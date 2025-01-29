Otestovali jsme nejlepší HR software v Singapuru

Věděli jste, že trh s HR technologiemi by měl do roku 2031 dosáhnout hodnoty 71,24 miliard dolarů? To je ohromující nárůst o 8,2 % oproti 35,05 miliardám dolarů v roce 2023.
Co je za tím? Dochází k významnému posunu směrem k posílení zapojení a propojenosti v rámci HR funkcí, zejména v místech jako Singapur, kde vysoké zapojení zaměstnanců je synonymem vysoké produktivity.
Vzhledem k transformativním změnám, které se kolem nás odehrávají, není výběr správného HR softwaru jen důležitý, ale přímo nezbytný. Správné HR nástroje mohou dramaticky změnit způsob, jakým komunikujete se zaměstnanci, spravujete úkoly a rozšiřujete své podnikání.
Proto jsme otestovali a sestavili seznam 10 nejlepších HR softwarů v Singapuru, abyste mohli učinit co nejinformovanější rozhodnutí pro vaši organizaci.
Co byste měli hledat v HR softwaru?
Při výběru softwaru pro řízení lidských zdrojů byste neměli přehlédnout několik klíčových funkcí. Pojďme si je rozebrat, abyste přesně věděli, co hledat:
- Centralizovaná databáze: Vyberte si software, který centralizuje všechna data zaměstnanců do jediného přesného zdroje. To zjednodušuje správu a zvyšuje integritu dat, takže máte vždy po ruce správné informace.
- Samoobsluha zaměstnanců: Váš software by měl zaměstnancům umožnit přístup k jejich osobním údajům a jejich aktualizaci. Tím se sníží pracovní zátěž vašeho HR týmu a zefektivní se správa dat.
- Nábor: Vyberte si software, který optimalizuje váš proces náboru. Měl by vám pomoci rychle najít, vyhodnotit a přijmout kandidáty, čímž zvýší efektivitu náboru, což je na konkurenčním trhu talentů v Singapuru zásadní.
- Nástup a odchod zaměstnanců: Váš HR systém musí zajistit hladký přechod pro zaměstnance, kteří do vaší společnosti nastupují nebo ji opouštějí. Zefektivněné postupy v této oblasti šetří čas a snižují počet chyb.
- Správa mezd a odměn: Automatizujte výplatu mezd pomocí softwaru, který zaručuje přesné a včasné odměny. Zlepšíte tak efektivitu a zajistíte soulad s přísnými finančními předpisy Singapuru, jako je zákon o zaměstnanosti a zákon o centrálním penzijním fondu (CPF). Tyto zákony upravují včasnou výplatu mezd a řádné odvody do penzijních fondů zaměstnanců.
- Sledování času: Zaveďte software, který nabízí přesné nástroje pro sledování času, které jsou nezbytné pro přesnost výpočtu mezd a dodržování předpisů o pracovní době, jako jsou ustanovení zákona o zaměstnanosti z roku 1968 týkající se přesčasů.
- Plánování pracovníků: Ujistěte se, že váš software zjednodušuje vytváření a správu rozvrhů pracovníků. Efektivní plánování maximalizuje produktivitu a pokrývá všechny provozní potřeby v rámci rychle se měnící pracovní kultury Singapuru.
- Řízení výkonu: Vyberte si nástroj, který vám umožní nastavit, sledovat a analyzovat cíle v oblasti lidských zdrojů. Aktivní řízení výkonu podporuje růst a dosahování cílů ve vašem týmu.
- Vzdělávání a rozvoj: Váš software pro řízení lidských zdrojů by měl podporovat průběžné vzdělávání a rozvoj dovedností, usnadňovat růst zaměstnanců a přizpůsobovat se měnícím se potřebám podniku, které jsou klíčové pro udržení inovací a konkurenceschopnosti v Singapuru.
- Soulad s předpisy: Je velmi důležité vybrat software, který vaší společnosti pomůže dodržovat singapurské pracovní právo, jako je zákon o zaměstnanosti a zákon o ochraně osobních údajů (PDPA). Tyto nástroje by měly pomáhat při správě zákonných povinností souvisejících se standardy zaměstnanosti, ochranou osobních údajů a právy zaměstnanců.
10 nejlepších HR softwarů pro rok 2024
Vzhledem k tomu, že trh je zaplaven četnými řešeními, je klíčové najít ideální nástroj pro vaše potřeby v oblasti HR. Ale nebojte se, já jsem za vás udělal všechnu práci! Na základě rozsáhlých praktických testů a analýz vám představuji 10 nejlepších HR softwarů pro rok 2024.
1. ClickUp: Nejlepší pro řízení HR projektů
Z mé zkušenosti mohu říci, že platforma ClickUp pro řízení lidských zdrojů zcela změnila způsob, jakým zpracováváme pracovní postupy a úkoly v oblasti lidských zdrojů. Jejich funkce specifické pro nábor zjednodušují proces přijímání zaměstnanců a pomáhají nám spravovat uchazeče, žádosti a komunikaci.
Nejvíce oceňuji rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které ClickUp nabízí. Vzhledem k tomu, že žádné dvě personální oddělení nejsou stejné, mohu přizpůsobit funkce, jako jsou vlastní pole, stavy a automatické připomenutí. Navíc díky integraci ClickUppropojuji více než 1 000 dalších nástrojů, čímž vylepšuji funkčnost s dalšími systémy používanými v naší organizaci.
Při správě mezd se ClickUp také bezproblémově integruje s místními předpisy. Například v Singapuru se dokonale přizpůsobuje harmonogramům příspěvků CPF, čímž zajišťuje, že zpracování mezd je v souladu se všemi místními zákony. Tato integrace snižuje vaši pracovní zátěž a stres, takže máte více času soustředit se na rozvoj svého týmu a rozšiřování svého podnikání.
Jakmile jsou najati správní kandidáti, vlastní pole ClickUp mi umožňují sledovat stav schvalování a vyjasnit akční položky. Tato funkce je nezbytná od fáze zapracování až po hodnocení výkonu.
Kromě toho jsem vždy chtěl automatizovat své rutinní náborové úkoly, ale proces se mi zdál složitý, dokud jsem nenarazil na nástroje ClickUp Automation. Mohu je snadno nakonfigurovat tak, aby odesílaly e-maily uchazečům, přidělovaly úkoly pro zaškolení a dokonce mi připomínaly, kdy je čas na hodnocení výkonu.
Navíc je kalendář ClickUp neocenitelným pomocníkem při organizování pohovorů, školení a hodnotících schůzek. Zajišťuje, že všechny klíčové události jsou sledovány a přehledně naplánovány.
Pro mé každodenní úkoly v oblasti HR je ClickUp Brain neuvěřitelně užitečný. AI Knowledge Manager rychle poskytuje odpovědi na otázky týkající se úkolů, dokumentů a personálu v mém pracovním prostoru ClickUp, čímž výrazně snižuje čas, který trávím hledáním informací. AI Project Manager automatizuje aktualizace a souhrny projektů, což mi umožňuje soustředit se více na strategické iniciativy v oblasti HR než na rutinní aktualizace.
ClickUp také nabízí šablony pro HR, jako jsou šablony pro hodnocení výkonu, šablony znalostní báze a další, které zvyšují efektivitu týmu a šetří čas.
Šablona HR Knowledge Base od ClickUp změnila pravidla hry v oblasti zefektivnění správy informací v oblasti lidských zdrojů. Vytváří centralizované, snadno navigovatelné úložiště, které pomáhá týmům HR efektivně organizovat, sledovat a aktualizovat všechny důležité dokumenty, jako jsou příručky pro zaměstnance, zásady HRMS a další. Tím je zajištěno, že všichni zaměstnanci jsou dobře informováni a dodržují naše interní postupy, což výrazně zvyšuje efektivitu a komunikaci v oblasti lidských zdrojů.
Kromě toho šablona adresáře zaměstnanců ClickUp poskytuje komplexní řešení pro efektivní správu a přístup k informacím o zaměstnancích. Je ideální pro všechny organizace, které potřebují centralizovaný a snadno prohledávatelný systém pro organizaci a aktualizaci údajů o zaměstnancích.
Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro kategorizaci údajů o zaměstnancích, sledování různých pracovních statusů a zajištění okamžitého přístupu všech členů HR týmu k důležitým kontaktním informacím. Tato šablona je vhodná pro zefektivnění HR procesů, což usnadňuje efektivní řízení našich zaměstnanců.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozdělte HR projekty na přizpůsobitelné úkoly a usnadněte si správu všeho od procesů zapracování nových zaměstnanců až po hodnocení zaměstnanců pomocí ClickUp Tasks.
- Jasně stanovte a sledujte cíle a záměry v oblasti lidských zdrojů, od zlepšení spokojenosti zaměstnanců až po dosažení cílů v oblasti náboru zaměstnanců pomocí ClickUp Goals.
- Vytvářejte komplexní HR dokumenty přímo propojené s úkoly pomocí ClickUp Docs. Od příruček s pravidly až po školicí materiály pro váš systém řízení vzdělávání – zajistěte, aby všechny informace byly přístupné a aktuální.
- Podporujte společné plánování a brainstorming mezi HR týmy. Pomocí tabulek ClickUp Whiteboards vizualizujte cesty rozvoje zaměstnanců, plánování nástupnictví nebo restrukturalizaci týmů.
- Od sledování metrik náboru až po monitorování úrovně zapojení zaměstnanců – panely ClickUp Dashboards poskytují komplexní přehled o výkonu HR na první pohled.
- Efektivně sbírejte data, ať už se jedná o shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců, provádění průzkumů nebo správu žádostí o zaměstnání pomocí formulářů ClickUp.
- Plánujte a spravujte události, schůzky a termíny související s HR efektivně pomocí funkce Kalendář v ClickUp. Udržujte všechny v obraze díky klíčovým datům, jako jsou cykly hodnocení výkonu a školení.
- Získejte cenné informace o aktivitách a trendech produktivity vašeho HR týmu díky funkci Pulse od ClickUp. Tento nástroj poskytuje podrobnou zprávu o aktivitách, díky které rychle zjistíte, kdo je online a na čem právě pracuje.
- Dodržujte zásady ochrany osobních údajů, jako je PDPA, díky lokálnímu hostování dat v regionu APAC (Singapur a Sydney).
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí celou řadu funkcí, které mohou být pro nové uživatele zastrašující. Uživatelé si mohou na všechny funkce zvykat delší dobu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Talenox: HRIS pro plynulé řízení životního cyklu zaměstnanců
Talenox je komplexní řešení, které firmám umožňuje efektivně zvládat různé úkoly v oblasti lidských zdrojů, od správy profilů zaměstnanců po zpracování mezd a vyřizování žádostí o dovolenou. S Talenoxem můžete přistupovat k informacím o společnosti a zaměstnancích, spravovat je a chránit v jednom centrálním úložišti.
Integrační schopnosti Talenoxu s populárními singapurskými bankami a účetním softwarem, jako jsou DBS a OCBC, navíc zefektivňují finanční transakce, díky čemuž jsou procesy výplaty mezd snadné a bezchybné. Online systém HRIS od Talenoxu přenáší kancelářské procesy do cloudu, takže jsou přístupné kdekoli a kdykoli.
Nejlepší funkce Talenox
- Spravujte a chraňte informace o společnosti a zaměstnancích v jednom centrálním úložišti, které zajišťuje bezpečný a snadný přístup k datům.
- Zpracovávejte mzdy, dodržujte místní zákonné požadavky a integrujte se hladce s bankami a účetním softwarem, jako jsou Xero a QuickBooks.
- Přednastavené povinné typy dovolené, jako je roční dovolená a nemocenská dovolená, umožňují zaměstnancům žádat o dovolenou a spravovat ji přímo prostřednictvím svých účtů.
- Cloudové úložiště umožňuje majitelům firem, manažerům HR a zaměstnancům přihlásit se z jakéhokoli místa.
Omezení Talenoxu
- Uživatelé hlásí, že rozhraní je příliš složité a vyžaduje trochu pokusů a omylů, než se s ním naučíte správně pracovat.
Ceny Talenox
- Základní: 20 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Talenox
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Zoho People: Cloudový HR software pro moderní pracoviště
Zoho People je cloudový HR software navržený tak, aby držel krok s rychle se měnícím světem práce. Vyniká v rozvoji a udržení talentů a zároveň zvyšuje agilitu a efektivitu systému řízení lidských zdrojů.
Umožňuje bezpečný systém správy dat, který přísně dodržuje singapurský zákon o ochraně osobních údajů (PDPA). Tím je zajištěno, že všechna data zaměstnanců zpracovávaná v rámci Zoho People jsou chráněna před neoprávněným přístupem a porušením, což mi dává jistotu ohledně bezpečnosti dat.
Cloudová povaha Zoho People je obzvláště výhodná pro podporu flexibilních pracovních režimů, které se v Singapuru stávají stále populárnějšími. Zoho People 5. 0 zjednodušuje personální operace automatizací rutinních úkolů a poskytováním uživatelsky přívětivého rozhraní, které upřednostňuje zkušenosti zaměstnanců.
Nejlepší funkce Zoho People
- Využijte inteligentní pracovní postupy a podrobné analýzy k zefektivnění základních funkcí HR.
- Vylepšete plánování pracovní síly pomocí pokročilých funkcí sledování a plánování.
- Zaveďte flexibilní stanovování cílů a průběžné hodnocení pro efektivní řízení výkonu.
- Podporujte neustálé vzdělávání pomocí kombinovaných možností a centralizované správy kurzů.
Omezení Zoho People
- Uživatelé upozornili, že některé rozhraní mohou být nepřehledné, s překrývajícími se prvky a nadměrným počtem rozbalovacích nabídek, což může komplikovat navigaci a použitelnost.
Ceny Zoho People
- Essential HR: 0,73 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 1,46 $/uživatel/měsíc
- Premium: 2,20 $/uživatel/měsíc
- Podnik: 2,93 $/uživatel/měsíc
- People Plus: 5,49 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4. 4/5 (300+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
4. ZingHR: Správa HR projektů s využitím umělé inteligence
ZingHR je dynamická podniková platforma pro HR technologie založená na umělé inteligenci, která je obzvláště vhodná pro škálování vašich obchodních potřeb. Díky strategickému využití technologií umělé inteligence, strojového učení a blockchainu není ZingHR jen dalším nástrojem. Mezi jeho špičkové funkce patří Zero-Touch Payroll, Face Recognition, Digital Onboarding a dokonce i robotické pohovory.
ZingHR poskytuje specifické nástroje, které zajišťují soulad se singapurskými pracovními zákony a nabízejí aktualizace v reálném čase o změnách v předpisech, které mají vliv na HR praktiky. Tato funkce je nepostradatelná pro udržení souladu mých HR operací s nejnovějšími zákonnými požadavky, aniž bych musel tyto změny ručně sledovat.
Nejlepší funkce ZingHR
- Využijte HR technologie založené na umělé inteligenci, jako je Zero Touch Payroll, k sladění strategií v oblasti lidských zdrojů s nejmodernějšími obchodními modely.
- Přizpůsobte své HR postupy pomocí řešení speciálně navržených pro různá odvětví, jako jsou BFSI, IT-ITES, farmaceutický průmysl a zdravotnictví.
- Začleňte do svých HR politik řízení výkonu založené na ESG s pomocí specializované podpory ZingHR.
Omezení ZingHR
- Někteří uživatelé hlásí, že načítání ovládacího panelu může být pomalé.
- K označení práce z domova a dovolené je třeba provést několik aktualizací, což může být pro časté uživatele značně nepohodlné.
Ceny ZingHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZingHR
- G2: 4,2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (10+ recenzí)
5. PeopleHum: HR software pro komplexní řízení lidských zdrojů
Z mé zkušenosti je PeopleHum navržen tak, aby zefektivnil HR procesy od náboru až po odchod do důchodu.
Jeho funkce umělé inteligence a automatizace výrazně zvýšily efektivitu a zapojení na mém pracovišti. Mezi klíčové funkce PeopleHum patří automatizovaný nábor, který zjednodušil a zefektivnil přijímání nových zaměstnanců. Bezpečný systém HRIS mi umožňuje snadno spravovat údaje o zaměstnancích.
Tento nástroj také podporuje arabštinu a angličtinu, čímž vyhovuje různorodým potřebám pracovní síly singapurských společností.
Nejlepší funkce PeopleHum
- Bezpečně spravujte všechny informace o zaměstnancích pomocí našeho komplexního systému HRIS.
- Přejděte od pouhého řízení nákladů k dosažení měřitelných obchodních výsledků.
- Přizpůsobte své HR postupy pomocí řešení speciálně navržených pro různá odvětví, jako jsou BFSI, IT-ITES, farmaceutický průmysl a zdravotnictví.
Omezení PeopleHum
- Počáteční nastavení může být časově náročné.
- Omezené možnosti přizpůsobení v některých bezplatných šablonách
Ceny PeopleHum
- Základní: 2 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze PeopleHum
- G2: 4,6/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
6. QuickHR: Nejlepší pro cloudové řízení lidských zdrojů
QuickHR je cloudový HR software, který zefektivňuje všechny HR procesy, od správy databáze zaměstnanců po mzdy, dovolené a nároky.
Hostovaný na zabezpečených serverech Amazon zajišťuje rychlý a spolehlivý servis s integrovanou obnovou po havárii. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní eliminuje ztrátu času složitou navigací, což umožňuje profesionálům v oblasti HR soustředit se na budování lepších organizací.
Tento nástroj je integrován s široce používanými singapurskými finančními nástroji, jako jsou QuickBooks a Xero, a zjednodušuje procesy výplaty mezd a účetnictví. To je zásadní pro malé a střední podniky, které chtějí zachovat finanční přesnost a dodržovat místní standardy.
Nejlepší funkce QuickHR
- Efektivně spravujte databáze zaměstnanců, mzdy, dovolené a nároky.
- Integrujte v reálném čase s mzdovým softwarem a hardwarem a oblíbenými účetními nástroji, jako jsou QuickBooks a Xero.
- Dostávejte oznámení o schváleních dovolených a stavu žádostí a prohlížejte si podrobné výplatní pásky, ať jste kdekoli.
Omezení QuickHR
- Funkce analytiky a reportingu ještě nejsou plně integrovány.
- Zprávy pro lepší informace a prognózy by byly prospěšné.
Ceny QuickHR
- Essential: 5 $/uživatel/měsíc
- Vylepšeno: 10 $/uživatel/měsíc
- Podnik: 15 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze QuickHR
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
7. Swingvy: HR software pro malé a střední podniky
Swingvy je cloudový systém pro řízení lidských zdrojů a mzdovou agendu, který byl navržen tak, aby zefektivnil personální operace malých a středních podniků (SME). Snadno splňuje předpisy CPF (Central Provident Fund), MOM (Ministry of Manpower) a IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).
Výkonný online systém pro řízení lidských zdrojů Swingvy zajišťuje hladký a efektivní průběh nástupu nových zaměstnanců, výplaty mezd, správy dovolených, zpracování nároků a podpory zaměstnanců. Díky integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Xero, Google a Outlook, můžete zajistit plynulý pracovní tok, ušetřit čas a snížit náklady.
Nejlepší funkce Swingvy
- Centralizujte všechny informace a procesy v oblasti lidských zdrojů na jednom místě.
- Provádějte důkladné plánování lidských zdrojů a spravujte úkoly v oblasti lidských zdrojů i na cestách.
- Integrujte mzdy s účetními systémy, jako je Xero.
- Automatizujte správu dovolených, sledování času a nároky, abyste snížili manuální práci a zvýšili efektivitu.
Omezení Swingvy
- Nenabízí telefonickou ani živou chatovou podporu.
- Výplatní pásky je třeba zaměstnancům zasílat ručně.
Ceny Swingvy
- Premium: 5 $/uživatel/měsíc
- Mzdy: 5 $/uživatel/měsíc
- Čas: 3 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Swingvy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. JustLogin: Nejlepší pro personální řízení zaměřené na zaměstnance
Z mé zkušenosti mohu říci, že JustLogin skutečně klade zaměstnance na první místo. Zjednodušuje všechny aspekty řízení lidských zdrojů, včetně dodržování singapurského zákona o zaměstnanosti, pokud jde o sledování docházky a dovolených zaměstnanců v reálném čase.
S více než 24 lety zkušeností v oblasti lidských zdrojů společnost JustLogin zdokonalila software HRMS založený na umělé inteligenci , který zjednodušuje všechny aspekty HR, od mzdového účetnictví po správu dovolených. Cloudová platforma bezpečně ukládá všechna data zaměstnanců, což usnadňuje správu všeho od nástupu nových zaměstnanců po zpracování mezd.
JustLogin také využívá uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci pro zaměstnance, která jim umožňuje přístup k HR funkcím, jako jsou žádosti o dovolenou, stahování výplatních pásek a kontaktní informace kolegů, a to i na cestách. To je velká výhoda v technologicky zdatné pracovní síle, jakou je ta singapurská.
Nejlepší funkce JustLogin
- Spravujte všechny úkoly související s HR na jedné integrované cloudové platformě.
- Upřednostněte potřeby zaměstnanců a dosáhněte lepších výsledků.
- Dodržujte zákonné předpisy a zjednodušte zpracování mezd.
- Přihlašujte se a odhlašujte se pomocí rozpoznávání obličeje a geofencingu.
- Vyfotografujte, naskenujte a odešlete účtenky pro rychlé vyúčtování výdajů.
Omezení JustLogin
- Uživatelé mohou mít pocit, že systém má strmou křivku učení.
Ceny JustLogin
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze JustLogin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
9. Carbonate HR: Nejlepší pro zjednodušené HR řešení
Carbonate usnadňuje nábor zaměstnanců díky integraci YouRHired a hladkému zapracování pomocí e-learningového portálu. Zjednodušuje docházku pomocí rozpoznávání obličeje a sledování polohy a automatizuje výplatu mezd tak, aby byly dodrženy všechny předpisy.
Mobilní aplikace umožňuje rychlé podávání žádostí o dovolenou a jejich schvalování. Vyúčtování výdajů je snadné díky funkcím pořídit snímek, naskenovat a odeslat, a hodnocení výkonu je spravedlivé a přímočaré. Celkově Carbonate zjednodušuje úkoly v oblasti lidských zdrojů a zvyšuje efektivitu.
Nejlepší funkce Carbonate
- Zjednodušte nábor zaměstnanců díky integraci YouRHired a nabídněte intuitivní e-learning pro zaškolení nových zaměstnanců.
- Automatizujte výplaty, integrujte CPF a dodržujte předpisy.
- Hodnoťte výkonnost zaměstnanců a provádějte hodnocení hladce a bez problémů.
- Spravujte příručky a dokumentaci pro zaměstnance bez ručního sledování prostřednictvím digitálního pracovního prostoru.
Omezení karbonátu
- Uživatelé mohou mít pocit, že systém má strmou křivku učení.
Ceny Carbonate
- Základní: 8 $/uživatel/měsíc
- Podnik: 8 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Carbonate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
10. HReasily: Cloudové řízení lidských zdrojů
HReasily automatizuje HR procesy kdykoli a kdekoli a poskytuje digitální řešení pro zefektivnění pracovních postupů a snížení lidských chyb. Je zvláště schopný zvládat zpracování výplat v různých měnách a místní výzvy v oblasti dodržování předpisů v Singapuru.
Moji zaměstnanci mohou pomocí mobilní aplikace žádat o dovolenou a schvalovat ji, podávat žádosti o proplacení výdajů, přijímat výplatní pásky a zaznamenávat příchody a odchody, ať jsou kdekoli. HReasily se hladce integroval do mého stávajícího softwaru a hardwaru, čímž zvýšil efektivitu a zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce HReasily
- Automatizujte zpracování mezd a zajistěte přesnost a soulad s předpisy.
- Snadno vytvářejte a spravujte nároky zaměstnanců
- Efektivně spravujte a schvalujte žádosti o dovolenou
- Přístup ke všem funkcím HR odkudkoli pomocí mobilní aplikace
Omezení HReasily
- Uživatelé hlásili problémy se servery, které často zpomalují.
Ceny HReasily
- Základní: 10 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze HReasily
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Odemkněte excelentní HR: Začněte s ClickUp ještě dnes
Výběr správného softwaru pro řízení lidských zdrojů zvyšuje efektivitu vaší organizace a spokojenost zaměstnanců. Klíčem je identifikovat nástroje, které odpovídají vašim konkrétním potřebám, ať už se jedná o zefektivnění náboru, komplexní řízení zaměstnanců nebo pokročilou analytiku.
Nyní, když máte podrobný přehled o nejlepších možnostech softwaru pro řízení lidských zdrojů, je čas udělat další krok.
Každý z nich má své jedinečné funkce, ale ClickUp vyniká svou univerzálností a komplexní sadou funkcí. Proč investovat do nástrojů určených pro konkrétní úkoly, když můžete mít jediné řešení, které pokryje všechny vaše potřeby v oblasti HR, od náboru zaměstnanců po správu jejich životního cyklu a dodržování předpisů?
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a využijte skutečný potenciál své personální funkce!