jednotné platformy a sdílených dat.
- Získejte potenciální zákazníky pomocí personalizovaných e-mailových kampaní, automatizovaných pracovních postupů a živého chatu.
- Využijte nespočet šablon prodejního procesu, které vám pomohou optimalizovat a automatizovat správu prodejního procesu.
- Uzavírejte obchody efektivněji pomocí prodejních nástrojů, jako je správa kontaktů, sledování obchodů a reporting.
Omezení HubSpot
- Bezplatný CRM postrádá automatizaci pracovních postupů, takže každá interakce se zákazníkem vyžaduje ruční zadávání dat.
- Většina klíčových funkcí se zaměřuje na inbound marketing, který nemusí vyhovovat organizacím s odlišnou prodejní strategií.
Ceny HubSpot
Pro jednotlivce a malé týmy:
- Bezplatné nástroje
- Sales Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Starter Customer Platform: 20 $/měsíc za jedno místo
- Sales Hub Professional: 100 $/měsíc za jedno pracovní místo
Pro firmy a podniky:
- Sales Hub Professional: 100 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Sales Hub Enterprise: 150 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Skvělý nástroj pro správu potenciálních zákazníků a prodejního procesu. Získáme velmi jasný přehled o celém prodejním procesu zákazníků a snadno spravujeme interakce se zákazníky pomocí automatizovaných e-mailů a sekvencí.
Skvělý nástroj pro správu potenciálních zákazníků a prodejního procesu. Získáme velmi jasný přehled o celém prodejním procesu zákazníků a snadno spravujeme interakce se zákazníky pomocí automatizovaných e-mailů a sekvencí.
7. Insightly (nejlepší pro řízení projektů a integraci CRM)
Insightly je CRM pro prodejní pipeline, které jde nad rámec tradiční správy kontaktů. Hladce integruje prodej s řízením projektů, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které potřebují úzkou spolupráci mezi prodejními, marketingovými, technickými a projektovými týmy.
Je cenově dostupný a velmi snadno použitelný, proto si ho tolik rostoucích firem vybírá, aby bez problémů zvýšily své prodeje.
Nejlepší funkce Insightly
- Integrujte funkce CRM, správy prodejního procesu a řízení projektů do jedné platformy.
- Sledujte obchody, spravujte projekty a hladce spolupracujte s obchodními zástupci.
- Získejte 360stupňový přehled o interakcích se zákazníky a postupu projektů.
Omezení Insightly
- Ačkoli nabízí funkce pro správu projektů, nejsou tak efektivní jako nástroje jako ClickUp, Asana nebo Jira.
- Celkový nástroj pro správu prodejního procesu může být pro menší týmy nákladný.
Ceny Insightly
- Plus: 99 $/měsíc (pro 2 000 potenciálních zákazníků)
- Profesionální: 499 $/měsíc (pro 2 000 potenciálních zákazníků)
- Enterprise: 999 $/měsíc (pro 2 000 potenciálních zákazníků)
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 600 recenzí)
8. ActiveCampaign (nejlepší pro e-mailový marketing a automatizaci prodeje)
Hledáte nástroje pro správu prodejního procesu, které zvýší automatizaci a lépe se přizpůsobí marketingu? Vyzkoušejte ActiveCampaign, který integruje funkce marketingové automatizace a CRM.
A to nejlepší? Díky funkcím pro správu kampaní můžete svým kontaktům zasílat personalizované automatické zprávy, což vám ušetří čas a zároveň zachová osobní přístup. Můžete tak spravovat svůj prodejní proces pro generování potenciálních zákazníků, sledování obchodů a další.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Vytvářejte sofistikované e-mailové marketingové kampaně s pokročilými funkcemi segmentace a automatizace.
- Automatizujte prodejní pracovní postupy, včetně hodnocení potenciálních zákazníků, péče o potenciální zákazníky a následných sekvencí.
- Získejte hluboký vhled do chování zákazníků díky podrobným analýzám a reportům.
Omezení ActiveCampaign
- Cena závisí na počtu kontaktů, což je nákladné pro organizace s velkým množstvím zákaznických dat.
- Funkce CRM jsou funkční, ale mohou postrádat hloubku specializovaného CRM softwaru.
Ceny ActiveCampaign
- Starter: 15 $/měsíc (pro až 1000 kontaktů)
- Plus: 49 $/měsíc (pro až 1000 kontaktů)
- Pro: 79 $/měsíc (pro až 1000 kontaktů)
- Enterprise: 145 $/měsíc (pro až 1000 kontaktů)
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
9. EngageBay (nejlepší pro cenově dostupné komplexní řešení pro prodej a marketing)
EngageBay je cenově dostupná komplexní platforma pro prodej a marketing, která nabízí širokou škálu nástrojů za konkurenceschopnou cenu. Zahrnuje e-mailový marketing, CRM, automatizaci prodeje a nástroje pro tvorbu webových stránek a landing page.
Tento komplexní přístup je ideální pro software pro správu prodejního procesu, software pro generování potenciálních zákazníků nebo řešení pro správu zákazníků.
Nejlepší funkce EngageBay
- Kombinujte e-mailový marketing, CRM software, automatizaci prodeje a nástroj pro tvorbu webových stránek v jedné cenově dostupné platformě.
- Spravujte kontakty, sledujte obchody a získejte přehled o chování zákazníků díky pokročilým funkcím, jako je bodování potenciálních zákazníků.
- Vytvářejte vlastní vstupní stránky a formuláře, abyste získali potenciální zákazníky a rozšířili své prodejní příležitosti.
Omezení EngageBay
- Platforma nemusí disponovat funkcemi zavedenějších nástrojů CRM a automatizace marketingu.
- Ačkoli jsou cenově dostupné, pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech, což je činí nákladnými.
Ceny EngageBay
- Zdarma
- Základní: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Růst: 49,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 79,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete zvýšit prodejní výkonnost? Používejte cílený obsah, který zákazníky informuje o vaší jedinečné nabídce. Zde najdete podrobného průvodce tvorbou obsahu pro podporu prodeje.
10. Copper CRM (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Copper CRM je jednoduchý a intuitivní nástroj pro správu prodejního procesu navržený speciálně pro uživatele Google Workspace. Snadno se synchronizuje s Gmailem, Kalendářem Google a dalšími aplikacemi Google, což usnadňuje správu potenciálních zákazníků, sledování obchodů a týmovou práci.
Díky jednoduchému a snadno použitelnému rozhraní je Copper ideální pro prodejní týmy, které preferují minimalistický přístup. Nabízí také funkce jako správa kontaktů, sledování obchodů a sledování e-mailů, které vám pomohou efektivně spravovat prodejní pipeline.
Nejlepší funkce Copper CRM
- Hladká integrace s Gmailem, Kalendářem Google a dalšími aplikacemi Google Workspace.
- Spravujte obchody a více prodejních pipeline pomocí klíčových funkcí pro zaznamenávání hovorů a e-mailů v známém prostředí Google.
- Sledujte prodejní výkonnost pomocí přizpůsobitelných reportů, prognóz prodeje a dashboardů.
Omezení Copper CRM
- Jelikož je primárně určen pro uživatele Google Workspace, může to omezit jeho atraktivitu pro firmy používající jiné platformy.
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako desktopová verze.
Ceny Copper CRM
- Starter: 12 $/měsíc za jedno místo
- Základní: 29 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 134 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Copper CRM
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
11. Salesmate (nejlepší pro prodejní asistenci založenou na umělé inteligenci)
Salesmate patří mezi nástroje pro správu prodejního procesu, které využívají umělou inteligenci k poskytování cenných informací a pomoci prodejním týmům. Předpovídá výsledky obchodů, navrhuje další kroky a dokonce navrhuje personalizované e-maily.
Tyto automatizované funkce podporují obchodní zástupce v každém kroku a pomáhají týmům zefektivnit pracovní postupy a soustředit se na budování vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Salesmate
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci, které pomohou obchodním manažerům předvídat výsledky obchodů a doporučit nejlepší další kroky k uzavření více obchodů.
- Automatizujte prodejní pracovní postupy, včetně e-mailových sekvencí, plánování schůzek a zveřejňování příspěvků na sociálních médiích.
- Získejte přehled o prodejních aktivitách a postupu prodejního procesu v reálném čase díky přizpůsobitelným dashboardům.
Omezení Salesmate
- Platforma nemusí vyhovovat velkým podnikům se složitými potřebami a více přizpůsobenými prodejními procesy.
- Některé pokročilé funkce mohou vyžadovat upgrade na dražší tarif.
Ceny Salesmate
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Salesmate
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
Uživatel G2 říká:
Platforma Salesmate je otevřená a flexibilní a nabízí všechny potřebné API a integrace Zapier. Tento produkt nemohu dost pochválit! Velkým plusem je také ochota školit uživatele. Celkově Salesmate předčil moje očekávání a vřele ho doporučuji každému, kdo potřebuje robustní CRM řešení.
Platforma Salesmate je otevřená a flexibilní a nabízí všechny potřebné API a integrace Zapier. Tento produkt nemohu dost pochválit! Velkým plusem je také ochota školit uživatele. Celkově Salesmate předčil moje očekávání a vřele ho doporučuji každému, kdo potřebuje robustní CRM řešení.
12. Capsule (nejlepší pro jednoduché a uživatelsky přívětivé CRM)
Capsule je lehký, ale efektivní software pro správu prodejního procesu určený pro malé podniky, které chtějí zjednodušit svůj prodejní proces.
Díky intuitivnímu rozhraní a minimalistickému designu se snadno naučíte jej používat, a to i pokud nemáte velké technické zkušenosti. Navíc základní funkce Capsule, jako je správa kontaktů, sledování obchodů a základní reportování, z něj dělají vhodný nástroj pro firmy s jednoduššími prodejními procesy.
Nejlepší funkce Capsule
- Spravujte kontakty, sledujte obchody a zaznamenávejte interakce se zákazníky.
- Vytvářejte jednoduché prodejní pipeline a sledujte obchody v průběhu prodejního procesu.
- Spolupracujte s členy týmu sdílením kontaktů a poznámek k obchodům.
Omezení kapsle
- Omezená škálovatelnost pro větší podniky se složitými potřebami
- Základní funkce pro vytváření reportů nejsou ideální pro organizace, které potřebují sledovat klíčové metriky nebo získat úplný přehled o prodeji.
Ceny Capsule
- Starter: 18 $/měsíc na uživatele
- Růst: 36 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 54 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 72 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Capsule
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Je tak snadné ho používat, že jsme si ho naprosto zamilovali. Nastavení trvalo jen pár minut, používám ho denně a líbí se mi funkce pro projekty a pipeline. Tento produkt vřele doporučuji start-upům a rostoucím firmám. Možnosti přizpůsobení, vyhledávací funkce, připomenutí atd. – vše je velmi přehledné.
Je tak snadné ho používat, že jsme si ho naprosto zamilovali. Nastavení trvalo jen pár minut, používám ho denně a líbí se mi funkce pro projekty a pipeline. Tento produkt vřele doporučuji start-upům a rostoucím firmám. Možnosti přizpůsobení, vyhledávací funkce, připomenutí atd. – vše je velmi přehledné.
13. Close (nejlepší pro prodejní dialer a sledování hovorů)
Close patří mezi oblíbené nástroje pro správu prodejního procesu, které jsou speciálně navrženy pro prodejní týmy, které se ve velké míře spoléhají na telefonické hovory. Nabízí výkonný prodejní dialer, sledování hovorů a funkce nahrávání hlasu, což z něj činí ideální řešení pro týmy zabývající se aktivním prodejem.
A to nejlepší? Integruje se s dalšími prodejními nástroji a poskytuje přehled o výkonu týmu, což pomáhá obchodním zástupcům efektivněji spravovat prodejní pipeline.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte a přijímejte hovory přímo v CRM pomocí vestavěného dialeru.
- Sledujte historii hovorů, nahrávejte hovory pro budoucí použití a analyzujte výkonnost hovorů.
- Automatizujte odchozí volání pomocí funkcí výkonného volače
Omezte omezení
- Vyšší cena ve srovnání s jinými nástroji pro správu prodejního procesu s podobnými funkcemi.
- Platforma nemusí být ideální pro firmy, které se silně spoléhají na e-mailový nebo inbound marketing.
Zavřít ceny
- Základní cena: 29 $/měsíc za jedno místo
- Startup: 59 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální: 109 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: 149 $/měsíc za jedno místo
- Na míru: Ceny na míru (pro 10 a více obchodních zástupců)
Zavřít hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
14. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů mezi aplikacemi)
Zapier není typický CRM systém, ale skvěle se hodí pro automatizaci pracovních postupů a integraci aplikací. Chcete se připojit k Gmailu, Slacku nebo ClickUp? Zapier vám to umožní! Eliminuje manuální úkoly a zjednodušuje vaše prodejní procesy.
Platforma vyniká rozsáhlou knihovnou integrací aplikací (více než 5 000). Ať už chcete automaticky zaznamenávat e-maily do svého CRM (Zapier Tables) nebo synchronizovat úkoly napříč nástroji pro správu projektů, Zapier má všechna řešení.
Nejlepší funkce Zapier
- Propojte svůj CRM se stovkami dalších aplikací, včetně platforem pro e-mailový marketing, nástrojů pro správu projektů a platforem sociálních médií.
- Automatizujte více úkolů ve vašem prodejním procesu, jako je vytváření kontaktů, aktualizace obchodů a odesílání oznámení.
- Zlepšete tok dat mezi různými aplikacemi, eliminujte ruční zadávání dat a snižte počet chyb.
Omezení Zapier
- Ačkoli je Zapier výkonný, může mít strmou křivku učení pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s koncepty automatizace.
- Nejedná se o software pro správu prodejního procesu, proto není ideální pro organizace s přímočarým prodejním procesem.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: Od 29,99 $/měsíc
- Tým: Od 103,50 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Zapier se neustále vylepšuje a přidává další funkce. Ve srovnání s Make, Afterpieces a Microsoft Flow je Zapier obvykle snazší nastavit a nabízí více integrací. Je to jedna z nejlepších dostupných automatizačních služeb.
Zapier se neustále vylepšuje a přidává další funkce. Ve srovnání s Make, Afterpieces a Microsoft Flow je Zapier obvykle snazší nastavit a nabízí více integrací. Je to jedna z nejlepších dostupných automatizačních služeb.
15. Zendesk Sell (nejlepší pro integraci zákaznické podpory a prodeje)
Zendesk Sell je výkonný nástroj pro prodej, který pomáhá týmům zvýšit produktivitu, spravovat potenciální zákazníky a udržovat jejich procesy v dokonalém stavu. Díky sledování potenciálních zákazníků, správě prodejního procesu a analýzám v reálném čase jde o to pracovat chytřeji, ne tvrději!
Tento software pro správu prodejního procesu se perfektně doplňuje s nástroji zákaznického servisu Zendesk a poskytuje vám tak jedno hladce fungující řešení pro prodej a podporu. Je ideální pro týmy, které chtějí propojit prodej a služby.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Hladká integrace s platformou zákaznické podpory Zendesk pro jednotný pohled na zákazníky.
- Spravujte kontakty, sledujte obchody a zaznamenávejte interakce se zákazníky na jedné platformě.
- Automatizujte prodejní úkoly, jako je zadávání dat a e-mailové sekvence.
Omezení Zendesk Sell
- Platforma nemusí být ideální pro firmy, které nepoužívají nástroje zákaznické podpory Zendesk.
- Integrace se Zendeskem je silná, ale základní funkce nemusí být tak robustní jako u specializovaného nástroje pro správu prodejního procesu.
Ceny Zendesk Sell
- Sell Team: 19 $/měsíc na agenta
- Sell Growth: 55 $/měsíc na jednoho agenta
- Sell Professional: 115 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Před implementací nástroje pro správu prodejního procesu si zmapujte cestu zákazníka, abyste identifikovali klíčové funkce, které potřebujete pro správu obchodů a více fází. To vám pomůže zúžit výběr možností.
16. Streak (nejlepší pro integraci s Gmailem a Google Workspace)
Streak je lehký CRM systém zabudovaný přímo do Gmailu. Je ideální pro prodejní týmy, které se spoléhají především na e-mailovou komunikaci. Tento CRM software umožňuje uživatelům sledovat potenciální zákazníky, spravovat prodejní procesy a automatizovat e-mailové pracovní postupy, aniž by museli opustit svou e-mailovou schránku.
Díky integraci s Gmailem a Google Workspace je ideální pro malé týmy a samostatné podnikatele, kteří chtějí automatizovat e-maily a optimalizovat svůj prodejní proces.
Nejlepší funkce Streak
- Spravujte kontakty, sledujte obchody a zaznamenávejte interakce přímo ve vaší doručené poště Gmailu.
- Sledujte otevření e-mailů a kliknutí, abyste získali přehled o zapojení zákazníků.
- Spolupracujte s členy týmu sdílením pipeline a přístupem ke sdíleným kontaktním informacím.
Omezení Streak
- Omezená škálovatelnost pro větší týmy nebo podniky
- Jelikož je Streak integrován do Gmailu, jeho funkčnost je omezena omezeními rozhraní Gmailu.
Ceny Streak
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 89 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 159 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Streak
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Vynikající nástroj CRM pro živnostníky a malé firmy. Miluji vytváření pipeline pro své prodeje a je snadné vytvářet úryvky pro předvyplnění e-mailových šablon pro různé typy potenciálních zákazníků a potenciální zákazníky v různých fázích. Streak mi doslova ušetří 2–3 hodiny týdně a díky integraci přímo do Gmailu je velmi snadný na používání. Líbí se mi také možnost exportovat svou pipeline, abych mohl provádět analýzy svého výkonu.
Vynikající nástroj CRM pro živnostníky a malé firmy. Miluji vytváření pipeline pro své prodeje a je snadné vytvářet úryvky pro předvyplnění e-mailových šablon pro různé typy potenciálních zákazníků a potenciální zákazníky v různých fázích. Streak mi doslova ušetří 2–3 hodiny týdně a díky integraci přímo do Gmailu je velmi snadný na používání. Líbí se mi také možnost exportovat svou pipeline, abych mohl provádět analýzy svého výkonu.
17. Salesflare (nejlepší pro jednoduché a automatizované sledování prodejů)
Posledním softwarem pro správu prodejního procesu na seznamu je Salesflare. Jedná se o jednoduchý automatizovaný nástroj, který sleduje aktivity a pomáhá vám uzavřít více obchodů. Navíc shromažďuje interakce se zákazníky z e-mailů, telefonů a kalendářů a poskytuje tak 360stupňový přehled.
A co je na tom nejlepší? Jeho funkce založené na umělé inteligenci vám pomohou stanovit priority potenciálních zákazníků, předpovědět uzavření obchodů a doporučit nejlepší další kroky.
Nejlepší funkce Salesflare
- Upřednostněte potenciální zákazníky a identifikujte příležitosti s vysokou hodnotou pomocí poznatků založených na umělé inteligenci.
- Vytvářejte automatizované zprávy a přehledy pro sledování prodejních výsledků.
Omezení Salesflare
- Funkce umělé inteligence nemusí být tak přesné nebo pokročilé jako v špičkových CRM systémech.
Ceny Salesflare
- Růst: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesflare
- G2: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Zvláštní zmínky
- Zoho CRM: Spojuje marketing, prodej a úspěch zákazníků v jedné dynamické platformě.
- Monday. com: Umožňuje firmám všech velikostí vytvářet prodejní pipeline bez nutnosti vývojáře.
- Lusha: Posiluje prodejní tým pomocí nástrojů pro obohacování potenciálních zákazníků, prodejní inteligence a generování potenciálních zákazníků.
- Nutshell: Vizualizuje prodejní pipeline, aby bylo možné sledovat obchody a přesouvat je mezi jednotlivými fázemi, což usnadňuje jejich sledování.
Ovládněte svůj prodejní proces s ClickUp
Představili jsme 17 nejlepších nástrojů pro správu prodejního procesu, z nichž každý má své výhody a zvláštnosti. Zvažte své potřeby a rozpočet, vyberte si ten, který vám nejlépe vyhovuje, a sledujte, jak váš prodejní proces (a vaše tržby) raketově rostou!
Upozorňujeme však, že ClickUp je komplexní platforma, která kombinuje vše, co potřebujete v softwaru pro prodejní pipeline, s dalšími funkcemi pro zvýšení produktivity. S tímto CRM softwarem můžete automatizovat úkoly, spravovat potenciální zákazníky, nastavovat pracovní postupy a získat vše, co potřebujete, v jednom přehledném pracovním prostoru.
Jste připraveni transformovat svůj prodejní proces? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a převezměte kontrolu nad svými prodejními aktivitami.