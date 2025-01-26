Jak vytvořit intranet pro vaši společnost v několika jednoduchých krocích

Co udělají vaši zaměstnanci jako první, když nemohou najít potřebný dokument nebo jim unikne důležitá aktualizace?
Máte krátký termín a potřebujete důležitý dokument. Místo toho, abyste ho hned našli, trávíte čas hledáním e-mailů, psaním zpráv kolegům nebo prohledáváním roztroušených složek. Tato malá neefektivita se může nabalovat jako sněhová koule a ubírat vám čas a energii. Firemní intranet to může vyřešit – ale pouze pokud je správně nastavený.
V tomto blogu vám ukážeme, jak vytvořit intranet, který není jen prostorem pro ukládání souborů. 🗂️
⏰ 60sekundové shrnutí
Efektivní intranet eliminuje neefektivitu, jako jsou ztracené dokumenty a zmeškané aktualizace, a stává se centrálním uzlem vaší organizace.
Zde je návod, jak na to:
- Definujte strukturu, abyste mohli obsah organizovat jasně a logicky.
- Nastavte role a oprávnění uživatelů , abyste zajistili bezpečný přístup k citlivým údajům.
- Přizpůsobte design tak, aby odrážel značku a kulturu vaší společnosti.
- Integrujte nezbytné nástroje pro zefektivnění pracovních postupů a spolupráce.
- Otestujte funkčnost a vyřešte případné problémy ještě před oficiálním spuštěním.
- Poskytněte školení, aby zaměstnanci mohli plně využívat funkce intranetu.
- Pravidelně aktualizujte obsah, aby zůstal relevantní a přesný.
Dobře strukturovaný intranet podporuje spolupráci, zlepšuje pracovní postupy a posiluje firemní kulturu.
Co je intranet?
Intranet je soukromá, zabezpečená síť organizace sloužící ke sdílení informací, nástrojů a zdrojů.
Intranety, které byly původně vytvořeny pro základní sdílení souborů a interní komunikaci, se vyvinuly v dynamické prostory, které podporují spolupráci, zefektivňují pracovní postupy a centralizují přístup k nezbytným nástrojům.
Moderní intranety jsou dnes navrženy tak, aby podporovaly týmovou práci a zvyšovaly produktivitu, a zaměstnancům nabízejí jediné centrum pro aktualizace, soubory a komunikaci.
🧠 Zajímavost: Termín „intranet“ se poprvé objevil v 90. letech, kdy se soukromé sítě staly populární.
📽️ Bonusové video: Podívejte se na kompletního průvodce správou znalostí založenou na umělé inteligenci.
Rozdíly mezi intranetem a veřejnou webovou stránkou
Ačkoli se intranet a veřejná webová stránka na první pohled mohou zdát podobné, slouží zcela odlišným účelům. Zde je stručné srovnání:
|Aspekt
|Intranet
|Veřejná webová stránka
|Cílová skupina
|Přístup mají pouze interní zaměstnanci.
|Otevřeno pro širokou veřejnost
|Účel
|Interní komunikace a spolupráce
|Propagace produktů, služeb nebo informací
|Přístup
|Vyžaduje přihlašovací údaje
|Volně přístupné
|Obsah
|Zásady, aktualizace, interní nástroje a zdroje
|Marketingový obsah, blogy a oznámení
|Bezpečnost
|Vysoká, s omezeným přístupem
|Různé, často určené pro veřejné použití
🔍 Věděli jste? Mnoho moderních intranetů slouží jako „virtuální vodní chladič“, který zaměstnancům umožňuje spojit se, sdílet nápady a dokonce se účastnit zábavných ankety nebo aktivit, které napodobují neformální interakce v kanceláři.
Proč potřebujete intranet
Intranetová řešení pro firmy nejsou jen luxusem. Jsou nezbytná pro organizace, které chtějí zlepšit interní komunikaci, zefektivnit pracovní postupy a vybudovat soudržnou firemní kulturu.
Nyní je ideální čas na implementaci nebo upgrade vaší intranetové technologie. 📑
- Vylepšená spolupráce pro rozptýlené týmy: Poskytuje centralizovanou platformu pro komunikaci v reálném čase, sdílení souborů a správu týmů.
- Odstranění informačních sil: Konsoliduje zdroje a data, což týmům usnadňuje přístup k informacím a jejich sdílení.
- Zefektivněné zaškolování a školení: Centralizujte školicí materiály a firemní politiky, abyste urychlili proces učení nových zaměstnanců.
- Posílená firemní kultura: Nabízí prostor pro firemní novinky, oslavy milníků a teambuildingové aktivity.
- Zvýšená angažovanost zaměstnanců: Vytváří platformu pro zpětnou vazbu, uznání a spolupráci, která zvyšuje morálku a pocit sounáležitosti.
📮ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, přičemž hledají informace a kontext.
To znamená, že se ztrácí značné množství času procházením, vyhledáváním a rozklíčováním roztříštěných konverzací v e-mailech a chatech. 😱
Kéž byste měli intranet vytvořený na míru, chytrou platformu, která spojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě. Ale vy ho máte: Vyzkoušejte ClickUp!
Klíčové vlastnosti úspěšného intranetu
Chcete-li vytvořit intranet, který skutečně zlepší vaši organizaci, zaměřte se na klíčové komponenty, jako jsou nástroje pro spolupráci, zefektivněná komunikace a robustní správa dokumentů, které podporují produktivitu.
To jsou klíčové aspekty, které je třeba zvážit. 👇
Centralizované komunikační centrum
Úspěšný intranet je komplexní platforma pro veškerou interní komunikaci, od oznámení po diskuse. Zaměstnanci mají rychlý přístup k novinkám, aktualitám a důležitým informacím o společnosti, což usnadňuje jejich informovanost.
Snadná správa dokumentů
Sdílení a ukládání dokumentů by mělo být plynulé a organizované. Úspěšný intranet usnadňuje nahrávání, přístup a sdílení souborů, čímž eliminuje zmatek kolem správy verzí nebo ztracených dokumentů.
Přizpůsobitelné uživatelské prostředí
Intranetový software musí být flexibilní, aby vyhovoval různým potřebám týmů. Měl by umožňovat jednotlivým oddělením přizpůsobit si svůj prostor a zajistit jim přístup k nástrojům a zdrojům, které nejčastěji používají.
Nástroje pro sociální spolupráci
Spolupráce vzkvétá, když mohou zaměstnanci pracovat společně v reálném čase.
Sociální intranet podporuje interakci nad rámec pouhého řízení úkolů. Integruje funkce, jako jsou kanály aktivit, diskusní fóra a sociální skupiny, kde mohou zaměstnanci navzájem komunikovat, sdílet nápady a neformálně spolupracovat na projektech.
Robustní vyhledávací funkce
Rychlé vyhledávání informací může ušetřit drahocenný čas. Silná vyhledávací funkce usnadňuje vyhledávání dokumentů, zásad a dalších zdrojů, i když intranet obsahuje tisíce souborů.
Mobilní přístupnost
S rostoucí popularitou práce na dálku a flexibilní práce by váš intranet měl být přizpůsoben pro mobilní zařízení. Zaměstnanci by měli mít přístup k důležitým zdrojům a zůstat ve spojení bez ohledu na to, kde se nacházejí.
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro komunikaci na pracovišti
Kroky k vytvoření intranetu
Vytvoření intranetu nemusí být nijak složité. Jde o vytvoření centralizovaného prostoru, ve kterém bude váš tým spolupracovat efektivněji.
ClickUp je perfektní nástroj pro vytvoření vašeho intranetu. Jako univerzální aplikace pro práci přesahuje rámec projektového řízení a nabízí přizpůsobitelné prostory pro ukládání dokumentů, sledování úkolů a komunikaci v reálném čase.
Pojďme se podívat, jak krok za krokem vytvořit intranet pomocí ClickUp. 📂
Krok č. 1: Definujte strukturu a hierarchii obsahu
Chcete-li vytvořit intranet, který bude sloužit vašemu týmu, musíte definovat jeho strukturu. Chcete-li vytvořit intranet, který bude sloužit vašemu týmu, musíte definovat jeho strukturu. Představte si svůj intranet jako knihovnu kategorizovaných webových stránek, kde mohou zaměstnanci snadno najít personální politiky, IT příručky a projektové soubory, aniž by ztráceli čas.
S ClickUp Whiteboards můžete strukturu vizuálně zmapovat.
Tabule jsou flexibilním nástrojem pro načrtnutí toku vašeho intranetu, což usnadňuje úpravy a vizualizaci různých kategorií a podkategorií tak, aby zapadaly do celkového rozvržení vašeho intranetu.
Jakmile máte vizuální rozvržení, použijte hierarchii ClickUp k vytvoření složek nebo prostorů pro kategorie obsahu.
Vytvořte například prostor pro personální oddělení s vyhrazenými složkami pro zaměstnanecké politiky, benefity a dokumenty pro nové zaměstnance. Díky tomu bude vše přehledně uspořádáno a zaměstnanci rychle najdou potřebné informace.
Můžete využít funkce ClickUp pro správu znalostí, abyste zajistili, že váš tým bude mít rychlý a snadný přístup k důležitým dokumentům.
Složka „Zdroje“ se stává centrálním místem, kde jsou uloženy všechny důležité obsahy. Díky funkci vyhledávání mohou zaměstnanci najít to, co potřebují, během několika sekund, což zvyšuje efektivitu a snižuje čas strávený hledáním informací.
🔍 Věděli jste? Několik společností vytvořilo intranetové časové kapsle – archivy významných událostí, fotografií nebo oznámení, které lze znovu prohlížet při výročí.
Krok č. 2: Přizpůsobte si design
Váš intranet není jen nástroj – je odrazem kultury vaší společnosti. Dobře navržená intranetová platforma poskytuje informace a slouží jako místo, které odráží identitu vaší společnosti, díky čemuž se zaměstnanci cítí více spojeni s organizací.
Přizpůsobení je klíčem k zajištění toho, aby váš intranet odpovídal značce vaší společnosti.
Design intranetu by měl obsahovat barvy, logo a další vizuální prvky vaší společnosti, které vytvářejí jednotný vzhled. Díky tomu bude intranet působit jako přirozené rozšíření kultury vašeho pracoviště.
Funkce White Labeling v ClickUp vám umožňuje přizpůsobit rozhraní tak, aby odpovídalo vaší značce.
Můžete upravit barevné schéma tak, aby odpovídalo tématu vaší společnosti, nahrát své logo a provést další drobné úpravy, abyste zajistili plynulý branding.
Díky těmto drobným designovým prvkům bude váš intranetový web působit příjemněji a povzbudí zaměstnance k aktivnějšímu zapojení.
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro digitální pracoviště, které motivují váš tým
Krok č. 3: Nastavte role uživatelů a přístupová oprávnění
Vytvoření bezpečného intranetu začíná jasným definováním rolí uživatelů a přístupových oprávnění. Přiřazení příslušných úrovní přístupu zajišťuje, že členové týmu mají přístup k potřebným informacím, aniž by došlo k ohrožení citlivých dat.
Můžete mít správce, kteří mají plný přístup ke všem obsahům, editory, kteří mohou aktualizovat a vytvářet nový obsah, a prohlížeče, kteří mají přístup k obsahu, ale nemohou provádět změny.
Skvělým řešením jsou oprávnění založená na rolích v ClickUp. Uživatelům můžete v intranetovém softwaru přiřadit konkrétní role a zajistit tak, že každý bude mít správnou úroveň přístupu podle svých povinností.
Kromě uživatelských rolí nabízí ClickUp také bezpečné možnosti sdílení v ClickUp Docs. Pokud váš intranet obsahuje citlivé soubory, můžete kontrolovat, kdo je může prohlížet nebo upravovat.
Například můžete chtít, aby k záznamům zaměstnanců měli přístup pouze manažeři lidských zdrojů, zatímco ostatní zaměstnanci mohou prohlížet obecné zdroje.
Dokumenty také usnadňují správu dokumentů. Lze je použít k organizaci obsahu intranetu a zajištění toho, aby zaměstnanci měli k dispozici nejaktuálnější verze všech souborů.
ClickUp Assign Comments je skvělá funkce, která udržuje spolupráci týmu soustředěnou a praktickou. V Docs můžete @zmínit členy týmu, abyste jim poskytli zpětnou vazbu, dokončili aktualizace nebo potvrdili schválení. Pokud například nový návrh politiky vyžaduje přezkoumání personálním oddělením, můžete přiřadit komentář personálnímu týmu, aby byl informován a mohl podniknout příslušné kroky.
Je také snadné vytvářet úkoly ClickUp přímo z Dokumentů. Tyto úkoly můžete propojit a navrhnout vztahy, které zjednodušují správu úkolů.
Například při přípravě návrhu projektu v ClickUp Docs můžete vytvořit úkol, jehož cílem bude shromáždit podněty od zainteresovaných stran, a propojit jej s dokumentem, čímž budou všechny související informace uloženy na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li v ClickUp vytvořit interní znalostní databázi, propojte své dokumenty přímo z intranetu. Například přidejte odkazy na dokumenty ClickUp pro zásady nebo školicí materiály do sekce „Firemní zdroje“ vašeho intranetu.
Krok č. 4: Integrujte základní nástroje a funkce
Úspěch intranetu závisí na jeho schopnosti integrovat se s dalšími nástroji, které vaše organizace již používá. Váš intranetový projekt by měl být ústředním bodem pro spolupráci, komunikaci a přístup k zdrojům.
ClickUp nabízí řadu integrací, které vám pomohou zefektivnit funkčnost vašeho intranetu.
Ať už potřebujete integrovat Google Drive pro sdílení dokumentů nebo Zoom pro videokonference, ClickUp zajistí, že všechny nástroje budou hladce spolupracovat.
Můžete například přidat integraci ClickUp a Google Drive přímo do svého intranetu, což zaměstnancům umožní přistupovat k dokumentům a spolupracovat na nich přímo z ClickUp. Tato integrace eliminuje nutnost neustálého přepínání mezi platformami, čímž zvyšuje funkčnost vaší soukromé sítě a snižuje riziko ztráty dokumentů.
Krok č. 5: Otestujte funkčnost a vyřešte případné problémy
Jakmile je váš intranetový software spuštěn a funkční, je čas zajistit, aby vše fungovalo hladce. Tento krok je zásadní pro identifikaci a řešení problémů před oficiálním spuštěním.
Zapojte svůj tým tím, že jej povzbudíte k procházení platformy, využívání jejích funkcí a sdílení podrobné zpětné vazby. Získané poznatky pomohou vytvořit efektivní a intuitivní platformu přizpůsobenou potřebám vaší organizace.
ClickUp Chat je vynikající nástroj, který tento proces vylepšuje a udržuje vše organizované. Jeho bohaté funkce zjednodušují komunikaci a zajišťují, že zpětná vazba a problémy jsou řešeny okamžitě. Zde je návod, jak jej efektivně používat:
- Vytvořte speciální chatovací kanály pro týmy nebo oddělení, kde mohou hlásit problémy, sdílet zpětnou vazbu a klást otázky.
- Převádějte chatové zprávy na úkoly, které lze přímo realizovat v ClickUp. Ať už se jedná o nahlášenou chybu nebo návrh uživatele, můžete vše sledovat a prioritizovat, aniž byste ztratili kontext.
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci a ušetřete čas. Umělá inteligence dokáže shrnout konverzace, vytvářet úkoly s úplným kontextem z chatových vláken a dokonce navrhovat související položky, čímž se snižuje manuální úsilí.
- Přiřazujte úkoly FollowUp přímo z chatových zpráv. Tím zajistíte, že každý nahlášený problém bude vyřešen správnou osobou.
- Propojte konverzace s konkrétními úkoly nebo projekty, aby diskuse zůstaly propojené s aktuální prací.
Až budete hotovi, váš intranet už nebude jen nástrojem, ale spíše rozšířením pracovního postupu vašeho týmu, které je připraveno jej podporovat od prvního dne.
Krok č. 6: Spusťte svůj intranet a proškolte zaměstnance
Nyní, když je váš intranet nastaven, je čas jej spustit v celé organizaci. Úspěšné spuštění vyžaduje řádné školení a komunikaci.
Šablona plánu obsahu ClickUp pomáhá organizovat obsah vašeho intranetu. Je ideální pro mapování všeho od zdrojů pro zaškolení nových zaměstnanců až po průvodce pro konkrétní oddělení. S pevným plánem obsahu budete mít vše připraveno k tomu, abyste svůj tým seznámili s intranetem bez jakýchkoli nejasností.
Musíte také proškolit zaměstnance, jak intranet efektivně používat.
S ClickUp Goals můžete nastavit konkrétní cíle, jako je absolvování školení o intranetu nebo naučení se nahrávat a spravovat soubory. Rozdělení těchto cílů na menší dílčí cíle, jako je prozkoumání znalostní báze nebo nastavení osobních dashboardů, usnadňuje celý proces. Přiřaďte tyto cíle členům týmu, aby bylo možné sledovat pokrok a všichni zůstali na správné cestě.
Například můžete svému týmu HR přidělit úkol nahrát a uspořádat příručky pro zaměstnance a sledovat jejich postup krok za krokem.
Kromě toho poskytují panely ClickUp vizuální přehled metrik, jako je počet členů týmu, kteří absolvovali školení, často navštěvované stránky intranetu nebo zaslané zpětné vazby.
Pokud analýzy ukazují nízké využití v určité sekci, můžete podniknout kroky k nápravě tím, že vytvoříte průvodce nebo naplánujete školení, které se zaměří na mezery.
Co dělat a nedělat při nastavování intranetu pro zaměstnance
Vytvoření intranetu pro zaměstnance je významným krokem k lepší komunikaci, spolupráci v reálném čase a sdílení zdrojů. Aby však byl tento krok úspěšný, je nezbytné najít správnou rovnováhu mezi strategií a realizací.
Tyto rady a doporučení vám pomohou nastavit efektivní intranet, který splní potřeby zaměstnanců a bude růst spolu s vaší organizací. 🏢
✅ Co dělat: Zdůrazněte výhody pro zaměstnance
Prvním krokem k vytvoření úspěšného intranetu je zajistit, aby zaměstnanci pochopili jeho hodnotu. Vysvětlete jim, jak jim intranet usnadní práci, ušetří čas a zlepší přístup k důležitým zdrojům.
Zaměřte se na hmatatelné výhody, jako je vyhledávání zásad během několika sekund nebo spolupráce na projektech bez nekonečných e-mailových konverzací. Když zaměstnanci pochopí, jaké výhody jim intranet přináší, budou ho pravděpodobněji pravidelně využívat.
❌ Nedělejte: Nepřispěchejte s výběrem intranetového softwaru
Výběr správného softwaru je zásadní a pod tlakem je lákavé učinit rychlé rozhodnutí. Spěch však může vést k výběru nástrojů, které neodpovídají potřebám vašeho týmu.
Věnujte čas zhodnocení možností, zvažte integraci se stávajícími nástroji pro řízení projektů a shromážděte zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně funkcí, které oceňují. Promyšlený přístup vám v dlouhodobém horizontu ušetří čas a frustraci.
✅ Co dělat: Vytvořte model chování intranetu, který chcete vidět
Vedení hraje důležitou roli v motivování zaměstnanců k efektivnímu využívání intranetu.
Když manažeři a vedoucí týmů důsledně používají intranet jako software pro portál zaměstnanců ke sdílení novinek, uznávání úspěchů nebo spolupráci na projektech, dávají tím příklad ostatním. Zdůrazňování pozitivního chování posiluje význam intranetu jako centrálního uzlu pro komunikaci a spolupráci.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li, aby se váš intranet stal nedílnou součástí vaší interní komunikační strategie, zaměřte se na vytvoření kultury transparentnosti a přístupnosti. Využijte jej nejen pro oznámení, ale také jako prostor, kde vedení sdílí aktuality o strategii společnosti, klíčových rozhodnutích a pokroku v plnění cílů.
❌ Nedělejte: Buďte nejasní ohledně vlastnictví a odpovědnosti
Intranet bez jasného vlastnictví se rychle stane neorganizovaným.
Přiřaďte konkrétní odpovědnosti jednotlivcům nebo týmům, aby spravovali různé sekce intranetu. Například personální oddělení může dohlížet na zásady, zatímco IT oddělení spravuje technické zdroje. Definování odpovědnosti zajišťuje, že obsah zůstává aktuální a intranet relevantní.
✅ Co dělat: Využijte analytiku k neustálému zlepšování
Analýza intranetu je neocenitelná pro pochopení toho, jak zaměstnanci s platformou pracují. Sledujte vzorce používání, oblíbené zdroje a oblasti, kde je zapojení nízké. Tyto údaje pomáhají identifikovat příležitosti ke zlepšení funkčnosti a obsahu intranetu a zajišťují, že se vyvíjí tak, aby vyhovoval potřebám zaměstnanců.
Pravidelné kontroly analytických údajů zajišťují efektivitu intranetu a jeho soulad s cíli organizace.
❌ Nedělejte: Ignorujte analytiku pro neustálé zlepšování
Ignorování analytických údajů znamená promarnění příležitostí k vylepšení intranetu.
Bez dat není možné zjistit, zda zaměstnanci intranet efektivně využívají nebo zda existují mezery ve funkčnosti. V průběhu času to může vést k plýtvání zdroji a k demotivaci zaměstnanců. Využijte analytické nástroje, abyste zůstali proaktivní a zajistili, že váš intranet zůstane cenným nástrojem pro firemní komunikaci.
🧠 Zajímavost: Společnost Boeing vyvinula v polovině 90. let první rozsáhlý podnikový intranet, aby mohla efektivně sdílet důležité návrhové soubory a aktualizace mezi týmy.
Překonávání běžných výzev intranetu
Vytvoření a údržba intranetu není bez překážek. Od nízké angažovanosti zaměstnanců po zastaralý obsah – výzvy mohou nastat v jakékoli fázi životního cyklu intranetu. Zde je návod, jak efektivně řešit některé běžné problémy. 🔧
Zvýšení zapojení zaměstnanců
Intranet má smysl pouze tehdy, pokud jej zaměstnanci pravidelně používají.
Nízká míra zapojení často pramení ze špatné navigace nebo irelevantního obsahu. Řešte tento problém tím, že zajistíte, aby platforma byla snadno použitelná, s intuitivními nabídkami a vyhledávací funkcí, která rychle vyhledá relevantní informace. Zdůrazněte její výhody během zaškolování a propagujte její používání prostřednictvím pravidelných aktualizací, interaktivních funkcí a příspěvků zaměstnanců.
Udržujte obsah aktuální
Zastaralé nebo nesprávné informace mohou rychle podkopat důvěru v intranet. Abyste tomu zabránili, určete vlastníky obsahu pro každou sekci a stanovte jasná očekávání ohledně aktualizací. Poté naplánujte pravidelné audity, abyste identifikovali a odstranili irelevantní nebo zastaralý obsah.
🔍 Věděli jste? Ministerstvo obrany Spojených států provozuje jednu z největších intranetových sítí, která prostřednictvím své zabezpečené sítě propojuje miliony zaměstnanců po celém světě.
Prevence informačního přetížení
Nepřehledný intranet může uživatele zahlcovat a snižovat jeho efektivitu. Uspořádejte obsah pomocí jasné hierarchie a štítků, aby zaměstnanci snadno našli to, co potřebují. Pomocí složek nebo kategorií oddělte často používané zdroje od méně důležitých obsahů.
Zajištění technické spolehlivosti
Výpadky nebo technické potíže mohou uživatele frustrovat a odradit je od používání systému. Spolupracujte s IT oddělením, provádějte pravidelnou údržbu a technické problémy řešte okamžitě. Zvažte cloudová řešení, která zvýší spolehlivost a dostupnost pro zaměstnance pracující na dálku.
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro zaměstnanecké příručky pro HR týmy
S ClickUpem pracujte chytřeji, ne tvrději
Vytvoření nového intranetu není jen o nastavení platformy – jde o podporu spolupráce, centralizaci zdrojů a podporu produktivity vašeho týmu. Od definování jasné struktury až po řešení běžných výzev, každý krok pomáhá budovat prostor, který zaměstnanci skutečně ocení.
S ClickUpem se celý proces stává jednodušším a efektivnějším. Jeho funkce, jako jsou tabule pro plánování, dokumenty pro hladkou správu dokumentů a panely pro sledování pokroku, vám umožňují vytvořit intranet na míru.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!