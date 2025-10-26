11 nejlepších alternativ k Jotformu, které stojí za vyzkoušení v roce 2026

Uvažujete o přechodu z Jotformu?
Teď je ideální čas prozkoumat alternativy k Jotformu, které odpovídají vašim potřebám.
Ačkoli je Jotform oblíbeným nástrojem pro tvorbu online formulářů, existuje mnoho nových možností – některé s lepšími funkcemi, jednodušším rozhraním a flexibilnějšími cenami. Vytváření poutavých formulářů založených na datech je ve skutečnosti snazší než kdy jindy díky rostoucí nabídce výkonných nástrojů pro tvorbu formulářů, které uspokojí nejrůznější potřeby.
Ať už jste marketér, který potřebuje pokročilé možnosti přizpůsobení, malá firma sledující náklady, nebo jen hledáte jednodušší nástroj, ta správná alternativa může zlepšit váš zážitek z tvorby formulářů.
Zde jsem shromáždil ty nejlepší možnosti, které se Jotformu vyrovnají co do funkcí, snadnosti použití a hodnoty, a pomohou vám najít tu nejvhodnější pro vaše projekty.
Co byste měli hledat v alternativě k Jotformu?
Při výběru alternativy k Jotformu je důležité určit funkce, které odpovídají vašim cílům. Zde je stručný průvodce tím, na co se zaměřit, abyste našli nástroj pro tvorbu formulářů, který bude perfektně vyhovovat vašim potřebám.
- Funkce přizpůsobení: Vyberte si nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožní vytvářet přizpůsobené formuláře pro všechny potřeby. Měl by také disponovat dostatečným množstvím funkcí pro podporu různých typů formulářů, jako jsou kontaktní formuláře, formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků a registrační formuláře.
- Zabezpečení: Vyberte si nástroj pro tvorbu formulářů s přísnými zásadami ukládání dat, který vám pomůže vytvářet bezpečné online formuláře. Tím zajistíte ochranu všech citlivých údajů, které respondenti sdílejí při odesílání formulářů a vyplňování online průzkumů.
- Snadné použití: Vyberte si intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožní vytvářet formuláře s pokročilými funkcemi bez nutnosti složitého programování nebo dlouhého zaučování. Bonusem je editor s funkcí drag-and-drop
- Cenová dostupnost: Vyberte si nástroje pro tvorbu formulářů, které vám umožní vytvářet hromadné formuláře, aniž by vás to stálo majlant
Dnes se týmy potýkají se dvěma narůstajícími problémy – rozptýlením AI a rozptýlením práce. K rozptýlení AI dochází, když každé oddělení používá jiné nástroje AI, což vede k roztříštěnosti dat a nesouvislosti pracovních postupů. K rozptýlení práce dochází, když jsou informace rozptýleny napříč desítkami aplikací, formulářů, tabulek a schránek.
To má přímý dopad na nástroje pro tvorbu formulářů. Pokud váš nástroj pro tvorbu formulářů ukládá data izolovaně nebo vás nutí k dalšímu samostatnému pracovnímu postupu, dochází k nárůstu roztříštěnosti. Nástroje jako ClickUp tomu zabraňují centralizací tvorby formulářů, odesílání, automatizace, analýzy pomocí AI a provádění úkolů do jednoho pracovního prostoru, čímž snižují jak roztříštěnost AI, tak roztříštěnost práce.
Nejlepší alternativy k Jotformu v kostce
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Hlavní funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní tvorba formulářů s pracovními postupy, umělou inteligencí a automatizací úkolů
|• Zobrazení formuláře s podmíněnou logikou • Automatické vytváření úkolů na základě odpovědí • Dashboardy pro analýzu v reálném čase • Více než 100 automatizací • Nativní AI pro tvorbu formulářů a získávání poznatků • Hluboká integrace (Slack, Sheets, Zapier)
|Navždy zdarma; placené od 7 $ za uživatele a měsíc
|Google Forms
|Jednoduché formuláře v rámci Google Workspace
|• Neomezený počet formulářů a odpovědí • Předem připravené šablony • Automatické tabulky a grafy • Nativní integrace s Google Sheets
|Zdarma; obchodní plány od 12 $/uživatel/měsíc
|Typeform
|Interaktivní konverzační formuláře s brandingem
|• Uživatelské rozhraní s jednou otázkou najednou • Podpora multimédií • Integrované analytické funkce • Více než 300 integrací • Analýza odpovědí pomocí umělé inteligence
|Zdarma; placené od 29 $/měsíc
|Wufoo
|Rychlé nastavení formulářů s reportováním a platbami
|• Více než 400 šablon • Podmíněná logika • Přizpůsobení pomocí CSS • Platby přes Stripe a PayPal • Integrace s Asanou a WordPressem
|Zdarma; placené od 19 $/měsíc
|SurveyMonkey
|Rozsáhlé průzkumy s podrobnou analýzou
|• Pokročilá logika větvení • Matricové a hodnotící otázky • Analytika založená na umělé inteligenci • Více než 200 integrací (Salesforce, HubSpot)
|Zdarma; placené od 99 $/měsíc
|Cognito Forms
|Formuláře se složitými výpočty a platbami
|• Nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop • Pokročilé výpočty • Podmíněná logika • Integrace se Stripe a PayPal • Šablony pro konkrétní odvětví
|Zdarma; placené od 15 $/měsíc
|Formstack
|Bezpečná automatizace formulářů v souladu s HIPAA
|• Soulad s normami HIPAA, GDPR a PCI • Pokročilé směrování dat • Silná podmíněná logika • Více než 260 integrací • Automatizace dokumentů
|Cena od 99 $/měsíc
|Zoho Forms
|Automatizace formulářů pro uživatele ekosystému Zoho
|• Nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop • Soulad s HIPAA • Oznámení v reálném čase • Nativní integrace se Zoho CRM/Mail
|Zdarma; placené od 10 $/měsíc
|Microsoft Forms
|Základní formuláře v rámci Microsoft 365
|• Spolupráce v reálném čase • Kvízy a průzkumy • Automatické grafy • Integrace s Excelem a OneNote • Podpora více jazyků
|Zdarma
|Paperform
|Platební a rezervační formuláře s vynikajícím designem
|• Více než 700 šablon • Formuláře pro platby a plánování • Vlastní vložení CSS • Více než 2 000 integrací • Digitální podpisy
|Cena od 29 $/měsíc
|ProProfs Survey Maker
|Průzkumy, kvízy a sběr zpětné vazby
|• Editor s funkcí drag-and-drop • Různé typy otázek • Týmová spolupráce • Integrace s Mailchimpem a GA
|Zdarma; placené od 19,99 $/měsíc
11 nejlepších alternativ k Jotformu
Zde je 11 nejlepších alternativ k Jotformu pro tvorbu formulářů, které jsou ideální jak pro osobní, tak pro profesionální použití:
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu přizpůsobitelných formulářů a sběr dat)
ClickUp je výkonný software pro správu práce s pokročilými funkcemi – snadno se vyprofiluje jako jedna z nejlepších alternativ k Jotformu.
Zde jsou některé z funkcí, které používám k vytváření formulářů a sběru dat:
Díky zobrazení formulářů v ClickUp mohu vytvářet skvělé formuláře pro jakékoli účely – sběr zpětné vazby od zaměstnanců, získávání informací o zákaznících, provádění průzkumů trhu a mnoho dalšího.
Umožňuje mi také přizpůsobit průzkumy a formuláře podle mých potřeb. Od barev po motivy mohu změnit i ten nejmenší detail, abych vytvořil dokumenty, které budou odpovídat potřebám mé společnosti a mého publika.
Zobrazení formulářů v ClickUp také disponuje podmíněnou logikou, která mi umožňuje navrhovat formuláře a průzkumy, které se inteligentně přizpůsobují odpovědím uživatelů. Díky tomu se jedná o pokročilý nástroj pro tvorbu formulářů, který je vhodný pro vytváření komplexních formulářů.
Po snadném vytvoření formuláře následuje zpracování odpovědí z průzkumu a správa dat. V tomto ohledu důvěřuji ClickUp Automations.
Díky sadě více než 100 automatizací využívám tuto funkci k odstranění zdlouhavé ruční práce při sběru a analýze odpovědí z průzkumů. Přiřazuji úkoly a přidávám komentáře k formulářům, abych zajistil, že danou akci provede správný člen týmu.
Kromě toho nabízí ClickUp analytiku založenou na umělé inteligenci, která poskytuje přesnou analýzu každé odpovědi a usnadňuje informované rozhodování.
Když nemám čas na ruční přizpůsobení nebo analýzu výkonu formuláře, používám ClickUp Brain.
Tento chytrý nástroj s umělou inteligencí zvládne vše – vytváření personalizovaných a dynamických formulářů, přidělování úkolů členům týmu, analýzu dat z formulářů a vše mezi tím – a to vše během několika minut! Skutečný zachránce!
Nejlepší funkce ClickUp
- Implementujte vlastní pole ClickUp a přizpůsobte pole formulářů tak, aby vyhovovaly vašim potřebám při sběru dat.
- Shromažďujte odpovědi z formulářů automaticky v úkolech ClickUp, abyste mohli snadno sledovat, spravovat a přiřazovat odeslané údaje ve svém pracovním prostoru.
- Využijte šablony formulářů ClickUp k rychlému vytvoření standardních formátů formulářů, jako jsou formuláře pro zpětnou vazbu, žádosti a průzkumy.
- Prohlížejte a analyzujte data z odeslaných formulářů přímo z dashboardů ClickUp, abyste získali přehled v reálném čase a mohli se rychle rozhodovat
- Využijte integrace ClickUp k hladké integraci formulářů s aplikacemi třetích stran, jako jsou Google Sheets, Slack a Zapier.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou zaznamenat mírnou náročnost na osvojení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
E-mail je passé, formuláře ClickUp jsou in!
2. Google Forms (nejlepší pro vytváření jednoduchých formulářů v rámci ekosystému Google)
Google Forms je nástroj pro tvorbu formulářů založený na cloudu. Je intuitivní, uživatelsky přívětivý a skvělý pro začátečníky.
Díky bohatým funkcím pro spolupráci můžete vytvářet průzkumy a formuláře, které vyžadují vstupy od různých členů týmu.
Za velmi solidní považuji také možnosti přizpůsobení tohoto nástroje. Umožňují vám přizpůsobit základní prvky značky, jako jsou barvy, obrázky, písma atd. Google Forms také podporuje podmíněnou logiku.
Nejlepší funkce Google Forms
- Nabízí neomezené vytváření formulářů a odpovědí
- Nabízí řadu předem navržených šablon pro formuláře zpětné vazby, přihlášky atd., abyste mohli začít úplně od nuly
- Generuje automatické tabulky a grafy pro analýzu dat v reálném čase
- Google Forms se hladce integruje s nástroji Google Workspace, jako jsou Google Analytics, Tabulky a další.
Omezení Google Forms
- Nabízí pouze základní funkce
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Google Forms
- Navždy zdarma
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Forms
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 800 recenzí)
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují svou sadu nástrojů na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci sdružuje ClickUp vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy poháněné umělou inteligencí. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, na čem záleží, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
3. Typeform (nejlepší pro vytváření interaktivních, konverzačních formulářů a průzkumů)
Pokud chcete vytvářet efektivní formuláře, které budou ladit s vaší značkou, doporučuji Typeform.
Tento nástroj pro průzkumy umožňuje uživatelům vytvářet formuláře, které jsou vysoce přizpůsobené a interaktivní. Přidejte prvky značky, videoobsah, následné dotazy – cokoli chcete.
Další věc, která se mi na Typeformu líbí, je jeho technika zpracování a analýzy dat. Integrovaná umělá inteligence automaticky analyzuje všechny odpovědi, takže vám ušetří těžkou práci.
Nejlepší funkce Typeformu
- Pomáhá vytvářet poutavé konverzační formuláře s uživatelsky přívětivým rozhraním
- Podporuje multimediální prvky, jako jsou obrázky a videa
- Nabízí integrované analytické funkce pro sledování odpovědí a míry vyplnění
- Integruje se s více než 300 nezbytnými aplikacemi a nástroji, jako jsou Zapier, Google Sheets a Mailchimp
Omezení Typeformu
- Zahrnuje určitou náročnost na osvojení
- Bezplatný tarif má omezené funkce
Ceny Typeform
- Navždy zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Business: 99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Growth Essentials: 199 $/měsíc
- Growth Pro: 349 $/měsíc
- Growth Custom: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
4. Wufoo (nejlepší pro vytváření snadno použitelných formulářů a reportů)
Další na mém seznamu nejlepších alternativ k Jotformu je Wufoo, vytvořený společností SurveyMonkey. Tento nástroj pro tvorbu formulářů je velmi všestranný.
Můžete je použít k vytváření jednoduchých registračních formulářů, kontaktních formulářů, dotazníků pro zaměstnance a vlastních reportů – to vše bez nutnosti programování. Umožňují také vytvářet platební formuláře pro přijímání virtuálních plateb přes Stripe, PayPal atd.
Jelikož je tento nástroj čistě cloudový, všechna data z vašich formulářů a odpovědi z průzkumů jsou bezpečně uložena na jednom centrálním místě.
Nejlepší funkce Wufoo
- Nabízí více než 400 předem připravených šablon pro různé typy formulářů
- Nabízí možnosti přizpůsobení pomocí CSS pro branding
- Obsahuje intuitivní podmíněnou logiku pro přizpůsobení uživatelského prostředí
- Integruje se s nástroji jako Asana, Mailchimp a WordPress
Omezení Wufoo
- Bezplatný tarif nabízí pouze základní funkce
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat znalost CSS
Ceny Wufoo
- Navždy zdarma
- Starter: 19 $/měsíc
- Professional: 39 $/měsíc
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc
- Ultimate: 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
5. SurveyMonkey (nejlepší pro vytváření formulářů a průzkumů s výkonnými analytickými funkcemi)
SurveyMonkey je jedním z nejkomplexnějších nástrojů na tomto seznamu.
Tato alternativa k Jotformu je užitečná pro týmy, které denně zpracovávají velké objemy dat z průzkumů. Její funkce umělé inteligence nabízí podrobnou analýzu odpovědí, což usnadňuje zpracování dat a tím i rozhodování.
A to není vše – tento nástroj vám také umožňuje vkládat formuláře přímo do webových stránek, e-mailů atd., díky čemuž je vaše publikum může rychle vyplnit, aniž by bylo přesměrováno na jinou stránku.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Nabízí obrovskou škálu vysoce kvalitních, přizpůsobitelných šablon pro tvorbu formulářů a průzkumů
- Podporuje funkce, jako je pokročilá logika a větvení, pro sběr správných dat
- Umožňuje různé typy otázek, jako jsou hodnotící škály a maticové otázky
- Integruje se s více než 200 platformami, včetně Salesforce a HubSpot
Omezení SurveyMonkey
- Složité rozhraní může být pro nové uživatele příliš náročné
- Stejné funkce jsou k dispozici za rozumnější ceny v jiných nástrojích
Ceny SurveyMonkey
- Navždy zdarma
- Premier Annual: 1 428 $/rok
- Výhodný roční tarif: 468 $/rok
- Standardní měsíční tarif: 99 $/měsíc
- Team Advantage: 25 $/měsíc (účtováno ročně)
- Team Premier: 75 $/měsíc (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
6. Cognito Forms (nejlepší pro vytváření formulářů se složitými výpočty)
Cognito Forms je alternativní nástroj pro tvorbu formulářů k Jotformu, který zjednodušuje složitost vytváření formulářů a zpracování jejich dat.
Je speciálně navržen pro zpracování složitých výpočtů a hodí se pro vytváření účtenek, přijímání plateb a další podobné úkoly.
Vzhledem k tomu, že Cognito Forms disponuje také podmíněnou logikou, osvědčuje se při vývoji dynamických průzkumů, které osloví širokou veřejnost. Líbí se mi také celková použitelnost a výkon Cognita.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Obsahuje různé předem připravené šablony speciálně navržené pro různá odvětví, jako je IT, HR atd.
- Nabízí snadno použitelný editor typu drag-and-drop pro tvorbu formulářů a průzkumů
- Integruje se do vašeho pracovního postupu a zajišťuje maximální efektivitu
- Integruje platební možnosti přímo se službami Stripe a PayPal
Omezení Cognito Forms
- Chybí komplexní nástroje pro vytváření reportů k analýze odpovědí v průzkumech
- Vyžaduje to mírnou křivku učení
Ceny Cognito Forms
- Pro jednotlivce: Navždy zdarma
- Pro: 15 $/měsíc
- Tým: 35 $/měsíc
- Enterprise: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
7. Formstack (nejlepší alternativa k Jotformu pro vytváření automatizovaných formulářů v souladu s HIPAA)
Hledáte nástroj pro vytváření bezpečných online formulářů? Vřele doporučuji Formstack.
Základem tohoto generátoru formulářů s umělou inteligencí je bezpečnost. Je v souladu s předpisy GDPR, HIPAA, WCAG a PCI, což z něj činí ideální nástroj pro citlivé úkoly, jako je výběr plateb.
Kromě toho vám také umožňuje vytvářet profesionální a vizuálně přitažlivé vlastní dokumenty a zprávy. Dalším aspektem, který se mi na Formstacks líbí, je jeho přehledné uživatelské rozhraní, což je významná výhoda.
Nejlepší funkce Formstacku
- Nabízí předem připravené šablony pro různé kategorie, jako je odvětví, typ formuláře atd.
- Nabízí výkonnou podmíněnou logiku pro přizpůsobené uživatelské prostředí
- Nabízí praktické informace z dat formuláře tím, že je směruje do centrálních podnikových systémů
- Nabízí integraci s více než 260 nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot a Mailchimp
Omezení Formstacku
- Může být drahé, zejména pro malé podniky
- Základní tarif neposkytuje plný přístup ke všem funkcím
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc (účtováno měsíčně)
- Balíček: 299 $/měsíc (účtováno měsíčně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstacku
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
8. Zoho Forms (nejlepší pro týmy, které používají aplikace Zoho k automatizaci tvorby formulářů)
Zoho Forms je jednou z nejznámějších alternativ k Jotformu, a to z mnoha dobrých důvodů.
Ať už potřebujete vytvořit registrační formuláře pro své zákazníky, přihlášky pro přijímání nových zaměstnanců nebo formuláře pro zpětnou vazbu za účelem zlepšení dovedností, tento nástroj je dostatečně všestranný, aby splnil všechny požadavky.
Navíc jsou předem připravené šablony již tak komplexní – s více než 30 typy polí –, že formulář nebudete muset příliš přizpůsobovat.
Zoho vám navíc umožňuje vkládat formuláře pro snadný přístup a sběr dat.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Zahrnuje jednoduchý nástroj pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop
- Splňuje hlavní bezpečnostní standardy, jako je HIPAA, pro bezpečný sběr dat
- Generuje automatická oznámení v reálném čase o odeslání formulářů
- Hladká integrace s aplikacemi Zoho, jako jsou CRM a Mail
Omezení Zoho Forms
- Možnosti přizpůsobení nemusí být tak rozsáhlé jako u jiných nástrojů
- Integrace mimo ekosystém Zoho mohou být omezené
- Bezplatný tarif není skvělou bezplatnou alternativou k Jotformu
Ceny Zoho Forms
- Navždy zdarma
- Základní: 10 $/měsíc (účtováno ročně)
- Standard: 25 $/měsíc (účtováno ročně)
- Professional: 50 $/měsíc (účtováno ročně)
- Premium: 90 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Microsoft Forms (nejlepší pro vývoj formulářů integrovaných s Office 365)
Vyberte si Microsoft Forms, pokud chcete snadno použitelný nástroj pro tvorbu formulářů bez zbytečné složitosti.
Nástroj podporuje základní funkce, jako je tvorba formulářů, přizpůsobení, šablony, integrace atd. Pomáhá také analyzovat odpovědi a umožňuje spravovat data prostřednictvím intuitivního panelu správce formulářů.
Na MS Forms se mi nejvíc líbí, že podporuje více jazyků, což usnadňuje oslovení širšího publika – tato funkce se v mnoha nových nástrojích pro tvorbu formulářů běžně nevyskytuje.
Nejlepší funkce Microsoft Forms
- Podporuje spolupráci mezi členy týmu v reálném čase
- Nabízí různé typy otázek, včetně kvízů a průzkumů
- Umožňuje vizualizaci dat pomocí automatických tabulek a grafů
- Plně se integruje s nástroji Microsoft 365, jako jsou Excel a OneNote
Omezení Microsoft Forms
- Nabízí méně pokročilých funkcí
- Nepodporuje přímý výběr plateb
Ceny Microsoft Forms
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (361 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (181 recenzí)
10. Paperform (nejlepší pro vytváření formulářů pro sběr online plateb)
Paperform je určen pro malé a rostoucí firmy, které chtějí, aby formuláře podporovaly skutečné pracovní postupy, a ne jen sloužily ke shromažďování plateb. Kombinuje formuláře připravené k platbě s plánováním, podpisováním dokumentů a automatizací, díky čemuž je vhodný pro týmy, které pomocí formulářů řídí obchodní procesy.
Od digitálních podpisů a výpočtů až po vysoce zabezpečené platby založené na přizpůsobitelných platebních formulářích – tento nástroj zajišťuje efektivitu v každé fázi procesu. Paperform také obsahuje funkce založené na umělé inteligenci, které pomáhají rychleji generovat formuláře a asistují při výpočtech a analýze odpovědí.
Paperform navíc pomáhá vytvářet základní formuláře a průzkumy, spravovat plánování a rezervace a podepisovat dokumenty.
Líbí se mi také celkové uživatelské rozhraní tohoto nástroje – je intuitivní a dobře navržené.
Nejlepší funkce Paperform
- Umožňuje vytváření vizuálně působivých formulářů s tisíci přizpůsobitelných rozvržení a tvorbu formulářů pomocí umělé inteligence
- Umožňuje vytvářet webové formuláře, formuláře pro plánování, formuláře na vstupní stránce, kvízy atd.
- Umožňuje vkládání formulářů na webové stránky s vlastním CSS
- Integruje se s více než 2 000 aplikacemi a nástroji, jako jsou Slack, Asana a Dropbox
Omezení Paperform
- Přizpůsobení šablon je obtížné
- Ceny za pokročilé funkce jsou vysoké
Ceny Paperform
- K dispozici je bezplatný tarif
- Základní balíček: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Business: 129 $/měsíc
- Agency+: 190 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
11. ProProfs Survey Maker (nejlepší pro tvorbu formulářů a průzkumů s kvízy a zpětnou vazbou)
Pokud hledáte nástroj určený výhradně pro tvorbu průzkumů, měl by vás zaujmout ProProfs Survey Maker.
Díky editoru s funkcí drag-and-drop lze snadno vytvářet formuláře, průzkumy, kvízy, testy a hodnocení, které shromažďují cennou zpětnou vazbu od uživatelů.
Nástroj nabízí různé možnosti přizpůsobení, díky kterým můžete personalizovat prvky formuláře, jako jsou barvy a loga. Další výhodou je flexibilita nástroje – formulář můžete sdílet jako odkaz na sociálních sítích nebo jej vložit na svůj web.
Nejlepší funkce nástroje ProProfs Survey Maker
- Nabízí přizpůsobitelné šablony pro vytváření registračních formulářů přizpůsobených různým odvětvím
- Podporuje různé typy otázek, včetně výběru z více možností a hodnotících škál
- Nabízí funkce pro spolupráci, které umožňují přístup a zadávání dat v rámci týmu
- Integruje se s nástroji jako Mailchimp a Google Analytics
Omezení nástroje ProProfs Survey Maker
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale
- Bezplatný tarif má omezení ohledně odpovědí a funkcí
Ceny nástroje ProProfs Survey Maker
- Navždy zdarma
- Business: 19,99 $/měsíc za 100 odpovědí
Hodnocení a recenze nástroje ProProfs Survey Maker
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Vytvářejte online formuláře s nejlepší alternativou k Jotformu – ClickUp!
Online průzkumy shromažďují důležité interní i externí údaje, což umožňuje společnosti nasměrovat své úsilí správným směrem a efektivněji sloužit svému publiku.
Abyste toho však dosáhli, potřebujete přístup k nástrojům pro tvorbu formulářů, které odpovídají vašim cílům v oblasti efektivity.
Ačkoli je Jotform bohatý na funkce, v některých oblastech zaostává, což může bránit vašemu úspěchu.
S ClickUpem maximalizujete efektivitu při tvorbě formulářů a sběru informací. ClickUp, postavený na síle umělé inteligence, je vaším komplexním řešením pro automatizaci všech úkolů souvisejících s formuláři a průzkumy.
Zaregistrujte se na ClickUp a navrhujte přizpůsobené formuláře, které vždy splní svůj účel!
Často kladené otázky (FAQ)
Mnoho uživatelů se potýká s tím, že přicházejí o pokročilou logiku nebo integrace, na které byli v Jotformu zvyklí, a proto je klíčové porovnávat rozsah funkcí – nejen šablony.
Zkontrolujte, zda nástroj nabízí podmíněnou logiku, vícestupňové směrování, automatická oznámení a integraci s vašimi stávajícími technologiemi.
Většina alternativ nepodporuje migraci jedním kliknutím. Formuláře obvykle vytváříte ručně, i když nástroje jako ClickUp zjednodušují nastavení pomocí šablon a opakovaně použitelných polí.
ClickUp umožňuje automatické vytváření úkolů, přiřazování, připomenutí a souhrny generované umělou inteligencí ihned po odeslání formuláře.
Zaměřte se na šablony namísto datových toků. Z dlouhodobého hlediska je důležitější zpracování odeslaných dat, reportování a integrace.