13 nejlepších AI agentů pro produktivitu

Každý projektový manažer a vedoucí týmu ten pocit zná – seznam úkolů roste rychleji, než je stačíte odškrtávat, a je těžké udržet si náskok.
Co kdyby některé z vašich úkolů už nevyžadovaly tolik vaší pozornosti?
A právě zde přicházejí na řadu agenti s umělou inteligencí.
AI agenti aktivně podporují produktivitu, přizpůsobují se pracovním postupům a přijímají rozhodnutí v reálném čase, která mění způsob, jakým se práce vykonává.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 13 nejlepších AI agentů, kteří vám mohou pomoci zefektivnit provoz, lépe stanovovat priority a výrazně zvýšit vaši produktivitu.
Přehled nejlepších AI agentů pro produktivitu
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|*Ceny
|ClickUp
|– Řízení projektů s podporou AI pomocí ClickUp Brain – Automatizujte úkoly pomocí workflow bez nutnosti programování – Vytvářejte obsah pomocí AI Writer for Work – Shrnujte aktualizace a zefektivněte spolupráci pomocí Chat Agents
|Týmy spravující komplexní projekty, dokumenty a spolupráci na jednom místě
|Trvale bezplatný tarif; Možnost přizpůsobení pro podniky
|Notion AI
|– Získává informace z aplikací Notion, Slack a Google Drive – Využívá GPT-4 a Claude k kontextovým odpovědím – Automaticky generuje seznamy úkolů z nestrukturovaného obsahu – Pomáhá strukturovat dokumenty a poznámky z jednání
|Tvorba dokumentů a správa znalostí pro asynchronní týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Reclaim AI
|– Plánování úkolů, zvyků a schůzek s využitím umělé inteligence – Sleduje čas strávený na jednotlivých úkolech a schůzkách – Synchronizuje dostupnost se Slackem, CRM systémy a kalendáři – Upřednostňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem díky inteligentním časovým blokům
|Chytrá optimalizace kalendáře a řízení času věnovaného soustředěné práci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 $/měsíc na uživatele
|Motion AI
|– Automaticky plánuje a přeplánovává úkoly – Předpovídá zpoždění projektů a upravuje pracovní zátěž – Odkazy na schůzky s AI chrání čas bez schůzek – Automatizace pracovních postupů pomocí vestavěných šablon
|Plánování úkolů a projektů s inteligentním rozvrhováním pro jednotlivce i týmy
|Ceny placených tarifů začínají na 20 $ za měsíc na uživatele
|Aplikace Fellow.
|– Automaticky generuje shrnutí schůzek, akční položky a rozhodnutí – Šablony pro plánování před schůzkou – Synchronizuje poznámky a přepisy s CRM – Ukládá všechny poznatky ze schůzek na jednom místě
|Týmy s velkým počtem schůzek, které potřebují jasné sledování a centralizované poznámky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11 $/měsíc na uživatele
|Grammarly AI
|– Zpětná vazba ohledně tónu a srozumitelnosti v reálném čase – Detekce plagiátů napříč miliony zdrojů – Hluboká integrace napříč aplikacemi a prohlížeči – Návrhy AI pro psaní e-mailů, dokumentů a dalších textů
|Psaní přehledného a bezchybného obsahu na všech platformách
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 30 $/měsíc na uživatele
|SaneBox
|– Chytré filtry pro třídění e-mailů podle priority – Odhlášení odběru pomocí SaneBlackHole – Odložení e-mailů pro snížení zaneřádění – Denní přehled aktualizací s nízkou prioritou
|Řešení přetížení e-mailů a zvýšení efektivity doručené pošty
|Ceny placených tarifů začínají na 3,49 $/měsíc
|Intuit Assist
|– Převádí poznámky a účtenky na faktury – Personalizuje finanční přehledy pomocí AI podnětů – Chytré upomínky faktur a sledování klientů – Propojuje QuickBooks, TurboTax, Mailchimp
|Automatizace účetnictví malých podniků a přehled o cash flow
|Ceny na míru
|Intercom AI
|– Zákaznická podpora založená na umělé inteligenci prostřednictvím Fin Agent – Shrnutí konverzací v reálném čase a návrhy odpovědí – Jednotná schránka napříč platformami – Inteligentní centrum nápovědy s samoobslužnou podporou
|Týmy, které chtějí rychlou podporu založenou na AI s možností lidské zálohy
|Ceny placených tarifů začínají na 39 $ za měsíc na uživatele
|Glean AI
|– Vyhledávání pomocí AI v rámci celé společnosti napříč všemi propojenými aplikacemi – Inteligentní asistent pro shrnování dokumentů a generování obsahu – Personalizované odpovědi na základě role a aktivity – Vytváří prohledávatelný znalostní graf
|Rychlé odpovědi a podpora obsahu pro týmy s velkým objemem znalostí
|Ceny na míru
|AutoGPT
|– Provádí složité úkoly s minimálním zadáním – Využívá paměť k informovanému rozhodování – Rozděluje velké cíle na dílčí úkoly zpracovávané umělou inteligencí – Shrnuje dokumenty pomocí GPT-3.5 a GPT-4
|Automatizace pracovních postupů, rešerší a vícestupňových úkolů
|Ceny na míru
|Superhuman
|– Třídění e-mailů pomocí AI pro rychlejší třídění – Klávesové zkratky pro okamžité odpovědi – Kalendář a přehledy ze sociálních sítí přímo v e-mailu – Upomínky na následné kroky a sledování interakcí
|Produktivita e-mailové komunikace díky rychlému třídění a hluboké personalizaci
|Ceny placených tarifů začínají na 30 $ za měsíc na uživatele
|RescueTime AI
|– Sleduje a vykazuje čas strávený v jednotlivých nástrojích – Funkce Focus Sessions blokuje rušivé vlivy – Denní přehledy o vzorcích produktivity – Upozornění na cíle pro budování lepších návyků
|Samostatní pracovníci a týmy sledující čas za účelem zlepšení soustředění
|Ceny placených tarifů začínají na 9 $ za měsíc na uživatele
Co jsou agenti s umělou inteligencí?
AI agenti jsou inteligentní softwarové programy, které provádějí složité úkoly, přijímají rozhodnutí a přizpůsobují se na základě dat. Analyzují své prostředí, zpracovávají informace a podnikají kroky k dosažení konkrétních cílů.
Díky strojovému učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP) se agenti s umělou inteligencí postupem času učí a zdokonalují, čímž se stávají dynamičtějšími a pohotovějšími.
Umělá inteligence na pracovišti zvyšuje produktivitu automatizací složitých obchodních procesů, minimalizací únavy z rozhodování a optimalizací přidělování zdrojů. Kromě provádění úkolů se agenti neustále vyvíjejí a řeší výzvy v oblasti umělé inteligence, což z nich činí nezbytnou součást efektivity v rychle se měnících prostředích.
Nejlepší AI agenti pro produktivitu
Pojďme se podívat na nejlepší AI agenty pro produktivitu, abyste mohli najít toho ideálního pro své pracovní potřeby. 📊
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů založené na AI, automatizaci pracovních postupů a spolupráci)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a týmovou komunikaci – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Seznamte se s agenty ClickUp Autopilot: Vaši AI kolegové
To, co ClickUp skutečně odlišuje, jsou agenti AI nové generace – nazývaní Autopilot Agents – zabudovaní přímo do platformy. Tito agenti AI nejsou jen jednoduchými boty nebo automatizací; jsou to inteligentní digitální spolupracovníci, kteří rozumí vašim cílům, rozhodují se a podnikají kroky napříč vaším pracovním prostorem.
Agenti ClickUp Autopilot mohou výrazně zvýšit produktivitu tím, že:
- Automatizace vícestupňových pracovních postupů: Například když je vytvořen úkol pro zapojení nového klienta, agent s umělou inteligencí může automaticky přiřadit členy týmu, nastavit termíny, odeslat uvítací e-maily a aktualizovat stav projektu – bez nutnosti ručního zásahu
- Fungují jako proaktivní asistenti: Agenti sledují váš pracovní prostor a hledají spouštěče (například přesun úkolu do nové fáze nebo blížící se termín) a podnikají správné kroky, jako je eskalace urgentních záležitostí, zasílání připomínek nebo generování souhrnů
- Přizpůsobení vašim potřebám: Můžete vytvářet vlastní agenty pomocí pokynů v přirozeném jazyce a přizpůsobit je jedinečným procesům vašeho týmu – ať už jde o schvalování obsahu, plánování sprintů nebo pravidelné reportování
💡 Tip pro profesionály: AI agenti ClickUp se mohou dokonce propojit s dalšími nástroji (jako jsou Slack, Google Calendar nebo Salesforce), aby byl celý váš pracovní postup synchronizovaný.
ClickUp Automation: zefektivněte opakující se práci
ClickUp Automation vám ulehčí od rutinní práce a postará se o opakující se úkoly, aby se týmy mohly soustředit na to podstatné. Od přidělování úkolů a aktualizace stavů až po zasílání připomínek a synchronizaci dat – vše zajišťuje hladký chod v pozadí.
AI Builder usnadňuje nastavení automatizace pracovních postupů. Místo ručního nastavování pravidel automatizace stačí jednoduše popsat, co potřebujete, běžnou angličtinou – například „Automaticky přiřadit recenzenta, když úkol přejde do fáze ‚Ve fázi recenze‘“ – a ClickUp Brain pravidlo okamžitě nastaví za vás.
Postřehy, souhrny a osobní asistence založené na umělé inteligenci
ClickUp Brain posouvá správu práce založenou na umělé inteligenci o úroveň výš díky automatizaci úkolů, shrnování aktualizací projektů a poskytování přehledů v reálném čase v rámci celé organizace. Je integrován přímo do softwaru pro správu projektů ClickUp a představuje další pár rukou a mozek, který pomáhá činit chytřejší rozhodnutí.
⭐ Posuňte svou produktivitu s AI ještě dál díky Brain MAX
Pro uživatele, kteří chtějí ještě pokročilejší funkce AI, nabízí ClickUp Brain MAX – samostatnou desktopovou aplikaci, která staví na síle ClickUp Brain. Zatímco ClickUp Brain je integrován do platformy ClickUp, Brain MAX přináší vyhledávání, správu úkolů a automatizační nástroje poháněné AI do celého vašeho desktopového prostředí.
S Brain MAX můžete:
- Prohledávejte ClickUp, vaše propojené pracovní aplikace (jako Google Drive, Figma a GitHub) a web – vše z jednoho místa
- Pomocí funkce Talk to Text můžete diktovat poznámky, úkoly nebo aktualizace bez použití rukou, a to kdekoli na svém počítači
- Vytvářejte a aktualizujte úkoly nebo dokumenty přímo ze svého počítače, aniž byste museli přepínat mezi záložkami nebo prohlížeči
- Shrnujte projektové aktivity, generujte souhrnné aktualizace a identifikujte zablokované úkoly pomocí integrovaných nástrojů AI
- Brain MAX vám také nabízí flexibilitu při výběru z nejlepších modelů umělé inteligence – včetně ChatGPT, Claude a Gemini – pro chatování a vyhledávání, takže můžete využít silné stránky každého modelu pro různé typy dotazů
Brain MAX je ideální pro týmy i jednotlivce, kteří hledají specializované centrum produktivity založené na umělé inteligenci, které centralizuje práci, znalosti a automatizaci.
AI agenti ClickUp jsou inteligentní asistenti zabudovaní do platformy ClickUp. Tito agenti automatizují vícestupňové pracovní postupy, přijímají rozhodnutí a provádějí akce v rámci ClickUp – a jdou tak daleko za hranice jednoduché automatizace úkolů. Můžete si vytvořit vlastní agenty pomocí pokynů v přirozeném jazyce, aby vyhovovali vašim jedinečným procesům.
Jako software pro prediktivní analýzu využívá Brain historická data a nabízí prediktivní informace k předpovědi časových harmonogramů projektů a potenciálních výzev. Umělá inteligence například analyzuje délku trvání minulých projektů a využití zdrojů, aby předpověděla potenciální zpoždění v aktuálních projektech, což manažerům umožňuje efektivněji přidělovat zdroje.
Kromě toho vám využití AI jako osobního asistenta pomůže udržet přehled o úkolech, automatizovat rutinní aktualizace a zefektivnit rozhodování.
A pokud dáváte přednost interakci bez použití rukou? ClickUp Brain Max přináší AI agenty na váš desktop s hlasovými příkazy typu „push-to-talk“, takže můžete přidělovat práci nebo získávat aktualizace, aniž byste se dotkli klávesnice.
AI Meeting Notetaker a flexibilita modelů
ClickUp Brain také nabízí AI Notetaker, který se může připojit k hovorům, přepisovat schůzky, generovat shrnutí a extrahovat akční položky – a propojovat poznámky přímo s úkoly a projekty v ClickUp.
Uživatelé ClickUp Brain si mohou přímo ve svém pracovním prostoru ClickUp vybrat mezi předními modely AI – včetně OpenAI, Claude a Gemini –, což vám poskytuje flexibilitu a kontrolu nad vaším zážitkem s AI.
Pro rychlé reakce nabízí předem připravené odpovědi nebo převádí krátké poznámky na propracované zprávy, což pomáhá týmům zůstat produktivními bez zahlcení chatem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte projekty v chodu, i když jste pryč: Agenti s umělou inteligencí (agenti Autopilot) dokážou automatizovat složité, vícestupňové pracovní postupy a spoléhat se na proaktivní digitální spolupracovníky, kteří za vás vyřizují úkoly v pozadí
- Spolupracujte v reálném čase: Pracujte plynule na úkolech, dokumentech a projektech s ClickUp Docs a sdílejte nápady, časové plány a aktualizace okamžitě
- Shrnutí pracovních aktualizací: Rychle vytvářejte shrnutí pomocí AI, která zdůrazňují klíčové změny v prioritách, termínech a poznatcích ze spolupráce
- Přizpůsobte si dashboardy: Vizualizujte průběh projektu a sledujte klíčové metriky pomocí dashboardů ClickUp
- Stanovte a sledujte cíle: Definujte jasné, měřitelné cíle v ClickUp, předejte je svému týmu a automatizujte sledování pokroku
- Snadná integrace: Propojte ClickUp s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Calendar, Salesforce, GitHub a Microsoft Teams, a zjednodušte si pracovní postupy
- Rychlé vyhledávání: Pomocí funkce ClickUp Connected Search můžete okamžitě vyhledávat úkoly, dokumenty, chaty a soubory, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi
- Automaticky zaznamenávejte všechny poznatky z jednání: ClickUp AI Notetaker vám pomůže přepisovat jednání, shrnout diskuse a extrahovat úkoly – a přímo je propojit s vašimi projekty
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikaci ClickUp mohou chybět některé pokročilé funkce, které jsou dostupné v desktopové verzi
- Nabízí rozsáhlou sadu funkcí, což pro uživatele bez technických znalostí vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notion AI (nejlepší pro vylepšení tvorby dokumentů a týmové spolupráce)
Notion AI mění způsob, jakým týmy řídí projekty, analyzují informace a přijímají rozhodnutí.
Díky schopnosti čerpat informace z různých zdrojů, získávat poznatky z dokumentů a automatizovat pracovní postupy je to více než jen asistent pro psaní. Jedná se o AI agenta, který pomáhá týmům udržovat pořádek, omezit manuální práci a rychleji přijímat rozhodnutí založená na datech.
Notion AI se integruje do vašeho pracovního prostoru, což znamená, že rozumí kontextu, využívá znalostní bázi AI a pomáhá strukturovat práci.
Nejlepší funkce Notion AI
- Prohledávejte Notion, Slack, Google Drive a další zdroje a získejte okamžité odpovědi
- Automaticky získávejte relevantní poznatky z organizačních znalostí
- Využijte GPT-4 a Claude k poskytování relevantních odpovědí na jakékoli dotazy
- Automaticky generujte seznamy úkolů z poznámek ze schůzek, e-mailů a obchodních hovorů
Omezení Notion AI
- Funkce Notion AI nejsou v současné době k dispozici v mobilních aplikacích, což omezuje přístupnost pro uživatele na cestách
- Novým uživatelům může připadat ovládání funkcí agenta náročné
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Cena: 24 $/měsíc na uživatele
- Podniková verze: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
🔍 Věděli jste, že? Multitasking snižuje nárůst produktivity. Studie ukazují, že přepínání mezi úkoly může snížit efektivitu až o 40 %, protože mozek se pokaždé musí znovu soustředit.
3. Reclaim AI (nejlepší pro automatizaci správy úkolů a optimalizaci plánů)
Reclaim AI je inteligentní asistent pro plánování, který pomáhá týmům i jednotlivcům optimalizovat jejich kalendáře bez nutnosti ručního zásahu.
Chrání váš čas na soustředění, předchází vyhoření díky inteligentním nástrojům pro rovnováhu mezi prací a soukromým životem a dokonce se synchronizuje s nástroji jako Slack a Asana, aby váš pracovní tok nebyl přerušován. Ať už potřebujete automatizovat schůzky, chránit dny bez schůzek nebo sledovat, jak váš tým tráví čas, Reclaim AI je adaptivní správce času, který neustále optimalizuje váš rozvrh.
Využijte nejlepší funkce AI
- Plánujte si automaticky návyky založené na AI díky flexibilnímu odkládání, řazení podle priority a chytrému přeplánování
- Sledujte čas strávený na schůzkách, úkolech a zvycích pomocí osobního sledování času a analýzy lidí
- Synchronizujte plánování se Slackem, nástroji CRM a webhooky, abyste aktualizovali dostupnost, automatizovali pracovní postupy a zlepšili spolupráci
Překonejte omezení AI
- Nastavení Reclaim AI může být časově náročné a pro běžné uživatele se může jevit jako příliš složité
- Funkci plánování schůzek chybí možnosti přizpůsobení, jako je přidávání otázek pro pozvané, což ji činí méně vhodnou jako plnohodnotnou náhradu
Ceny Reclaim AI
- Lite: Zdarma
- Základní tarif: 10 $/měsíc na uživatele
- Cena: 15 $/měsíc na uživatele
- Podniková verze: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Reclaim AI
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Hudba může zvýšit produktivitu — ale pouze ta správná. Instrumentální hudba, zejména klasická nebo ambientní, pomáhá zlepšit soustředění, zatímco písně s textem mohou odvádět pozornost od úkolů vyžadujících hlubokou koncentraci.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 60 % zaměstnanců odpoví na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení práce může trvat až 23 minut, než se znovu soustředí, takže rychlé odpovědi jdou na úkor ztráty produktivity.
Právě v tom vám pomůže ClickUp. Automatizace se postarají o rutinní aktualizace, přiřazené komentáře udržují úkoly v pořádku a ClickUp Brain shrnuje klíčové diskuse – takže máte vždy přehled, aniž byste byli neustále rozptylováni. Méně přepínání mezi úkoly, více hotové práce!
4. Motion AI (nejlepší pro plánování úkolů a projektů s využitím poznatků umělé inteligence)
Motion je platforma pro správu úkolů a projektů založená na umělé inteligenci, která automaticky plánuje úkoly, optimalizuje pracovní postupy týmu a zajišťuje, že projekty probíhají podle plánu. Upřednostňuje práci na základě termínů, závislostí a kapacity pracovní zátěže, čímž udržuje váš tým v souladu bez nutnosti neustálých kontrol.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro řízení projektů s umělou inteligencí Motion aktivně spravuje váš čas. Předpovídá termíny dokončení projektů, předchází konfliktům v plánování a automaticky upravuje priority, když dojde ke změnám v plánech.
Nejlepší funkce Motion AI
- Předvídejte a zabraňte nedodržení termínů tím, že budete analyzovat dostupnost týmu a pracovní zátěž v reálném čase a identifikujete rizika dříve, než se stanou problémem
- Automatizujte provádění pracovních postupů pomocí šablon, které se postarají o vytváření úkolů, jejich přidělování, plánování a postup mezi fázemi
- Upravujte projektové plány podle toho, jak se práce dokončuje, a automaticky posouvejte termíny a odpovědnosti bez ručního zásahu
- Zefektivněte plánování pomocí Meeting Links založených na umělé inteligenci, které upřednostňují důležité schůzky a zároveň chrání čas na soustředěnou práci a prosazují hodiny bez schůzek
Omezení Motion AI
- Někteří uživatelé hlásí, že se v aplikaci občas vyskytují chyby
- Motion AI nepodporuje tolik integrací aplikací třetích stran jako některé jiné nástroje
- Nenabízí funkce pro týdenní hodnocení ani sledování času v různých kategoriích úkolů.
- Tento nástroj v současné době podporuje pouze kalendáře Gmail a Outlook, což může být omezující pro uživatele, kteří využívají jiné kalendářové služby, jako je iCloud.
Ceny Motion AI
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Motion AI
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
🠦 Zajímavost: Kratší pracovní týden může zvýšit produktivitu. Země, které experimentují se čtyřdenním pracovním týdnem, zjistily, že zaměstnanci byli stejně produktivní – někdy dokonce ještě více – a zároveň si užívali lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
5. Aplikace Fellow. (Nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů při schůzkách a zlepšení týmové spolupráce)
Fellow je AI asistent pro schůzky, který zvyšuje produktivitu před, během i po každé schůzce. Automatizuje pořizování poznámek, sleduje úkoly a centralizuje poznatky ze schůzek, čímž zajišťuje, že každá diskuse vede k smysluplným výsledkům.
Tento typ AI agenta aktivně organizuje a optimalizuje schůzky. Integruje se přímo s kalendáři, CRM a nástroji pro spolupráci, aby zefektivnil plánování, generoval automatické souhrny a zajistil včasné následné kroky.
Nejlepší funkce aplikace Fellow.
- Získejte informace o schůzkách založené na umělé inteligenci tím, že požádáte Fellow Copilot o shrnutí, akční body nebo rozhodnutí z minulých schůzek
- Prosazujte osvědčené postupy pro schůzky pomocí integrovaných kalkulátorů nákladů, šablon pro program a produktivitu a předběžných briefingů, které optimalizují diskuse
- Synchronizujte a centralizujte data ze schůzek tím, že uložíte všechny nahrávky, přepisy a poznámky na jedno místo s nastavením ochrany soukromí pro správu přístupu
- Automaticky aktualizujte záznamy v CRM synchronizací diskusí z jednání s příslušnými poli
Omezení aplikace Fellow.
- Úkoly nejsou automatizované, takže uživatelé je musí sledovat a aktualizovat ručně
- Byly hlášeny občasné problémy se synchronizací, které mohou vést k nesrovnalostem mezi zařízeními
Ceny aplikace Fellow.
- Zdarma
- Solo: 29 $/měsíc na uživatele
- Team: 11 $/měsíc na uživatele
- Cena pro firmy: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Fellow.
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Váš nejproduktivnější čas během dne je individuální. Někteří lidé pracují nejlépe ráno, zatímco jiní se rozjedou odpoledne nebo večer. Zjištění vašich hodin s nejvyšší produktivitou vám pomůže efektivněji plánovat úkoly.
6. Grammarly AI (nejlepší pro vylepšení srozumitelnosti, tónu a stylu psaní na všech platformách)
Grammarly zlepšuje srozumitelnost, soudržnost a zapojení ve všech formách komunikace. Vylepšuje strukturu vět, optimalizuje tón a přepisuje celé odstavce pro lepší čitelnost. Postřehy založené na umělé inteligenci pomáhají profesionálům, studentům a týmům vytvářet propracovaný obsah bez chyb, který odpovídá zamýšlenému sdělení.
Díky strategickému koučování a automatizaci pracovních postupů založeným na umělé inteligenci funguje Grammarly jako personalizovaný editor, který zajišťuje, že každý text je srozumitelný a účinný.
Nejlepší funkce Grammarly AI
- Přizpůsobte tón a styl pomocí zpětné vazby v reálném čase, která upravuje formálnost, sebevědomí a čtivost na základě publika a záměru
- Prohledávejte miliardy zdrojů na plagiáty, abyste zajistili originalitu a zachovali profesionální a akademickou integritu
- Hladká integrace s více než 500 000 aplikacemi a platformami, včetně Gmailu, Google Docs, Slacku, Microsoft Wordu a Notionu
- Detekujte a opravujte gramatické chyby pomocí pokročilé kontroly gramatiky, interpunkce a pravopisu
Omezení AI nástroje Grammarly
- Může se stát, že občas přehlédne chyby nebo poskytne nesprávné návrhy, zejména u složitých větných konstrukcí nebo specializovaného obsahu.
- Grammarly nabízí uživatelům omezené možnosti přizpůsobení zpětné vazby, kterou poskytuje
Ceny služby Grammarly AI
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Podniková verze: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grammarly AI
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
7. SaneBox AI (nejlepší pro správu přeplněné e-mailové schránky a zvýšení produktivity díky třídění založenému na umělé inteligenci)
SaneBox filtruje vaše e-maily na základě vašeho dosavadního chování. Aplikace sleduje, které e-maily otevíráte, na které odpovídáte nebo které mažete, a podle toho třídí budoucí zprávy do různých složek.
Automaticky třídí zprávy do složek, jako je SaneLater pro méně urgentní e-maily, SaneNews pro zpravodaje a SaneBlackHole pro odesílatele, od kterých už nikdy nechcete dostávat zprávy. Agent zefektivňuje následné kroky, zabraňuje přetížení doručené pošty a dokonce generuje Daily Digest, abyste mohli na první pohled zkontrolovat nepodstatné e-maily.
Nejlepší funkce SaneBox AI
- Automaticky třídte e-maily do inteligentních složek, abyste omezili rušivé vlivy a udrželi svou doručenou poštu přehlednou
- Okamžitě se odhlaste z odběru nežádoucích e-mailů tím, že je přetáhnete do SaneBlackHole
- Odložte si nenaléhavé e-maily pomocí funkce Připomenutí a přesuňte je na později, abyste se mohli soustředit na bezprostřední priority
Omezení SaneBoxu
- Ačkoli je AI SaneBoxu navržena tak, aby efektivně filtrovala a organizovala e-maily, může se občas stát, že zprávy nesprávně zařadí, což vede k nesprávnému roztřídění důležitých e-mailů
- Někteří uživatelé považují náklady na předplatné SaneBoxu za poměrně vysoké
- Při používání agenta s účty Microsoft 365 prostřednictvím Microsoft Graph jsou některé funkce omezeny.
Ceny SaneBoxu
- Snack: 3,49 $/měsíc
- Lunch: 5,99 $/měsíc
- Dinner: 16,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SaneBoxu
- G2: 4,9/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70 recenzí)
8. Intuit Assist (nejlepší pro finanční úkoly a personalizované přehledy)
Intuit Assist je generativní finanční asistent poháněný umělou inteligencí, který zjednodušuje účetnictví, fakturaci a rozhodování pro malé podniky a jednotlivce. Automatizuje rutinní finanční úkoly, poskytuje personalizované přehledy a zlepšuje správu cash flow díky integraci aplikací QuickBooks, TurboTax, Credit Karma a Mailchimp.
Intuit Assist jde nad rámec automatizace a přeměňuje roztříštěná finanční data na praktické informace. Zpracovává nestrukturované vstupy, jako jsou ručně psané poznámky, e-mailová korespondence a účtenky, a přeměňuje je na faktury, záznamy o výdajích nebo finanční prognózy.
Nejlepší funkce Intuit Assist
- Vytvářejte faktury a záznamy o výdajích z fotografií a e-mailů převodem ručně psaných poznámek, účtenek a faktur dodavatelů do strukturovaných finančních záznamů
- Automatizujte upomínky faktur s přizpůsobením tónu, které přizpůsobí následné zprávy na základě platební historie klienta a informací o vztahu
- Analyzujte finanční data pomocí interaktivních dotazů AI a odhalte trendy, ziskovost zákazníků a vzorce cash flow
Omezení Intuit Assist
- Uživatelé, kteří se spoléhají na aplikace třetích stran nebo externí finanční nástroje, mohou narazit na omezenou podporu nebo interoperabilitu
- Ačkoli Intuit Assist využívá umělou inteligenci k poskytování personalizovaných doporučení, uživatelé by si měli uvědomit, že to zahrnuje zpracování citlivých finančních údajů
Ceny služby Intuit Assist
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Intuit Assist
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip od profesionála: Vytvořte si rituál na závěr pracovního dne. Ukončení dne rutinou – například revizí úkolů nebo úklidem – vám pomůže plynule přejít do osobního času.
9. Intercom AI (nejlepší pro zlepšení zákaznické podpory a automatizaci servisních procesů)
Intercom kombinuje chatboty s umělou inteligencí s lidskými týmy podpory, aby vyřizovaly dotazy zákazníků. Umělá inteligence řeší běžné problémy, jako je resetování hesla nebo informace o doručení, zatímco váš tým se věnuje složitějším záležitostem. Systém si pamatuje předchozí konverzace, takže pokud se zákazník vrátí s problémem, zobrazí se celá jeho historie.
Chcete věci urychlit? Umělá inteligence navrhuje odpovědi na základě podobných minulých ticketů, takže agenti nemusí psát stále dokola stejné odpovědi. Navíc dashboard ukazuje, které otázky se opakovaně objevují, což pomáhá odhalit oblasti, kde by rychlé FAQ nebo drobná úprava produktu mohly všem ušetřit čas.
Nejlepší funkce Intercom AI
- Nasazujte agenta Fin AI pro okamžitou zákaznickou podporu tím, že ho naučíte pracovat s články v znalostní bázi, soubory PDF a URL adresami, aby poskytoval přesné, lidsky znějící odpovědi
- Zvyšte efektivitu agentů pomocí Fin AI Copilot tím, že budete generovat odborné odpovědi, navrhovat odpovědi a shrnovat konverzace v reálném čase
- Poskytujte omnichannelovou podporu v několika jazycích sjednocením zpráv z e-mailu, živého chatu a sociálních platforem do jedné doručené pošty
- Získejte samoobslužné řešení díky centru nápovědy s podporou AI, které poskytuje okamžité odpovědi a snižuje počet příchozích požadavků
Omezení AI v Intercomu
- Umělá inteligence je z hlediska přizpůsobení poněkud rigidní. Podnikům, které hledají vysoce přizpůsobené pracovní postupy nebo reakce, může chybět flexibilita pro konkrétní případy použití umělé inteligence
- Jeho cena může být pro menší firmy nebo startupy příliš vysoká
Ceny Intercom AI
- Essential: 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Expert: 139 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Intercom AI
- G2: 4,4/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
🔍 Věděli jste, že? Až 87 % zaměstnanců uvádí, že by byli produktivnější, kdyby si mohli sami zvolit, kolik dní budou pracovat z domova. Na otázku, proč dávají přednost práci na dálku, uvedli jako hlavní důvod vyhnutí se dojíždění do práce, zatímco zvýšená produktivita se umístila na druhém místě.
10. Glean AI (nejlepší pro produktivitu na pracovišti díky vyhledávání a automatizaci úkolů založeným na umělé inteligenci)
Glean zvyšuje produktivitu na pracovišti díky hladké integraci s aplikacemi jako Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce a Slack. Umožňuje vám efektivně vyhledávat, vytvářet a využívat AI k automatizaci úkolů. Pomáhá s přípravou e-mailů, shrnováním schůzek a analýzou dat.
Glean v zásadě funguje jako znalostní centrum, které sdružuje firemní informace z různých platforem a poskytuje výsledky vyhledávání v reálném čase i personalizovaná doporučení. Přizpůsobuje se jednotlivým rolím a učí se z historických dat, aby postupem času zlepšoval přesnost a relevanci.
Nejlepší funkce Glean AI
- Provádějte vyhledávání na pracovišti napříč všemi firemními daty, aplikacemi a znalostními databázemi a zajistěte tak, aby zaměstnanci dostávali přesné odpovědi na své dotazy v reálném čase.
- Využijte AI asistenta k psaní e-mailů, generování obsahu, shrnování dokumentů a automatizaci složitých pracovních postupů pomocí přizpůsobitelných pokynů
- Využijte znalostní graf k vytvoření prohledávatelného úložiště informací o lidech, obsahu a činnostech ve vaší organizaci
Omezení Glean AI
- Nastavení vyhledávání vyžaduje vytvoření komplexního indexu dat vaší společnosti, což může být časově náročné a nákladné
- Vyhledávání pomocí umělé inteligence od společnosti Glean je stále v rané fázi a může mít potíže se zpracováním specifické odborné terminologie.
Ceny služby Glean AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Glean AI
- G2: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤝 Přátelské připomenutí: Někdy je produktivní nedělat nic. Chvíle klidu – snění, meditace nebo prostě jen pohled z okna – mohou podnítit nové nápady a průlomová řešení problémů.
11. AutoGPT (nejlepší pro automatizaci složitých pracovních postupů a generování obsahu s minimálním vstupem)
AutoGPT funguje jako digitální asistent, který rozděluje velké úkoly na menší, zvládnutelné části. Zadejte mu cíl, například „prozkoumat konkurenci“, a on naplánuje jednotlivé kroky a shromáždí informace ze zadaných zdrojů. Nástroj se připojuje k GPT-4, aby pochopil úkoly a zjistil, co dělat dál.
Vývojářům pomáhá psát a opravovat kód tím, že navrhuje řešení nebo odhaluje potenciální chyby. Stačí mu sdělit, co se snažíte vytvořit, a on vám nastíní kroky kódování nebo pomůže s řešením problémů. Jelikož běží v cloudu, stačí jej nastavit jednou a nechat ho zpracovávat opakující se úkoly, zatímco vy se soustředíte na jinou práci.
Nejlepší funkce AutoGPT
- Provádějte autonomní úkoly tím, že definujete cíle a necháte AutoGPT je rozdělit na dílčí úkoly, které budou dokončeny bez průběžného zásahu uživatele
- Spravujte krátkodobou a dlouhodobou paměť, abyste si udrželi přehled o kontextu úkolů a v průběhu času zlepšili rozhodování
- Vytvářejte texty podobné lidským pomocí GPT-4, což umožňuje přesné a souvislé odpovědi pro celou řadu úkolů, od tvorby obsahu až po zákaznický servis
- Ukládejte a shrňujte soubory pomocí funkcí GPT-3.5, organizujte a zkracujte dokumenty a získejte tak cenné informace
Omezení AutoGPT
- Každá akce v AutoGPT vyžaduje volání modelu GPT-4, což vede k významným nákladům, zejména u úkolů zahrnujících více kroků
- Nedokáže převést řadu akcí na opakovaně použitelné funkce, což vyžaduje vytvoření nových procesů pro každý nový úkol
Ceny AutoGPT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AutoGPT
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Ukládejte si šablony AI příkazů, abyste urychlili úkoly a zajistili jednotný přístup v rámci celého týmu.
12. Superhuman (nejlepší pro zvýšení produktivity při práci s e-maily díky třídění a správě úkolů pomocí umělé inteligence)
Superhuman zrychluje vaši e-mailovou rutinu pomocí klávesových zkratek a rychlých akcí. Rozdělte si doručenou poštu do sekcí, jako je „vyžaduje odpověď“ nebo „může počkat na později“, a procházejte zprávy pouze pomocí klávesnice. Aplikace vám připomene e-maily, na které jste chtěli reagovat, a umožní vám dočasně skrýt zprávy, které nejsou urgentní.
Chcete naplánovat schůzku? Stačí stisknout pár kláves a váš kalendář se zobrazí přímo ve vaší doručené poště. Aplikace vám také ukáže informace o každém, komu píšete e-mail – jeho pozici, společnost a profily na sociálních sítích –, takže nemusíte otevírat nové záložky, abyste si dané osoby vyhledali.
Nejlepší funkce Superhuman
- Zrychlete třídění e-mailů pomocí automatického třídění založeného na umělé inteligenci, které e-maily kategorizuje pro snadné a rychlé odpovědi
- Pomocí funkce Okamžitá odpověď můžete vytvářet rychlé odpovědi a ušetřit tak čas při vyřizování rutinních e-mailů, aniž by tím utrpěla kvalita.
- Odesílejte e-maily později pomocí funkce Send Later a vyberte si ideální čas pro odeslání vašich e-mailů
- Sledujte interakci s e-maily tím, že zkontrolujete, kdy a na jakém zařízení byl váš e-mail otevřen, a získejte přehled o chování příjemců v reálném čase
Omezení nadlidských schopností
- Superhuman nenabízí nativní aplikaci pro Windows, což omezuje její dostupnost
- Integruje se především s Gmailem a Outlookem, chybí mu nativní podpora pro jiné e-mailové služby
Ceny Superhuman
- Základní tarif: 30 $/měsíc na uživatele
- Cena pro firmy: 40 $/měsíc na uživatele
- Podniková verze: Ceny na míru
Hodnocení a recenze na Superhuman
- G2: 4,7/5 (800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
13. RescueTime AI (nejlepší pro sledování digitálních návyků a optimalizaci využití času)
RescueTime sleduje, jak trávíte čas u počítače, a poskytuje vám reálný přehled. Všimli jste si, že jste strávili tři hodiny na YouTube, i když jste si mysleli, že jde jen o krátkou přestávku? Aplikace vám tyto vzorce ukáže, aniž by vás za to soudila. Označte různé webové stránky a aplikace jako užitečné nebo rušivé a na ovládacím panelu si zkontrolujte, kam váš čas skutečně mizí.
Můžete také zapnout funkci Focus Session, která zablokuje lákavé weby, které vás odvádějí od práce. Aplikace tyto soustředěné úseky sleduje, abyste mohli zjistit, kdy jste nejproduktivnější.
Nejlepší funkce RescueTime AI
- Blokujte rušivé webové stránky během soustředěných pracovních relací pomocí funkce Focus Sessions, která také sleduje vaši nepřerušovanou produktivitu
- Identifikujte vzorce a trendy ve své produktivitě a porovnávejte svůj výkon v jednotlivých dnech a týdnech
- Vytvářejte podrobné zprávy o denních činnostech, trendech v produktivitě a využití času, které vám pomohou porozumět vašim pracovním návykům
- Stanovte si osobní cíle v oblasti produktivity a nechte si zasílat upozornění, když je splníte nebo překročíte, což vám pomůže udržet motivaci a zůstat na správné cestě
Omezení AI v RescueTime
- Možnosti přizpůsobení se vám mohou zdát nedostatečné
- Tento nástroj vyžaduje nepřetržité sledování, což nemusí být vhodné, pokud dáváte přednost ručnímu sledování nebo máte obavy ohledně ochrany soukromí.
Ceny RescueTime AI
- Solo: 12 $/měsíc na uživatele
- Team: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime AI
- G2: 4,2/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
💡 Tip od profesionála: Naučte se říkat ne. Ochrana svého času vám zajistí, že se budete moci soustředit na práci s vysokou přidanou hodnotou, místo abyste byli přetížení.
Na co byste se měli zaměřit při výběru agentů s umělou inteligencí pro zvýšení produktivity?
AI agenti se stali nezbytnými pro vylepšení pracovních postupů a zvýšení produktivity, ale při takovém množství možností může být těžké poznat, který z nich skutečně přinese změnu.
Abyste měli jistotu, že z agenta vytěžíte maximum, zaměřte se na následující aspekty:
- Automatizace úkolů: Vyberte si AI, která zvládne opakující se úkoly, jako je plánování, sběr dat, správa e-mailů a generování obsahu, abyste se mohli soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou
- Chytré integrace: Zajistěte, aby se váš AI agent mohl hladce propojit s nástroji jako Google Drive, Slack a Salesforce a zajistit tak jednotný pracovní postup
- Informace v reálném čase: Najděte řešení, které poskytuje okamžité souhrny a analýzu dat, aby vám pomohlo stanovit priority úkolů a rychle činit informovaná rozhodnutí
- Personalizace: Hledejte agenta, který se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám, učí se z vašich preferencí a postupem času zlepšuje svou asistenci
- Funkce pro spolupráci: Pořiďte si agenta, který podporuje týmovou práci tím, že pomáhá s přípravou obsahu, vytvářením aktualizací a správou úkolů
- Škálovatelnost a flexibilita: Vyberte si agenta, který roste s vašimi potřebami, ať už jste malý tým nebo řídíte rozsáhlé projekty
Řízení projektů s využitím umělé inteligence s ClickUp
Každý z agentů s umělou inteligencí, o kterých jsme psali, slouží k jinému účelu, od automatizace úkolů až po komunikaci. Pomáhají vylepšovat pracovní postupy, zlepšovat rozhodování a posilovat spolupráci v týmu, čímž zvyšují efektivitu každodenních úkolů.
ClickUp však vyniká jako komplexní řešení, které vše sjednocuje.
Díky funkcím ClickUp založeným na umělé inteligenci a robustní automatizaci můžete hladce integrovat řízení projektů, přidělování úkolů a komunikaci do jedné platformy.
Zaregistrujte se na ClickUp a zažijte budoucnost práce již dnes. 📝