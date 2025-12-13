11 най-добри алтернативи и конкуренти на Sendible през [година] (безплатни и платени)

Вашата продуктивност в управлението на социалните медии се подобрява, когато не се налага да публикувате постове в социалните медии или да управлявате графиците ръчно в електронни таблици.

Ето защо инструменти като Sendible станаха популярни. Те помагат на екипите да планират публикации, да сътрудничат по съдържанието и да управляват множество социални профили от един контролен панел.

Въпреки това, тя не е подходяща за всички. Много потребители на G2 съобщават за проблеми с управлението на платени публикации в социалните медии и липса на настройки за супер администратор.

И така, какви са вашите опции, ако сте готови да разгледате алтернативи на Sendible?

Нека разгледаме най-добрите инструменти, които си заслужава да опитате.

Най-добрите алтернативи на Sendible на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Sendible и как те се сравняват помежду си.

Име на инструмента Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Вграден изкуствен интелект, функции за управление на задачи, над 15 персонализирани изгледа за визуализиране на работната натовареност, лесна автоматизация и агентни работни потоци. Универсално работно пространство за социални екипи, които искат планиране, създаване на съдържание, сътрудничество и отчитане на едно място. Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Hootsuite OwlyGPT за AI помощ, Whiteboard за визуално планиране, Heatmaps за информация за ангажираността Големи екипи, които управляват многоканални операции в социалните медии Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 99 $/месец. Buffer Опростен планировчик, пощенска кутия за ангажираност, AI генератор на надписи, инструмент за създаване на целеви страници Самостоятелни творци и малки екипи, които искат неограничено планиране на публикации и ясни анализи Безплатно завинаги; Платени планове за 6 $/месец Sprout Social Планиране с SmartQ, публикуване на множество постове, мониторинг на марката и CRM интеграции Екипи, които се нуждаят от анализи на корпоративно ниво и социално слушане Налична е безплатна пробна версия; цените започват от 249 $/месец. Zoho Social Контекстуална AI, AI-базиран табло за анализи, AI агенти без код, AI-базиран календар Бизнеси, които вече са част от екосистемата на Zoho Безплатно завинаги; цените започват от 10 $/месец Agorapulse Обединена пощенска кутия, социално слушане, автоматизирани правила за модерация, доклад за конкурентите Агенции, които се нуждаят от сравнителен анализ на конкурентите и социална пощенска кутия Контекстуална изкуствена интелигентност, табло за анализи, задвижвано от изкуствена интелигентност, агенти с изкуствена интелигентност без код, календар, задвижван от изкуствена интелигентност По-късно Визуален календар, етикети за публикации за групи с висока ефективност, откриване на влиятелни лица, организация на медиите Визуални марки, които планират съдържание за Instagram, Pinterest и TikTok Налична е безплатна пробна версия; цените започват от 25 $/месец. Loomly Обединена социална пощенска кутия, разширено прослушване, подробни анализи и работни потоци за одобрение Екипи, които искат работни процеси, базирани на календара Персонализирани цени CoSchedule Задачи с цветно кодиране, редактор Mia, Headline Studio, шаблони за задачи Маркетинг екипи, които искат един централен календар за блогове, бюлетини и публикации в социалните мрежи Наличен е безплатен календар; цените започват от 29 $/месец. SocialBee Категории съдържание, автоматично рециклиране, помощник за социални медии за създаване на стратегии Бизнеси, които разчитат на планиране на базата на категории Безплатен пробен период с планове, започващи от 29 $/месец. ContentStudio Календар за съдържание в различни формати, AI инструменти за съдържание, RSS автоматизация, търсене в медиите, проследяване на линкове Екипи, които искат многоканално откриване на съдържание и публикуване, задвижвано от изкуствен интелект Налична е безплатна пробна версия; платените планове започват от 29 $/месец.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Sendible?

Стартиран през 2009 г. от Гавин Хамар, Sendible е инструмент за управление на социални медии, предназначен за агенции и марки. Той се свързва с всички основни социални мрежи и предоставя календар с съдържание за управление на кампании.

Ето какво трябва да търсите в една алтернатива на Sendible:

Календар, задвижван от изкуствен интелект: Изберете платформа, която не само планира публикациите, но и използва изкуствен интелект, за да организира автоматично работния процес на съдържанието ви. Тя предлага оптимални времена за публикуване, подчертава пропуските, разрешава конфликтите в планирането на социалните медии и поддържа маркетинговия ви план съгласуван в един унифициран календар.

Безпроблемна интеграция на приложения: Поддържа чат, видео, документи, задачи и календари в един лесен за навигация интерфейс.

Унифицирано търсене и достъп до знания: Инструментът за изкуствен интелект за социални медии ви позволява да търсите във всички свързани приложения и източници на данни. Инструментът за изкуствен интелект за социални медии ви позволява да търсите във всички свързани приложения и източници на данни.

Персонализирани работни процеси и изгледи : Позволява ви да задавате статуси, табла, графици и автоматизации, които отговарят на начина, по който работи вашият екип.

Инструменти за сътрудничество в реално време : Поддържа чат, съвместно редактиране, споделени табла и анализи на социалните медии в реално време, за да поддържате всички в синхрон.

Разширени отчети: Предоставя ви многоканални анализи, отчети, базирани на изкуствен интелект, и опции за експортиране, за да проследявате ефективността в социалните медии по начина, по който предпочитате.

Силни контроли за одобрение и съответствие: Предоставя многослойни одобрения, история на версиите и регистри на дейностите, за да гарантира, че съдържанието ви остава точно и в съответствие с бранда.

Контекстуална изкуствена интелигентност: Контекстуална изкуствена интелигентност, която разбира вашите публикации, брифинги и чатове и генерира текстове и отговори, свързани с вашата марка, извлечени от цялото ви работно пространство.

🧠 Интересен факт: Екипите, които залагат на изкуствения интелект, вече виждат предимствата му. Повече от една четвърт от маркетолозите казват, че съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект, всъщност се представя по-добре от съдържанието, създадено само от хора.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за социални медии, които ще повишат вашата продуктивност

Най-добрите алтернативи на Sendible

1. ClickUp (най-доброто за управление на проекти в социалните медии)

Опитайте първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички ваши работни процеси на едно място.

Управлението на социалните медии чрез няколко несвързани инструмента може да затрудни виждането на цялостната картина.

ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство, обединява множество инструменти, документи, разговори и работни процеси в една унифицирана платформа. Всичко – от календари с съдържание и творчески ресурси до дискусии в екипа и анализи – се съхранява на едно място.

Нека видим как софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp ви улеснява живота.

Ускорете създаването на съдържание с ClickUp Brain и Docs

Достъп до контекстуална AI поддръжка директно във вашите документи чрез ClickUp

ClickUp Brain, вграденият AI асистент, ви помага да автоматизирате създаването на съдържание за социални медии и да генерирате идеи, основани на вашата реална работа. Вместо да действа като самостоятелен чатбот, той работи с пълния контекст на всичко, което вашите екипи планират и произвеждат.

Ако се чудите как да използвате изкуствен интелект за маркетинг, това видео ви дава насоки как да започнете и какво да правите.

Ето как можете да използвате изкуствения интелект в съдържателния маркетинг за максимален ефект:

Ускорете създаването на съдържание: Превърнете идеите за публикации, брифингите или бележките в готови за употреба надписи, хаштагове или скриптове директно във вашето работно пространство.

Създаване на творчески ресурси: Създавайте изображения директно в работното си пространство, ускорявайки създаването на макети, концептуални чернови или визуални елементи за заместване по време на планирането.

Интелигентно преобразуване: Преобразувайте едно съдържание в няколко тона или формата, без да преписвате всичко ръчно.

Обобщавайте дългите обратни връзки: Обобщавайте дългите коментари, бележки за ревизия и дискусии за стратегии в кратки резюмета, за да разберете бързо какво се е променило.

Анализ на пазара и конкурентите: Качете анкети, обратна връзка от социалните мрежи или рецензии и оставете ClickUp Brain да идентифицира тенденции, модели, настроения и полезни информации, които можете да използвате за стратегията си за съдържание.

Запазете идеите си за публикации и черновите си в ClickUp Docs и ги редактирайте съвместно с колегите си в реално време, за да не се налага да преминавате към Google Docs само заради функциите за сътрудничество в екип.

💡 Професионален съвет: ClickUp Docs ви дава контрол върху разрешенията. Например, използвайте „Само за преглед“ за читателите, „Коментиране“ за рецензентите и запазете разрешенията „Редактиране“ или „Пълно редактиране“ за вашите доверен сътрудници.

Планирайте и разпределяйте работния процес в социалните медии с ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks поема оттам и ви позволява да планирате работния процес на съдържанието си в социалните медии с прецизност. Можете да създавате задачи за преглед на надписи, дизайн на графики, записване на видеоклипове или намиране на стокови изображения.

Използвайте AI Assign, AI Prioritize и AI Cards на ClickUp, за да автоматизирате управлението на задачите и да получавате информация в реално време.

Оставете автоматизацията и AI агентите да се занимават с рутинната работа

ClickUp Automations, AI Agents и Brain поемат повтарящите се задачи.

Това означава да възлагате задачи, когато черновата е готова, да актуализирате статуса, когато дизайните са одобрени, да премествате публикациите в подходящите папки или да уведомявате заинтересованите страни, когато нещо се нуждае от преглед.

Автоматизирайте повтарящите се задачи в социалните медии с помощта на ClickUp Automations.

AI агентите правят още една стъпка напред. Вместо да натрупвате десетки правила, можете просто да кажете на агента какъв резултат искате. Кажете „прегледай този надпис“, „препрати това към дизайна“, „възложи на социалния мениджър“, „актуализирай статуса, когато ревизиите са готови“ и оставете агента да се справи самостоятелно с логиката. Агентите интерпретират контекста от задачи, коментари, формуляри, активи или брифинги, за да решат какво да се случи по-нататък.

Дайте прости инструкции с помощта на Brain и той ще създаде интелигентни работни процеси.

Календарът на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект, ви помага да запазите контрол, като автоматично планира задачите, свързани със съдържанието, и срещите в социалните медии в подходящото време. Можете да премествате задачите с плъзгане и пускане на конкретни дати, да синхронизирате всичко с външните си календари и да видите плана за седмицата или месеца.

След всяка среща получавате транскрипти с възможност за търсене и обобщения, генерирани от изкуствен интелект, които за секунди отразяват взетите решения и следващите стъпки.

Настройте и оптимизирайте операциите с помощта на таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards ви предлагат централизирана визуализация в реално време на вашите работни процеси в социалните медии. Проследявайте обема на задачите и тенденциите в статуса им, както и затрудненията и просрочените задачи.

Проследявайте ключовите показатели за ефективност и напредъка на проектите с таблата за управление на ClickUp.

Готови шаблони

ClickUp предлага над 1000 готови шаблона, които можете да използвате веднага с вашата информация.

Например, шаблоните за социални медии на ClickUp ви предоставят рамка за планиране и график на публикациите в социалните медии на едно място. Можете да организирате публикациите по платформа, кампания или статус (чернова, планирана, публикувана), да управлявате крайните срокове и да поддържате календара си с визуално съдържание ясен.

Получете безплатен шаблон Организирайте идеите си за съдържание и оптимизирайте сътрудничеството с шаблона за социални медии на ClickUp.

Алтернативно, опитайте шаблона за планиране на публикации в социалните медии на ClickUp, ако искате да създадете ефективна стратегия за социалните медии и да планирате публикациите си предварително.

Най-добрите функции на ClickUp

Обсъждайте идеи визуално с екипа си: Картографирайте идеи, потоци на кампании и планове за съдържание в реално време с помощта на Картографирайте идеи, потоци на кампании и планове за съдържание в реално време с помощта на ClickUp Whiteboards.

Записвайте автоматично всяка среща: Използвайте Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да записвате разговори с клиенти, да създавате обобщения и да извличате задачи за действие.

Сътрудничество в реално време, без да напускате работното си място: Използвайте Използвайте ClickUp Chat , за да обсъждате нови идеи, да споделяте файлове, да маркирате колеги и да свързвате всички разговори директно с вашите задачи и планове за съдържание.

Вижте работата си така, както я виждате: Превключвайте между списък, табло, календар, времева линия или таблица с Превключвайте между списък, табло, календар, времева линия или таблица с персонализираните изгледи на ClickUp , за да видите напредъка във формат, който подхожда на вашия работен процес.

Свържете всичките си маркетингови инструменти на едно място: Синхронизирайте маркетинговите си данни в над 1000 приложения с Синхронизирайте маркетинговите си данни в над 1000 приложения с ClickUp Integrations , за да обедините работата, ресурсите и комуникациите си.

Ограничения на ClickUp

ClickUp може да бъде прекалено сложен за начинаещи потребители поради широкия спектър от налични функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

ClickUp помага на целия ни екип по съдържание и маркетинг да бъде организиран на едно място. Харесва ми, че можем да управляваме всичко – от задачи и срокове до документи, коментари и обратна връзка, без да сменяме инструментите. Таблото за управление дава ясен преглед на напредъка по проекта, а възможността за персонализиране на изгледа (списък, табло, календар) улеснява работата по начин, предпочитан от всеки член на екипа. Интеграцията със Slack и Google Drive също спестява много време.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Техният познат интерфейс на чатбот и многофункционални способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Ако обаче потребителят трябва да преминава към друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp BrainGPT. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

2. Hootsuite (най-подходящ за управление на големи многоканални операции в социалните медии)

чрез Hootsuite

Hootsuite е платформа за управление на социални медии „всичко в едно“, която ви помага да планирате съдържание, да наблюдавате активността и да анализирате ефективността.

Когато управлявате множество заинтересовани страни, наличието на всичко на едно място, включително планиране на социални медии, отчитане, слушане и сътрудничество, спестява много време.

Вградените в платформата табла ви помагат да представите лесно заключенията си пред ръководството. Получавате интеграции между платени и органични канали, както и процеси за одобрение, за да поддържате кампаниите в движение.

Hootsuite ви предоставя AI асистент: OwlyGPT. AI асистентът за социални медии е обучен на базата на милиони най-добре представящи се публикации и най-добри практики на платформата, като ви помага да пишете надписи, свързани с марката, да генерирате идеи за публикации и дори да преработвате съществуващо съдържание.

Той също така предлага хаштагове, подобрява тона и адаптира текста ви за различни мрежи. Вграден директно в композитора на Hootsuite, AI се превръща в неразделна част от вашия работен процес по планиране.

Най-добрите функции на Hootsuite

Достъп до шаблони на Canva директно от прозореца на Composer, за да проектирате бързо публикации

Планирайте до 350 публикации наведнъж с помощта на планиращия инструмент за социални медии.

Следете KPI за съдържателния маркетинг , като прегледи, ангажираност, кликвания и подробни отчети за реклами или съобщения.

Ограничения на Hootsuite

Мобилното приложение може да ви се стори прекалено опростено, тъй като в него липсват инструменти за одобрение на работния процес и други важни функции.

Цени на Hootsuite

30-дневен безплатен пробен период

Стандартен: 149 $/месец на потребител

Разширено: 399 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4,3/5 (над 6600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3700+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Hootsuite?

Един потребител на G2 казва:

Управлявам социалните профили на финтех SaaS компания. Има нещо в това да имаш всичко на едно място, което просто ми допада. Не е нужно да влизам в LinkedIn, после в Twitter, после в Facebook поотделно през деня. Всичко е там, чака ме в тези потоци, които мога да персонализирам.

Предимството на ClickUp: BrainGPT е вашият AI-базиран десктоп спътник, който прави управлението на социалните медии безпроблемно и ефективно. С дълбока интеграция в календарите ви за съдържание, инструментите за анализ и платформите за съобщения, той обединява всички ваши задачи в социалните медии в едно унифицирано работно пространство. Можете да използвате функцията „talk-to-text“, за да обсъждате идеи за публикации, да създавате чернови на надписи или да планирате съдържание без да използвате ръцете си, докато множество водещи AI модели ви помагат да създавате привлекателни текстове, да анализирате показателите за ефективност и да предлагате най-подходящото време за публикуване.

3. Buffer (Най-подходящ за творци и малки предприятия)

чрез Buffer

Създаден за малки предприятия и самостоятелни творци, Buffer улеснява планирането и графикът на съдържанието в множество акаунти. Платформата ви позволява да съхранявате идеи за публикации в социалните медии по всяко време чрез достъпно и лесно за използване мобилно приложение.

Можете също така да създадете своя собствена персонализирана начална страница за минути, като мини уебсайт с вашата марка. Тя ви позволява да подчертавате връзки, продукти или оферти и да насочвате последователите си където пожелаете.

Най-добрите функции на Buffer

Добавяйте снимки и видеоклипове директно от Google Drive, Dropbox, Canva и други източници.

Използвайте изкуствения интелект на Buffer, за да генерирате идеи, да подобрите черновите си и да създадете предложения за съдържание.

Сътрудничеството е лесно и в реално време, като обсъждате идеи, усъвършенствате публикации и оставяте обратна връзка директно в платформата.

Ограничения на Buffer

Платформата не предлага разширени функции за социално слушане, като анализ на настроенията или прогнозиране на тенденции.

Цени на Buffer

Безплатно завинаги

Essentials: 6 $/месец

Екип: 12 $/месец

Оценки и рецензии за Buffer

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buffer?

Един потребител на Capterra казва:

Buffer прави управлението на социалните медийни акаунти на моята компания лесно и структурирано! Платформата им е ясна и много лесна за ползване. Компанията предлага и отлично обслужване на клиенти, излъчва честност и автентичност и поддържа страхотен подкаст за социалните медии!

👀 Знаете ли, че... Първата официална платформа за социални медии датира от 1997 г. Андрю Вайнрайх стартира Six Degrees, сайт, който позволява на потребителите да създават профили и да се свързват с приятели, дълго преди да съществуват днешните платформи.

4. Sprout Social (Най-доброто за анализи на корпоративно ниво и социално слушане)

чрез Sprout Social

Sprout Social е AI инструмент за социални медии, който обединява цялото ви съдържание, съобщения и анализи в един прост табло.

Всички съобщения, коментари и споменавания на марката от всяка свързана платформа за социални медии се събират в една „умна пощенска кутия“. Можете да отговаряте незабавно от пощенската кутия или да възлагате задачи на членовете на екипа си, които трябва да предприемат последващи действия.

Инструментът предоставя изчерпателни анализи и подробни отчети. Проследявайте ангажираността, впечатленията, демографските данни на аудиторията и ефективността на публикациите в различните канали, а след това експортирайте тези данни като отчети в PDF или CSV формат, за да ги споделите с вашите клиенти или ръководството.

С вградена функция за проследяване на социални медии и ключови думи или хаштагове, тази алтернатива на Sendible може да ви помогне да идентифицирате нововъзникващи тенденции и да откриете възможности за укрепване на репутацията на вашата марка.

Най-добрите функции на Sprout Social

Привлечете повече трафик към вашия уебсайт или целеви страници, като използвате SproutLink като решение за линк в биографията.

Проследявайте и управлявайте отзивите от големи платформи като Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile и Yelp на едно място.

Настройте персонализирани мобилни известия за всеки тип съобщение във всеки профил или мрежа, за да сте информирани, докато сте в движение.

Ограничения на Sprout Social

Някои потребители споменават, че възможностите за анализ и отчитане не са достатъчно персонализирани и гъвкави.

Цени на Sprout Social

30-дневен безплатен пробен период

Стандартен: 199 $/месец на потребител

Професионална: 299 $/месец на потребител

Разширено: 399 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (5700+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sprout Social?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много ми харесва в Sprout Social, е лекотата на използване и надеждността. Използвам платформата всеки ден, по цял ден, и тя прави планирането на съдържание, извличането на отчети и сравняването на клиенти невероятно лесно. Техният екип за обслужване на клиенти и управление на акаунти е изключителен.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

5. Zoho Social (най-подходяща за потребители на Zoho)

чрез Zoho Social

Платформата за управление на социални медии Zoho Social оптимизира целия ви работен процес. Създайте ясен календар с съдържание, планирайте и подреждайте интелигентно множество публикации (дори използвайки времеви слотове, когато аудиторията ви е най-активна), и преглеждайте и публикувайте в множество социални мрежи.

Функцията SmartQ предсказва оптималното време за публикуване, използвайки данни за ангажираността на аудиторията, което ви позволява да публикувате, когато вашите последователи са най-активни. С функции като персонализирани роли, разрешения и преглед на публикациите в реално време, вие и вашият екип можете да си сътрудничите безпроблемно и да управлявате няколко марки без объркване.

Ако вече използвате други продукти на Zoho, като CRM, инструменти за поддръжка на билети или инструменти за дизайн, Zoho Social се интегрира добре с тях. Това ви позволява да свържете социалните взаимодействия с потенциални клиенти или билети за поддръжка, като поддържате цялостния си работен поток свързан.

Най-добрите функции на Zoho Social

Използвайте AI асистента Zia, за да създавате бързо отговори и надписи, като въведете подсказка директно в композитора.

Създайте своя опашка за публикуване с подбрано съдържание, извлечено от RSS емисии и разширението за браузър zShare.

Достъп до коментари, споменавания и съобщения в реално време в специален раздел, за да отговаряте незабавно.

Ограничения на Zoho Social

Платформата не позволява свързване на няколко страници под един и същ акаунт в Zoho Social.

Цени на Zoho Social

Безплатно завинаги

Стандартен: 10,15 $/месец

Професионална: 27,07 $/месец

Премиум: 42,85 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Social

G2: 4,6/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Social?

Един потребител на Capterra казва:

Използвам Zoho Social от известно време, за да управлявам няколко канала за моя бранд, и честно казано, това е едно от най-удобните инструменти, с които съм работил. Интерфейсът е изчистен, планирането е лесно и ми харесва как препоръчва най-подходящото време за публикуване въз основа на тенденциите в ангажираността.

⭐ Бонус: Управлението на социалните медии може бързо да се превърне в хаос. Имате нужда от ClickUp BrainGPT като ваш AI ко-пилот. Десктоп AI ви помага да планирате, създавате и изпълнявате социални кампании без усилие. С Brain MAX можете да: Търсете незабавно във всичките си социални активи : Намерете изображения, минали публикации, надписи, чернови на кампании и анализи от ClickUp, Google Drive или други свързани платформи с : Намерете изображения, минали публикации, надписи, чернови на кампании и анализи от ClickUp, Google Drive или други свързани платформи с Enterprise Search.

Създавайте и планирайте съдържание без да използвате ръцете си : Имате страхотна идея за публикация по време на среща? Използвайте : Имате страхотна идея за публикация по време на среща? Използвайте Talk to Text , за да записвате идеите си и да ги усъвършенствате по-късно.

Достъп до множество AI модели: Използвайте ChatGPT, Claude или DeepSeek в Brain MAX, за да генерирате текстове, да създавате кампании и да получавате информация, докато платформата опознава вашата марка и текущите ви проекти.

Елиминирайте разрастването на AI при управлението на кампании: Brain MAX централизира цялата ви работа с AI в едно интелигентно работно пространство, така че не се налага да превключвате между инструменти, да губите контекст или да пресъздавате подсказки. Ако вече се сблъсквате с разрастването на изкуствения интелект, ето няколко умни начини да го оправите, преди нещата да се влошат.

6. Agorapulse (Най-доброто за социална пощенска кутия и сравнителен анализ на конкурентите)

чрез Agorapulse

Agorapulse е предпочитан от екипи, които се нуждаят от по-силни функции за сътрудничество.

Инструментът предоставя унифицирана социална пощенска кутия, в която всички съобщения, коментари, споменавания, лични съобщения и коментари се събират в един изглед, което значително улеснява управлението на общността и обработката на отговорите.

Можете да настроите правила за филтриране на входящите съобщения, автоматично присвояване на членове на екипа, изтриване на спам или нерелевантни коментари и лесно управление на последващите действия.

„Докладът за конкурентите“ ви позволява да добавите Facebook страници или Instagram профили на други марки. След това можете да сравните данните: брой последователи, брой публикации за определен период, общо ангажираност и средна ангажираност на публикация. Това ще ви помогне да идентифицирате възможности за подобряване на вашата социална стратегия.

Най-добрите функции на Agorapulse

Свържете Agorapulse с HubSpot или Salesforce, за да обвържете социалното взаимодействие с потенциални клиенти и активността на клиентите.

Проследявайте посетителите, транзакциите и приходите от социално съдържание (т.е. освен харесвания/коментари) с таблото за възвръщаемост на инвестициите.

Получавайте подробни анализи и отчети, включително проследяване на обхвата, ангажираността, растежа на последователите и месечните промени.

Ограничения на Agorapulse

Не предлага възможност да управлявате всичките си коментари, споменавания и съобщения на едно място.

Цени на Agorapulse

30-дневен безплатен пробен период

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Професионална: 149 $/месец на потребител

Разширено: 199 $/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2: 4,5/5 (над 960 отзива)

Capterra: 4,6/5 (710+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Agorapulse?

Един потребител на G2 казва:

Функциите за отчитане са абсолютно революционни и са любимата ми част от Agorapulse. Мога да персонализирам отчетите за седмична и месечна анализа и да консолидирам показателите за всички платформи, което улеснява представянето на ясни данни пред ръководството.

🧠 Интересен факт: Късите видеоклипове и кампаниите с влиятелни лица ще осигурят най-висока възвръщаемост на инвестициите през 2025 г., като само късите видеоклипове ще донесат 21%.

7. Later (Най-подходяща за визуални марки и планиране, ориентирано към Instagram)

чрез Later

Ако вашата марка разчита на социални медийни платформи като Instagram, TikTok или Pinterest, Later е вашият инструмент за социални медии по избор.

Платформата предлага визуален календар за съдържание, който ви позволява да плъзгате и пускате изображения или видеоклипове в планираните слотове. Постовете в Later ви помагат да разберете по-добре ефективността на социалните медии. Вместо да анализирате постовете един по един, можете да ги групирате по кампания, продукт, формат или стратегия и да видите резултатите за различните канали и периоди.

Ако управлявате и ръководите кампании с влиятелни лица, Later се занимава с процеса вместо вас.

От откриването на творци до преглеждане на тяхната работа и събиране на тяхното съдържание, можете да проследявате всичко, без да използвате таблици или да преминавате от едно приложение в друго.

Най-добрите функции на Later

Използвайте Later EdgeAI, за да създадете стратегия за влияние, базирана на аналитични данни. Тя анализира милиарди сигнали от създатели, търговци и културни дейци, за да препоръча подходящите създатели и да предскаже резултатите.

Намерете съдържание, създадено от потребители, като търсите тагове, споменавания и хаштагове, и получите достъп до стокови снимки от Unsplash.

Поддържайте медиите си организирани, като групирате и сортирате файловете, за да можете бързо да намерите нужния ресурс.

Ограничения на Later

Автоматизираното публикуване на платформата не поддържа каруселни публикации или истории в Instagram.

Цени на Later

14-дневен безплатен пробен период

Стартово ниво : 25 $/месец

Растеж : 50 $/месец

Мащаб: 110 $/месец

По-късни оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 340 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Later?

Един потребител на Reddit казва:

Препоръчвам Later, ако управлявате един акаунт и публикувате много карусели и видеоклипове и искате да маркирате хора в публикациите си. Функцията им „Link in Bio“ работи добре, за да насочва хората към конкретни продукти или страници.

8. Loomly (Най-подходящ за екипи, които искат работния процес да се основава на календар с вградена възможност за сътрудничество)

чрез Loomly

Loomly опростява планирането в социалните медии от идеята до публикуването. Предоставя ви визуален календар, библиотека с съдържание и унифициран работен процес във всички канали, за да управлявате присъствието си в социалните медии.

За екипи или агенции Loomly поддържа множество потребители, прегледи от клиенти/заинтересовани страни, частни и публични коментари, история на версиите и процеси на одобрение.

За да ускорите създаването на съдържание, получавате видеоредактор и шаблони за публикации, които можете да използвате многократно. Можете дори да изтеглите визуални елементи от Canva, Unsplash или Google Drive чрез интеграции и да ги ремиксирате директно в платформата.

В комбинация с функции като работни потоци за сътрудничество, автоматични напомняния, съвети за оптимизация на публикациите и ясни анализи, тя се грижи за целия процес на публикуване.

Най-добрите функции на Loomly

Настройте многослойни работни процеси в социалните медии , за да се уверите, че всяка публикация се преглежда от подходящите хора, преди да бъде публикувана.

Управлявайте всичките си активи на едно място, като съхранявате изображения, видеоклипове и файлове в централна библиотека.

Получавайте незабавни известия в Slack или Microsoft Teams, за да сте в течение с одобренията и промените в графика.

Ограничения на Loomly

Loomly може да ви се стори малко ограничаващ по отношение на работните процеси или сътрудничеството, когато управлявате много акаунти.

Цени на Loomly

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Loomly

G2: 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Loomly?

Един потребител на G2 казва:

Използвам Loomly от самото начало (2022 г.) и имам много клиенти, които използват Loomly за планиране на социалните си медии. Използвам го ежедневно и възможността да планирам публикациите, за да не се налага да се притеснявам за ръчното публикуване, е истинско благословение. Внедряването на този софтуер в моя бизнес беше лесно и всички мои клиенти го използват с удоволствие, защото спестява размяната на имейли.

⚡ Архив с шаблони: Планирайте, планирайте и публикувайте като професионалист с безплатни шаблони за календар с съдържание

9. CoSchedule (Най-подходящ за маркетингови екипи, които искат единен календар)

чрез CoSchedule

CoSchedule е редакционен календар, предназначен за маркетингови екипи, които искат да управляват едновременно социалните медии и други канали за публикуване. За да започнете, можете да създадете основен календар, който комбинира статии в блога, публикации в социалните медии, бюлетини и друго съдържание.

Освен планиране на съдържанието, предлага функции за управление на проекти в социалните медии, за да централизира задачите. Разпределяйте задачи на членовете на екипа (например писане, редактиране, публикуване в социалните медии), определяйте крайни срокове и проследявайте напредъка, за да не пропускате крайните срокове.

Функцията ReQueue автоматично препубликува вашите най-успешни публикации в социалните медии, за да поддържа последователност и да максимизира обхвата. Тази алтернатива на Sendible разполага с маркетингов пакет, който предлага табла с аналитични данни, социални AI инструменти, социална пощенска кутия и др.

Най-добрите функции на CoSchedule

Използвайте Mia Editor, за да създавате изображения, идеи и текстове за социални съобщения.

Превърнете вашите показатели в стратегически насоки с помощта на AI-базиран анализатор, който дава практически препоръки за ускоряване на растежа.

Маркирайте задачите в календара си с различни цветове, за да идентифицирате бързо задачите с висок приоритет и крайните срокове.

Ограничения на CoSchedule

Възможностите за тагиране в различни социални медийни платформи могат да бъдат малко трудни.

Цени на CoSchedule

Безплатен календар

Социален календар: 29 $/месец на потребител

Agency Calendar: 69 $/месец на потребител

Календар за съдържание: Персонализирани цени

Маркетинг пакет: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2: 4,3/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за CoSchedule?

В рецензия на Capterra се казва:

CoSchedule е страхотен инструмент за самостоятелни блогъри и екипи. Можете да планирате съдържанието си, да го планирате и дори да го планирате няколко месеца до една година предварително. Можете просто да го настроите и да го забравите. Той е и много лесен за използване и работи директно в таблото за управление на WordPress.

10. SocialBee (Най-доброто за публикуване по категории)

чрез SocialBee

SocialBee се фокусира върху ефективното и организирано публикуване в социалните мрежи, особено когато работите с повтарящо се съдържание и чести актуализации.

Тя ви позволява да категоризирате съдържанието в категории като линкове към блогове, казуси, промоции и вечно актуални публикации, както и автоматично да рециклирате публикациите си.

Социалният медиен копилот в SocialBee отива още по-далеч, като създава стратегия, съобразена с вашата индустрия и продукти. Той ви задава няколко прости въпроса, след което ви препоръчва най-подходящите за вас социални канали и предлага категории съдържание.

Най-добрите функции на SocialBee

Редактирайте публикациите си за различни социални мрежи на едно място и оставете AI да ги коригира автоматично.

Създавайте колекции от хаштагове от вашето съдържание, за да поддържате публикациите си организирани и целенасочени.

Планирайте публикации, които са чувствителни към времето, да се публикуват в точно определено време и да съответстват напълно на вашите планове за пускане.

Ограничения на SocialBee

SocialBee няма контрол след публикуването, което затруднява редактирането на форматирането или таговете, след като публикацията е вече онлайн.

Цени на SocialBee

14-дневен безплатен пробен период

Bootstrap: 29 $/месец на потребител

Accelerate: 49 $/месец на потребител

Pro: 99 $/месец (3 потребители)

Оценки и рецензии за SocialBee

G2: 4,8/5 (над 470 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за SocialBee?

Едно ревю в G2 казва:

Харесва ми, че мога да публикувам едновременно в няколко социални медии и да персонализирам всяка от тях. Достатъчно е лесно за човек като мен, който не е супер технически гений, да го използва и разбере, без да се налага да гледам тон на обучителни видеоклипове.

✅ Проверени факти: 63% от маркетолозите вече използват генеративна изкуствена интелигентност в своите кампании, а други 27% планират да я внедрят в следващите шест месеца.

11. ContentStudio (Най-доброто за откриване на многоканално съдържание и публикуване, задвижвано от изкуствен интелект)

чрез ContentStudio

ContentStudio е многоканален интерактивен календар за съдържание, който ви помага да визуализирате стратегията си за социални медии на едно място. Можете да планирате публикациите за целия месец и да превключвате между изгледи на календар, списък или таблица в зависимост от предпочитанията на вашия екип.

Той ви предлага и пет гъвкави опции за публикуване: възможност за незабавно публикуване, планиране за по-късно, запазване на чернови, използване на категории съдържание или преместване на елементи в социална опашка. Оттам можете да проследявате как се представя всяка публикация чрез анализи на ниво платформа, които показват обхвата и ангажираността.

За да ускорите създаването, получавате готови шаблони за социални медии за надписи в Instagram, туитове и вдъхновяващи цитати. AI Assistant на ContentStudio ви помага да превърнете идеите си в привлекателни визуални и текстови съдържания с минимални усилия.

Най-добрите функции на ContentStudio

Публикувайте автоматично съдържание от предпочитаните от вас блогове, като свържете техните RSS емисии с вашите социални канали.

Импортирайте визуални елементи директно от Flickr, Pixabay, Imgur или Giphy, за да ускорите процеса на създаване на публикации.

Следете споделените линкове в социалните си профили, за да усъвършенствате кампаниите си с по-ясни данни за ефективността.

Ограничения на ContentStudio

Платформата не разполага с повече възможности за социално слушане, които биха могли да ви помогнат да разберете аудиторията си.

Цени на ContentStudio

14-дневен безплатен пробен период

Стандартен: 29 $/месец на потребител

Разширена версия: 69 $/месец (2 потребители)

Agency Unlimited: 139 $/месец (неограничен брой потребители)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ContentStudio

G2: 4,6/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 670 отзива)

Какво казват реалните потребители за ContentStudio?

В рецензия на Capterra се казва:

Като цяло съм повече от доволен от ContentStudio. То направи споделянето в социалните медии и, най-важното, намирането на подходящо съдържание за споделяне в социалните медии, толкова лесно! Получавам наистина страхотно взаимодействие от публикациите, които моят виртуален асистент и аз споделяме от разделите за открития на ContentStudio, а сега, благодарение на мобилното приложение, мога да споделям бързи актуализации и последни новини с моите последователи в социалните медии.

⚠️ Внимание: Въпреки че много се говори за това, че изкуственият интелект повишава ефективността и производителността на съдържанието, реалността е по-сложна, както се посочва в доклада на Co-Schedule за състоянието на изкуствения интелект в маркетинга. 40% от маркетолозите все още посочват опасенията относно поверителността на данните като най-голямата пречка за внедряването на изкуствен интелект, което отразява нарастващия интерес към начина, по който инструментите събират, съхраняват и използват данните на клиентите. Други 38% се борят с липсата на технически опит, което затруднява внедряването или управлението на AI решения без допълнително обучение или поддръжка. А една трета от маркетолозите посочват високите разходи за внедряване като основна причина за забавянето на приемането. Освен тези основни проблеми, екипите се сблъскват и с други предизвикателства, като проблеми със системната интеграция, неясна възвръщаемост на инвестициите и вътрешна съпротива, които могат да пречат или забавят инициативите, задвижвани от изкуствен интелект.

Опростете управлението на социалните медии с ClickUp

„Когато става въпрос за управление на социални медии , никой друг инструмент не е толкова надежден като ClickUp. Ако искате да знаете всичко, което се случва във всеки един момент, никой друг инструмент не може да ви даде същото ниво на информация”.

— Сара Лайвли, директор „Социални медии“ в Cartoon Network

Алтернативите на Sendible, които сме разгледали в този блог, се отнасят за различни видове случаи на употреба.

ClickUp се отличава с това, че предоставя на маркетинговите екипи централизирано място за идеи, календари с съдържание, табла, одобрения и AI помощ. Целият ви работен процес се управлява от един унифициран център.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и го изпробвайте.

Често задавани въпроси

Някои потребители търсят алтернативи на Sendible, защото се нуждаят от по-разширени възможности за анализ и отчитане. Функциите за анализ на платформата не са достатъчно задълбочени за подробно проследяване на ефективността или стратегическа оптимизация. Цените са друга причина, поради която потребителите търсят други опции. Планът за създатели започва от 29 долара на месец и достига до 638 долара на месец за корпоративни екипи. Ако сте самостоятелен създател или малък бизнес, цените могат да бъдат скъпи. Помислете да проучите други алтернативи на Sendible, които предлагат сходни функции на достъпна цена.

Ако търсите най-добрата безплатна алтернатива на Sendible, ClickUp е една от най-добрите опции. Тя ви предлага конвергентно работно пространство, задвижвано от контекстуална изкуствена интелигентност, което ви помага да управлявате всяка част от работния процес на съдържанието си на едно място. Можете да планирате кампании, да изготвяте календари за съдържание, да създавате съдържание, да генерирате изображения, да управлявате задачи, да сътрудничите с екипа си и да проследявате ефективността в една платформа. Тъй като ClickUp Brain се адаптира към вашия работен процес и поддържа всичко свързано, не е необходимо да превключвате между различни приложения или множество AI модели.

Hootsuite може да бъде по-добър от Sendible в определени случаи, но изборът зависи от вашите нужди. Hootsuite е известен със своите мощни аналитични функции, по-широк спектър от интеграции и силни функции за сътрудничество в екип. Това го прави подходящ за по-големи екипи или марки, които разчитат на подробни отчети и ангажираност на различни платформи. От друга страна, Sendible е по-лесен за използване и работи добре за ежедневно планиране и управление на клиенти. Много малки и средни марки и свободни професионалисти предпочитат Sendible, защото предлага основни функции без ненужна сложност.

Ако управлявате агенция и искате подходяща алтернатива на Sendible, ClickUp и Agorapulse са подходящи. ClickUp отива отвъд управлението на социалните медии. Можете да организирате кампании, да съхранявате активи и да автоматизирате задачи, без да сменяте инструменти. Освен това, контекстуалната му изкуствена интелигентност също помага за ускоряване на работния процес по създаване на съдържание. Agorapulse предлага обединена социална пощенска кутия за съобщения и коментари, работни процеси за одобрение и възможности за отчитане, готови за клиенти. Това го прави идеален за агенции за маркетинг в социалните медии, които искат специализирано решение за работа с множество мрежи.

Да, можете да управлявате Instagram с повечето алтернативи на Sendible, а някои от тях поддържат и TikTok. API-то на TikTok обаче е по-ограничено, така че функции като планиране или директно публикуване могат да варират в зависимост от избрания инструмент.