ClickUp vs. Teams: Který nástroj pro spolupráci je pro vás ten pravý?

Shlukování se kolem konferenčního stolu se zdá být vzdálenou vzpomínkou. Virtuální brainstormingové sezení a online schůzky jsou dnes normou.
Jsou ale vždy tak produktivní, jak byste si přáli?
68 % zaměstnanců považuje neefektivní týmové schůzky za největší překážku produktivity.
Prostředí pro spolupráci může výrazně zvýšit produktivitu tím, že sníží ztrátu času – na schůzkách i jinde.
Správný nástroj pro digitální spolupráci vám pomůže dosáhnout vašich cílů rychleji díky spolehlivému řízení úkolů a efektivní komunikaci.
Zvažte relativní výhody ClickUp a Microsoft Teams. Oba jsou silnými nástroji pro udržení spojení, organizace a efektivity týmů. Který z nich bude pro váš tým nejvhodnější?
Čtěte dál a najděte ten pravý pro vás!
Co je ClickUp?
ClickUp není jen nástroj pro spolupráci. Je to aplikace pro práci, ve které se spojují vaše úkoly a konverzace. Je známá svými výkonnými funkcemi pro správu projektů a nabízí ty nejdůležitější funkce, které byste od špičkového nástroje pro správu práce očekávali.
Od nahrávání a sdílení obrazovky až po společné vytváření a úpravy dokumentů s vaším týmem – tento software dokáže sám spravovat vaše diskuzní vlákna a úkoly v jednom okně. Výsledek? Snížené přetížení aplikací, takže váš tým může dělat více, aniž by musel celý den přeskakovat mezi různými nástroji.
Funkce jako vlastní pole, vlastní zobrazení, šablony a závislosti úkolů zajišťují hladký průběh projektů, zatímco @zmínky, přiřazené komentáře a kontextové chatové vlákna udržují všechny na stejné vlně. Ať už jste startup nebo velká společnost, ClickUp se přizpůsobí stylu vašeho týmu a změní způsob, jakým pracujete.
Přečtěte si také: 14 nejlepších bezplatných programů pro nahrávání obrazovky bez vodoznaků
Funkce ClickUp
Podívejme se na některé funkce ClickUp pro spolupráci.
Funkce č. 1: Nahrávejte asynchronní videa pomocí ClickUp Clips
Představte si, že jste zmeškali důležitou schůzku. Jak byste se chtěli dohnat? Procházet nesouvislé e-mailové konverzace a snažit se poskládat, co se stalo, nebo si prostě prohlédnout nahrané shrnutí schůzky, které s vámi sdílel váš kolega? Volba je jasná, a k tomu slouží ClickUp Clips.
ClickUp Clips je skvělý komunikační nástroj pro práci na dálku, školení nebo videovysvětlení, který kombinuje nahrávání obrazovky a video zprávy se správou úkolů. Můžete je použít k snadnému vytváření tutoriálů, poskytování vizuální zpětné vazby nebo vysvětlování složitých procesů. Části přepisu videa můžete také přímo převést na úkoly ClickUp.
ClickUp přehledně organizuje a ukládá všechna vaše videa v Clips Hub, takže je později snadno najdete. Můžete je také sdílet různými způsoby – například je vložit přímo do ClickUp Tasks, odeslat jako odkazy nebo stáhnout.
Přečtěte si také: 10 nejlepších programů pro nahrávání obrazovky pro Windows
Funkce č. 2: Koordinujte své týdenní schůzky pomocí sdílených kalendářů
Chcete integrovat správu schůzek přímo do svého pracovního prostoru? Použijte ClickUp Meetings!
Jednou z nejlepších funkcí je propojení schůzek s konkrétními výsledky. Můžete plánovat schůzky, pořizovat podrobné poznámky, vytvářet programy a proměňovat body diskuse v úkoly – vše na jednom místě. Důležité rozhodnutí a úkoly se tak neztratí v záplavě informací.
Můžete také přenést poznámky a úkoly do další schůzky, abyste měli jasný přehled o tom, co bylo projednáno a rozhodnuto. To vám pomůže sledovat průběh projektu, kontrolovat nevyřízené úkoly a zajistit odpovědnost – to vše v snadno použitelném rozhraní.
💡Tip pro profesionály: Spouštějte a účastněte se schůzek Zoom přímo ze svých úkolů nebo chatů v ClickUp pomocí integrace ClickUp s Zoom. Přejděte od diskusí o úkolech k videohovorům, aniž byste opustili ClickUp!
Navíc díky připraveným komunikačním šablonám ClickUp (například šablona ClickUp Conference Management Template ) můžete vytvořit spolehlivý plán, díky kterému budou všechny schůzky produktivnější a budete mít přehledný záznam o závazcích týmu a aktualizacích projektu.
Pokud se nás zeptáte, doporučíme vám vyzkoušet šablonu ClickUp Meetings .
Tento plně přizpůsobitelný, předem připravený rámec poskytuje pevný základ pro začátek. Obsahuje:
- Sada předdefinovaných vlastních stavů pro sledování postupu úkolů (např. Naplánováno, Probíhá, Otevřeno, Uzavřeno)
- Úrovně priorit a kategorie pro lepší přehled o fázi každého jednání. Díky tomu lze snadno sledovat pokrok a zajistit, že nebudou opomenuty žádné úkoly a body k diskusi.
- Několik možností zobrazení, které vyhovují pracovnímu postupu vašeho týmu: tradiční zobrazení seznamu, vizuální Kanban tabule, kalendář a integrovaná konverzace.
Funkce č. 3: Pořizujte si poznámky a automaticky přepisujte své schůzky
ClickUp Brain, nativní AI této platformy, je inteligentní znalostní asistent ve vašem pracovním prostoru.
Funkce automatického přepisu aktivně převádí váš videoobsah na prohledávatelné znalosti. Díky tomu můžete snadno procházet videa, přeskakovat na konkrétní časové značky a vyhledávat konkrétní diskuse, rozhodnutí nebo vysvětlení, aniž byste museli sledovat celou nahrávku.
Tento nástroj s umělou inteligencí také dokáže automaticky generovat poznámky a programy schůzek a během několika sekund shrnout zápisy ze schůzek.
Členové týmu mohou dokonce klást otázky týkající se videa a ClickUp Brain prohledá přepisy, aby poskytl relevantní odpovědi.
Navíc tento nástroj automaticky generuje akční položky a dílčí úkoly během diskusí. Takže v okamžiku, kdy vaše schůzka skončí, jsou všechna klíčová rozhodnutí a odpovědnosti zaznamenána a připravena k následnému zpracování.
Tímto způsobem zvýšíte svou produktivitu a nikdy neztratíte přehled o cenných informacích v hodinách záznamů.
Bonusová funkce: Jděte ještě o krok dál s okamžitými chaty a tabulemi.
Co když potřebujete okamžitě něco prodiskutovat se členy svého týmu? Využijte ClickUp Chat. Shromažďuje všechny vaše individuální a týmové konverzace, komentáře, aktualizace a projektové aktivity na jednom místě, takže můžete plynule přejít od diskuse k akci, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Jedním kliknutím proměňte jakoukoli zprávu v úkol. Umělá inteligence ClickUp dokáže zachytit kontext vašich konverzací a vytvořit podrobné úkoly připravené k provedení, což vám ušetří námahu s ručním zadáváním. Navíc zmínka o úkolu nebo dokumentu v chatu automaticky vytvoří odkazy na tyto položky.
👀 Věděli jste?
Mezi další nástroje AI v rámci chatu ClickUp patří AI Answers z vaší historie chatu a připojených aplikací a AI CatchUps, které shrnují vlákna, která jste zmeškali.
Potřebujete živou diskusi? SyncUps v ClickUp Chat umožňuje videohovory a hlasové hovory přímo ve vašem pracovním prostoru. Můžete sdílet svou obrazovku, propojovat úkoly během hovoru a dokonce nechat AI shrnout schůzku a poté vytvořit akční položky pomocí funkce FollowUps.
Pokud jste vy a váš tým spíše vizuální typy, které se rády scházejí u tabule, jsou pro vás ideální tabule ClickUp. Umožňují vám mapovat nápady, navrhovat pracovní postupy a vést strategické diskuse na jednom místě.
💡Tip pro profesionály: Využijte tyto šablony tabule, abyste ušetřili čas a rychle uspořádali své nápady. Pomohou vám pracovat efektivně a nastartovat týmovou spolupráci tím, že sjednotí váš tým.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Co je Microsoft Teams?
Microsoft Teams je univerzální centrum pro spolupráci, kde můžete chatovat, pořádat virtuální schůzky, sdílet soubory a pracovat na dokumentech se svým týmem. Díky jedinečné integraci s Microsoft 365 je ideální pro společnosti, které používají tento ekosystém, a zefektivňuje pracovní postupy pomocí aplikací jako Word, Excel a Outlook.
Teams je k dispozici na mobilních zařízeních a umožňuje vám zůstat ve spojení kdekoli. Teams nabízí vyhrazené kanály, vysoce kvalitní audio-video hovory a sdílení obrazovky, abyste se mohli spojit s kýmkoli, ať už jde o rychlou konzultaci nebo velkou virtuální událost.
Přečtěte si také: Zvládnutí etikety Microsoft Teams: tipy a osvědčené postupy
Funkce Microsoft Teams
Podívejme se na některé z nejvýraznějších funkcí Teams.
Funkce č. 1: Nahrávejte schůzky a pořádávejte živé akce pro tisíce účastníků
Teams se stal výkonným nástrojem pro videokonference, který podporuje až 10 000 účastníků s neomezenou délkou hovoru.
Obsahuje vše, co potřebujete pro produktivní schůzky: živé titulky, možnosti nahrávání, sdílení obrazovky a potlačení šumu pro odfiltrování zvuků v pozadí. Breakout Rooms umožňují diskuse v menších skupinách, zatímco přizpůsobitelná pozadí a režim Together Mode vytvářejí přirozenější atmosféru.
Během vysoce přizpůsobených schůzek však uživatelé čelili pomalému načítání bez připojení s vysokou přenosovou rychlostí. Proto je vždy dobré pravidelně aktualizovat prohlížeč, abyste dosáhli nejlepšího výkonu.
Teams podporuje webináře s až 1 000 interaktivními účastníky a 20 000 účastníky pouze s právem prohlížení a nabízí registraci, ovládací prvky pro hostitele, živé reakce, sledování účasti a analytiku.
Můžete pozvat externí partnery prostřednictvím přístupu pro hosty a Teams Connect, přidat je do kanálů a bezpečně sdílet soubory díky robustní kyberbezpečnosti společnosti Microsoft.
Funkce č. 2: Nastavte komunikační kanály a přistupujte k souborům přímo ze sady Microsoft
Teams je expert na udržování týmové komunikace na jednom místě.
Můžete nastavit speciální kanály pro různé projekty nebo témata, což může snížit množství zpráv a udržet konverzace zaměřené na dané téma.
Kanál General je hlavním centrem pro aktualizace týkající se celého týmu (Sbohem, e-maily pro celou společnost!), zatímco vlastní kanály vám umožňují soustředit se na cílenější diskuse.
Potřebujete názor někoho jiného? Stačí ho @zmínit a zapojit do konverzace – tak budou všichni v obraze.
Další velkou výhodou je těsná integrace Teams s nástroji pro práci s dokumenty v Microsoft 365. Aplikace umožňuje přistupovat k souborům a nahrávkám, sdílet je a upravovat přímo ze SharePointu a OneDrive, takže není třeba přepínat mezi různými platformami.
Funkce č. 3: Zjednodušte si pracovní zátěž pomocí nástrojů AI a botů
Teams, poháněný technologií Microsoft Copilot, nabízí řadu nástrojů a botů s umělou inteligencí, které za vás zvládnou nudné úkoly.
Jedním z nejužitečnějších nástrojů AI je Recap. Tento nástroj, který se nachází na kartě Recap v kalendáři a chatu Teams, dokáže automaticky generovat:
- Shrnutí schůzek a klíčové body
- Personalizované zvýraznění pro každého účastníka
- Snadný přístup k nahrávkám a přepisu
- Programy schůzek a poznámky
Kromě toho Teams nabízí řadu specializovaných botů, které vám pomohou. Populárním příkladem je bot TellMe, který funguje jako inteligentní přenos informací a poskytuje vám rychlý přístup k důležitým organizačním informacím z aplikací Microsoft 365.
Mezi další běžně používané boty patří Polly bot pro vytváření a správu ankety a Statsbot pro automatizaci plánování a doručování zpráv.
V případě potřeby si můžete také navrhnout vlastní boty!
Další relevantní funkce Teams: Instant messaging a opakovaně použitelné tabule
Jednou z klíčových funkcí Teams je instant messaging, který rychle propojuje lidi jeden na jednoho nebo ve skupinách.
Rozhraní chatu umožňuje formátování bohatého textu, přenos souborů, úryvky kódu a @zmínky, aby upoutalo pozornost správných lidí a pomohlo týmům zůstat na stejné vlně, i když jsou od sebe vzdáleni.
Pokud potřebujete větší prostor pro diskusi o svých nápadech, můžete použít speciální tabule pro schůzky, na kterých můžete kreslit, psát a přidávat poznámky na sdílené plátno, čímž vytvoříte atmosféru osobního brainstormingu.
Tabuli lze uložit a znovu otevřít, takže týmy mohou v budoucích schůzkách navázat tam, kde přestaly.
Ceny Microsoft Teams
Domácí plány
- Microsoft Teams: zdarma
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc
Obchodní plány
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
ClickUp vs. Teams: Porovnání funkcí
Než se pustíme do podrobností, zde je stručný přehled funkcí obou platforem.
|Funkce
|ClickUp
|Microsoft Teams
|Individuální a skupinové video a audio hovory
|Ano
|Ano
|Velké webináře
|Ne
|Ano, umožňuje až 1 000 interaktivních členů a 20 000 členů s právem pouze na prohlížení.
|Sdílení obrazovky
|Ano
|Ano
|Nahrávání videa
|Ano, Clips Hub automaticky ukládá a organizuje soubory.
|Ano, zaznamenané schůzky se ukládají do OneDrive.
|Okamžité zasílání zpráv a chat
|Ano
|Ano
|Skupiny, kanály a vlákna
|Ano
|Ano
|Sdílení souborů
|Ano, všechny soubory jsou k dispozici na stejné platformě.
|Ano, soubory lze otevřít přímo z Teams pomocí SharePoint a OneDrive.
|Zmínky a komentáře
|Ano
|Ano
|Ankety, GIFy a emodži
|Ano
|Ano
|Whiteboarding
|Ano, má pokročilé nástroje pro brainstorming a mapování nápadů.
|Ano, základní a opakovaně použitelné tabule pro každou schůzku
|Živé titulky a překlady
|Ne
|Ano
|Automatický přepis a pořizování poznámek
|Ano (pro klipy)
|Ano
|Nástroje AI pro inteligentní shrnutí a vyhledávání témat
|Ano; shrňte konverzace, zvýrazněte klíčové zprávy, identifikujte úkoly, které je třeba provést, převádějte videa do prohledávatelného adresáře.
|Ano, rekapitulujte konverzace a klást dotazy specializovaným botům.
|Sdílené kalendáře
|Ano
|Ano
|Převod zpráv na úkoly
|Ano, přímo převádějte zprávy na úkoly a spravujte je na místě.
|Ano, je to však součástí prémiových tarifů.
|Prohlížení a úpravy dokumentů
|Ano
|Ano, ale je nutné přejít na jinou aplikaci.
|Více projektových prostorů
|Ano
|Ne
|Oprávnění účastníků
|Ano
|Ano
|Integrace
|Ano, více než 1000 integrací se všemi druhy obchodních nástrojů, včetně aplikací Microsoft.
|Ano; integruje se s více než 700 aplikacemi
|Šablony schůzek
|Ano
|Ano
|Dvoufaktorová autentizace a šifrování dat
|Ano
|Ano
|Mobilní a desktopové aplikace
|Ano
|Ano
|Ceny
|Bezplatné a placené tarify od 7 $ za uživatele a měsíc
|Bezplatné a placené obchodní plány od 4 $ za uživatele a měsíc
A nyní je porovnejme podrobně:
1. Videohovory
ClickUp
Funkce SyncUps usnadňuje videohovory pro individuální nebo skupinové diskuse. Tyto hovory lze nahrávat a ukládat do Clips Hub, kde je uživatelé mohou komentovat a sdílet s lidmi z organizace i mimo ni.
Můžete také sdílet svou obrazovku a spolupracovat pomocí tabulek, přičemž vše se automaticky ukládá pro snadný pozdější přístup.
Teams
Microsoft Teams podporuje vše od individuálních hovorů až po webináře s až 20 000 účastníky, včetně hostů.
Hovory lze nahrávat do OneDrive nebo SharePoint a k dispozici jsou možnosti sdílení obrazovky, poznámky, živé titulky (s překlady) a opakovaně použitelné tabule. Vlastní pozadí a režim Together Mode založený na umělé inteligenci vytvářejí přirozenou atmosféru kanceláře, která snižuje únavu.
🏆 Vítěz: Zatímco ClickUp pokrývá základní funkce, Microsoft Teams nabízí robustnější nástroje pro videokonference, což z něj činí lepší volbu pro větší schůzky a webináře.
2. Chat a okamžité zasílání zpráv
ClickUp
ClickUp Chat kombinuje zasílání zpráv a správu projektů v jednom pracovním prostoru, což vám umožňuje snadno přepínat mezi úkoly, komentáři a dokumenty. Komentáře a poznámky ze schůzek můžete dokonce proměnit v úkoly, ale o tom si povíme více za chvíli.
ClickUp vám také umožňuje organizovat chaty vytvářením prostorů, které odrážejí strukturu vašeho týmu, takže diskuse lze snadno najít. Pro důležité aktualizace poskytuje funkce Příspěvky (podobná obecné kanálu Teams) centrální místo pro oznámení. Díky možnostem individuálních chatů, připomínek a SyncUps (audio-video hovory) je ClickUp Chat rychlým způsobem, jak zůstat v kontaktu se svým týmem.
Teams
Rychlé zasílání zpráv v reálném čase pro individuální nebo skupinové chaty je klíčovou funkcí Teams, která minimalizuje potřebu e-mailů. Můžete připínat zprávy, formátovat text a používat emodži, GIFy a vlastní memy, aby byly chaty zajímavější.
Důležité aktualizace můžete označit jako důležité nebo urgentní – v druhém případě se budou opakovaně zobrazovat upozornění, aby si jich všichni všimli. Pomocí @zmínek můžete oslovit konkrétní osoby nebo pomocí @kanálu upozornit všechny účastníky vlákna. Máte také možnost ztlumit své zprávy, abyste se mohli soustředit na práci.
🏆 Vítěz: ClickUp! Kombinace projektového řízení a komunikace na jednom místě snižuje nutnost přepínání mezi aplikacemi a zvyšuje soustředění a produktivitu.
3. Integrovaná správa úkolů
ClickUp
ClickUp je hrdý na to, že proměňuje nápady v činy. Můžete snadno proměnit zprávy, komentáře, poznámky z jednání nebo vynikající nápady z whiteboardových sezení v praktické úkoly a okamžitě je přiřadit členům týmu. Navíc všechny vaše úkoly zůstávají přístupné v chatu, na whiteboardu nebo v poznámkách, což usnadňuje sledování termínů, priorit a pokroku na jednom místě.
Teams
Správa úkolů v Teams je výhodou vyhrazenou pouze pro členy Premium. Díky integrovaným nástrojům, jako jsou Planner a To Do, můžete přímo v rozhraní Teams vytvářet úkoly, nastavovat termíny, přidělovat odpovědnosti a sledovat pokrok. Díky tomu je snadné vidět časové osy projektů a kdo je za co zodpovědný, což týmu pomáhá efektivněji spravovat projekty a termíny.
🏆 Vítěz: Pokud jde o správu úkolů, ClickUp vítězí díky svým výkonným funkcím, které jsou všechny k dispozici na jednom místě bez nutnosti používat další aplikace (na rozdíl od Teams).
4. Funkce umělé inteligence
ClickUp
Integrovaný nástroj AI ClickUp – ClickUp Brain – automaticky přepisuje videoobsah do klipů a během několika minut jej přemění na prohledávatelnou databázi. Důležité podrobnosti můžete snadno vyhledat v přepisech nebo to nechat na nástroji.
Po schůzkách vám ClickUp Brain pomůže shrnout poznámky ze schůzky a vytvořit úkoly a akční položky, abyste měli vše zorganizované. Může vás také informovat o zmeškaných konverzacích, zvýraznit klíčové zprávy a odfiltrovat zbytečné detaily, abyste se mohli soustředit na důležité věci.
Teams
Microsoft Teams má také nástroj AI, který shrnuje schůzky a vytváří automatické přepisy, což všem usnadňuje zapamatování si diskuse. Může generovat vlastní zvýraznění pro každou osobu, aby si každý odnesl klíčové body, které jsou pro něj důležité.
Teams také nabízí různé specializované boty, které mohou odpovídat na otázky, provádět ankety a poskytovat statistiky. Najít toho správného bota však může být složité, protože procházení možností může zabrat nějaký čas.
🏆 Vítěz: ClickUp opět zvítězil díky svému organizovanému přístupu, který udržuje vše na jednom místě během schůzek.
5. Integrace
ClickUp
Díky více než 1 000 integracím se ClickUp snadno propojuje s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, Slack, Zoom a GitHub. Umožňuje uživatelům vkládat dokumenty, spravovat komunikaci a sledovat pokrok na jednom místě. Můžete také přizpůsobit svůj pracovní postup automatizací úkolů a synchronizací dat napříč všemi platformami.
Teams
Teams je nativní nástroj pro spolupráci v rámci Microsoft 365, takže jeho integrace s ekosystémem Microsoft je, jak se dalo očekávat, nej silnější. Umožňuje vám rychle přecházet mezi e-maily, sdílením souborů a plánováním schůzek pomocí nástrojů jako Outlook, OneDrive a SharePoint. Propojuje se také s více než 700 aplikacemi třetích stran, takže uživatelé mohou přidávat další funkce pro správu projektů nebo navrhování ankety přímo do svých kanálů.
🏆 Vítěz: Záleží na okolnostech. Pokud vaše firma využívá různé nástroje, ClickUp je pro vás nejlepší volbou. Pokud však váš tým již plně využívá prostředí Microsoft, může být pro vás vhodnější Teams.
6. Ceny
ClickUp
Ceny ClickUp se zaměřují na jeho funkce pro správu a nabízejí jasnou strukturu, která vyhovuje různým velikostem týmů a potřebám.
Pokud teprve začínáte, vyberte si bezplatnou verzi. Pokud však potřebujete pokročilé funkce, můžete prozkoumat placené tarify, které začínají na 7 USD za uživatele a měsíc. ClickUp nabízí možnost Enterprise pro větší organizace, ale pro podrobnosti o cenách je třeba se obrátit přímo na poskytovatele.
Navíc může kdokoli získat přístup k ClickUp Brain za příplatek 7 $ za každého člena pracovního prostoru měsíčně.
Teams
Microsoft Teams nabízí také bezplatnou verzi se základními funkcemi. Placená verze nabízí možnosti pro osobní i firemní použití, což usnadňuje těm, kteří potřebují pouze chatovací a kolaborační nástroje, začít za nižší cenu.
Osobní tarify začínají na 6,99 $ za měsíc, zatímco firemní tarify se pohybují od 4 $ do 12,50 $ za uživatele a měsíc.
🏆 Vítěz: Z těchto dvou má Teams nejlevnější tarif. Nejlepší volba však závisí na vašich potřebách – pokročilé řízení projektů od ClickUp nebo integrované komunikační nástroje od Microsoft Teams.
ClickUp vs. Teams na Redditu
Abychom lépe porozuměli tomuto srovnání, prošli jsme si, co o těchto nástrojích říkají uživatelé Redditu.
Majitelé malých podniků obvykle oceňují všestrannost, kterou ClickUp nabízí. Díky schopnosti zvládnout velkou část základních obchodních operací se stal velmi populárním, zejména mezi start-upy.
Toto říká GeekyBlogger:
Provozuji malý online podnik (technologický blog) a používám ClickUp (zejména s vlastními poli a zobrazeními) téměř pro všechno. Místo Slacku používám konverzační zobrazení (chatové kanály) v ClickUp. Místo samostatného CRM používám vlastní pole, jako je „hodnota obchodu“ v ClickUp. I když ClickUp nazývá každý záznam v seznamu nebo na tabuli úkolem, může se jednat také o kontakt, článek na webu, marketingovou kampaň nebo projekt. Díky tomu nemusíte platit za více nástrojů a všechny důležité informace najdete na jednom místě.
Provozuji malý online podnik (technologický blog) a používám ClickUp (zejména s vlastními poli a zobrazeními) téměř pro všechno. Místo Slacku používám konverzační zobrazení (chatové kanály) v ClickUp. Místo samostatného CRM používám vlastní pole, jako je „hodnota obchodu“ v ClickUp. I když ClickUp nazývá každý záznam v seznamu nebo na tabuli úkolem, může se jednat také o kontakt, článek na webu, marketingovou kampaň nebo projekt. Díky tomu nemusíte platit za více nástrojů a všechny důležité informace najdete na jednom místě.
Někteří uživatelé ClickUp jsou mezitím velmi ohromeni novými a vylepšenými funkcemi chatu.
Redditor JordyGG říká:
Miluji funkci chatu, kterou naši klienti používají místo e-mailu. Díky tomu je naše asynchronní komunikace mnohem lépe usměrněná. ”*
I miluji funkci chatu, kterou naši klienti používají místo e-mailu. Díky tomu je naše asynchronní komunikace mnohem lépe usměrněná. ”*
Další uživatel odpověděl:
Nový ClickUp Chat je k dispozici na nejvyšší úrovni , a to jak na počítači, tak na mobilním zařízení. Je velmi snadné se připojit a chatovat, zjistit, zda je třeba na něco reagovat atd.
Nový ClickUp Chat je k dispozici na nejvyšší úrovni , a to jak na počítači, tak na mobilním zařízení. Je velmi snadné se připojit a chatovat, zjistit, zda je třeba na něco reagovat atd.
Někteří uživatelé si však stěžují na jeho složitost (kvůli jeho přizpůsobovacím funkcím) a občasné chyby, které čas od času vedou k drobným zpožděním.
MS Teams má obrovskou základnu uživatelů. Někteří uživatelé jsou velkými fanoušky jeho integračních schopností s prostředím Microsoft.
Skvělá věc na Teams je, že kombinuje Slack, Zoom, OneDrive a všechny kancelářské aplikace a Trello/Notion/cokoli jiného v jedné aplikaci. Moje firma dříve používala různé programy, které mezi sebou téměř nekomunikovaly, takže postupně vše nahrazujeme, stejně jako naši klienti.
Skvělá věc na Teams je, že kombinuje Slack, Zoom, OneDrive a všechny kancelářské aplikace a Trello/Notion/cokoliv jiného v jedné aplikaci. Moje firma dříve používala různé programy, které mezi sebou téměř nekomunikovaly, takže postupně vše nahrazujeme, stejně jako naši klienti.
Někteří uživatelé Redditu však nemají rádi přepínání mezi sekcemi Teams a Chat, protože se jedná o dvě samostatné sekce platformy. Někteří další zase považují naučení se práce s tímto nástrojem za poměrně náročné, což je vede k hledání alternativ k Teams.
Říká graysky311,
Největším problémem je naučit se s ním pracovat. Nejdůležitější je pochopit, k čemu slouží chaty a kanály, a umět je správně používat. A pak pochopit, jak to souvisí s týmovým webem v SharePointu a jak správně sdílet soubory. Viděl jsem lidi, kteří nasadili Teams v celé organizaci, aniž by kohokoli proškolili, jak se má používat, a to vedlo k mnoha frustracím a chybám. *
Největším problémem je naučit se s ním pracovat. Nejdůležitější je pochopit, k čemu slouží chaty a kanály, a umět je správně používat. A pak pochopit, jak to souvisí s týmovým webem v SharePointu a jak správně sdílet soubory. Viděl jsem lidi, kteří nasadili Teams v celé organizaci, aniž by kohokoli proškolili, jak se má používat, a to vedlo k mnoha frustracím a chybám. *
Pokud chcete používat oba nástroje pro týmovou spolupráci společně, můžete Teams integrovat přímo do ClickUp a využívat tak to nejlepší z obou světů.
Který nástroj pro spolupráci je nejlepší?
Mezi neustálým přepínáním mezi aplikacemi, omezeným řízením úkolů a základní umělou inteligencí v Teams je snadné se cítit frustrovaný z malých zpoždění, která se časem sčítají.
ClickUp tyto problémy řeší přímo. Díky výkonným funkcím pro správu úkolů, přizpůsobitelným dashboardům, plynulým komunikačním nástrojům a integrované umělé inteligenci je ClickUp ideální nejen pro týmovou spolupráci a správu pracovních postupů na jednom místě.
Díky tomu se stává vítězem v našem přímém srovnání!🥇
Jste připraveni překlenout propast mezi spoluprací a řízením projektů? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!