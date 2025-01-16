Lark vs. ClickUp: Který nástroj pro spolupráci je nejlepší?

Tabulky, e-maily a dokumenty. Stále je používáte k synchronizaci svého týmu? Věřte nám – často jsou příčinou nedodržení termínů, nedorozumění a poklesu produktivity.
Je čas na nový přístup, a právě zde přicházejí na scénu moderní nástroje pro spolupráci.
Tyto nástroje nejen zefektivňují komunikaci, ale centralizují vše. Zprávy, e-maily, dokumenty a dokonce i sledování projektů – vše v jednom organizovaném centru!
V tomto blogovém příspěvku porovnáme dva silné hráče v oblasti spolupráce, ClickUp a Lark. Od klíčových funkcí po integrace vám pomůžeme určit, který z nich nejlépe vyhovuje vašim projektovým pracovním postupům.
Spoiler alert: Právě tady najdete nový oblíbený nástroj svého týmu!
Co je ClickUp?
Ať už jste freelancer, startup nebo plnohodnotná společnost, ClickUp vám bude věrným pomocníkem v produktivitě. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která organizuje vaše úkoly, zefektivňuje pracovní postupy, sleduje termíny, zjednodušuje spolupráci v týmu a mnoho dalšího. S ClickUpem můžete vykonat veškerou svou práci, aniž byste museli přepínat mezi několika nástroji nebo aplikacemi.
Funkce ClickUp
ClickUp nabízí řadu funkcí, které změní váš způsob práce. Zde je stručný přehled:
1. Funkce č. 1: Správa projektů ClickUp
Naplánujte každý projekt do detailu a sledujte průběh svých akčních položek pomocí řešení pro správu projektů ClickUp.
Vizualizujte svou práci podle svých představ pomocí seznamů a Kanban tabulek nebo si vyberte z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp. To vám pomůže soustředit se na podstatné věci a zajistit, že nic nepřehlédnete.
Potřebujete zaznamenat podrobnosti projektu? Použijte ClickUp Docs k vytvoření dokumentu a pozvěte zúčastněné strany a členy týmu ke spolupráci, zanechání zpětné vazby a přiřazení akčních položek. Můžete centralizovat důležité informace na jednom místě, aby všichni měli přístup k tomu, co je důležité.
Pro další zlepšení spolupráce vám ClickUp Whiteboards pomůže s brainstormingem a diskusí o nápadech s vaším týmem na digitálním plátně. Nechte své nápady volně plynout – načrtněte nebo nakreslete své myšlenky, použijte spojky k propojení souvisejících konceptů a využijte generování obrázků pomocí umělé inteligence k převodu textu na vizuální prvky.
💡Tip pro profesionály: Vyberte si z rozsáhlé knihovny šablon komunikačních plánů ClickUp, abyste urychlili spolupráci a měli všechny podrobnosti o projektu v jednom centrálním dokumentu.
2. Funkce č. 2: Úkoly ClickUp
Organizujte detaily a odpovědnosti svého projektu pomocí ClickUp Tasks. Jde nad rámec základního řízení úkolů a umožňuje uživatelům vytvářet typy úkolů, nastavovat úrovně priority a propojovat závislé nebo související úkoly.
Úkoly lze rozdělit do několika seznamů, aby se optimalizovaly vaše pracovní postupy, a snadno se přizpůsobí různým typům projektů – ať už v oblasti marketingu, lidských zdrojů, financí, práva nebo inženýrství. Pro každý úkol použijte vlastní stavy ClickUp k sledování pokroku a přidejte vlastní pole, abyste získali další vrstvy informací, jako jsou přidělené osoby, termíny, překážky atd.
💡Tip pro profesionály: Udržujte pořádek a řešte úkoly systematicky s pomocí předem připravených šablon seznamů úkolů. To vám pomůže koordinovat velké projekty a zajistí, že složité úkoly budou dokončeny včas.
3. Funkce č. 3: Spolupráce v ClickUp
Udržujte své týmy propojené a sladěné díky robustním funkcím pro spolupráci ClickUp.
Díky integrovanému chatu ClickUp můžete sdílet rychlé aktualizace a být v obraze v reálném čase. Takto zlepšuje komunikaci:
- Načtěte informace ze svého pracovního prostoru a vytvořte navrhované odpovědi, kdykoli vám kolega položí otázku.
- Shrňte vlákna konverzace, abyste získali přehled o tom, co se diskutuje.
- Třídit komentáře a automaticky je převádět na úkoly pro snadné sledování
- Propojte úkoly, dokumenty a konverzace se svými zprávami, abyste měli přehled o kontextu.
Kromě toho vám ClickUp Meetings pomůže zefektivnit vaše schůzky. Naplánujte si program a vytvořte kontrolní seznam všech bodů, které chcete projednat, abyste měli vždy připravené body k diskusi. Díky funkcím, jako je společné pořizování poznámek, sledování času a integrace s vašimi oblíbenými nástroji pro videokonference – užitečné pro generování přepisů – ClickUp zajistí, že každá schůzka bude produktivní a přinese konkrétní výsledky.
4. Funkce č. 4: ClickUp Clips
Snadno vysvětlujte složité pojmy pomocí ClickUp Clips. Jedná se o krátké videoklipy, které můžete sdílet se svým týmem, čímž se vyhnete dlouhým schůzkám nebo nekonečným instrukcím. Nahrané klipy se uloží do ClickUp a vy je můžete buď stáhnout, nebo vytvořit veřejný odkaz pro sdílení nahrávky.
Vaši kolegové mohou Clip sledovat, kdykoli se jim to hodí, což usnadňuje asynchronní video komunikaci.
👀 Věděli jste? K přepisování klipů a hlasových poznámek můžete použít ClickUp Brain, nativní AI ClickUp. Může také shrnout diskuse z jednání a konverzace v ClickUp Chat. A slouží také jako pomocník při psaní a sparring partner pro vaše nápady!
Další informace: 10 nejlepších programů pro sdílení obrazovky pro vzdálené schůzky
5. Funkce č. 5: Zobrazení kalendáře ClickUp
Dodržujte svůj harmonogram, dokončujte úkoly včas a spravujte časové osy pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
Pomocí denního, týdenního nebo měsíčního zobrazení získáte rychlý přehled o svých úkolech, schůzkách a nadcházejících událostech. Přetáhněte úkoly do kalendáře, abyste naplánovali důležitou práci a upravili její trvání. V ClickUp můžete také zobrazit kalendář svého týmu a naplánovat společné úkoly a schůzky, aniž byste museli přepínat do jiného kalendářového nástroje!
💡Tip pro profesionály: Vždy připravte program schůzky a sdílejte jej s účastníky před schůzkou. Účastníci tak budou přesně vědět, o čem se bude diskutovat, a budou moci aktivně navrhovat návrhy nebo doporučení, což povede k produktivnějším diskusím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Co je Lark?
Lark je aplikace pro zvýšení produktivity organizací s funkcemi pro zefektivnění týmové komunikace, spolupráce na dokumentech a správy úkolů. Kromě instant messagingu, videokonferencí a společné úpravy dokumentů vám tento nástroj umožňuje plánovat a spravovat kalendáře, vytvářet pracovní postupy a integrovat se s podnikovými systémy třetích stran.
Tato platforma pro správu projektů také nabízí cloudové úložiště pro nahrávání, ukládání a přístup k souborům z jakéhokoli zařízení nebo místa.
Funkce Lark
Lark nabízí několik efektivních funkcí pro týmy, které hledají jednoduchý a ucelený nástroj pro udržení kontaktu a správu úkolů. Zde je několik z nich:
1. Funkce č. 1: Meegle
Meegle je sada nástrojů vytvořená pro řízení projektů, která vám umožňuje spravovat úkoly, vytvářet vlastní pracovní postupy a organizovat klíčové podrobnosti projektu. Přidejte ke každému úkolu kontext pomocí polí a podrobností, jako jsou přidělené osoby, termíny a ukazatele pokroku.
Úkoly jsou znázorněny pomocí Kanban tabulek nebo stromů (pro zobrazení závislostí a souvisejících úkolů) a jejich průběh lze sledovat pomocí Ganttových diagramů a dashboardů.
Další informace: Šablony pro správu projektů zdarma
2. Funkce č. 2: OKR
Udržujte své týmy soustředěné nastavením OKR a individuálních cílů, aby všichni pracovali na realistických a významných cílech. Členové týmu mají úplný přehled o tom, na čem ostatní pracují, což zlepšuje spolupráci mezi týmy a kontext.
Aktualizace OKR se provádějí v dokumentech Lark, kde jsou k dispozici dashboardy pro sledování a správu pokroku vašeho týmu při dosahování cílů.
3. Funkce č. 3: Schůzky a Messenger
Spolupracujte s členy týmu v reálném čase pomocí Lark Messenger. Přidejte emodži, abyste vyjádřili svůj tón a omezili nedorozumění při komunikaci prostřednictvím textu. Můžete dokonce automaticky překládat zprávy do různých jazyků, takže je snazší porozumět konverzacím.
S pomocí dokumentů během hovoru můžete usnadnit rychlé pořizování poznámek a společnou úpravu, aniž byste museli opustit okno videohovoru.
4. Funkce č. 4: Zápisy
S Lark Minutes můžete automaticky generovat přepisy schůzek, které můžete prohlížet, prohledávat a spolupracovat na nich. Zanechte komentáře pro zpětnou vazbu a emodži pro reakce a usnadněte komunikaci mezi globálními týmy pomocí automatického překladu Lark. To usnadňuje asynchronní dohánění, i když zmeškáte schůzku.
5. Funkce č. 5: Kalendáře
Lark Calendar usnadňuje zobrazení dostupnosti vašeho týmu a plánování hovorů nebo schůzek. Porovnejte kalendáře svého týmu vedle sebe, abyste mohli rezervovat termíny bez nekonečného dohadování, a vytvořte samostatné kalendáře pro porady, uvedení produktů na trh, vydávání článků a další události.
Ceny Lark
- Navždy zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
ClickUp vs. Lark: Porovnání funkcí
Porovnejme Lark a ClickUp a podívejme se, jak si vedou. 💪🏻
1. Řízení projektů
V tomto prvním kole uvidíme, která platforma zvítězí v oblasti správy projektů a úkolů.
Klíčové funkce ClickUp pro řízení projektů
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně zobrazení Ganttova diagramu pro správu časových os, zobrazení týmu pro správu zdrojů, zobrazení pracovní zátěže pro vizualizaci šířky pásma atd.
- Správa úkolů s typy úkolů, úrovněmi priority, vlastními poli a popisy úkolů
- Formuláře pro správu požadavků na projekty, změn a zpětné vazby
- Kanbanové tabule a seznamy pro organizaci úkolů a vytváření flexibilních pracovních postupů projektů
- Intuitivní panely pro sledování postupu projektu a výkonu týmu
Vizualizace projektu v ClickUp
Výjimečnou funkcí ClickUp je, že vám umožňuje prohlížet a spravovat vaši práci několika způsoby. Vyberte si pohled, který nejlépe odpovídá vašemu pracovnímu postupu, abyste zvýšili svou produktivitu a získali přehled o různých aspektech vašeho projektu.
Máte:
- Časové přehledy pro plánování úkolů, stanovení termínů a identifikaci překrývajících se aktivit
- Zobrazení správy zdrojů pro sledování pracovní zátěže vašeho týmu
- Spolupracovní zobrazení pro brainstorming a organizování nápadů
- Pokročilé zobrazení pro třídění úkolů, označování překážek a správu závislostí
Správa úkolů v ClickUp
S ClickUp Tasks můžete kategorizovat úkoly podle typu, stavu a termínu splnění a přidávat podúkoly pro složité, vícestupňové projekty, abyste zjednodušili sledování. Mezi úkoly lze nastavit závislosti, aby se snáze spravovaly harmonogramy projektů.
Odpovědnost můžete dále zlepšit vytvořením kontrolního seznamu úkolů pro každý úkol. A pokud musíte provést úpravy u více úkolů, použijte panel nástrojů hromadných akcí ClickUp, abyste provedli změny najednou.
Klíčové funkce Lark pro řízení projektů
- Jasné role a odpovědnosti pro každého člena týmu pro zefektivnění mezifunkční týmové spolupráce.
- Kanbanové tabule a stromy pro organizaci úkolů
- Zobrazení Ganttova diagramu pro vizualizaci časových os a milníků projektu
- Podrobnosti a pole pro zaznamenávání informací o projektu
Vizualizace projektu v Lark
Organizujte své úkoly pomocí Kanban tabulek, abyste mohli sledovat postup úkolů v různých fázích, což usnadňuje sledování a soustředění se na aktivní úkoly.
K uspořádání úkolů do hierarchické struktury můžete také použít stromovou strukturu. To zjednodušuje vizualizaci závislostí úkolů a poskytuje přehlednost u složitých projektů.
V zobrazení Ganttova diagramu aplikace Lark můžete také zobrazit časové osy úkolů a důležité milníky.
Správa úkolů v Lark
Vytvářejte úkoly přímo z dokumentů nebo Lark Messengeru a přiřazujte je členům týmu. Pomocí polí zaznamenávejte podrobné informace, jako je priorita, složitost, důležité odkazy, typ problému a další. Katalogizujte popisy úkolů, kroky, přílohy, komentáře a požadavky na změny pomocí vlastních polí.
Je ClickUp nebo Lark lepší, pokud jde o správu projektů a úkolů?
🏆 Vítěz: ClickUp
Díky několika možnostem vizualizace projektů, pokročilé správě zdrojů, nástrojům pro spolupráci a správě závislostí úkolů má ClickUp v oblasti správy projektů a úkolů rozhodně navrch nad Larkem. Pomocí ClickUp mohou týmy centralizovat vše od přidělování úkolů až po sledování pokroku na jednom místě, čímž zajistí, že projekty budou pokračovat podle plánu. Díky rozsáhlým integracím, pokročilým reportům a šablonám je navíc ClickUp komplexním řešením pro správu projektů jakéhokoli rozsahu.
2. Týmová spolupráce a komunikace
Je čas na druhé kolo debaty ClickUp vs Lark. Tentokrát se podíváme na to, který nástroj je lepší pro spolupráci na projektech.
Klíčové funkce ClickUp pro spolupráci a komunikaci
- Chat vylepšený umělou inteligencí pro sdílení aktualizací v reálném čase
- ClickUp Whiteboards pro brainstorming a tvorbu nápadů
- ClickUp Docs pro společnou úpravu dokumentů
Společná editace a brainstorming
ClickUp nabízí několik velmi zajímavých funkcí pro spolupráci v reálném čase.
Pomocí ClickUp Whiteboards můžete s týmem virtuálně brainstormovat, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Jakmile své nápady dokončíte, můžete je propojit s dalšími dokumenty, chaty nebo úkoly ve svém pracovním prostoru, abyste zajistili jejich důkladné provedení.
ClickUp Docs je další způsob, jak může váš tým spolupracovat na aktualizacích a informacích o projektech. Pomocí dokumentů můžete vytvářet užitečné informační zdroje nebo wiki a centrálně je spravovat, aby k nim měl váš tým přístup kdykoli to bude potřeba.
💡Tip pro profesionály: Propojte dokumenty s konkrétními úkoly, aby byly všechny relevantní informace k dispozici na jednom místě, což vám umožní omezit komunikaci při práci na projektech.
Komunikace v týmu
Chat ClickUp se otevírá přímo ve vašem pracovním prostoru, takže můžete komunikaci na pracovišti neustále propojovat se svými úkoly.
Navíc má SyncUps, což usnadňuje spojení s vaším týmem prostřednictvím hlasových a videohovorů! ClickUp Brain shrne vše, co bylo během hovoru projednáno, a dokonce vybere body k akci z zápisu z jednání, což vám usnadní udržet si přehled o důležitých diskusích.
Další informace: Nejlepší aplikace pro týmovou komunikaci
Klíčové funkce Lark pro spolupráci a komunikaci
- Messenger pro spojení s týmy za účelem rychlých diskusí a aktualizací
- Dokumenty pro spolupráci
- Wiki pro správu znalostí
Spolupráce při úpravách
Lark Docs zefektivňuje spolupráci týmů na obsahu. Je propojen s chatem, takže budete okamžitě informováni, když někdo přidá komentář k vašemu dokumentu. Dokumenty můžete zatraktivnit přidáním formátovacích prvků, ankety, diagramů a grafů.
Komunikace v týmu
Lark Messenger podporuje přímé zasílání zpráv členům týmu. Integruje se s e-maily, kalendáři a úkoly a podporuje sdílení souborů, plánování schůzek a přidělování úkolů. Kromě toho máte možnost odesílat a přijímat zprávy ve svém rodném jazyce pomocí funkce automatického překladu v chatu, což eliminuje jazykové bariéry.
Je pro zlepšení spolupráce mezi týmy lepší ClickUp nebo Lark?
🏆 Vítěz: ClickUp
Obě platformy nabízejí funkce pro týmovou spolupráci, ale díky funkcím jako Whiteboards, Docs a Chat integruje ClickUp kreativní brainstorming, společnou editaci a komunikaci založenou na umělé inteligenci do jedné platformy. To činí ClickUp lepší volbou pro produktivní a praktickou komunikaci ve srovnání s robustní, ale základní chatovací funkcí Lark.
3. Umělá inteligence a automatizace pracovních postupů
Dále se podíváme na to, jak si AI a automatizace ClickUp a Lark navzájem konkurují.
Klíčové funkce ClickUp pro AI a automatizaci
- Více než 100 předem připravených automatizací, ze kterých si můžete vybrat
- Nástroj pro automatizaci AI pro vlastní automatizační pracovní postupy
- ClickUp Brain pro správu znalostí, aktualizace projektů a tvorbu kopií
Automatizace
ClickUp vám pomůže soustředit se na složité úkoly a automatizovat rutinní práci. Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizací ClickUp, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, nebo si vytvořte vlastní pomocí nástroje NLP (Natural Language Processing) Automation Builder.
Můžete vytvářet automatizace pro různé případy použití, jako je přiřazování úkolů, zveřejňování komentářů, aktualizace stavů a odesílání e-mailů. To šetří čas, snižuje počet chyb a pomáhá vašim týmům zůstat produktivní a soustředěné.
AI
ClickUp Brain funguje jako váš osobní asistent, který zajistí, že budete vždy soustředění a informovaní o úkolech.
Máte dotaz týkající se práce? Brain vám poskytne informace z vašeho pracovního prostoru. Potřebujete informace o pokroku nebo zprávy o stavu? Brain automaticky generuje souhrny a informace na základě vašich chatů, úkolů a dokumentů. Hledáte lepší způsob, jak napsat e-mail? Požádejte Brain o návrhy a kontrolu pravopisu.
💡Tip pro profesionály: Zefektivněte svůj pracovní postup správy dokumentů nastavením automatizací, které budou relevantní členy týmu informovat pokaždé, když bude dokument vytvořen, aktualizován nebo schválen. Tím zajistíte hladký a spolehlivý přenos informací.
Klíčové funkce Lark pro AI a automatizaci
- Lark Base pro vytváření vlastních pracovních postupů k automatizaci úkolů
- Base x OpenAI pro generování obsahu ve velkém měřítku
- Šablony pro návrh procesů a schvalovací toky
Automatizace
Base je nástroj Lark pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, který je vhodný pro zpracování rutinních úkolů. Optimalizujte komunikaci v týmu, správu úkolů a znalostí a zvyšte tak celkovou produktivitu. Base také umožňuje importovat data z tabulek a formulářů, abyste mohli získat obchodní informace a činit informovaná rozhodnutí.
AI
Lark nemá vestavěnou funkci AI. Místo toho nabízí integraci s OpenAI. Tuto kombinaci můžete použít k generování obsahu v měřítku pomocí různých AI promptů.
Který nástroj byste měli zvolit pro automatizaci svých pracovních postupů?
🏆 Vítěz: ClickUp
Bezpochyby zde vítězí ClickUp, který nabízí nativní funkce AI a přizpůsobitelnou automatizaci. Lark naopak nemá vestavěné funkce AI a nabízí omezené možnosti automatizace. I když to stačí pro základní optimalizaci procesů, je obtížné automatizovat složité úkoly bez integrací třetích stran.
4. Ceny
V posledním kole uvidíme, která z těchto dvou platforem zvítězí z hlediska ceny.
Cenové plány ClickUp
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatými funkcemi
- Neomezený: 7 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUpAI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Cenové plány Lark
- Navždy zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Který nástroj pro spolupráci je pro uživatele nejdostupnější?
🏆 Vítěz: ClickUp
ClickUp i Lark nabízejí uživatelům konkurenceschopné cenové možnosti. ClickUp však na rozdíl od Lark nabízí již ve svém bezplatném tarifu rozsáhlé funkce, jako jsou neomezený počet úkolů, dokumenty pro spolupráci, správce sprintů, chat v reálném čase a další.
Kromě toho je neomezený tarif ClickUp také skvělou volbou pro malé týmy, které mohou využívat důležité funkce pro správu projektů za 7 USD/měsíc na uživatele, zatímco střední tarif Lark stojí 12 USD/měsíc na uživatele.
ClickUp vs. Lark na Redditu
Pokud se stále nemůžete rozhodnout mezi ClickUp a Lark, Reddit je skvělým místem, kde zjistíte, co si o těchto nástrojích myslí skuteční uživatelé.
Provedli jsme průzkum a zde je, jak uživatelé popisují své zkušenosti s oběma platformami.
Jeden uživatel Redditu doporučuje Lark pro osobní produktivitu, zejména kvůli jeho integračním schopnostem.
Larksuite používám pro své osobní účely. Lark suite vřele doporučuji pro zvýšení produktivity díky množství dostupných vložených prvků a integrací.
Larksuite používám pro své osobní účely. Lark suite vřele doporučuji pro zvýšení produktivity díky množství dostupných vložených prvků a integrací.
Jiný uživatel Redditu však považuje platformu za méně intuitivní, zejména pokud jde o správu kalendářů nebo úkolů.
E-mailový klient vyžaduje hodně práce, možnost přidávat položky do kalendáře nebo úkolů nebo dokonce přesouvat věci z e-mailu do jakékoli jiné aplikace, musíte kopírovat věci. Také bezpečnost je dobrá pouze u placeného tarifu za 12 $, zatímco všechny ostatní začínají na 6 $. Člověk by si myslel, že bezpečnost bude nejvyšší prioritou.
E-mailový klient vyžaduje hodně práce, možnost přidávat položky do kalendáře nebo úkolů nebo dokonce přesouvat věci z e-mailu do jakékoli jiné aplikace, musíte kopírovat věci. Také bezpečnost je dobrá pouze u placeného tarifu za 12 $, zatímco všechny ostatní začínají na 6 $. Člověk by si myslel, že bezpečnost bude nejvyšší prioritou.
Na druhou stranu uživatelé ClickUp považují platformu za cenu, která se vyplatí.
Clickup používáme už nejméně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Nejlepší volba, jakou jsme kdy udělali! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl vždy ochotný. Mám placené předplatné a s novou verzí se stále zlepšuje. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, Clickup rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Clickup používáme už nejméně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů. Nejlepší volba, jakou jsme kdy udělali! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl vždy ochotný. Mám placené předplatné a s novou verzí se stále zlepšuje. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, Clickup rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Další uživatel zdůrazňuje, proč přesně miluje ClickUp.
ClickUp se vyplatí, protože získáte skutečný pracovní postup pro správu projektů s automatizací, přehledem všech projektů a pokrokem. Líbí se mi také funkce nahrávání videa na této platformě.
ClickUp se vyplatí, protože získáte skutečný pracovní postup pro řízení projektů s automatizací, přehledem všech projektů a pokrokem. Líbí se mi také funkce nahrávání videa na této platformě.
Ačkoli Lark má některé dobré integrační schopnosti, pro mnoho uživatelů může být méně intuitivní a nákladnější. Bezpečnostní funkce Larku jsou navíc k dispozici pouze v dražších cenových plánech, což může být problém pro malé a střední podniky, které hledají cenově dostupný, ale bezpečný nástroj pro spolupráci.
ClickUp sklízí chválu od většiny uživatelů díky svým všestranným funkcím pro správu projektů. V kombinaci se spolehlivým zákaznickým servisem většina uživatelů shledává, že platforma překračuje jejich očekávání.
Který nástroj pro spolupráci je nejlepší?
ClickUp a Lark jsme proto postavili proti sobě a nyní přichází moment, na který jste čekali...
Prosím o potlesk… 🥁
Vítězem se stává… ClickUp!
ClickUp nabízí pokročilou automatizaci AI, přizpůsobitelné panely a funkce jako Chat, Whiteboard a Docs pro spolupráci v jedné aplikaci. Navíc flexibilní ceny vám poskytnou více muziky za vaše peníze!
Celkově je ClickUp všestranný nástroj, který přináší přidanou hodnotu, umožňuje plynulou spolupráci a výrazně zvyšuje produktivitu.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zjistěte, proč je to jediný nástroj pro spolupráci, který váš tým kdy bude potřebovat!