Nejlepší komplexní CRM software, který stojí za prozkoumání

Správa vztahů se zákazníky není snadný úkol.
Snažit se zvládnout vše najednou, od interakcí se zákazníky a potenciálních zájemců až po marketingové kampaně a prodejní kanály, se brzy stane neúnosným a ovlivní vaši schopnost uzavírat obchody.
Ale máme pro vás dobrou zprávu: správný komplexní CRM software dokáže vše centralizovat na jednom bezpečném místě, takže budete mít všechny své priority snadněji pod kontrolou. 💡
Průzkum odhalil, že podniky, které používají CRM systémy, mají o 86 % vyšší pravděpodobnost, že splní nebo překročí své prodejní cíle. 📈 Proč se nestát součástí této statistiky?
V tomto průvodci prozkoumáme svět CRM řešení, zdůrazníme klíčové funkce, které byste měli hledat, a představíme deset nejlepších CRM softwarů, které zjednoduší váš pracovní postup a zvýší vaši produktivitu. Čtěte dál!
⏰ 60sekundové shrnutí
Nalezení správného CRM může mít zásadní vliv na správu vztahů se zákazníky, prodej a marketingové aktivity. Abychom vám pomohli s výběrem, přinášíme vám stručný přehled nejlepších CRM řešení s důrazem na jejich jedinečné přednosti a příklady použití:
- ClickUp: Nejlepší pro správu vztahů se zákazníky a řízení projektů
- HubSpot: Nejlepší pro správu zákazníků, prodeje a marketingu
- Salesforce: Nejlepší pro správu vztahů se zákazníky založenou na umělé inteligenci
- Zoho CRM: Nejlepší pro bezpečné a spolehlivé řízení vztahů se zákazníky
- Pipedrive: Nejlepší pro správu potenciálních zákazníků a prodejů
- Freshsales: Nejlepší pro správu prodeje založenou na umělé inteligenci
- Keap: Nejlepší pro automatizovanou správu vztahů se zákazníky
- Insightly: Nejlepší pro modernizovanou správu zákazníků a projektů
- Monday CRM: Nejlepší pro správu předprodejních a poprodejních aktivit
- Nutshell: Nejlepší pro správu kontaktů, prodejního procesu a marketingu
Co byste měli hledat v komplexním CRM?
Při výběru komplexního CRM řešení je třeba zvážit několik klíčových funkcí. Rozeberme si je, abychom vám pomohli s rozhodováním:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si CRM, které se snadno ovládá a nevyžaduje dlouhé zaškolování, a to ani pro členy týmu, kteří nejsou technicky zdatní. Tak zajistíte, že si všichni rychle osvojí systém bez nutnosti rozsáhlého školení.
- Přizpůsobitelné: Hledejte CRM, které nabízí flexibilitu a možnosti přizpůsobení. To vám umožní přizpůsobit prodejní procesy, přidat vlastní datová pole a navrhnout automatizované pracovní postupy, které budou odpovídat vašim jedinečným obchodním potřebám.
- Komplexní funkce: Upřednostněte CRM, které pokrývá širokou škálu základních funkcí, jako je ukládání údajů o zákaznících, sledování potenciálních zákazníků, správa prodejních kanálů a spouštění marketingových kampaní na více platformách.
- Analýzy a reporty: Vyberte si CRM, které nabízí výkonné analytické a reportovací nástroje. Ty budou sledovat klíčové metriky, jako je výkonnost prodejního kanálu, a generovat pravidelné reporty, které vám pomohou odhalit trendy a vyvinout strategie založené na datech, které povedou ke zlepšení.
- Integrovaný a škálovatelný: Vyberte si CRM s silnými integračními schopnostmi, které umožňují hladké propojení s vašimi stávajícími pracovními systémy. Navíc si vyberte takový, který se dokáže přizpůsobit růstu vašeho podnikání, takže nebudete muset v budoucnu provádět kompletní revizi systému.
10 nejlepších komplexních CRM nástrojů, které stojí za prozkoumání
Zde je seznam 10 nejlepších komplexních softwarových řešení CRM s jejich nejvýznamnějšími funkcemi, omezeními, cenami a hodnoceními, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí:
1. ClickUp (nejlepší pro správu vztahů se zákazníky a řízení projektů)
ClickUp je komplexní platforma, která eliminuje potřebu používat více jiných nástrojů. Nabízí funkce pro spolupráci, správu projektů a CRM na jednom místě.
S ClickUp CRM můžete vytvořit ideální databázi zákazníků pro ukládání a analýzu kontaktů, zákaznických dat a informací o obchodech pro vaše obchodní procesy. Můžete také centralizovat komunikaci se zákazníky integrací svých e-mailů s ClickUp. Navíc můžete na první pohled zobrazit vztahy se zákazníky a jejich zapojení a analyzovat data pro získání informací o zákaznících.
S ClickUp Sales navíc můžete vizualizovat procesy související s vaším prodejním procesem, sledovat potenciální zákazníky a aktivitu účtů a efektivně spolupracovat na obchodních případech se zákazníky.
ClickUp také nabízí řadu přizpůsobitelných a snadno přístupných šablon CRM, díky kterým můžete platformu rychle přizpůsobit konkrétním potřebám svého podnikání.
Šablona CRM od Clickup poskytuje rámec, který potřebujete ke správě celého zákaznického cyklu na jednom místě. Pomáhá vám spravovat a prioritizovat vaše potenciální zákazníky, kontakty, obchody a účty společně s členy vašeho týmu.
S touto šablonou můžete vytvořit centralizovanou databázi CRM, sledovat potenciální zákazníky a příležitosti, prioritizovat úkoly podle fáze prodeje a využívat poznatky z údajů o zákaznících k budování hlubších vztahů se zákazníky a podpoře růstu podnikání.
Tímto způsobem vám pomůže:
- Zefektivněte správu potenciálních zákazníků a zajistěte, že vám neunikne žádná příležitost.
- Centralizujte komunikaci pro lepší spolupráci a efektivitu
- Upřednostňujte obchody a úkoly podle fáze prodeje
- Získejte praktické informace, které vám pomohou efektivně budovat vztahy se zákazníky.
Ideální pro: Prodejní a marketingové týmy a firmy, které chtějí spravovat potenciální zákazníky, kontakty, obchody a účty a budovat silné vztahy se zákazníky.
Kromě výše zmíněné šablony nabízí ClickUp další uživatelsky přívětivé a přizpůsobitelné šablony, jako je šablona CRM ClickUp a šablona Sales CRM ClickUp, které vám pomohou efektivně spravovat vztahy se zákazníky i prodejní procesy. Tyto šablony poskytují komplexní rámec pro sledování potenciálních zákazníků, správu příležitostí a organizaci prodejního procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte podrobné informace o datech svých zákazníků a prodejním procesu díky vizuálně přitažlivým tabulkám a grafům v ClickUp Dashboards.
- Využijte knihovnu s více než 1000 šablonami, které vám zjednoduší pracovní postupy CRM.
- Automatizujte opakující se práce a vytvářejte personalizované zákaznické cesty s pomocí ClickUp Automations a ClickUp Brain.
- Sledujte svůj CRM workflow i na cestách díky mobilní aplikaci ClickUp.
Omezení ClickUp
- ClickUp má tolik funkcí, že vám může chvíli trvat, než přijdete na to, jak je nejlépe využít pro své potřeby.
- Nástroj ClickUp využívající umělou inteligenci je k dispozici pouze v rámci placených tarifů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp je komplexní řešení, které splňuje svůj účel a umožňuje nám spravovat téměř všechny aspekty našich obchodních aktivit. Patří sem například projekty webového designu, optimalizace pro vyhledávače, správa sociálních médií a řízení dvou dalších přidružených společností.
ClickUp je komplexní řešení, které splňuje svůj účel a umožňuje nám spravovat téměř všechny aspekty našich obchodních aktivit. Patří sem například projekty webového designu, optimalizace pro vyhledávače, správa sociálních médií a řízení dvou dalších přidružených společností.
2. HubSpot (nejlepší pro správu zákazníků, prodeje a marketingu)
HubSpot nabízí jeden z nejlepších komplexních CRM softwarů pro prodejní týmy, týmy zákaznických služeb, vedoucí prodeje, marketéry a majitele firem.
Software CRM od HubSpot jde nad rámec správy kontaktů a zahrnuje funkce pro správu obchodů, sledování e-mailů, správu úkolů, plánování schůzek, živé chaty a mnoho dalších aktivit.
Umožňuje vám a vašemu týmu sledovat a analyzovat celý prodejní proces v reálném čase na vizuálním dashboardu. Poskytuje podrobné zprávy o prodejní činnosti a výkonu týmu a umožňuje vám odhalit překážky a příležitosti k růstu.
Podporuje také automatizaci marketingu. Umožňuje vytvářet a spouštět personalizované e-mailové marketingové kampaně, upozorňovat váš tým, když potenciální zákazníci otevřou e-maily, a plánovat následné kroky ve správný čas, aby se zvýšila konverze.
Nejlepší funkce HubSpot
- Využijte funkce jako AI editor e-mailů, nástroj pro tvorbu e-mailových šablon a nástroj pro tvorbu formulářů.
- Pěstujte potenciální zákazníky pomocí nástrojů pro generování potenciálních zákazníků
- Spravujte vstupní stránky a reklamy pomocí nástrojů pro tvorbu vstupních stránek a správu reklam.
- Nastavte jednotnou sdílenou schránku a poskytujte rychlou zákaznickou podporu pomocí ticketů a dalších nástrojů pro správu zákazníků.
Omezení HubSpot
- Někteří uživatelé uvádějí, že jeho cena je vyšší než u jiných nástrojů, což může být nevýhodou pro malé podniky nebo start-upy. Někteří uživatelé mohou mít potíže s osvojením si pokročilých nástrojů.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Základní platforma pro zákazníky: 16 $/měsíc na uživatele
- Profesionální platforma pro zákazníky: 1 300 $/měsíc za 5 uživatelů
- Platforma pro podnikové zákazníky: 4 300 $/měsíc za 7 uživatelů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 29 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Salesforce (nejlepší pro správu vztahů se zákazníky založenou na umělé inteligenci)
Salesforce je oblíbená komplexní platforma CRM, která je přizpůsobena tak, aby sjednotila vaše týmy prodeje, obchodu, marketingu a služeb a zároveň zajistila spokojenost zákazníků.
CRM od Salesforce vám poskytuje ucelený přehled o každé prodejní interakci. Pomáhá vám poskytovat zákazníkům personalizovanější služby, přilákat více potenciálních zákazníků a uzavřít více obchodů.
Díky inteligentním funkcím umělé inteligence můžete vytvářet efektivní plány pro sledování potenciálních zákazníků, navrhovat poutavější marketingové kampaně a rychleji reagovat na další úkoly. V konečném důsledku vám to pomůže zvýšit produktivitu a zvýšit příjmy.
Nejlepší funkce Salesforce
- Vytvářejte personalizované e-maily a automatizujte prodejní procesy pomocí Sales AI.
- Vytvořte si znalostní databázi problémů zákazníků a jejich řešení pomocí AI agentů a uspokojivě řešte aktuální problémy zákazníků.
- Vytvářejte popisy produktů optimalizované pro SEO, poskytujte doporučení produktů a zajistěte hladký nákupní proces.
- Získejte přehled o datech týkajících se zapojení zákazníků díky dynamickým dashboardům.
Omezení Salesforce
- Salesforce má strmou křivku učení, což může novým uživatelům ztěžovat rychlé přizpůsobení se platformě.
- Někteří uživatelé uvádějí, že mobilní aplikace má omezené funkce, což může při používání na cestách snižovat produktivitu.
Ceny Salesforce
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 80 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
4. Zoho CRM (nejlepší pro bezpečné a spolehlivé řízení vztahů se zákazníky)
Zoho CRM je dalším oblíbeným příkladem CRM softwaru, který nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní. Jeho migrační řešení Zwitch umožňuje hladký přenos vašich stávajících zákaznických dat.
Dále vám umožňuje přizpůsobit funkce CRM tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním potřebám. Díky němu budete mít přehled o tom, co se děje v každé fázi vašeho prodejního cyklu, od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
Bezpečný a spolehlivý Zoho CRM zajišťuje bezpečnost všech vašich dat pomocí bezpečnostních opatření, jako je šifrování, omezení IP adres a dvoufaktorová autentizace.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Automatizujte procesy, jako je zadávání údajů o zákaznících, plánování následných kroků atd.
- Získejte přístup k funkcím jako Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns atd.
- Zůstaňte v obraze i na cestách díky mobilní aplikaci Zoho.
- Integrujte více než 300 aplikací třetích stran
Omezení Zoho CRM
- Počáteční nastavení může být trochu časově náročné, což může vést ke zpoždění při zahájení práce.
- Mobilní aplikace může být někdy neohrabaná, což může ovlivnit efektivitu a celkový uživatelský dojem.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
5. Pipedrive (nejlepší pro správu potenciálních zákazníků a prodejů)
Pipedrive je uživatelsky přívětivý CRM systém pro správu potenciálních zákazníků a prodej, který integruje všechny prodejní procesy do jednoho pracovního prostoru.
Pipedrive vám pomůže být lépe organizovaní a optimalizovat vaše potenciální zákazníky. Pomůže vám také sledovat vaše prodejní aktivity a poskytne vám přehled o výkonu v reálném čase, abyste mohli snadno identifikovat, co funguje a co ne.
Navíc vám pomůže přizpůsobit a automatizovat procesy ve vašem prodejním procesu, což vám umožní více se soustředit na prodej a úspěšné uzavírání obchodů.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Sledujte hodnotu obchodů, jejich úspěšnost a předpokládané termíny uzavření.
- Filtrujte a tříděte prodejní procesy podle členů týmu nebo fáze
- Sledujte stav doručení e-mailů, otevření e-mailů, míru prokliku atd.
- Integrujte s více než 500 aplikacemi třetích stran
Omezení Pipedrive
- Některé integrace mohou být pro uživatele složitější než jiné.
- Pipedrive má ve srovnání s jinými nástroji omezenou škálu marketingových funkcí.
Ceny Pipedrive
- Essential: 24 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 44 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 129 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
🌎 Fakt: Přibližně 43 % podniků uvedlo, že používání komplexního CRM systému šetří jejich zaměstnancům 5–10 hodin cenného času týdně, zatímco 34 % zjistilo, že pomáhá zkrátit průměrný prodejní cyklus o 1–2 týdny.
6. Freshsales (nejlepší pro správu prodeje založenou na umělé inteligenci)
Freshsales je CRM software založený na umělé inteligenci, který vyvinula společnost Freshworks pro prodejní týmy a firmy.
Díky síle umělé inteligence Freddy AI pomáhá Freshsales vašim prodejním týmům navrhovat a spouštět chytré marketingové kampaně přizpůsobené konkrétním uživatelům. Tyto kampaně zase pomáhají generovat a získávat potenciální zákazníky. Pomáhá také vašemu týmu kvalifikovat a sledovat potenciální zákazníky v rámci prodejního procesu.
Freshsales navíc pomáhá uklidit pohled vašeho prodejního týmu a reorganizovat jej tak, aby měl klíčové detaily přímo před sebou. Umožňuje vašemu týmu lépe porozumět potenciálním zákazníkům a zákazníkům napříč více kanály, komunikovat s nimi, což vede k vyšším konverzím a pomáhá jim uzavřít více obchodů.
Nejlepší funkce Freshsales
- Naplánujte si svůj prodejní proces pomocí zobrazení Kanbanové tabule.
- Získejte přehled o prodejních procesech a automatizujte opakující se procesy pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte personalizované e-maily a zlepšete komunikaci díky kontextovým informacím shromážděným pomocí Freddy AI.
- Identifikujte a upřednostněte slibné potenciální zákazníky pomocí vysokého bodového hodnocení a zvyšte své šance na úspěch.
Omezení Freshsales
- Freshsales nabízí méně integrací třetích stran ve srovnání s jinými nástroji.
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce (např. omezený úložný prostor, omezení nahrávání hovorů atd.) ve srovnání s placenými verzemi.
Ceny Freshsales
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Pro: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Podle průzkumu společnosti Freshworks mají podniky, které používají CRM s generativní umělou inteligencí, o 34 % větší šanci zlepšit a vykázat výjimečný zákaznický servis než ty, které jej nepoužívají.
7. Keap (nejlepší pro automatizovanou správu vztahů se zákazníky)
Keap je jedním z nejpopulárnějších komplexních CRM nástrojů s funkcemi automatizace prodeje a marketingu pro malé podniky.
S Keapem můžete shromažďovat kontakty ze sociálních médií, formulářů pro potenciální zákazníky a dalších míst a ukládat jejich informace do přehledného prostoru. Keap vám umožňuje spravovat jak údaje o zákaznících, tak interakce v jednom uživatelsky přívětivém systému.
Můžete využít automatizované prodejní a marketingové funkce Keap k poskytování personalizovaných zákaznických zkušeností. Keap vám v konečném důsledku pomůže budovat silné vztahy se zákazníky, zvýšit prodej vašich produktů/služeb a generovat příjmy.
Nejlepší funkce Keap
- Integrujte s celou řadou aplikací, včetně Gmailu, PayPal atd.
- Sledujte stav potenciálních zákazníků a klientů ve svém systému
- Automatizujte proces sledování potenciálních zákazníků
- Získejte přehled o nákupních trendech a vzorcích zákazníků
Omezení Keap
- Uživatelé mohou zpočátku považovat navigaci v Keapu za trochu složitou.
- Malé podniky mohou považovat placený tarif Keap za drahý.
Ceny Keap
- Cena začíná na 299 $/měsíc pro 2 uživatele
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
8. Insightly (nejlepší pro modernizovanou správu zákazníků a projektů)
Insightly je moderní komplexní CRM s funkcemi pro správu příležitostí, pipeline, projektů a mnoha dalšími možnostmi.
Insightly vám umožňuje přizpůsobit pole a fáze řízení projektů tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním obchodním potřebám. Pomáhá vám také provádět marketingové kampaně, přilákat návštěvníky a zvýšit konverze.
Navíc vám umožňuje vytvářet personalizované zákaznické cesty pomocí marketingových nástrojů. Pomáhá vám dále posilovat vztahy se zákazníky tím, že vám umožňuje poskytovat rychlou a spolehlivou zákaznickou podporu.
Nejlepší funkce Insightly
- Centralizujte a rozšiřujte svou zákaznickou základnu
- Využijte flexibilní e-mailové šablony a komunikujte lépe
- Integrujte s více než 2000 aplikacemi třetích stran
- Získejte podrobné informace o svých zákaznících a prodejním procesu.
Omezení Insightly
- Někteří uživatelé mohou považovat množství možností přizpůsobení za příliš velké.
- Doba odezvy zákaznické podpory může být někdy pomalá.
Ceny Insightly
- CRM Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 600 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Potřebujete rychlý způsob, jak vytvořit personalizované zákaznické cesty? Použijte šablony zákaznických cest k vytvoření zážitků přizpůsobených potřebám a přáním zákazníků, od prvního kontaktu až po následnou péči po prodeji, a zvyšte tak konverze a retenci zákazníků.
9. Monday CRM (nejlepší pro správu předprodejních a poprodejních aktivit)
Monday CRM je snadno použitelný, flexibilní a přizpůsobitelný komplexní CRM systém pro neziskové organizace, malé firmy a podniky.
Monday CRM nabízí celou řadu funkcí. Umožňuje vám spravovat zákaznické účty, komunikovat se zákazníky a sledovat jejich interakce a nastavovat připomenutí pro nadcházející aktivity.
Navíc vám umožní sledovat stav každé transakce, porozumět tomu, v jaké fázi se transakce nacházejí, a získat přehled o očekávaných výnosech díky uživatelsky přívětivým dashboardům.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Získejte potenciální zákazníky a přiřaďte je obchodním zástupcům
- Vytvářejte personalizované e-maily pomocí umělé inteligence a posílejte je potenciálním zákazníkům.
- Automatizujte změnu stavu úkolů a fází prodeje
- Získejte přístup k celé řadě hotových šablon a integrujte více než 200 nástrojů.
Omezení Monday CRM
- Někteří uživatelé mohou považovat cenovou strukturu za matoucí.
- Přístup k pokročilým funkcím, jako je prognóza prodeje, začíná u placených tarifů Pro a vyšších.
Ceny Monday CRM
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 17 $/měsíc na uživatele
- Pro: 28 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday CRM
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Chcete kombinovat CRM a řízení projektů, abyste optimalizovali své pracovní postupy? Zde je několik strategií, které můžete použít:
- Využijte šablony CRM k zefektivnění sledování potenciálních zákazníků a prodejních procesů 💻
- Využijte analytiku k získání přehledu a optimalizaci interakce se zákazníky 📈
- Integrujte svůj CRM s dalšími nástroji pro plynulý pracovní postup 🔗
- Automatizujte rutinní úkoly, abyste ušetřili čas a zvýšili produktivitu ⏳
10. Nutshell (nejlepší pro správu kontaktů, prodejního procesu a marketingu)
Nutshell je oblíbený CRM systém nabitý celou řadou funkcí, od správy kontaktů po automatizaci prodeje a podnikového marketingu.
Umožňuje vám zaznamenávat informace o zákaznících pomocí formulářů Nutshell Forms a snadno je ukládat a organizovat na jednom místě. Umožňuje vám vytvářet vlastní prodejní kanály a efektivně rozvíjet potenciální zákazníky.
Nutshell CRM nabízí také nástroje pro spolupráci, které vám usnadní spolupráci s vaším týmem. Můžete použít jeho online plánovač schůzek k plánování a rezervaci schůzek s potenciálními zákazníky v době, která jim vyhovuje, a posunout se tak v prodejním procesu.
Nejlepší funkce Nutshell
- Vymyslete strategie pro zlepšení správy zákazníků pomocí umělé inteligence
- Propojte se s více nástroji, jako jsou Gmail, Outlook atd.
- Navrhujte cílené e-mailové marketingové kampaně, které upoutají pozornost příjemců.
- Získejte přístup k robustním funkcím pro reporting a analytiku
Omezení Nutshell
- Uživatelům může chvíli trvat, než se naučí plně využívat funkce Nutshellu.
- Nutshell nabízí méně možností přizpůsobení ve srovnání s jinými CRM nástroji, což může omezovat jeho schopnost přizpůsobit se jedinečným obchodním potřebám nebo pracovním postupům.
Ceny Nutshell
- Základní balíček: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 32 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 67 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nutshell
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
Za každý dolar vynaložený na CRM systémy dosahují organizace působivé průměrné návratnosti investic ve výši 3,10 $! I když se tato částka za poslední desetiletí mírně snížila, zavedení CRM systémů i nadále přináší významnou hodnotu. Díky chytré strategii a správným nástrojům mohou podniky dosáhnout ještě větších výnosů a udržet si náskok v dnešním rychle se měnícím světě řízeném technologiemi. 🚀
Spravujte vztahy se zákazníky a snadno zvyšujte své příjmy s ClickUp
Efektivní správa vztahů se zákazníky je klíčová pro udržení spokojenosti a loajality vašich zákazníků. Správa různých aspektů CRM však může být velmi náročná.
Dobrá zpráva? Nástroje jako ClickUp zjednodušují CRM, usnadňují péči o potenciální zákazníky, sledování obchodů a spolupráci mezi týmy. Díky intuitivním a přizpůsobitelným funkcím ClickUp můžete centralizovat své pracovní postupy a soustředit se na to, na čem záleží: budování silnějších vztahů se zákazníky.
Jste připraveni začít? Zaregistrujte se do programu ClickUp Free Forever Plan a vyzkoušejte chytřejší způsob správy vztahů se zákazníky.