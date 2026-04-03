Шаблони за проследяване на хипотези: 9 практични предложения

52% от фирмите заявиха, че нямат конкретен процес за осигуряване на качеството за експериментите преди пускането им.

Това се усеща в начина, по който се работи с хипотезите всеки ден. Някой хрумва идея, пуска тест, а екипът осъзнава пропуските едва след като той вече е в действие.

Какво точно се опитваме да докажем?

Кой показател е важен?

Какво би ни накарало да го пуснем на пазара?

Докато получите отговори на тези въпроси, вече сте изразходвали трафик, време и доверие. Не помага и фактът, че само половината от екипите за експерименти поддържат централизирана база от знания за тестови планове и изводи.

С шаблоните за проследяване на хипотези започвате със структура, която налага яснота от самото начало и улеснява повторното използване на резултатите.

В тази публикация в блога ще споделим девет шаблона за проследяване на хипотези, които можете да копирате и да използвате веднага, както и съвети за избора на подходящия формат за експериментите на вашия екип.

Най-добрите шаблони за проследяване на хипотези на един поглед

Ето кратък преглед на шаблоните за проследяване на хипотези, разгледани в това ръководство, и типа експериментален работен процес, който всеки от тях поддържа:

Какво е шаблон за проследяване на хипотези?

Шаблонът за проследяване на хипотези е структуриран формат за документиране на предположения, експерименти, резултати и следващи стъпки, така че екипите да могат да тестват идеи и да се учат от резултатите.

Всеки добър шаблон за проследяване на хипотези включва следните основни компоненти:

Формулировка на хипотезата: Проверяемото предположение, написано във формат „ако/тогава“

Критерии за успех : Конкретният показател, който ще измервате, и прагът за успех Конкретният показател, който ще измервате, и прагът за успех

Дизайн на експеримента: Точните стъпки, променливи и график, необходими за провеждането на теста

Резултати и изводи: Документираният резултат и какво означава той за следващата ви стъпка

Това помага да се отговори на четири прости въпроса:

Какво смятаме, че е вярно?

Защо мислим така?

Как ще го тестваме?

Какво се случи накрая?

📌 Например, един екип може да смята, че промяната на заглавието на началната страница ще увеличи броя на регистрациите. Вместо да гадаят, те записват идеята в шаблон за проследяване на хипотези, определят теста, измерват резултатите и отбелязват дали идеята е била правилна или погрешна.

👀 Знаете ли? Най-известният експеримент на Bing не беше мащабно преработване на дизайна. Ставаше въпрос за промяна в начина, по който се показваха заглавията на рекламите. Тестът доведе до 12% увеличение на приходите, което според HBR се равнява на над 100 милиона долара годишно само в САЩ.

Защо проследяването на хипотези е важно за продуктовите екипи

Екипите по продукти, инженеринг и маркетинг често провеждат паралелни експерименти, без да се информират взаимно. Тази липса на прозрачност води до дублиране на работата, противоречащи си тестове и огромни изолирани масиви от данни. Когато проследявате хипотеза в един инструмент, но изпълнявате работата в друг, губите часове само в опити да съгласувате информацията.

Ето защо проследяването на хипотези е от съществено значение:

Отделя мненията от доказателствата: В повечето дискусии за продукти обикновено надделява мнението на най-шумния или най-високоплатения човек (ефектът HiPPO). Проследяването на хипотези подлага всяка идея – независимо от това кой я предлага – на един и същ процес на валидиране. Решението се взема въз основа на данни, а не на старшинство

Предотвратява загубата на инженерни усилия : Разработването на неправилна функция е изключително скъпо. Хипотеза, проследена и отхвърлена преди разработката, спестява седмици инженерна работа, проектиране и време за QA

Създава институционална памет : Без регистър екипите повтарят едни и същи неуспешни експерименти, особено когато хора се присъединяват или напускат. Инструментът за проследяване на хипотези незабавно отговаря на въпроса „Опитвали ли сме това преди?“ и запазва трудно спечеленото знание в цялата организация

Изгражда култура на експериментиране : Когато хипотезите се проследяват открито, провалът се превръща в точка от данните. Екипите се чувстват сигурни да тестват смели идеи, защото една опровергана хипотеза все пак е победа (тя е изключила нещо)

Подобрява определянето на приоритетите: Добрият инструмент за проследяване на хипотези включва нива на увереност, потенциално въздействие и оценки на усилията. Това позволява на екипите да дадат приоритет на експериментите, които най-вероятно ще доведат до промяна, и да отнемат приоритета на залозите с ниска вероятност за успех

💡 Съвет от професионалистите: Преди да регистрирате нова хипотеза, направете бързо търсене в ClickUp. Неговото Enterprise AI Search сканира задачите, документите и свързаните приложения (Google Drive, GitHub и др.) в ClickUp, за да можете веднага да разберете дали подобен експеримент вече е бил проведен, какъв е бил резултатът и кой е бил отговорен за него. Това е най-бързият начин да отговорите на въпроса „опитали ли сме това преди?“ без да ровите из стари списъци. Лесно търсете и намирайте файлове в ClickUp, свързани приложения или локалния си диск с Universal Search

Налагането на един и същ общ документ за всеки тип експеримент води до хаотични и безполезни данни. Вместо това използвайте тези специално създадени шаблони:

1. Шаблон за план и резултати от експеримент от ClickUp

Проследявайте хипотезите от плана на експеримента до резултатите с шаблона за план и резултати от експеримента на ClickUp

Хипотезата е полезна само ако екипът ви може да я проследи от идеята до доказателството. Но това обикновено се проваля на едно от две места. Или тестът се провежда без ясен писмен план, или резултатът се губи сред разпръснати бележки след приключването на експеримента.

Шаблонът за план и резултати от експерименти на ClickUp обединява и двете части в един документ на ClickUp. Можете да дефинирате хипотезата, да документирате настройките на експеримента, да проследявате напредъка през всеки етап и да записвате резултатите на едно и също място.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Раздели „Цели“: Напишете вашата проверима хипотеза и определете как изглежда успехът, като използвате предварително създадените полета

Полета за методология: Документирайте точно как протича експериментът и кога започва всяка фаза

Изпълнение с конкретни действия: Превърнете фазите на експеримента си директно в Превърнете фазите на експеримента си директно в задачи в ClickUp , за да остане работата свързана с плана

Регистър на резултатите: Поддържайте списъка си с задачи сортируем, като записвате крайния резултат директно върху родителския елемент

✅ Идеално за: екипи за растеж, продуктови мениджъри и маркетинг екипи, които провеждат структурирани тестове и проследяват какво всъщност е доказала всяка хипотеза.

🧠 Интересен факт: Първият известен A/B тест на Google беше почти комично малък. През 2000 г. компанията тества колко резултати от търсене да се показват на страница. Една от най-големите продуктови дисциплини в технологичния сектор започна, по същество, с въпроса: „Да покажем ли 10 сини линка или нещо друго?“

💡 Съвет от професионалист: Не пишете хипотезата си от нулата. Отворете ClickUp Brain MAX и използвайте Talk to Text, за да диктувате първоначалните си мисли. Brain MAX транскрибира, почиства формулировките ви и можете веднага да го помолите да преформатира вашите говорими бележки в структурирано изявление за хипотеза от типа „ако/тогава“. Работи във всяко текстово поле на вашия десктоп, така че можете да записвате идеи за експерименти в момента, в който ви хрумнат, дори по време на среща. Използвайте AI диктовка във всяко приложение с Talk to Text на ClickUp BrainMAX

2. Шаблон за бяла дъска за експерименти за растеж от ClickUp

Начертайте идеи за експерименти за растеж по етапи с шаблона „Табло за експерименти за растеж" на ClickUp

Екипите за растеж и маркетинг генерират десетки идеи на спринт, които лесно се губят в документи с много текст. Шаблонът за бяла дъска за експерименти за растеж на ClickUp ви позволява да начертаете идеи за експерименти с голям обем по конкретни лостове за растеж, преди да ги формализирате.

Създаден на базата на ClickUp Whiteboards, той помага на екипите да преминават идеите през етапи като генериране, планиране, внедряване, тестване и анализ. Това помага да се види къде се намира всяка хипотеза и кои от тях са готови да продължат напред.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Категории за растеж: Организирайте идеите си в областите привличане, активиране, задържане, приходи и препоръки

Визуално платно: Провеждайте свободно мозъчна атака с екипа си в реално време, като използвате белите дъски на ClickUp

Незабавно преобразуване: Превърнете успешните лепящи се бележки директно в проследяеми работни задачи, без да се налага копиране и поставяне между инструменти

Процес на изпълнение: Съхранявайте целия поток от идеята до изпълнението в едно работно пространство

✅ Идеално за: Маркетинг специалисти по растеж и екипи за развитие на продукти, които управляват големи обеми експерименти в областите привличане, конверсия и задържане на клиенти.

3. Шаблон за управление на иновационни идеи от ClickUp

Превърнете обещаващите идеи от преглед в валидиране с шаблона за управление на иновативни идеи на ClickUp

Много хипотези никога не се провалят. Те просто изчезват. Някой предлага интересна идея, тя бързо привлича внимание, а след това изчезва в неясната купчина „трябва да се върнем към това“, без ясен отговорник, оценка или следваща стъпка.

Шаблонът за управление на иновационни идеи на ClickUp ви помага да изградите ясен път от суровата идея до тестваема хипотеза. Можете да събирате идеи, да ги оценявате спрямо определени критерии, да ги преминавате през етапи на преглед и да насочвате по-силните концепции към подходящия екип за валидиране. По този начин фунията остава активна, вместо да се превърне в гробище на полуизследвани идеи.

Събиране на идеи: Позволете на всеки в организацията да подава идеи, без да се налага да има пълен достъп до работната среда, като използвате Позволете на всеки в организацията да подава идеи, без да се налага да има пълен достъп до работната среда, като използвате ClickUp Forms

Критерии за оценяване: Оценявайте предложенията, като използвате персонализирани скали за оценяване, преди те да се превърнат в официални хипотези

Етапи на преглед: Преминавайте идеите плавно през фазите „подадена“, „в процес на преглед“, „одобрена“ и „в експеримент“

Премахване на пречките: Поддържайте иновационния процес в движение, като незабавно насочвате одобрените идеи към правилния отдел

✅ Идеално за: Екипи за иновации и ръководители на продуктова стратегия, които управляват потока от идеи, преди да превърнат подбраните концепции в официални експерименти.

💡 Съвет от професионалист: Не карайте всеки участник да попълва една и съща дълга форма. С условната логика на ClickUp Forms можете да насочвате хората по различни пътища въз основа на отговорите им. Това помага по-добрите идеи да се появяват с по-добър контекст още от самото начало. Създавайте конкретни въпроси и условна логика във формулярите на ClickUp

📚 Прочетете също: Процес на управление на иновациите

4. Шаблон за проучвания на потребителите от ClickUp

Определете целите на изследването и критериите за участниците с шаблона за план за проучване на потребителите от ClickUp

Хипотезите често звучат убедително, докато не ги представите пред реални потребители. Това, което изглеждаше очевидно вътрешно, може да се провали, когато хората започнат да кликат, да реагират или да се объркват на места, които екипът ви не е очаквал.

Шаблонът за потребителски проучвания на ClickUp ви помага да съберете тези данни в организиран формат. Той ви предоставя едно място, където да проследявате участниците, да организирате обратната връзка и да сортирате информацията по продуктови области. Така, вместо да се окажете с купчина необработени бележки, получавате по-ясна представа за това, което потребителите действително ви казват и кои хипотези все още са валидни.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Изследователски въпроси: Оформете всеки въпрос от проучването ясно като проверимо предположение

Проследяване на участниците: Записвайте статуса на набирането, критериите за подбор и графика на сесиите в един екран

Свързани бележки: Напишете бележки от сесията директно в ClickUp Docs, вградени в шаблона

Откриване на модели: Съхранявайте цялата си Съхранявайте цялата си качествена обратна връзка на едно място с възможност за търсене, за да идентифицирате повтарящи се теми по-бързо

✅ Идеално за: Изследователи в областта на потребителското преживяване (UX), които валидират хипотези за използваемост, функционалност и преживяване чрез качествени изследвания.

📮 ClickUp Insight: 44% от участниците в нашето проучване използват електронни таблици за управление на проектите и задачите си. Но електронните таблици никога не са били създадени за динамични работни процеси. С нарастващата сложност на вашите проекти, поддържането на актуална информация за статуса, графиците и задачите се превръща в ръчна и отнемаща време задача. Конвергентна AI платформа като ClickUp решава този проблем със специално създадени изгледи като Списък, Таблица, Календар и Гант. Това означава, че можете да визуализирате задачите по начин, който има смисъл за вас и вашия екип. Настройте автоматизации, базирани на тригери, за да актуализирате полета и статуси в хода на работата, и изведнъж ръчните актуализации ще останат в миналото.

5. Шаблон за план за проучване на потребителите от ClickUp

Определете целите на изследването и критериите за участниците с шаблона за план за проучване на потребителите от ClickUp

Лесно е да кажете, че „провеждате проучване на потребителите“, когато всъщност разполагате само с неясен въпрос и покана в календара. По-трудното е да бъдете конкретни. Какво точно се опитвате да потвърдите? Кое предположение е под въпрос? И какъв вид доказателства от потребителите биха променили мнението ви?

Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp ви помага да отговорите на тези въпроси, преди проучването да започне. Той ви позволява да определите целта, да формулирате хипотезата, да документирате критериите за участниците и да начертаете подхода към проучването.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Определете хипотезата предварително: Изяснете какво се опитвате да научите, коя предпоставка се тества и какви доказателства биха я подкрепили или опровергали

Определете дизайна на проучването на ранен етап: Документирайте критериите за участниците, метода на изследване и графика, за да не се отклони проучването, след като започне

Контролирайте изпълнението чрез одобрения: Използвайте Използвайте зависимостите между задачите в ClickUp , за да се уверите, че планът е прегледан, преди да започне изследването

Прегледайте го по свой начин: Използвайте над 15 персонализируеми Използвайте над 15 персонализируеми изгледа в ClickUp , за да организирате плана по етап, отговорник, приоритет или работен процес на изследването

✅ Идеално за: Изследователи в областта на потребителското преживяване (UX) и продуктови мениджъри, които планират проучвания на потребителите, основани на хипотези, преди интервюта или тестове за използваемост.

💡 Съвет от професионалист: Затруднявате ли се с формулирането на хипотезата за вашето проучване? ClickUp Brain MAX ви предоставя достъп до множество AI модели (ChatGPT, Claude, Gemini и ClickUp Brain) на едно място. Използвайте едната, за да тествате формулировката на хипотезата си, другата – за да ви предложи смесващи променливи, които не сте взели под внимание, а третата – за да изготвите въпроси за подбор на участници. Получавате множество експертни гледни точки, без да напускате ClickUp. Превключвайте между най-добрите AI модели от ClickUp с помощта на Brain MAX

⚙️ Бонус: Ефективността на един изследователски план зависи изцяло от системата на продукта, в която се вписва. Изтеглете Ръководството на ClickUp за продуктови мениджъри, за да видите как екипите свързват резултатите от проучванията на потребителите директно с приоритетите в пътната карта, планирането на спринтовете и проследяването на целите — всичко това в едно работно пространство.

6. Шаблон за управление на тестове от ClickUp

Потвърдете хипотезите за продуктите с структурирани тестови случаи, като използвате шаблона за управление на тестове на ClickUp

Хипотезата е лесна за формулиране, но много по-трудна за тестване в реални условия. Истинската работа започва, когато екипът ви трябва да докаже дали дадена функция, поток или промяна в продукта действително се държи така, както предвижда хипотезата.

Шаблонът за управление на тестове на ClickUp помага на екипите да провеждат тази валидация по видим и структуриран начин. Той ви предоставя място, където да организирате тестови случаи, да дефинирате очаквани резултати, да проследявате резултатите и да наблюдавате напредъка, докато случаите преминават през изпълнение. Така, когато дадена хипотеза се провали, можете да видите точно къде се е провалила и какво означава това за продукта.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Организирайте тестовете около хипотезата: Създайте библиотека с казуси по функции, спринтове или предположения, за да може свързаната тестова работа да остане лесна за проследяване

Проследявайте ясно всеки етап: Използвайте Използвайте персонализираните статуси на ClickUp за етапи като „Готов за тестване“, „В процес“, „Успешен“, „Неуспешен“ или „Блокиран“

Записвайте резултатите директно: Записвайте очакваните резултати и резултатите „успешно/неуспешно“ за всеки елемент, така че доказателствата да останат прикрепени към тестовия случай

Наблюдавайте тестовете в реално време: Използвайте Използвайте ClickUp Sprints и изгледите за състоянието, за да предоставите на ръководителите на продуктите и QA екипа актуална картина на напредъка на експериментите, обхвата на тестовете и дефектите

✅ Идеално за: екипи за контрол на качеството и продуктови мениджъри, които валидират хипотези за продукти чрез структурирано провеждане на тестове.

💡 Съвет от професионалистите: Провеждането на теста е само половината от работата. Experimentation Agent на ClickUp може да ви помогне да проектирате параметрите на експеримента, да наблюдавате разпределението на трафика, да изчислявате доверителни интервали и да документирате изводите. Следете ефективността на експериментите и документирайте изводите с Experimentation Agent на ClickUp Това е един от над 500-те предварително създадени Super Agents на ClickUp — сътрудници, задвижвани от изкуствен интелект, на които може да се възлага работа, да се изпращат съобщения директно или да се задействат чрез автоматизации, за да работят денонощно. Те разполагат също с контролирани разрешения, аудитни логове и силна защита на данните от изкуствен интелект.

7. Шаблон за мозъчна атака от ClickUp

Организирайте ранните идеи в тестваеми насоки с шаблона за мозъчна атака на ClickUp

Всички хипотези започват като приблизителни наблюдения, не докрай оформени идеи и въпроси, на които екипът ви все още не може да отговори. Предизвикателството не е да измислите възможности, а да уловите тези хаотични мисли, за да ги организирате, преразгледате и превърнете в нещо, което може да бъде тествано.

Шаблонът за мозъчна атака на ClickUp ви помага да направите това, без да ограничавате творческата част прекалено рано. Можете да събирате идеи, да ги групирате по теми, да ги свържете с проблема, който целят да решат, и да определите най-силната посока, преди да преминете към официално тестване.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Структурирани подсказки: Насочвайте мисленето на екипа си с конкретни рамки от типа „Как бихме могли да...“

Етикети за категоризация: Групирайте идеите по тема , продуктова област или целеви клиентски сегмент

Дистанционно сътрудничество: Обсъждайте идеи асинхронно или в реално време, като използвате Обсъждайте идеи асинхронно или в реално време, като използвате чата на ClickUp непосредствено до списъка си за мозъчна атака

Механизми за приоритизиране: Гласувайте за най-добрите концепции и ги включете директно във вашия процес на тестване

✅ Идеално за: Продуктови и иновационни екипи, които превръщат идеи в ранен етап в хипотези, подлежащи на тестване.

⭐️ Бонус трик: Не чакайте екипът да измисли всеки ъгъл от нулата. Използвайте ClickUp Brain, за да предизвикате нови идеи, да превърнете грубите наблюдения в по-силни идеи и да помогнете за организиране на хаоса, преди да започнете да стеснявате обхвата. След това пренесете най-добрите концепции в ClickUp Whiteboards, Docs или задачи, за да продължи мозъчната атака. Генерирайте по-силни идеи на ранен етап с ClickUp Brain

8. Шаблон за проследяване на A/B тестове от HuSpot

чрез HubSpot

A/B тестовете могат да се объркат, когато настройките не са документирани правилно. Хипотезата е неясна, показателят за успех се променя по средата на процеса или екипът стига до заключение, без първо да се споразумее за прага на достоверност. Това прави резултата по-труден за доверие.

Шаблонът за проследяване на A/B тестове на HubSpot ви помага да записвате основните части на теста. Можете да документирате хипотезата, контролната група, варианта, целевата метрика, прага на значимост и крайния резултат на едно място. Това помага на екипите да проследяват какво е било тествано, как е било взето решението и какво всъщност означава резултатът.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Определете ясно теста: Запишете хипотезата, контролната група, варианта и целевия показател преди началото на експеримента

Определете прага за вземане на решение на ранен етап: Документирайте нивото на значимост, необходимо за обявяване на победител

Спазвайте графика на тестовете: Добавете времеви рамки и крайни дати, за да не продължават експериментите да се изпълняват без преглед

Запишете крайния резултат: Отбележете дали резултатът е бил успех, неуспех или неясен, и отбележете следващата стъпка

✅ Идеално за: Маркетинг специалисти, фокусирани върху растежа, и екипи за оптимизация на конверсиите (CRO), които провеждат структурирани A/B тестове на целеви страници, имейли или процеси на регистрация.

🎥 Искате да научите повече за провеждането на A/B тестове? Имаме видео за вас:

9. Шаблон за проследяване на множество проекти от Project Manager

чрез Project Manager

Една хипотеза е достатъчно лесна за проследяване. Истинското предизвикателство започва, когато се провеждат множество експерименти едновременно в различни екипи, с различни срокове и отговорници. В този момент става по-трудно да се види кои тестове са активни, кои са в застой и къде се очертават по-големи тенденции.

Шаблонът за проследяване на множество проекти от Project Manager предоставя висококачествен начин за проследяване на дейностите в различните проекти. Можете да записвате описания на задачите, зависимости, отговорни лица, дати, приоритет и планирани спрямо действителни разходи на едно място.

✨ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте експерименти в различни проекти: Вижте отговорника, приоритета, зависимостите, графиците и разходите за множество инициативи в един изглед

Откривайте модели на ниво портфолио: Проверявайте къде работата е блокирана, забавена или надхвърля бюджета в няколко активни теста

Поддържайте съгласуваност между екипите: обединете проследяването на експериментите от различни отдели в един споделен регистър

Създайте полезна история: Поддържайте централизирано архивно хранилище на минали проекти и резултати, за да могат бъдещите експерименти да започват с по-голям контекст

✅ Идеално за: Програмни мениджъри и ръководители на портфейли, които проследяват работата, основана на хипотези, в различни екипи или отдели.

💡 Съвет от професионалист: Настройте автоматизиран работен процес с ClickUp Automations, така че когато задачата за експеримент премине в статус „Резултати готови“, тя автоматично да публикува коментар, @споменаващ собственика на хипотезата и анализатора на данни, да присвои подзадача „Документиране на изводите“ и да промени приоритета на „Спешно“. Това елиминира най-често срещания проблем при проследяването на хипотези: експериментът приключва, но никой не записва какво се е случило. Задайте тригерите си и насочвайте конкретни действия чрез ClickUp Automations

Не позволявайте на експериментите да се нулират с ClickUp

Шаблоните за проследяване на хипотези придават структура на процес, който бързо се превръща в хаос. Те помагат на екипите да се споразумеят предварително за критериите за успех и да записват резултатите, които остават валидни до края. С течение на времето именно тази последователност е това, което спира повтарящите се дебати и поддържа непрекъснатото учене.

Структурата обаче се разпада, когато планът ви се намира в документ, експериментът се провежда в инструмент за проекти, резултатите се обсъждат в чат, а изводите остават без последствие. ClickUp елиминира тази фрагментация, като съхранява формулировката на хипотезата, задачите по експеримента, критериите за успех, дискусията в екипа и крайния резултат в едно обединено AI работно пространство.

С ClickUp можете да управлявате проследяването на хипотези като свързан работен процес, с шаблони, които екипът ви може да използва от първия ден, и AI агенти, които свързват резултатите, решенията и следващите стъпки с реалната работа.

Често задавани въпроси

Включете като минимум ясно формулирана хипотеза, показателя, който ще измервате, критериите за успех, статуса на експеримента и раздел с резултати. Допълнителните полета като ниво на увереност, отговорник и график улесняват значително определянето на приоритетите и отчетността.

Използвайте споделено работно пространство, като ClickUp, с табло на ниво портфолио, което обобщава статуса, отговорните лица и резултатите от индивидуалните инструменти за проследяване на всеки екип. Това осигурява на ръководството пълна прозрачност, без да налага на всеки отдел един и същ строг работен процес.

Шаблонът за хипотези е идеален, когато записвате идеи, определяте приоритетите в списъка си със задачи или провеждате леки тестове. Преминете към пълен план за експеримент, когато тестът включва няколко екипа, значителни ресурси или изисква официално одобрение от заинтересованите страни преди изпълнението.