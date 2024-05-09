Co jsou rámce pro řízení výkonu? Podrobný průvodce

Rámec řízení výkonu je strukturovaný proces, který pomáhá vedoucím týmů nebo manažerům lidských zdrojů sledovat a zlepšovat výkonnost zaměstnanců. Zahrnuje stanovení konkrétních cílů a měření výkonu zaměstnanců v souvislosti s těmito cíli.
Rámce pro řízení výkonu jsou nedílnou součástí každé organizace. Pomáhají vedoucím týmů sledovat cíle zaměstnanců v oblasti učení a rozvoje a zajišťují jejich neustálý růst. Tyto rámce také pomáhají udržovat motivaci zaměstnanců tím, že jim stanovují konkrétní cíle, kterých mají dosáhnout.
Tyto rámce představují výrazné zlepšení oproti tradičním metodám sledování výkonu, které bývaly buď nestrukturované, nebo volně strukturované. Díky rozdělení procesu na jasně definované kroky zvyšují rámce pro řízení výkonu jeho efektivitu.
Jak ale vytvořit rámec pro řízení výkonu a jaké druhy rámců existují?
Čtěte dál a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o rámcích pro řízení výkonu.
Shrnutí:
- Rámec řízení výkonu má pět prvků
- Organizace používají jeden z pěti různých rámců řízení výkonu
- Chcete-li vytvořit a implementovat efektivní rámec, musíte: Stanovit dosažitelné cíle a jasně je formulovat Stanovit klíčové metriky pro měření Sledovat výkonnost a poskytovat průběžnou zpětnou vazbu Vyhledávat zpětnou vazbu, abyste mohli proces neustále vylepšovat Školit týmy o výhodách systému
- Tyto rámce přinášejí řadu výhod, jako je vyšší motivace, lepší spolupráce v týmu a lepší udržení zaměstnanců.
Základní prvky rámce pro řízení výkonu
Ačkoli existují různé typy rámců pro řízení výkonu, základní prvky zůstávají ve všech případech stejné.
Zde jsou klíčové prvky každého rámce pro řízení výkonu:
- Stanovení cílů: Stanovte cíle pro své zaměstnance a jasně jim sdělte svá očekávání. Měli byste také upřesnit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které budete používat k měření výkonu. Některé organizace také zveřejňují pobídky pro zaměstnance, kteří tyto cíle splní nebo překročí.
- Měření výkonu: Měření výkonu zaměstnanců pomocí sledování definovaných metrik a KPI a pravidelného hodnocení pokroku každého zaměstnance.
- Zpětná vazba a školení: Pravidelně komunikujte se svými zaměstnanci a poskytujte jim průběžnou zpětnou vazbu, aby věděli, jaké dělají pokroky a v čem se mohou zlepšit. Pomáhá to udržovat transparentnost a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
- Pravidelné hodnocení: Provádějte pravidelně strukturovaná hodnocení pro formální posouzení výkonu. V případě potřeby zařaďte zaměstnance s nízkým výkonem do plánů na zlepšení výkonu.
- Odměny a uznání: Sdělte každému zaměstnanci jeho roční hodnocení a nabídněte odměny a uznání těm nejlepším.
Bez ohledu na to, jaký systém řízení výkonu používáte, tyto základní prvky budou součástí procesu. Během celého procesu zajistěte úplnou transparentnost a otevřenou komunikaci mezi vámi a členy vašeho týmu.
Typy rámců pro řízení výkonu
Organizace po celém světě běžně používají pět rámců pro řízení výkonu zaměstnanců. Posuďte každý z nich, než se rozhodnete, který je pro vaši organizační strategii nejvhodnější.
Cíle a klíčové výsledky (OKR)
Jedná se o jednoduchý, ale účinný systém řízení výkonu, ve kterém stanovíte výkonnostní cíle v závislosti na cílech organizace. Uvádí také klíčové výsledky nebo výstupy, které slouží k určení individuálního výkonu zaměstnanců.
Pro začátek využijte šablonu ClickUp OKR Framework Template.
Jedná se o připravenou šablonu, kterou lze přizpůsobit a která vám pomůže stanovit cíle, sledovat jejich plnění a měřit klíčové výsledky. Máte možnost nastavit priority a třídit OKR podle typu, oddělení, data zahájení a termínu splnění. Díky tomu je sledování vašich cílů a klíčových měřítek velmi snadné.
Pokud chcete sledovat OKR společnosti, je pro vás nejlepší volbou šablona ClickUp Company OKRs and Goals Template.
Tato šablona vám umožňuje segmentovat cíle podle oddělení, pokroku, kategorie a dalších kritérií. K dispozici jsou také značky, které vám pomohou kategorizovat jednotlivé cíle. Další výhodou je, že vám umožňuje stanovit kvantitativní cíle, což usnadňuje měření výkonu.
Zde je několik příkladů OKR, které vám pomohou získat představu o tom, jak nastavit OKR:
1. Cíl: Zlepšit SEO vašeho webu
Klíčové výsledky:
- Nárůst počtu měsíčních návštěvníků webu
- Zvýšení pozice ve vyhledávání pro X klíčových slov
- Zvýšení počtu kvalitních zpětných odkazů na váš web
2. Cíl: Uspořádat úspěšný webinář s odborníky z oboru
Klíčové výsledky:
- Počet registrací na webinář
- Počet a kvalita odborníků z oboru, kteří přijali pozvání
- Počet konverzí dosažených prostřednictvím webináře
V rámci OKR se hodnocení výkonu obvykle provádí čtvrtletně. Frekvenci však můžete zvýšit podle potřeb vaší firmy a školení.
Řízení podle cílů (MBO)
Řízení podle cílů, které poprvé popularizoval Peter Drucker, zahrnuje stanovení realistických a dosažitelných cílů pro zaměstnance a hodnocení jejich výkonu v souvislosti s těmito cíli. Tyto cíle jsou v souladu s celkovými cíli společnosti a mají širší rozsah než konkrétní výkonnostní cíle pro každého zaměstnance.
Na rozdíl od rámce OKR není MBO tak zaměřeno na metriky. Cílem je dosáhnout cíle v předem stanoveném časovém rámci, nikoli rozebírat každý KPI a sledovat, zda došlo ke zlepšení.
MBO tedy zahrnuje monitorování a hodnocení výkonu pomocí různých nástrojů pro podávání zpráv.
Pojďme si to vysvětlit na příkladu.
Řekněme, že vedete sportovní tým a vaším cílem je vyhrát šampionát za 5 let. MBO vyžaduje, abyste si stanovili menší cíle, které vedou k primárnímu cíli. V tomto případě by vaše cíle mohly být:
- Umístěte se do dvou let v první pětce šampionátu
- Vyhrajte druhé místo v šampionátu za 4 roky
- Vyhrajte šampionát a obsaďte první místo v 5. ročníku
Cíle jsou dostatečně jasné, abyste mohli sledovat, zda jsou splněny, aniž byste potřebovali analýzu dat nebo sledování metrik. To je MBO v praxi.
Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Goals k nastavení realistických cílů a sledování jejich plnění. Použijte jej k nastavení cílů pro svůj tým, včetně týdenních nebo měsíčních cílů pro každého člena týmu. Nabízí vizuální sledování cílů, které vám umožní vidět pokrok každého člena týmu v plnění jeho cílů a úkolů.
Systémy založené na hodnocení lidských zdrojů
Jedná se o rámec řízení výkonu, ve kterém personální tým hodnotí výkon zaměstnanců a poskytuje zpětnou vazbu namísto vedoucích týmů nebo nadřízených manažerů.
V tomto případě se cíle netýkají projektů ani technických dovedností, ale zaujímají spíše holistický pohled na růst a rozvoj zaměstnanců.
Takové systémy řízení výkonu vám pomohou identifikovat silné a slabé stránky každého zaměstnance, což vám pomůže přiřazovat správné úkoly správným lidem. Umožní vám také porozumět jiným aspektům než jen výkonu projektu, jako je zapojení zaměstnanců a jejich zájmy.
Mezi příklady věcí, které personalisté sledují při měření růstu a rozvoje, patří:
- Počet školení absolvovaných zaměstnancem za účelem zvýšení kvalifikace
- Účast na teambuildingových a organizačních aktivitách
Na rozdíl od rámců zaměřených na výsledky, jako je OKR, tyto systémy nevyžadují časté kontroly. Obvykle se hodnocení výkonu provádí pololetně nebo ročně.
Tip pro profesionály: Pro zefektivnění procesu použijte softwarová řešení pro řízení talentů, jako je ClickUp. Pomáhá se vším, od zapracování nových zaměstnanců až po řízení výkonu, a je velmi užitečné pro týmy HR a vedoucí týmů.
Například ClickUp Goals vám pomůže se stanovením cílů, zatímco ClickUp Employee Performance KPI Tracking Template vám pomůže měřit výkonnost zaměstnanců v souvislosti s těmito cíli.
Šablona obsahuje sedm vlastních polí, do kterých můžete zadat kritéria KPI, jako je oddělení, cílová hodnota, pokrok atd. K sledování jednotlivých KPI můžete také použít vlastní stavy, jako je „Na dobré cestě“, „Ohroženo“ atd.
Umožňuje také komentáře a zmínky, které zvyšují motivaci a angažovanost zaměstnanců.
Balanced scorecard
Jedná se o jeden z nejkomplexnějších a nejstrukturovanějších rámců pro řízení výkonu, protože vám pomáhá hodnotit výkon zaměstnanců z různých úhlů pohledu. Mezi tyto úhly pohledu patří zákazníci, finance, učení a růst a interní procesy.
Rámec hodnotí zaměstnance podle různých parametrů v těchto čtyřech kategoriích, jak je patrné z názvu. Pomáhá sladit výkonnost zaměstnanců s očekáváními zákazníků i cíli společnosti.
Zde je příklad rámce pro řízení výkonu Balanced Scorecard v praxi.
|Finanční perspektiva
|Perspektiva zákazníka
|Cíle
|Opatření
|Cíle
|Opatření
|Nižší provozní náklady
|KPI: Procentuální snížení provozních nákladů
|Zlepšete spokojenost zákazníků
|KPI: Net Promoter Score (NPS)
|Cíl: 5% snížení za jeden rok
|Cíl: NPS 70 nebo vyšší
|Interní obchodní perspektiva
|Perspektiva učení
|Cíle
|Opatření
|Cíle
|Opatření
|Zefektivněte vývoj produktů
|KPI: Doba uvedení na trh
|Zvyšte kvalifikaci zaměstnanců
|KPI: Počet absolvovaných školení
|Cíl: Zkrátit čas o 10 %
|Cíl: 5 a více školení ročně na jednoho zaměstnance
Jelikož se jedná o jeden z komplexnějších rámců, doporučujeme použít šablony Balanced Scorecard namísto toho, abyste začínali od nuly. Ušetříte tak čas a úsilí a zároveň zefektivníte celý proces.
Vyzkoušejte šablonu ClickUp Balanced Scorecard Template, abyste mohli začít. Jde nad rámec cílů a měřítek a zahrnuje cíle a pobídky pro každou kategorii. Díky tomu je scorecard podrobnější než typická balanced scorecard. Šablona je připravena k použití, takže stačí vyplnit podrobnosti a vytvořit balanced scorecard pro vaši společnost během chvilky. Je také zcela přizpůsobitelná, takže ji můžete upravit podle svých potřeb.
360stupňová zpětná vazba
Metoda 360stupňové zpětné vazby je běžně používaný rámec pro řízení výkonu, který se skvěle hodí pro řízení výkonu zaměstnanců na vyšších pozicích. Funguje tak, že shromažďuje zpětnou vazbu od nadřízených, podřízených a kolegů, aby poskytla ucelený obraz o výkonu dané osoby.
Zohledňuje také kvalitativní zpětnou vazbu, nikoli pouze kvantitativní měřítka výkonu. Můžete například shromažďovat zpětnou vazbu o tom, jak ostatní vnímají daného zaměstnance.
Vezměme si jako příklad velkou agenturu zabývající se obsahovým marketingem, kde každý manažer prochází 360stupňovou zpětnou vazbou.
To by znamenalo, že kromě přímého nadřízeného by mezi hodnotiteli mohli být i jejich přímí podřízení, kolegové z jiných týmů, se kterými pravidelně spolupracují, a jejich hlavní zainteresované strany.
Pro account manažera v této společnosti by kromě jeho manažera a vlastního týmu mohla být vyžádána 360° zpětná vazba od manažerů designového týmu, týmu pro obsah a týmu pro sociální média – tedy od kolegů, se kterými pravidelně komunikuje a spolupracuje. Kromě toho by zpětná vazba mohla zahrnovat i připomínky od vedoucího vertikálního obchodního oddělení a několika hlavních klientů.
Díky zahrnutí názorů lidí, se kterými account manager komunikuje na různých úrovních, poskytuje 360stupňová zpětná vazba podrobnější a komplexnější obraz o jeho výkonu a měkkých dovednostech. Formát zpětné vazby zahrnuje prostor pro volné odpovědi, což pomáhá identifikovat problémy, které přímý nadřízený tohoto zaměstnance možná nezaznamenal.
Tento proces zahrnuje řadu formulářů a průzkumů, proto je skvělým nápadem použít software pro 360stupňovou zpětnou vazbu, který automatizuje proces sběru formulářů.
Vytvoření rámce pro řízení výkonu
Vytvoření systému řízení výkonu pro vaši organizaci není snadné, i když použijete jeden z osvědčených rámců. Zde je několik tipů a triků, které vám pomohou vytvořit efektivní rámec.
Stanovení dosažitelných cílů a vytváření záměrů
Prvním krokem v procesu řízení výkonu je stanovení cílů pro vaše zaměstnance, bez ohledu na to, jaký rámec používáte.
Pokud stanovíte dosažitelné cíle, týmy budou motivovány k jejich dosažení a získání dobrého hodnocení výkonu. Stanovení nereálných cílů je však může demotivovat, protože budou mít pocit, že nejsou schopny splnit vaše očekávání.
Stanovte a sdělte každému zaměstnanci jasné a dosažitelné cíle.
Potřebujete snadný způsob, jak stanovit cíle?
Využijte šablonu SMART Goals od ClickUp k nastavení konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově ohraničených cílů pro vaše zaměstnance.
Šablona vám také umožňuje používat vlastní stavy k sledování pokroku každého cíle a zjišťování, zda je na dobré cestě, nebo ne.
Tato šablona seznamu vám také pomůže kategorizovat cíle a přidat 12 vlastních atributů pro podrobnější přehled. Nabízí různé zobrazení, včetně zobrazení pracovního listu SMART Goal, kde můžete brainstormovat a ukládat všechny své nápady.
Využití analytických nástrojů a ukazatelů výkonnosti
Při stanovování cílů pro vaše zaměstnance je nezbytné přiřadit každému cíli klíčové ukazatele výkonnosti a určit, jak budete sledovat různé metriky výkonnosti.
Využijte nástroje pro řízení výkonu k sledování výkonu zaměstnanců na základě klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metrik a připravte si čísla pro hodnocení výkonu.
Řešení ClickUp Human Resources nabízí nespočet funkcí, které vám pomohou řídit výkonnost týmu, včetně sledování KPI a hodnocení výkonnosti.
Šablona ClickUp Performance Management KPI Tracking Template je například ideální pro sledování KPI zaměstnanců. Umožňuje vám seřadit a kategorizovat různé KPI podle oddělení a stavu. To vám pomůže sledovat výkonnost na úrovni oddělení.
Pomocí okruhu OKR oddělení můžete sladit individuální a týmové cíle s celkovými cíli organizace a pomocí okruhu pokroku můžete identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Důraz na průběžnou zpětnou vazbu a pravidelné kontaktní body
Řízení výkonu je oboustranný, nepřetržitý proces. Po stanovení počátečních cílů je třeba sledovat výkonnost zaměstnanců a informovat je o jejich pokroku.
Sledování KPI a používání analytických nástrojů, jak již bylo zmíněno, vám pomůže poskytnout zaměstnancům přesné informace, které jim pomohou zlepšit jejich výkonnost.
Při hodnocení výkonu používejte strukturovaný přístup. Pomůže vám s tím šablona ClickUp Performance Review Template.
Využijte jej k sestavení programu a sepsání klíčových bodů k diskusi pro vaše individuální schůzky zaměřené na hodnocení výkonu. Zajistí vám to, že se budete držet tématu a diskuse bude zaměřená.
Poté můžete akční body převést na úkoly v ClickUp a začlenit je do svého pracovního postupu.
ClickUp nabízí také několik dalších šablon pro hodnocení výkonu. Upravte je podle svých představ a podle svých požadavků přidávejte nebo odstraňujte sekce.
Alternativně můžete použít ClickUp Brain k rychlému vygenerování hodnocení výkonu zaměstnanců.
ClickUp Performance Review Generator je nástroj založený na umělé inteligenci, který vám umožňuje zadat údaje o zaměstnancích a na základě analýzy všech dat v platformě ClickUp vygeneruje podrobné hodnocení výkonu. Využívá strojové učení, aby poskytoval konzistentně přesná hodnocení.
Pokud zaměstnanec nepodává dobré výkony, zvažte jeho zařazení do plánu zlepšení výkonu (PIP) a dejte mu šanci se zlepšit. Využijte hotové šablony PIP, které vám tento proces usnadní.
Zapojení zaměstnanců prostřednictvím nástrojů pro zpětnou vazbu
Nakonec si vyžádejte zpětnou vazbu od zaměstnanců a využijte ji k analýze procesů, abyste mohli svůj rámec řízení výkonu neustále vylepšovat.
Využijte nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců k sdílení průzkumů a shromažďování zpětné vazby o vašem procesu řízení výkonu. K tomu se skvěle hodí ClickUp Form View, který vám umožňuje vytvářet jedinečné formuláře pro shromažďování zpětné vazby podle vašich požadavků.
Význam a výhody rámce pro řízení výkonu
Dosud jsme diskutovali o klíčových prvcích rámce pro řízení výkonu, typech rámců a tipech pro jejich vytvoření. Ale proč jej vlastně potřebujete? Opravdu stojí za tu námahu?
Krátká odpověď zní ano. Stojí to za námahu a je to velmi prospěšné pro každou organizaci.
Seznamte se s jeho různými výhodami a pochopte, proč potřebujete strukturovaný rámec namísto tradičního procesu hodnocení výkonu.
Zvýšená produktivita a motivace
Rámec řízení výkonu vytváří strukturovaný proces pro stanovení cílů, řízení výkonu zaměstnanců a poskytování zpětné vazby.
Když stanovíte svým zaměstnancům konkrétní cíle, mají k čemu směřovat a co dosáhnout. Samozřejmě budete muset nabídnout pobídky za splnění nebo překročení cílů, například bonus nebo povýšení.
S jasnými cíli budou vaši zaměstnanci více motivováni k dobré práci, plnění cílů a získávání odměn.
Lepší komunikace a týmová práce
Bez ohledu na to, jaký rámec řízení výkonu si vyberete, musíte se pravidelně scházet se svým týmem a informovat ho o jeho pokroku. To je klíčový prvek každého rámce.
Tato pravidelná komunikace pomáhá udržet všechny na stejné vlně a zajišťuje, že nedochází k nesouladu v očekáváních.
Když se vy a váš tým shodnete na tom, jak tým funguje a co je třeba dosáhnout, všichni budou spolupracovat na dosažení cílů týmu.
Zvýšená retence zaměstnanců a snížená fluktuace
Dobrý rámec pro řízení výkonu vám pomůže zlepšit komunikaci s vaším týmem a zajistit transparentnost ohledně výkonu zaměstnanců.
Díky této transparentnosti budou vaši zaměstnanci přesně vědět, jak si vedou a jaké bonusy nebo odměny mohou na konci roku očekávat.
To pomáhá udržet vysokou motivaci zaměstnanců s vynikajícími výsledky, protože vědí, že jejich výkon bude oceněn a odměněn.
Zabráníte tak také situacím, kdy si zaměstnanci myslí, že během roku podali dobrý výkon, ale při ročním hodnocení zjistí, že tomu tak není. Takové nesoulady v očekáváních vedou k nespokojenosti a často přimějí lidi k odchodu z organizace.
Překonávání překážek při zavádění rámce pro řízení výkonu
Zde je několik tipů, které vám pomohou předvídat a překonat běžné výzvy, kterým můžete čelit při implementaci rámce pro řízení výkonu.
Plánování pro případ neúspěchu a poučení se ze zpětné vazby
Při navrhování rámce pro řízení výkonu nečekejte, že vše bude hned napoprvé dokonalé. Buďte připraveni na možné výzvy a překážky a dobře je zvládněte.
Poučte se z každého neúspěchu a vylepšete proces. Požádejte svůj tým o podněty k optimalizaci rámce.
Pořádávejte pravidelné brainstormingové schůzky pomocí ClickUp Meetings a vylepšujte svůj rámec tak často, jak je to potřeba.
Po několika iteracích můžete odstranit všechny nedostatky a zajistit hladký průběh procesu.
I tak buďte otevření zpětné vazbě a snažte se o neustálé zlepšování.
Školení a zapojení zaměstnanců pro hladkou implementaci
Zavedení nového rámce pro řízení výkonu může být náročné, pokud jde o zapojení zaměstnanců. Mnoho lidí se raději vyhýbá změnám, zejména těm, které mohou mít negativní dopad na jejich roční bonusy.
Budete potřebovat dobrý software pro zapojení zaměstnanců a efektivní školicí programy, abyste své zaměstnance informovali a vzdělávali o tom, proč je to dobrá změna. Vysvětlete výhody zavedení rámce pro řízení výkonu a jak pomáhá efektivněji dosahovat cílů organizace.
Proveďte školicí programy, abyste zaměstnance seznámili s tím, jak budou věci fungovat v budoucnu. Sdělte jim, jak často budete pořádat hodnocení výkonu a co mohou od těchto hodnocení očekávat.
Tip pro profesionály: Využijte sdílené dokumenty ClickUp Docs k vytvoření centralizované znalostní báze pro zaměstnance a k jejich vzdělávání v oblasti rámce řízení výkonu zaměstnanců a jeho dopadu.
Přizpůsobte si a použijte šablonu ClickUp Training Rollout Plan (Plán zavádění školení ClickUp) k provedení plánovaných školení. Umožní vám vytvořit podrobný plán školení s možností kategorizovat školení podle složitosti, například na základní a pokročilá.
K plánování harmonogramu jednotlivých školení můžete použít Zobrazení harmonogramu. Úkoly průběžně aktualizujte, aby byli všichni zúčastnění informováni.
Struktura řízení výkonu s ClickUp
Rámce pro řízení výkonu organizují a strukturovají procesy stanovování cílů, sledování výkonu zaměstnanců a hodnocení do jednoho integrovaného systému.
Tyto rámce vám pomohou efektivně řídit výkonnost zaměstnanců a zachovat úplnou transparentnost. To zlepšuje zapojení zaměstnanců, jejich motivaci a v konečném důsledku i jejich loajalitu.
Dobré softwarové řešení pro řízení výkonu, jako je ClickUp, vám pomůže se všemi aspekty procesu. Každý úkol bude efektivnější, od stanovení cílů až po sběr zpětné vazby od zaměstnanců. Dokonce zefektivňuje proces vývoje rámce tím, že poskytuje řadu šablon, které vám pomohou začít.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte jeho funkce.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jakých je pět typů řízení výkonu?
Ačkoli existuje mnoho rámců pro řízení výkonu, těchto pět patří mezi nejoblíbenější:
- OKR neboli cíle a klíčové výsledky
- MBO neboli řízení podle cílů
- Systémy založené na hodnocení lidských zdrojů
- Balanced Scorecard
- 360stupňová zpětná vazba
2. Jakých je 5 procesů řízení výkonu?
Pět klíčových procesů řízení výkonu zahrnuje stanovení cílů, měření výkonu, zpětnou vazbu a školení, pravidelné hodnocení a odměny a uznání. Bez ohledu na rámec řízení výkonu vašich zaměstnanců musíte tyto procesy provádět v nějaké formě.
3. Jaké jsou tři pilíře cyklu řízení výkonu?
Tři pilíře cyklu řízení výkonu jsou stanovení cílů, poskytování pravidelné zpětné vazby a provádění pravidelných strukturovaných hodnocení.
Cyklus začíná stanovením realistických cílů pro vaše zaměstnance. V této fázi také určíte, jak budete měřit výkonnost zaměstnanců ve vztahu k těmto cílům a jaké metriky budete sledovat.
Druhá fáze zahrnuje měření výkonu, poskytování průběžné zpětné vazby a koučování zaměstnanců, aby dosahovali lepších výsledků.
Třetí fáze zahrnuje pravidelné hodnocení výkonnosti zaměstnanců a nabídku pobídek odpovídajících jejich výkonnosti.