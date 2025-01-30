10 softwarů pro řízení staveb pro malé podniky v roce 2025

Správný software má zásadní vliv na schopnost členů vašeho týmu soustředit se na své úkoly, zjednodušit jednoduché úkoly a spravovat svůj čas. To platí zejména ve stavebnictví, kde je klíčové optimalizovat talenty vašeho týmu při stavebních projektech v terénu.
Existuje spousta nástrojů, které vám s tímto úkolem pomohou, ale mnoho z nich je určeno pro velké společnosti s velkým rozpočtem. Řešení? Software pro řízení stavebních projektů vytvořený s ohledem na malé podniky. Stejně výkonný nástroj, který je přizpůsoben vašim potřebám, cílům a rozpočtu.
Abychom vám pomohli dosáhnout nejlepších výsledků rychleji, sestavili jsme seznam nejlepších řešení pro malé podniky, které hledají vhodný software pro řízení stavebních projektů. Porovnáme klíčové funkce, omezení, ceny, recenze a další informace, abychom vám pomohli učinit co nejinformovanější rozhodnutí pro potřeby vašeho malého podniku. ?
Co je to software pro řízení staveb pro malé podniky?
Software pro řízení staveb je jakýkoli nástroj nebo aplikace, která týmům umožňuje porozumět jejich cílům, časovým harmonogramům, termínům a požadavkům. Tyto aplikace využívají oblíbené funkce pro řízení projektů (které možná již znáte a máte rádi), aby zajistily, že týmy mají k dispozici správný rozpočet, zdroje a materiály.
Nejlepší nástroje pro řízení staveb poskytují projektovým manažerům jedno společné místo, odkud mohou pracovat, když jsou na cestách – online platformu pro dohled nad obchodními procesy, bezpečností, rozpočty, reportováním a komunikací s klienty. Zavedení tohoto softwaru by mělo výrazně usnadnit práci projektového manažera ve stavebnictví a být nejúčinnějším řešením pro zjednodušení procesů a zefektivnění pracovních postupů, což povede k celkovému zlepšení zkušeností týmu i klientů.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení stavebních projektů pro malé podniky?
Pokud jde o software pro řízení stavebních projektů, máte na výběr z celé řady možností – a to i pro malé podniky. Některé nástroje jsou vysoce přizpůsobitelné a lze je přizpůsobit jakémukoli stavebnímu projektu, zatímco jiné jsou přizpůsobeny konkrétnímu účelu nebo obchodním potřebám, jako je software pro správu objednávek nebo software pro sledování času při stavbě.
Při porovnávání různých možností zvažte:
- Klíčové funkce: Má tento softwarový nástroj správné funkce? Překračuje vaše očekávání?
- Funkčnost: Slouží k účelu, který potřebujete, jako je řízení nákupu nebo plánování výroby?
- Zobrazení: Můžete si projekty prohlížet a organizovat tak, jak vám to nejlépe vyhovuje?
- Přizpůsobení: Můžete software přizpůsobit svým požadavkům?
- Snadné použití: Je tento software uživatelsky přívětivý? Mohlo by se ho celé vaše tým rychle naučit používat?
- Cena: Je software cenově dostupný? Stává se cena s rozšiřováním podnikání neúnosnou?
- Podpora: Můžete se v případě potřeby snadno obrátit na tým podpory?
- Hodnocení a recenze: Co říkají ostatní uživatelé o zkušenostech s tímto produktem?
Vaše potřeby jsou pravděpodobně stejně jedinečné jako vaše podnikání, proto si udělejte čas a zvažte, co skutečně potřebujete, abyste mohli najít software, který vám nejlépe vyhovuje.
10 nejlepších softwarů pro řízení stavebních projektů pro malé podniky
Pro malé podniky je nalezení nejlepšího softwaru pro řízení staveb nezbytností, pokud chcete zůstat organizovaní, řídit rizika a poskytovat svým klientům ty nejlepší služby. Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj pro vaši práci, připravili jsme pro vás výběr nejlepšího softwaru pro malé podniky v oblasti stavebnictví v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je dokonalý nástroj pro správu projektů, na který se stavební týmy spoléhají při spolupráci, organizaci, plánování a provádění jakékoli práce – bez ohledu na velikost týmu nebo rozpočet. Díky bohaté sadě funkcí a více než 15 způsobům vizualizace pracovních postupů je ClickUp ideálním řešením pro týmy stavebního managementu, které musí zvládat náročné termíny, různé dodávky, dodavatele, klienty a další.
Mezi těmito dynamickými zobrazeními najdete Ganttovo diagram, časovou osu, kalendář a zobrazení pracovní zátěže – ideální pro manažery stavebních projektů, kteří upřednostňují klíčové milníky a cíle a zároveň vyvažují úkoly svého týmu. Týmy v terénu se navíc mohou spolehnout na jedinečné zobrazení mapy ClickUp, které jim umožňuje spravovat úkoly specifické pro danou lokalitu a mít přehled o všech svých pracovištích.
Můžete také vytvářet odhady, objednávky a harmonogramy pro každý projekt s výpočty v uživatelských polích. Můžete dokonce zahrnout podrobnosti, jako jsou rozpočty, umístění pracovišť a údaje o subdodavatelích, abyste mohli filtrovat, seskupovat a vytvářet zprávy o své práci.
Chcete-li začít s ClickUp ještě rychleji, prohledejte jeho rozsáhlou knihovnu šablon a vyberte si z více než 1 000 předem připravených šablon pro jakékoli použití, včetně několika šablon vývojových plánů a šablony pro řízení stavebních projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy pro své stavební procesy a projekty.
- Spravujte generální dodavatele, specializované dodavatele a čas a úkoly členů týmu.
- Prohlížejte a opatřujte poznámkami podklady, žádosti o informace (RFI), výkresy a odhady.
- Využijte zobrazení tabule a kalendáře a udělejte z ClickUp svůj dokonalý software pro plánování stavebních prací, který vám pomůže sledovat průběh projektu.
- Vytvořte si CRM databázi klientů a partnerů svých projektů.
- Spravujte své prodejní aktivity pomocí snadno přizpůsobitelných pracovních postupů.
- Zefektivněte správu úkolů na stejném místě jako vaše projektové cíle a zdroje.
- Zlepšete komunikaci mezi týmem v terénu a kanceláří
- Vytvářejte a sdílejte dokumenty a soubory ClickUp s členy týmu.
- Pomocí filtrů můžete sledovat aktuální stav úkolů a změny jejich statusu.
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení se tolika klíčovým funkcím může vyžadovat trochu času.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. CoConstruct
CoConstruct je nástroj pro řízení stavebních projektů navržený speciálně pro stavitele a renovátory domů. Týmy i samostatní podnikatelé mohou tento nástroj používat k organizaci projektů, komunikaci s klienty a partnery a řízení svých operací na jednom místě. ✅
Nejlepší funkce CoConstruct
- Vytvářejte a spravujte stavební projekty pomocí efektivního systému plánování projektů.
- Sledujte projekty od začátku do konce pomocí seznamů úkolů a harmonogramů.
- Hladce spravujte ceny za zakázky s pevnou cenou i zakázky s otevřenou knihou.
- Spravujte pracovní výkazy a fakturujte klientům přímo.
Omezení CoConstruct
- CoConstruct je určen pro týmy zabývající se stavbou rodinných domů, takže jiné typy stavebních týmů mohou upřednostňovat jiný nástroj.
- Někteří uživatelé uvádějí, že je obtížné exportovat data pro použití v jiných softwarových nástrojích.
Ceny CoConstruct
- Nezbytné: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pokročilé: Kontaktujte nás ohledně cen
- Dokončeno: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CoConstruct
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
3. Vedoucí stavby
Contractor Foreman se prezentuje jako „číslo 1 pro dodavatele“, kteří hledají cenově dostupný a snadno použitelný software pro řízení podniku. Týmy mohou tento software pro řízení stavebních projektů používat pro správu projektů, financí, lidí, zdrojů a dokumentů. ?
Nejlepší funkce aplikace Contractor Foreman
- Dohlížejte na projekty pomocí časových os, harmonogramů a Ganttových diagramů.
- Vytvářejte odhady a zasílejte faktury klientům
- Spravujte smlouvy a komunikaci s subdodavateli a partnery.
- Uspořádejte soubory, fotografie a záznamy o vybavení
Omezení pro vedoucího stavby
- Někteří uživatelé hlásí potíže s používáním softwaru v prohlížečích jako Safari.
- Podle některých zákazníků může být pro nové uživatele a samostatné stavební dělníky příliš složitý.
Ceny pro vedoucího stavby
- Základní: 49 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Standard: 79 $/měsíc pro tři uživatele
- Plus: 125 $/měsíc pro osm uživatelů
- Výhoda: 166 $/měsíc pro 15 uživatelů
- Neomezený: 249 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze dodavatelů a předáků
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
4. Procore
Procore je software pro řízení stavebních projektů, který týmům usnadňuje správu projektů, minimalizuje rizika a zajišťuje úspěšnou realizaci projektů. Tento nástroj kombinuje řízení projektů a financí s funkcemi pro zajištění kvality a bezpečnosti, takže můžete řídit rizika na jednom místě. ⚒️
Nejlepší funkce Procore
- Organizujte projektové týmy na místě i mimo něj pomocí snadno použitelného softwaru pro řízení projektů.
- Využijte data v reálném čase k monitorování a snižování rizik.
- Získejte přehled o aktuálních financích a vytvářejte zprávy.
- Získejte ucelený přehled o projektu díky informačním protokolům.
Omezení Procore
- Cenové plány nejsou veřejně dostupné, takže je zpočátku obtížné porovnat hodnotu s jinými možnostmi, které zvažujete.
- Někteří uživatelé naznačují, že způsob správy nastavení může být matoucí.
Ceny Procore
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 600 recenzí)
5. Autodesk Build
Autodesk Build je softwarový nástroj pro řízení stavebních projektů, který byl navržen tak, aby zefektivnil pracovní postupy mezi vaší kanceláří a terénem. Projektové týmy mohou tento nástroj používat k řízení projektů, zajištění kvality, bezpečnosti a rizik, rozpočtů a nákladů. ?
Nejlepší funkce Autodesk Build
- Prohlédněte si nejnovější harmonogramy projektů, abyste předešli nedorozuměním a chybám.
- Pomocí vlastních zobrazení můžete vytvořit filtry a zobrazit pouze nejdůležitější úkoly.
- Sledujte problémy, změny a řešení pomocí integrovaných funkcí pro řízení kvality.
- Sledujte náklady v reálném čase ve srovnání s původním rozsahem projektu propojením terénních dat s vašimi rozpočty.
Omezení Autodesk Build
- Nastavení projektů a přiřazování uživatelských práv a možností může být podle některých zákazníků komplikované.
- Někteří uživatelé uvádějí, že osvojení softwaru může nějakou dobu trvat, zejména pro ty, kteří nejsou na tento typ softwaru zvyklí.
Ceny Autodesk Build
- 550 listů: 495 $/rok
- 5 000 listů: 870 $/rok
- Neomezený počet listů: 1 625 $/rok
- Neomezený počet uživatelů: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Autodesk Build
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Buildertrend
Buildertrend je softwarová platforma pro řízení staveb určená pro komerční týmy, dodavatele, stavitele rodinných domů a renovátory. Tento softwarový nástroj je navržen tak, aby zefektivnil a organizoval projekty a procesy, takže se dodavatelé mohou soustředit na svou práci. ?
Nejlepší funkce Buildertrend
- Dohlížejte na projekty a sledujte jejich průběh pomocí integrovaného plánování projektů.
- Získejte přehled o tom, co se děje, díky denním záznamům.
- Sledujte své změny objednávek, výběry a faktury z jednoho místa.
- Zefektivněte a centralizujte komunikaci s klienty pomocí specializovaného klientského portálu.
Omezení Buildertrend
- Někteří uživatelé hlásí frustraci z funkce sledování času, zejména na mobilních zařízeních.
- Naučit se jej používat může být náročné a uživatelé hlásí časté aktualizace, které je nutné zvládnout.
Ceny Buildertrend
- Essential: 99 $ za první měsíc, poté 399 $/měsíc
- Pokročilá verze: 399 $ za první měsíc, poté 699 $/měsíc
- Kompletní: 699 $ za první měsíc, poté 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
7. Float
Float je softwarový nástroj pro správu zdrojů a plánování pracovní síly, který týmům usnadňuje plánování kapacity a rozvrhování práce. Tento software kombinuje správu lidí a projektů do jednoho rozhraní, které manažerům poskytuje přehled o úkolech, rozpočtech, fázích projektů, pracovní době a kapacitě. ?
Nejlepší funkce Float
- Organizujte projekty pomocí milníků, fází a závislostí.
- Pomocí prognózování kapacity identifikujte potenciální výzvy.
- Sledujte srovnání plánovaných a skutečných výdajů na stavební projekty.
- Zaznamenávejte pracovní výkazy a sledujte pracovní dobu členů svého týmu.
Omezení plovoucího kurzu
- Float není speciálně navržen pro stavební týmy, ale může být pro ně užitečným nástrojem.
- Někteří uživatelé uvádějí, že mobilní aplikace není tak uživatelsky přívětivá jako verze pro prohlížeče.
Plovoucí ceny
- Starter: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,2/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
8. RedTeam
RedTeam je software pro řízení stavebních projektů, který nabízí několik softwarových nástrojů, včetně Fieldlens pro spolupráci v terénu v reálném čase, RedTeam Go pro řízení projektů a RedTeam Flex pro řízení staveb. Společně tyto nástroje umožňují stavebním týmům organizovat projekty, finance, práci v terénu a reporting. ?
Nejlepší funkce RedTeam
- Přesuňte všechna svá data na jedno místo, abyste mohli snadněji řídit projekty.
- Vytvořte opakovatelné procesy, abyste snížili riziko.
- Automatizujte více než 100 úkolů pomocí integrované automatizace.
- Sdílejte zprávy a finanční aktualizace s klienty uživatelsky přívětivým způsobem.
Omezení RedTeam
- Podle některých uživatelů může být při přizpůsobování se softwaru nutná určitá doba na osvojení.
- Někteří zákazníci hlásili pomalé servery a problémy se zamrzáním při úpravách.
Ceny RedTeam
- RedTeam Fieldlens: Od 39 $/měsíc na uživatele
- RedTeam Go: Od 450 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- RedTeam Flex: Od 450 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze RedTeam
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
9. Sage 300 Stavebnictví a nemovitosti
Sage 300 Construction and Real Estate je komplexní software pro správu podniku a účetnictví, který kombinuje finanční, servisní operace a správu projektů. Profesionálové ve stavebnictví mohou tento software používat k dohledu nad celým stavebním procesem spolu s finančním řízením. ?
Nejlepší funkce Sage 300 Construction and Real Estate
- Sledujte úkoly, pracovní příkazy, nabídky, vybavení a historii staveniště.
- Organizujte dokumenty a přejděte na bezpapírovou formu
- Pomocí funkcí pro řízení projektů identifikujte problémy a spravujte rizika.
- Zefektivněte provoz služeb a zajistěte tak lepší zákaznickou zkušenost.
Omezení Sage 300 Construction and Real Estate
- Někteří uživatelé poukazují na to, že možnosti softwaru v oblasti reportingu jsou omezené a obtížně přizpůsobitelné.
- Systém může být neintuitivní a obtížně ovladatelný, jak uvádějí někteří uživatelé.
Ceny softwaru Sage 300 Construction and Real Estate
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sage 300 Construction and Real Estate
- G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 500 recenzí)
10. Fieldwire
Fieldwire je řešení pro řízení staveb určené speciálně pro správu stavenišť. Stavební firmy mohou tento software používat ke koordinaci členů týmu, přidělování úkolů, sledování výkonu a snižování rizik spojených s prací na staveništi. ?️
Nejlepší funkce Fieldwire
- Synchronizujte týmy na stavbě a v kanceláři pomocí centrálního systému.
- Vytvářejte pracovní plány a přidělujte úkoly členům týmu.
- Sledujte, který člen týmu pracoval na konkrétních úkolech nebo pracovištích.
- Vytvářejte a odesílejte přizpůsobené zprávy, které obsahují všechny podrobnosti o vašem projektu.
Omezení aplikace Fieldwire
- Fieldwire je určen pro správu stavenišť, takže týmy by mohly těžit z obecnějšího systému pro správu projektů jinde.
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby bylo snazší sestavovat týdenní zprávy o stavbách a projektech.
Ceny Fieldwire
- Zdarma
- Pro: 54 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 74 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Spravujte své projekty efektivněji pomocí těchto softwarových nástrojů pro řízení stavebních projektů
Na tomto seznamu najdete ideální nástroj pro každý stavební tým, ať už chcete řídit rizika na staveništích nebo koordinovat členy týmu a zdroje z jednoho centrálního místa. K dispozici je také spousta softwarových řešení typu „vše v jednom“, která zefektivňují celý životní cyklus projektu.
Jako jeden z předních nástrojů pro řízení projektů pro týmy napříč odvětvími je ClickUp naší jasnou volbou. Jeho funkce jsou plně přizpůsobitelné a dostatečně flexibilní, aby zvládly i ty nejsložitější projekty. Navíc jeho neustále se rozšiřující knihovna šablon a více než 1 000 integrací pomáhá stavebním firmám rychleji rozběhnout jejich projekty.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a objevte lepší způsob řízení svých stavebních projektů. ?