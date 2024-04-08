Notion vs. Google Docs: Který nástroj pro pořizování poznámek je nejlepší?

Svět miluje souboje – nic nepřekoná drama dvou titánů, kteří se utkají o první místo. A pokud jde o aplikace pro pořizování poznámek, Notion vs. Google Docs je jako Joe Frasier vs. Muhammad Ali. Oba tito těžké váhy mají své triky, ale který z nich zasadí knockoutový úder? 🥊
To se dozvíme v tomto srovnání Notion vs. Google Docs.
Porovnáme tyto aplikace vedle sebe, podíváme se na výhody a nevýhody každé platformy a jednou provždy určíme, která z nich je nejlepší aplikací pro pořizování poznámek.
Toto je souboj roku. Je to Thrilla from Manila Folders (nebo alespoň digitální ekvivalent manilských složek) a vy máte místo v první řadě. Vsadíte si tedy na nejlepší aplikaci pro pořizování poznámek a připravte se na souboj.
Co je Notion?
Notion je webová platforma, kterou můžete použít pro jednoduché úkoly, jako je psaní poznámek, nebo pro složitější úkoly, jako je vytváření firemní wiki. Rozložení připomíná spíše digitální pracovní prostor než staromódní textový editor (např. Microsoft Word).
Stránky Notion budou vypadat spíše jako nekonečné posouvání webové stránky než jako kus papíru. Dokumenty Notion můžete stále exportovat do formátu PDF a tisknout je – protože určitě existují lidé, kteří stále tisknou – ale rozdělení stránek uvidíte až po exportu. 🖨️
Výhodou je, že aplikace vypadá jako digitální webová aplikace. Nevýhodou je, že se jedná o webovou aplikaci. Pokud nemáte přístup k internetu, nebudete mít přístup ke svým souborům Notion ani nebudete moci používat aplikaci k pořizování poznámek.
Funkce Notion
To jsou základy platformy Notion. Nyní se podívejme podrobněji na její funkce.
1. Wikipedie
Wiki stránky Notion jsou ideální pro dokumentaci procesů a vytváření znalostní báze pro celou společnost.
Díky neustále přítomnému postrannímu panelu můžete mezi stránkami přecházet jediným kliknutím, takže se nemusíte vracet k obsahu. Vnořený obsah vám pomáhá udržovat pořádek, zatímco rozdělujete sdílení znalostí podle oddělení nebo předmětu. A synchronizované bloky sdílejí stejný obsah na více místech, přičemž aktualizace se provádějí na jediném místě.
Vytvoření wiki je snadné pomocí šablony znalostní báze. Notion nabízí několik šablon ve své knihovně šablon.
2. Docs
Dokumenty lze snadno formátovat pomocí bloků, které vám umožňují organizovat a přeskupovat obsah pomocí funkce drag-and-drop. K dispozici je více než 50 typů obsahových bloků, včetně přepínačů, videí, obrázků, matematických rovnic, úryvků kódu, webových záložek, @ zmínek a dalších.
Nabízejí také šablony dokumentů pro desítky různých použití, včetně programů schůzek, projektových plánů a návrhů. Přidejte obsah, aby se ve vašem dokumentu snáze orientovalo a váš tým se vyhnul zmatkům.
3. Nástroje pro spolupráci
Členové vašeho týmu mohou dokumenty upravovat současně nebo se navzájem označovat v komentářích, aby si kladli otázky, vyjasňovali si věci nebo přidělovali části dokumentu k napsání někomu jinému.
Díky různým nastavením oprávnění můžete udělit přístup k různým dokumentům jednotlivcům nebo celým týmům. U každého dokumentu můžete vybrat, kdo jej může upravovat, kdo může pouze přidávat komentáře a kdo jej může pouze prohlížet.
4. AI
Nyní můžete přidat Notion AI, nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který je přímo integrován do aplikace Notion. Pomůže vám přepsat, shrnout a vyhledat obsah ve vaší znalostní bázi Notion. Tato funkce by mohla být klíčem k nahrazení Google Docs.
Je to však za příplatek. Notion AI můžete přidat k placeným tarifům za příplatek 8 $ za člena měsíčně nebo k bezplatnému tarifu za příplatek 10 $ měsíčně.
Ceny Notion
Notion je pro jednotlivé uživatele zdarma a pro firemní týmy nabízí odstupňovanou cenovou strukturu.
- Zdarma
- Plus: 8 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 15 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Google Docs?
Google Docs je známý a známé věci jsou uklidňující – jako se zachumlat pod deku, kterou upletla vaše babička. 🧶
Familiar je také uživatelsky přívětivý. Díky vzhledu standardního textového editoru bude Docs intuitivní pro každého, kdo někdy používal Microsoft Word.
Nenechte se však nostalgií svést k myšlence, že nabídka Google Docs je zastaralá. Tato platforma nabízí funkce zaměřené na web, jako je spolupráce v reálném čase a možnost vkládání multimediálních souborů. A obwohl Google Docs je webová aplikace, má offline režim, který vám umožňuje pokračovat v práci na dokumentech, i když nemáte připojení k internetu.
Funkce Google Docs
Abychom vám poskytli lepší představu o tom, jak se funkce Google Docs liší od Notion, budeme je probíráme jednu po druhé.
1. Drive
Google Drive je jako domovská základna pro všechny vaše dokumenty, tabulky, prezentace a složky. V podstatě vše, co vytvoříte ve svém Google Workspace, bude uloženo ve vašem Google Drive.
Ačkoli Drive není speciálně navržen jako wiki, můžete jej pomocí složek uspořádat do znalostní báze. Pokud však uživatelé chtějí přejít z dokumentu na něco jiného ve vašem disku, musí se nejprve vrátit zpět na váš disk.
Vzhledem k tomu, že Google je vyhledávač, nikoho nepřekvapí, že vyhledávání je jednou z předností Google Drive. Do vyhledávacího pole Drive můžete zadat cokoli a zobrazí se všechny položky, které obsahují daný výraz, takže nikdy neztratíte přehled o svých dokumentech.
2. Docs
Google Docs byl původně navržen jako textový editor a má všechny funkce, které od něj očekáváte. Nabízí mnoho možností formátování, včetně desítek fontů, záhlaví, odrážek, konců stránek, konců sekcí a dalších.
Navíc můžete vkládat bohatá média, jako jsou obrázky a videa (která můžete stáhnout z vlastního pevného disku nebo najít a vložit z internetového vyhledávače), tabulky, kresby, grafy, emodži, chytré čipy, rozevírací seznamy a poznámky pod čarou.
Program vždy obsahoval širokou škálu šablon, jako jsou životopisy, dopisy, recepty, návrhy projektů, poznámky ze schůzek, brožury a další. V dokumentech je také k dispozici zobrazení osnovy, které automaticky generuje obsah v postranním panelu na základě nadpisů vašeho dokumentu.
Navíc Google nedávno vydal řadu nových funkcí:
- Přepněte z zobrazení stránky na bezstránkové (nebo nekonečné) zobrazení.
- Pomocí stavebních bloků můžete vytvářet poznámky z jednání, návrhy e-mailů, plán vývoje produktů a mnoho dalšího.
- Funkce „Shrnutí dokumentu“ automaticky vytvoří shrnutí vašich poznámek generované umělou inteligencí.
3. Nástroje pro spolupráci
Google Docs je jakousi zakladatelskou matkou dokumentů pro spolupráci. Umožňuje více členům týmu pracovat na jednom dokumentu současně. Navíc nabízí funkce pro vkládání komentářů a řadu oprávnění, včetně oprávnění pouze pro komentáře, pouze pro prohlížení a plných oprávnění pro úpravy.
Historie verzí vám umožňuje zobrazit všechny změny provedené v dokumentu a jejich autory. Také vám umožňuje vrátit se k dřívější verzi, pokud dojde k problémům. A nová funkce živého chatu vám umožňuje diskutovat o dokumentu v reálném čase, aniž byste museli zanechávat komentáře.
4. Integrace
Google Docs nabízí integraci, která se hladce propojí s celým vaším pracovním prostorem. Můžete snadno přidávat dokumenty do schůzek v Google Kalendáři, propojovat je z tabulek, zahrnovat je do sdílených složek a mnoho dalšího díky uživatelsky přívětivému rozhraní. S Google Workspace Labs můžete v Google Docs používat experimentální nástroje umělé inteligence od Google k rychlejšímu psaní, úpravám, přepisování nebo shrnování.
Kromě Google Workspace nenabízí Google žádné další integrace. Ale téměř každý softwarový nástroj – od Slacku přes Figma až po Salesforce – má vlastní integraci s Google Workspace. Možná by bylo jednodušší vyjmenovat programy, které se nedají propojit s Google Docs.
Ceny Google Docs
Google Docs je pro osobní použití zdarma, ale pokud máte velký tým, plánujete ukládat velké množství souborů a chcete jej používat ve spojení s dalšími aplikacemi Google, možná se vám vyplatí přihlásit se k obchodnímu plánu Google Workspace.
- Zdarma
- Business Starter: 6 $ za uživatele za měsíc
- Business Standard: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 18 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Notion vs. Google Docs: Porovnání funkcí
Je čas na přímý souboj. Necháme tyto aplikace změřit síly ve čtyřech kolech a vyhlásíme vítěze každého kola. 🤼
Použitelnost
Ačkoli Notion nevyžaduje žádné technické znalosti, jeho uživatelsky přívětivé rozhraní bude pro většinu nových uživatelů méně známé než rozhraní Google Docs. Na rozdíl od Google Docs bude naučit se s ním pracovat náročnější a při zavádění tohoto programu budete možná muset naplánovat čas na výuku Notion.
Notion i Google Docs mají aplikace pro iOS a Android, takže k nim máte snadný přístup ze svého telefonu, iPadu nebo tabletu. Notion nabízí také desktopové aplikace pro Mac a Windows, zatímco Google Docs lze na desktopu používat pouze prostřednictvím prohlížeče.
Ačkoli Notion má desktopové aplikace, není k dispozici offline – Google Docs ano. Celkově musíme dát přednost Google Docs, pokud jde o snadnost použití.
Formátování
Než Google Docs na začátku roku představil své nové funkce, Notion by si odnesl cenu za formátování. Ale díky široké škále nových formátovacích možností Google Docs, možnosti přepínat mezi zobrazením stránky a nekonečným posouváním a zavedení stavebních bloků musíme říci, že Google Docs Notion dohnal, ne-li dokonce předčil.
Notion nabízí lepší formátování pro organizaci firemní wiki, ale to je asi tak vše. Pokud jde o formátování samotných dokumentů, Google je lepší.
Spolupráce
Notion i Google Docs nabízejí nástroje pro spolupráci a produktivitu v reálném čase s možností udělit různým uživatelům různé úrovně přístupu, včetně plného přístupu k úpravám, přístupu pouze k komentářům a přístupu pouze k prohlížení.
Líbí se nám, že Notion umožňuje vytvářet týmy a nastavovat oprávnění na úrovni týmu. Na druhou stranu Notion nemá funkci živého chatu, kterou Google Docs právě přidal. Toto kolo tedy označíme za nerozhodné.
Cena
Notion i Google Docs nabízejí bezplatné tarify pro jednotlivé uživatele a odstupňované cenové tarify pro firemní uživatele. Google Workspace však nabízí o několik cenových možností více a nejlevnější placený tarif je o pár dolarů měsíčně levnější. Přidejte k tomu, že za své peníze získáte více aplikací, a Google Docs v tomto kole vítězí.
Notion vs. Google Docs na Redditu
Kdyby tento souboj hodnotili uživatelé Redditu, mnozí z nich by ho označili za nerozhodný a doporučili by vám používat obě platformy. 👯
Mnoho diskuzí o Notion vs. Google Docs na Redditu poukazuje na to, že Notion umožňuje vložit Google Docs a Google Sheets. Doporučují tedy ponechat obě aplikace pro různé účely: Google Workspace pro podrobnou dokumentaci a Notion pro firemní wiki.
Několik uživatelů Redditu se však vyslovilo ve prospěch Google Docs před Notion. 🏆
Mnoho z těchto uživatelů ocenilo možnost offline přístupu ke svým dokumentům (správa znalostí). Jiní měli pocit, že ačkoli Notion nabízí více funkcí, žádnou z nich neprovádí zvlášť dobře.
Například Google Docs i Notion mají tabulky a grafy, které můžete přidat do svých dokumentů. S nástroji produktivity Notion však nelze provádět složité výpočty, jako je tomu v Excelu a Google Sheets.
Ačkoli Notion nabízí základní funkce pro správu úkolů, jako je možnost vytvořit Kanban tabuli, nemá zabudované automatizace, podúkoly ani spouštěče událostí. Tyto funkce jsou přitom standardem u jiných nástrojů pro správu úkolů na trhu, včetně Trello, Jira, Asana a ClickUp.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Notion a Google Docs
Víme, že je to netradiční, ale vypadá to, že do ringu vstupuje další soutěžící. ClickUp má funkce, které mohou konkurovat těm nejlepším vlastnostem Notion i Google Docs. A tato aplikace je připravena vám ukázat, proč je novým šampiónem v oblasti pořizování poznámek. 💪
ClickUp Docs
ClickUp Docs nabízí extrémně přizpůsobitelné dokumenty díky obrovské knihovně formátovacích možností, které ClickUp poskytuje, včetně:
- Obsah
- Záhlaví, bannery a oddělovače
- Záložky a přílohy
- Tabulky
- Obrázky a videa
- Tlačítka a widgety
- Bloky kódu
Kromě toho úkoly okamžitě propojují dokumenty s vašimi nástroji pro správu projektů ClickUp. Přidejte tyto prvky pomocí příkazů se lomítkem a formátujte bleskově rychle.
Stránky se zobrazují v nekonečném rolovacím rozložení, ale máte také možnost přidat konce stránek a zobrazit stránky a podstránky dokumentu v postranním panelu. Navigace v postranním panelu také usnadňuje vytváření a organizování firemní wiki. Navíc s šablonami ClickUp začnete formátovat dokumenty během okamžiku.
ClickUp Docs také podporuje spolupráci v reálném čase díky simultánní editaci, komentářům, @ tagům a možnosti převést jakýkoli text v dokumentu na úkol a přiřadit jej jednomu z členů vašeho týmu.
Pokročilá nastavení oprávnění vám umožňují nastavit dokument jako veřejný, soukromý nebo chráněný a sdílet své dokumenty s spolupracovníky pomocí pozvánky nebo odkazu.
Další funkce najdete v tomto videonávodu k aplikaci ClickUp Docs.
👉🏽Přečtěte si také: ClickUp vs. Notion: Nejlepší nástroj pro práci s dokumenty v roce 2025
ClickUp Notepad
Pro rychlé pořizování poznámek namísto formální dokumentace vám ClickUp Notepad umožňuje zaznamenávat vaše myšlenky, vytvářet seznamy úkolů, pořizovat poznámky z jednání a jediným kliknutím přeměnit položky na sledovatelné úkoly. Jedná se o snadno použitelný nástroj pro zvýšení produktivity, který vaše seznamy úkolů promění z „úkolů k provedení“ na „úkoly hotové“.
Kromě toho můžete ke svým poznámkám přistupovat z rozšíření Chrome ve svém prohlížeči nebo z aplikace ClickUp pro iOS nebo Android.
ClickUp AI
ClickUp AI není běžný nástroj umělé inteligence. Ano, díky generativní umělé inteligenci, funkcím shrnování, přepisování a úpravám může usnadnit psaní dokumentů. Ale umí také stovky dalších úkolů.
ClickUp AI je předprogramován s pokyny specifickými pro práci členů vašeho týmu, takže mohou okamžitě zjistit, jak jej začít používat. Ať už chcete tento nástroj AI použít pro schůzky, dokumentaci požadavků na produkty, vytváření projektových plánů, zprávy o stavu nebo průvodce stylem značky, jeho hodnotu oceníte okamžitě.
Ceny ClickUp
ClickUp také nabízí bezplatný tarif pro začátečníky nebo odstupňované ceny pro týmy všech velikostí.
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Bonus: Notion vs. Todoist!
Začněte si dělat poznámky s ClickUp
V souboji Google Docs vs. Notion musíme za vítěze prohlásit Google. Má mírnou výhodu díky svému známému, uživatelsky přívětivému designu a širší škále cenových možností.
V oblasti aplikací pro pořizování poznámek se však objevil nový konkurent. ClickUp Docs vám umožňuje dokumentovat všechny vaše procesy, schůzky a další. Vkládejte multimediální obsah, vytvořte firemní wiki a snadno procházejte všechny své informace pomocí vnořeného obsahu a vyhledávacích funkcí.
ClickUp také spojuje váš tým díky spolupráci v reálném čase a možnosti propojit dokumenty s úkoly ve vašich tabulkách pro správu projektů ClickUp. Na výběr jsou stovky šablon a vestavěná AI vám pomůže dokumentovat rychleji a zvládnout více práce.
Zaregistrujte se zdarma a zjistěte, proč je ClickUp novým šampiónem v oblasti poznámek. 💪