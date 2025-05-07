10 softwarů pro právní workflow, které pomohou právním firmám udržet pořádek v roce 2025

Právníci mají mnoho povinností, od zadávání dat a přípravy právních dokumentů až po přijímání klientů. Není to snadný život – pokud nemáte špičkový software pro právní workflow, který zajistí hladký chod vaší kanceláře.
Software pro správu právních pracovních postupů zlepšuje právní procesy pomocí nástrojů pro automatizaci dokumentů a dalších funkcí, takže se váš tým může soustředit na důležité věci.
Tento průvodce představuje 10 nejlepších softwarů pro právní workflow pro advokátní kanceláře a právní oddělení. Porovnejte klíčové funkce, ceny, omezení, recenze a další informace, abyste našli nástroj pro právní workflow, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a požadavkům.
Co je software pro právní pracovní postupy?
Nejprve si řekneme, co může software pro právní workflow přinést vašemu právnímu týmu. Pokud již nástroje pro právní workflow znáte, můžete rovnou přejít k zajímavým informacím.
Software pro správu právních pracovních postupů vám umožní zefektivnit vaši práci díky funkcím, jako jsou:
- Automatizace fakturace, zaznamenávání výdajů a sledování času
- Správa a automatizace právních dokumentů
- Správa úkolů a automatizace
Jinými slovy, jde především o tu sladkou, sladkou automatizaci procesů.
Software pro právní workflow umí i další věci, jako například usnadnit bezpečnou komunikaci s klienty a spolupráci v reálném čase. Ale hlavním cílem je obvykle automatizace rutinních úkolů a minimalizace lidských chyb.
Co byste měli hledat v softwaru pro právní pracovní postupy?
Abyste mohli vybrat správné řešení pro právní workflow pro svůj tým, musíte vědět, co chcete. Zde je několik věcí, na které se zaměřte:
- Automatizace: Najděte nástroj, který automatizuje opakující se úkoly a časově náročné obchodní procesy.
- Správa klientů: Budete potřebovat nástroj, který vám pomůže se správou klientů, přijímáním nových klientů, zaškolováním a zákaznickou podporou prostřednictvím přímé a bezpečné komunikace.
- Spolupráce: Vyberte si nástroj, který vás propojí s vaším týmem a umožní vám spolupráci v reálném čase, zasílání oznámení, automatické přidělování úkolů a správu projektů.
- Správa databáze: Hledejte software, který uchovává všechna data týkající se vašich klientů, právní praxe, případů a kontaktů na jednom bezpečném místě.
- Integrace: Vyberte si software, který se integruje s vašimi ostatními nástroji, abyste sjednotili svá data na jednom panelu.
- Reporting: Vyberte si nástroj, který zlepší řízení vaší praxe a ziskovost díky analýze dat, sledování KPI a monitorování produktivity.
Zapomněli jsme na něco? Možná hledáte software pro správu zaměstnanců pro vaši firmu nebo automatizované fakturace. Ať už je to cokoli, je to také důležité! Poznamenejte si to, než se pustíte do těch zajímavých věcí.
10 nejlepších softwarů pro právní workflow
Dobře, nyní už oficiálně víte, co hledat v softwaru pro automatizaci právních pracovních postupů! Nyní jste připraveni najít nástroj, který se vám bude líbit, a užít si svobodu automatizovaných pracovních postupů a vylepšených právních procesů.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů, které pomáhá týmům napříč odvětvími plánovat, organizovat a provádět jejich pracovní postupy co nejefektivnějším způsobem. Je to jediný nástroj, který je dostatečně výkonný, aby sjednotil veškerou vaši práci – napříč aplikacemi – do jedné bezpečné platformy.
Díky stovkám funkcí pro spolupráci, které jsou součástí každého cenového plánu, je ClickUp ideálním místem pro spojení s klienty, dalšími právními profesionály a dalšími.
Přizpůsobitelné nebo předem připravené automatizace v ClickUp také hrají důležitou roli při vytváření organizovaných právních pracovních postupů. Ať už zefektivňujete předávání projektů, proces přijímání klientů nebo hledáte efektivnější způsob přidělování úkolů, automatizace pracovních postupů v ClickUp je vaší odpovědí. Automatizace právních pracovních postupů pomáhá eliminovat zbytečné administrativní úkoly, které zatěžují váš den, a ponechává vám více cenného času na právní výzkum, poradenství a další činnosti.
Získáte také přístup k více než 1 000 připravených šablon, včetně šablony ClickUp pro správu právních projektů. Ta bude sledovat pokrok a zlepšovat spolupráci týmu při výzkumu, soudních sporech, smlouvách a všem ostatním, čím se zabýváte.
Nejlepší funkce ClickUp
- Obrovská knihovna s více než 1 000 šablonami, včetně šablon smluv, šablon pro správu klientů, šablony pro sledování právních případů a všeho dalšího, co byste mohli potřebovat.
- Více než 1 000 integrací pro propojení všech nástrojů, které používáte, na jedné bezpečné platformě.
- Stovky funkcí pro správu vztahů s klienty (CRM) zajišťují rychlé a bezpečné spojení s vašimi klienty za všech okolností.
- Přizpůsobitelné panely a více než 15 zobrazení navržených tak, aby vylepšily váš systém řízení projektů o funkce, jako je řízení priorit, sledování pokroku a automatizace úkolů.
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení se bohatým funkcím ClickUp může vyžadovat trochu času.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Smokeball
Smokeball je software pro správu právních služeb, který pomáhá malým právním firmám a samostatným právníkům spravovat případy, dokumenty, spolupráci a komunikaci s klienty. Využijte funkce jako software pro sledování času právníků, automatizaci dokumentů a správu e-mailů, abyste měli vše pod kontrolou a zvýšili produktivitu.
Nejlepší funkce Smokeball
- Funkce automatizace pro úkoly, jako je tvorba dokumentů, e-maily a plánování úkolů
- Špičkový systém správy dokumentů vám umožňuje organizovat a prohledávat soubory odkudkoli.
- Nástroje pro finanční řízení vám umožňují spravovat výdaje, sledovat fakturovatelné hodiny a automatizovat vytváření faktur.
- Více než 15 integrací se softwarem, jako je Microsoft Word, Zoom a QuickBooks Online.
Omezení Smokeball
- Některé uživatelské recenze zmiňují problémy s tím, že služba není zcela založena na cloudu.
- Podle některých recenzí může dojít k problémům s komunikací s klienty kvůli nekompatibilitě prohlížeče.
Ceny Smokeball
- Faktura: 39 $/měsíc na uživatele
- Boost: 89 $/měsíc na uživatele
- Grow: 179 $/měsíc na uživatele
- Prosper+: 219 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Smokeball
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
3. MyCase
MyCase je komplexní software pro správu právních záležitostí určený pro kanceláře všech velikostí, od nezávislých právních asistentů až po právní oddělení velkých společností. Nabízí nástroje pro zlepšení procesů, automatizaci dokumentů, správu fakturace a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce MyCase
- Nástroje vám umožňují vytvářet vlastní pracovní postupy pro rutinní úkoly, abyste mohli minimalizovat lidské chyby.
- Mezi funkce patří formuláře pro přijímání klientů, elektronický podpis a integrované klientské portály pro vaše právní služby.
- Rozsáhlé analytické nástroje nabízejí přehled o financích, pracovních postupech a správě případů vaší firmy.
- Integrace se Zapier, LawPay, CallRail, QuickBooks a dalšími oblíbenými nástroji
Omezení MyCase
- Některé recenze od právnických firem zmiňují problémy se správou klientů, kteří mají více případů.
- Stahování dat může být omezeno, podle uživatelských recenzí.
Ceny MyCase
- Základní: 49 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 79 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MyCase
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
4. Clio
Clio je software pro správu právních pracovních postupů, který zefektivňuje vaši práci a správu případů. Je založen na cloudu a nabízí funkce, jako je sledování času, fakturace, správa dokumentů a komunikační nástroje, které zvyšují produktivitu a organizaci vašeho právního oddělení.
Nejlepší funkce Clio
- Cloudové úložiště vám umožňuje přístup k informacím o případech a důležitým dokumentům a jejich sdílení kdekoli a kdykoli.
- Funkce pro zapojení klientů poskytují vysoce kvalitní zážitek díky automatickým e-mailům s následnými informacemi a upomínkám korespondence, které zajišťují včasnou komunikaci a dobrý dojem.
- Funkce fakturace a účtování umožňují uživatelům vytvářet a odesílat faktury, žádat o platby, sledovat je a automatizovat finanční zprávy.
- Více než 200 integrací s oblíbenými nástroji pro správu praxe
Omezení Clio
- Někteří uživatelé uvádějí potíže s přijímáním plateb od klientů, kteří preferují platby šekem nebo ACH.
- Neexistují žádné funkce pro obnovení souborů, které byly omylem smazány, což způsobilo problémy některým uživatelům.
Ceny Clio
- EasyStart: 39 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 69 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Kompletní: 129 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clio
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
5. Filestage
Filestage je výkonná platforma pro spolupráci na projektech napříč týmy všech velikostí. Není navržena speciálně pro právní týmy, ale má vše, co potřebujete k zefektivnění pracovního postupu a udržení projektů na správné cestě.
Nejlepší funkce Filestage
- Komentáře v reálném čase vám umožňují poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a zlepšují spolupráci s členy týmu.
- Kontrola verzí zajišťuje, že váš tým vždy pracuje s aktuálními verzemi jednotlivých souborů, což znamená méně chyb a méně zmatků.
- Funkce zabezpečeného sdílení souborů zajišťuje, že citlivé informace a dokumenty týkající se případů jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům.
- Cena placených tarifů zahrnuje neomezený počet členů týmu, namísto účtování dodatečných poplatků za každého uživatele.
Omezení Filestage
- Chybí některé specifické funkce založené na právních předpisech, které jsou k dispozici u jiného softwaru pro správu právních záležitostí.
- Bezplatná verze je omezena na dva aktivní projekty a 2 GB úložného prostoru.
Ceny Filestage
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc
- Profesionální: 299 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Filestage
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Onit
Společnost Onit se specializuje na vytváření softwarových řešení pro zefektivnění obchodních operací. Tato značka nabízí několik specializovaných produktů, včetně OnitX Enterprise Legal Management (ELM).
OnitX ELM vám umožní zjednodušit pracovní postupy, sledovat důležité metriky, zlepšit spolupráci a maximalizovat interní i externí úspory. Jedná se o přizpůsobitelný software pro právní pracovní postupy s low-code enginem, který je ideální pro právní oddělení firem a velké právnické firmy.
Nejlepší funkce Onit
- Přizpůsobitelné ovládací panely a uživatelsky přívětivé rozhraní pro zefektivnění vašich právních operací
- Komplexní nástroje pro reporting a analytiku poskytují přehled o ziskovosti, správě případů a oblastech praxe.
- Nástroje pro automatizaci právních pracovních postupů zpracovávají zadávání dat, vytváření dokumentů, fakturaci a další úkony.
- Placené tarify pokrývají neomezený počet zaměstnanců, namísto účtování poplatků za každého uživatele.
Omezení Onit
- Nedostatek uživatelských recenzí na populárních recenzních platformách ztěžuje posouzení standardní zkušenosti s produktem.
- Recenze některých právních oddělení uvádějí, že měsíční cena je pro jejich rozpočet příliš vysoká.
Ceny Onit
- Standard: 700 $/měsíc
- Profesionální: 900 $/měsíc
- Premium: 2 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Onit
- G2: 3,8/5 (2+ recenze)
- Capterra: N/A
7. Zaškrtávací políčko
Checkbox je platforma pro automatizaci pracovních postupů založená na umělé inteligenci, která je určena pro firmy z různých odvětví, včetně právních kanceláří. Poskytuje interní právní software bez nutnosti programování, který může zvýšit hodnotu a rychlost vašich služeb a zlepšit dojem na klienty.
Nejlepší funkce Checkboxu
- Přiřazujte práci členům svého interního právního týmu na základě jejich kapacity nebo specializace.
- Vytvářejte a aktualizujte řešení pro pracovní postupy bez nutnosti programování pomocí vizuálního rozhraní typu drag-and-drop, které může používat každý.
- Díky integraci s nástroji jako Slack, Microsoft Teams, Google Drive a DocuSign mohou týmy zpracovávat komunikaci a požadavky z více zdrojů.
- Analytika poskytuje informace o stavu úkolů, objemu práce, typu projektu a průměrné době potřebné k dokončení požadavků.
Omezení zaškrtávacích políček
- Nedostatek zpětné vazby na populárních recenzních platformách ztěžuje posouzení typické uživatelské zkušenosti.
- Checkbox nezajistí zájemcům přístup k informacím o cenách na svých webových stránkách ani na populárních recenzních webech.
Ceny Checkbox
Uživatelé musí kontaktovat společnost Checkbox a požádat o demo, aby získali informace o cenách.
Hodnocení a recenze Checkbox
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
8. Kissflow
Kissflow je cloudová platforma, která automatizuje pracovní procesy pomocí bezkódového enginu. Právní týmy mohou vytvářet vlastní řešení bez nutnosti technických znalostí, automatizovat opakující se úkoly a optimalizovat produktivitu pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce Kissflow
- Rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje rychle vytvářet formuláře, právní dokumenty a pracovní postupy bez znalosti programování.
- Nástroje pro mapování procesů vám umožňují snadno vizualizovat složité procesy a mapovat je v diagramu a procesním prostředí.
- Nástroje pro analýzu a reporting vám umožní činit informovaná rozhodnutí, vytvářet vlastní reporty a sledovat výkonnost firmy.
- Integrace s aplikacemi jako Google Drive a Slack pro zefektivnění obchodních procesů a zvýšení produktivity
Omezení Kissflow
- Není speciálně navržen pro právní odvětví a může postrádat funkce dostupné u specializovaného softwaru pro právní pracovní postupy.
- Základní plán neumožňuje přístup k pokročilým funkcím, jako jsou externí uživatelé a možnost vytvořit soukromý cluster.
Ceny Kissflow
- Základní: 1 500 $+/měsíc
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
9. Přístup Osprey
Osprey Approach je komplexní právní služba, která poskytuje nástroje pro vše od správy pracovního plánu a pracovních postupů až po finanční reporting. Zahrnuje sledování času, automatizované fakturace, správu dokumentů v cloudu, hladké zapojení klientů a bezpečnou komunikaci.
Nejlepší funkce Osprey Approach
- Automatizované vytváření právních formulářů a správa dokumentů vám umožní ušetřit čas, snížit počet lidských chyb a udržovat soubory uspořádané v přístupné knihovně.
- Funkce pro správu praxe, případů a klientů pomáhají propojit všechny oblasti vaší právní praxe, aby se zvýšila efektivita a úspěch.
- Finanční nástroje optimalizují procesy na konci měsíce a centralizují finanční operace na jedné platformě pro lepší přehlednost.
- Nástroje pro správu klientů modernizují proces přijímání nových klientů a usnadňují správu případů.
Omezení přístupu Osprey
- Některé uživatelské recenze uvádějí problémy s navigací v rozhraní a používáním doplňků.
- Osprey Approach neposkytuje potenciálním zákazníkům přístup k informacím o cenách na svých webových stránkách ani na populárních recenzních webech.
Ceny Osprey Approach
Uživatelé musí rezervovat konzultaci s týmem Osprey Approach, aby získali informace o cenách.
Hodnocení a recenze Osprey Approach
- G2: 4,7/5 (více než 8 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
10. TeamConnect
TeamConnect je platforma ELM od společnosti Mitratech určená pro právní operace všech velikostí. Poskytuje nástroje pro fakturaci, finanční řízení, správu dokumentů, automatizaci právních pracovních postupů a několik dalších oblastí správy záležitostí.
Nejlepší funkce TeamConnect
- Centralizovaná platforma pro správu dat uchovává všechny vaše dokumenty na jednom místě, ke kterému máte přístup kdykoli a odkudkoli.
- Automatizace právních pracovních postupů vám umožní zefektivnit procesy a snížit riziko chyb.
- Vlastní reportování umožňuje vašim týmům generovat reporty na základě konkrétních kritérií, abyste měli k dispozici potřebné informace, kdykoli je potřebujete.
- Nástroje pro spolupráci a komunikace v reálném čase umožňují členům týmu efektivnější spolupráci.
Omezení TeamConnect
- Některé recenze poukazují na potřebu rychlejšího a intuitivnějšího uživatelského rozhraní.
- TeamConnect neposkytuje přístup k informacím o cenách na svých webových stránkách ani na populárních recenzních webech.
Ceny TeamConnect
Potenciální zákazníci musí požádat o demo TeamConnect, aby získali přístup k informacím o cenách.
Hodnocení a recenze TeamConnect
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (1+ recenze)
Vylepšete pracovní postupy ve své advokátní kanceláři
Pokud má vaše konkurence přístup k automatizované správě úkolů, sledování termínů a správě dokumentů, neměli byste ho mít také?
Software pro právní workflow vám uvolní čas a zdroje, abyste se mohli soustředit na to, co umíte nejlépe – poskytování služeb svým klientům.
Udržujte si náskok před konkurencí díky nejuniverzálnějšímu softwaru pro správu právních pracovních postupů s nejvíce funkcemi na trhu. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes (je to zdarma)!