Една B2B SaaS компания имаше 2000 MQL, които влязоха във фунията им, но само 47 сключени сделки. Те подозираха изтичане в средата на фунията, но не можеха да го докажат, защото CRM, автоматизацията на маркетинга и бележките от продажбените разговори бяха разпръснати в три системи.

Това е често срещан проблем, с който се сблъскват екипите. Той води до изразходване на маркетинговия бюджет, разочарован екип по продажбите и пропуснати цели за приходи, защото ви липсва видимост върху ефективността на вашия фуния.

Шаблоните за анализ на загубите във фунията могат да ви помогнат. Тази статия ви представя някои от най-добрите шаблони, създадени да ви помогнат бързо да идентифицирате точките на отпадане, да диагностицирате основните причини и да тествате решенията в цялата ви фуния за продажби и маркетинг.

10 безплатни шаблона за анализ на загубите във фунията на един поглед

Какво е анализ на загубите във фунията?

Анализът на загубите във фунията е процесът на идентифициране на местата, където потенциалните клиенти отпадат на всеки етап от вашата фуния за продажби или маркетинг, след което се диагностицира защо се случват тези отпадания. По този начин спирате да гадаете и започвате да вземате решения, основани на данни.

Типичната фуния преминава през следните етапи:

Осъзнаване: Потенциалните клиенти за първи път откриват вашата марка

Интерес: Те взаимодействат с вашето съдържание или искат информация

Обмисляне: Те оценяват вашето решение в сравнение с алтернативите

Намерение: Те сигнализират готовност за покупка чрез демонстрации или запитвания за цени

Покупка: Те се превръщат в платени клиенти

„Пропуск“ на всеки етап от жизнения цикъл на клиента означава, че губите потенциални клиенти. Анализът на пропуските във фунията ви помага да откриете тези пропуски и да ги отстраните.

Вместо да се борите с фрагментирани данни, можете да използвате шаблон за анализ на загубите във фунията, за да осигурите стандартизирана рамка за картографиране на всеки етап, проследяване на точките на отпадане и документиране на основните причини.

Един добър шаблон превръща работния ви процес в ясен и повтаряем процес за отстраняване на загубите. Това позволява сравняване на резултатите във времето и между различните кампании.

📮ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата – това са над 120 часа годишно, загубени в ровене из имейли, нишки в Slack и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това. Въведете ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди — така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp — това са над 250 часа годишно на човек — като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на всяко тримесечие!

Как да идентифицирате къде има течове във вашия фуния

Най-често срещаната грешка, която екипите правят, е да преминават директно към процентите на конверсия, без да разберат какво се случва във всеки етап. Започнете с разглеждане на всеки етап от фунията поотделно, преди да разгледате преходите между тях.

Проследявайте процента на конверсия между етапите, средното време, което потенциалните клиенти прекарват във всеки етап, и всякакви промени в скоростта, които сигнализират за проблеми. Внезапният спад в процента на конверсия между два етапа е сериозен сигнал за тревога, който сочи към едно от най-често срещаните препятствия пред конверсията, което си заслужава да бъде проучено.

👀 Обърнете внимание на следните често срещани модели на загуби:

Пропуски в горната част на фунията: Имате висок трафик към уебсайта, но нисък брой попълнени формуляри. Това често показва несъответствие между рекламния текст и целевата страница или прекалено много пречки в процеса на регистрация

Пропуски в средата на фунията: Потенциалните клиенти губят интерес след първоначален разговор или демонстрация. Това подсказва, че има пропуски във вашите последователности за поддържане на интереса или че вашите критерии за квалификация са твърде нестроги, което позволява на неквалифицирани потенциални клиенти да ви се изплъзнат

Пропуски в долната част на фунията: Изпращате оферти, но сключването на сделките се забавя. Това обикновено сочи към възражения относно цената, натиск от конкурент или невъзможност да се достигне до истинския вземащ решения

За да диагностицирате тези проблеми ефективно, трябва да обедините данните от вашите CRM записи, отчети за маркетингова автоматизация, анализи на уебсайта и бележки от продажбени разговори. Тук шаблоните стават безценни, като ви помагат с анализа на данните и насочват вашето разследване.

📮ClickUp Insight: 16% от мениджърите се затрудняват да интегрират актуализации от различни инструменти в единна картина. Когато актуализациите са разпръснати, вие прекарвате повече време в събиране на информация и по-малко време в ръководене. Резултатът? Ненужни административни тежести, пропуснати прозрения и липса на съгласуваност. С универсалното работно пространство на ClickUp мениджърите могат да централизират задачите, документите и актуализациите, като намаляват рутинната работа и извеждат на преден план най-важната информация точно когато е необходима. 💫 Реални резултати: Съберете 200 професионалисти в едно работно пространство в ClickUp, като използвате персонализирани шаблони и проследяване на времето, за да намалите разходите и да подобрите сроковете за доставка в различни локации.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain MAX, за да съберете по-бързо данни за фунията. Този AI асистент за настолни компютри разполага с цялата информация от вашето работно пространство в ClickUp, както и от свързаните приложения. Търсете в бележките за продажби, таблата, документите и другите ви инструменти на едно място, след което превърнете разпръснатите резултати в ясно обобщение за това къде потенциалните клиенти отпадат и какво да проучите по-нататък.

10-те най-добри шаблона за анализ на загубите във фунията

Този подбрани списък с шаблони обхваща пълния спектър от дейности, свързани с пропуските във фунията – от първоначалната визуализация на процеса до диагностициране на основните причини и тестване на решенията.

Всеки от тях е предназначен за конкретна фаза от процеса на анализ, така че можете да създадете пълен набор от инструменти, с които да превърнете диагностицирането на загубите в повторяема и мащабируема дисциплина. 🛠️

1. Шаблон за продажбения процес от ClickUp

Управлявайте данните за клиентите с интерфейс с функция „плъзгане и пускане" с шаблона за продажбена тръба на ClickUp

Сделките ви са в застой, но не можете да видите къде е препятствието – точно тук може да ви помогне идентифицирането на пречките чрез изкуствен интелект. Без проследяване на подходящите показатели за продажбения процес, идентифицирането на пречките е чисто предположение, а сделките с висока стойност могат да ви се изплъзнат.

Получете визуален обзор на цялата си продажбена фуния и незабавно открийте къде се струпват и забавят сделките с шаблона за продажбена фуния на ClickUp. Той е създаден за екипи, които се нуждаят от незабавна видимост на фунията, за да приоритизират усилията си и да поддържат движението на сделките.

Защо ще ви хареса:

Персонализирани изгледи: Проследявайте сделките на различните етапи с предпочитаните от вас Проследявайте сделките на различните етапи с предпочитаните от вас изгледи в ClickUp . Плъзгайте и пускайте карти в изгледа „Канбан“ на ClickUp за общ преглед или превключете към изгледа „Списък“ за по-подробна разбивка

Подробна информация: Обогатете задачите си с важни данни като стойност на сделката, вероятност за сключване и дни в етапа чрез Обогатете задачите си с важни данни като стойност на сделката, вероятност за сключване и дни в етапа чрез персонализираните полета на ClickUp . Това ви помага бързо да идентифицирате кои сделки се нуждаят от най-голямо внимание

Информация, задвижвана от изкуствен интелект: Открийте сделки, които са заседнали в един етап прекалено дълго, с Открийте сделки, които са заседнали в един етап прекалено дълго, с ClickUp Brain . Попитайте „Кои сделки са в етап „Предложение“ от повече от 14 дни?“ и получите незабавен списък с предложени последващи действия, базирани на историята на сделката и подобни модели на спечелени сделки.

Автоматизирано проследяване: Маркирайте автоматично сделките, когато надхвърлят средното време на етап с Маркирайте автоматично сделките, когато надхвърлят средното време на етап с ClickUp Automations , за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато

🚀 Идеално за: Търговски екипи и мениджъри по приходите, които трябва бързо да откриват забавени сделки и пречки в процеса.

2. Стъпки за създаване на шаблон за продажбена фуния с ClickUp

Използвайте шаблона „Стъпки за създаване на продажбена фуния" на ClickUp, за да създавате задачи автоматично

Без структуриран подход към фунията рискувате да създадете двусмислени дефиниции на етапите и неясни протоколи за предаване, които са основните причини за загубите в средата на фунията.

Въведете яснота в процеса си с шаблона „Стъпки за създаване на фуния за продажби“ на ClickUp и предотвратете загубите, преди те да се случат. Това е идеално за екипи, които изграждат или преструктурират своята фуния, като гарантират, че всеки етап има ясна цел и критерии за квалификация.

Защо ще ви хареса:

Структура стъпка по стъпка: Разделете процеса на създаване на фунията на конкретни задачи и определете всеки етап с ясни критерии за влизане и излизане

Вградени подсказки: Документирайте протоколите за предаване на информация между екипите по продажби и маркетинг директно в шаблона, като по този начин елиминирате неяснотите относно това кой отговаря за какво

Свързана документация: Запишете официалната си документация за процесите в Запишете официалната си документация за процесите в ClickUp Docs , свързана директно с вашите задачи за управление на фунията

Процес на тримесечен одит: Използвайте този шаблон всяко тримесечие, за да проверите вашия фуния и да потвърдите, че дефинициите на етапите все още съответстват на действителното поведение на купувачите

🚀 Идеално за: Екипи, които изграждат или преструктурират своя фуния с по-ясни дефиниции на етапите и правила за прехвърляне.

3. Шаблон за аналитичен доклад от ClickUp

Наблюдавайте, оценявайте и представяйте важни данни за производителността с шаблона за аналитичен доклад на ClickUp

Ръчното събиране на необработени данни в отчети отнема много време и е податливо на грешки, а крайният продукт често не успява да предаде ключовите прозрения, необходими за предприемане на действия.

Шаблонът за аналитичен доклад на ClickUp е създаден, за да ви помогне да споделите успехите и изводите си, като обедини показателите на фунията в един доклад, който може да се споделя.

Защо ще ви хареса:

Предварително структурирани раздели: Организирайте вашите KPI, тенденции и анализи в единен формат, който е лесен за проследяване от заинтересованите страни

Данни в реално време: Премахнете ръчното въвеждане на данни, като извличате данни на живо от Премахнете ръчното въвеждане на данни, като извличате данни на живо от таблата си в ClickUp директно в отчетите си

Обобщения, задвижвани от изкуствен интелект: Автоматично обобщавайте ключовите констатации и генерирайте изводи на ниво ръководство за секунди с ClickUp Brain

Планирани отчети: Настройте периодични отчети, за да проследявате моделите на отпадане във времето, превръщайки еднократните анализи в цикъл Настройте периодични отчети, за да проследявате моделите на отпадане във времето, превръщайки еднократните анализи в цикъл на непрекъснато подобрение

🚀 Идеално за: Ръководители в областите RevOps, маркетинг и продажби, които превръщат данните от фунията в ясни и периодични отчети за заинтересованите страни.

4. Шаблон за резултати от анализ на данни от ClickUp

Оценете необработените данни с помощта на шаблона за резултати от анализ на данни на ClickUp и ги превърнете в полезни изводи

Вашият екип извършва анализ, открива загуба и след това… резултатите се губят в някакъв случаен документ. Шест месеца по-късно решавате същия проблем отново, защото няма институционална памет.

Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp създава структурирана база от знания с възможност за търсене на вашите минали анализи на фунията, като гарантира, че ценните прозрения се записват и използват повторно.

Защо ще ви хареса:

Организирана документация: Документирайте всеки анализ подробно с отделни раздели за вашата хипотеза, методология, заключения и препоръки

Интелигентна категоризация: Категоризирайте резултатите по етап на фунията, сериозност и основна причина с помощта на персонализираните полета на ClickUp, което улеснява филтрирането и прегледа на историческите модели

Сътрудничество в екипа: Включете заинтересовани страни от различни отдели за преглед и обратна връзка директно в документа за анализ, като използвате коментари и @споменавания

Преглед на историята: Преди да започнете нов анализ, бързо филтрирайте предишни констатации, за да видите дали екипът ви някога е справял с подобен проблем, спестявайки ценно време

🚀 Идеално за: Екипи, които искат архив с възможност за търсене на минали анализи на фунията, хипотези и препоръки.

5. Шаблон за одит и подобряване на процесите от ClickUp

Оптимизирайте бизнес процесите си с проверки на качеството, анализ и управление на промените, като използвате шаблона за одит на процесите на ClickUp

Знаете, че вашият фуния има теч, но подозирате, че проблемът не е в потенциалните клиенти, а във вашия процес. Непоследователната квалификация, бавните срокове за проследяване и хаотичното предаване на задачите между екипите са скрити убийци на приходите, които са трудни за откриване без систематичен преглед.

Шаблонът за одит и подобряване на процесите на ClickUp предоставя структуриран списък за проверка на съществуващите ви процеси във фунията, като ви помага да идентифицирате какво не работи и какво работи.

Защо ще ви хареса:

Систематичен преглед: Нека структурата Нека структурата на списъка за проверка ви води през цялостен преглед на процесите на всеки етап от фунията, от привличането на потенциални клиенти до сключването на сделката

Анализ на пропуските: Използвайте специалните раздели, за да документирате къде процесът ви се проваля и да идентифицирате възможности за подобрение

Автоматизирани задачи: Автоматично задействайте последващи задачи и ги възлагайте на подходящия човек, когато дадена задача бъде маркирана като „нуждаеща се от подобрение“ с помощта на ClickUp Automations

Проверка след промяна: Извършете този одит след всяка значителна промяна във фунията – като внедряване на нова CRM система или преструктуриране на екипа по продажбите – за да се уверите, че новият процес работи както е предвидено

🚀 Идеално за: Екипи по операции и RevOps, които извършват одит на процесите във фунията, за да открият прекъснати преходи и несъгласувано изпълнение.

💡 Съвет от професионалист: Супер агентът на ClickUp може да преглежда вашия процес по график, да маркира забавени сделки или етапи с бавен напредък и да изпраща кратко обобщение, преди малките загуби да се превърнат в по-големи проблеми с приходите. Представете си Super Agents като висококвалифицирани колеги, които са на разположение 24/7. Те разполагат с пълния контекст на вашата конвергентна работна среда, като се учат и подобряват от всяко взаимодействие, задача и обратна връзка. Опитайте да създадете своя първи Super Agent още днес!

6. Шаблон за анализ на основните причини от ClickUp

Идентифицирайте основната причина за проблемите с качеството в процесите или продуктите и разработете планове за коригиращи действия, като използвате шаблона за анализ на основните причини на ClickUp

Не е достатъчно само да установите къде има теч във вашия фуния. Без да проучите по-задълбочено, рискувате да приложите повърхностни решения, които не решават основния проблем, което означава, че течът ще се появи отново.

Шаблонът за анализ на основните причини на ClickUp ви води през структуриран анализ на основните причини, като ви помага да разберете истинските фактори, стоящи зад загубите във вашия фуния.

Защо ще ви хареса:

Моделът „5 защо“: Използвайте Използвайте методологията „5 защо“ за повтарящи се въпроси, за да проникнете отвъд повърхностните проблеми и да стигнете до същината на въпроса

Визуален брейнсторминг: Създайте диаграма „рибна кост“ и визуално начертайте всички потенциални фактори, допринасящи за загубата, като използвате Създайте диаграма „рибна кост“ и визуално начертайте всички потенциални фактори, допринасящи за загубата, като използвате ClickUp Whiteboards

Предложения, базирани на изкуствен интелект: Открийте потенциалните основни причини въз основа на контекста на загубата и подобни анализи от историята на вашата работна среда с ClickUp Brain

Междуфункционален принос: Лесно споделяйте шаблона и поканете заинтересовани лица от отделите по продажби, маркетинг и продукти да споделят своите гледни точки, тъй като загубите често надхвърлят границите на отделните екипи

🚀 Идеално за: Мултифункционални екипи, които диагностицират причините за изтичането във фунията, преди да изберат решение.

7. Шаблон за потребителски поток от ClickUp

Създайте подробни потребителски пътеки от пристигането до конверсията, като използвате шаблона за потребителски поток на ClickUp

Шаблонът за потребителски поток на ClickUp е идеален за екипи, които анализират дигитални фунии — като уебсайтове, приложения или пробни версии на продукти — за да открият скрити точки на триене.

Това ви помага да разберете поведението на потребителите и да идентифицирате възможности за подобряване на цялостното потребителско преживяване. Това естествено помага за запушване на течовете във фунията.

Защо ще ви хареса:

Визуално картографиране: Картографирайте всяка стъпка от пътя на потребителя, от началната целева страница до крайното събитие на конверсия, като използвате структурата на диаграмата на потока

Съвместно картографиране на потока: Сътрудничество с целия си екип при картографирането на потребителския поток в реално време с помощта на ClickUp Whiteboards

Анотации на точките на триене: Маркирайте точките на отпадане, объркващите елементи на потребителския интерфейс и други области на триене директно върху диаграмата на потока с анотации и коментари

Проверка на данните: Насложете данни Насложете данни за поведенчески анализи от инструменти като топлинни карти и записващи устройства за сесии върху картата на потока, за да проверите вашите предположения спрямо реалното поведение на потребителите

🚀 Идеално за: PLG и маркетинг екипи, които картографират дигиталните пътувания, за да открият проблеми с потребителското преживяване и точките на отпадане.

🎥 Искате ли да превърнете разкъсаните брандинг и продуктови преживявания в едно цялостно и подобрено пътуване? Това видео ви показва как.

8. Шаблон за бяла дъска за експерименти за растеж от ClickUp

Визуализирайте виртуални сесии за мозъчна атака с екипа си, като използвате шаблона за бяла дъска за експерименти за растеж на ClickUp

Когато имате десетки идеи за отстраняване на теч в фунията, но нямате структуриран начин да ги тествате, лесно е да се почувствате нерешителни. Добрите идеи умират в зародиш, защото екипът не може да реши какво да опита първо или как да измери успеха.

Шаблонът за бяла дъска за експерименти за растеж на ClickUp предоставя структурирано платно за проектиране, провеждане и анализиране на експерименти за растеж, за да запушите течовете във вашия фуния.

Защо ще ви хареса:

Платформа за експерименти: Документирайте хипотезата, дизайна на теста, показателите за успех и резултатите от експеримента си в един организиран изглед

Визуално приоритизиране: Обсъждайте и приоритизирайте идеи за експерименти с екипа си, като използвате рамки като Обсъждайте и приоритизирайте идеи за експерименти с екипа си, като използвате рамки като „въздействие срещу усилие“ в ClickUp Whiteboards

Резултати, които можете да приложите: Създавайте незабавно задачи, за да внедрите успешните варианти като постоянни промени в процесите, като свържете таблото си за експерименти с Създавайте незабавно задачи, за да внедрите успешните варианти като постоянни промени в процесите, като свържете таблото си за експерименти с ClickUp Tasks

Подход, фокусиран върху възвръщаемостта на инвестициите: Класифицирайте експериментите според потенциалното им въздействие и лекотата на внедряване, за да можете да се фокусирате върху Класифицирайте експериментите според потенциалното им въздействие и лекотата на внедряване, за да можете да се фокусирате върху непрекъснатото подобрение там, където то е най-важно

🚀 Идеално за: Екипи за растеж, които приоритизират и тестват идеи за отстраняване на течове във фунията по структуриран начин.

9. Чеклист за одит на маркетинговия фуния от HubSpot

чрез HubSpot

Списъкът за проверка на маркетинговия фуния на HubSpot предлага рамка за бърза проверка за маркетингови екипи, фокусирани върху ефективността на инбаунд фунията. Той е най-подходящ за екипи, които вече работят в екосистемата на HubSpot.

Защо ще ви хареса:

Формат на контролен списък: Шаблонът предоставя контролен списък за систематично преглеждане на всеки етап от маркетинговия фуния

Съсредоточен върху съдържанието: Фокусира се основно върху оценката на магнитите за лийдове, последователностите за поддържане на интереса и цялостната ефективност на съдържанието

Ограничение: Този списък за проверка е насочен предимно към маркетинга и не обхваща в дълбочина етапите на прехвърляне към продажбите или етапите в края на фунията, което може да се окаже „сляпа зона“.

🚀 Идеално за: Маркетинг екипи, особено потребители на HubSpot, които проверяват ефективността на входящия фуния и пропуските в поддържането на интереса.

10. Шаблон за анализ на продажбения фуния в транспорта и логистиката от Template.net

Шаблонът за анализ на продажбения фуния в транспорта и логистиката от Template.net е прост шаблон в стил електронна таблица за тези, които управляват бизнес в областта на транспорта или логистиката. Той ви помага да анализирате продажбената си фуния на всеки етап, от генерирането на потенциални клиенти до сключването на сделката.

Това е добър вариант за екипи, които искат основно проследяване без разширени функции за работния процес.

Защо ще ви хареса:

Готови формули: Шаблонът автоматично изчислява процентите на конверсия между етапите, което ви спестява усилието да създавате формулите сами

Лесно персонализиране: Основната му структура лесно се адаптира към различни конфигурации на фунията и може да се експортира в различни формати

Ограничение: Това е статичен шаблон, който изисква ръчно въвеждане на данни. Той не се свързва с източници на данни в реално време, поради което може бързо да остарее и не предлага функциите за сътрудничество на интегрирана платформа.

🚀 Идеално за: Екипи в сферата на транспорта и логистиката, които искат просто проследяване на фунията чрез електронни таблици, без разширени функции за работния процес.

Как да изберете подходящия шаблон за анализ на загубите във фунията

Изборът на подходящия шаблон не е въпрос на предпочитания – той трябва да съответства точно на задачата, която се опитвате да изпълните. Ако сгрешите, ще се сблъскате с непълни данни, разкъсана информация и решения, които не дават траен резултат.

Ето един практичен начин да изберете в зависимост от фазата на анализа, структурата на екипа и фокуса на етапа от фунията. Не забравяйте, че повечето екипи постигат най-добри резултати, като използват няколко шаблона едновременно.

Избор въз основа на фазата на анализа:

Фаза на анализ Препоръчителни шаблони Откриване и картографиране Шаблон за продажбения процес, шаблон за потребителския поток Диагностика Шаблон за анализ на основните причини, шаблон за резултати от анализ на данни Тестване и отстраняване на проблеми Шаблон за бяла дъска за експерименти за растеж, шаблон за одит на процеси Отчети Шаблон за аналитичен доклад

Може да ви е полезно да изберете според типа на вашия екип.

За организации, ръководени от продажбите, шаблонът за продажбения канал, комбиниран с шаблон за анализ на основните причини, може да бъде много ефективен. Екипите, ръководени от маркетинга или от продуктите (PLG), ще открият, че комбинирането на шаблон за потребителския поток с шаблон за експерименти за растеж дава най-добри резултати.

Хибридните екипи биха имали полза от комбинирането на няколко шаблона в едно работно пространство, което свързва данни за продажбите, анализи на продуктите и маркетинговите резултати.

Някои екипи могат да извлекат полза и от избор въз основа на фокуса върху етапа на фунията.

Пропуски в горната част на фунията: Използвайте шаблона за потребителски поток с шаблони, насочени към маркетинга, за да диагностицирате проблеми като лошо таргетиране, слаби послания или отпадане на потребители на целевите страници

Пропуски в средата на фунията: Използвайте шаблона за одит на процесите и шаблона за резултати от анализа на данните , за да идентифицирате пречките в процесите на поддържане на интереса, въвеждане или квалификация

Пропуски в долната част на фунията: Комбинирайте шаблона за продажбения канал с шаблона за анализ на основните причини и се фокусирайте върху неефективността на етапа на сключване на сделката, възраженията относно цените или пропуските в изпълнението на продажбите

Поправете фунията си с конвергентното AI работно пространство на ClickUp

Повечето екипи не се провалят, защото са избрали грешен шаблон. Те се провалят, защото шаблоните им се намират в различни инструменти. Управлението на анализите в разкъсани електронни таблици, документи и приложения за управление на проекти само води до разрастване на инструментите и принуждава екипите да сменят контекста непрекъснато

Това разпръскване на контекста убива инерцията. Информацията се губи, предаването на задачите се прекъсва и никой не вижда цялостната картина.

ClickUp не е просто поредният инструмент за анализ на фунията — това е конвергентно AI работно пространство, където целият процес на анализ на фунията се намира на едно място.

Създавайте и свързвайте всеки шаблон – от потребителски потоци до продажбени канали – в едно работно пространство

Свържете задачи, данни, табла и документи, за да може всяка информация да бъде използвана за действие

Използвайте изкуствен интелект, за да откривате модели, обобщавате резултатите и ускорявате вземането на решения

Поддържайте синхронизация между екипите по продажби, маркетинг и продукти в един и същ контекст в реално време

Готови ли сте да запушите тези течове във фунията? Започнете безплатно с ClickUp и превърнете диагностицирането на течовете в повтарящ се процес. ✨

Често задавани въпроси

Шаблонът за продажбена фуния ви помага да визуализирате и управлявате сделките, докато те преминават през различните етапи, докато шаблонът за анализ на загубите във фунията е специално създаден, за да диагностицира къде и защо потенциалните клиенти се отказват. Помислете за първия като оперативно проследяване, а за втория като диагностично проучване.

Повечето екипи се възползват от задълбочени тримесечни анализи, съчетани с по-леки месечни проверки на ключовите показатели за конверсия. Ако наскоро сте променили структурата на фунията си, сте пуснали нов продукт или сте забелязали внезапен спад в конверсиите, трябва незабавно да проведете анализ.

Отпаданията в ранния етап, които се случват между етапите на осведоменост и интерес, обикновено сочат проблеми с посланията или таргетирането. Отпаданията в късния етап, които се случват от етапа на обмисляне до покупката, обикновено сочат проблеми с преодоляването на възраженията, ценообразуването или конкурентното позициониране.

Не е ефективно. Различните фази на анализа изискват различни структури. Повечето екипи използват два или три шаблона заедно – един за картографиране на фунията, един за анализ на основните причини и друг за проследяване на експериментите и докладване на резултатите.