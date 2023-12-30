10 nejlepších certifikátů v oblasti programování, které vám pomohou zlepšit vaše pracovní a kariérní vyhlídky

Od vytvoření prvního programu Hello, World! až po sestavení první hry ve Scratchi – cesta každého programátora začíná téměř stejně.
Ale tím to (vždy) nekončí.
Než se stanete odborníkem a získáte vysněnou práci, budete muset strávit měsíce, dokonce roky, neustálým učením a zdokonalováním se. Získání certifikátů pro vývojáře je nezbytnou součástí této cesty, protože vám pomohou rozvíjet dovednosti a získat impuls, který potřebujete k úspěchu.
Abychom vám poskytli inspiraci, představíme vám 10 vynikajících certifikátů v oblasti programování a kódování, které můžete získat a posílit tak svou kariéru v oblasti vývoje softwaru.
Co jsou certifikace v oblasti programování?
Programátorské certifikáty jsou formální doklady vydávané po absolvování testu nebo zkoušky, které hodnotí vaši úroveň znalostí a kompetencí v konkrétní oblasti programování. Slouží jako oficiální doklad vaší odbornosti a na trhu práce mají obvykle značnou váhu a důvěryhodnost.
Zatímco některé certifikace jsou spojeny s povinným nebo doporučeným školením či kurzem, jiné umožňují samostudium nebo pracovní zkušenosti a/nebo vysokoškolské vzdělání.
Certifikace jsou regulovány profesními organizacemi, vzdělávacími institucemi nebo významnými jmény v oboru, jako jsou Oracle, Microsoft a Azure. Obvykle mají minimální požadavky, které musíte splnit, než budete moci složit zkoušku nebo se zapsat do vzdělávacího programu.
Programátorské certifikace se obvykle dělí do několika úrovní, které odpovídají odborným znalostem a zkušenostem uchazeče. Počáteční úroveň se běžně označuje jako vstupní úroveň, následuje úroveň asociovaná a profesionální.
Certifikace v oblasti programování vs. certifikace v oblasti kódování
Ačkoli se někdy používají zaměnitelně, programování a kódování jsou odlišné, ale úzce související pojmy. Zjednodušeně řečeno, kódování je pouze jedním z aspektů programování, které je širším pojmem zahrnujícím také plánování, navrhování, testování a ladění počítačových programů.
Certifikace v oblasti kódování a programování se vztahují k různým oblastem odborných znalostí. Profesionální certifikace pokrývají různé obory, jako je vývoj softwaru, návrh algoritmů, datová věda, informatika a systémová analýza.
Na druhou stranu, programování obvykle zahrnuje psaní instrukcí pro počítač v editoru kódu, takže certifikáty v oblasti programování ověřují znalost konkrétních programovacích jazyků, jako jsou Python a Java.
Výhody získání certifikátu v oblasti programování
Kromě toho, že jsou měřítkem odbornosti a znalostí, mají programovací certifikáty řadu dalších výhod, včetně následujících:
- Kariérní postup: Certifikace vám obecně umožňují ucházet se o vyšší pozice a v důsledku toho i o lepší platové ohodnocení.
- Relevance: V neustále se měnícím technologickém prostředí vám certifikace v oblasti programování zajistí, že vaše dovednosti zůstanou relevantní a budou odpovídat požadavkům trhu práce.
- Získání znalostí: Příprava na certifikace v oblasti programování může poskytnout strukturovaný způsob, jak si osvojit dovednosti a pojmy nezbytné pro vyniknutí ve vaší kariéře.
- Důvěryhodnost: Certifikáty v oblasti programování potvrzují vaše dovednosti a zkušenosti zaměstnavatelům a zvyšují vaše šance na získání zaměstnání.
10 nejlepších programovacích certifikátů, které můžete získat
Při práci v tak dynamickém oboru, jakým je vývoj softwaru, je neustálé vzdělávání nezbytné, abyste drželi krok s nejnovějšími trendy a změnami. Ať už jste nováčkem v programování nebo zkušeným veteránem, certifikátů, které můžete získat, je téměř nekonečné množství!
Ne všechny certifikáty v oblasti programování jsou však stejné, a proto vám představujeme 10 nejvýznamnějších certifikátů, které mohou mít skutečný vliv na váš profesní rozvoj. Pojďme se na ně podívat.
1. AWS Certified Developer-Associate
Certifikace AWS Certified Developer-Associate prověří vaše znalosti v oblasti vývoje, optimalizace a nasazování cloudových technologií na platformě Amazon Web Services (AWS). Obvykle pokrývá oblasti jako základní služby AWS, nasazování, správa databází a bezserverová technologie.
Uchazečům se doporučuje mít obecné znalosti v oblasti IT, včetně znalosti programovacího jazyka vyšší úrovně, vývojových nástrojů a schopnosti používat cloudové aplikace při psaní kódu.
Otázky v testu jsou ve formátu výběru z více možností a více odpovědí a jsou bodovány nad 1 000. Pro úspěšné složení testu je třeba získat 720 bodů a každá tematická oblast má jinou váhu.
Tematické oblasti
- Vývoj kódu pro aplikace hostované na AWS
- Bezpečnost
- Nasazení aplikačních artefaktů na AWS
- Odstraňování problémů a optimalizace
Cena
- 150 $
Způsobilost/doporučení
- Jednotlivci ovládající jeden vysoký programovací jazyk
- Znalost AWS
- Zkušenosti s IT a cloudovými službami
Formát zkoušky
- 65 otázek s výběrem jedné nebo více správných odpovědí
- 130 minut
2. CIW Web Development Professional
Certification Partners je přední certifikační společnost, která poskytuje vzdělávací programy pro odborníky v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, zejména program CIW (Certified Internet Web Professional).
Certifikace CIW je komplexní, nezávislá na dodavateli, která prověřuje vaše znalosti a porozumění konceptům a aplikacím vývoje webových stránek. Patří sem HTML, CSS, Javascript a principy webového designu/správy.
Pro získání certifikace CIW Web Development Professional musí uchazeči složit tři samostatné zkoušky/certifikace:
- CIW Javascript Specialist
- CIW Database Design Specialist
- CIW pokročilý specialista na HTML5 a CSS3
Tematické oblasti
- HTML5
- Základy jazyka Javascript, implementace kódu a implementace webových stránek
- CSS
- Návrh a plánování databází
- Strukturovaný dotazovací jazyk
Cena
- CIW Javascript Specialist: 150 $
- CIW Database Design Specialist: 150 $
- CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: 150 $
Způsobilost/doporučení
- CIW Javascript Specialist CIW Web Foundations Associate nebo jeho ekvivalent Znalost vývoje webových stránek a konfigurace sítí Znalost vývoje HTML kódu
- CIW Web Foundations Associate nebo jeho ekvivalent
- Znalost vývoje webových stránek a konfigurace sítí
- Znalost vývoje HTML kódu
- CIW Database Design Specialist Základní znalost databází Znalost operačních systémů, jako je Windows 7
- Základní znalosti databází
- Znalost operačních systémů, jako je Windows 7
- CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist Základní znalosti kódování HTML a CSS CIW Site Development Associate nebo ekvivalent
- Základní znalosti kódování HTML a CSS
- CIW Site Development Associate nebo jeho ekvivalent
- CIW Web Foundations Associate nebo jeho ekvivalent
- Znalost vývoje webových stránek a konfigurace sítí
- Znalost vývoje HTML kódu
- Základní znalosti databází
- Znalost operačních systémů, jako je Windows 7
- Základní znalosti kódování HTML a CSS
- CIW Site Development Associate nebo jeho ekvivalent
Formát zkoušky
- CIW Javascript Specialist: 55 otázek, 90 minut
- CIW Database Design Specialist: 50 otázek, 90 minut
- CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: 56 otázek, 75 minut
3. Certifikovaný profesionální vývojář cloudových aplikací Google
Certifikace Google Certified Professional Cloud Developer je určena k prokázání vašich znalostí v oblasti provozu a vývoje softwarových řešení v cloudu. Certifikace potvrzuje, že jste schopni navrhovat, nasazovat a spravovat cloudové aplikace a integrovat je se službami Google.
Tematické oblasti
- Návrh cloudových aplikací
- Vytváření a nasazování aplikací
- Integrace cloudových služeb Google
- Správa nasazených aplikací
Cena
- 200 $ (včetně daně, kde je to relevantní)
Způsobilost/doporučení
- Doporučujeme 3+ roky praxe v oboru
- Doporučeno 1+ rok zkušeností s designem pomocí platformy Google Cloud
Formát zkoušky
- 50–60 otázek; výběr z více možností a výběr více možností
4. Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer
Ať už se používá pro vývoj mobilních nebo webových aplikací, Java je jedním z nejuniverzálnějších a nejpoužívanějších programovacích jazyků. Pokud tedy chcete upevnit své dovednosti v psaní efektivního kódu v Javě, certifikace Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer by pro vás mohla být tou pravou volbou.
Jedná se o certifikaci na základní úrovni určenou pro začínající programátory, která jim pomáhá osvojit si základy jazyka Java a techniky kódování.
Tematické oblasti
- Základy jazyka Java a datové typy
- Operátory a rozhodovací konstrukce
- Pole, smyčkové konstrukce, metody a zapouzdření
- Dědičnost
- Práce s vybranými třídami z Java API
Cena
- 95 $
Způsobilost/doporučení
- Absolvování základních kurzů jazyka Java
Formát zkoušky
- 56 otázek; výběr z více možností
- 120 minut
5. CLP – Certifikace certifikovaného profesionálního programátora C
Certifikát CLP – C Certified Professional Programmer, který uděluje institut C++, je certifikátem pokročilé úrovně určeným k prokázání znalostí programátora v programovacím jazyce C. Testuje a hodnotí pokročilé koncepty programování v jazyce C, jako jsou pokročilé datové typy, knihovny, syntaxe a sémantika jazyka.
Tematické oblasti
- Zpracování proměnného počtu parametrů
- Nízká úroveň IO
- Paměť a řetězce
- Síťové sokety
- Plováky
Cena
- 295 $
Způsobilost/doporučení
- CLA – Certifikace programátora certifikovaného v programovacím jazyce C
Formát zkoušky
- 55 otázek; výběr z jedné možnosti a výběr z více možností
- 65 minut (zkouška)
- 10 minut (NDA/tutoriál)
6. Certifikace CompTIA Security
Ať už chcete zahájit kariéru v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo zdokonalit své dovednosti, CompTIA Security+ je certifikace podle průmyslových standardů, která vám otevře mnoho dveří v této IT oblasti.
Je oblíbená mezi lidmi, kteří pracují nebo chtějí pracovat jako analytici kybernetické bezpečnosti, správci sítí a bezpečnostní inženýři.
Úspěšným složením zkoušky a získáním certifikace kandidáti prokáží potřebné znalosti v oblasti přístupu k síťovým strukturám podnikových prostředí, jakož i doporučování a monitorování bezpečnostních řešení. Kromě toho je vyžadováno řádné porozumění platným zákonům, politikám a zásadám rizik a dodržování předpisů, které se na tyto systémy vztahují.
Tematické oblasti
- Klíčové bezpečnostní pojmy
- Bezpečnostní operace a architektura
- Řízení hrozeb a zranitelností
- Správa bezpečnostních programů
Cena
- 392 $
Způsobilost/doporučení
- Certifikace CompTIA Network
- 2 roky praxe v oblasti správy IT se zaměřením na bezpečnost
- 2 roky praxe v pozici správce zabezpečení/systémů
Formát zkoušky
- 90 otázek; výběr z více možností a založené na výkonu
- 90 minut
7. Certifikace Project Management Professional (PMP)
Projektoví manažeři úzce spolupracují s programátory, zajišťují včasné dokončení úkolů a dohlížejí na plánování, realizaci a dodání projektů ve spolupráci se zainteresovanými stranami. Pomáhají také snižovat rizika a jsou klíčoví pro úspěch cílů v oblasti vývoje softwaru.
Certifikace Project Management Professional (PMP) vás opravňuje řídit projekty a úspěšně vést týmy k dosažení organizačních cílů. Je k dispozici v více než šesti jazycích a testuje praktické znalosti technik a principů projektového řízení.
Členství v Project Management Institute (PMI), které certifikaci spravuje, je další výhodou, protože vám dává nárok na slevu z certifikačního poplatku.
Tematické oblasti
- Lidé: řízení týmu, řešení konfliktů, výkonnost týmu, vyjednávání, spolupráce
- Procesy: Realizace projektů, komunikace, řízení rizik, zapojení zainteresovaných stran, plánování projektů, řízení projektů
- Obchodní prostředí: soulad s projektem, hodnocení projektu, vnější obchodní prostředí, organizační změny
Cena
- Člen PMI: 284 USD
- Nečlenové: 555 USD
Způsobilost/doporučení
- Čtyřleté vysokoškolské vzdělání
- 36 měsíců zkušeností s vedením projektů v posledních osmi letech
- 35 hodin školení/vzdělávání v oblasti projektového řízení nebo certifikace CAPM (Certified Associate in Project Management)
Nebo
- Středoškolský nebo středoškolský diplom
- 60 měsíců zkušeností s vedením projektů v posledních osmi letech
- 35 hodin školení/vzdělávání v oblasti projektového řízení nebo certifikace CAPM (Certified Associate in Project Management)
Formát zkoušky
- 180 otázek
- 230 minut
8. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Cisco Certified Network Professional (CCNP) je certifikace udělovaná osobám s pokročilými dovednostmi v oblasti návrhu, správy a řešení problémů síťových řešení.
Kandidáti mohou získat certifikaci v specializovaných oblastech, jako jsou podnikové sítě, datová centra, bezpečnost, poskytovatelé služeb, spolupráce CyberOps a DevNet. Musí absolvovat jednu základní zkoušku, která pokrývá obecné pojmy z oblasti sítí, a specializovanou zkoušku v oblasti sítí, kterou si zvolili.
Tematické oblasti (CCNP Enterprise)
- Síťová architektura
- Zabezpečení sítě
- Bezpečnost
- Automatizace
- Border Gateway Protocol (BGP)
Cena
- Liší se v závislosti na základních zkouškách a oblasti specializace.
Způsobilost/doporučení
- Cisco Certified Network Associate (CCNA)
- V závislosti na oblasti specializace certifikace je vyžadována 3–5letá praxe v implementaci síťových řešení.
Formát zkoušky
- Liší se v závislosti na základních zkouškách a oblasti specializace.
9. Microsoft Azure Developer Associate
Certifikace Azure Developer Associate, kterou nabízí společnost Microsoft, je určena pro programátory vyvíjející software na cloudové platformě Azure. Pokrývá oblasti související s úložnými řešeními Azure, připojením, ověřováním aplikací, laděním atd.
K absolvování zkoušky musí kandidáti ovládat nástroje jako Azure CLI a Powershell a umět programovat v jazycích podporovaných platformou Azure.
Tematické oblasti
- Implementace bezpečných řešení Azure
- Implementace služeb aplikací Azure
- Vývoj pro úložiště Azure
- Implementace ověřování uživatelů
- Monitorování, řešení problémů a optimalizace řešení Azure
Cena
- 165 $
Způsobilost/doporučení
- Doporučujeme alespoň dva roky profesionálního rozvoje a zkušeností s Azure.
- Složte zkoušku AZ-204 (Vývoj řešení pro Microsoft Azure)
Formát zkoušky
- 40–60 otázek; výběr z více možností a více odpovědí
- 150 minut
10. Certifikovaný spolupracovník v programování Python (PCAP)
Certified Associate in Python Programming (PCAP) je jednou z certifikací programování střední úrovně, která je však stále velmi oblíbená a je určena pro začínající programátory, vývojáře softwaru a osoby působící v jiných oblastech bezpečnosti a sítí.
Je navržen tak, aby seznámil kandidáty se základními koncepty programování v jazyce Python, jako jsou základy objektově orientovaného programování (OOP), moduly, balíčky a mechanismy zpracování výjimek v OOP. Je také určen jako odrazový můstek pro pokročilejší certifikační kurzy v jazyce Python.
Tematické oblasti
- Moduly, balíčky a PIP
- Řetězce a zpracování řetězců
- Generátory, iterátory, soubory a datové toky
- Hierarchie výjimek, třídy a objekty
- Základy objektově orientovaného programování (OOP)
Cena
- 295 $
Způsobilost/doporučení
- Žádné
Formát zkoušky
- 40 otázek; výběr jedné nebo více odpovědí
- 65 minut (zkouška), 10 minut (NDA/tutoriál)
Jak spravovat programovací projekty pomocí ClickUp
Získání programovacích dovedností a znalostí prostřednictvím certifikací je sice skvělým způsobem, jak posunout svou kariéru v oblasti vývoje softwaru, ale velká část vašeho úspěchu stále závisí na tom, jak organizujete svou práci a spolupracujete s členy týmu. Právě v tomto ohledu může být schopná platforma pro správu projektů a produktivitu pro vývojáře, jako je ClickUp, záchranou, protože nabízí různé nástroje pro správu úkolů, spolupráci s týmem a zvýšení produktivity – vše v jednom výkonném balíčku.
Sada Software Project Management Suite od ClickUp je pečlivě navržena tak, aby zjednodušila celý vývojový cyklus a umožnila mezifunkčním týmům spolupracovat na společných cílech a úspěšném uvedení produktů na trh.
Spolupracujte se svým týmem na strategických plánech a požadavcích na produkty nebo dokumentujte důležité pracovní postupy projektu pomocí ClickUp Docs, textového editoru a nástroje pro správu dokumentů této platformy. Umožňuje vám spolupracovat na dokumentech v reálném čase, přiřazovat úkoly, přidávat komentáře a soubory a měnit stavy projektů, aniž byste museli editor opustit.
ClickUp Docs dosahuje svého plného potenciálu v kombinaci s ClickUp AI.
Tento všestranný pomocník pro psaní a dokonce i kódování je součástí aplikace Docs a dokáže během několika sekund vygenerovat výjimečné dokumenty s požadavky na produkt, navrhnout uživatelské testy, vytvořit testovací plány a mnoho dalšího!
Využijte více než 15 zobrazení ClickUp, abyste mohli sledovat svou práci ze všech úhlů a udržovat maximální přehlednost, zatímco všichni ostatní budou v obraze. Například zobrazení Ganttova diagramu je vynikajícím řešením pro sledování závislostí a překážek úkolů, přičemž můžete pečlivě sledovat pokrok v plnění cílů pomocí vlastních stavů a polí, milníků a značek priority.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Existuje ještě lepší způsob, jak sledovat pokrok v ClickUp – pomocí ClickUp Dashboards. Jsou jako řídící centra vašich projektů a produktů, které vizualizují vše od pracovního zatížení a definovaných cílů až po pokrok ve sprintu a sledovaný čas, aby umožnily rozhodování na základě dat. Nejlepší na Dashboards je, že jsou zcela přizpůsobitelné a snadno sdílené s vašimi stakeholdery.
Zní to jako hodně? Nemusíte se bát, protože nemusíte dělat nic sami. ClickUp vám pomůže díky své rozsáhlé knihovně více než 1 000 hotových šablon pro prakticky všechny případy použití, od komplexních šablon pro správu programů až po velmi praktické šablony pro produktové backlogy.
Například šablona ClickUp Project Plan Template for Programming vám poskytne kompletní rámec pro efektivní správu projektu vývoje softwaru s podrobným pracovním postupem, různými nástroji pro spolupráci a možnostmi sledování pokroku.
Naprogramujte si cestu k úspěchu s ClickUp
Není pochyb o tom, že kariérní postup jako softwarový vývojář může být náročným úkolem, který vyžaduje velké úsilí a odhodlání. Získáním certifikátů v oblasti programování a začleněním nástrojů pro řízení projektů do svého pracovního postupu však můžete své dovednosti uplatnit v rámci, který zajišťuje úspěch, spolupráci a efektivitu.
Vzhledem k rozsáhlým funkcím ClickUp pro řízení projektů a produktivitu je to nástroj, který by neměl chybět v žádné programátorské výbavě. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a získejte kontrolu nad svými projekty od začátku do konce.