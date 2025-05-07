10 nejlepších alternativ Zentask AI pro správu úkolů v roce 2025

Vytváření jakéhokoli obsahu vyžaduje dobře promyšlené plánování a provedení. Ať už se jedná o marketingové texty, obrázky pro vaše příspěvky na sociálních médiích, studijní úkol nebo celou obchodní strategii, obvykle je třeba splnit řadu úkolů, než dosáhnete svého cíle.
Naštěstí nejnovější nástroje AI zjednodušují tvorbu obsahu a správu úkolů a zvyšují produktivitu. Nástroje jako Zentask.ai nebo jedna z jeho mnoha alternativ vám ušetří energii, čas a v konečném důsledku i peníze.
Zentask. ai využívá umělou inteligenci k vytváření jedinečných SEO textů a generuje vizuály pomocí AI modelu pro převod textu na obrázek s názvem Stable Diffusion. Tvůrci obsahu ocení uživatelsky přívětivé rozhraní Zentask, předem připravené výzvy a přizpůsobitelné prvky, jako je jazyk, tón a styl psaní. ✍️
Zentask je však jen jedním z mnoha nástrojů pro tvorbu obsahu založených na umělé inteligenci. Jiné aplikace používají umělou inteligenci k tomu samému a někdy i k mnohem více, takže stojí za to zvážit všechny možnosti.
Podívejme se, co hledat v alternativě k Zentask AI. Poté vám představíme několik řešení AI, která vám mohou zpříjemnit den. Koneckonců, síla AI je ve vašich rukou.
Co byste měli hledat v alternativě k Zentask AI?
Technologie AI umí opravdu hodně, a když hledáte software pro automatizaci úkolů, je důležité vědět, na co se zaměřit. V závislosti na vašem použití se vám mohou hodit tyto vlastnosti a funkce:
- Nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které vytvářejí neomezené množství reklamních textů, blogových příspěvků a dalšího obsahu ve stylu podle vašeho výběru.
- Nástroje pro generování obrázků, které vytvářejí obrázky ze slov
- Komunikační nástroje pro zlepšení spolupráce ve vašem týmu
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, takže se nemusíte dlouho učit, jak systém používat.
- Integrace s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku
- Software pro správu úkolů, který rozdělí vaše cíle na jednotlivé úkoly s termíny splnění.
- Bezpečnostní funkce, díky kterým máte jistotu, že vaše data jsou v bezpečí
10 nejlepších alternativ k Zentask AI
S ohledem na to se podívejme na některé alternativy k Zentask. ai. Některé z těchto nástrojů založených na umělé inteligenci jsou navrženy s ohledem na specializované funkce, zatímco jiné nabízejí podporu pro mnoho různých úkolů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a produktivitu, který je navržen tak, aby co nejvíce zefektivnil a automatizoval vaše pracovní postupy. Díky své nejnovější a dosud nejvýkonnější funkci, ClickUp AI, je také dokonalým nástrojem pro kreativní psaní.
Špičkový AI asistent pro psaní od ClickUp zjednodušuje proces tvorby obsahu pomocí podnětů podložených výzkumem a AI nástrojů založených na rolích, které vám pomohou rychleji dosáhnout ideálního obsahu. Stačí zadat několik pokynů a jeho pokročilá technologie umělé inteligence dokáže během několika sekund vygenerovat vstupní stránky, obsah sociálních médií, články do blogů, reklamní texty a další. Dokonce za vás upraví a naformátuje váš text.
Asistent AI také shrnuje dlouhé dokumenty, jako jsou vlákna komentářů a poznámky z jednání, a identifikuje v textu body k akci. Tyto body převádí na úkoly ClickUp a sleduje je podle milníků a vašich cílů na vysoké úrovni.
Tato alternativa k Zentask AI nabízí obrovskou knihovnu předem připravených šablon, takže nikdy nemusíte začínat od nuly. Například šablona ClickUp Task Management Template vám poskytuje vizuální přehled všech vašich úkolů, uspořádaných podle stavu, priority nebo oddělení podle vašeho výběru. Vyberte si z mnoha různých šablon denních zpráv, abyste měli přehled o tom, co se děje v každé oblasti vašeho podnikání, a sledujte celkový pokrok ve vztahu k vašim cílům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte šablony ClickUp k rychlému spuštění marketingových kampaní, personálních aktivit, správy projektů a mnoha dalších činností.
- Ukládejte všechny své dokumenty ClickUp na centrální platformě poháněné umělou inteligencí s jasnými odkazy na úkoly.
- Naplánujte a rozvrhněte každý krok procesu pomocí nástrojů pro správu projektů, abyste vždy věděli, co dělat dál.
- Sledujte všechny své úkoly na jednom místě, s jasnými prioritami a termíny splnění.
- Přizpůsobte si zobrazení projektu tak, aby vám v reálném čase zobrazovalo pokrok ve formátu, který si vyberete, například seznam, Ganttův diagram, časová osa nebo tabule.
- Integrujte s tisíci dalších aplikací, jako jsou Slack, Outlook, HubSpot a Zoom.
Omezení ClickUp
- AI asistent ClickUp je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Vzhledem k velkému množství funkcí mohou noví uživatelé při seznamování se s platformou narazit na určitou učební křivku.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Yac
Yac podporuje asynchronní schůzky pro vzdálené týmy. I když se nejedná o přímou alternativu k Zentask.ai, tento nástroj zlepšuje komunikaci a spolupráci při každodenních úkolech, jako jsou stand-up schůzky, brainstormingové sezení, řešení problémů a tvorba obsahu.
Yac využívá skutečnosti, že mluvení je rychlejší než psaní a také mnohem efektivněji vyjadřuje tón. Platforma využívá hlasové zprávy ve vysokém rozlišení, sdílení obrazovky a přepis, aby členové týmu mohli sdílet nápady a pokrok bez ohledu na to, v jakém časovém pásmu se nacházejí.
Nejlepší funkce Yac
- Omezte počet naplánovaných schůzek ve svém diáři na absolutní minimum tím, že místo nich budete zanechávat hlasové poznámky.
- Sdílejte svou obrazovku během hovoru a poté ji opatřete poznámkami, abyste vyjádřili svůj názor.
- Sledujte zprávy svých kolegů, když se připojíte online.
- Organizujte všechny členy svého týmu, včetně klientů a freelancerů, do diskusních skupin pro snadné sdílení.
Omezení Yac
- Týmům může trvat nějakou dobu, než si tuto novou metodu spolupráce plně osvojí.
- Transkripční nástroj není vždy zcela přesný.
Yac ceny
- Osobní použití: zdarma
- Yac for Teams: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Yac
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10 recenzí)
3. ChatGPT
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je pokročilý jazykový model AI, který využívá algoritmy hlubokého učení k vytváření prakticky jakéhokoli typu obsahu webových stránek. ChatGPT funguje velmi dobře jako nástroj AI pro generování obsahu. Stačí zadat otázku do AI chatu a sledovat, jak nástroj během několika sekund generuje odpovědi podobné lidským.
Zatímco GPT-3 je stále široce používán, nejnovější verze této generativní AI, GPT-4, nabízí vylepšené schopnosti AI, včetně větší přesnosti a lepšího řešení problémů.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Stačí si vytvořit účet a můžete hned začít.
- Použijte ChatGPT jako nástroj AI pro psaní textů, generování nebo ladění kódu nebo k učení se o různých oblastech zájmu.
- Můžete být v klidu, protože obsah, který vytváří, je jedinečný a neobsahuje plagiáty.
- Integrujte s dalšími nástroji pomocí API ChatGPT.
Omezení ChatGPT
- Musíte ověřit správnost obsahu, který vytvoří, abyste se ujistili, že je stoprocentně přesný.
- Data, která ChatGPT používá, nejsou zcela aktuální, takže není ideální pro aktuální dění.
Ceny ChatGPT
- Náhled výzkumu: zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc
- Vylepšení: Platíte podle skutečného využití, v závislosti na tom, jaký jazyk, obrazový nebo zvukový model používáte.
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
4. Stork
Stork je kolaborativní pracovní prostor, který podporuje volnou výměnu nápadů. Je navržen pro vzdálené a hybridní týmy a umožňuje vám vytvářet soukromé kanály pro důvěrnou práci nebo veřejné kanály viditelné pro celý váš tým.
Tato alternativa k Zentask AI také nabízí adresář AI nástrojů, které si můžete „najmout“, když potřebujete konkrétní typ odborných znalostí, například psaní obsahu nebo podporu v oblasti práva, marketingu nebo kybernetické bezpečnosti.
Nejlepší funkce Stork
- Sdílejte své nápady a pokroky pomocí textu, hlasu nebo videa.
- Podívejte se, kdy vaši kolegové komunikují, a pokud chcete, můžete se do konverzace okamžitě zapojit.
- Nahrávejte a přepisujte všechny schůzky, aby členové týmu, kteří nebyli přítomni, zůstali v obraze.
- Používejte Stork na webu nebo v systému Windows, MacOS, iOS nebo Android.
Omezení Stork
- Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře Stork funguje.
- Nový model založený na využití je stále ve vývoji, takže cena není jasná.
Stork ceny
- Zprávy a spolupráce: zdarma
- Spotřeba AI na základě využití (brzy k dispozici): Platíte podle skutečného využití
Hodnocení a recenze Stork
- G2: 5,0/5 (3 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
5. Jasper
Jasper je označován jako „AI copilot“ a je určený speciálně pro marketingové týmy podniků. Tato alternativa k Zentask AI využívá AI k vytváření vysoce kvalitního obsahu pro webové stránky, blogy, sociální média a další marketingové kanály.
Jasper píše v duchu vaší značky a dodržuje vaše stylistické pokyny. Veškerý text je optimalizován pro SEO a neobsahuje plagiáty. Je snadné jej přetvořit a použít pro jiné účely, což vám ušetří čas i peníze.
Nejlepší funkce Jasper
- Vytvořte poutavý obsah a poté otestujte několik variant, abyste zjistili, která z nich přináší nejlepší výsledky.
- Používejte Jasper ve více než 25 jazycích
- Integrujte s WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify a dalšími.
- Můžete být v klidu, protože vaše důvěrná firemní data jsou zcela v bezpečí.
Omezení Jasperu
- Texty Jaspera mohou být někdy spíše obecné než konkrétní.
- Někteří uživatelé považují ceny za příliš vysoké, zejména pro jednotlivé tvůrce.
Jasper ceny
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 125 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
6. Ecomtent
Ecomtent vytváří texty a vizuály pro seznamy produktů v e-commerce, abyste mohli své produkty rychle uvést na trh.
Vysoce kvalitní obsah generovaný umělou inteligencí je optimalizován pro SEO, takže se dobře umisťuje v žebříčcích vyhledávačů, a nástroj pro generování obrázků vytváří lifestyleové obrázky specifické pro váš produkt.
Nejlepší funkce Ecomtent
- Použijte tuto alternativu k Zentask AI k vytváření textů, infografik a obrázků o životním stylu během několika sekund.
- Snadno aktualizujte své produktové seznamy, aby odpovídaly novým klíčovým slovům nebo trendům.
- Generujte text v několika jazycích, včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny a čínštiny.
- Vyberte si samoobslužnou možnost nebo zaplaťte tým, který zahrnuje bývalé zaměstnance Amazonu a promptní inženýry, aby práci udělali za vás.
Omezení Ecomtent
- Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře tento nástroj funguje.
- Někteří uživatelé mají pocit, že Ecomtent je vzhledem k tomu, co nabízí, předražený.
Ceny Ecomtent
- Self-Service Lifestyle Images: 95 $/měsíc
- Samoobslužné obrázky a infografiky: 135 $/měsíc
- Celý seznam samoobslužných služeb: 165 $/měsíc
- Self-Service Enterprise: 1 650 $/měsíc
- Kompletní služby: Ceny založené na objemu měsíčních zápisů
Hodnocení a recenze Ecomtent
- G2: Zatím žádné recenze
- Capterra: Zatím žádné recenze
7. Copy. ai
Copy.ai využívá generativní AI k vytváření poutavého obsahu optimalizovaného pro SEO pro celou řadu použití. Tato alternativa k Zentask AI vytváří vše od nadpisů, blogů a příspěvků na sociálních médiích až po zpravodaje, vstupní stránky a mnoho dalšího.
Zadejte několik pokynů, abyste získali několik variant stejného textu, a vyberte ten, který vám nejlépe vyhovuje. Upravte jej podle potřeby přímo v textovém poli.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní se můžete rychle pustit do práce.
- Vytvářejte obsah v souladu s hlasem vaší značky.
- Zkopírujte vygenerovaný text do schránky, exportujte jej do souboru CSV nebo vytvořte sdílený odkaz.
- Více informací o platformě najdete ve vestavěných průvodcích a webinářích.
Omezení Copy.ai
- Musíte ověřit fakta v textu, který vytvoří.
- Někteří uživatelé si stěžovali, že zákaznická podpora není snadno dostupná.
Copy. ai ceny
- Zdarma: Zdarma
- Výhoda: 49 $/měsíc za 5 licencí
- Tým: 249 $/měsíc za 20 míst
- Růst: 1 333 $/měsíc za 75 míst
- Rozsah: 4 000 $/měsíc za 200 míst
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (60 recenzí)
8. Sellesta
Tato alternativa k Zentask AI je navržena tak, aby zvýšila prodej e-commerce prostřednictvím vašeho webu a dalších online tržišť, jako je Amazon. Sellesta vyhledává klíčová slova s vysokou konverzí související s vašimi produkty a optimalizuje vaše výpisy pro tato klíčová slova.
Nejlepší funkce Sellesta
- Sledujte denní hodnocení vašich produktů ve vyhledávačích
- Porovnejte svůj výkon s konkurencí
- Vyhodnoťte trh a objevte niche produkty, které by mohly mít úspěch.
- Analyzujte recenze zákazníků a identifikujte případné problémy, které vyžadují pozornost.
Omezení Sellesta
- Vylepšení API, které publikuje vaše nabídky přímo na Amazonu, je k dispozici pouze v plánech Pro a Ultimate.
- Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře Sellesta funguje.
Sellesta ceny
- Základní: 14 $/měsíc
- Výhoda: 39 $/měsíc
- Ultimate: 99 $/měsíc
- Platinum: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sellesta
- G2: 4,5/5 (2 recenze)
- Capterra: Zatím žádné recenze
9. Writesonic
Writesonic je pokročilý AI writer, který generuje SEO optimalizované texty. Tato alternativa k Zentask AI vytváří dlouhé texty, jako jsou blogy a e-maily, ale i krátké příspěvky na sociální sítě, reklamy a popisy produktů – vše v duchu vaší značky.
Nejlepší funkce Writesonic
- Využijte nástroj pro parafrázi k optimalizaci nebo změně účelu vašeho textu.
- Ušetřete čas tím, že začnete s AI šablonou z rozsáhlé knihovny šablon.
- Požádejte systém o doporučení obsahu a nápady pro videa na YouTube.
- Pište obsah ve více než 25 jazycích
Omezení Writesonic
- Bezplatný tarif vás omezuje pouze na 10 000 slov za měsíc.
- Uživatelské rozhraní není příliš přívětivé, zejména pro nové uživatele.
Ceny Writesonic
- Zdarma
- Malý tým 19 $/měsíc na uživatele
- Freelancer: 20 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
10. GravityWrite
GravityWrite je nástroj pro tvorbu obsahu založený na umělé inteligenci, jehož cílem je zvýšit vaše konverze a prodeje. Tato alternativa k Zentask AI generuje širokou škálu textů, včetně e-mailů, blogů, marketingových plánů, popisků a příspěvků na sociálních médiích, scénářů videí na YouTube, generátorů clickbaitových titulků a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce GravityWrite
- Vytvářejte obsah optimalizovaný pro SEO pouhými několika kliknutími.
- Ušetřete čas tím, že začnete s jednou z mnoha šablon pro psaní.
- Vytvářejte a přizpůsobujte nástroje pro psaní podle svých potřeb
- Přeměňte slova na fotorealistické obrázky
Omezení GravityWrite
- Limity počtu slov pro každý plán mohou působit omezujícím dojmem.
- Cena může být pro jednotlivé uživatele vysoká.
GravityWrite ceny
- Zdarma
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GravityWrite
- G2: 4,6/5 (12 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné recenze
Zvládněte své úkoly související s tvorbou obsahu s podporou AI
Vytváření skvělého obsahu – a sledování všech úkolů, které s tím souvisejí – vyžaduje spoustu času a úsilí. Nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, jako je mnoho z výše uvedených, však za vás může udělat většinu těžké práce a často vytvoří mnohem lepší obsah, než byste dokázali sami.
ClickUp jde v této podpoře ještě dál, od copywritingu a editace až po správu úkolů. Generujte úkoly z textů nebo vytvářejte úkoly pro generování textů – volba je na vás. A to je jen malá ochutnávka toho, co vám tento komplexní nástroj nabízí.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a sledujte, jak se vaše podnikání rozvíjí ve všech směrech.