Jak využívat AI v náboru zaměstnanců (příklady použití a nástroje)

Najít toho správného kandidáta na danou pozici může být výzvou – problémem, který personalisté a odborníci v oblasti lidských zdrojů znají až příliš dobře.
Procházení nekonečného množství životopisů a přihlášek uchazečů, identifikace potenciálně ideálního kandidáta na danou pozici a zefektivnění náborového procesu v nereálných časových lhůtách jsou jen některé z překážek.
Nemluvě o tom, že ruční odpovídání na e-maily každého uchazeče a sledování potenciálních zaměstnanců během celého náborového procesu může být velmi náročné.
Umělá inteligence (AI) však pro personalisty představuje zásadní zlom.
Dnes máme k dispozici různé náborové nástroje využívající umělou inteligenci, které mohou nabídnout inovativní řešení vašich dlouhodobých náborových výzev. Umělou inteligenci můžete využít k prohledávání životopisů, rychlému vyhledávání vhodných uchazečů, plánování pohovorů a dokonce i ke zmírnění nevědomých předsudků při náboru.
V tomto blogu se zaměříme na to, jak řešení založená na umělé inteligenci mění a zefektivňují náborový proces, na příklady využití AI v náboru a na to, jak můžete ve svém náborovém procesu využít nástroje založené na AI k přilákání těch nejlepších uchazečů.
Porozumění umělé inteligenci v náboru zaměstnanců
Manažer lidských zdrojů (HR) tráví svůj den často prohlížením životopisů, včetně vyhledávání pasivních uchazečů, plánováním pohovorů nebo prověřováním uchazečů.
Procházení nespočtu životopisů a desítek následných telefonátů může být poměrně namáhavé
Řešení pro nábor zaměstnanců založená na umělé inteligenci však mohou velkou část této práce automatizovat, což může zvýšit produktivitu vašich manažerů v oblasti lidských zdrojů.
Takto umělá inteligence mění proces náboru:
Zvýšená efektivita a produktivita
Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat dovednosti vašich stávajících zaměstnanců a identifikovat mezery pro lepší plánování lidských zdrojů. Personální manažeři mohou tato data využít k vypracování náborových strategií, které přivedou kvalifikované nové zaměstnance a tyto mezery zaplní.
Díky automatizaci opakujících se úkolů umožňuje umělá inteligence personalistům soustředit se na strategické iniciativy, čímž zvyšuje celkovou produktivitu.
Lepší zkušenost uchazečů
Díky systémům pro sledování uchazečů (ATS) využívajícím umělou inteligenci můžete eliminovat manuální práci spojenou s prohlížením životopisů a přiřazováním uchazečů k vhodným pozicím. Algoritmy umělé inteligence automaticky analyzují životopisy a přiřazují uchazeče na základě předem definovaných kritérií.
Tato řešení mohou uchazečům poskytovat aktuální informace a zpětnou vazbu ohledně jejich žádostí v reálném čase, díky čemuž jsou uchazeči neustále v obraze, aniž by se tím zvyšovala pracovní zátěž náborového pracovníka.
Zlepšená kvalita přijatých zaměstnanců
Software pro řízení talentů založený na umělé inteligenci analyzuje profily uchazečů, údaje o náboru a další faktory, aby vytvořil přesné pracovní nabídky, které přilákají lepší talenty. Tyto nástroje mohou také pomoci s plánováním pracovní síly a umožnit personálním manažerům efektivněji udržet a motivovat stávající zaměstnance.
Jak využívat AI v náboru zaměstnanců
Zde je návod, jak můžete nástroje pro nábor s využitím umělé inteligence integrovat do svého plánování lidských zdrojů a náborového procesu. Nejlepší tipy jsme také shrnuli do praktického vysvětlujícího videa:
1. Výběr životopisů
Nástroje pro personální oddělení využívající umělou inteligenci automatizují proces prověřování životopisů.
Jak to funguje:
- Porovnávání klíčových slov: Algoritmy umělé inteligence dokážou analyzovat velké objemy životopisů pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP). Tyto algoritmy mohou porovnávat klíčová slova použitá v popisech pracovních pozic s částmi životopisu uchazeče, aby identifikovaly odpovídající dovednosti a zkušenosti a vybraly nejlepší kandidáty vhodné pro danou pozici.
- Podmínky výběru: Můžete nastavit podmínky výběru na základě požadavků otevřených pozic. Umělá inteligence může tato kritéria použít k vyhodnocení a navržení profilů uchazečů, kteří těmto požadavkům odpovídají, čímž zvyšuje efektivitu náborového procesu.
2. Vyhledávání uchazečů
Pokud se podíváte na běžný den náboráře, zjistíte, že většinu času tráví výběrem uchazečů pro danou volnou pozici. To může být pro personální týmy zdlouhavé, vzhledem k tomu, že uchazeči se hlásí přes sociální sítě, e-mail, chat, pracovní portály a náborové weby.
Jak to funguje:
- Vyhledávání v databázi: Implementace nástrojů umělé inteligence umožňuje automatizovat vyhledávání v databázích uchazečů, kteří se hlásí z různých platforem
- Chytřejší vyhledávání: Umělá inteligence rozumí záměru vašich požadavků. Namísto spoléhání se na striktní vyhledávání podle klíčových slov dokáže identifikovat synonyma, související dovednosti a dokonce i přenositelné zkušenosti, čímž zajistí, že vám neuniknou kvalifikovaní uchazeči, kteří by mohli používat odlišnou terminologii
- Informace o interakci: Řešení pro nábor zaměstnanců založená na umělé inteligenci nabízejí přehled o tom, jak uchazeči reagují na vaše pracovní inzeráty a zda žádosti o zaměstnání pozitivně odpovídají vašim náborovým snahám
3. Hodnocení dovedností
Řešení založená na umělé inteligenci mohou otestovat dovednosti uchazeče pomocí testů pokrývajících kognitivní schopnosti, technické znalosti a měkké dovednosti, čímž poskytují komplexní hodnocení schopností uchazeče.
Umělá inteligence v hodnocení dovedností je navíc vysoce škálovatelná, což znamená, že můžete z rozsáhlého seznamu uchazečů vybírat ty správné talenty, aniž by tím utrpěla kvalita.
Jak to funguje:
- Dynamická hodnocení: Algoritmy umělé inteligence mohou dynamicky přizpůsobovat úroveň obtížnosti těchto hodnocení tak, aby odpovídala znalostem uchazeče, a poskytnout tak přesnější představu o schopnostech uchazeče.
- Analýza v reálném čase: Uchazeči jsou analyzováni v reálném čase na základě jejich odpovědí v testech a podle stejných standardů, aby se v náborovém procesu vyloučila lidská zaujatost.
- Personalizovaná zpětná vazba: Tato řešení nabízejí uchazečům personalizovanou zpětnou vazbu v reálném čase na základě jejich výkonu, aby jim pomohla zdokonalit jejich dovednosti, včetně jejich silných a slabých stránek a oblastí, ve kterých se mohou zlepšit.
4. Plánování pohovorů
Jednou z největších výhod náborových nástrojů využívajících umělou inteligenci je to, že dokážou zefektivnit proces plánování pohovorů, čímž šetří čas a snižují logistické výzvy.
Jak to funguje:
- Inteligentní algoritmy pro plánování: Inteligentní algoritmy pro plánování analyzují kalendáře personalistů a uchazečů a vyhledávají optimální termíny schůzek
- Automatizované pozvánky: Díky několika automatizovaným funkcím můžete nejlepším uchazečům zasílat e-maily s možnostmi plánování, jako jsou časová pásma, kolize termínů a preference ohledně schůzek, spolu s automatickými upomínkami, abyste předešli odhlášením na poslední chvíli a zmeškaným schůzkám
Díky automatizaci manuálních a časově náročných úkolů pomocí softwaru pro nábor s využitím umělé inteligence se vaše personální týmy mohou soustředit na strategické iniciativy, které vedou k úspěchu organizace.
Role umělé inteligence při posilování diverzity, rovnosti a inkluze v náboru zaměstnanců
Diverzita, rovnost a inkluze (DEI) označují propojené zásady řízení lidských zdrojů, které vytvářejí pracovní prostředí, kde se každý cítí oceněný, respektovaný a má možnost se realizovat.
V náboru to znamená zajistit, aby všichni uchazeči měli spravedlivou šanci ucházet se o pracovní pozici, bez ohledu na faktory jako kultura, pohlaví, rasa a původ.
Umělá inteligence hraje klíčovou roli při pomoci personalistům najímat talenty bez zaujatosti a předsudků. Zde je několik příkladů, jak AI zlepšuje DEI v náboru:
1. Snížení zaujatosti při prověřování životopisů a výběru:
Algoritmy umělé inteligence dokážou vybírat profily uchazečů na základě objektivních kritérií, jako jsou dovednosti, odborné znalosti a kvalifikace. Na rozdíl od lidských náborářů tyto algoritmy nezohledňují irelevantní subjektivní faktory, čímž eliminují zaujatost způsobenou nesprávným lidským úsudkem.
- Umělá inteligence analyzuje životopisy na základě předem definovaných relevantních kritérií a ignoruje subjektivní informace, jako jsou jména, věk nebo adresy.
- Screening životopisů pomocí AI je navíc transparentní. Můžete vidět faktory, které algoritmus používá k rozhodnutí. To pomáhá náborářům sledovat, jak jsou uchazeči přijímáni, a včas odhalit případné zaujatosti
2. Rozšířené vyhledávání a oslovování uchazečů
Algoritmy umělé inteligence mohou vyhledávat profily uchazečů z různých zdrojů na základě jejich dovedností, nikoli demografických charakteristik. Tyto nástroje pro personální oddělení dokážou analyzovat popisy pracovních pozic a lze je dokonce využít k identifikaci formulací, které by mohly odradit potenciální uchazeče od podání žádosti o danou pozici.
- Umělá inteligence prohledává různé platformy a databáze, aby naplánovala pohovory s uchazeči, kteří disponují požadovanými dovednostmi, a to bez ohledu na jejich demografické pozadí.
- Umělá inteligence dokáže prohledávat popisy pracovních pozic a hledat v nich zaujaté formulace a navrhovat úpravy, aby byly inkluzivnější
3. Lepší zastoupení a udržení zaměstnanců z nedostatečně zastoupených skupin
Můžete zlepšit iniciativy v oblasti diverzity a inkluze v rámci celého náborového procesu.
Nástroje pro vyhledávání kandidátů založené na umělé inteligenci mohou omezit zaujatost ve výběrovém procesu a umožnit tak postup kvalifikovaným uchazečům. Odborníci na nábor talentů mohou tyto nástroje využít také k poskytování personalizované podpory a zdrojů uchazečům z nedostatečně zastoupených skupin, aby se cítili více vítáni a mohli se lépe integrovat do organizace.
Nástroje umělé inteligence mohou uchazečům z nedostatečně zastoupených skupin nabídnout podporu a zdroje šité na míru, což jim pomáhá přizpůsobit se a prosadit se v rámci organizace.
Hlavní výhody AI při zlepšování DEI
- Objektivní rozhodování: Díky umělé inteligenci se rozhodnutí náborového týmu zakládají na poznatcích založených na datech, čímž se eliminují subjektivní předsudky, které často ovlivňují lidský úsudek
- Širší zásoba talentů: Umělá inteligence rozšiřuje vyhledávání uchazečů o zaměstnání a zajišťuje, že nabídky práce osloví širší a rozmanitější publikum
- Inkluzivní popisy pracovních pozic: Umělá inteligence pomáhá vytvářet popisy pracovních požadavků, které přitahují rozmanité uchazeče tím, že identifikuje a eliminuje zaujatý jazyk
- Podpora udržení zaměstnanců: Umělá inteligence poskytuje průběžnou podporu znevýhodněným skupinám a zlepšuje jejich integraci a udržení v organizaci
Zavedení iniciativ v oblasti DEI založených na umělé inteligenci je prvním krokem k vybudování diverzifikované a dynamické pracovní síly, která pohání inovace a úspěch.
Díky náboru s využitím umělé inteligence vytvoříte inkluzivnější prostředí pro nábor, které zajistí, že všichni uchazeči budou mít spravedlivou šanci na úspěch.
Využití softwaru s umělou inteligencí při náboru zaměstnanců
Software pro nábor s využitím umělé inteligence může být jakýkoli systém, který pomáhá personalistům zefektivnit náborové procesy, analyzovat údaje o uchazečích a přijímat ty nejkvalifikovanější uchazeče.
Nástroje pro nábor obvykle využívají strojové učení a pokročilé algoritmy k:
- automatizujte opakující se úkoly
- zlepšete zapojení uchazečů
- poskytnout informace o náborovém procesu
Skvělým příkladem je ClickUp pro HR týmy, komplexní software pro řízení lidských zdrojů a nábor, který umožňuje náborovým manažerům řídit náborový proces od začátku do konce.
ClickUp nabízí řadu funkcí, které posílí vaši náborovou strategii a zjednoduší proces získávání talentů.
Vyhraďte pracovní prostor pro personální oddělení
Využijte ClickUp Spaces k vytvoření pracovního prostoru určeného speciálně pro nábor. Tímto způsobem můžete spravovat vše, co souvisí s náborovým procesem, na jednom místě.
V rámci Spaces vytvořte různé seznamy, které budou představovat jednotlivé fáze náborového procesu, jako například „Předvýběr uchazečů“, „Prověřování životopisů“, „Pohovor“ nebo „Fáze nabídky“.
Zjednodušte složité náborové procesy
Pomocí úkolů v ClickUp můžete vytvářet akční položky a přiřazovat je náborovým manažerům a osobám provádějícím pohovory. Nastavujte vlastní stavy podle toho, jak se uchazeči pohybují v náborovém procesu.
Zde je příklad:
Název seznamu: Vyhledávání uchazečů
Úkoly
- Vyhledávejte potenciální uchazeče
- Vytvářejte pracovní inzeráty pro různé platformy
- Provádějte předběžné pohovory
Zrychlete nábor pomocí přizpůsobitelných šablon
ClickUp nabízí několik bezplatných šablon pro personální oddělení, které vám ušetří čas a zajistí jednotnost při náboru a dalších činnostech souvisejících s personálními záležitostmi. Zde je několik šablon, které můžete využít k zefektivnění náborového procesu.
Definujte svou náborovou strategii
Využijte šablonu dokumentu pro náborovou strategii ClickUp k vytvoření standardizovaného rámce pro váš náborový proces. Do předdefinovaných polí zadejte podrobnosti o pozici, náborovém manažerovi, záměru pozice a další informace.
Tato šablona vám poskytne vše, co potřebujete k nastavení cílů náboru, plánování jejich dosažení a sledování pokroku.
Vytvořte akční plán náboru
Šablona akčního plánu náboru od ClickUp je přesně to, co potřebujete k nastínění všech kroků nezbytných pro vytvoření dokonalého náborového procesu a zajištění nejlepšího zážitku pro uchazeče. Použijte šablonu k vytvoření kontrolního seznamu všech úkolů a přiřaďte každý úkol příslušnému členovi týmu.
Optimalizujte své náborové a přijímací procesy
Šablona pro nábor a přijímání zaměstnanců od ClickUp udržuje vše v pořádku, od zveřejňování pracovních nabídek přes sledování uchazečů až po formuláře žádostí o zaměstnání. Šablona je komplexní sada nástrojů, která pomáhá náborovým týmům řídit různé aspekty procesu pohovorů a přijímat ty nejlepší talenty.
Naplánujte si pohovory přímo v ClickUp
Kalendářový náhled v ClickUp je praktický nástroj pro vizualizaci vašeho kalendáře a plánování pohovorů s uchazeči o zaměstnání přímo ve vašem HR softwaru. Využijte jej k:
- Zaznamenejte úkoly související s pohovory pomocí úkolů a poté pomocí filtrů zobrazte úkoly související s pohovory ve svém kalendáři
- Přetáhněte úkoly související s pohovory do různých časových slotů podle vaší dostupnosti
- Snadno plánujte pohovory a vyhněte se časovým kolizím
- Pomocí barevně označených úkolů můžete rozdělit pohovory do kategorií podle typu, osob provádějících pohovor nebo fáze procesu
Nejlepší na tom je, že kalendář ClickUp se integruje s vaším kalendářem Google, což vám umožňuje plánovat pohovory přímo v ClickUp – a změny na jedné platformě se promítnou i na druhé.
Zaveďte komplexní a kolaborativní dokumentaci
Pokud jste manažerem náboru, víte, jak důležitá je správná dokumentace pro zefektivnění náborových procesů. Adekvátní dokumentace klíčových zásad, postupů, interakcí, šablon SOP a rozhodnutí je nezbytná pro řízení rizik a dodržování právních předpisů.
Musíte zavést standardizované procesy, které vám pomohou vyhledávat uchazeče a přijímat rozhodnutí o přijetí.
ClickUp Docs organizuje všechny relevantní informace týkající se získávání talentů a souvisejících administrativních úkolů. Vedoucí personálních oddělení a náborové týmy mají k těmto informacím přístup kdykoli je potřebují.
Pomocí Docs můžete dokumentovat náborové příručky a procesy zapracování nových zaměstnanců, vytvářet školicí manuály a sestavovat právní dokumenty.
Nejlepší na tom je, že můžete sdílet dokumenty s příslušnými zúčastněnými stranami a provádět úpravy v reálném čase, což výrazně usnadňuje shromažďování podnětů a udržování dokumentu v aktuálním stavu.
Tip pro profesionály💡: V rámci ClickUp Docs můžete členům týmu přidělovat úkoly a sledovat jejich průběh a aktualizace stavu.
Platforma pro obchodní plánování Pigment ztrojnásobila počet svých zaměstnanců během šesti měsíců po kole financování série B.
Potřebovali řešení, které by zefektivnilo proces zapracování nových zaměstnanců, který do té doby zahrnoval e-maily, zprávy na Slacku a kontrolní seznamy v Notionu.
Zde je přehled toho, jak ClickUp splnil všechny požadavky jako nástroj pro celofiremní spolupráci při zapracování nových zaměstnanců:
- Centrální platforma pro řízení spolupráce
- Přizpůsobitelné úkoly ClickUp, které lze přiřadit více členům týmu, aby mohli spolupracovat na projektech jakéhokoli rozsahu
- Šablony a automatizace optimalizují proces zapracování nových zaměstnanců
Výsledek?
- 88% nárůst efektivity zapracování nových zaměstnanců
- Zkrácení doby cyklu oprav chyb o 83 %
- 20% zvýšení efektivity komunikace v týmu
„Chtěli jsme zajistit, aby všechny různé týmy sdílely společnou platformu, na které bychom mohli spolupracovat a nic by nám neuniklo. Chtěli jsme zachovat vysokou efektivitu v našich každodenních operacích při rozšiřování v prostředí, kde se upřednostňuje práce na dálku a globální působnost.“
„Chtěli jsme zajistit, aby všechny různé týmy sdílely společnou platformu, na které bychom mohli spolupracovat a nic by nám neuniklo. Chtěli jsme zachovat vysokou efektivitu v našich každodenních operacích při rozšiřování v prostředí, kde se upřednostňuje práce na dálku a globální působnost.“
ClickUp Brain pro náborové týmy
Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, může zvýšit efektivitu náborových týmů, optimalizovat pracovní postupy náborových projektů a efektivně spravovat informace, čímž zkracuje dobu potřebnou k přijetí nového zaměstnance.
Nástroje pro nábor s využitím umělé inteligence od ClickUp uvolní váš personální tým, aby se mohl soustředit na činnosti, které zvyšují efektivitu náborového procesu a pomáhají najít vhodné kandidáty.
S ClickUp Brain získáte přístup k:
Správce znalostí AI
Získejte okamžité a přesné odpovědi na dotazy týkající se náborového procesu. ClickUp Brain čerpá informace z vašich pracovních prostorů, úkolů a dokumentů, aby vám poskytl co nejkontextovější odpověď. Můžete vyhledat konkrétní informace, aniž byste museli prohledávat několik dokumentů.
Čtěte více: Nástroje umělé inteligence pro startupy
Projektový manažer pro AI
Nábor kvalifikovaných uchazečů je časově náročný a pracný proces. ClickUp Brain vám ulehčí část práce automatizací opakujících se úkolů, jako je plánování úkolů, přidělování akčních položek a aktualizace statusů uchazečů.
Asistent pro psaní s využitím umělé inteligence
Pokud máte potíže s vytvářením popisů pracovních pozic nebo psaním e-mailů uchazečům, ClickUp Brain vám poslouží také jako asistent pro psaní a tyto úkoly zjednoduší.
Na základě vašich zadání vytváří jasné a stručné popisy pracovních pozic, generuje šablony pro komunikaci v různých fázích náborového procesu a dokonce připravuje návrhy školicích materiálů, náborových zpráv nebo dokumentů pro zapracování nových zaměstnanců.
Vylepšete svou náborovou strategii s ClickUp
Software pro nábor s využitím umělé inteligence zvyšuje efektivitu v každé fázi náborového procesu, od vyhledávání uchazečů a prověřování životopisů až po hodnocení dovedností a výběr uchazečů pro pohovory.
Algoritmy umělé inteligence využívají poznatky založené na datech k náboru kvalitnějších uchazečů, kteří zapadají do firemní kultury, čímž eliminují lidské předsudky a zajišťují vysoce efektivní a spravedlivý náborový proces.
All-in-one software pro nábor s umělou inteligencí od ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k zefektivnění náborového procesu a nalezení nejkvalifikovanějších uchazečů.
Doporučujeme začít vytvořením pracovního prostoru pro vaše personální oddělení, přidělením úkolů členům týmu pomocí ClickUp Tasks, použitím předem připravených šablon k dokumentaci a správě náborových týmů, zavedením společné úpravy pomocí ClickUp Docs a synchronizací vašeho Google Kalendáře s ClickUp Calendar.
To, co dělá z ClickUp nejlepší náborový nástroj využívající umělou inteligenci, je jeho vestavěný AI asistent ClickUp Brain, který slouží zároveň jako správce znalostí, projektový manažer a asistent pro psaní.
