10 nejlepších funkcí softwaru pro řízení lidských zdrojů pro lepší výkon

HR týmy dělají všechno – nábor, výplaty, hodnocení výkonu –, ale bez správných nástrojů se i základní úkoly mění v nekonečné seznam úkolů. Ručně sledujete dovolené? Honíte se za papírováním? Na to nikdo nemá čas. ⏳
Správné funkce softwaru pro řízení lidských zdrojů zjednodušují provoz, snižují množství rutinní práce a pomáhají týmům soustředit se na podporu zaměstnanců a zvyšování produktivity.
Tento blog se zabývá nejlepším softwarem pro řízení lidských zdrojů, který usnadňuje, zrychluje a zjednodušuje personální operace. Podíváme se také na to, jak ClickUp zlepšuje výkonnost organizace. Pojďme se do toho pustit! 🧐
Co je software pro řízení lidských zdrojů?
Software pro řízení lidských zdrojů je digitální řešení, které pomáhá firmám zvládat základní úkoly v oblasti lidských zdrojů. Automatizuje nábor, výplatu mezd, sledování docházky a řízení výkonu, čímž snižuje manuální práci a minimalizuje chyby.
Tento software centralizuje údaje o zaměstnancích, což usnadňuje ukládání, přístup a správu důležitých záznamů. Strukturovaný systém zajišťuje dodržování firemních zásad a zákonných požadavků a zároveň zlepšuje celkovou přesnost procesů v oblasti lidských zdrojů.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s HR softwarem poroste mezi lety 2024 a 2030 průměrným ročním tempem [CAGR] 12,2 %, a to díky rostoucímu využívání cloudových řešení.
Hlavní výhody softwaru pro řízení lidských zdrojů
Řízení úkolů v oblasti lidských zdrojů může být velmi náročné. Vysvětlíme vám, jak software pro řízení lidských zdrojů vše zjednodušuje a zefektivňuje. 💪🏼
- Zefektivnění administrativních úkolů: Automatizuje výplaty mezd, sledování dovolených a hodnocení výkonu, což umožňuje týmům HR soustředit se na zapojení zaměstnanců, jejich udržení a růst.
- Vylepšené řízení pracovní síly: Centralizuje údaje o zaměstnancích pro rychlý přístup, pomáhá týmům HR sledovat docházku, pracovní dobu a efektivně spravovat dodržování předpisů.
- Snížení pracovní zátěže: Vyrovnává rozdíl mezi týmy s nedostatkem personálu a 57 % profesionálů v oblasti lidských zdrojů, kteří pracují nad své limity, automatizací administrativních úkolů a umožněním týmům soustředit se na strategické iniciativy.
- Hladká samoobsluha zaměstnanců: Umožňuje zaměstnancům aktualizovat osobní údaje, žádat o dovolenou a samostatně přistupovat k zaměstnaneckým benefitům, čímž se snižuje administrativní zátěž.
- Zvýšená shoda s předpisy a bezpečnost: Automatizuje vedení záznamů, aby byla zajištěna shoda s pracovními zákony a firemními politikami, zatímco bezpečné ukládání dat chrání informace o zaměstnancích a snižuje rizika nesouladu s předpisy.
🧠 Zajímavost: První oficiální personální oddělení bylo založeno v roce 1901 ve společnosti National Cash Register Company po velké stávce. Zaměřovalo se na stížnosti zaměstnanců, bezpečnost a školení.
Základní funkce softwaru pro řízení lidských zdrojů
Pokud jde o software pro řízení lidských zdrojů a zaměstnanců, některé funkce jsou nezbytné. Podívejme se, na co se zaměřit, aby byly pokryty potřeby vašeho týmu. 👇
1. Správa databáze zaměstnanců
Centralizovaná databáze zaměstnanců uchovává vše na jednom místě – osobní údaje, pracovní pozice, platy, záznamy o výkonu – zkrátka vše, co potřebujete. Týmy HR mohou pomocí pokročilého vyhledávání a filtrování rychle shromáždit přesné a aktuální profily, takže již není nutné procházet nekonečné tabulky.
Ne každý potřebuje přístup k citlivým údajům a kontroly založené na rolích zajišťují, že pouze oprávnění zaměstnanci mohou prohlížet nebo upravovat důležité záznamy. Zlepšuje se také dodržování předpisů, protože smlouvy, certifikáty a pracovní historie zůstávají dobře zdokumentované a zabezpečené.
Cloudové úložiště umožňuje personalistům získávat data kdykoli a odkudkoli. Ano, to znamená, že už nebudete muset hledat soubory. 😉
Tabulkový pohled v ClickUp vám umožňuje organizovat vše – role, oddělení, data nástupu, mzdové pásma – pomocí vlastních polí ClickUp, která odpovídají vašemu nastavení. Přidejte značky pro seskupení lidí podle místa nebo typu zaměstnání a uchovávejte dokumenty, jako jsou smlouvy, v jednotlivých řádcích.
Zajistíte také ochranu soukromí: oprávnění založená na rolích zajišťují, že citlivé údaje zůstanou viditelné pouze pro oprávněné osoby.
2. Zpracování mezd a dodržování daňových předpisů
Ruční zpracování mezd je noční můra – nesprávné výpočty, chyby v daních a opomenuté srážky vedou k vážným problémům. Software pro řízení lidských zdrojů zbavuje zpracování mezd stresu a automaticky vypočítává mzdy, bonusy a srážky podle firemních zásad a daňových předpisů.
Daňové zákony se neustále mění a udržet si přehled může být obtížné.
Integrované nástroje pro dodržování předpisů automaticky upravují struktury výplat, což pomáhá firmám dodržovat předpisy a vyhnout se pokutám. Hladká integrace s účetními systémy usnadňuje finanční výkaznictví, zatímco zaměstnanci získávají okamžitý přístup k výplatním páskám a daňovým dokladům prostřednictvím samoobslužných portálů. Včasné a přesné výplaty mezd zajišťují hladký chod bez zpoždění a překážek.
V ClickUp můžete vytvářet opakující se úkoly, které vám pomohou zvládnout vše od zpracování měsíčních mezd až po čtvrtletní daňová přiznání. Přidejte podúkoly pro bonusy, srážky nebo aktualizace daní. Poté použijte zobrazení kalendáře ClickUp, abyste měli přehled o všech nadcházejících termínech výplaty mezd a dodržování předpisů.
Díky tomu budete dostávat připomenutí před termíny splatnosti a váš kalendář výplat zůstane přehledně na jednom místě.
3. Nábor a sledování uchazečů
Nábor zaměstnanců se může bez správného systému proměnit v logistickou noční můru. Procházení nekonečných životopisů, sledování žádostí a koordinace pohovorů zabírá drahocenný čas a vše zpomaluje. Systém pro sledování uchazečů (ATS) zjednodušuje tento proces tím, že udržuje nabídky pracovních míst, žádosti a profily uchazečů přehledně uspořádané.
Díky screeningu založenému na umělé inteligenci jsou kandidáti během několika sekund porovnáni s požadavky na danou pozici, což personálním týmům pomáhá rychleji vybrat ty nejlepší talenty.
Jakmile máte v zásobě vhodné uchazeče, automatizované plánování pohovorů vám ušetří nepříjemné e-mailové dohadování a usnadní koordinaci. Přizpůsobitelné pracovní postupy provázejí náboráře každou fází náboru, od počátečního výběru až po finální nabídku, a zajišťují, že nic nebude opomenuto.
Spolupráce se také stává snazší – náboroví manažeři mohou sdílet zpětnou vazbu v reálném čase, takže rozhodnutí mohou být přijímána bez zbytečných prodlev.
🎥 Nábor zaměstnanců je nyní chytřejší – objevte, jak umělá inteligence mění nábor zaměstnanců a pomáhá vám rychleji najít ty správné kandidáty.
Pomocí zobrazení seznamu v ClickUp můžete přehledně sledovat všechny uchazeče a jejich pozici v náborovém procesu. Automatizace se postará o přesun kandidátů mezi jednotlivými fázemi a zasílání připomínek, takže se můžete soustředit na hledání vhodného kandidáta namísto správy úkolů.
Navíc ClickUp AI Notetaker automaticky zaznamenává a shrnuje rozhovory z pohovorů, což usnadňuje kontrolu zpětné vazby a zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
🔍 Věděli jste, že... Google kdysi používal bizarní metodu náboru: na billboardech zveřejňoval matematické rovnice. Pouze ti, kteří je správně vyřešili, mohli postoupit do další fáze náborového procesu. Tento přístup pomohl společnosti přilákat špičkové řešitele problémů.
4. Správa docházky a dovolených
Ruční sledování docházky je zdlouhavé a ponechává příliš velký prostor pro chyby.
Software HRMS automaticky zaznamenává pracovní dobu, přestávky a přesčasy pomocí biometrických skenerů nebo digitálních check-inů. Tím je zajištěna přesnost záznamů bez nutnosti sledovat pracovní výkazy.
Snadnější je také správa žádostí o dovolenou. Zaměstnanci mohou podávat žádosti během několika sekund a manažeři je mohou okamžitě schvalovat nebo zamítat. Systém automaticky aktualizuje zůstatky dovolené, takže vše odpovídá firemním politikám a zákonům o práci. Sledování v reálném čase pomáhá týmům HR včas identifikovat vzorce absence, což usnadňuje správu pracovního vytížení a předchází narušení chodu firmy.
Vzhledem k tomu, že výplaty se hladce synchronizují s docházkovými záznamy, výpočty mezd zůstávají přesné bez nutnosti dalších ručních úprav.
Šablona docházkového listu ClickUp usnadňuje zaznamenávání odpracovaných hodin, přestávek a přesčasů na jednom místě a poskytuje vám spolehlivá data bez obvyklé papírové administrativy. Pokud jde o volno, šablona žádosti o volno ClickUp umožňuje zaměstnancům rychle podávat žádosti o volno, zatímco manažeři je mohou bez prodlení schvalovat nebo zamítat.
Obě šablony automaticky aktualizují záznamy, takže zůstatky dovolené zůstávají přesné a díky informacím v reálném čase můžete spravovat dostupnost týmu.
5. Řízení výkonu a hodnocení
Řízení výkonu by mělo být plánem pro růst, nikoli jen rutinní úlohou. Software pro řízení lidských zdrojů to usnadňuje tím, že pomáhá manažerům stanovit jasné cíle, sledovat pokrok a poskytovat průběžnou zpětnou vazbu, která podporuje rozvoj.
Automatizované hodnocení výkonu snižuje tlak na hodnotící cykly a shromažďuje informace od zaměstnanců, kolegů a nadřízených, aby bylo možné vytvořit komplexní hodnocení. Přizpůsobitelné šablony zajišťují, že hodnocení jsou v souladu s cíli společnosti, a udržují strukturovanost a transparentnost hodnocení. Analýzy v reálném čase usnadňují identifikaci nejlepších zaměstnanců a oblastí, ve kterých zaměstnanci potřebují podporu.
Lepší přehled vede k lepším plánům rozvoje, vyšší angažovanosti a motivovanější pracovní síle.
Stanovení jasných a dosažitelných cílů pomáhá zaměstnancům udržet se na správné cestě a manažerům přesně vědět, na co se mají zaměřit. S ClickUp Goals může každý na první pohled vidět pokrok, díky čemuž jsou kontroly a hodnocení smysluplnější. Pomáhá udržovat růst viditelný a nepřetržitý, místo čekání na jednou ročně se konající hodnocení výkonu.
6. Samoobslužný portál pro zaměstnance
Nikdo nechce posílat e-maily personálnímu oddělení kvůli každé maličkosti – ověření zůstatku dovolené, aktualizaci osobních údajů nebo vyhledání staré výplatní pásky. Samoobslužný portál dává zaměstnancům kontrolu a umožňuje jim tyto úkoly řešit samostatně. Potřebujete požádat o volno? Stačí pár kliknutí. Chcete zkontrolovat docházku nebo si prohlédnout hodnocení výkonu? Je to snadné. Žádné čekání, žádné dohadování.
HR týmy se zbaví rutinních otázek a získají tak čas na důležitější priority. Bezpečný přihlašovací systém chrání citlivá data, zatímco mobilní přístup umožňuje zaměstnancům spravovat vše odkudkoli.
Samoobslužný portál také zvyšuje spokojenost zaměstnanců tím, že jim umožňuje přímo ovládat funkce HR.
Pomocí šablony znalostní báze ClickUp můžete vytvořit místo, kde najdete vše od pravidel pro čerpání dovolené až po podrobnosti o výplatách. Je to jednoduché pro zaměstnance a vy se nemusíte topit v rutinních požadavcích.
🧠 Zajímavost: Výraz „lidské zdroje“ poprvé použil americký ekonom John R. Commons ve své knize z roku 1893.
7. Dodržování předpisů a správa dokumentů
Zákony o práci, firemní politiky a průmyslové předpisy nejsou věci, které si můžete dovolit ignorovat, ale ruční sledování všeho je noční můra. Ztráta důležitého dokumentu nebo zmeškání termínu obnovení může vést ke zbytečnému stresu a větším problémům.
Software pro řízení lidských zdrojů usnadňuje dodržování předpisů, aniž byste se topili v papírování.
Vše – smlouvy, certifikáty, zásady a auditní zprávy – je bezpečně uloženo na jednom místě, takže se nic neztratí. Automatické upozornění informuje týmy HR o blížících se obnovách, auditech nebo aktualizacích zásad, takže spěchání na poslední chvíli je minulostí. Digitální podpisy urychlují schvalování a šifrované úložiště chrání citlivé informace.
ClickUp vám pomůže udržet dokumenty týkající se dodržování předpisů přehledné a přístupné bez obvyklého nepořádku. Můžete použít Docs Hub k centralizaci smluv a zásad a poté je přímo propojit s úkoly pro obnovení, audity nebo schvalování. Oprávnění založená na rolích chrání citlivé soubory, takže je mohou prohlížet nebo upravovat pouze oprávněné osoby. A protože je vše na jednom místě – připojeno k pracovním postupům a aktualizováno v reálném čase – neztratíte přehled o tom, co je třeba zkontrolovat, podepsat nebo odeslat.
8. Sledování školení a rozvoje
Ruční sledování školení je chaotické a neefektivní. Kurzy se ztrácejí, certifikáty vyprší a polovina týmu zapomene, na co se přihlásila. Software pro řízení lidských zdrojů tento chaos řeší tím, že vše soustředí na jednom místě – školicí programy, certifikáty a nástroje pro rozvíjení dovedností tam, kde mají být.
Zaměstnanci mohou najít, co potřebují, přihlásit se na workshopy a absolvovat povinná školení, aniž by museli kontaktovat personální oddělení a žádat o aktualizace.
HR týmy nemusí prohledávat tabulky, aby zjistily, kdo se něco učí – zprávy ukazují pokrok, zdůrazňují mezery a udržují vše v pohybu. Vzdělávací cesty zajišťují, že zaměstnanci získají školení, které je pro jejich role skutečně důležité, a ne jen další položku, kterou je třeba zaškrtnout. Vzhledem k tomu, že je vše spojeno s řízením výkonu, je snazší zjistit, kdo potřebuje zdokonalit své dovednosti, než se to stane problémem.
Sledování toho, kdo absolvoval které školení, se může rychle stát chaotickým. Seznamy úkolů v ClickUp rozdělují kurzy na zvládnutelné kroky, které mohou zaměstnanci postupně odškrtávat. Manažeři získávají přehled o pokroku v reálném čase, což usnadňuje udržování aktuálních certifikací a efektivní školení.
9. Nástroje pro zapojení zaměstnanců a zpětnou vazbu
Neangažovaný tým je pomalý tým.
Když se zaměstnanci cítí přehlíženi, nedoceněni nebo mimo dění, produktivita klesá. Software pro řízení lidských zdrojů pomáhá firmám sledovat zapojení zaměstnanců pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou průzkumy, formuláře pro zpětnou vazbu a programy uznání.
Anonymní průzkumy umožňují týmům HR zjistit, co se děje, než se drobné problémy zvětší. Nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu umožňují zaměstnancům sdílet své obavy nebo návrhy, aniž by museli čekat na další velké jednání. Programy uznání, zejména ty s herními prvky, usnadňují ocenění nejlepších zaměstnanců a udržují vysokou motivaci.
Analýza zapojení zaměstnanců také pomáhá personálnímu oddělení odhalit trendy a zavést smysluplné iniciativy, které zvyšují spokojenost na pracovišti.
Vytvořte formuláře ClickUp pro anonymní průzkumy zapojení nebo kontroly pulsu. Odpovědi se zobrazí přímo ve vašem pracovním prostoru, kde je můžete zkontrolovat a reagovat na ně. Až nastane čas jednat, můžete pomocí funkce Assigned Comments (Přiřazené komentáře) v ClickUp označit správné osoby, aby nic nezůstalo opomenuto nebo zapomenuto. Zaměstnanci tak mají pocit, že jsou vyslyšeni, a týmy HR mohou reagovat rychleji.
🔍 Věděli jste, že... Neformální pátky začaly na Havaji v 60. letech jako „Aloha Fridays“ s cílem propagovat havajské košile na pracovišti. Tento trend se později rozšířil po celém světě a stal se běžnou tradicí na pracovišti.
10. Personální analytika a reporting
Dobrá rozhodnutí vycházejí z kvalitních dat; HR týmy potřebují k udržení náskoku více než jen tabulky. Software pro HR analytiku poskytuje přehled o trendech v oblasti pracovní síly, fluktuaci, úspěšnosti náboru a celkovém výkonu, což pomáhá firmám činit informovaná rozhodnutí.
Přizpůsobitelné zprávy zdůrazňují vzorce v oblasti udržení zaměstnanců, produktivity a nedostatků v dovednostech, což usnadňuje plánování budoucích potřeb pracovní síly. Automatizované nástroje pro vizualizaci dat rozkládají složité čísla do přehledných a snadno čitelných formátů, takže zainteresované strany nemusí prohledávat surová data. Prediktivní analytika pomáhá identifikovat rizika, jako je rostoucí fluktuace nebo nedostatek dovedností, než se stanou významnými problémy.
Dobrá rozhodnutí vyžadují jasná data, ne dohady. Funkce Time Tracking v ClickUp zaznamenává odpracované hodiny a úsilí vynaložené na projekty bez zbytečných komplikací. Dashboardy kombinují tato data s metrikami obratu a výkonu, takže týmy HR mohou včas rozpoznat trendy a lépe plánovat.
Jak vybrat software pro řízení lidských zdrojů
Výběr správného softwaru pro řízení lidských zdrojů je důležité rozhodnutí, ale nemusí být stresující. Podívejme se na klíčové faktory, které vám pomohou učinit správnou volbu pro váš tým. 💻
Posuďte obchodní požadavky
Porozumění potřebám organizace pomáhá zúžit výběr softwaru.
Měli byste zhodnotit současné výzvy v oblasti lidských zdrojů, jako je neefektivní správa mezd, rizika související s dodržováním předpisů nebo vysoká administrativní zátěž. Identifikace nezbytných funkcí zajistí, že software vyřeší kritické problémy. Je také důležité zohlednit budoucí růst a škálovatelnost, aby se předešlo nutnosti měnit systémy v závislosti na vývoji potřeb.
Porovnejte funkce a vlastnosti
Ne všechny softwarové produkty pro řízení lidských zdrojů nabízejí stejné funkce. Porovnání základních funkcí, jako je automatizace výplaty mezd, nástroje pro nábor zaměstnanců a řízení výkonu, pomáhá určit ten nejvhodnější produkt.
Zkuste upřednostnit řešení, která se hladce integrují do stávajících systémů a zajišťují plynulý tok dat mezi odděleními.
Vyhodnoťte uživatelský komfort
Intuitivní rozhraní zkracuje dobu potřebnou k osvojení softwaru pro vás i váš tým. Software, který zjednodušuje pracovní postupy a minimalizuje ruční zadávání dat, zvýší efektivitu. Prohlédněte si ukázky, požádejte o bezplatné zkušební verze a před rozhodnutím si vyžádejte zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů.
Zvažte škálovatelnost a přizpůsobitelnost
S růstem vaší firmy se procesy v oblasti lidských zdrojů stávají složitějšími. Škálovatelný software se přizpůsobí vašim měnícím se potřebám, aniž by vyžadoval časté aktualizace. Možnosti přizpůsobení vám umožňují přizpůsobit funkce, pracovní postupy a zprávy tak, aby odpovídaly vašim jedinečným provozním požadavkům.
Zkontrolujte ceny a podporu
Při výběru softwaru je důležitým faktorem rozpočet.
Porovnejte cenové modely, včetně poplatků za předplatné, nákladů na implementaci a skrytých poplatků. Nezapomeňte také na zákaznickou podporu – dobrá podpora usnadní začlenění a pomůže rychle vyřešit problémy, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch.
📮ClickUp Insight: Pondělní blues? Ukazuje se, že pondělí je slabým článkem týdenní produktivity (bez dvojznačnosti), protože 35 % zaměstnanců ho považuje za nejméně produktivní den. Tento pokles lze připsat času a energii vynaložené na hledání aktualizací a týdenních priorit v pondělí ráno.
Všeobecná aplikace pro práci, jako je ClickUp, vám v tomto ohledu může pomoci. Například ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vás během několika sekund „informuje“ o všech důležitých aktualizacích a prioritách. A vše, co potřebujete pro práci, včetně integrovaných aplikací, lze vyhledat pomocí funkce Connected Search od ClickUp. Díky funkci Knowledge Management od ClickUp je vytvoření sdíleného referenčního bodu pro vaši organizaci snadné! 💁
Jak používat ClickUp pro řízení lidských zdrojů
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje projektové řízení, správu znalostí a chat do jedné platformy založené na umělé inteligenci, která pomáhá týmům pracovat rychleji a chytřeji.
Software pro řízení projektů ClickUp HR centralizuje personální operace, zefektivňuje nábor, zaškolování nových zaměstnanců a správu politik – a to vše při zachování komunikace a propojení práce.
Zde je návod, jak mohou týmy HR využívat ClickUp k udržení organizace a efektivity. 🗂️
Ukládejte a spravujte dokumenty HR na jednom místě
HR týmy zpracovávají neustálý tok dokumentů, od firemních politik až po příručky pro zaměstnance. Udržet vše v pořádku může být náročné, zejména pokud je nutné provádět časté aktualizace.
ClickUp Docs poskytuje centralizovaný prostor pro vytváření, úpravy a ukládání dokumentů v oblasti lidských zdrojů. Týmy mohou spolupracovat, přidávat komentáře a propojovat relevantní úkoly s každým dokumentem v reálném čase.
Například personální manažer, který zavádí nový program pro zapracování nových zaměstnanců, může vytvořit dokument obsahující firemní politiky, benefity a představení týmu.
Noví zaměstnanci k němu mají přístup kdykoli a aktualizace se synchronizují okamžitě, takže jsou všichni informováni.
ClickUp Brain, znalostní asistent využívající umělou inteligenci, jde ještě o krok dál.
Může okamžitě shrnout zásady, generovat průvodce pro nové zaměstnance a odpovídat na dotazy zaměstnanců na základě existující dokumentace.
Místo prohledávání několika souborů mohou týmy HR požádat ClickUp Brain o konkrétní informace, jako jsou zásady týkající se dovolené nebo podrobnosti o benefitech, a získat okamžitou odpověď.
Zjednodušte sběr dat pro HR procesy
Shromažďování informací o zaměstnancích, žádostí o zaměstnání nebo zpětné vazby často vyžaduje použití více nástrojů a e-mailů. Strukturovanější přístup šetří čas a snižuje počet chyb.
ClickUp Forms umožňuje týmům HR vytvářet vlastní formuláře, které automaticky převádějí odpovědi na akční úkoly.
Formuláře mohou shromažďovat údaje o uchazečích, žádat o schválení dovolené nebo sbírat zpětnou vazbu od zaměstnanců, a to vše v rámci ClickUp.
Například personalista může navrhnout formulář žádosti o zaměstnání s poli pro kontaktní údaje, životopisy a motivační dopisy. Když jej uchazeč odešle, v ClickUp se objeví nový úkol, který zajistí hladký průběh náborového procesu.
🔍 Věděli jste, že... HR hraje důležitou roli i ve výzkumu vesmíru. NASA má zavedené zásady pro řízení pohody astronautů, včetně školení v oblasti řešení konfliktů, hodnocení dynamiky týmu a dokonce i psychologické podpory při dlouhých misích.
Sledujte klíčové ukazatele HR v reálném čase
Sledování průběhu náboru, spokojenosti zaměstnanců a termínů dodržování předpisů vyžaduje jasnou přehlednost.
Dashboardy ClickUp poskytují přehledy o HR metrikách v reálném čase. Týmy mohou vytvářet karty pro sledování průběhu náboru, míry dokončení školení nebo hodnocení spokojenosti zaměstnanců.
Například personální ředitel může nastavit dashboard, který sleduje volná pracovní místa, dobu náboru a výkon nových zaměstnanců. To usnadňuje identifikaci trendů, optimalizaci procesů a reporting poznatků vedení.
Synchronizujte konverzace a práci
HR týmy se spoléhají na neustálou komunikaci, ať už jde o koordinaci s náborovými pracovníky, řešení problémů zaměstnanců nebo správu aktualizací politik. Když se konverzace odehrávají v samostatném nástroji, ztrácí se kontext, což vede k zbytečným následným krokům a zpožděním.
ClickUp Chat tyto problémy eliminuje tím, že komunikaci přináší přímo do pracovního prostoru. Chaty jsou součástí seznamů, složek a prostorů, takže týmy HR mohou diskutovat o kandidátech, finalizovat zásady a vyřizovat požadavky zaměstnanců – to vše bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Klíčové zprávy lze převést na úkoly ClickUp, propojit s dokumenty nebo přiřadit jako úkoly k sledování, aby žádná žádost nebyla opomenuta.
Například náboráři a manažeři náboru mohou během náborového cyklu chatovat o kandidátovi v seznamu uchazečů. Pokud je rozhodnutí učiněno, náborář může zprávu převést na úkol pro další kroky – naplánování pohovoru nebo zaslání nabídky.
Funkce založené na umělé inteligenci generují souhrny a zdůrazňují úkoly, které je třeba provést, takže všichni mají přehled o aktuálním stavu.
Šablony pro rychlý start HR procesů
ClickUp také poskytuje bezplatné šablony specifické pro HR, které slouží ke standardizaci procesů a zvýšení efektivity. Podívejme se na některé z nich níže. 👇
1. Šablona akčního plánu náboru ClickUp
Šablona akčního plánu náboru ClickUp zjednodušuje nábor tím, že vám poskytuje jasný a organizovaný přístup k vyhledávání, hodnocení a zapracování nových zaměstnanců. Pomáhá vám zůstat proaktivní, efektivně přidělovat zdroje a mít všechny fáze náborového procesu na jednom místě.
Tato šablona vyniká předkonfigurovanými zobrazeními, z nichž každé je navrženo tak, aby zvládlo klíčovou část náboru:
- Nevyhovující: Sledujte odmítnuté uchazeče a zároveň ukládejte slibné profily pro budoucí pozice.
- Seznam uchazečů: Sledujte všechny uchazeče a jejich postup v náborovém procesu.
- Podle rolí: Získejte přehled o všech volných pozicích a náborových potřebách.
- Přihláška: Zjednodušte proces podávání přihlášek a shromažďujte údaje o uchazečích na jednom místě.
2. Šablona ClickUp HR SOP
Šablona ClickUp HR SOP poskytuje strukturovaný způsob vytváření, sledování a správy procesů v oblasti lidských zdrojů. Pomáhá týmům HR:
- Zajistěte konzistentnost všech HR postupů
- Zkraťte dobu zaškolování nových zaměstnanců
- Vytvořte jasný plán pro řešení otázek souvisejících se zaměstnanci.
- Zlepšete dodržování předpisů a přesnost v personálních operacích
Použití šablony je jednoduché. Začněte definováním cílů SOP a poté proveďte analýzu mezer, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit. Před vypracováním SOP vytvořte plán, ve kterém nastíníte klíčové úkoly, časové harmonogramy a odpovědnosti.
Po dokončení jej sdílejte s týmem HR, abyste zajistili soulad. Pravidelně sledujte a vylepšujte SOP, aby zůstaly praktické a relevantní.
🔍 Věděli jste, že... Myšlenka víkendu jako odpočinku od práce se stala běžnou až na počátku 20. století. Předtím mnoho zaměstnanců pracovalo šest dní v týdnu a jediným volným dnem byla neděle. Dvoudenní víkend se rozšířil poté, co odborové hnutí začalo prosazovat lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Běžné výzvy a jak vám může pomoci software pro řízení lidských zdrojů
HR s sebou přináší řadu výzev, ale správný software může věci výrazně usnadnit. Zde jsou některé z běžných problémů HR týmů a způsoby, jak jim mohou správné nástroje pomoci. 🚧
Příliš mnoho administrativy, málo strategie
HR týmy se často zaseknou při řešení opakujících se úkolů, jako je zpracování mezd, schvalování dovolených a aktualizace údajů o zaměstnancích. To jim nechává málo času na důležitější priority, jako je rozvoj zaměstnanců, budování firemní kultury a strategické plánování.
🛠️ Řešení: Automatizace se postará o výplaty, sledování docházky a vedení záznamů, takže se týmy mohou soustředit na dlouhodobé cíle a plánování lidských zdrojů namísto každodenní administrativní práce.
Řízení vzdálených a hybridních týmů je chaotické
Modely práce na dálku a hybridní práce přinášejí nové výzvy v oblasti sledování docházky, týmové spolupráce a řízení výkonu zaměstnanců. Bez správných nástrojů je obtížné udržet všechny v souladu.
🛠️ Řešení: Cloudový software pro řízení lidských zdrojů umožňuje vzdáleným týmům přístup k funkcím HR odkudkoli, což zajišťuje plynulé sledování docházky, virtuální zaškolování nových zaměstnanců a nepřetržitou komunikaci.
Správa benefitů je matoucí
Zaměstnanci mají potíže s porozuměním a správou svých benefitů, což vede k frustraci a zmeškání termínů pro přihlášení. Týmy HR také čelí výzvám při sledování nároků na benefity a dodržování předpisů.
🛠️ Oprava: Samoobslužný portál benefitů usnadňuje zaměstnancům prohlížení plánů, aktualizaci preferencí a sledování nároků, zatímco týmy HR získávají automatické sledování registrací a upozornění na dodržování předpisů.
Příliš mnoho nesouvislých nástrojů pro řízení lidských zdrojů
Používání různých platforem pro výplaty mezd, řízení výkonu, nábor zaměstnanců a dodržování předpisů vede k neefektivitě a vzniku datových sil, což ztěžuje správu procesů v oblasti lidských zdrojů.
🛠️ Řešení: Jednotný systém pro správu lidských zdrojů propojuje všechny funkce HR na jednom místě, eliminuje potřebu více nástrojů a zajišťuje plynulý tok dat napříč procesy.
Správa vzdálených a hybridních HR pracovních postupů pomocí ClickUp
Moderní týmy HR podporují zaměstnance v kanceláři, zaměstnance na dálku i hybridní pracovníky a řídí rozptýlenou pracovní sílu napříč časovými pásmy. Bez správných nástrojů se správa všeho může rychle zkomplikovat.
ClickUp podporuje distribuované řízení lidských zdrojů tím, že poskytuje:
- Asynchronní spolupráce: ClickUp Docs, Tasks a Whiteboards umožňují týmům pracovat na stejných HR pracovních postupech, aniž by musely být online ve stejnou dobu.
- Chat v reálném čase + kontext: Konverzace probíhají tam, kde se pracuje, takže členové vzdálených týmů nikdy nezmeškají důležité aktualizace nebo rozhodnutí.
- Plánování s ohledem na časové pásmo: Naplánujte pohovory, úvodní školení a tréninky pomocí kalendáře a připomínek, které se synchronizují napříč všemi pobočkami.
- Sjednocené řídicí panely: Získejte jednotný přehled o výkonu, zpětné vazbě, fázích zapracování a náborových procesech – bez ohledu na to, kde se váš tým nachází.
- Začlenění nových zaměstnanců odkudkoli: Použijte šablony a formuláře ClickUp k automatizaci kontrolních seznamů pro nové zaměstnance, sběru dokumentů a orientačních příruček.
💡 Tip pro profesionály: Začleňujete nový tým na dálku? Kombinujte ClickUp Docs + Reminders + Dashboards a vytvořte plynulý proces virtuálního začleňování od prvního dne.
ClickUp a HR: dokonalá kombinace pro vyšší efektivitu
Řízení žádostí o dovolenou prostřednictvím nekonečných e-mailových řetězců? Ruční aktualizace záznamů o zaměstnancích? Honba za schváleními? To je rychlá cesta k neefektivitě.
Robustní systém pro správu lidských zdrojů, jako je ClickUp, transformuje tyto výzvy do zefektivněných pracovních postupů. Centralizuje vše do jedné intuitivní platformy, od sledování uchazečů a hodnocení výkonu až po správu dodržování předpisů a samoobslužné služby pro zaměstnance.
Umělá inteligence ClickUp Brain podporuje chytřejší rozhodování, automatizované pracovní postupy snižují administrativní zátěž a dashboardy v reálném čase poskytují kompletní přehled o personálních operacích.
HR by mělo v konečném důsledku sloužit k posílení postavení zaměstnanců a podpoře úspěchu společnosti, nikoli k zahlcení papírováním. ClickUp to umožňuje. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes! ✅