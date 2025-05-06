10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů metodou vodopádu v roce 2025

Existuje mnoho způsobů, jak můžete řídit projekt – od Agile po Lean, Scrum po Kanban. Každý z nich má své silné stránky, ale jednou z nejpopulárnějších metodik řízení projektů je model vodopádu.
Tento přístup upřednostňuje pečlivé plánování a výzkum, aby byl zajištěn úspěšný výsledek. Aby toho bylo možné dosáhnout, potřebují projektové týmy software navržený pro tento model – s funkcemi, které jsou v souladu s jednotlivými kroky v průběhu projektu.
Na trhu je spousta softwarů pro řízení projektů metodou vodopádu, ale které z nich jsou nejlepší?
Pojďme se na to podívat!
Co je to nástroj pro řízení projektů typu vodopád?
Metodika řízení projektů typu „vodopád“ se zaměřuje na jednu lineární cestu od začátku do konce, přičemž další fáze projektu začíná až po dokončení fáze předchozí. Je ideální pro komplexní projekty s mnoha úkoly. ✅
Software pro řízení projektů metodou Waterfall a nástroje pro plánování sprintů poskytují projektovým a softwarovým vývojovým týmům snadný způsob plánování projektů podle této metodiky.
Tento typ řízení projektů se obvykle dělí do pěti samostatných fází:
- Požadavky projektu Fáze: shromáždění znalostí a dat potřebných pro rozsah projektu na začátku projektu
- Fáze návrhu: fáze technického návrhu produktu nebo řešení
- Fáze implementace: fáze, ve které se produkt kóduje nebo vytváří
- Fáze ověřování nebo testování: důkladný proces testování před vydáním produktu koncovým uživatelům
- Fáze nasazení a údržby: průběžná údržba a nasazování aktualizací jako součást vývojového procesu
Ústředním prvkem vodopádového řízení projektů je důkladné plánování, které má zabránit potenciálním problémům v pozdější fázi. Vzhledem k tomu, že plánování je tak důležitým prvkem, nejlepší software pro vodopádové řízení projektů obsahuje funkce, které tento proces podporují a zefektivňují, jako je správa úkolů, knihovny dokumentů, Ganttovy diagramy a harmonogramy projektů. ?
Co byste měli hledat v nástroji pro řízení projektů typu vodopád?
Vzhledem k tolika odlišným fázím potřebují projektové týmy softwarovou platformu, která je navržena s ohledem na vodopádový model.
Při zvažování, který nástroj bude nejlépe fungovat s vaší metodikou řízení projektů typu vodopád, zvažte následující:
- Funkce: Má software konkrétní funkce pro řízení projektů, které potřebujete?
- Použitelnost: Je snadné jej používat? Mohou se všichni členové vašeho týmu naučit, jak jej efektivně používat?
- Přizpůsobení: Můžete si přizpůsobit prostředí podle svých potřeb?
- Ceny: Existuje bezplatný tarif? Je měsíční cena dostupná?
- Integrace: Je nástroj kompatibilní s jinými nástroji? Hodí se k vašim stávajícím nástrojům?
- Růst: Bude software růst spolu s vámi? Může nahradit některé z vašich dalších nástrojů?
Chcete-li najít nejlepší nástroj pro řízení projektů typu vodopád pro váš tým nebo společnost, zamyslete se nad svými cíli a nad tím, které faktory jsou pro vás nejdůležitější. Rozhodněte se, zda je klíčovým faktorem cena, nebo zda jste ochotni investovat více do nástroje s bohatšími funkcemi, který zahrnuje doporučení pro optimalizaci pracovních postupů. Zvažte, zda potřebujete pouze funkce pro řízení projektů, nebo zda by software mohl nahradit i jiné aspekty vaší sady nástrojů.
10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů metodou vodopádu
Pokud jde o řešení pro řízení projektů metodou vodopádu, existuje obrovská škála možností. Některá se zaměřují na jednu oblast, například plánování projektů, zatímco jiná mohou nahradit i mnoho vašich dalších nástrojů. Zde je náš výběr nejlepších nástrojů pro řízení projektů metodou vodopádu, které můžete vyzkoušet.
1. ClickUp
Pokud jde o řízení projektů, neexistuje lepší nástroj než ClickUp. Tato vizuální softwarová platforma pro řízení projektů je vysoce přizpůsobitelná, což znamená, že ji můžete použít pro jakoukoli metodu řízení projektů, která se vám líbí – včetně agilního řízení projektů a metodiky zlepšování procesů typu vodopád.
S ClickUp Views můžete celý svůj pracovní postup vizualizovat na první pohled několika různými způsoby. Pomocí Ganttova diagramu můžete sledovat časovou osu projektu, pracovat na úkolech v zobrazení Seznam nebo pomocí zobrazení Tabule rychle zjistit, které úkoly patří do které fáze procesu. Pomocí našeho výkonného zobrazení Formulář můžete hlášení chyb proměnit v úkoly, které lze realizovat.
ClickApps vám umožní vytvářet vztahy mezi úkoly, nastavovat milníky a spravovat a rozdělovat projektové sprinty. Nebo můžete hned začít s odborně navrženou šablonou pro řízení vodopádového modelu od ClickUp.
Spolupracujte s členy týmu v reálném čase pomocí ClickUp Chat. Sdílejte zdroje, sbírejte nápady a řešte výzvy efektivněji než posíláním e-mailů nebo zpráv tam a zpět.
Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji prostřednictvím ClickUp Integrations, které kombinují nativní integrace a integrace podporované Zapierem, včetně nástrojů jako GitHub, Bitbucket, Figma a Sentry.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte svůj projekt, organizujte nevyřízené úkoly a sledujte úkoly projektu v různých zobrazeních, včetně Ganttových diagramů a tabulek.
- Vytvářejte vztahy a závislosti mezi úkoly, abyste dodali strukturu svému pracovnímu postupu.
- Použijte ClickUp jako nástroj pro průběžné nasazování a vydávejte aktualizace jako součást závěrečné fáze modelu vodopádu.
- Vytvářejte projektové zprávy pomocí ClickUp Docs a snadno spolupracujte s členy týmu a zainteresovanými stranami.
- Nastavte si cíle v ClickUp, abyste mohli sledovat pokrok projektu a motivovat svůj tým k úspěchu.
- Inspirujte se a najděte praktická řešení v naší knihovně šablon, včetně šablon denních plánovačů pro správu každodenních úkolů.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí spoustu možností přizpůsobení, ale pro nové uživatele to může být zpočátku trochu matoucí.
- ClickUp AI je nová funkce, takže v budoucnu budou následovat další funkce zaměřené na řízení projektů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Jira
Jira je nástroj pro řízení projektů oblíbený u týmů, které používají agilní metodiku, ale lze jej přizpůsobit i pro vodopádový model. Jira usnadňuje vývojovým týmům plánování projektů, sledování úkolů, zaznamenávání problémů a nasazování aktualizací v průběhu celého životního cyklu projektu.
Nejlepší funkce Jira
- Zobrazte si celý svůj pokrok na časové ose projektu.
- Sledujte průběh projektu od začátku do konce v souladu s metodikou vodopádu.
- Zakázat otevřené přechody, takže fáze musí být dokončeny před přechodem k další
Omezení Jira
- Někteří uživatelé uvádějí, že Jira není pro nováčky snadná na používání.
- Je obtížné přizpůsobit vestavěné zprávy bez použití aplikací třetích stran.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
3. Asana
Asana je oblíbený nástroj pro správu projektů, který týmům umožňuje omezit efekt izolace, koordinovat a spouštět projekty a spravovat kampaně jakékoli velikosti. Je také užitečný pro týmy správy projektů, které mohou sledovat milníky, monitorovat cíle a spravovat nové nasazení.
Nejlepší funkce Asany
- Zobrazte kaskádové úkoly v časové ose
- Sledujte kritickou cestu svého projektu a monitorujte klíčové milníky.
- Zobrazte si nedokončené úkoly podle fáze, abyste mohli zkontrolovat případné překážky.
Omezení Asany
- Každému dílčímu úkolu můžete přiřadit pouze jednoho člena týmu, což může ztížit správu, pokud je za něj odpovědných více lidí.
- Někteří uživatelé považují množství oznámení o úkolech za příliš velké.
Ceny Asany
- Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 200 recenzí)
4. Microsoft Project
Microsoft Project je online nástroj pro řízení projektů, který má vestavěné funkce navržené s ohledem na metodiku vodopádu – jako jsou burndown grafy a možnost zobrazit kritickou cestu vašeho harmonogramu. S tímto softwarem budou projektové týmy od začátku do konce držet krok.
Nejlepší funkce Microsoft Project
- Získejte přehled o klíčových datech díky přizpůsobitelným šablonám.
- Aktualizujte úkoly a milníky a okamžitě sdělte změny svému týmu.
- Identifikujte nepředvídané události a sledujte kritickou cestu
Omezení Microsoft Project
- Tento software je určen pro rozsáhlé projekty, takže pro menší projekty typu vodopád nebo nové projektové manažery může být vhodnější jiný software.
- Někteří uživatelé uvádějí, že možnosti přizpůsobení uživatelského prostředí jsou omezené.
Ceny Microsoft Project
- Projektový plán 1: 10 $/měsíc na uživatele
- Projektový plán 3: 30 $/měsíc na uživatele
- Project Plan 5: 55 $/měsíc na uživatele
- Project Standard 2021: 679,99 $ za jednorázový nákup
- Project Professional 2021: 1 129,99 $ za jednorázový nákup
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Project!
5. Nifty
Nifty je cloudový nástroj pro řízení projektů, který je vhodný pro týmy, které chtějí používat vodopádový model. Funkce nástroje Nifty umožňují projektovým manažerům sledovat postup projektu, využívání zdrojů, zůstat v kontaktu s týmem a stahovat týdenní zprávy o postupu.
Nejlepší funkce
- Shromažďujte nápady, zpětnou vazbu a data, která vám pomohou naplánovat váš projekt nebo vývoj.
- Vizualizujte svůj projekt v kaskádovém zobrazení časové osy nebo Ganttově diagramu.
- Spravujte soubory a projektové zdroje na jednom místě
Šikovná omezení
- Někteří uživatelé uvádějí, že některé klíčové funkce pro správu projektů, jako je přidělování zdrojů a sledování nákladů, nejsou zahrnuty.
- Počet integrací je omezený, což ztěžuje propojení s jinými nástroji, které již používáte.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Šikovná hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
6. Trello
Trello je projektový nástroj, který se obvykle používá pro Kanban tabule, ale je dostatečně univerzální, aby mohl být použit i pro vodopádový přístup k řízení projektů. Díky výběru možností zobrazení a automatizaci pracovních postupů je tento software užitečný pro projektové týmy, které chtějí zefektivnit své projektové pracovní postupy.
Nejlepší funkce Trello
- Pomocí zobrazení časové osy si můžete vizualizovat, jak jednotlivé fáze vašeho projektu do sebe zapadají.
- Aktivujte automatizační funkce a přesouvejte úkoly nebo fáze na základě spouštěčů.
- Získejte užitečné informace o překážkách a problémech z vašeho dashboardu.
Omezení Trello
- Někteří uživatelé považují množství oznámení za frustrující.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů typu „vodopád“, jako je ClickUp, jsou možnosti přizpůsobení omezené.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 900 recenzí)
7. Smartsheet
Smartsheet je moderní alternativou k oblíbenému Microsoft Excelu, ale projektové týmy mohou tento software také využít k řízení projektů v souladu s vodopádovým přístupem. Spolupracujte s členy týmu v reálném čase na plánování, řízení, dodávkách a reportingu projektů.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Vytvářejte projektové plány pomocí Ganttových diagramů, abyste vizualizovali různé fáze.
- Rozdělte projekty na úkoly, podúkoly, milníky a kritické cesty.
- Vytvořte standardní procesy a šablony a opakujte je v budoucích projektech.
Omezení Smartsheet
- Někteří uživatelé vyjadřují frustraci z toho, že musí všechny projekty vytvářet v jednom listu, nebo že je musí mít zcela oddělené.
- Někteří uživatelé považují naučení se jeho používání za náročné.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Výhoda: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 14 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. MindManager
MindManager se liší od ostatních nástrojů v tomto seznamu, protože se jedná o software pro tvorbu myšlenkových map, nikoli o tradiční software pro řízení projektů. MindManager umožňuje projektovým týmům vizuálně plánovat časové osy projektů, vytvářet vývojové diagramy a brainstormovat nápady ve fázi plánování.
Nejlepší funkce MindManageru
- Brainstorming vývoje produktů a uvedení produktů na trh
- Vytvořte diagramy řízení procesů, abyste svému týmu dali pokyny, co má dělat dál.
- Sledujte milníky svého projektu a pokrok pomocí Ganttových diagramů a časových os.
Omezení MindManageru
- Integrace s softwarem třetích stran pro další funkce je omezená.
- Někteří uživatelé naznačují, že je obtížné zarovnat pole tak, aby myšlenkové mapy vypadaly přehledně.
Ceny MindManageru
- Essentials: 99 $/rok pro 1 uživatele
- Profesionální: Od 179 $/rok pro 1 a více uživatelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MindManager
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
9. Wrike
Wrike je online nástroj pro řízení projektů, který se dobře hodí pro sladění s vodopádovým modelem. Tento nástroj usnadňuje členům týmu plánování a řízení projektů a zahrnuje podrobné závislosti úkolů, které podporují metodiku vodopádového projektu.
Nejlepší funkce Wrike
- Použijte Ganttův diagram k vizualizaci pracovního postupu vašeho vodopádového projektu.
- Vytvořte závislosti, které vám zabrání pokračovat, dokud nebude úkol dokončen.
- Dostávejte e-mailová oznámení, když se blíží termín zahájení úkolu.
Omezení Wrike
- Chybí některé očekávané funkce pro řízení projektů, jako je například možnost zohlednit náklady na materiál.
- Někteří uživatelé zmiňují, že automatizační funkce jsou méně pokročilé ve srovnání s jinými nástroji pro správu projektů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
10. Hive
Hive je softwarový nástroj pro řízení projektů, který je navržen tak, aby poskytoval plynulý zážitek. Software zahrnuje sledování cílů a milníků, aktualizace stavu a upozornění, sledování času a zdrojů a přizpůsobitelné panely pro monitorování. ⚒️
Nejlepší funkce Hive
- Vytvářejte, přidělovávejte a sledujte pokrok úkolů
- Sledujte množství času stráveného na konkrétních úkolech
- Na první pohled uvidíte, které úkoly čekají na dokončení předchozích úkolů.
Omezení Hive
- Funkce mobilní aplikace jsou omezenější než ve webové verzi, uvádějí uživatelé.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby organizace a zobrazení hierarchie projektů bylo uživatelsky přívětivější.
Ceny Hive
- Zdarma
- Teams: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Posilte svůj tým lepším řešením
Ačkoli se častěji hovoří o metodikách jako Scrum a Agile, řízení projektů metodou vodopádu je pro mnoho projektových týmů stále preferovaným modelem. Ideální nástroj pro řízení projektů metodou vodopádu by měl zahrnovat více možností zobrazení, správu úkolů a možnost nastavit pravidla, kdy mohou nebo nemohou úkoly postupovat – jako mnoho nástrojů v tomto seznamu.
Pokud se rozhodnete, že chcete nástroj, který nabízí řízení projektů ve stylu vodopádu a ještě mnohem více, vyzkoušejte ClickUp zdarma. ClickUp je komplexní nástroj, který můžete použít pro řízení projektů, úkolů, zdrojů a mnoho dalšího. ✨